Image 1 of 5 Nizzolo takes the final stage. (Image credit: Bayern Rundfahrt, Schaaf Photography) Image 2 of 5 Nizzolo was pretty happy about his final stage victory. (Image credit: Bayern Rundfahrt, Schaaf Photography) Image 3 of 5 The bunch rides through Enzelhausen. (Image credit: Bayern Rundfahrt, Schaaf Photography) Image 4 of 5 One final white flag to start the 2011 Bayern Rundfahrt before the race packs up for next year. (Image credit: Bayern Rundfahrt, Schaaf Photography) Image 5 of 5 The final podium of Nicki Sörensen, Geraint Thomas and Michele Albasini with Mountains winner Pieter Serry, Points winner Edvald Boasson Hagen and best young rider Thibaut Pinot. (Image credit: Bayern Rundfahrt, Schaaf Photography)

Giacomo Nizzolo of Leopard Trek won the final stage of the Tour of Bavaria, and Geraint Thomas (Sky) successfully defended his overall lead. Nizzolo outsprinted John Degenkolb of HTC-Highroad and Edvald Boasson Hagen (Sky) in the closing stage's mass sprint.

Thomas held on to the overall lead which he had claimed the previous day It was not only the first season win for the 25-year-old, but also his first stage race title. Second place went to Nicki Sörensen of Saxo Bank-SunGard and third to HTC-Highroad's Michael Albasini.

Thomas was thrilled with his overall victory. “It was a great end to the week - we've been on the podium every day as well so it's a great race for us,” he said on the team's website.





It was also the first season and professional win for first-year pro Nizzolo. The Leopard Trek Italian has had a series of top five finishes thus far this year, including second place at the ProRace Berlin a week ago.

Nizzolo had some very high-powered help with his sprint build-up, from none other than Fabian Cancellara, who “did a fantastic job in the last few kilometers,” Nizzolo said on the team's website. “Cancellara brought me on Boasson Hagen's wheel 400 meters from the line. There was a curve 200 meters before the finish, and I attacked there. It was a very fast, slightly uphill sprint. I could feel Degenkolb on my wheel, but I did not allow him to overtake me."

The stage was marked by the long breakaway of Saxo Bank-SunGard's Jaroslaw Marycz. The Pole escaped early and built up a lead of up to four minutes. Team Sky led the chase, though, and he was caught with only six kilometres remaining.

