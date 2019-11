Arnaud Demare (FDJ.fr) celebrates winning stage one (Image credit: AFP)

It was a case of deju vu on stage one of the 4 Jours de Dunkerque as Arnaud Démare (FDJ) won the opening stage of the race for the second year in a row with Ramon Sinkeldam (Giant-Shimano) once-again runner up while last year Yannick Martinez was fifth but improved to claim third place in the sprint.

The opening stage of the race was a windy affair in Northern France which saw the peloton split in half. FDJ were backing Demaré to claim the line honours and the 22-year-old duly delivered after his team had controlled the race.

Despite starting the sprint out of position, Demaré raced to the win and into the leaders pink jersey.

"In the end, it was quite heated, said Demaré. "I worried when I found myself in fifteenth position 500 meters from the finish line. I produced a first sprint and with the momentum, I continued my effort past the riders to take the win.

Thanking his team for their work, Demaré explained that; "My team was outstanding, knowing that we could get a success. We get on well, we rode all the Classics. After Paris -Roubaix, I took nine days off the bike, I went on vacation, I cleared my head.

"Unlike last year, my goals are far away, so I'm less fit than in May 2013, but I win and so it is very encouraging. I owe it to my teammates."

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Arnaud Demare (Fra) FDJ.fr 3:49:32 2 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Giant-Shimano 3 Yannick Martinez (Fra) Team Europcar 4 Kenneth Van Bilsen (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 5 Sam Bennett (Irl) Team NetApp-Endura 6 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 7 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 8 Nikias Arndt (Ger) Team Giant-Shimano 9 Maxime Vantomme (Bel) Roubaix Lille Metropole 10 Roger Kluge (Ger) IAM Cycling 11 Benjamin Giraud (Fra) Team La Pomme Marseille 13 12 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 13 Stéphane Poulhies (Fra) Cofidis, Solutions Credits 14 Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 15 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 16 Timothy Dupont (Bel) Roubaix Lille Metropole 17 Marko Kump (Slo) Tinkoff-Saxo 18 Romain Zingle (Bel) Cofidis, Solutions Credits 19 Steven Tronet (Fra) BigMat - Auber 93 20 Laurens De Vreese (Bel) Wanty-Groupe Gobert 21 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 22 Jan Ghyselinck (Bel) Wanty-Groupe Gobert 23 José Goncalves (Por) Team La Pomme Marseille 13 24 Wouter Mol (Ned) Veranclassic - Doltcini 25 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits 26 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 27 Antoine Demoitie (Bel) Wallonie - Bruxelles 28 Jérôme Pineau (Fra) IAM Cycling 29 Michael Morkov (Den) Tinkoff-Saxo 30 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 31 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale 32 Pierre Luc Perichon (Fra) Bretagne Séché Environnement 33 Guillaume Levarlet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 34 Julien Duval (Fra) Roubaix Lille Metropole 35 Tim De Troyer (Bel) Wanty-Groupe Gobert 36 Jonas Rickaert (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 37 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne Séché Environnement 38 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 39 Gerald Ciolek (Ger) MTN - Qhubeka 40 Flavien Dassonville (Fra) BigMat - Auber 93 41 Alo Jakin (Est) BigMat - Auber 93 42 Sébastien Delfosse (Bel) Wallonie - Bruxelles 43 Pierrick Fédrigo (Fra) FDJ.fr 44 Gustav Larsson (Swe) IAM Cycling 45 Thierry Hupond (Fra) Team Giant-Shimano 46 Quentin Jauregui (Fra) Roubaix Lille Metropole 47 Michael Valgren Andersen (Den) Tinkoff-Saxo 48 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 49 Anthony Geslin (Fra) FDJ.fr 50 Yoann Offredo (Fra) FDJ.fr 51 Blaz Jarc (Slo) Team NetApp-Endura 52 Stijn Steels (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 53 Kevin Ista (Bel) IAM Cycling 54 Frédéric Amorison (Bel) Wallonie - Bruxelles 55 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits 56 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ.fr 57 David Boucher (Bel) FDJ.fr 58 Marcel Aregger (Swi) IAM Cycling 59 Jesper Hansen (Den) Tinkoff-Saxo 60 Dominic Klemme (Ger) IAM Cycling 61 Bryan Naulleau (Fra) Team Europcar 62 Clement Saint Martin (Fra) Team La Pomme Marseille 13 63 William Bonnet (Fra) FDJ.fr 64 Brian Bulgac (Ned) Team Giant-Shimano 65 Martin Wesemann (RSA) MTN - Qhubeka 0:00:16 66 Robin Stenuit (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:01:51 67 Steve Chainel (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:02 68 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 0:12:51 69 Marco Minnaard (Ned) Wanty-Groupe Gobert 70 Stéphane Rossetto (Fra) BigMat - Auber 93 71 Rudy Kowalski (Fra) Roubaix Lille Metropole 72 Pierre Gouault (Fra) BigMat - Auber 93 73 Romain Pillon (Fra) Roubaix Lille Metropole 74 Théo Vimpere (Fra) BigMat - Auber 93 75 Frederik Veuchelen (Bel) Wanty-Groupe Gobert 76 Frekalsi Debesay (Eri) MTN - Qhubeka 77 Jimmy Turgis (Fra) Roubaix Lille Metropole 78 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 79 Yoann Paillot (Fra) Team La Pomme Marseille 13 80 Julien Antomarchi (Fra) Team La Pomme Marseille 13 81 Julien El Fares (Fra) Team La Pomme Marseille 13 82 Domingos Goncalves (Por) Team La Pomme Marseille 13 83 Jean-Pierre Drucker (Lux) Wanty-Groupe Gobert 84 Fréderic Brun (Fra) BigMat - Auber 93 85 Michal Kolar (Svk) Tinkoff-Saxo 86 Olivier Zaugg (Swi) Tinkoff-Saxo 87 Jean-Lou Paiani (Fra) Roubaix Lille Metropole 88 Matti Breschel (Den) Tinkoff-Saxo 89 Daniel Schorn (Aut) Team NetApp-Endura 90 Edwig Cammaerts (Bel) Cofidis, Solutions Credits 91 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Giant-Shimano 92 Andreas Stauff (Ger) MTN - Qhubeka 93 Ralf Matzka (Ger) Team NetApp-Endura 94 Cesare Benedetti (Ita) Team NetApp-Endura 95 Michael Schwarzmann (Ger) Team NetApp-Endura 96 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Solutions Credits 97 Victor Campenaerts (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 98 Erick Rowsell (GBr) Team NetApp-Endura 99 Otto Vergaerde (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 100 Francis De Greef (Bel) Wanty-Groupe Gobert 101 Jonathan Dufrasne (Bel) Wallonie - Bruxelles 102 Maxime Daniel (Fra) AG2R La Mondiale 103 Thomas Rostollan (Fra) Team La Pomme Marseille 13 104 Nico Sijmens (Bel) Wanty-Groupe Gobert 105 Maxime Renault (Fra) BigMat - Auber 93 106 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 107 Adrien Niyonshuti (Rwa) MTN - Qhubeka 108 Quentin Bertholet (Bel) Wallonie - Bruxelles 109 Boris Dron (Bel) Wallonie - Bruxelles 110 Loic Pestiaux (Bel) Wallonie - Bruxelles 111 Christophe Laborie (Fra) Bretagne Séché Environnement 112 Benjamin Le Montagner (Fra) Bretagne Séché Environnement 113 Mickaël Delage (Fra) FDJ.fr 114 Jonathan Mcevoy (GBr) Team NetApp-Endura 115 Sascha Weber (Ger) Veranclassic - Doltcini 116 Gorik Gardeyn (Bel) Veranclassic - Doltcini 117 Rick Ottema (Ned) Veranclassic - Doltcini 118 Cameron Karwowski (NZl) Veranclassic - Doltcini 119 Yohann Gené (Fra) Team Europcar 120 Arnaud Gérard (Fra) Bretagne Séché Environnement 121 Vincent Jerome (Fra) Team Europcar 122 Clément Koretzky (Fra) Bretagne Séché Environnement 123 Morgan Lamoisson (Fra) Team Europcar 124 Florian Guillou (Fra) Bretagne Séché Environnement 125 Jimmy Engoulvent (Fra) Team Europcar 126 Tom Goovaerts (Bel) Veranclassic - Doltcini 0:18:10 127 Giorgio Brambila (Ita) Veranclassic - Doltcini 128 Jim Songezo (RSA) MTN - Qhubeka 129 Erwann Corbel (Fra) Bretagne Séché Environnement 130 Jonas Ahlstrand (Swe) Team Giant-Shimano 131 Joeri Stallaert (Bel) Veranclassic - Doltcini 132 Martin Reimer (Ger) MTN - Qhubeka 133 Thomas Peterson (USA) Team Giant-Shimano DNF Sea Keong Loh (Mas) Team Giant-Shimano DNF Christophe Kern (Fra) Team Europcar DNF Kristian Sbaragli (Ita) MTN - Qhubeka

