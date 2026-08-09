Volta a Portugal: Leangel Linarez dodges late crash to lead one-two finish for Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua on stage 3
Race leader Rui Oliveira launches sprint early but caught and takes fifth on stage, holds onto GC lead
The sprinters run continued on stage 3 of Volta a Portugal with Leangel Linarez dodging a late crash to claim victory in the strung out sprint in Elvas.
The celebration of the victor was mirrored just behind, Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua teammate João Matias claiming second and also throwing his arms up in celebration at the team one-two delivered after 182.2km of racing from Beja. Tomas Contte (Aviludo-Louletano-Loulé) was third for the second day running, with the nine stage event so far dominated by bunch battles, but that is set to soon change.
"We knew this was practically the last opportunity for the sprinters," said Linarez. "We rode well and stayed calm. I almost crashed in the final kilometre, but I still had the legs to get to the front and win.”
The sprint unfolded after the breakaway of Ronan O'Connor (APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery), José Moreira (GI Group Holding-Simoldes-UDO), Gonçalo Rodrigues (Óbidos Cycling Team) and Joshua Lebo (Meridian Racing p/b De La Uz) were caught at under a kilometre to go. Rodrigues was the last hold out from among the break, however crashed hard after overshooting the exit of a late roundabout, which led to some others going down as well while others were held up on the final run to the line.
From among those remaining at the front, race leader Rui Oliveira (UAE Team Emirates-XRG) launched early but was swamped before the line, finishing fifth on the stage. That was enough to keep him in yellow for another day, with Oliveira holding a three second advantage to Rafael Reis (Anicolor-Campicarn) heading into stage 4, with its 4,040m of elevation gain over 154.6km and climb to the finish in Torre.
Results stage 3
|
Position
|
Rider
|
Time
|
1
|
Leangel Meneses (Ven) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
4:21:42
|
2
|
João Matias (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:00:00
|
3
|
Tomas Contte (Arg) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:00:00
|
4
|
Iker Bonillo Martin (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:00:00
|
5
|
Rui Filipe Alves Oliveira (Por) UAE Team Emirates-XRG
|
00:00:00
|
6
|
Daniel Cavia Sanz (Spa) Burgos Burpellet BH
|
00:00:00
|
7
|
Santiago Mesa Pietralunga (Col) Anicolor/Campicarn
|
00:00:00
|
8
|
Itamar Einhorn (Isr) NSN Cycling Team
|
00:00:00
|
9
|
Alvaro Navas Marchal (Spa) Obidos Cycling Team
|
00:00:00
|
10
|
Francisco Campos (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:00:00
|
11
|
Diogo Narciso (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:00:00
|
12
|
Diogo Gonçalves (Por) Efapel Cycling
|
00:00:00
|
13
|
Jordi Lopez Caravaca (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:00:00
|
14
|
Carlos Salgueiro (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:00:00
|
15
|
Xabier Isasa Larrañaga (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:00:00
|
16
|
Henrique da Silva Avancini (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:00:00
|
17
|
Rafael Reis (Por) Anicolor/Campicarn
|
00:00:00
|
18
|
João Martins (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:00:00
|
19
|
Jesus David Peña Jimenez (Col) Efapel Cycling
|
00:00:00
|
20
|
Adrian Camilo Bustamante Ruda (Col) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:00:00
|
21
|
Ailetz Lasa Lizarraga (Spa) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:00:00
|
22
|
Liam Flanagan (USA) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:00:00
|
23
|
Artem Nych (Rus) Anicolor/Campicarn
|
00:00:00
|
24
|
Fábio Costa (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:00:00
|
25
|
José Moreira (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:00:00
|
26
|
Alexis Guerin (Fra) Anicolor/Campicarn
|
00:00:00
|
27
|
Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:00:00
|
28
|
Hugo Nunes (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:00:00
|
29
|
Lucas Lopes (Por) Efapel Cycling
|
00:00:00
|
30
|
Rafael Barbas (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:00:00
|
31
|
Jambaljamts Sainbayar (Mgl) Burgos Burpellet BH
|
00:00:00
|
32
|
Carson Miles (Can) Anicolor/Campicarn
|
00:00:00
|
33
|
Angel Lorenzo Sanchez Rebollido (Spa) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:00:00
|
34
|
Pedro Silva (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:00:00
|
35
|
Andrew Lydic (USA) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:00:00
|
36
|
Hugo de la Calle Arango (Spa) Burgos Burpellet BH
|
00:00:00
|
37
|
Jesus Del Pino Corrochano (Spa) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:00:00
|
38
|
Abner González Rivera (PuR) Feirense - Beeceler
|
00:00:00
|
39
|
Rui Carvalho (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:00:00
|
40
|
Zachary Marriage (Aus) Nsn Development Team
|
00:00:00
|
41
|
Carlos Garcia Pierna (Spa) Burgos Burpellet BH
|
00:00:00
|
42
|
Adria Pericas Capdevila (Spa) UAE Team Emirates-XRG
|
00:00:00
|
43
|
Louis Ferreira (Fra) Anicolor/Campicarn
|
00:00:00
|
44
|
Axel van der Tuuk (Ned) Euskaltel-Euskadi
|
00:00:00
|
45
|
Bruno Martins Lemes (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:00:00
|
46
|
Luca Giaimi (Ita) UAE Team Emirates-XRG
|
00:00:00
|
47
|
Jorge Galvez Lopez (Spa) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:00:00
|
48
|
Viacheslav Ivanov (Rus) Feirense - Beeceler
|
00:00:00
|
49
|
Eduardo Perez-Landaluce Gonzalez (Spa) Obidos Cycling Team
|
00:00:00
|
50
|
Jokin Murguialday (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:00:00
|
51
|
Guilherme Mestre (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:00:00
|
52
|
Maksym Bilyi (Ukr) Burgos Burpellet BH
|
00:00:00
|
53
|
Bernardo Gaston Cambareri (Arg) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:00:00
|
54
|
Afonso Silva (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:00:00
|
55
|
Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling
|
00:00:00
|
56
|
José Carlos Prates Neves Fernandes (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:00:00
|
57
|
André Ribeiro (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:00:00
|
58
|
Gabriel Sousa Silva (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:00:00
|
59
|
Gonçalo Carvalho (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:00:00
|
60
|
Pedro Figueiredo Leme (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:00:00
|
61
|
Harrison Wood (GBr) Feirense - Beeceler
|
00:00:00
|
62
|
Patrick Welch (USA) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:00:00
|
63
|
David Dominguez Vilchez (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:00:00
|
64
|
Jade Rohde (USA) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:00:00
|
65
|
Oscar Rota Rus (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:00:00
|
66
|
Keegam Swirbul (USA) Efapel Cycling
|
00:00:00
|
67
|
Gaspar Gonçalves (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:00:00
|
68
|
Jeremy Smith (Aus) Obidos Cycling Team
|
00:00:00
|
69
|
Jaume Espuis Rel (Spa) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:00:00
|
70
|
Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling
|
00:00:00
|
71
|
Fábio Oliveira (Por) Feirense - Beeceler
|
00:00:00
|
72
|
Diogo Barbosa (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:00:00
|
73
|
Emanuel Duarte (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:00:00
|
74
|
Andrey André (Bra) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:00:00
|
75
|
Diogo Pinto (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:00:00
|
76
|
Rúben Rodrigues (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:00:00
|
77
|
Joao Pedro Rossi (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:00:00
|
78
|
Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:00:00
|
79
|
Finlay Tarling (GBr) Nsn Development Team
|
00:00:00
|
80
|
Ben Morin (Can) Nsn Development Team
|
00:00:00
|
81
|
