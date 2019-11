Image 1 of 7 The sprint in full flight. (Image credit: Bayern Rundfahrt, Schaaf Photography) Image 2 of 7 Edvald Boasson Hagen ride in the bunch in stage three. (Image credit: Bayern Rundfahrt, Schaaf Photography) Image 3 of 7 Summer is finally returning to Europe and not least in Germany. (Image credit: Bayern Rundfahrt, Schaaf Photography) Image 4 of 7 There was suffering in the bunch as the pace quickened late on. (Image credit: Bayern Rundfahrt, Schaaf Photography) Image 5 of 7 Geraint Thomas, Boasson Hagen and the German champion. (Image credit: Bayern Rundfahrt, Schaaf Photography) Image 6 of 7 Yesterday's stage winner, John Degenkolb (HTC-Highroad) has a smile on his face today. (Image credit: Bayern Rundfahrt, Schaaf Photography) Image 7 of 7 HTC-Highroad doubles up, this time with Michele Albasini. (Image credit: Bayern Rundfahrt, Schaaf Photography)

Michael Albasini of HTC-Highroad won the sprint of an eight-man escape group to win the third stage of the Bayern Rundfahrt. The Swiss rider outsprinted Sky's Geraint Thomas and Wesley Sulzberger of FDJ.

The late-forming break group had built up enough of a gap to also take over the lead in GC, Albasini ahead of Thomas and Sulzberger. Saturday's 26 km time trial is expected to decide the final winner.

Team Sky was down to only five riders, but worked hard to keep the field together and the yellow jersey on Edvald Boasson Hagen's shoulders. At last however, Tony Hurel (Europcar) and Pieter Serry (Topsport Vlaanderen) got away. The duo built up a lead of over five minutes on the cool, wet and windy day.

There were two category one ranked climbs on the stage, both won by Serry. After the second one, Hurel fell back and the chasing peloton split.

Serry, too, was caught, and eventually a new group formed of Nicki Sorensen (Saxo Bank), Geraint Thomas (Sky) Adriano Malori (Lampre), Johannes Fröhlinger (Skil-Shimano), Biel Kadri (AG2R), Pieter Serry (Topsport Vlaanderen), Michael Albasini (HTC-Highroad), Wesley Sulzberger (FDJ), Andreas Klier (Garmin-Cervelo), and Dirk Müller (Nutrixxion).

Attacks out of the group dropped two of it members, but their lead was enough to let them go for the win. All eight sprinted for the win, with Albasini having the best legs.

# Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Albasini (Swi) HTC-Highroad 4:28:01 2 Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling 3 Wesley Sulzberger (Aus) FDJ 4 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 5 Nicki Sörensen (Den) Saxo Bank Sungard 6 Andreas Klier (Ger) Team Garmin-Cervelo 7 Johannes Fröhlinger (Ger) Skil - Shimano 8 Pieter Serry (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 9 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 0:00:03 10 David Loosli (Swi) Lampre - ISD 0:01:08 11 Dirk Müller (Ger) Nutrixxion Sparkasse 0:02:30 12 Michael Schwarzmann (Ger) Team Netapp 0:05:18 13 Ramunas Navardauskas (Ltu) Team Garmin-Cervelo 14 Roy Curvers (Ned) Skil - Shimano 15 Matthew Brammeier (Irl) HTC-Highroad 16 Sander Armee (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 17 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale 18 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 19 Vincent Jerome (Fra) Team Europcar 20 Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Polsat Polkowice 21 Marcus Fothen (Ger) Team NSP 22 Jacek Morajko (Pol) CCC Polsat Polkowice 23 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi 24 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel-Euskadi 25 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel-Euskadi 26 Joost Posthuma (Ned) Leopard Trek 27 Mads Christensen (Den) Saxo Bank Sungard 28 Koldo Fernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi 29 Heinrich Haussler (Aus) Team Garmin-Cervelo 30 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 31 Luke Roberts (Aus) Saxo Bank Sungard 32 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 33 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling 34 Jaroslaw Marycz (Pol) Saxo Bank Sungard 35 Tomasz Marczynski (Pol) CCC Polsat Polkowice 36 Daryl Impey (RSA) Team Netapp 37 Fabian Cancellara (Swi) Leopard Trek 38 David Tanner (Aus) Saxo Bank Sungard 39 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 40 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 41 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 42 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 43 John Degenkolb (Ger) HTC-Highroad 44 José Joao Pimenta Costa Mendes (Por) CCC Polsat Polkowice 45 Benjamin Noval Gonzalez (Spa) Saxo Bank Sungard 46 Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD 47 Fabian Wegmann (Ger) Leopard Trek 48 Andrey Kashechkin (Kaz) Lampre - ISD 49 Grega Bole (Slo) Lampre - ISD 50 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 51 Lukasz Bodnar (Pol) CCC Polsat Polkowice 52 Mathieu Perget (Fra) AG2R La Mondiale 53 Julian Hellmann (Ger) Team Heizomat 0:12:49 54 Daniel Westmattelmann (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 55 Daniel Lloyd (GBr) Team Garmin-Cervelo 56 Christian Knees (Ger) Sky Procycling 57 Dmytro Krivtsov (Ukr) Lampre - ISD 58 Grischa Janorschke (Ger) Nutrixxion Sparkasse 59 Sergej Fuchs (Ger) Nutrixxion Sparkasse 60 Cédric Pineau (Fra) FDJ 61 Yoann Offredo (Fra) FDJ 62 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 63 Roger Hammond (GBr) Team Garmin-Cervelo 64 Stijn Joseph (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 65 Martin Elmiger (Swi) AG2R La Mondiale 66 Giacomo Nizzolo (Ita) Leopard Trek 67 Jan Ghyselinck (Bel) HTC-Highroad 68 Manuele Boaro (Ita) Saxo Bank Sungard 69 Olivier Bonnaire (Fra) FDJ 70 Gatis Smukulis (Lat) HTC-Highroad 71 Marcel Kittel (Ger) Skil - Shimano 72 André Schulze (Ger) CCC Polsat Polkowice 73 Daniel Schorn (Aut) Team Netapp 74 Frédéric Guesdon (Fra) FDJ 75 Emmanuel Van Ruitenbeek (Ned) Team Eddy Merckx - Indeland 76 Denys Kostyuk (Ukr) Lampre - ISD 77 Mariusz Witecki (Pol) CCC Polsat Polkowice 78 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 79 Stefan Ganser (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 80 Roger Kluge (Ger) Skil - Shimano 81 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ 82 Christopher Sutton (Aus) Sky Procycling 0:12:53 83 Christian Mager (Ger) Team Heizomat 84 Alexander Krieger (Ger) Team Heizomat 85 Robert Wagner (Ger) Leopard Trek 86 Björn Schröder (Ger) Nutrixxion Sparkasse 87 Philipp Ries (Ger) Team Heizomat 88 Markus Eichler (Ger) Team NSP 89 Martin Reimer (Ger) Skil - Shimano 90 Yann Huguet (Fra) Skil - Shimano 91 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Euskaltel-Euskadi 92 Marcel Meisen (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 0:12:56 93 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 94 Cesare Benedetti (Ita) Team Netapp 95 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 96 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 0:12:59 97 Sven Jodts (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 98 Nils Plötner (Ger) Team Heizomat 99 Julian Dean (NZl) Team Garmin-Cervelo 0:13:04 100 Dimitri Claeys (Bel) Team Netapp 0:13:44 101 Eric Baumann (Ger) Team Netapp 0:14:51 102 Bert Grabsch (Ger) HTC-Highroad 103 Benjamin Sydlik (Ger) Nutrixxion Sparkasse 104 Luc Hagenaars (Ned) Team Eddy Merckx - Indeland 0:16:41 105 Jannick Geisler (Ger) Team Heizomat 106 René Obst (Ger) Team NSP 107 Jacob Fiedler (Ger) Team NSP 108 Timo Thömel (Ger) Team NSP 109 Alfredo Balloni (Ita) Lampre - ISD 110 Travis Meyer (Aus) Team Garmin-Cervelo 111 Steffen Radochla (Ger) Nutrixxion Sparkasse 112 Michaël Baer (Swi) Team Netapp 113 Lucas Schädlich (Ger) Team NSP 114 Patrick Bercz (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 115 Matthias Bertling (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 116 Michael Schweizer (Ger) Nutrixxion Sparkasse