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Roger Kluge (Ger) IAM Cycling 4 pts 2 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits 2 3 Jonas Rickaert (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 1

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 4 pts 2 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 2 3 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 1

Sprint 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ.fr 4 pts 2 Sébastien Delfosse (Bel) Wallonie - Bruxelles 2 3 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 1

Sprint 4 - Finish # Rider Name (Country) Team Result 1 Arnaud Demare (Fra) FDJ.fr 20 pts 2 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Giant-Shimano 17 3 Yannick Martinez (Fra) Team Europcar 15 4 Kenneth Van Bilsen (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 13 5 Sam Bennett (Irl) Team NetApp-Endura 11 6 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 10 7 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 9 8 Nikias Arndt (Ger) Team Giant-Shimano 8 9 Maxime Vantomme (Bel) Roubaix Lille Metropole 7 10 Roger Kluge (Ger) IAM Cycling 6 11 Benjamin Giraud (Fra) Team La Pomme Marseille 13 5 12 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 4 13 Stéphane Poulhies (Fra) Cofidis, Solutions Credits 3 14 Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 2 15 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 1

Mountain 1 - La Montagne de Watten # Rider Name (Country) Team Result 1 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 3 pts 2 Jonas Rickaert (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 2 3 Wouter Mol (Ned) Veranclassic - Doltcini 1

Mountain 2 -Cassel rue du Tambour # Rider Name (Country) Team Result 1 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 3 pts 2 Jonas Rickaert (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 2 3 Wouter Mol (Ned) Veranclassic - Doltcini 1

Mountain 3 - Porte d'Aire # Rider Name (Country) Team Result 1 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 3 pts 2 Wouter Mol (Ned) Veranclassic - Doltcini 2 3 Jonas Rickaert (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 1

Young rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Arnaud Demare (Fra) FDJ.fr 3:49:32 2 Kenneth Van Bilsen (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 3 Sam Bennett (Irl) Team NetApp-Endura 4 Nikias Arndt (Ger) Team Giant-Shimano 5 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 6 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 7 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits 8 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 9 Antoine Demoitie (Bel) Wallonie - Bruxelles 10 Julien Duval (Fra) Roubaix Lille Metropole 11 Tim De Troyer (Bel) Wanty-Groupe Gobert 12 Jonas Rickaert (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 13 Flavien Dassonville (Fra) BigMat - Auber 93 14 Quentin Jauregui (Fra) Roubaix Lille Metropole 15 Michael Valgren Andersen (Den) Tinkoff-Saxo 16 Stijn Steels (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 17 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits 18 Marcel Aregger (Swi) IAM Cycling 19 Jesper Hansen (Den) Tinkoff-Saxo 20 Clement Saint Martin (Fra) Team La Pomme Marseille 13 21 Robin Stenuit (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:01:51 22 Rudy Kowalski (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:12:51 23 Pierre Gouault (Fra) BigMat - Auber 93 24 Romain Pillon (Fra) Roubaix Lille Metropole 25 Théo Vimpere (Fra) BigMat - Auber 93 26 Jimmy Turgis (Fra) Roubaix Lille Metropole 27 Yoann Paillot (Fra) Team La Pomme Marseille 13 28 Michal Kolar (Svk) Tinkoff-Saxo 29 Ralf Matzka (Ger) Team NetApp-Endura 30 Michael Schwarzmann (Ger) Team NetApp-Endura 31 Victor Campenaerts (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 32 Erick Rowsell (GBr) Team NetApp-Endura 33 Otto Vergaerde (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 34 Maxime Daniel (Fra) AG2R La Mondiale 35 Maxime Renault (Fra) BigMat - Auber 93 36 Loic Pestiaux (Bel) Wallonie - Bruxelles 37 Jonathan Mcevoy (GBr) Team NetApp-Endura 38 Rick Ottema (Ned) Veranclassic - Doltcini 39 Cameron Karwowski (NZl) Veranclassic - Doltcini 40 Clément Koretzky (Fra) Bretagne Séché Environnement 41 Jim Songezo (RSA) MTN - Qhubeka 0:18:10 42 Erwann Corbel (Fra) Bretagne Séché Environnement 43 Jonas Ahlstrand (Swe) Team Giant-Shimano 44 Joeri Stallaert (Bel) Veranclassic - Doltcini DNF Kristian Sbaragli (Ita) MTN - Qhubeka