João Medeiros (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:00:00
|
82
|
João Oliveira (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:00:00
|
83
|
César Martingil (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:00:00
|
84
|
Danny van der Tuuk (Pol) Euskaltel-Euskadi
|
00:00:00
|
85
|
Adam Lewis (GBr) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:00:00
|
86
|
André Carvalho (Por) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:00:00
|
87
|
Joshua Lebo (USA) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:00:00
|
88
|
Ronan O Connor (Irl) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:00:00
|
89
|
Edson Gilmar de Rezende Junior (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:00:00
|
90
|
Jose Manuel Gutierrez Revuelta (Spa) Obidos Cycling Team
|
00:01:06
|
91
|
Pedro Pinto (Por) Efapel Cycling
|
00:00:00
|
92
|
Jaime Torres Arias (Spa) Uae Team Emirates Gen-Z
|
00:00:00
|
93
|
Marcos Freire Cobo (Spa) Uae Team Emirates Gen-Z
|
00:01:10
|
94
|
Alvaro Garcia Gimenez (Spa) Nsn Development Team
|
00:00:00
|
95
|
Alexandre Montez (Por) Feirense - Beeceler
|
00:00:00
|
96
|
Pedro Andrade (Por) Feirense - Beeceler
|
00:01:15
|
97
|
Cláudio Leal (Por) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:00:00
|
98
|
Daniel Viegas (Por) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:00:00
|
99
|
Enzo Leijnse (Ned) Anicolor/Campicarn
|
00:01:44
|
100
|
Rafael Sousa (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:01:47
|
101
|
Francisco Pereira (Por) Feirense - Beeceler
|
00:01:47
|
102
|
Julius Johansen (Den) UAE Team Emirates-XRG
|
00:00:00
|
103
|
Alexander Hewes (Aus) Nsn Development Team
|
00:02:18
|
104
|
Martin Rey Vazquez (Spa) Burgos Burpellet BH
|
00:02:36
|
105
|
Lorenzo Quartucci (Ita) Burgos Burpellet BH
|
00:02:36
|
106
|
Ferran Miravalles Badimon (Spa) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:03:35
|
107
|
Francisco Morais (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:03:35
|
108
|
David Castello Martin (Spa) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:03:47
|
109
|
Bruno Maceiras (Por) Obidos Cycling Team
|
00:03:47
|
110
|
Pere Barcelo Ferrer (Spa) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:03:47
|
111
|
Ruben Sanchez Cordoba (Spa) Obidos Cycling Team
|
00:03:51
|
112
|
Felipe Cristiano da Paixão Marques (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:03:51
|
113
|
Abdulla Jasim Al-Ali (UAE) Uae Team Emirates Gen-Z
|
00:04:09
|
114
|
Conn Mc Dunphy (Irl) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:04:32
|
115
|
Filipe Francisco (Por) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:00:00
|
116
|
Emil Nielsen (Den) Nsn Development Team
|
00:00:00
|
117
|
Gonçalo Rodrigues (Por) Obidos Cycling Team
|
00:00:00
General Classification after stage 3
|
Pos
|
Rider
|
Time
|
1
|
Rui Filipe Alves Oliveira (Por) UAE Team Emirates-XRG
|
12:07:14
|
2
|
Rafael Reis (Por) Anicolor/Campicarn
|
00:00:03
|
3
|
Carlos Salgueiro (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:00:09
|
4
|
Artem Nych (Rus) Anicolor/Campicarn
|
00:00:10
|
5
|
Axel van der Tuuk (Ned) Euskaltel-Euskadi
|
00:00:11
|
6
|
Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:00:11
|
7
|
Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling
|
00:00:13
|
8
|
Emanuel Duarte (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:00:17
|
9
|
Adria Pericas Capdevila (Spa) UAE Team Emirates-XRG
|
00:00:17
|
10
|
Fábio Costa (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:00:21
|
11
|
Rúben Rodrigues (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:00:22
|
12
|
Daniel Cavia Sanz (Spa) Burgos Burpellet BH
|
00:00:22
|
13
|
José Carlos Prates Neves Fernandes (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:00:22
|
14
|
Xabier Isasa Larrañaga (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:00:25
|
15
|
Tomas Contte (Arg) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:00:25
|
16
|
Lucas Lopes (Por) Efapel Cycling
|
00:00:25
|
17
|
Hugo de la Calle Arango (Spa) Burgos Burpellet BH
|
00:00:25
|
18
|
Eduardo Perez-Landaluce Gonzalez (Spa) Obidos Cycling Team
|
00:00:26
|
19
|
