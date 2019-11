Image 1 of 16 Lizzie Armitstead (Boels Dolmans) celebrates winning the opening stage (Image credit: Women'sTour) Image 2 of 16 Lizzie Armitstead (Boels Dolmans) about to lift her arms in celebration of the victory (Image credit: Women'sTour) Image 3 of 16 Boels Dolmans team on the podium to accept teammate Lizzie Armitstead's awards (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 4 of 16 Dani King (Wiggle Honda) and Laura Trott (Matrix) chat on the start line Image 5 of 16 The peloton rolling through St Edmunds on the way to Aldeburgh Image 6 of 16 Iris Slappendel (Bigla) Image 7 of 16 Lizzie Armitstead (Boels Dolmans) (Image credit: Bert Geerts/dcp-bertgeerts@xs4all.nl) Image 8 of 16 The Ale Cipollini team rides to the start line (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 9 of 16 The peloton during stage 1 at the Women's Tour (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 10 of 16 The peloton racing through stage 1 at the Women's Tour (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 11 of 16 Elisa Longo Borghini (Wiggle-Honda), Lizzie Armitstead (Boels Dolmans), Emma Johansson (Orica-AIS) through the first QoM (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 12 of 16 Katie Hall (UnitedHealthcare) in the breakaway (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 13 of 16 School kids cheer on the leaders during stage 1 (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 14 of 16 Malgorzata Jasinska (Ale Cipollini), Maura Kinsella (Optum) and Iris Slappendel (Bigla) (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 15 of 16 Matrix Fitness' Kim Le Court speaking with Marianne Vos (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 16 of 16 Lisa Brennauer snaps a photo of her Velocio-SRAM teammates (Image credit: Sean Robinson/Velofocus)

Lizzie Armitstead (Boels Dolmans) won the opening stage of the Aviva Women’s Tour, and moved into the race lead, after a breakaway was reeled in during the final kilometre. However, the World Cup leader was involved in a crash after the line and required medical assistance. She was still on the ground some 15 minutes later receiving oxygen after being put into a neck brace. Lisa Brennauer (Velocio-SRAM) finished second with Emma Johansson (Orica-AIS) in third.

With 10 kilometres remaining a group of four still had over a minute’s advantage on the chasing peloton but that was quickly eaten up by a determined peloton. The catch was timed to perfection as the four escapees were swallowed up with just 500 metres to go. It was a four-woman sprint to the line with Armitstead coming up trumps.

The celebration didn’t last long as Armitstead crashed. It appears that Armitstead lost her balance during her celebration, veering into the photographers stationed just beyond the line. Armitstead was eventually taken off on a stretcher with her teammates stepping on stage to collect her prizes as stage winner and overall leader.

The second edition of the Woman’s Tour picked up where it left off with a stage start in Bury St. Edmonds, where Marianne Vos wrapped up her overall title last year. Vos was present at the start but she would be attending to media duties rather than racing as she focusses on recovery following an early-season injury.

It was a fast and furious start as several riders tried to escape early on but it wasn’t until after the first categorised climb, where Megan Guarnier (Boels Dolmans) took the full points, that a break made it away. Marta Tagliaferro (Alé-Cipollini), Coryn Rivera (UnitedHealthcare) and Heather Fischer (USA) were the three to make the initial move. They were soon joined by Elinor Barker (Matrix Pro Cycling).

With only a small gap on the peloton, Katie Archibald (Pearl Izumi) and Katie Hall (UnitedHealthcare) tried to follow suit. Hall joined her teammate Rivera in the leading group, while Archibald was left to struggle alone for a while before she too joined the escapees. The group went back down to five, when Fischer crashed and was taken back by the peloton who were still only a minute behind.

