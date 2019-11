Image 1 of 30 Loddo responds to Petacchi's sprint (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 30 Alberto Loddo (Androni-Giocatolli) wins the fifth and final stage (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 30 Lampre-Farnese Vini on the front of the peloton (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 30 Rapture for Androni-Giocattoli after Loddo's win (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 30 The peloton pass a wind farm on Sardegna (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 30 The peloton stretches out on the journey to Cagliari (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 30 Lampre gives Liquigas a hand at the front (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 30 Roman Kreuziger (Liquigas-Doimo) (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 30 Put 'er there: Alberto Loddo (Androni-Giocattoli) (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 30 Agony and ecstasy (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 30 Roman Kreuziger (Liquigas-Doimo) (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 30 The crowds at the podium presentation (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 30 Alessandro Petacchi on the podium, he finished second to Alberto Loddo on the final stage (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 30 The jersey wearers stand atop the podium (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 30 Overall winner Roman Kreuziger (Liquigas-Doimo) (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 30 Alberto Loddo (Androni-Giocatolli) wins the final stage (Image credit: Bettini Photo) Image 17 of 30 Loddo unleashes his sprint (Image credit: Bettini Photo) Image 18 of 30 Loddo edged out Petacchi in the end (Image credit: Bettini Photo) Image 19 of 30 Alesandro Petacchi (Lampre) and Alberto Loddo (Androni-Giocatolli) go mano-a-mano (Image credit: Bettini Photo) Image 20 of 30 Liquigas leads the peloton as they protect Kreuziger's lead (Image credit: Bettini Photo) Image 21 of 30 Beautiful scenery on Sardegna (Image credit: Bettini Photo) Image 22 of 30 Loddo pumps his fist as he crosses the line (Image credit: Bettini Photo) Image 23 of 30 Alberto Loddo (Androni-Giocatolli) (Image credit: Bettini Photo) Image 24 of 30 A bandaged Alessandro Petacchi (Lampre) makes his way to the start (Image credit: Bettini Photo) Image 25 of 30 aniele Colli and a Ceramica Flaminia teammate (Image credit: Bettini Photo) Image 26 of 30 Alberto Loddo enjoys some local tucker (Image credit: Bettini Photo) Image 27 of 30 Androni-Giocatolli were to have a fantastic final day in Sardegna (Image credit: Bettini Photo) Image 28 of 30 The peloton heads for Cagliari (Image credit: Bettini Photo) Image 29 of 30 The Giro di Sardegna peloton (Image credit: Bettini Photo) Image 30 of 30 The peloton climbs together on the final stage of the Giro di Sardegna (Image credit: Bettini Photo)

Alberto Loddo (Androni-Giocattoli) rocketed to his third win of the year with victory in the fifth and final stage of the Giro di Sardegna on Saturday.

The Italian unleashed a powerful sprint to come past rival Alessandro Petacchi (Lampre-Farnese Vini) in the closing metres of the stage, while Oscar Gatto (ISD-Neri) finished the best of the rest in third.

The stage had been largely controlled by Liquigas-Doimo, who were determined to defend Roman Kreuziger's overall lead. The Italian squad's efforts were eventually rewarded with the desired result as the Czech held on to claim the general classification by two seconds over Chris Horner (RadioShack) and Thomas Voeckler (BBox Bouygues Telecom).

"It’s a team victory that shows how united we are in our ambition to be a protagonist at all races," said Kreuziger, whose win was his first overall title since last year's Tour de Romandie. "This will allow us to gain many more results during this season."

I wanted to know the reaction of my legs after all the hard work I'd been doing," he continued. "Apart from tiredness, I’m happy for my condition. Feelings got better day by day and now I feel ready to face Paris-Nice with ambition."

Directeur sportif Stefano Zanatta said the team's performance in Italy bodes well for Kreuziger and Nibali ahead of Tirreno-Adriatico and Paris-Nice. "The Giro di Sardegna was a useful test and both [Kreuziger and Nibali] did well here. They've worked to gain race rhythm and to refine the condition; I’m sure they can run as protagonists."



