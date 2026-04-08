Région Pays de la Loire Tour-Féminin: Amalie Dideriksen ends three-year drought on wins with bunch sprint victory

Former World Champion claims Cofidis Women's first victory of 2026

Former World Champion Amalie Dideriksen (Cofidis) rolled back the years to claim a bunch sprint victory in the Région Pays de la Loire Tour-Féminin on Wednesday.

Justine Gegu (Mayenne Monbana My Pie) claimed second in the largely flat 129.2 kilometre race between La Garnache and the coastal resort of Les Sables-d'Olonne with Georgen Océane (Vendée Feminine RVC) in third.

Results

Position

Rider

Team

Time

1

Amalie Dideriksen

Cofidis Women Team

3:00:41

2

Justine Gegu

Mayenne Monbana My Pie

,,

3

Océane Goergen

Vendée Feminine RVC

,,

4

Florien Bolks

VolkerWessels Cycling Team

,,

5

Fiona Mangan

Mayenne Monbana My Pie

,,

6

Lauren Bates

Minimax Cycling Team

,,

7

Ilona Rouat

Ma Petite Entreprise

,,

8

Julia Borgström

Kasseien Fiets Huis CT

,,

9

Maurène Trégouët

O'Shea Red Chilli Bikes

,,

10

Alizée Rigaux

Team Breizh Ladies

,,

11

Giorgia Vettorello

Dévoluy-Région Sud Ladies Cycling Team

,,

12

Laura Rodríguez

Massi-Baix Ter

,,

13

Giulia Giuliani

Team Mendelspeck E-Work

,,

14

Ambre Jouault

Team Breizh Ladies

,,

15

Anneke Dijkstra

VolkerWessels Cycling Team

,,

16

Weronika Wąsaty

CANYON//SRAM zondacrypto Generation

,,

17

Léonie Mahieu

Lanester Women Morbihan

,,

18

Léa Brette

Vendée Feminine RVC

0:11

19

Léa Stern

Ma Petite Entreprise

,,

20

Éloïse Camiré

Minimax Cycling Team

0:13

21

Isère Koster

WV Schijndel

,,

22

Malwina Mul

Cofidis Women Team

,,

23

Malou Eisen

VolkerWessels Cycling Team

,,

24

Laia Bosch

Massi-Baix Ter

0:16

25

Nikol Płosaj

Dévoluy-Région Sud Ladies Cycling Team

,,

26

Camilla Bezzone

Team Mendelspeck E-Work

,,

27

Glwadys Moal

Lanester Women Morbihan

,,

28

Akari Kobayashi

Kasseien Fiets Huis CT

,,

29

Grace Ward

O'Shea Red Chilli Bikes

,,

30

Giorgia Serena

Team Mendelspeck E-Work

,,

31

Alice Brédard

Team Breizh Ladies

,,

32

Margot Marasco

Ma Petite Entreprise

,,

33

Bodine Vollering

VolkerWessels Cycling Team

0:19

34

Anaïs Morichon

Lanester Women Morbihan

,,

35

Emily Dixon

CANYON//SRAM zondacrypto Generation

,,

36

Maier Olano

Massi-Baix Ter

,,

37

Esmee Blok

WV Schijndel

,,

38

Laury Milette

Team Abadie Magnan

,,

39

Awen Roberts

CANYON//SRAM zondacrypto Generation

,,

40

Katja Verkerk

Minimax Cycling Team

,,

41

Léa Mailly

Lanester Women Morbihan

,,

42

Morgane Coston

Ma Petite Entreprise

,,

43

Marion Borras

Cofidis Women Team

,,

44

Léa Coraboeuf

Lanester Women Morbihan

,,

45

Laura Gómez

Massi-Baix Ter

,,

46

Léane Tabu

Team Abadie Magnan

,,

47

Maureen Arens

Foca - Dynaplus Pro Cycling Team

,,

48

Loes Nomden

WV Schijndel

,,

49

Maéva Plagniol

Dévoluy-Région Sud Ladies Cycling Team

,,

50

Hanne De Zutter

Foca - Dynaplus Pro Cycling Team

0:25

51

Esmée Peperkamp

VolkerWessels Cycling Team

,,

52

Océane Mahé

Ma Petite Entreprise

,,

53

Aurélie De Guerdavid

Lanester Women Morbihan

,,

54

Loane Menager

Vendée Feminine RVC

,,

55

Margo Dollion

Team Elles - Groupama - Pays de Loire

,,

56

Floraine Bernard

Vendée Feminine RVC

,,

57

Zoë van Velzen

WV Schijndel

,,

58

Sophie Loohuis

WV Schijndel

,,

59

Léa Pitard

Vendée Feminine RVC

,,

60

Monalisa Araya

CANYON//SRAM zondacrypto Generation

,,

61

Eleanor Wiseman

Minimax Cycling Team

,,

62

Febe Poppe

Foca - Dynaplus Pro Cycling Team

,,

63

Sophie Almeida

Team Abadie Magnan

,,

64

Heïdi Gaugain

Team Breizh Ladies

,,

65

Manon Viaene

Minimax Cycling Team

,,

66

Alice Coutinho

Mayenne Monbana My Pie

,,

67

Mathilde Cramer

O'Shea Red Chilli Bikes

,,

68

Elena Pirrone

Team Mendelspeck E-Work

,,

69

Milla Marston

Kasseien Fiets Huis CT

,,

70

Emilie Fortin

Minimax Cycling Team

,,

71

Noémie Abgrall

Ma Petite Entreprise

,,

72