The advantage did eventually start to grow, only impeded by a brief stop at a level crossing. The five riders were allowed 2:45 of a gap before the peloton began reeling them in. Archibald was the first to crack of the escapees, losing touch after the final climb. The others would battle on though, only getting caught within sight of the line.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Elizabeth Armitstead (GBr) Boels Dolmans Cycling Team 2:39:53 2 Lisa Brennauer (Ger) Velocio - SRAM 3 Emma Johansson (Swe) Orica - Ais 4 Simona Frapporti (Ita) Ale Cipollini 5 Jolien D'Hoore (Bel) Wiggle Honda 6 Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 7 Pascale Jeuland (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.89 8 Alexis Ryan (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 9 Lotta Lepistö (Fin) Bigla Pro Cycling Team 10 Aude Biannic (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.86 11 Coryn Rivera (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 12 Malgorzta Jasinska (Pol) Ale Cipollini 13 Iris Slappendel (Ned) Bigla Pro Cycling Team 14 Hannah Barnes (GBr) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 15 Sarah Roy (Aus) Orica - Ais 16 Gracie Elvin (Aus) Orica - Ais 17 Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 18 Laura Trott (GBr) Matrix Fitness 19 Marta Tagliaferro (Ita) Ale Cipollini 20 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Ale Cipollini 21 Trixi Worrack (Ger) Velocio - SRAM 22 Sara Mustonen (Swe) Team Liv-Plantur 23 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cycling Team 24 Katie Curtis (GBr) Pearl Izumi Sport Tours 25 Lucy Garner (GBr) Team Liv-Plantur 26 Thalita De Jong (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 27 Susanna Zorzi (Ita) Lotto Soudal Ladies 28 Katarzyna Pawlowska (Pol) Boels Dolmans Cycling Team 29 Lieselot Decroix (Bel) Lotto Soudal Ladies 30 Moniek Tenniglo (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 31 Elinor Barker (GBr) Matrix Fitness 32 Brianna Walle (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 33 Stephanie Pohl (Ger) Germany 34 Lauren Stephens (USA) USA National Team 35 Anna Knauer (Ger) Rabo Liv Women Cycling Team 36 Leah Kirchmann (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 37 Corinna Lechner (Ger) Germany 38 Katie Hall (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 39 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cycling Team 40 Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cycling Team 41 Lucy Martin (GBr) Matrix Fitness 42 Hannah Ross (USA) USA National Team 43 Roxane Fournier (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.88 44 Tiffany Cromwell (Aus) Velocio - SRAM 45 Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle Honda 46 Chantal Hoffmann (Lux) Lotto Soudal Ladies 47 Lauren Hall (USA) USA National Team 48 Sarah Rijkes (Aut) Lotto Soudal Ladies 49 Eugénie Duval (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.87 50 Gabriella Shaw (GBr) Pearl Izumi Sport Tours 51 Carlee Taylor (Aus) Lotto Soudal Ladies 52 Julia Soek (Ned) Team Liv-Plantur 53 Francesca Cauz (Ita) Ale Cipollini 54 Amélie Rivat (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.90 55 Elise Delzenne (Fra) Velocio - SRAM 56 Lisa Küllmer (Ger) Germany 57 Loren Rowney (Aus) Velocio - SRAM 58 Sara Headley (USA) USA National Team 59 Annie Ewart (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 60 Heather Fischer (USA) USA National Team 61 Molly Weaver (GBr) Team Liv-Plantur 62 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle Honda 63 Melissa Hoskins (Aus) Orica - Ais 64 Audrey Cordon (Fra) Wiggle Honda 65 Chloe Mcconville (Aus) Orica - Ais 66 Sharon Laws (GBr) Bigla Pro Cycling Team 67 Nicole Hanselmann (Swi) Bigla Pro Cycling Team 68 Rushlee Buchanan (NZl) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 69 Amalie Dideriksen (Den) Boels Dolmans Cycling Team 70 Linda Melanie Villumsen (NZl) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 71 Kimberley Le Court de Billot (Mri) Matrix Fitness 72 Emilie Aubry (Swi) Bigla Pro Cycling Team 73 Uenia Fernandes Da Souza (Bra) Ale Cipollini 74 Sabrina Stultiens (Ned) Team Liv-Plantur 75 Lauren Komanski (USA) USA National Team 76 Danielle King (GBr) Wiggle Honda 77 Lex Albrecht (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 78 Barbara Guarischi (Ita) Velocio - SRAM 79 Maura Kinsella (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 80 Kathrin Hammes (Ger) Germany 81 Vera Koedooder (Ned) Bigla Pro Cycling Team 82 Claudia Lichtenberg (Ger) Team Liv-Plantur 83 Melissa Lowther (GBr) Matrix Fitness 84 Ciara Horne (GBr) Pearl Izumi Sport Tours 85 Annette Edmondson (Aus) Wiggle Honda 0:00:11 86 Helen Wyman (GBR) Matrix Fitness 0:01:03 87 Ariane Horbach (Ger) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 88 Anouk Rijff (Ned) Lotto Soudal Ladies 0:01:50 89 Dame Sarah Storey (GBr) Pearl Izumi Sport Tours 0:02:07 90 Katie Archibald (GBr) Pearl Izumi Sport Tours 0:02:10 91 Alexandra Manly (Aus) Orica - Ais 92 Joanna Rowsell (GBr) Pearl Izumi Sport Tours 0:17:42 93 Madeleine Ortmüller (Ger) Germany 0:17:43 DNF * Gudrun STOCK