Sprint 1 - km. 107,5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 3 pts 2 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 2 3 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale 1

Sprint 2 - km. 116,9 # Rider Name (Country) Team Result 1 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 3 pts 2 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 2 3 Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Polsat Polkowice 1

Sprint 3 - Km. 170,2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Albasini (Swi) HTC-Highroad 3 pts 2 Wesley Sulzberger (Aus) FDJ 2 3 Nicki Sörensen (Den) Saxo Bank Sungard 1

Finish # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Albasini (Swi) HTC-Highroad 5 pts 2 Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling 4 3 Wesley Sulzberger (Aus) FDJ 3 4 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 2 5 Nicki Sörensen (Den) Saxo Bank Sungard 1

Mountain 1 - (Cat.1) km.67,7 # Rider Name (Country) Team Result 1 Pieter Serry (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 5 pts 2 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 3 3 Sander Armee (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 2 4 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 1

Mountain 2 - (Cat.1) km.86,3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Pieter Serry (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 5 pts 2 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 3 3 Fabian Wegmann (Ger) Leopard Trek 2 4 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 1 1 Team Garmin-Cervelo 13:34:39 2 Sky Procycling 3 AG2R La Mondiale 4 HTC-Highroad 5 Skil - Shimano 6 Saxo Bank Sungard 7 Topsport Vlaanderen - Mercator 8 Lampre - ISD 0:01:08 9 FDJ 0:02:16 10 Euskaltel-Euskadi 0:05:18 11 CCC Polsat Polkowice 12 Team Europcar 13 Leopard Trek 14 Team Netapp 0:12:49 15 Nutrixxion Sparkasse 0:17:32 16 Team NSP 0:24:16 17 Team Eddy Merckx - Indeland 0:27:51 18 Team Heizomat 0:27:59

