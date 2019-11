Image 1 of 6 Simon Geschke (Skil - Shimano) enjoys his first win as a professional (Image credit: Jean-François Quénet) Image 2 of 6 Fränk Schleck in the yellow jersey (Image credit: AFP) Image 3 of 6 Simon Geschke (Skil - Shimano) wins the sprint (Image credit: AFP) Image 4 of 6 Fränk enjoys his moment on the podium (Image credit: AFP) Image 5 of 6 Andy and Fränk Schleck (Leopard Trek) (Image credit: AFP) Image 6 of 6 David Millar (Garmin-Cervelo) and Fränk Schleck (Leopard Trek) chat during the 75km stage (Image credit: AFP)

Skil-Shimano’s Simon Geschke took the first win of his professional career at the end of stage two of the Criterium International in Porto-Vecchio, Corsica, winning the bunch sprint after the peloton came back together in the last ten kilometres.

Fränk Schleck (Leopard Trek) finished safely in the peloton and so still enjoys a 20-second lead over Vassil Kiryienka before the final seven kilometre time trial stage on Sunday afternoon. Rein Taaramae (Cofidis) is third at 28 seconds.

The 75km morning road stage was over in less than two hours after another fast race.

Rémy Di Gregorio of Astana went on the offensive again after only five kilometres, along with Yukihiro Doi (Skil-Shimano), Renaud Dion (Bretagne-Schuller), Fabrice Jeandesbosz (Saur-Sojasun) and Egoi Martinez (Euskaltel).

Their advantage was 1:40 with 30km to go but the possibility of a bunch sprint inspired Garmin-Cervélo to lead the chase, with the aim of setting Brazilian national champion Murillo Fisher.

The break stayed away until five kilometres to go. Jeandesbosz tried to go alone but was caught a3.2km before the finishing line.

Thierry Hupond and Mathieu Sprick then took over from the train of Garmin-Cervélo, setting up Geschke perfectly.

“I was given a very good lead out”, said Geschke, who opened his sprint 220 metres before the line and won comfortably.

“I’m glad it was enough”, the German continued. “I’m normally not a sprinter but I’m also not a climber. I’m explosive though, so in an uphill sprint finish like this, I can do well. But this is unbelievable. I love the Criterium International. This is my third time doing this race and I’ll never forget that I got my first pro win here. I never thought my first pro win would be a bunch sprint.”

Geschke’s father Jurgen was a true sprinter. He was a star on the track; racing for East Germany in the 70’s and won three world championships titles. He rode the Olympics in 1972 and 1976, winning two medals in the tandem and sprint.

“I’m a very different cyclist to my dad”, said Geschke who rode the Tour de France for Skil-Shimano in his first year pro in 2009.