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Coryn Rivera (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 3 pts 2 Marta Tagliaferro (Ita) Ale Cipollini 2 3 Elinor Barker (GBr) Matrix Fitness 1

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Marta Tagliaferro (Ita) Ale Cipollini 3 pts 2 Elinor Barker (GBr) Matrix Fitness 2 3 Coryn Rivera (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 1

Finish # Rider Name (Country) Team Result 1 Elizabeth Armitstead (GBr) Boels Dolmans Cycling Team 15 pts 2 Lisa Brennauer (Ger) Velocio - SRAM 12 3 Emma Johansson (Swe) Orica - Ais 9 4 Simona Frapporti (Ita) Ale Cipollini 7 5 Jolien D'Hoore (Bel) Wiggle Honda 6 6 Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 5 7 Pascale Jeuland (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.89 4 8 Alexis Ryan (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 3 9 Lotta Lepistö (Fin) Bigla Pro Cycling Team 2 10 Aude Biannic (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.86 1

Mountain 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Melissa Hoskins (Aus) Orica - Ais 6 pts 2 Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 5 3 Malgorzta Jasinska (Pol) Ale Cipollini 4 4 Sharon Laws (GBr) Bigla Pro Cycling Team 3 5 Moniek Tenniglo (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 2 6 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cycling Team 1

Mountain 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Katie Hall (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 6 pts 2 Coryn Rivera (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 5 3 Marta Tagliaferro (Ita) Ale Cipollini 4 4 Elinor Barker (GBr) Matrix Fitness 3 5 Katie Archibald (GBr) Pearl Izumi Sport Tours 2 6 Sharon Laws (GBr) Bigla Pro Cycling Team 1

Young rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexis Ryan (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 2:39:53 2 Coryn Rivera (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 3 Hannah Barnes (GBr) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 4 Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 5 Laura Trott (GBr) Matrix Fitness 6 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Ale Cipollini 7 Lucy Garner (GBr) Team Liv-Plantur 8 Thalita De Jong (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 9 Susanna Zorzi (Ita) Lotto Soudal Ladies 10 Elinor Barker (GBr) Matrix Fitness 11 Anna Knauer (Ger) Rabo Liv Women Cycling Team 12 Corinna Lechner (Ger) Germany 13 Eugénie Duval (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.87 14 Gabriella Shaw (GBr) Pearl Izumi Sport Tours 15 Francesca Cauz (Ita) Ale Cipollini 16 Lisa Küllmer (Ger) Germany 17 Annie Ewart (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 18 Molly Weaver (GBr) Team Liv-Plantur 19 Amalie Dideriksen (Den) Boels Dolmans Cycling Team 20 Kimberley Le Court de Billot (Mri) Matrix Fitness 21 Sabrina Stultiens (Ned) Team Liv-Plantur 22 Melissa Lowther (GBr) Matrix Fitness 23 Ariane Horbach (Ger) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 0:01:03 24 Anouk Rijff (Ned) Lotto Soudal Ladies 0:01:50 25 Katie Archibald (GBr) Pearl Izumi Sport Tours 0:02:10 26 Alexandra Manly (Aus) Orica - Ais 27 Madeleine Ortmüller (Ger) Germany 0:17:43

Team # Rider Name (Country) Team Result 1 UnitedHealthcare Professional Cycling 7:59:39 2 Orica AIS 3 Ale Cipollini 4 Rabo Liv Womens Cycling Team 5 Boels Dolmans Cycling Team 6 Poitou-Charentes.Futuroscope.86 7 Velocio SRAM 8 Bigla Pro Cycling Team 9 Matrix Fitness 10 Team Liv Plantur 11 Lotto Soudal Ladies 12 Wiggle Honda 13 USA 14 Germany 15 Optum p/b Kelly Benefit Strategies 16 Pearl Izumi Sports Tours International

