Image 1 of 2 Francisco Ventoso (Movistar) wins stage one of the Vuelta a Castilla y Leon. (Image credit: Team Movistar) Image 2 of 2 Movistar celebrates Francisco Ventoso's stage win. (Image credit: Team Movistar)

Francisco Ventoso (Movistar) won the opening stage of the Vuelta a Castilla y Leon, topping Manuel Belletti (Colnago-CSF Inox) and Marko Kump (Geox-TMC) in the field sprint finale.

With the stage win the 28-year-old Spaniard also earns the first leader's jersey. No time bonuses were on tap for the finish so Belletti and Kump, second and third overall respectively, are tied on time with Ventoso on general classification.

"You might say Castilla y León is my 'talisman race'," said Ventoso. "This is my 5th stage victory in this tour and it seems like I'm really suited to it.

"In the final straight, I made the sprint a bit too long because the wind was blowing in our face. The sprinter from Sky had to launch it from really far because he had no teammates, and I was forced to start it alongside him.

"Now it's time to enjoy the success, which I want to dedicate to my teammates as usual. They were perfect again. We have to think about tomorrow. I already won in Salamanca in 2007, it's a slightly uphill sprint that suits me well."

The 179.4km stage from Medina de Rioseco to Palencia was dominated by a seven-rider break comprised of Pascual Orengo and Carlos Verona (Burgos 2016-Castilla y León), Noel Martin (Orbea Continental), Raul Alarcon (Barbot-Efapel), Javier Ramirez (Andalucia Caja Granada), Jaime Alberto Castaneda (EPM-UNE) and Rubén Martinez (Caja Rural).

The escapees launched their attack 15km into the stage and reached a maximum advantage of 12 minutes before being absorbed inside of 10km remaining.

The Sky team controlled the peloton heading into the final kilometre but Ventoso keyed off of the British ProTeam's lead-out train to take his third victory of the season.