Full results 1 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 1:43:10 2 Murilo Antonio Fischer (Bra) Garmin - Cervelo 3 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 4 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 5 Arnaud Molmy (Fra) Big Mat - Auber 93 6 Jonathan Hivert (Fra) Saur - Sojasun 7 Julien El Farès (Fra) Cofidis le Credit en Ligne 8 Tony Gallopin (Fra) Cofidis le Credit en Ligne 9 Fabian Wegmann (Ger) Leopard Trek 10 Jerome Cousin (Fra) Europcar 11 Mathieu Drujon (Fra) Big Mat - Auber 93 12 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 13 Cédric Pineau (Fra) FDJ 14 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team 15 Alberto Ongarato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 16 Christian Knees (Ger) Sky Procycling 17 Dmitriy Fofonov (Kaz) Pro Team Astana 18 Johannes Fröhlinger (Ger) Skil - Shimano 19 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 20 Ryder Hesjedal (Can) Team Garmin-Cervelo 21 Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 22 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 23 Fränk Schleck (Lux) Leopard Trek 24 Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 25 Maxime Monfort (Bel) Leopard Trek 26 Anthony Roux (Fra) FDJ 27 Vasili Kiryienka (Blr) Movistar 28 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit en Ligne 29 Thierry Huppond (Fra) Skil - Shimano 30 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 31 Rémy Di Grégorio (Fra) Pro Team Astana 32 Lars Petter Nordhaug (Nor) Sky Procycling 33 Jérémy Roy (Fra) FDJ 34 Andy Schleck (Lux) Leopard Trek 35 David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team 36 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 37 Tiago Machado (Por) Team RadioShack 38 Bruno Pires (Por) Leopard Trek 39 Pierrick Fédrigo (Fra) FDJ 40 Alexandre Geniez (Fra) Skil-Shimano 41 Guillaume Le Floch (Fra) Team Europcar 42 Alex Dowsett (GBr) Sky Procycling 43 David Lelay (Fra) AG2R La Mondiale 44 Fredrik Kessiakoff (Swe) Pro Team Astana 45 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 46 Amets Txurruka (Spa) Euskaltel-Euskadi 47 Jérôme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 48 Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel - Euskadi 49 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 50 David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team 51 José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Movistar 52 Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team RadioShack 53 Benjamin King (USA) Team RadioShack 54 Sergio Pardilla Bellon (Spa) Movistar 55 Jakob Fuglsang (Den) Team Leopard Trek 56 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 57 Rémi Pauriol (Fra) FDJ 58 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 59 Dimitri Champion (Fra) AG2R La Mondiale 60 Stephen Cummings (GBr) Sky Procycling 61 Marzio Bruseghin (Ita) Movistar Team 62 Nelson Oliveira (Spa) Team RadioShack 63 Iván Velasco Murillo (Spa) Euskaltel-Euskadi 64 Tristan Valentin (Fra) Cofidis le Credit en Ligne 65 Christophe Le Mevel (Fra) Team Garmin-Cervelo 0:00:13 66 Sergey Renev (Kaz) Pro Team Astana 67 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 68 Gorazd Stangelj (Slo) Pro Team Astana 69 Ramunas Navardauskas (Ltu) Team Garmin-Cervelo 70 Jean-Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun 71 Sylvain Calzati (Fra) Bretagne - Schuller 72 Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale 73 Bjorn Selander (USA) Team RadioShack 74 Anders Lund (Den) Leopard Trek 75 Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 76 Branislau Samoilau (Blr) Movistar Team 77 Renaud Dion (Fra) Bretagne - Schuller 78 Andrew Talansky (USA) Team Garmin-Cervelo 79 Matthieu Sprick (Fra) Skil - Shimano 80 Alexandre Vinokourov (Kaz) Pro Team Astana 81 Ludovic Turpin (Fra) Saur - Sojasun 82 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 83 Yoann Bagot (Fra) Cofidis le Credit en Ligne 84 Arnold Jeannesson (Fra) FDJ 85 Arnaud Courteille (Fra) FDJ 0:00:25 86 Perrig Quemeneur (Fra) Europcar 0:00:27 87 Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:00:35 88 Christophe Kern (Fra) Europcar 89 Yukihiro Doi (Jpn) Skil - Shimano 0:00:41 90 Matthew Busche (USA) Team RadioShack 0:00:44 91 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 0:00:48 92 Julien Fouchard (Fra) Cofidis le Credit en Ligne 0:00:55 93 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 0:00:57 94 Jens Voigt (Ger) Leopard Trek 95 Andreas Klöden (Ger) Team RadioShack 96 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 97 David Zabriskie (USA) Team Garmin-Cervelo 98 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 99 David Millar (GBr) Team Garmin-Cervelo 0:01:26 100 Yaroslav Popovych (Ukr) Team RadioShack 0:03:34 101 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne - Schuller 0:05:15 102 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller

Sprint 1 - Porto Vecchio 1 Yukihiro Doi (Jpn) Skil - Shimano 3 pts 2 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 2 3 Rémy Di Grégorio (Fra) Pro Team Astana 1