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Elizabeth Armitstead (GBr) Boels Dolmans Cycling Team 2:39:43 2 Lisa Brennauer (Ger) Velocio - SRAM 0:00:04 3 Marta Tagliaferro (Ita) Ale Cipollini 0:00:05 4 Emma Johansson (Swe) Orica - Ais 0:00:06 5 Coryn Rivera (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 6 Elinor Barker (GBr) Matrix Fitness 0:00:07 7 Simona Frapporti (Ita) Ale Cipollini 0:00:10 8 Jolien D'Hoore (Bel) Wiggle Honda 9 Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 10 Pascale Jeuland (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.89 11 Alexis Ryan (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 12 Lotta Lepistö (Fin) Bigla Pro Cycling Team 13 Aude Biannic (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.86 14 Malgorzta Jasinska (Pol) Ale Cipollini 15 Iris Slappendel (Ned) Bigla Pro Cycling Team 16 Hannah Barnes (GBr) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 17 Sarah Roy (Aus) Orica - Ais 18 Gracie Elvin (Aus) Orica - Ais 19 Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 20 Laura Trott (GBr) Matrix Fitness 21 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Ale Cipollini 22 Trixi Worrack (Ger) Velocio - SRAM 23 Sara Mustonen (Swe) Team Liv-Plantur 24 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cycling Team 25 Katie Curtis (GBr) Pearl Izumi Sport Tours 26 Lucy Garner (GBr) Team Liv-Plantur 27 Thalita De Jong (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 28 Susanna Zorzi (Ita) Lotto Soudal Ladies 29 Katarzyna Pawlowska (Pol) Boels Dolmans Cycling Team 30 Lieselot Decroix (Bel) Lotto Soudal Ladies 31 Moniek Tenniglo (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 32 Brianna Walle (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 33 Stephanie Pohl (Ger) Germany 34 Lauren Stephens (USA) USA National Team 35 Anna Knauer (Ger) Rabo Liv Women Cycling Team 36 Leah Kirchmann (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 37 Corinna Lechner (Ger) Germany 38 Katie Hall (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 39 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cycling Team 40 Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cycling Team 41 Lucy Martin (GBr) Matrix Fitness 42 Hannah Ross (USA) USA National Team 43 Roxane Fournier (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.88 44 Tiffany Cromwell (Aus) Velocio - SRAM 45 Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle Honda 46 Chantal Hoffmann (Lux) Lotto Soudal Ladies 47 Lauren Hall (USA) USA National Team 48 Sarah Rijkes (Aut) Lotto Soudal Ladies 49 Eugénie Duval (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.87 50 Gabriella Shaw (GBr) Pearl Izumi Sport Tours 51 Carlee Taylor (Aus) Lotto Soudal Ladies 52 Julia Soek (Ned) Team Liv-Plantur 53 Francesca Cauz (Ita) Ale Cipollini 54 Amélie Rivat (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.90 55 Elise Delzenne (Fra) Velocio - SRAM 56 Lisa Küllmer (Ger) Germany 57 Loren Rowney (Aus) Velocio - SRAM 58 Sara Headley (USA) USA National Team 59 Annie Ewart (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 60 Heather Fischer (USA) USA National Team 61 Molly Weaver (GBr) Team Liv-Plantur 62 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle Honda 63 Melissa Hoskins (Aus) Orica - Ais 64 Audrey Cordon (Fra) Wiggle Honda 65 Chloe Mcconville (Aus) Orica - Ais 66 Sharon Laws (GBr) Bigla Pro Cycling Team 67 Nicole Hanselmann (Swi) Bigla Pro Cycling Team 68 Rushlee Buchanan (NZl) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 69 Amalie Dideriksen (Den) Boels Dolmans Cycling Team 70 Linda Melanie Villumsen (NZl) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 71 Kimberley Le Court de Billot (Mri) Matrix Fitness 72 Emilie Aubry (Swi) Bigla Pro Cycling Team 73 Uenia Fernandes Da Souza (Bra) Ale Cipollini 74 Sabrina Stultiens (Ned) Team Liv-Plantur 75 Lauren Komanski (USA) USA National Team 76 Danielle King (GBr) Wiggle Honda 77 Lex Albrecht (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 78 Barbara Guarischi (Ita) Velocio - SRAM 79 Maura Kinsella (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 80 Kathrin Hammes (Ger) Germany 81 Vera Koedooder (Ned) Bigla Pro Cycling Team 82 Claudia Lichtenberg (Ger) Team Liv-Plantur 83 Melissa Lowther (GBr) Matrix Fitness 84 Ciara Horne (GBr) Pearl Izumi Sport Tours 85 Annette Edmondson (Aus) Wiggle Honda 0:00:21 86 Helen Wyman (GBR) Matrix Fitness 0:01:13 87 Ariane Horbach (Ger) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 88 Anouk Rijff (Ned) Lotto Soudal Ladies 0:02:00 89 Dame Sarah Storey (GBr) Pearl Izumi Sport Tours 0:02:17 90 Katie Archibald (GBr) Pearl Izumi Sport Tours 0:02:20 91 Alexandra Manly (Aus) Orica - Ais 92 Joanna Rowsell (GBr) Pearl Izumi Sport Tours 0:17:52 93 Madeleine Ortmüller (Ger) Germany 0:17:53