Full Results 1 Giacomo Nizzolo (Ita) Leopard Trek 3:40:00 2 John Degenkolb (Ger) HTC-Highroad 3 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling 4 André Schulze (Ger) CCC Polsat Polkowice 5 Grega Bole (Slo) Lampre - ISD 6 Roger Kluge (Ger) Skil - Shimano 7 Grischa Janorschke (Ger) Nutrixxion Sparkasse 8 Patrick Bercz (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 9 Koldo Fernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi 10 Timo Thömel (Ger) Team NSP 11 Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling 12 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 13 Denys Kostyuk (Ukr) Lampre - ISD 14 Daniel Schorn (Aut) Team Netapp 15 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 16 Philipp Ries (Ger) Team Heizomat 17 Fabian Wegmann (Ger) Leopard Trek 18 Michael Schweizer (Ger) Nutrixxion Sparkasse 19 Sven Jodts (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 20 Eric Baumann (Ger) Team Netapp 21 Markus Eichler (Ger) Team NSP 22 Heinrich Haussler (Aus) Team Garmin-Cervelo 23 Cédric Pineau (Fra) FDJ 24 Julian Dean (NZl) Team Garmin-Cervelo 25 Stefan Ganser (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 26 Dmytro Krivtsov (Ukr) Lampre - ISD 27 Olivier Bonnaire (Fra) FDJ 28 Tomasz Marczynski (Pol) CCC Polsat Polkowice 29 Roy Curvers (Ned) Skil - Shimano 30 Marcel Kittel (Ger) Skil - Shimano 31 Ramunas Navardauskas (Ltu) Team Garmin-Cervelo 32 Johannes Fröhlinger (Ger) Skil - Shimano 33 David Loosli (Swi) Lampre - ISD 34 Stijn Joseph (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 35 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 36 Gatis Smukulis (Lat) HTC-Highroad 37 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel-Euskadi 38 Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Polsat Polkowice 39 Emmanuel Van Ruitenbeek (Ned) Team Eddy Merckx - Indeland 40 Nils Plötner (Ger) Team Heizomat 41 Dirk Müller (Ger) Nutrixxion Sparkasse 42 Nicki Sörensen (Den) Saxo Bank Sungard 43 Christian Mager (Ger) Team Heizomat 44 Daryl Impey (RSA) Team Netapp 45 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 46 Björn Schröder (Ger) Nutrixxion Sparkasse 47 Luc Hagenaars (Ned) Team Eddy Merckx - Indeland 48 Yoann Offredo (Fra) FDJ 49 Michaël Baer (Swi) Team Netapp 50 Julian Hellmann (Ger) Team Heizomat 51 Luke Roberts (Aus) Saxo Bank Sungard 52 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Euskaltel-Euskadi 53 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi 54 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 55 Andreas Klier (Ger) Team Garmin-Cervelo 56 Daniel Lloyd (GBr) Team Garmin-Cervelo 57 Christian Knees (Ger) Sky Procycling 58 Andrey Kashechkin (Kaz) Lampre - ISD 59 Michael Albasini (Swi) HTC-Highroad 60 Matthew Brammeier (Irl) HTC-Highroad 61 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 62 Michael Schwarzmann (Ger) Team Netapp 63 Roger Hammond (GBr) Team Garmin-Cervelo 64 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 65 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel-Euskadi 66 Christopher Sutton (Aus) Sky Procycling 67 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 68 Benjamin Sydlik (Ger) Nutrixxion Sparkasse 69 David Tanner (Aus) Saxo Bank Sungard 70 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 71 Mads Christensen (Den) Saxo Bank Sungard 72 Wesley Sulzberger (Aus) FDJ 73 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale 74 Sander Armee (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 75 Frédéric Guesdon (Fra) FDJ 76 José Joao Pimenta Costa Mendes (Por) CCC Polsat Polkowice 77 Alexander Krieger (Ger) Team Heizomat 78 Bert Grabsch (Ger) HTC-Highroad 79 Martin Elmiger (Swi) AG2R La Mondiale 80 Manuele Boaro (Ita) Saxo Bank Sungard 81 Jan Ghyselinck (Bel) HTC-Highroad 82 Pieter Serry (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 83 Jacek Morajko (Pol) CCC Polsat Polkowice 84 Cesare Benedetti (Ita) Team Netapp 85 Lukasz Bodnar (Pol) CCC Polsat Polkowice 86 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ 87 Joost Posthuma (Ned) Leopard Trek 88 Alfredo Balloni (Ita) Lampre - ISD 89 Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD 90 Mariusz Witecki (Pol) CCC Polsat Polkowice 91 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 92 Daniel Westmattelmann (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 93 Benjamin Noval Gonzalez (Spa) Saxo Bank Sungard 94 Sergej Fuchs (Ger) Nutrixxion Sparkasse 95 Marcus Fothen (Ger) Team NSP 96 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 0:00:15 97 Vincent Jerome (Fra) Team Europcar 0:00:25 98 Steffen Radochla (Ger) Nutrixxion Sparkasse 99 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 100 Martin Reimer (Ger) Skil - Shimano 101 Marcel Meisen (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 102 Jannick Geisler (Ger) Team Heizomat 103 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 104 Fabian Cancellara (Swi) Leopard Trek 105 Dimitri Claeys (Bel) Team Netapp 106 Travis Meyer (Aus) Team Garmin-Cervelo 107 René Obst (Ger) Team NSP 108 Yann Huguet (Fra) Skil - Shimano 109 Jaroslaw Marycz (Pol) Saxo Bank Sungard 110 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 111 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 0:00:55 112 Jacob Fiedler (Ger) Team NSP 0:01:38 113 Lucas Schädlich (Ger) Team NSP 0:04:17

Sprint 1 - 50.8km 1 Jaroslaw Marycz (Pol) Saxo Bank Sungard 3 pts 2 Michael Albasini (Swi) HTC-Highroad 2 3 Nicki Sörensen (Den) Saxo Bank Sungard 1

Sprint 2 - 106.5km 1 Jaroslaw Marycz (Pol) Saxo Bank Sungard 3 pts 2 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling 2 3 Nicki Sörensen (Den) Saxo Bank Sungard 1