Full Results 1 Alberto Loddo (Ita) Androni Giocattoli 3:24:51 2 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Farnese Vini 3 Oscar Gatto (Ita) ISD - Neri 4 Denis Galimzyanov (Rus) Team Katusha 5 Yuri Metlushenko (Ukr) Amore & Vita - Conad 6 Enrico Rossi (Ita) Ceramica Flaminia 7 Daniele Colli (Ita) Ceramica Flaminia 8 Henning Bommel (Ger) Germany 9 Simone Campagnaro (Ita) Miche 10 Aitor Perez Arrieta (Spa) Footon-Servetto 11 Nicola d'Andrea (Ita) Meridiana Kamen Team 12 Filippo Baggio (Ita) Ceramica Flaminia 13 Juraj Ugrinic (Cro) Meridiana Kamen Team 14 Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini 15 Roberto Cesaro (Ita) Miche 16 Janez Brajkovic (Slo) Team Radioshack 17 Damiano Caruso (Ita) De Rosa - Stac Plastic 18 Fabio Felline (Ita) Footon-Servetto 19 Jacopo Guarnieri (Ita) Liquigas-Doimo 20 Giovanni Bernaudeau (Fra) BBox Bouygues Telecom 21 Riccardo Chiarini (Ita) De Rosa - Stac Plastic 22 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 23 Geoffroy Lequatre (Fra) Team Radioshack 24 Aurélien Passeron (Fra) Meridiana Kamen Team 25 Franck Bouyer (Fra) BBox Bouygues Telecom 26 Cristiano Salerno (Ita) De Rosa - Stac Plastic 27 David Gutierrez (Spa) Footon-Servetto 28 Nicholas Sanderson (Aus) Amore & Vita - Conad 29 Christopher Horner (USA) Team Radioshack 30 Federico Canuti (Ita) Colnago - CSF Inox 31 Marcello Pavarin (Ita) Colnago - CSF Inox 32 Didac Ortega (Spa) Acqua & Sapone 33 Pierre Rolland (Fra) BBox Bouygues Telecom 34 Maxime Vantomme (Bel) Team Katusha 35 Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas-Doimo 36 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 37 Roman Kreuziger (Cze) Liquigas-Doimo 38 Markus Bauer (Ger) Germany 39 Stefano Usai (Ita) Meridiana Kamen Team 40 Robert Kiserlovski (Cro) Liquigas-Doimo 41 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 42 Freddy Bichot (Fra) BBox Bouygues Telecom 43 Markel Irizar Aranburu (Spa) Team Radioshack 44 Giairo Ermeti (Ita) De Rosa - Stac Plastic 45 Luca Mazzanti (Ita) Team Katusha 46 Matteo Montaguti (Ita) De Rosa - Stac Plastic 47 Pavel Brutt (Rus) Team Katusha 48 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 49 Oleg Berdos (Mda) De Rosa - Stac Plastic 50 Edwin Carvajal Jaramillo (Col) Miche 51 Volodymyr Starchyk (Ukr) Amore & Vita - Conad 52 Ivan Rovny (Rus) Team Radioshack 53 Serguei Klimov (Rus) Team Katusha 54 Massimiliano Gentili (Ita) Ceramica Flaminia 55 Thomas Voeckler (Fra) BBox Bouygues Telecom 56 Ruggero Marzoli (Ita) Acqua & Sapone 57 Evgeny Petrov (Rus) Team Katusha 58 Alberto Contoli (Ita) Colnago - CSF Inox 59 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 60 Francesco Gavazzi (Ita) Lampre-Farnese Vini 61 Jose Alberto Benitez Roman (Spa) Footon-Servetto 62 Massimo Giunti (Ita) Androni Giocattoli 63 Leonardo Giordani (Ita) Ceramica Flaminia 64 Laurent Lefevre (Fra) BBox Bouygues Telecom 65 Robert Bartko (Ger) Germany 66 Carlo Scognamiglio (Ita) ISD - Neri 67 Martin Pedersen (Den) Footon-Servetto 68 Paolo Longo Borghini (Ita) ISD - Neri 69 Salvatore Commesso (Ita) Meridiana Kamen Team 70 Simon Clarke (Aus) ISD - Neri 71 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone 72 Stefan Schafer (Ger) Germany 73 Luca Pierfelici (Ita) Acqua & Sapone 74 Diego Caccia (Ita) ISD - Neri 75 José Sarmiento Tunarrosa Cayetano (Col) Acqua & Sapone 76 Thomas Patrick Faiers (GBr) Footon-Servetto 77 Alessandro Maserati (Ita) Ceramica Flaminia 78 Fabio Taborre (Ita) Androni Giocattoli 79 Fortunato Baliani (Ita) Miche 80 Jure Golcer (Slo) De Rosa - Stac Plastic 81 Damiano Margutti (Ita) Androni Giocattoli 82 Luca Solari (Ita) Androni Giocattoli 83 Ben Hermans (Bel) Team Radioshack 84 Guillaume Le Floch (Fra) BBox Bouygues Telecom 85 Johann Tschopp (Swi) BBox Bouygues Telecom 86 Lorenzo Bernucci (Ita) Lampre-Farnese Vini 87 Giovanni Visconti (Ita) ISD - Neri 88 Francesco Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 89 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 0:00:14 90 Mauro Da Dalto (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:00:17 91 Emanuele Vona (Ita) ISD - Neri 0:00:20 92 Egor Silin (Rus) Team Katusha 93 Alan Marangoni (Ita) Colnago - CSF Inox 0:00:23 94 Robert Bengsch (Ger) Germany 95 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 96 Fausto Fognini (Ita) Amore & Vita - Conad 97 Matthew Busche (USA) Team Radioshack 98 Pasquale Muto (Ita) Miche 99 Luigi Gitto (Ita) Miche 100 Serhy Hrechyn (Ukr) Amore & Vita - Conad 0:00:28 101 Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 0:00:30 102 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Doimo 0:00:42 103 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 104 Manuele Mori (Ita) Lampre-Farnese Vini 105 Leonardo Scarselli (Ita) ISD - Neri 106 Jakub Novak (Svk) Amore & Vita - Conad 107 Michael Rasmussen (Den) Miche 108 Giogrio Brambilla (Ita) De Rosa - Stac Plastic 109 Francesco Bellotti (Ita) Liquigas-Doimo 110 Alessandro Spezialetti (Ita) Lampre-Farnese Vini 111 Giampaolo Caruso (Ita) Ceramica Flaminia 112 Luca Celli (Ita) Ceramica Flaminia 0:00:45 113 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Doimo 114 Dimitriy Muravyev (Rus) Team Radioshack 115 Daniele Righi (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:01:47 116 Bruno Radotic (Cro) Meridiana Kamen Team 0:03:28 117 Marco Frapporti (Ita) Colnago - CSF Inox 0:04:07 NS Konstantin Volik (Uzb) Amore & Vita - Conad NS Jaroslaw Dabrowski (Pol) Amore & Vita - Conad