General classification after stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Albasini (Swi) HTC-Highroad 14:58:17 2 Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling 0:00:07 3 Wesley Sulzberger (Aus) FDJ 4 Johannes Fröhlinger (Ger) Skil - Shimano 0:00:12 5 Andreas Klier (Ger) Team Garmin-Cervelo 6 Nicki Sörensen (Den) Saxo Bank Sungard 7 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:13 8 Pieter Serry (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 9 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 0:00:16 10 David Loosli (Swi) Lampre - ISD 0:01:21 11 Dirk Müller (Ger) Nutrixxion Sparkasse 0:02:43 12 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling 0:05:17 13 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:20 14 John Degenkolb (Ger) HTC-Highroad 0:05:21 15 Sander Armee (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:05:26 16 Heinrich Haussler (Aus) Team Garmin-Cervelo 0:05:27 17 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 18 Jaroslaw Marycz (Pol) Saxo Bank Sungard 0:05:28 19 Fabian Wegmann (Ger) Leopard Trek 0:05:29 20 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:30 21 Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Polsat Polkowice 22 Koldo Fernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:05:31 23 Grega Bole (Slo) Lampre - ISD 24 Luke Roberts (Aus) Saxo Bank Sungard 25 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 26 Ramunas Navardauskas (Ltu) Team Garmin-Cervelo 27 Roy Curvers (Ned) Skil - Shimano 28 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel-Euskadi 29 Marcus Fothen (Ger) Team NSP 30 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi 31 Andrey Kashechkin (Kaz) Lampre - ISD 32 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 33 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 34 Fabian Cancellara (Swi) Leopard Trek 35 Joost Posthuma (Ned) Leopard Trek 36 José Joao Pimenta Costa Mendes (Por) CCC Polsat Polkowice 37 Matthew Brammeier (Irl) HTC-Highroad 38 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel-Euskadi 39 Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD 40 Daryl Impey (RSA) Team Netapp 41 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 42 Tomasz Marczynski (Pol) CCC Polsat Polkowice 43 Vincent Jerome (Fra) Team Europcar 44 Mads Christensen (Den) Saxo Bank Sungard 45 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 46 Lukasz Bodnar (Pol) CCC Polsat Polkowice 47 Jacek Morajko (Pol) CCC Polsat Polkowice 48 Mathieu Perget (Fra) AG2R La Mondiale 49 Benjamin Noval Gonzalez (Spa) Saxo Bank Sungard 50 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 51 Michael Schwarzmann (Ger) Team Netapp 0:07:55 52 David Tanner (Aus) Saxo Bank Sungard 0:08:05 53 Marcel Kittel (Ger) Skil - Shimano 0:12:56 54 André Schulze (Ger) CCC Polsat Polkowice 55 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 0:13:02 56 Grischa Janorschke (Ger) Nutrixxion Sparkasse 57 Denys Kostyuk (Ukr) Lampre - ISD 58 Roger Kluge (Ger) Skil - Shimano 59 Dmytro Krivtsov (Ukr) Lampre - ISD 60 Daniel Schorn (Aut) Team Netapp 61 Emmanuel Van Ruitenbeek (Ned) Team Eddy Merckx - Indeland 62 Yoann Offredo (Fra) FDJ 63 Julian Hellmann (Ger) Team Heizomat 64 Stefan Ganser (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 65 Olivier Bonnaire (Fra) FDJ 66 Stijn Joseph (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 67 Martin Elmiger (Swi) AG2R La Mondiale 68 Daniel Lloyd (GBr) Team Garmin-Cervelo 69 Frédéric Guesdon (Fra) FDJ 70 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ 71 Cédric Pineau (Fra) FDJ 72 Christian Knees (Ger) Sky Procycling 73 Mariusz Witecki (Pol) CCC Polsat Polkowice 74 Daniel Westmattelmann (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 75 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 76 Christopher Sutton (Aus) Sky Procycling 0:13:06 77 Philipp Ries (Ger) Team Heizomat 78 Alexander Krieger (Ger) Team Heizomat 79 Björn Schröder (Ger) Nutrixxion Sparkasse 80 Christian Mager (Ger) Team Heizomat 81 Yann Huguet (Fra) Skil - Shimano 82 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 0:13:09 83 Cesare Benedetti (Ita) Team Netapp 84 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 85 Sven Jodts (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:13:12 86 Nils Plötner (Ger) Team Heizomat 87 Julian Dean (NZl) Team Garmin-Cervelo 0:13:17 88 Eric Baumann (Ger) Team Netapp 0:15:04 89 Bert Grabsch (Ger) HTC-Highroad 90 Sergej Fuchs (Ger) Nutrixxion Sparkasse 0:15:36 91 Manuele Boaro (Ita) Saxo Bank Sungard 92 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:15:45 93 Markus Eichler (Ger) Team NSP 0:16:52 94 Timo Thömel (Ger) Team NSP 0:16:54 95 Luc Hagenaars (Ned) Team Eddy Merckx - Indeland 96 Patrick Bercz (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 97 Steffen Radochla (Ger) Nutrixxion Sparkasse 98 Lucas Schädlich (Ger) Team NSP 99 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 0:16:59 100 Giacomo Nizzolo (Ita) Leopard Trek 0:17:59 101 Robert Wagner (Ger) Leopard Trek 0:18:03 102 Marcel Meisen (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 0:18:06 103 Benjamin Sydlik (Ger) Nutrixxion Sparkasse 0:18:54 104 Michaël Baer (Swi) Team Netapp 0:20:44 105 Matthias Bertling (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 0:20:54 106 Roger Hammond (GBr) Team Garmin-Cervelo 0:21:28 107 Jan Ghyselinck (Bel) HTC-Highroad 108 Martin Reimer (Ger) Skil - Shimano 0:22:47 109 Jacob Fiedler (Ger) Team NSP 0:23:02 110 Gatis Smukulis (Lat) HTC-Highroad 0:23:59 111 Dimitri Claeys (Bel) Team Netapp 0:24:45 112 Michael Schweizer (Ger) Nutrixxion Sparkasse 0:26:28 113 René Obst (Ger) Team NSP 0:26:42 114 Alfredo Balloni (Ita) Lampre - ISD 0:29:10 115 Jannick Geisler (Ger) Team Heizomat 0:35:08 116 Travis Meyer (Aus) Team Garmin-Cervelo

