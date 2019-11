Image 1 of 31 Jerome Coppel and Denis Menchov on the podium (Image credit: Rafa Gómez) Image 2 of 31 The Vuelta Murcia podium: Jerome Coppel (Saur Sojasun), Alberto Contador (Saxo Bank Sungard) and Denis Menchov (Geox-TMC) (Image credit: Rafa Gómez) Image 3 of 31 Alberto Contador (Saxo Bank Sungard) on the final podium in Murcia (Image credit: Rafa Gómez) Image 4 of 31 Alberto Contador (Saxo Bank Sungard) heads to the win in Murcia. (Image credit: Rafa Gómez) Image 5 of 31 Jerome Coppel (Saur Sojasun) took second in the time trial and second overall in Murcia (Image credit: Rafa Gómez) Image 6 of 31 Tom Danielson (Garmin-Cervelo) (Image credit: Rafa Gómez) Image 7 of 31 Alex Dowsett (Team Sky) warms up before putting in a strong time trial in Murcia. (Image credit: Rafa Gómez) Image 8 of 31 Christopher Froome (Team Sky) (Image credit: Rafa Gómez) Image 9 of 31 Vasil Kiryienka (Movistar) (Image credit: Rafa Gómez) Image 10 of 31 Polish champion Jaroslaw Marycz (Saxo Bank) (Image credit: Rafa Gómez) Image 11 of 31 Denis Menchov (Geox-TMC) came in third. (Image credit: Rafa Gómez) Image 12 of 31 Denis Menchov (Geox-TMC) makes some last-minute adjustments before the time trial (Image credit: Rafa Gómez) Image 13 of 31 Lars Petter Nordhaug (Team Sky) (Image credit: Rafa Gómez) Image 14 of 31 Christian Vande Velde (Garmin-Cervelo) came in 9th in the time trial in Murcia. (Image credit: Rafa Gómez) Image 15 of 31 Alberto Contador (Saxo Bank Sungard) (Image credit: Rafa Gómez) Image 16 of 31 Alberto Contador (Saxo Bank Sungard) waves to the crowd. (Image credit: Rafa Gómez) Image 17 of 31 Alberto Contador is happy with his Saxo Bank Sungard team (Image credit: Rafa Gómez) Image 18 of 31 Carlos Barredo (Rabobank) (Image credit: Rafa Gómez) Image 19 of 31 Iker Camano (Endura Racing) (Image credit: Rafa Gómez) Image 20 of 31 Dario Cioni (Team Sky) (Image credit: Rafa Gómez) Image 21 of 31 Alberto Contador (Saxo Bank Sungard) (Image credit: Rafa Gómez) Image 22 of 31 Alberto Contador (Saxo Bank Sungard) races to the win (Image credit: Rafa Gómez) Image 23 of 31 Alberto Contador (Saxo Bank Sungard) celebrates after winning his first race since his doping case. (Image credit: Rafa Gómez) Image 24 of 31 Alberto Contador (Saxo Bank Sungard) (Image credit: Rafa Gómez) Image 25 of 31 Alberto Contador (Saxo Bank Sungard) won the Vuelta Murcia overall. (Image credit: Rafa Gómez) Image 26 of 31 Alberto Contador (Saxo Bank Sungard) on the final podium at the Vuelta Murcia (Image credit: Rafa Gómez) Image 27 of 31 Alberto Contador (Saxo Bank Sungard) (Image credit: Rafa Gómez) Image 28 of 31 Alberto Contador (Saxo Bank Sungard) dons the yellow jersey (Image credit: Rafa Gómez) Image 29 of 31 Alberto Contador (Saxo Bank Sungard) loves being in yellow. (Image credit: Rafa Gómez) Image 30 of 31 Alberto Contador (Saxo Bank Sungard) in yellow - but will his Murcia win stand if the UCI appeals his doping case to CAS? (Image credit: Rafa Gómez) Image 31 of 31 Alexander Wetterhall (Endura Racing) had a fine performance in the time trial, taking 7th. (Image credit: Rafa Gómez)

Alberto Contador (Saxo Bank) won the concluding time trial stage of the Vuelta a Murcia to seal overall victory in the three-day stage race. He put 8 seconds into young French talent Jerome Coppel (Saur-Sojasun) over the 12.4km course, while Denis Menchov was a further four seconds back in third.