Filipe Francisco (Por) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:00:27
|
20
|
Henrique da Silva Avancini (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:00:30
|
21
|
Pedro Silva (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:00:31
|
22
|
Abner González Rivera (PuR) Feirense - Beeceler
|
00:00:31
|
23
|
Alexis Guerin (Fra) Anicolor/Campicarn
|
00:00:32
|
24
|
Francisco Campos (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:00:32
|
25
|
Rui Carvalho (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:00:32
|
26
|
Jordi Lopez Caravaca (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:00:34
|
27
|
Diogo Barbosa (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:00:35
|
28
|
Emil Nielsen (Den) Nsn Development Team
|
00:00:38
|
29
|
Adrian Camilo Bustamante Ruda (Col) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:00:39
|
30
|
João Medeiros (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:00:39
|
31
|
Jokin Murguialday (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:00:39
|
32
|
David Dominguez Vilchez (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:00:41
|
33
|
Keegam Swirbul (USA) Efapel Cycling
|
00:00:43
|
34
|
Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling
|
00:00:43
|
35
|
Jambaljamts Sainbayar (Mgl) Burgos Burpellet BH
|
00:00:45
|
36
|
Louis Ferreira (Fra) Anicolor/Campicarn
|
00:00:46
|
37
|
Hugo Nunes (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:00:46
|
38
|
Bruno Martins Lemes (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:00:47
|
39
|
Jesus David Peña Jimenez (Col) Efapel Cycling
|
00:00:47
|
40
|
Diogo Gonçalves (Por) Efapel Cycling
|
00:00:49
|
41
|
Harrison Wood (GBr) Feirense - Beeceler
|
00:00:50
|
42
|
Gaspar Gonçalves (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:00:50
|
43
|
Angel Lorenzo Sanchez Rebollido (Spa) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:00:53
|
44
|
Gonçalo Carvalho (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:00:55
|
45
|
André Ribeiro (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:00:55
|
46
|
Carlos Garcia Pierna (Spa) Burgos Burpellet BH
|
00:00:56
|
47
|
Jesus Del Pino Corrochano (Spa) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:01:00
|
48
|
André Carvalho (Por) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:01:25
|
49
|
Finlay Tarling (GBr) Nsn Development Team
|
00:01:26
|
50
|
João Matias (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:01:38
|
51
|
Santiago Mesa Pietralunga (Col) Anicolor/Campicarn
|
00:01:43
|
52
|
Afonso Silva (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:01:44
|
53
|
Viacheslav Ivanov (Rus) Feirense - Beeceler
|
00:01:49
|
54
|
Itamar Einhorn (Isr) NSN Cycling Team
|
00:01:53
|
55
|
Rafael Barbas (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:01:55
|
56
|
João Martins (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:02:00
|
57
|
Jorge Galvez Lopez (Spa) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:02:01
|
58
|
Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:02:06
|
59
|
Oscar Rota Rus (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:02:06
|
60
|
Iker Bonillo Martin (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:02:06
|
61
|
Joao Pedro Rossi (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:02:31
|
62
|
Maksym Bilyi (Ukr) Burgos Burpellet BH
|
00:02:33
|
63
|
Pedro Figueiredo Leme (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:02:42
|
64
|
Ailetz Lasa Lizarraga (Spa) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:03:21
|
65
|
Lorenzo Quartucci (Ita) Burgos Burpellet BH
|
00:03:23
|
66
|
Ben Morin (Can) Nsn Development Team
|
00:03:24
|
67
|
Cláudio Leal (Por) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:03:38
|
68
|
Andrew Lydic (USA) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:03:46
|
69
|
Diogo Narciso (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:03:52
|
70
|
Luca Giaimi (Ita) UAE Team Emirates-XRG
|
00:03:53
|
71
|
Patrick Welch (USA) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:03:57
|
72
|
Zachary Marriage (Aus) Nsn Development Team