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Topsport Vlaanderen-Baloise 11:28:36 2 IAM Cycling 3 Team Giant-Shimano 4 Cofidis, Solutions Crédits 5 AG2R La Mondiale 6 Roubaix Lille Metropole 7 Wanty-Groupe Gobert 8 FDJ.fr 9 Tinkoff-Saxo 10 Team Europcar 11 Team La Pomme Marseille 13 12 BigMat - Auber 93 13 Wallonie - Bruxelles 14 Team NetApp-Endura 0:12:51 15 Bretagne Séché Environnement 16 MTN - Qhubeka 0:13:07 17 Veranclassic - Doltcini 0:25:42

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Arnaud Demare (Fra) FDJ.fr 3:49:32 2 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Giant-Shimano 3 Yannick Martinez (Fra) Team Europcar 4 Kenneth Van Bilsen (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 5 Sam Bennett (Irl) Team NetApp-Endura 6 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 7 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 8 Nikias Arndt (Ger) Team Giant-Shimano 9 Maxime Vantomme (Bel) Roubaix Lille Metropole 10 Roger Kluge (Ger) IAM Cycling 11 Benjamin Giraud (Fra) Team La Pomme Marseille 13 12 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 13 Stéphane Poulhies (Fra) Cofidis, Solutions Credits 14 Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 15 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 16 Timothy Dupont (Bel) Roubaix Lille Metropole 17 Marko Kump (Slo) Tinkoff-Saxo 18 Romain Zingle (Bel) Cofidis, Solutions Credits 19 Steven Tronet (Fra) BigMat - Auber 93 20 Laurens De Vreese (Bel) Wanty-Groupe Gobert 21 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 22 Jan Ghyselinck (Bel) Wanty-Groupe Gobert 23 José Goncalves (Por) Team La Pomme Marseille 13 24 Wouter Mol (Ned) Veranclassic - Doltcini 25 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits 26 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 27 Antoine Demoitie (Bel) Wallonie - Bruxelles 28 Jérôme Pineau (Fra) IAM Cycling 29 Michael Morkov (Den) Tinkoff-Saxo 30 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 31 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale 32 Pierre Luc Perichon (Fra) Bretagne Séché Environnement 33 Guillaume Levarlet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 34 Julien Duval (Fra) Roubaix Lille Metropole 35 Tim De Troyer (Bel) Wanty-Groupe Gobert 36 Jonas Rickaert (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 37 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne Séché Environnement 38 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 39 Gerald Ciolek (Ger) MTN - Qhubeka 40 Flavien Dassonville (Fra) BigMat - Auber 93 41 Alo Jakin (Est) BigMat - Auber 93 42 Sébastien Delfosse (Bel) Wallonie - Bruxelles 43 Pierrick Fédrigo (Fra) FDJ.fr 44 Gustav Larsson (Swe) IAM Cycling 45 Thierry Hupond (Fra) Team Giant-Shimano 46 Quentin Jauregui (Fra) Roubaix Lille Metropole 47 Michael Valgren Andersen (Den) Tinkoff-Saxo 48 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 49 Anthony Geslin (Fra) FDJ.fr 50 Yoann Offredo (Fra) FDJ.fr 51 Blaz Jarc (Slo) Team NetApp-Endura 52 Stijn Steels (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 53 Kevin Ista (Bel) IAM Cycling 54 Frédéric Amorison (Bel) Wallonie - Bruxelles 55 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits 56 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ.fr 57 David Boucher (Bel) FDJ.fr 58 Marcel Aregger (Swi) IAM Cycling 59 Jesper Hansen (Den) Tinkoff-Saxo 60 Dominic Klemme (Ger) IAM Cycling 61 Bryan Naulleau (Fra) Team Europcar 62 Clement Saint Martin (Fra) Team La Pomme Marseille 13 63 William Bonnet (Fra) FDJ.fr 64 Brian Bulgac (Ned) Team Giant-Shimano 65 Martin Wesemann (RSA) MTN - Qhubeka 0:00:16 66 Robin Stenuit (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:01:51 67 Steve Chainel (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:02 68 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 0:12:51 69 Marco Minnaard (Ned) Wanty-Groupe Gobert 70 Stéphane Rossetto (Fra) BigMat - Auber 93 71 Rudy Kowalski (Fra) Roubaix Lille Metropole 72 Pierre Gouault (Fra) BigMat - Auber 93 73 Romain Pillon (Fra) Roubaix Lille Metropole 74 Théo Vimpere (Fra) BigMat - Auber 93 75 Frederik Veuchelen (Bel) Wanty-Groupe Gobert 76 Frekalsi Debesay (Eri) MTN - Qhubeka 77 Jimmy Turgis (Fra) Roubaix Lille Metropole 78 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 79 Yoann Paillot (Fra) Team La Pomme Marseille 13 80 Julien Antomarchi (Fra) Team La Pomme Marseille 13 81 Julien El Fares (Fra) Team La Pomme Marseille 13 82 Domingos Goncalves (Por) Team La Pomme Marseille 13 83 Jean-Pierre Drucker (Lux) Wanty-Groupe Gobert 84 Fréderic Brun (Fra) BigMat - Auber 93 85 Michal Kolar (Svk) Tinkoff-Saxo 86 Olivier Zaugg (Swi) Tinkoff-Saxo 87 Jean-Lou Paiani (Fra) Roubaix Lille Metropole 88 Matti Breschel (Den) Tinkoff-Saxo 89 Daniel Schorn (Aut) Team NetApp-Endura 90 Edwig Cammaerts (Bel) Cofidis, Solutions Credits 91 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Giant-Shimano 92 Andreas Stauff (Ger) MTN - Qhubeka 93 Ralf Matzka (Ger) Team NetApp-Endura 94 Cesare Benedetti (Ita) Team NetApp-Endura 95 Michael Schwarzmann (Ger) Team NetApp-Endura 96 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Solutions Credits 97 Victor Campenaerts (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 98 Erick Rowsell (GBr) Team NetApp-Endura 99 Otto Vergaerde (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 100 Francis De Greef (Bel) Wanty-Groupe Gobert 101 Jonathan Dufrasne (Bel) Wallonie - Bruxelles 102 Maxime Daniel (Fra) AG2R La Mondiale 103 Thomas Rostollan (Fra) Team La Pomme Marseille 13 104 Nico Sijmens (Bel) Wanty-Groupe Gobert 105 Maxime Renault (Fra) BigMat - Auber 93 106 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 107 Adrien Niyonshuti (Rwa) MTN - Qhubeka 108 Quentin Bertholet (Bel) Wallonie - Bruxelles 109 Boris Dron (Bel) Wallonie - Bruxelles 110 Loic Pestiaux (Bel) Wallonie - Bruxelles 111 Christophe Laborie (Fra) Bretagne Séché Environnement 112 Benjamin Le Montagner (Fra) Bretagne Séché Environnement 113 Mickaël Delage (Fra) FDJ.fr 114 Jonathan Mcevoy (GBr) Team NetApp-Endura 115 Sascha Weber (Ger) Veranclassic - Doltcini 116 Gorik Gardeyn (Bel) Veranclassic - Doltcini 117 Rick Ottema (Ned) Veranclassic - Doltcini 118 Cameron Karwowski (NZl) Veranclassic - Doltcini 119 Yohann Gené (Fra) Team Europcar 120 Arnaud Gérard (Fra) Bretagne Séché Environnement 121 Vincent Jerome (Fra) Team Europcar 122 Clément Koretzky (Fra) Bretagne Séché Environnement 123 Morgan Lamoisson (Fra) Team Europcar 124 Florian Guillou (Fra) Bretagne Séché Environnement 125 Jimmy Engoulvent (Fra) Team Europcar 126 Tom Goovaerts (Bel) Veranclassic - Doltcini 0:18:10 127 Giorgio Brambila (Ita) Veranclassic - Doltcini 128 Jim Songezo (RSA) MTN - Qhubeka 129 Erwann Corbel (Fra) Bretagne Séché Environnement 130 Jonas Ahlstrand (Swe) Team Giant-Shimano 131 Joeri Stallaert (Bel) Veranclassic - Doltcini 132 Martin Reimer (Ger) MTN - Qhubeka 133 Thomas Peterson (USA) Team Giant-Shimano