Full Results 1 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 4:12:57 2 Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox 3 Marko Kump (Slo) Geox-TMC 4 Luke Roberts (Aus) Saxo Bank Sungard 5 Russell Downing (GBr) Sky Procycling 6 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Andalucia Caja Granada 7 Jonathan Hivert (Fra) Saur - Sojasun 8 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Orbea Continental 9 Joaquin Sobrino (Spa) Caja Rural 10 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi 11 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Orbea Continental 12 Filipe Duarte Sousa Cardoso (Por) Barbot - Efapel 13 Walter Fernando Pedraza Morales (Col) EPM - UNE 14 Camilo Andres Suarez Albarracin (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 15 Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank Sungard 16 Javier Francisco Aramendia Lorente (Spa) Euskaltel-Euskadi 17 Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team 18 Santiago Perez Fernandez (Spa) Barbot - Efapel 19 Sergio Ferreira Sousa (Por) Barbot - Efapel 20 Federico Canuti (Ita) Colnago - CSF Inox 21 Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Caja Rural 22 Jose Alberto Benitez Roman (Spa) Andalucia Caja Granada 23 Pascual Orengo Lopez (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 24 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 25 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 26 Ludovic Turpin (Fra) Saur - Sojasun 27 Pierre Cazaux (Fra) Euskaltel-Euskadi 28 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi 29 Antonio Filipe Oliveira Amorim (Por) Barbot - Efapel 30 Morris Possoni (Ita) Sky Procycling 31 Xavier Tondo Volpini (Spa) Movistar Team 32 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 33 Noel Martin Infante (Spa) Orbea Continental 34 Sergio Miguel Vieira Ribeiro (Por) Barbot - Efapel 35 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 0:00:06 36 Jaime Alberto Castaneda Ortega (Col) EPM - UNE 37 Darwin Atapuma Hurtado (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 38 Sergio Pardilla Belllón (Spa) Movistar Team 39 Peter Kennaugh (GBr) Sky Procycling 40 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 41 Hector Leonardo Paez Leon (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 42 Luis Mas Bonet (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 43 Serge Pauwels (Bel) Sky Procycling 44 Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team 45 Carlos Oyarzun (Chi) Movistar Team 46 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 47 José Luis Roldan Carmona (Spa) Andalucia Caja Granada 48 Dario David Cioni (Ita) Sky Procycling 49 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi 50 Rui Miguel Sousa Barbosa (Por) Barbot - Efapel 51 Matthias Brandle (Aut) Geox-TMC 52 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team 53 Antonio Piedra Perez (Spa) Andalucia Caja Granada 54 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi 55 Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 56 Nairo Quintana Rojas (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 57 Filippo Savini (Ita) Colnago - CSF Inox 58 Simone Stortoni (Ita) Colnago - CSF Inox 59 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 60 Juan Manuel Garate (Spa) Rabobank Cycling Team 61 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 62 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 63 Adrián Palomares Villaplana (Spa) Andalucia Caja Granada 64 David De La Cruz Melgarejo (Spa) Caja Rural 65 Juan Pablo Suarez Suarez (Col) EPM - UNE 66 John Edibberto Martinez Montero (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 67 Giovanni Manuel Baez Alvarez (Col) EPM - UNE 68 Mauricio Ortega Ramirez (Col) EPM - UNE 69 Marcel Wyss (Swi) Geox-TMC 70 Giampaolo Cheula (Ita) Geox-TMC 71 Gianluca Brambilla (Ita) Colnago - CSF Inox 72 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural 73 David Belda Garcia (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 74 Diego Gallego Arnaiz (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 75 Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia Caja Granada 76 Ivan Ramiro Parra Pinto (Col) EPM - UNE 77 Victor Hugo Pena Grisales (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 78 Rafael Infantino Abreu (Col) EPM - UNE 79 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Burgos 2016 - Castilla y León 80 Carlos Fernando Piamonte Rodriguez (Col) EPM - UNE 81 Alex Cano Ardila (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 82 Víctor De La Parte (Spa) Caja Rural 83 Volodymir Gustov (Ukr) Saxo Bank Sungard 84 Jesús Hernandez Blazquez (Spa) Saxo Bank Sungard 85 Antonio Cabello Baena (Spa) Andalucia Caja Granada 86 Carlos Sastre Candil (Spa) Geox-TMC 87 Benjamin Noval Gonzalez (Spa) Saxo Bank Sungard 88 Diego Milán Jiménez (Spa) Caja Rural 0:00:17 89 Raul Alarcon Garcia (Spa) Barbot - Efapel 0:00:26 90 Aitor Galdos (Spa) Caja Rural 0:00:52 91 Alex Dowsett (GBr) Sky Procycling 0:00:53 92 Richie Porte (Aus) Saxo Bank Sungard 0:00:06 93 Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Cycling Team 0:01:40 94 Mikel Bizkarra (Spa) Orbea Continental 95 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi 96 Vicente David Bernabeu Armengol (Spa) Andalucia Caja Granada 97 Rubén Martinez (Spa) Caja Rural 98 Branislau Samoilau (Blr) Movistar Team 99 Javier Iriarte (Spa) Movistar Team 100 David Gutierrez Gutierrez (Spa) Geox-TMC 101 Victor Cabedo (Spa) Orbea Continental 102 Ruben Jimenez Ventosa (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 103 Daniel Navarro Garcia (Spa) Saxo Bank Sungard 104 Aritz Etxebarria (Spa) Orbea Continental 105 Manuel Anton (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 106 Beñat Urain Epelde (Spa) Orbea Continental 0:01:54 107 Paolo Locatelli (Ita) Colnago - CSF Inox 108 Adrian Saez (Spa) Orbea Continental 0:02:03 109 Theo Bos (Ned) Rabobank Cycling Team 0:02:13 110 Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team 0:03:04 111 Graeme Brown (Aus) Rabobank Cycling Team 112 Ben Swift (GBr) Sky Procycling 113 Matteo Pelucchi (Ita) Geox-TMC 114 Daniel Sesma (Spa) Euskaltel-Euskadi 115 Carlos Baltazar (Por) Barbot - Efapel 116 Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun 117 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 118 Juan Mauricio Soler Hernandez (Col) Movistar Team DNF David Tanner (Aus) Saxo Bank Sungard

