Image 1 of 2 Stage 1 winner Jonathan Castroviejo (Euskaltel-Euskadi) earned the first leader's jersey. (Image credit: Vuelta a la Comunidad de Madrid) Image 2 of 2 Stefan Schumacher (Miche - Guerciotti) in the start house for a wet opening stage time trial. (Image credit: Vuelta a la Comunidad de Madrid)

Jonathan Castroviejo (Euskaltel-Euskadi) powered to victory in the opening stage of the Vuelta a la Comunidad de Madrid, a 7.9km individual time trial in Madrid. The 24-year-old Basque stopped the clock in 10:11 to beat Rui Alberto Faria Da Costa (Movistar Team) by 11 seconds and Stefan Schumacher (Miche-Guerciotti) by 12 seconds.

"I come very motivated for the Vuelta a Madrid. I won the Tour de Romandie prologue 10 days ago which has left me very psyched," said Castroviejo.

"I set out to win today and it went well, despite the continuous rain."

With the victory, Castroviejo assumed the general classification lead with the same 11 and 12 second advantage over Costa and Schumacher respectively.

The time trial was the first of two stages to take place on the Vuelta a la Comunidad de Madrid's opening day. The peloton will face an 84.8km stage in the afternoon in Coslada.

Full Results 1 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:10:11 2 Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Movistar Team 0:00:11 3 Stefan Schumacher (Ger) Miche - Guerciotti 0:00:12 4 Javier Moreno Bazan (Spa) Caja Rural 0:00:16 5 José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Movistar Team 0:00:22 6 Jesús Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 7 Jon Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 8 Hernani Broco (Por) LA - Antarte 0:00:24 9 Davide Rebellin (Ita) Miche - Guerciotti 10 Hugo Sabido (Por) LA - Antarte 0:00:25 11 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:00:26 12 Constantino Zaballa Gutierrez (Spa) Miche - Guerciotti 0:00:29 13 Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team 0:00:30 14 Daniel Diaz (Arg) Velo-Club La Pomme Marseille 0:00:31 15 Jose Vicente Toribio Alcolea (Spa) Andalucia Caja Granada 0:00:32 16 Amets Txurruka (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:00:33 17 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Orbea Continental 18 José Vicente Garcia Acosta (Spa) Movistar Team 19 Antonio Piedra Perez (Spa) Andalucia Caja Granada 0:00:35 20 Víctor De La Parte (Spa) Caja Rural 0:00:36 21 Fabio Felline (Ita) Geox-TMC 22 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:00:38 23 José Antonio Carrasco Ramirez (Spa) KTM - Murcia 0:00:39 24 Asier Estevez (Spa) Spain 0:00:41 25 Luis Mas Bonet (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 26 Pablo Lechuga Rodriguez (Spa) Andalucia Caja Granada 0:00:42 27 Francisco Perez Sanchez (Spa) Movistar Team 28 Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Caja Rural 29 Arturo Mora Ortiz (Spa) Caja Rural 0:00:43 30 Adrian Saez (Spa) Orbea Continental 0:00:44 31 Yohan Cauquil (Fra) Velo-Club La Pomme Marseille 32 Javier Iriarte (Spa) Movistar Team 33 Evaldas Siskevicius (Ltu) Velo-Club La Pomme Marseille 0:00:45 34 Victor Cabedo (Spa) Orbea Continental 35 Adrián Palomares Villaplana (Spa) Andalucia Caja Granada 0:00:49 36 Salvador Guardiola Tora (Spa) KTM - Murcia 37 Noel Martin Infante (Spa) Orbea Continental 38 Jesus Rosendo Prado (Spa) Andalucia Caja Granada 0:00:50 39 Jose D. Martinez (Spa) Spain 0:00:51 40 Thomas Vaubourzeix (Fra) Velo-Club La Pomme Marseille 0:00:53 41 Amaro Antunes (Por) LA - Antarte 