|
00:04:07
|
73
|
Daniel Viegas (Por) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:04:17
|
74
|
Julius Johansen (Den) UAE Team Emirates-XRG
|
00:05:24
|
75
|
Adam Lewis (GBr) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:05:35
|
76
|
Leangel Meneses (Ven) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:05:51
|
77
|
Joshua Lebo (USA) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:06:16
|
78
|
Edson Gilmar de Rezende Junior (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:06:43
|
79
|
Alexandre Montez (Por) Feirense - Beeceler
|
00:07:05
|
80
|
Carson Miles (Can) Anicolor/Campicarn
|
00:07:41
|
81
|
Jeremy Smith (Aus) Obidos Cycling Team
|
00:07:50
|
82
|
Fábio Oliveira (Por) Feirense - Beeceler
|
00:08:16
|
83
|
Bernardo Gaston Cambareri (Arg) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:08:16
|
84
|
Alvaro Garcia Gimenez (Spa) Nsn Development Team
|
00:08:35
|
85
|
Alvaro Navas Marchal (Spa) Obidos Cycling Team
|
00:08:37
|
86
|
Andrey André (Bra) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:08:46
|
87
|
Enzo Leijnse (Ned) Anicolor/Campicarn
|
00:09:03
|
88
|
Pedro Andrade (Por) Feirense - Beeceler
|
00:09:22
|
89
|
Jaume Espuis Rel (Spa) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:09:38
|
90
|
Alexander Hewes (Aus) Nsn Development Team
|
00:09:55
|
91
|
Danny van der Tuuk (Pol) Euskaltel-Euskadi
|
00:10:00
|
92
|
Guilherme Mestre (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:10:23
|
93
|
Ferran Miravalles Badimon (Spa) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:10:24
|
94
|
Liam Flanagan (USA) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:11:02
|
95
|
José Moreira (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:11:07
|
96
|
João Oliveira (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:11:47
|
97
|
Ronan O Connor (Irl) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:11:55
|
98
|
Pere Barcelo Ferrer (Spa) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:12:07
|
99
|
Gabriel Sousa Silva (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:12:25
|
100
|
Pedro Pinto (Por) Efapel Cycling
|
00:12:30
|
101
|
Abdulla Jasim Al-Ali (UAE) Uae Team Emirates Gen-Z
|
00:12:48
|
102
|
Jade Rohde (USA) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:12:53
|
103
|
César Martingil (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:13:14
|
104
|
Conn Mc Dunphy (Irl) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:13:23
|
105
|
Jaime Torres Arias (Spa) Uae Team Emirates Gen-Z
|
00:13:35
|
106
|
Felipe Cristiano da Paixão Marques (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:14:14
|
107
|
Francisco Pereira (Por) Feirense - Beeceler
|
00:14:31
|
108
|
Rafael Sousa (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:15:06
|
109
|
Marcos Freire Cobo (Spa) Uae Team Emirates Gen-Z
|
00:16:18
|
110
|
Gonçalo Rodrigues (Por) Obidos Cycling Team
|
00:17:46
|
111
|
Martin Rey Vazquez (Spa) Burgos Burpellet BH
|
00:18:25
|
112
|
Francisco Morais (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:18:56
|
113
|
Diogo Pinto (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:20:20
|
114
|
Jose Manuel Gutierrez Revuelta (Spa) Obidos Cycling Team
|
00:21:14
|
115
|
Bruno Maceiras (Por) Obidos Cycling Team
|
00:22:08
|
116
|
David Castello Martin (Spa) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:25:03
|
117
|
Ruben Sanchez Cordoba (Spa) Obidos Cycling Team
|
00:29:45
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Simone is a degree-qualified journalist that has accumulated decades of wide-ranging experience while working across a variety of leading media organisations. She joined Cyclingnews as a Production Editor at the start of the 2021 season and has now moved into the role of Australia Editor. Previously she worked as a freelance writer, Australian Editor at Ella CyclingTips and as a correspondent for Reuters and Bloomberg. Cycling was initially purely a leisure pursuit for Simone, who started out as a business journalist, but in 2015 her career focus also shifted to the sport.
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