Finish - Porto Vecchio 1 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 15 pts 2 Murilo Antonio Fischer (Bra) Garmin - Cervelo 12 3 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 10 4 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 8 5 Arnaud Molmy (Fra) Big Mat - Auber 93 7 6 Jonathan Hivert (Fra) Saur - Sojasun 6 7 Julien El Farès (Fra) Cofidis le Credit en Ligne 5 8 Tony Gallopin (Fra) Cofidis le Credit en Ligne 4 9 Fabian Wegmann (Ger) Leopard Trek 3 10 Jerome Cousin (Fra) Europcar 2

Mountain 1 - Côte de Pagliaggiolo 1 Yukihiro Doi (Jpn) Skil - Shimano 6 pts 2 Rémy Di Grégorio (Fra) Pro Team Astana 4 3 Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel - Euskadi 2

Best young rider 1 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 1:43:10 2 Arnaud Molmy (Fra) Big Mat - Auber 93 3 Tony Gallopin (Fra) Cofidis le Credit en Ligne 4 Jerome Cousin (Fra) Europcar 5 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 6 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team 7 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 8 Anthony Roux (Fra) FDJ 9 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit en Ligne 10 Alexandre Geniez (Fra) Skil-Shimano 11 Alex Dowsett (GBr) Sky Procycling 12 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 13 Jérôme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 14 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 15 Benjamin King (USA) Team RadioShack 16 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 17 Nelson Oliveira (Spa) Team RadioShack 18 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:13 19 Ramunas Navardauskas (Ltu) Team Garmin-Cervelo 20 Bjorn Selander (USA) Team RadioShack 21 Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 22 Andrew Talansky (USA) Team Garmin-Cervelo 23 Yoann Bagot (Fra) Cofidis le Credit en Ligne 24 Arnold Jeannesson (Fra) FDJ 25 Arnaud Courteille (Fra) FDJ 0:00:25 26 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 0:00:48 27 Julien Fouchard (Fra) Cofidis le Credit en Ligne 0:00:55 28 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne - Schuller 0:05:15 29 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller

Teams 1 Cofidis Le Credit En Ligne 5:09:30 2 Team Europcar 3 Saur-Sojasun 4 Big Mat-Auber 93 5 Skil-Shimano 6 Vacansoleil-Dcm 7 Team Leopard-Trek 8 FDJ 9 Sky Procycling 10 Pro Team Astana 11 Movistar Team 12 Euskaltel - Euskadi 13 Ag2R La Mondiale 14 Team Radioshack 15 Team Garmin - Cervelo 0:00:13 16 Bretagne - Schuller