Points 1 Alberto Loddo (Ita) Androni Giocattoli 10 pts 2 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Farnese Vini 8 3 Oscar Gatto (Ita) ISD - Neri 6 4 Denis Galimzyanov (Rus) Team Katusha 5 5 Yuri Metlushenko (Ukr) Amore & Vita - Conad 4 6 Enrico Rossi (Ita) Ceramica Flaminia 3 7 Daniele Colli (Ita) Ceramica Flaminia 2 8 Henning Bommel (Ger) Germany 1

Teams 1 Team Radioshack 10:14:31 2 Ceramica Flaminia 0:00:02 3 Meridiana Kamen Team 4 Footon-Servetto 5 Miche 6 De Rosa - Stac Plastic 7 Lampre - Farnese Vini 8 Bbox Bouygues Telecom 9 Team Katusha 10 Colnago - Csf Inox 11 Amore & Vita - Conad 12 Liquigas-Doimo 13 German National Team 14 Androni Diquigiovanni 15 Isd - Neri 16 Acqua & Sapone

General Classification 1 Roman Kreuziger (Cze) Liquigas-Doimo 22:08:06 2 Christopher Horner (USA) Team Radioshack 0:00:02 3 Thomas Voeckler (Fra) BBox Bouygues Telecom 0:00:06 4 Janez Brajkovic (Slo) Team Radioshack 0:00:10 5 Damiano Caruso (Ita) De Rosa - Stac Plastic 6 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 7 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 8 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 0:00:13 9 Cristiano Salerno (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:00:17 10 Giovanni Visconti (Ita) ISD - Neri 0:00:23 11 Robert Kiserlovski (Cro) Liquigas-Doimo 0:00:25 12 Francesco Gavazzi (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:00:26 13 Ivan Rovny (Rus) Team Radioshack 0:00:31 14 Francesco Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 0:00:33 15 Riccardo Chiarini (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:00:34 16 Evgeny Petrov (Rus) Team Katusha 17 Aitor Perez Arrieta (Spa) Footon-Servetto 0:00:36 18 Luca Mazzanti (Ita) Team Katusha 19 Massimiliano Gentili (Ita) Ceramica Flaminia 20 Federico Canuti (Ita) Colnago - CSF Inox 21 Ben Hermans (Bel) Team Radioshack 22 Pierre Rolland (Fra) BBox Bouygues Telecom 23 Fabio Taborre (Ita) Androni Giocattoli 0:00:51 24 Johann Tschopp (Swi) BBox Bouygues Telecom 0:00:53 25 Fabio Felline (Ita) Footon-Servetto 0:01:09 26 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 0:01:16 27 Massimo Giunti (Ita) Androni Giocattoli 0:01:51 28 Geoffroy Lequatre (Fra) Team Radioshack 29 Jure Golcer (Slo) De Rosa - Stac Plastic 0:02:08 30 Jose Alberto Benitez Roman (Spa) Footon-Servetto 0:02:30 31 Manuele Mori (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:02:41 32 Laurent Lefevre (Fra) BBox Bouygues Telecom 0:02:50 33 Edwin Carvajal Jaramillo (Col) Miche 0:03:03 34 Simon Clarke (Aus) ISD - Neri 0:03:16 35 Oscar Gatto (Ita) ISD - Neri 0:03:29 36 Giampaolo Caruso (Ita) Ceramica Flaminia 0:04:32 37 Paolo Longo Borghini (Ita) ISD - Neri 0:05:16 38 Dimitriy Muravyev (Rus) Team Radioshack 0:05:44 39 Fortunato Baliani (Ita) Miche 0:06:06 40 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 0:06:11 41 Michael Rasmussen (Den) Miche 42 Serguei Klimov (Rus) Team Katusha 0:07:54 43 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 0:09:36 44 Enrico Rossi (Ita) Ceramica Flaminia 0:10:02 45 Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini 0:12:23 46 Daniele Righi (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:12:25 47 José Sarmiento Tunarrosa Cayetano (Col) Acqua & Sapone 0:12:51 48 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Doimo 0:14:03 49 Maxime Vantomme (Bel) Team Katusha 0:15:19 50 Daniele Colli (Ita) Ceramica Flaminia 51 Matteo Montaguti (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:15:24 52 Lorenzo