0:00:55 42 Giovanni Manuel Baez Alvarez (Col) EPM - UNE 0:00:56 43 Benjamin Giraud (Fra) Velo-Club La Pomme Marseille 44 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:00:57 45 Edward Stiver Ortiz Caro (Col) EPM - UNE 46 Jonathan Perdiguero (Spa) Spain 0:00:58 47 Bruno Silva (Por) LA - Antarte 48 Manuel Ortega Ocana (Spa) Andalucia Caja Granada 49 Daniele Ratto (Ita) Geox-TMC 0:01:00 50 Marcos Garcia (Spa) KTM - Murcia 0:01:02 51 Volodymyr Zagorodny (Ukr) Miche - Guerciotti 52 Krzysztof Szczawinski (Pol) Miche - Guerciotti 53 Juan Pablo Suarez Suarez (Col) EPM - UNE 0:01:03 54 Koldo Fernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi 55 José Luis Roldan Carmona (Spa) Andalucia Caja Granada 0:01:04 56 Walter Fernando Pedraza Morales (Col) EPM - UNE 57 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural 0:01:05 58 David Gutierrez Gutierrez (Spa) Geox-TMC 59 Jesus Herrero (Spa) Spain 60 Christopher Jennings (RSA) Burgos 2016 - Castilla y León 61 Miguel Abellan (Spa) Spain 0:01:06 62 Carlos Fernando Piamonte Rodriguez (Col) EPM - UNE 0:01:07 63 Francisco Jarley Colorado Hernandez (Col) EPM - UNE 64 Samuel Nicolas (Spa) Spain 0:01:09 65 Aritz Bagües (Spa) Orbea Continental 0:01:11 66 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Andalucia Caja Granada 67 Manuel Anton (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 68 Arkaitz Duran Aroca (Spa) Geox-TMC 0:01:13 69 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 70 Jaime Alberto Castaneda Ortega (Col) EPM - UNE 0:01:15 71 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 72 Alexander Riabkin (Rus) Caja Rural 0:01:16 73 Joaquin Sobrino (Spa) Caja Rural 74 Miguel Gomez (Spa) Spain 0:01:17 75 Roberto Cesaro (Ita) Miche - Guerciotti 76 Mikel Bizkarra (Spa) Orbea Continental 0:01:18 77 Rafael Infantino Abreu (Col) EPM - UNE 0:01:20 78 Pedro Merino Criado (Spa) Miche - Guerciotti 0:01:21 79 Oscar Garcia-Casarrubios Pintor (Spa) KTM - Murcia 0:01:22 80 Javier Benitez Pomares (Spa) KTM - Murcia 81 Ruben Jimenez Ventosa (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:01:23 82 Bruno Matos Sancho (Por) LA - Antarte 0:01:24 83 Rubén Martinez (Spa) Caja Rural 84 Julien Antomarchi (Fra) Velo-Club La Pomme Marseille 85 Rui Vinhas (Por) LA - Antarte 0:01:25 86 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Burgos 2016 - Castilla y León 87 Joaquin Lopez (Spa) Spain 0:01:28 88 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Orbea Continental 89 David Belda Garcia (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:01:31 90 William Aranzazo Escobar (Col) Miche - Guerciotti 0:01:32 91 Jaume Rovira Pous (Spa) KTM - Murcia 0:01:33 92 Xabier Zabalo Imaz (Spa) Orbea Continental 0:01:37 93 Justin Jules (Fra) Velo-Club La Pomme Marseille 0:01:38 94 José María Alcaraz Franco (Spa) KTM - Murcia 0:01:42 95 Marco Corti (Ita) Geox-TMC 0:01:45 96 Virgilio Martins Dos Santos (Por) LA - Antarte 97 Miguel Angel Candil Delgado (Spa) LA - Antarte 0:01:47 98 Matteo Pelucchi (Ita) Geox-TMC 0:01:48 99 Oscar Grau (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:02:08 100 Noè Gianetti (Swi) Geox-TMC 0:02:09 DNS Peio Bilbao (Spa) Euskaltel-Euskadi

Teams 1 Euskaltel-Euskadi 0:31:21 2 Movistar Team 0:00:07 3 Miche-Guerciotti 0:00:17 4 Caja Rural 0:00:46 5 LA -Antarte 0:00:56 6 Andalucia-Caja Granada 0:01:01 7 La Pomme Marseille 0:01:12 8 Orbea Continental 0:01:14 9 Burgos 2016 - Castilla y León 0:01:36 10 KTM - Murcia 0:01:42 11 Spain 12 Geox-TMC 0:01:53 13 EPM-UNE 0:02:08