The previous day Contador had demonstrated that his climbing legs were still in working order after a winter spent battling to avoid sanction for the positive test for Clenbuterol he returned at last year’s Tour de France, and on Sunday he showed that his proficiency against the watch also remains largely intact.

The Spaniard was still some way short of his best form, but he nonetheless scorched around the course at an average speed of 52.518kph, and did enough both to maintain his overall lead ahead of Coppel and take the stage win.

Contador returned to competitive action at last month’s Volta ao Algarve in Portugal, and most of the remainder of his Giro d’Italia preparation looks set to take place on Spanish roads. After his victory, Contador paid tribute to the home support.

"I was indebted to the fans," he said. "Their signs of affection helped me overcome the bad times and work hard.”

“2 km from the finish I had a lot of pain in my legs, but thanks to the spirits of the people I could handle it."

Jerome Coppel’s second-placed finish was enough to secure him second place in the overall standings. The young Frenchman has high ambitions for July’s Tour de France, and he will be pleased to have laid down a significant marker with his fine performance in Murcia.

Denis Menchov’s Geox-TMC outfit was not invited to the Tour, but he will be hopeful that his solid outing here will be a further boon to their chances of a wildcard berth at the Giro d’Italia. An announcement on the same is expected on Monday.

The trio of Contador, Coppel and Menchov had also dominated proceedings on Saturday’s mountain stage, but Alex Dowsett (Sky) was the best of the rest on Sunday as he rode strongly to finish in 4th place on the stage. Garmin-Cervélo’s American duo of Christian Vandevelde and David Zabriskie finished in the top 10 on the stage, although neither man was in contention overall.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank Sungard 0:14:10 2 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 0:00:08 3 Denis Menchov (Rus) Geox-TMC 0:00:12 4 Alex Dowsett (GBr) Sky Procycling 0:00:19 5 Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team 0:00:26 6 Manuele Boaro (Ita) Saxo Bank Sungard 7 Alexander Wetterhall (Swe) Endura Racing 0:00:28 8 Eloy Teruel (Spa) Spain 0:00:30 9 Christian Vande Velde (USA) Team Garmin-Cervelo 0:00:31 10 David Zabriskie (USA) Team Garmin-Cervelo 0:00:33 11 Carlos Barredo Llamazales (Spa) Rabobank Cycling Team 0:00:38 12 Iker Camano Ortuzar (Spa) Endura Racing 13 Michael Matthews (Aus) Rabobank Cycling Team 0:00:40 14 Paul Poux (Fra) Saur - Sojasun 15 Jaroslaw Marycz (Pol) Saxo Bank Sungard 16 Javier Moreno Bazan (Spa) Caja Rural 0:00:41 17 Daniel Navarro Garcia (Spa) Saxo Bank Sungard 0:00:46 18 Daniel Martin (Irl) Team Garmin-Cervelo 19 Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 20 Carlos Oyarzun (Chi) Movistar Team 0:00:48 21 José Herrada Lopez (Spa) Caja Rural 22 Thomas Danielson (USA) Team Garmin-Cervelo 0:00:49 23 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 24 Jonas Aaen Jörgensen (Den) Saxo Bank Sungard 25 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 26 Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:50 27 Dario David Cioni (Ita) Sky Procycling 28 Francisco Perez Sanchez (Spa) Movistar Team 29 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 0:00:51 30 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Geox-TMC 0:00:53 31 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 0:00:56 32 Johannes Fröhlinger (Ger) Skil - Shimano 0:00:57 33 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank Cycling Team 34 Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team 0:00:59 35 Arkaitz Duran Aroca (Spa) Geox-TMC 0:01:01 36 Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Caja Rural 0:01:02 37 Jon Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:01:03 38 Matthieu Sprick (Fra) Skil - Shimano 39 David Blanco Rodriguez (Spa) Geox-TMC 0:01:04 40 Charles Wegelius (GBr) UnitedHealthcare Pro Cycling 41 Lars Petter Nordhaug (Nor) Sky Procycling 0:01:07 42 Ignatas Konovalovas (Ltu) Movistar Team 43 Christian Meier (Can) UnitedHealthcare Pro Cycling 44 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 45 Rafael Valls Ferri (Spa) Geox-TMC 46 Mirko Selvaggi (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:01:08 47 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 48 Peter Stetina (USA) Team Garmin-Cervelo 0:01:10 49 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 0:01:12 50 Michal Golas (Pol) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:01:13 51 Inigo Cuesta (Spa) Caja Rural 52 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:01:14 53 Jordi Simon (Spa) Spain 54 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:01:15 55 Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Cycling