Bernucci (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:15:32 53 Pavel Brutt (Rus) Team Katusha 0:16:09 54 Oleg Berdos (Mda) De Rosa - Stac Plastic 0:16:37 55 Francesco Bellotti (Ita) Liquigas-Doimo 0:17:41 56 Matthew Busche (USA) Team Radioshack 0:18:07 57 David Gutierrez (Spa) Footon-Servetto 0:19:02 58 Leonardo Giordani (Ita) Ceramica Flaminia 0:21:14 59 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone 0:21:25 60 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Doimo 0:21:48 61 Nicola d'Andrea (Ita) Meridiana Kamen Team 0:22:03 62 Luca Celli (Ita) Ceramica Flaminia 0:23:20 63 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 0:23:47 64 Markel Irizar Aranburu (Spa) Team Radioshack 0:23:51 65 Volodymyr Starchyk (Ukr) Amore & Vita - Conad 66 Giovanni Bernaudeau (Fra) BBox Bouygues Telecom 0:24:21 67 Luca Solari (Ita) Androni Giocattoli 0:25:19 68 Alberto Contoli (Ita) Colnago - CSF Inox 0:25:36 69 Fausto Fognini (Ita) Amore & Vita - Conad 0:25:55 70 Marcello Pavarin (Ita) Colnago - CSF Inox 0:25:57 71 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:27:02 72 Mauro Da Dalto (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:29:15 73 Guillaume Le Floch (Fra) BBox Bouygues Telecom 0:29:59 74 Aurélien Passeron (Fra) Meridiana Kamen Team 0:31:01 75 Diego Caccia (Ita) ISD - Neri 0:32:07 76 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 0:32:21 77 Alan Marangoni (Ita) Colnago - CSF Inox 0:32:30 78 Salvatore Commesso (Ita) Meridiana Kamen Team 0:32:49 79 Pasquale Muto (Ita) Miche 0:33:08 80 Stefano Usai (Ita) Meridiana Kamen Team 0:33:54 81 Emanuele Vona (Ita) ISD - Neri 0:34:14 82 Stefan Schafer (Ger) Germany 0:34:57 83 Henning Bommel (Ger) Germany 0:35:00 84 Freddy Bichot (Fra) BBox Bouygues Telecom 0:35:05 85 Franck Bouyer (Fra) BBox Bouygues Telecom 0:35:06 86 Marco Frapporti (Ita) Colnago - CSF Inox 0:35:55 87 Egor Silin (Rus) Team Katusha 0:35:56 88 Jakub Novak (Svk) Amore & Vita - Conad 0:35:59 89 Robert Bengsch (Ger) Germany 0:36:05 90 Alessandro Spezialetti (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:36:32 91 Leonardo Scarselli (Ita) ISD - Neri 0:38:32 92 Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas-Doimo 0:39:26 93 Jacopo Guarnieri (Ita) Liquigas-Doimo 0:39:37 94 Alessandro Maserati (Ita) Ceramica Flaminia 0:39:53 95 Markus Bauer (Ger) Germany 0:40:47 96 Carlo Scognamiglio (Ita) ISD - Neri 0:40:51 97 Damiano Margutti (Ita) Androni Giocattoli 0:41:04 98 Thomas Patrick Faiers (GBr) Footon-Servetto 0:41:08 99 Bruno Radotic (Cro) Meridiana Kamen Team 0:42:11 100 Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 0:43:39 101 Alberto Loddo (Ita) Androni Giocattoli 0:43:49 102 Yuri Metlushenko (Ukr) Amore & Vita - Conad 0:43:59 103 Giairo Ermeti (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:44:05 104 Robert Bartko (Ger) Germany 0:44:06 105 Denis Galimzyanov (Rus) Team Katusha 0:44:08 106 Nicholas Sanderson (Aus) Amore & Vita - Conad 0:44:09 107 Serhy Hrechyn (Ukr) Amore & Vita - Conad 0:44:27 108 Filippo Baggio (Ita) Ceramica Flaminia 0:44:28 109 Luigi Gitto (Ita) Miche 0:44:29 110 Didac Ortega (Spa) Acqua & Sapone 0:44:51 111 Luca Pierfelici (Ita) Acqua & Sapone 0:45:11 112 Giogrio Brambilla (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:46:39 113 Juraj Ugrinic (Cro) Meridiana Kamen Team 0:47:19 114 Ruggero Marzoli (Ita) Acqua & Sapone 0:48:01 115 Simone Campagnaro (Ita) Miche 0:49:31 116 Roberto Cesaro (Ita) Miche 0:49:33 117 Martin Pedersen (Den) Footon-Servetto 0:49:51