Sprint 3 - 149.7km 1 Jaroslaw Marycz (Pol) Saxo Bank Sungard 3 pts 2 Michael Albasini (Swi) HTC-Highroad 2 3 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling 1

Sprint 4 - Finish 1 Giacomo Nizzolo (Ita) Leopard Trek 5 pts 2 John Degenkolb (Ger) HTC-Highroad 4 3 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling 3 4 André Schulze (Ger) CCC Polsat Polkowice 2 5 Grega Bole (Slo) Lampre - ISD 1

Mountain 1 - (Cat.2) 83.5km 1 Jaroslaw Marycz (Pol) Saxo Bank Sungard 3 pts 2 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 2 3 Cesare Benedetti (Ita) Team Netapp 1

Teams 1 Lampre - ISD 11:00:00 2 Skil - Shimano 3 Nutrixxion Sparkasse 4 CCC Polsat Polkowice 5 Sky Procycling 6 Team Eddy Merckx - Indeland 7 Team Garmin-Cervelo 8 Team Netapp 9 HTC-Highroad 10 Euskaltel-Euskadi 11 FDJ 12 Team Heizomat 13 Leopard Trek 14 AG2R La Mondiale 15 Team Europcar 16 Team NSP 17 Topsport Vlaanderen - Mercator 18 Saxo Bank Sungard