Team 0:01:18 56 Hector Gonzalez Baeza (Spa) KTM - Murcia 57 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team 0:01:19 58 Vicente David Bernabeu Armengol (Spa) Andalucia Caja Granada 0:01:20 59 Carlos Sastre Candil (Spa) Geox-TMC 0:01:22 60 Rene Mandri (Est) Endura Racing 61 Russell Downing (GBr) Sky Procycling 0:01:24 62 Theo Bos (Ned) Rabobank Cycling Team 0:01:25 63 Rubén Reig Conejero (Spa) Caja Rural 64 Bradley White (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 65 Alexander Serov (Rus) Russia 0:01:27 66 Javier Benitez Pomares (Spa) KTM - Murcia 67 Michel Kreder (Ned) Team Garmin-Cervelo 68 Jesús Hernandez Blazquez (Spa) Saxo Bank Sungard 0:01:28 69 Ludovic Turpin (Fra) Saur - Sojasun 70 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:01:31 71 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel-Euskadi 72 Ivan Kovalev (Rus) Russia 0:01:32 73 Aitor Galdos (Spa) Caja Rural) 74 Samuel Nicolas (Spa) Spain 75 Adrián Palomares Villaplana (Spa) Andalucia Caja Granada 76 Manuel Ortega Ocana (Spa) Andalucia Caja Granada 0:01:33 77 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:01:35 78 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 0:01:36 79 Martin Reimer (Ger) Skil - Shimano 80 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:01:37 81 Salvador Guardiola Tora (Spa) KTM - Murcia 0:01:40 82 Volodymir Gustov (Ukr) Saxo Bank Sungard 0:01:41 83 Pablo Lechuga Rodriguez (Spa) Andalucia Caja Granada 0:01:42 84 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:01:44 85 Jaume Rovira Pous (Spa) KTM - Murcia 86 Roy Curvers (Ned) Skil - Shimano 0:01:46 87 José María Alcaraz Franco (Spa) KTM - Murcia 88 Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia Caja Granada 89 Ruslan Pydgornyy (Ukr) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 90 Sep Vanmarcke (Bel) Team Garmin-Cervelo 91 Franco Garcia (Spa) Spain 0:01:53 92 Graeme Brown (Aus) Rabobank Cycling Team 0:01:54 93 Ruben Fernandez (Spa) Spain 0:01:55 94 Santo Anza (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:01:56 95 Alexey Markov (Rus) Russia 0:01:57 96 Higinio Fernández (Spa) Caja Rural 0:01:59 97 Sergey Firsanov (Rus) Itera - Katusha 0:02:00 98 Jose Alberto Benitez Roman (Spa) Andalucia Caja Granada 0:02:03 99 David Clarke (GBr) Endura Racing 100 Florian Bissinger (Ger) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 0:02:04 101 Morris Possoni (Ita) Sky Procycling 0:02:06 102 Lukas Ranacher (Aut) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 0:02:11 103 Jose Luis Roldan Carmona (Spa) Andalucia Caja Granada 0:02:14 104 Pascual Orengo Lopez (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:02:18 105 Alexander Khatuntsev (Rus) Russia 0:02:31 106 Maarten De Jonge (Ned) Endura Racing 0:02:32 107 Alberto Ongarato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 108 Evgeny Kovalev (Rus) Itera - Katusha 0:02:39 109 Christian Pavitschitz (Aut) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 0:02:40 110 Philipp Grömer (Aut) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 0:02:41 111 Kiril Yatsevich (Rus) Russia 0:02:44 112 Robert Förster (Ger) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:02:46 113 Oscar Garcia-Casarrubios Pintor (Spa) KTM - Murcia 0:02:52 114 Marcos Garcia (Spa) KTM - Murcia 0:02:54 115 Lars Pria (Rou) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 0:02:57 116 John Anderson (Aus) Endura Racing 0:03:59 DNS Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling DNS Rory Sutherland (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank Sungard 25 pts 2 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 20 3 Denis Menchov (Rus) Geox-TMC 16 4 Alex Dowsett (GBr) Sky Procycling 14 5 Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team 12 6 Manuele Boaro (Ita) Saxo Bank Sungard 10 7 Alexander Wetterhall (Swe) Endura Racing 9 8 Eloy Teruel (Spa) Spain 8 9 Christian Vande Velde (USA) Team Garmin-Cervelo 7 10 David Zabriskie (USA) Team Garmin-Cervelo 6 11 Carlos Barredo Llamazales (Spa) Rabobank Cycling Team 5 12 Iker Camano Ortuzar (Spa) Endura Racing 4 13 Michael Matthews (Aus) Rabobank Cycling Team 3 14 Paul Poux (Fra) Saur - Sojasun 2 15 Jaroslaw Marycz (Pol) Saxo Bank Sungard 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Saxo Bank Sungard 0:43:36 2 Saur - Sojasun 0:00:31 3 Team Garmin-Cervelo 0:00:44 4 Sky Procycling 0:00:49 5 Movistar Team 0:00:58 6 Geox-TMC 0:01:00 7 Rabobank Cycling Team 0:01:09 8 Endura Racing 0:01:22 9 Caja Rural 0:01:25 10 Skil - Shimano 0:01:31 11 Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:02:00 12 Spain 0:02:10 13 Euskaltel-Euskadi 0:02:26 14 UnitedHealthcare Pro Cycling 0:02:30 15 ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 0:03:19 16 Andalucia Caja Granada 17 Russia 0:03:50 18 ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 0:05:49