Points 1 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 25 pts 2 Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox 20 3 Marko Kump (Slo) Geox-TMC 16 4 Luke Roberts (Aus) Saxo Bank Sungard 14 5 Russell Downing (GBr) Sky Procycling 12 6 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Andalucia Caja Granada 10 7 Jonathan Hivert (Fra) Saur - Sojasun 9 8 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Orbea Continental 8 9 Joaquin Sobrino (Spa) Caja Rural 7 10 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi 6 11 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Orbea Continental 5 12 Filipe Duarte Sousa Cardoso (Por) Barbot - Efapel 4 13 Walter Fernando Pedraza Morales (Col) EPM - UNE 3 14 Camilo Andres Suarez Albarracin (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 2 15 Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank Sungard 1

Mountain 1 - Alto de Autilla (Cat. 3) 95.2km 1 Raul Alarcon Garcia (Spa) Barbot - Efapel 3 pts 2 Jaime Alberto Castaneda Ortega (Col) EPM - UNE 2 3 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 1

Mountain 2 - Alto de Autilla (Cat. 3) 132km 1 Raul Alarcon Garcia (Spa) Barbot - Efapel 3 pts 2 Jaime Alberto Castaneda Ortega (Col) EPM - UNE 2 3 Noel Martin Infante (Spa) Orbea Continental 1

Mountain 3 - Alto de Autilla (Cat. 3) 169.1km 1 Raul Alarcon Garcia (Spa) Barbot - Efapel 3 pts 2 Noel Martin Infante (Spa) Orbea Continental 2 3 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 1

Teams 1 Barbot - Efapel 12:38:51 2 Orbea Continental 3 Euskaltel-Euskadi 4 Movistar Team 5 Saur - Sojasun 6 Colnago - CSF Inox 0:00:06 7 Sky Procycling 8 Andalucia-Caja Granada 9 Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 10 Caja Rural 11 Saxo Bank-Sungard 12 Burgos 2016 - Castilla y León 0:00:12 13 Rabobank Cycling Team 14 EPM-UNE 15 Geox - TMC

Mountains classification 1 Raul Alarcon Garcia (Spa) Barbot - Efapel 9 pts 2 Jaime Alberto Castaneda Ortega (Col) EPM - UNE 4 3 Noel Martin Infante (Spa) Orbea Continental 3 4 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 1 5 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 1

Combination classification 1 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 2 pts 2 Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox 4 3 Marko Kump (Slo) Geox-TMC 6 4 Luke Roberts (Aus) Saxo Bank Sungard 8 5 Russell Downing (GBr) Sky Procycling 10 6 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Andalucia Caja Granada 12 7 Jonathan Hivert (Fra) Saur - Sojasun 14 8 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Orbea Continental 16 9 Joaquin Sobrino (Spa) Caja Rural 18 10 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi 20 11 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Orbea Continental 22

Local rider classification 1 Diego Gallego Arnaiz (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 2 Carlos Sastre Candil (Spa) Geox-TMC 3 Ruben Jimenez Ventosa (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León

Spanish rider classification 1 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 2 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Andalucia Caja Granada 3 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Orbea Continental 4 Joaquin Sobrino (Spa) Caja Rural 5 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi 6 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Orbea Continental 7 Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank Sungard 8 Javier Francisco Aramendia Lorente (Spa) Euskaltel-Euskadi 9 Santiago Perez Fernandez (Spa) Barbot - Efapel 10 Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Caja Rural 11 Jose Alberto Benitez Roman (Spa) Andalucia Caja Granada