Point classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Elizabeth Armitstead (GBr) Boels Dolmans Cycling Team 15 pts 2 Lisa Brennauer (Ger) Velocio - SRAM 12 3 Emma Johansson (Swe) Orica - Ais 9 4 Simona Frapporti (Ita) Ale Cipollini 7 5 Jolien D'Hoore (Bel) Wiggle Honda 6 6 Marta Tagliaferro (Ita) Ale Cipollini 5 7 Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 5 8 Coryn Rivera (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 4 9 Pascale Jeuland (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.89 4 10 Elinor Barker (GBr) Matrix Fitness 3 11 Alexis Ryan (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 3 12 Lotta Lepistö (Fin) Bigla Pro Cycling Team 2 13 Aude Biannic (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.86 1

Mountain classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Katie Hall (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 6 pts 2 Melissa Hoskins (Aus) Orica - Ais 6 3 Coryn Rivera (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 5 4 Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 5 5 Marta Tagliaferro (Ita) Ale Cipollini 4 6 Malgorzta Jasinska (Pol) Ale Cipollini 4 7 Sharon Laws (GBr) Bigla Pro Cycling Team 4 8 Elinor Barker (GBr) Matrix Fitness 3 9 Moniek Tenniglo (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 2 10 Katie Archibald (GBr) Pearl Izumi Sport Tours 2 11 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cycling Team 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Coryn Rivera (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 2:39:49 2 Elinor Barker (GBr) Matrix Fitness 0:00:01 3 Alexis Ryan (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 0:00:04 4 Hannah Barnes (GBr) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 5 Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 6 Laura Trott (GBr) Matrix Fitness 7 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Ale Cipollini 8 Lucy Garner (GBr) Team Liv-Plantur 9 Thalita De Jong (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 10 Susanna Zorzi (Ita) Lotto Soudal Ladies 11 Anna Knauer (Ger) Rabo Liv Women Cycling Team 12 Corinna Lechner (Ger) Germany 13 Eugénie Duval (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.87 14 Gabriella Shaw (GBr) Pearl Izumi Sport Tours 15 Francesca Cauz (Ita) Ale Cipollini 16 Lisa Küllmer (Ger) Germany 17 Annie Ewart (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 18 Molly Weaver (GBr) Team Liv-Plantur 19 Amalie Dideriksen (Den) Boels Dolmans Cycling Team 20 Kimberley Le Court de Billot (Mri) Matrix Fitness 21 Sabrina Stultiens (Ned) Team Liv-Plantur 22 Melissa Lowther (GBr) Matrix Fitness 23 Ariane Horbach (Ger) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 0:01:07 24 Anouk Rijff (Ned) Lotto Soudal Ladies 0:01:54 25 Katie Archibald (GBr) Pearl Izumi Sport Tours 0:02:14 26 Alexandra Manly (Aus) Orica - Ais 27 Madeleine Ortmüller (Ger) Germany 0:17:47

Courageous rider classification # Rider Name (Country) Team 1 Katie Archibald (GBr) Pearl Izumi Sport Tours