Final general classification 1 Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling 19:09:36 2 Nicki Sörensen (Den) Saxo Bank Sungard 0:00:17 3 Michael Albasini (Swi) HTC-Highroad 0:00:19 4 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:23 5 Andreas Klier (Ger) Team Garmin-Cervelo 0:01:26 6 Johannes Fröhlinger (Ger) Skil - Shimano 0:01:46 7 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 0:01:47 8 Wesley Sulzberger (Aus) FDJ 0:01:53 9 Pieter Serry (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:02:11 10 David Loosli (Swi) Lampre - ISD 0:03:25 11 Dirk Müller (Ger) Nutrixxion Sparkasse 0:03:37 12 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling 0:04:45 13 Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD 0:05:11 14 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 0:05:15 15 Fabian Cancellara (Swi) Leopard Trek 0:05:18 16 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 0:05:54 17 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:55 18 Mads Christensen (Den) Saxo Bank Sungard 0:05:56 19 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 20 Jaroslaw Marycz (Pol) Saxo Bank Sungard 0:05:57 21 Lukasz Bodnar (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:05:59 22 Ramunas Navardauskas (Ltu) Team Garmin-Cervelo 0:06:08 23 Joost Posthuma (Ned) Leopard Trek 0:06:12 24 Marcus Fothen (Ger) Team NSP 0:06:15 25 John Degenkolb (Ger) HTC-Highroad 0:06:17 26 Matthew Brammeier (Irl) HTC-Highroad 0:06:24 27 Daryl Impey (RSA) Team Netapp 0:06:25 28 Luke Roberts (Aus) Saxo Bank Sungard 29 Heinrich Haussler (Aus) Team Garmin-Cervelo 0:06:45 30 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:06:49 31 Tomasz Marczynski (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:07:00 32 José Joao Pimenta Costa Mendes (Por) CCC Polsat Polkowice 0:07:01 33 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 0:07:04 34 Koldo Fernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:07:06 35 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:07:16 36 Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:07:19 37 Benjamin Noval Gonzalez (Spa) Saxo Bank Sungard 0:07:22 38 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:07:26 39 Sander Armee (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:07:28 40 Andrey Kashechkin (Kaz) Lampre - ISD 0:07:39 41 Vincent Jerome (Fra) Team Europcar 0:07:40 42 Jacek Morajko (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:07:48 43 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 0:07:57 44 Fabian Wegmann (Ger) Leopard Trek 0:08:02 45 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale 0:08:06 46 Grega Bole (Slo) Lampre - ISD 0:08:11 47 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:08:28 48 Roy Curvers (Ned) Skil - Shimano 0:08:37 49 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:08:49 50 David Tanner (Aus) Saxo Bank Sungard 0:09:48 51 Michael Schwarzmann (Ger) Team Netapp 0:11:10 52 Yoann Offredo (Fra) FDJ 0:13:11 53 Martin Elmiger (Swi) AG2R La Mondiale 0:13:42 54 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 0:13:51 55 Marcel Kittel (Ger) Skil - Shimano 0:14:00 56 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 0:14:07 57 Björn Schröder (Ger) Nutrixxion Sparkasse 0:14:15 58 Denys Kostyuk (Ukr) Lampre - ISD 0:14:20 59 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ 0:14:27 60 Dmytro Krivtsov (Ukr) Lampre - ISD 0:14:43 61 Nils Plötner (Ger) Team Heizomat 0:14:47 62 Cédric Pineau (Fra) FDJ 0:14:52 63 Grischa Janorschke (Ger) Nutrixxion Sparkasse 0:15:02 64 Julian Dean (NZl) Team Garmin-Cervelo 0:15:03 65 Christian Knees (Ger) Sky Procycling 66 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 0:15:04 67 Daniel Westmattelmann (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 0:15:11 68 Mariusz Witecki (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:15:20 69 Frédéric Guesdon (Fra) FDJ 0:15:26 70 Roger Kluge (Ger) Skil - Shimano 0:15:27 71 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 0:15:29 72 Emmanuel Van Ruitenbeek (Ned) Team Eddy Merckx - Indeland 0:15:36 73 Yann Huguet (Fra) Skil - Shimano 0:15:44 74 Daniel Schorn (Aut) Team Netapp 0:15:46 75 Daniel Lloyd (GBr) Team Garmin-Cervelo 0:15:50 76 Stefan Ganser (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 0:15:54 77 Philipp Ries (Ger) Team Heizomat 0:15:58 78 Manuele Boaro (Ita) Saxo Bank Sungard 0:16:01 79 Sven Jodts (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:16:08 80 Julian Hellmann (Ger) Team Heizomat 0:16:23 81 Olivier Bonnaire (Fra) FDJ 0:16:38 82 Alexander Krieger (Ger) Team Heizomat 0:16:39 83 Stijn Joseph (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:16:48 84 Sergej Fuchs (Ger) Nutrixxion Sparkasse 0:17:01 85 Cesare Benedetti (Ita) Team Netapp 0:17:04 86 Christian Mager (Ger) Team Heizomat 0:17:05 87 André Schulze (Ger) CCC Polsat Polkowice 0:17:09 88 Christopher Sutton (Aus) Sky Procycling 0:17:25 89 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:17:32 90 Eric Baumann (Ger) Team Netapp 0:17:46 91 Markus Eichler (Ger) Team NSP 0:18:08 92 Bert Grabsch (Ger) HTC-Highroad 0:18:11 93 Giacomo Nizzolo (Ita) Leopard Trek 0:20:10 94 Patrick Bercz (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 0:20:40 95 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 0:20:43 96 Timo Thömel (Ger) Team NSP 0:20:52 97 Luc Hagenaars (Ned) Team Eddy Merckx - Indeland 0:21:19 98 Steffen Radochla (Ger) Nutrixxion Sparkasse 0:21:33 99 Marcel Meisen (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 100 Jan Ghyselinck (Bel) HTC-Highroad 0:21:45 101 Benjamin Sydlik (Ger) Nutrixxion Sparkasse 0:22:09 102 Michaël Baer (Swi) Team Netapp 0:22:45 103 Lucas Schädlich (Ger) Team NSP 0:24:15 104 Roger Hammond (GBr) Team Garmin-Cervelo 0:24:33 105 Gatis Smukulis (Lat) HTC-Highroad 0:24:35 106 Martin Reimer (Ger) Skil - Shimano 0:24:53 107 Jacob Fiedler (Ger) Team NSP 0:27:23 108 Michael Schweizer (Ger) Nutrixxion Sparkasse 0:29:25 109 Dimitri Claeys (Bel) Team Netapp 0:29:29 110 René Obst (Ger) Team NSP 0:30:24 111 Alfredo Balloni (Ita) Lampre - ISD 0:31:48 112 Travis Meyer (Aus) Team Garmin-Cervelo 0:37:13 113 Jannick Geisler (Ger) Team Heizomat 0:39:55

