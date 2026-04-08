Région Pays de la Loire Tour-Féminin: Amalie Dideriksen ends three-year drought on wins with bunch sprint victory
Former World Champion claims Cofidis Women's first victory of 2026
Former World Champion Amalie Dideriksen (Cofidis) rolled back the years to claim a bunch sprint victory in the Région Pays de la Loire Tour-Féminin on Wednesday.
Justine Gegu (Mayenne Monbana My Pie) claimed second in the largely flat 129.2 kilometre race between La Garnache and the coastal resort of Les Sables-d'Olonne with Georgen Océane (Vendée Feminine RVC) in third.
For Dideriksen this was her first win since the GP Eco-Struct/Thompson/Security Tools in June 2023 - like the World Championships victory in Doha back in 2016 and Wednesday's mid-week Classic in western France, taken in a bunch sprint.Article continues below
Dideriksen's victory is also of considerable importance for her team, Cofidis Women, as this is the first time the squad has won this season - on home soil, too.
Results
Position
Rider
Team
Time
1
Amalie Dideriksen
Cofidis Women Team
3:00:41
2
Justine Gegu
Mayenne Monbana My Pie
,,
3
Océane Goergen
Vendée Feminine RVC
,,
4
Florien Bolks
VolkerWessels Cycling Team
,,
5
Fiona Mangan
Mayenne Monbana My Pie
,,
6
Lauren Bates
Minimax Cycling Team
,,
7
Ilona Rouat
Ma Petite Entreprise
,,
8
Julia Borgström
Kasseien Fiets Huis CT
,,
9
Maurène Trégouët
O'Shea Red Chilli Bikes
,,
10
Alizée Rigaux
Team Breizh Ladies
,,
11
Giorgia Vettorello
Dévoluy-Région Sud Ladies Cycling Team
,,
12
Laura Rodríguez
Massi-Baix Ter
,,
13
Giulia Giuliani
Team Mendelspeck E-Work
,,
14
Ambre Jouault
Team Breizh Ladies
,,
15
Anneke Dijkstra
VolkerWessels Cycling Team
,,
16
Weronika Wąsaty
CANYON//SRAM zondacrypto Generation
,,
17
Léonie Mahieu
Lanester Women Morbihan
,,
18
Léa Brette
Vendée Feminine RVC
0:11
19
Léa Stern
Ma Petite Entreprise
,,
20
Éloïse Camiré
Minimax Cycling Team
0:13
21
Isère Koster
WV Schijndel
,,
22
Malwina Mul
Cofidis Women Team
,,
23
Malou Eisen
VolkerWessels Cycling Team
,,
24
Laia Bosch
Massi-Baix Ter
0:16
25
Nikol Płosaj
Dévoluy-Région Sud Ladies Cycling Team
,,
26
Camilla Bezzone
Team Mendelspeck E-Work
,,
27
Glwadys Moal
Lanester Women Morbihan
,,
28
Akari Kobayashi
Kasseien Fiets Huis CT
,,
29
Grace Ward
O'Shea Red Chilli Bikes
,,
30
Giorgia Serena
Team Mendelspeck E-Work
,,
31
Alice Brédard
Team Breizh Ladies
,,
32
Margot Marasco
Ma Petite Entreprise
,,
33
Bodine Vollering
VolkerWessels Cycling Team
0:19
34
Anaïs Morichon
Lanester Women Morbihan
,,
35
Emily Dixon
CANYON//SRAM zondacrypto Generation
,,
36
Maier Olano
Massi-Baix Ter
,,
37
Esmee Blok
WV Schijndel
,,
38
Laury Milette
Team Abadie Magnan
,,
39
Awen Roberts
CANYON//SRAM zondacrypto Generation
,,
40
Katja Verkerk
Minimax Cycling Team
,,
41
Léa Mailly
Lanester Women Morbihan
,,
42
Morgane Coston
Ma Petite Entreprise
,,
43
Marion Borras
Cofidis Women Team
,,
44
Léa Coraboeuf
Lanester Women Morbihan
,,
45
Laura Gómez
Massi-Baix Ter
,,
46
Léane Tabu
Team Abadie Magnan
,,
47
Maureen Arens
Foca - Dynaplus Pro Cycling Team
,,
48
Loes Nomden
WV Schijndel
,,
49
Maéva Plagniol
Dévoluy-Région Sud Ladies Cycling Team
,,
50
Hanne De Zutter
Foca - Dynaplus Pro Cycling Team
0:25
51
Esmée Peperkamp
VolkerWessels Cycling Team
,,
52
Océane Mahé
Ma Petite Entreprise
,,
53
Aurélie De Guerdavid
Lanester Women Morbihan
,,
54
Loane Menager
Vendée Feminine RVC
,,
55
Margo Dollion
Team Elles - Groupama - Pays de Loire
,,
56
Floraine Bernard
Vendée Feminine RVC
,,
57
Zoë van Velzen
WV Schijndel
,,
58
Sophie Loohuis
WV Schijndel
,,
59
Léa Pitard
Vendée Feminine RVC
,,
60
Monalisa Araya
CANYON//SRAM zondacrypto Generation
,,
61
Eleanor Wiseman
Minimax Cycling Team
,,
62
Febe Poppe
Foca - Dynaplus Pro Cycling Team
,,
63
Sophie Almeida
Team Abadie Magnan
,,
64
Heïdi Gaugain
Team Breizh Ladies
,,
65
Manon Viaene
Minimax Cycling Team
,,
66
Alice Coutinho
Mayenne Monbana My Pie
,,
67
Mathilde Cramer
O'Shea Red Chilli Bikes
,,
68
Elena Pirrone
Team Mendelspeck E-Work
,,
69
Milla Marston
Kasseien Fiets Huis CT
,,
70
Emilie Fortin
Minimax Cycling Team
,,
71
Noémie Abgrall
Ma Petite Entreprise
,,
72