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Arnaud Demare (Fra) FDJ.fr 20 pts 2 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Giant-Shimano 17 3 Yannick Martinez (Fra) Team Europcar 15 4 Kenneth Van Bilsen (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 13 5 Sam Bennett (Irl) Team NetApp-Endura 11 6 Roger Kluge (Ger) IAM Cycling 10 7 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 10 8 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 9 9 Nikias Arndt (Ger) Team Giant-Shimano 8 10 Maxime Vantomme (Bel) Roubaix Lille Metropole 7 11 Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 6 12 Benjamin Giraud (Fra) Team La Pomme Marseille 13 5 13 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ.fr 4 14 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 4 15 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 3 16 Stéphane Poulhies (Fra) Cofidis, Solutions Credits 3 17 Sébastien Delfosse (Bel) Wallonie - Bruxelles 2 18 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits 2 19 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 2 20 Jonas Rickaert (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 9 pts 2 Jonas Rickaert (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 5 3 Wouter Mol (Ned) Veranclassic - Doltcini 4

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 9 pts 2 Jonas Rickaert (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 6 3 Roger Kluge (Ger) IAM Cycling 4 4 Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 4 5 Wouter Mol (Ned) Veranclassic - Doltcini 4 6 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 2 7 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits 2 8 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Arnaud Demare (Fra) FDJ.fr 3:49:22 2 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:08 3 Jonas Rickaert (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 0:00:09 4 Kenneth Van Bilsen (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 0:00:10 5 Sam Bennett (Irl) Team NetApp-Endura 6 Nikias Arndt (Ger) Team Giant-Shimano 7 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 8 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 9 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits 10 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 11 Antoine Demoitie (Bel) Wallonie - Bruxelles 12 Julien Duval (Fra) Roubaix Lille Metropole 13 Tim De Troyer (Bel) Wanty-Groupe Gobert 14 Flavien Dassonville (Fra) BigMat - Auber 93 15 Quentin Jauregui (Fra) Roubaix Lille Metropole 16 Michael Valgren Andersen (Den) Tinkoff-Saxo 17 Stijn Steels (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 18 Marcel Aregger (Swi) IAM Cycling 19 Jesper Hansen (Den) Tinkoff-Saxo 20 Clement Saint Martin (Fra) Team La Pomme Marseille 13 21 Robin Stenuit (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:02:01 22 Rudy Kowalski (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:13:01 23 Pierre Gouault (Fra) BigMat - Auber 93 24 Romain Pillon (Fra) Roubaix Lille Metropole 25 Théo Vimpere (Fra) BigMat - Auber 93 26 Jimmy Turgis (Fra) Roubaix Lille Metropole 27 Yoann Paillot (Fra) Team La Pomme Marseille 13 28 Michal Kolar (Svk) Tinkoff-Saxo 29 Ralf Matzka (Ger) Team NetApp-Endura 30 Michael Schwarzmann (Ger) Team NetApp-Endura 31 Victor Campenaerts (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 32 Erick Rowsell (GBr) Team NetApp-Endura 33 Otto Vergaerde (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 34 Maxime Daniel (Fra) AG2R La Mondiale 35 Maxime Renault (Fra) BigMat - Auber 93 36 Loic Pestiaux (Bel) Wallonie - Bruxelles 37 Jonathan Mcevoy (GBr) Team NetApp-Endura 38 Rick Ottema (Ned) Veranclassic - Doltcini 39 Cameron Karwowski (NZl) Veranclassic - Doltcini 40 Clément Koretzky (Fra) Bretagne Séché Environnement 41 Jim Songezo (RSA) MTN - Qhubeka 0:18:20 42 Erwann Corbel (Fra) Bretagne Séché Environnement 43 Jonas Ahlstrand (Swe) Team Giant-Shimano 44 Joeri Stallaert (Bel) Veranclassic - Doltcini