General classification after stage 2 1 Fränk Schleck (Lux) Leopard Trek 7:04:02 2 Vasili Kiryienka (Blr) Movistar 0:00:20 3 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit en Ligne 0:00:28 4 David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team 0:01:08 5 Alexandre Geniez (Fra) Skil-Shimano 0:01:10 6 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 0:01:19 7 Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 8 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 9 Ryder Hesjedal (Can) Team Garmin-Cervelo 10 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 11 Lars Petter Nordhaug (Nor) Sky Procycling 12 Andy Schleck (Lux) Leopard Trek 13 Pierrick Fédrigo (Fra) FDJ 14 Tiago Machado (Por) Team RadioShack 15 Sergio Pardilla Bellon (Spa) Movistar 16 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 0:01:56 17 Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:01:58 18 Christophe Le Mevel (Fra) Team Garmin-Cervelo 0:02:09 19 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 0:02:56 20 Alexandre Vinokourov (Kaz) Pro Team Astana 0:03:09 21 Rémy Di Grégorio (Fra) Pro Team Astana 0:03:13 22 Andreas Klöden (Ger) Team RadioShack 0:04:34 23 David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team 0:04:44 24 Jérôme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 0:04:51 25 Andrew Talansky (USA) Team Garmin-Cervelo 0:05:13 26 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 0:05:45 27 Anthony Roux (Fra) FDJ 0:05:57 28 Maxime Monfort (Bel) Leopard Trek 0:06:47 29 Jonathan Hivert (Fra) Saur - Sojasun 0:06:52 30 Johannes Fröhlinger (Ger) Skil - Shimano 0:07:38 31 Rémi Pauriol (Fra) FDJ 32 Jakob Fuglsang (Den) Team Leopard Trek 0:07:39 33 Sylvain Calzati (Fra) Bretagne - Schuller 0:07:51 34 Mathieu Drujon (Fra) Big Mat - Auber 93 0:08:06 35 Cédric Pineau (Fra) FDJ 0:08:07 36 Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:08:08 37 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 0:08:11 38 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:08:20 39 Julien El Farès (Fra) Cofidis le Credit en Ligne 0:08:40 40 Dmitriy Fofonov (Kaz) Pro Team Astana 0:08:51 41 David Lelay (Fra) AG2R La Mondiale 0:09:29 42 Matthew Busche (USA) Team RadioShack 0:09:35 43 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 0:09:48 44 Arnaud Molmy (Fra) Big Mat - Auber 93 0:10:00 45 Marzio Bruseghin (Ita) Movistar Team 0:10:27 46 David Zabriskie (USA) Team Garmin-Cervelo 0:11:27 47 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 0:13:04 48 Ludovic Turpin (Fra) Saur - Sojasun 0:13:17 49 Thierry Huppond (Fra) Skil - Shimano 0:13:23 50 Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:13:36 51 Guillaume Le Floch (Fra) Team Europcar 0:13:56 52 Iván Velasco Murillo (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:14:24 53 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 0:15:23 54 Fredrik Kessiakoff (Swe) Pro Team Astana 0:15:26 55 Tony Gallopin (Fra) Cofidis le Credit en Ligne 0:15:27 56 Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team RadioShack 57 Dimitri Champion (Fra) AG2R La Mondiale 58 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:15:40 59 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 0:15:53 60 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 0:16:10 61 Yoann Bagot (Fra) Cofidis le Credit en Ligne 0:16:12 62 Yukihiro Doi (Jpn) Skil - Shimano 0:17:09 63 Gorazd Stangelj (Slo) Pro Team Astana 0:17:41 64 Amets Txurruka (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:18:02 65 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team 0:18:44 66 Murilo Antonio Fischer (Bra) Garmin - Cervelo 0:18:57 67 Fabian Wegmann (Ger) Leopard Trek 0:19:01 68 Bruno Pires (Por) Leopard Trek 69 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 70 Yaroslav Popovych (Ukr) Team RadioShack 71 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne - Schuller 0:19:11 72 Jean-Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun 0:20:06 73 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 0:20:48 74 Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:20:53 75 Jens Voigt (Ger) Leopard Trek 0:21:18 76 Jérémy Roy (Fra) FDJ 0:22:21 77 Matthieu Sprick (Fra) Skil - Shimano 0:22:47 78 Tristan Valentin (Fra) Cofidis le Credit en Ligne 0:22:53 79 José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Movistar 0:24:42 80 Jerome Cousin (Fra) Europcar 0:24:44 81 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 82 Arnold Jeannesson (Fra) FDJ 0:24:54 83 Sergey Renev (Kaz) Pro Team Astana 0:24:57 84 Anders Lund (Den) Leopard Trek 85 Renaud Dion (Fra) Bretagne - Schuller 86 Arnaud Courteille (Fra) FDJ 0:25:09 87 Perrig Quemeneur (Fra) Europcar 0:26:34 88 Christian Knees (Ger) Sky Procycling 0:28:09 89 Alberto Ongarato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 90 Alex Dowsett (GBr) Sky Procycling 91 Stephen Cummings (GBr) Sky Procycling 92 Nelson Oliveira (Spa) Team RadioShack 93 Ramunas Navardauskas (Ltu) Team Garmin-Cervelo 0:28:22 94 Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale 95 Branislau Samoilau (Blr) Movistar Team 96 Benjamin King (USA) Team RadioShack 0:28:34 97 Christophe Kern (Fra) Europcar 0:28:44 98 Bjorn Selander (USA) Team RadioShack 0:28:57 99 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 100 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 0:29:31 101 David Millar (GBr) Team Garmin-Cervelo 0:29:35 102 Julien Fouchard (Fra) Cofidis le Credit en Ligne 0:29:52