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 11 pts 2 Michael Albasini (Swi) HTC-Highroad 8 3 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling 8 4 John Degenkolb (Ger) HTC-Highroad 5 5 Sander Armee (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 5 6 Matthias Bertling (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 5 7 Wesley Sulzberger (Aus) FDJ 5 8 Markus Eichler (Ger) Team NSP 4 9 Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling 4 10 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 4 11 Marcel Kittel (Ger) Skil - Shimano 4 12 André Schulze (Ger) CCC Polsat Polkowice 4 13 Jaroslaw Marycz (Pol) Saxo Bank Sungard 3 14 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 3 15 Heinrich Haussler (Aus) Team Garmin-Cervelo 3 16 Gatis Smukulis (Lat) HTC-Highroad 3 17 Nicki Sörensen (Den) Saxo Bank Sungard 2 18 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 2 19 Fabian Wegmann (Ger) Leopard Trek 2 20 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 2 21 Roger Kluge (Ger) Skil - Shimano 2 22 Martin Reimer (Ger) Skil - Shimano 2 23 Dimitri Claeys (Bel) Team Netapp 2 24 Johannes Fröhlinger (Ger) Skil - Shimano 1 25 Andreas Klier (Ger) Team Garmin-Cervelo 1 26 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale 1 27 Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Polsat Polkowice 1 28 Grega Bole (Slo) Lampre - ISD 1 29 Grischa Janorschke (Ger) Nutrixxion Sparkasse 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Pieter Serry (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 10 pts 2 Matthias Bertling (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 8 3 Fabian Wegmann (Ger) Leopard Trek 8 4 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 6 5 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 5 6 Gatis Smukulis (Lat) HTC-Highroad 5 7 Sander Armee (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 4 8 Markus Eichler (Ger) Team NSP 3 9 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 1 10 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Pieter Serry (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 14:58:30 2 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 0:00:03 3 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling 0:05:04 4 John Degenkolb (Ger) HTC-Highroad 0:05:08 5 Jaroslaw Marycz (Pol) Saxo Bank Sungard 0:05:15 6 Ramunas Navardauskas (Ltu) Team Garmin-Cervelo 0:05:18 7 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 8 Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD 9 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 10 Michael Schwarzmann (Ger) Team Netapp 0:07:42 11 Marcel Kittel (Ger) Skil - Shimano 0:12:43 12 Grischa Janorschke (Ger) Nutrixxion Sparkasse 0:12:49 13 Daniel Schorn (Aut) Team Netapp 14 Emmanuel Van Ruitenbeek (Ned) Team Eddy Merckx - Indeland 15 Julian Hellmann (Ger) Team Heizomat 16 Stijn Joseph (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 17 Daniel Westmattelmann (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 18 Philipp Ries (Ger) Team Heizomat 0:12:53 19 Alexander Krieger (Ger) Team Heizomat 20 Christian Mager (Ger) Team Heizomat 21 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 0:12:56 22 Cesare Benedetti (Ita) Team Netapp 23 Sven Jodts (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:12:59 24 Nils Plötner (Ger) Team Heizomat 25 Sergej Fuchs (Ger) Nutrixxion Sparkasse 0:15:23 26 Manuele Boaro (Ita) Saxo Bank Sungard 27 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:15:32 28 Timo Thömel (Ger) Team NSP 0:16:41 29 Luc Hagenaars (Ned) Team Eddy Merckx - Indeland 30 Patrick Bercz (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 31 Lucas Schädlich (Ger) Team NSP 32 Giacomo Nizzolo (Ita) Leopard Trek 0:17:46 33 Marcel Meisen (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 0:17:53 34 Benjamin Sydlik (Ger) Nutrixxion Sparkasse 0:18:41 35 Michaël Baer (Swi) Team Netapp 0:20:31 36 Matthias Bertling (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 0:20:41 37 Jan Ghyselinck (Bel) HTC-Highroad 0:21:15 38 Martin Reimer (Ger) Skil - Shimano 0:22:34 39 Jacob Fiedler (Ger) Team NSP 0:22:49 40 Gatis Smukulis (Lat) HTC-Highroad 0:23:46 41 Dimitri Claeys (Bel) Team Netapp 0:24:32 42 Alfredo Balloni (Ita) Lampre - ISD 0:28:57 43 Jannick Geisler (Ger) Team Heizomat 0:34:55 44 Travis Meyer (Aus) Team Garmin-Cervelo