Final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank Sungard 9:27:18 2 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 0:00:11 3 Denis Menchov (Rus) Geox-TMC 0:00:17 4 Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:01:46 5 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Geox-TMC 0:01:47 6 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 0:02:04 7 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 0:02:06 8 Francisco Perez Sanchez (Spa) Movistar Team 0:02:12 9 David Blanco Rodriguez (Spa) Geox-TMC 0:02:21 10 Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team 0:02:22 11 José Herrada Lopez (Spa) Caja Rural 0:02:28 12 Rafael Valls Ferri (Spa) Geox-TMC 0:02:41 13 Daniel Navarro Garcia (Spa) Saxo Bank Sungard 0:02:51 14 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 0:02:53 15 Lars Petter Nordhaug (Nor) Sky Procycling 0:02:59 16 Javier Moreno Bazan (Spa) Caja Rural 0:03:11 17 Iker Camano Ortuzar (Spa) Endura Racing 0:03:20 18 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 0:03:36 19 Michal Golas (Pol) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:03:37 20 Jordi Simon (Spa) Spain 0:03:38 21 Thomas Danielson (USA) Team Garmin-Cervelo 0:03:41 22 Dario David Cioni (Ita) Sky Procycling 0:03:44 23 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:03:56 24 Rene Mandri (Est) Endura Racing 0:04:06 25 Vicente David Bernabeu Armengol (Spa) Andalucia Caja Granada 0:04:14 26 Santo Anza (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 27 Charles Wegelius (GBr) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:04:33 28 Mirko Selvaggi (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:04:37 29 Carlos Oyarzun (Chi) Movistar Team 0:04:41 30 Peter Stetina (USA) Team Garmin-Cervelo 0:04:59 31 Maarten De Jonge (Ned) Endura Racing 0:05:14 32 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 0:05:19 33 Marcos Garcia (Spa) KTM - Murcia 0:05:26 34 Serguey Frisanov (Rus) Russia 0:05:27 35 Samuel Nicolás (Spa) Spain 36 Adrián Palomares Villaplana (Spa) Andalucia Caja Granada 0:05:36 37 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team 0:05:42 38 Ludovic Turpin (Fra) Saur - Sojasun 0:05:49 39 Arkaitz Duran Aroca (Spa) Geox-TMC 0:05:53 40 Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Cycling Team 0:06:05 41 Christian Meier (Can) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:06:09 42 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:06:12 43 Morris Possoni (Ita) Sky Procycling 0:06:27 44 Alexander Wetterhall (Swe) Endura Racing 0:06:29 45 Salvador Guardiola Tora (Spa) KTM - Murcia 0:06:32 46 Jaume Rovira Pous (Spa) KTM - Murcia 0:06:37 47 Carlos Barredo Llamazales (Spa) Rabobank Cycling Team 0:06:39 48 Jesús Hernandez Blazquez (Spa) Saxo Bank Sungard 0:06:40 49 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:06:47 50 Jose Alberto Benitez Roman (Spa) Andalucia Caja Granada 0:06:53 51 Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team 0:07:00 52 Iñigo Cuesta (Spa) Caja Rural 0:07:14 53 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:07:36 54 Volodymir Gustov (Ukr) Saxo Bank Sungard 0:07:42 55 Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia Caja Granada 0:07:47 56 Ruslan Pydgornyy (Ukr) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:07:52 57 Alberto