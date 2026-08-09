Volta a Portugal: Leangel Linarez dodges late crash to lead one-two finish for Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua on stage 3

Race Results
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Race leader Rui Oliveira launches sprint early but caught and takes fifth on stage, holds onto GC lead

Leangel Linarez is congratulated by his Tavfer-OvosMatinados-Mortágua after leading at team one-two on stage 3 of Volta a Portugal
Leangel Linarez is congratulated by his Tavfer-OvosMatinados-Mortágua after leading at team one-two on stage 3 of Volta a Portugal (Image credit: Rodrigo Rodrigues and Igor Martins / FPC)
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The sprinters run continued on stage 3 of Volta a Portugal with Leangel Linarez dodging a late crash to claim victory in the strung out sprint in Elvas.

The celebration of the victor was mirrored just behind, Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua teammate João Matias claiming second and also throwing his arms up in celebration at the team one-two delivered after 182.2km of racing from Beja. Tomas Contte (Aviludo-Louletano-Loulé) was third for the second day running, with the nine stage event so far dominated by bunch battles, but that is set to soon change.

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Simone Giuliani
Simone Giuliani
Australia Editor

Simone is a degree-qualified journalist that has accumulated decades of wide-ranging experience while working across a variety of leading media organisations. She joined Cyclingnews as a Production Editor at the start of the 2021 season and has now moved into the role of Australia Editor. Previously she worked as a freelance writer, Australian Editor at Ella CyclingTips and as a correspondent for Reuters and Bloomberg. Cycling was initially purely a leisure pursuit for Simone, who started out as a business journalist, but in 2015 her career focus also shifted to the sport.

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