Points Classification 1 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Farnese Vini 18 pts 2 Giovanni Visconti (Ita) ISD - Neri 14 3 Oscar Gatto (Ita) ISD - Neri 14 4 Enrico Rossi (Ita) Ceramica Flaminia 11 5 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 11 6 Roman Kreuziger (Cze) Liquigas-Doimo 10 7 Francesco Gavazzi (Ita) Lampre-Farnese Vini 10 8 Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini 10 9 Alberto Loddo (Ita) Androni Giocattoli 10 10 Christopher Horner (USA) Team Radioshack 8 11 Damiano Caruso (Ita) De Rosa - Stac Plastic 8 12 Ivan Rovny (Rus) Team Radioshack 8 13 Thomas Voeckler (Fra) BBox Bouygues Telecom 6 14 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 6 15 Jacopo Guarnieri (Ita) Liquigas-Doimo 6 16 Massimo Giunti (Ita) Androni Giocattoli 5 17 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 5 18 Denis Galimzyanov (Rus) Team Katusha 5 19 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 4 20 Serguei Klimov (Rus) Team Katusha 4 21 Yuri Metlushenko (Ukr) Amore & Vita - Conad 4 22 Janez Brajkovic (Slo) Team Radioshack 3 23 Matteo Montaguti (Ita) De Rosa - Stac Plastic 3 24 Aitor Perez Arrieta (Spa) Footon-Servetto 2 25 Giampaolo Caruso (Ita) Ceramica Flaminia 2 26 Daniele Colli (Ita) Ceramica Flaminia 2 27 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 1 28 Luca Mazzanti (Ita) Team Katusha 1 29 Fabio Taborre (Ita) Androni Giocattoli 1 30 Henning Bommel (Ger) Germany 1