Ongarato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:07:58 58 David Clarke (GBr) Endura Racing 0:08:01 59 Daniel Martin (Irl) Team Garmin-Cervelo 0:08:14 60 Hector Gonzalez Baeza (Spa) KTM - Murcia 0:08:21 61 Rubén Fernández (Spa) Spain 0:08:27 62 Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 0:08:50 63 Higinio Fernández (Spa) Caja Rural 0:08:52 64 Oscar Garcia-Casarrubios Pintor (Spa) KTM - Murcia 0:08:53 65 Christian Vande Velde (USA) Team Garmin-Cervelo 0:09:04 66 Jaroslaw Marycz (Pol) Saxo Bank Sungard 0:09:24 67 Jonas Aaen Jörgensen (Den) Saxo Bank Sungard 0:09:28 68 Manuele Boaro (Ita) Saxo Bank Sungard 0:09:39 69 Matthieu Sprick (Fra) Skil - Shimano 0:09:42 70 Roy Curvers (Ned) Skil - Shimano 0:09:48 71 Johannes Fröhlinger (Ger) Skil - Shimano 72 Russell Downing (GBr) Sky Procycling 73 Paul Poux (Fra) Saur - Sojasun 0:09:56 74 Pablo Lechuga Rodriguez (Spa) Andalucia Caja Granada 0:10:24 75 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 0:10:48 76 Manuel Ortega Ocana (Spa) Andalucia Caja Granada 0:11:01 77 Pascual Orengo (Spa) Spain 0:11:28 78 Alex Dowsett (GBr) Sky Procycling 0:11:43 79 Michael Matthews (Aus) Rabobank Cycling Team 0:12:02 80 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank Cycling Team 0:12:48 81 Javier Benitez Pomares (Spa) KTM - Murcia 0:12:56 82 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:13:03 83 Michel Kreder (Ned) Team Garmin-Cervelo 0:13:09 84 Ignatas Konovalovas (Ltu) Movistar Team 0:13:10 85 Florian Bissinger (Ger) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 0:13:17 86 Sep Vanmarcke (Bel) Team Garmin-Cervelo 0:13:49 87 Alexey Markov (Rus) Russia 0:13:57 88 Alexander Khatuntsev (Rus) Russia 0:15:10 89 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 0:15:29 90 David Zabriskie (USA) Team Garmin-Cervelo 0:15:37 91 Carlos Sastre Candil (Spa) Geox-TMC 0:16:26 92 Francisco García Nicolás (Spa) Spain 0:16:40 93 Alexander Serov (Rus) Russia 0:16:41 94 Eloy Teruel (Spa) Spain 0:18:01 95 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:20:26 96 Robert Förster (Ger) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:20:51 97 John Anderson (Aus) Endura Racing 0:20:54 98 Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Caja Rural 0:21:43 99 Aitor Galdos (Spa) Caja Rural 0:21:49 100 Martin Reimer (Ger) Skil - Shimano 0:22:01 101 Theo Bos (Ned) Rabobank Cycling Team 0:22:08 102 Rubén Reig Conejero (Spa) Caja Rural 0:22:21 103 José Luis Roldan Carmona (Spa) Andalucia Caja Granada 0:23:10 104 Jon Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:24:09 105 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:24:30 106 Bradley White (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:25:03 107 Graeme Brown (Aus) Rabobank Cycling Team 0:25:09 108 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:25:21 109 Christian Pavitschitz (Aut) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 0:28:34 110 Kiril Yatsevich (Rus) Russia 0:31:23 111 Philipp Grömer (Aut) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 0:31:26 112 Lukas Ranacher (Aut) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 0:33:30 113 Evgeniy Kovalev (Rus) Russia 0:36:45 114 José María Alcaraz Franco (Spa) KTM - Murcia 0:36:55 115 Ivan Kovalev (Rus) Russia 0:39:59 116 Lars Pria (Rou) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 0:46:13