Sprint classification 1 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling 14 pts 2 Michael Albasini (Swi) HTC-Highroad 12 3 Jaroslaw Marycz (Pol) Saxo Bank Sungard 12 4 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 11 5 John Degenkolb (Ger) HTC-Highroad 9 6 André Schulze (Ger) CCC Polsat Polkowice 6 7 Giacomo Nizzolo (Ita) Leopard Trek 5 8 Sander Armee (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 5 9 Wesley Sulzberger (Aus) FDJ 5 10 Markus Eichler (Ger) Team NSP 4 11 Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling 4 12 Nicki Sörensen (Den) Saxo Bank Sungard 4 13 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 4 14 Marcel Kittel (Ger) Skil - Shimano 4 15 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 3 16 Heinrich Haussler (Aus) Team Garmin-Cervelo 3 17 Gatis Smukulis (Lat) HTC-Highroad 3 18 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 2 19 Fabian Wegmann (Ger) Leopard Trek 2 20 Grega Bole (Slo) Lampre - ISD 2 21 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 2 22 Roger Kluge (Ger) Skil - Shimano 2 23 Martin Reimer (Ger) Skil - Shimano 2 24 Dimitri Claeys (Bel) Team Netapp 2 25 Andreas Klier (Ger) Team Garmin-Cervelo 1 26 Johannes Fröhlinger (Ger) Skil - Shimano 1 27 Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Polsat Polkowice 1 28 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale 1 29 Grischa Janorschke (Ger) Nutrixxion Sparkasse 1

Mountains classification 1 Pieter Serry (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 10 pts 2 Fabian Wegmann (Ger) Leopard Trek 8 3 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 6 4 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 5 5 Gatis Smukulis (Lat) HTC-Highroad 5 6 Sander Armee (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 4 7 Jaroslaw Marycz (Pol) Saxo Bank Sungard 3 8 Markus Eichler (Ger) Team NSP 3 9 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 2 10 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 1 11 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 1 12 Cesare Benedetti (Ita) Team Netapp 1

Best young rider classification 1 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 19:11:23 2 Pieter Serry (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:00:24 3 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling 0:02:58 4 Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD 0:03:24 5 Jaroslaw Marycz (Pol) Saxo Bank Sungard 0:04:10 6 Ramunas Navardauskas (Ltu) Team Garmin-Cervelo 0:04:21 7 John Degenkolb (Ger) HTC-Highroad 0:04:30 8 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 0:06:10 9 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:07:02 10 Michael Schwarzmann (Ger) Team Netapp 0:09:23 11 Marcel Kittel (Ger) Skil - Shimano 0:12:13 12 Nils Plötner (Ger) Team Heizomat 0:13:00 13 Grischa Janorschke (Ger) Nutrixxion Sparkasse 0:13:15 14 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 0:13:17 15 Daniel Westmattelmann (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 0:13:24 16 Emmanuel Van Ruitenbeek (Ned) Team Eddy Merckx - Indeland 0:13:49 17 Daniel Schorn (Aut) Team Netapp 0:13:59 18 Philipp Ries (Ger) Team Heizomat 0:14:11 19 Manuele Boaro (Ita) Saxo Bank Sungard 0:14:14 20 Sven Jodts (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:14:21 21 Julian Hellmann (Ger) Team Heizomat 0:14:36 22 Alexander Krieger (Ger) Team Heizomat 0:14:52 23 Stijn Joseph (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:15:01 24 Sergej Fuchs (Ger) Nutrixxion Sparkasse 0:15:14 25 Cesare Benedetti (Ita) Team Netapp 0:15:17 26 Christian Mager (Ger) Team Heizomat 0:15:18 27 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:15:45 28 Giacomo Nizzolo (Ita) Leopard Trek 0:18:23 29 Patrick Bercz (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 0:18:53 30 Timo Thömel (Ger) Team NSP 0:19:05 31 Luc Hagenaars (Ned) Team Eddy Merckx - Indeland 0:19:32 32 Marcel Meisen (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 0:19:46 33 Jan Ghyselinck (Bel) HTC-Highroad 0:19:58 34 Benjamin Sydlik (Ger) Nutrixxion Sparkasse 0:20:22 35 Michaël Baer (Swi) Team Netapp 0:20:58 36 Lucas Schädlich (Ger) Team NSP 0:22:28 37 Gatis Smukulis (Lat) HTC-Highroad 0:22:48 38 Martin Reimer (Ger) Skil - Shimano 0:23:06 39 Jacob Fiedler (Ger) Team NSP 0:25:36 40 Dimitri Claeys (Bel) Team Netapp 0:27:42 41 Alfredo Balloni (Ita) Lampre - ISD 0:30:01 42 Travis Meyer (Aus) Team Garmin-Cervelo 0:35:26 43 Jannick Geisler (Ger) Team Heizomat 0:38:08