Points classification 1 Fränk Schleck (Lux) Leopard Trek 15 pts 2 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 15 3 Vasili Kiryienka (Blr) Movistar 12 4 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 12 5 Murilo Antonio Fischer (Bra) Garmin - Cervelo 12 6 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit en Ligne 10 7 David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team 8 8 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 8 9 Alexandre Geniez (Fra) Skil-Shimano 7 10 Arnaud Molmy (Fra) Big Mat - Auber 93 7 11 Jens Voigt (Ger) Leopard Trek 6 12 Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 6 13 Jonathan Hivert (Fra) Saur - Sojasun 6 14 Lars Petter Nordhaug (Nor) Sky Procycling 5 15 Julien El Farès (Fra) Cofidis le Credit en Ligne 5 16 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 4 17 Tony Gallopin (Fra) Cofidis le Credit en Ligne 4 18 Yukihiro Doi (Jpn) Skil - Shimano 3 19 Arnold Jeannesson (Fra) FDJ 3 20 Pierrick Fédrigo (Fra) FDJ 3 21 Fabian Wegmann (Ger) Leopard Trek 3 22 Andy Schleck (Lux) Leopard Trek 2 23 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 2 24 Mathieu Drujon (Fra) Big Mat - Auber 93 2 25 Jerome Cousin (Fra) Europcar 2 26 Rémy Di Grégorio (Fra) Pro Team Astana 1 27 Cédric Pineau (Fra) FDJ 1 28 Fredrik Kessiakoff (Swe) Pro Team Astana 1 29 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team 1

Mountains classification 1 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team 24 pts 2 Renaud Dion (Fra) Bretagne - Schuller 16 3 Yukihiro Doi (Jpn) Skil - Shimano 12 4 Fränk Schleck (Lux) Leopard Trek 6 5 Jens Voigt (Ger) Leopard Trek 6 6 Vasili Kiryienka (Blr) Movistar 4 7 Rémy Di Grégorio (Fra) Pro Team Astana 4 8 Cédric Pineau (Fra) FDJ 4 9 Dimitri Champion (Fra) AG2R La Mondiale 4 10 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 4 11 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 4 12 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit en Ligne 2 13 Fredrik Kessiakoff (Swe) Pro Team Astana 2 14 Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel - Euskadi 2

Best young rider classification 1 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit en Ligne 7:04:30 2 Alexandre Geniez (Fra) Skil-Shimano 0:00:42 3 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 0:00:51 4 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 5 Jérôme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 0:04:23 6 Andrew Talansky (USA) Team Garmin-Cervelo 0:04:45 7 Anthony Roux (Fra) FDJ 0:05:29 8 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 0:07:43 9 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:07:52 10 Arnaud Molmy (Fra) Big Mat - Auber 93 0:09:32 11 Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:13:08 12 Tony Gallopin (Fra) Cofidis le Credit en Ligne 0:14:59 13 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:15:12 14 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 0:15:25 15 Yoann Bagot (Fra) Cofidis le Credit en Ligne 0:15:44 16 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team 0:18:16 17 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 0:18:33 18 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne - Schuller 0:18:43 19 Jerome Cousin (Fra) Europcar 0:24:16 20 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 21 Arnold Jeannesson (Fra) FDJ 0:24:26 22 Arnaud Courteille (Fra) FDJ 0:24:41 23 Alex Dowsett (GBr) Sky Procycling 0:27:41 24 Nelson Oliveira (Spa) Team RadioShack 25 Ramunas Navardauskas (Ltu) Team Garmin-Cervelo 0:27:54 26 Benjamin King (USA) Team RadioShack 0:28:06 27 Bjorn Selander (USA) Team RadioShack 0:28:29 28 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 29 Julien Fouchard (Fra) Cofidis le Credit en Ligne 0:29:24