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank Sungard 51 pts 2 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 41 3 Denis Menchov (Rus) Geox-TMC 36 4 Michael Matthews (Aus) Rabobank Cycling Team 28 5 Russell Downing (GBr) Sky Procycling 20 6 Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team 15 7 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Geox-TMC 14 8 Alex Dowsett (GBr) Sky Procycling 14 9 Aitor Galdos (Spa) Caja Rural 14 10 Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 12 11 Martin Reimer (Ger) Skil - Shimano 12 12 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 10 13 Jonas Aaen Jörgensen (Den) Saxo Bank Sungard 10 14 Manuele Boaro (Ita) Saxo Bank Sungard 10 15 Lars Petter Nordhaug (Nor) Sky Procycling 9 16 Alexander Wetterhall (Swe) Endura Racing 9 17 Robert Förster (Ger) UnitedHealthcare Pro Cycling 9 18 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 8 19 Roy Curvers (Ned) Skil - Shimano 8 20 Eloy Teruel (Spa) Spain 8 21 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 7 22 Christian Vande Velde (USA) Team Garmin-Cervelo 7 23 Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Caja Rural 7 24 David Blanco Rodriguez (Spa) Geox-TMC 6 25 David Zabriskie (USA) Team Garmin-Cervelo 4 26 Francisco Perez Sanchez (Spa) Movistar Team 5 27 Carlos Barredo Llamazales (Spa) Rabobank Cycling Team 5 28 Johannes Fröhlinger (Ger) Skil - Shimano 4 29 Rafael Valls Ferri (Spa) Geox-TMC 4 30 Iker Camano Ortuzar (Spa) Endura Racing 4 31 José Herrada Lopez (Spa) Caja Rural 2 32 Michal Golas (Pol) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2 33 Paul Poux (Fra) Saur - Sojasun 2 34 Javier Moreno Bazan (Spa) Caja Rural 1 35 Jaroslaw Marycz (Pol) Saxo Bank Sungard 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 15 pts 2 Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank Sungard 10 3 Denis Menchov (Rus) Geox-TMC 8 4 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 6 5 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 6 6 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Geox-TMC 5 7 Jon Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 4 8 Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2 9 Carlos Sastre Candil (Spa) Geox-TMC 2 10 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 1

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 6 pts 2 Johannes Fröhlinger (Ger) Skil - Shimano 4 3 José Luis Roldan Carmona (Spa) Andalucia Caja Granada 2 4 Roy Curvers (Ned) Skil - Shimano 2 5 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2 6 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel-Euskadi 1 7 José María Alcaraz Franco (Spa) KTM - Murcia 1