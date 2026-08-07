Volta a Portugal: Santiago Mesa awarded stage 2 victory in photo-finish sprint
Rui Oliveira maintains overall race lead
Santiago Mesa (Anicolor-Campicarn) was awarded the stage 2 victory after a photo-finish sprint into Albufeira at the Volta a Portugal. He crossed the line just a whisker ahead of runner-up Daniel Cavia (Burgos Burpellet BH), while Tomas Contte (Aviludo-Louletano-Loulé) was third on the day.
Rui Oliveira (UAE Team Emirates-XRG) was sixth on the day and maintained his overall race lead by three seconds ahead of Rafael Reis (Anicolor-Campicarn) and nine seconds ahead of Carlos Miguel Salgueiro (Team Tavira-Crédito Agrícola) as the race heads into stage 3 on Saturday.
Results
|
Pos
|
Rider
|
Time
|
1
|
Santiago Mesa Pietralunga (Col) Anicolor/Campicarn
|
3:59:08
|
2
|
Daniel Cavia Sanz (Spa) Burgos Burpellet BH
|
00:00:00
|
3
|
Tomas Contte (Arg) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:00:00
|
4
|
Xabier Isasa Larrañaga (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:00:00
|
5
|
Francisco Campos (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:00:00
|
6
|
Rui Filipe Alves Oliveira (Por) UAE Team Emirates-XRG
|
00:00:00
|
7
|
Jordi Lopez Caravaca (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:00:00
|
8
|
Carlos Salgueiro (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:00:00
|
9
|
Pedro Silva (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:00:00
|
10
|
João Martins (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:00:00
|
11
|
João Matias (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:00:00
|
12
|
Abner González Rivera (PuR) Feirense - Beeceler
|
00:00:00
|
13
|
Leangel Meneses (Ven) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:00:00
|
14
|
Iker Bonillo Martin (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:00:00
|
15
|
Itamar Einhorn (Isr) NSN Cycling Team
|
00:00:00
|
16
|
José Carlos Prates Neves Fernandes (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:00:00
|
17
|
Fábio Costa (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:00:00
|
18
|
Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling
|
00:00:00
|
19
|
Carlos Garcia Pierna (Spa) Burgos Burpellet BH
|
00:00:00
|
20
|
Hugo Nunes (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:00:00
|
21
|
Rafael Reis (Por) Anicolor/Campicarn
|
00:00:00
|
22
|
Louis Ferreira (Fra) Anicolor/Campicarn
|
00:00:00
|
23
|
Rui Carvalho (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:00:00
|
24
|
Jambaljamts Sainbayar (Mgl) Burgos Burpellet BH
|
00:00:00
|
25
|
Hugo de la Calle Arango (Spa) Burgos Burpellet BH
|
00:00:00
|
26
|
Diogo Narciso (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:00:00
|
27
|
Diogo Barbosa (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:00:00
|
28
|
Adrian Camilo Bustamante Ruda (Col) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:00:00
|
29
|
Henrique da Silva Avancini (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:00:00
|
30
|
Finlay Tarling (GBr) Nsn Development Team
|
00:00:00
|
31
|
Eduardo Perez-Landaluce Gonzalez (Spa) Obidos Cycling Team
|
00:00:00
|
32
|
Lorenzo Quartucci (Ita) Burgos Burpellet BH
|
00:00:00
|
33
|
Conn Mc Dunphy (Irl) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:00:00
|
34
|
Diogo Gonçalves (Por) Efapel Cycling
|
00:00:00
|
35
|
David Dominguez Vilchez (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:00:00
|
36
|
Emanuel Duarte (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:00:00
|
37
|
Jesus Del Pino Corrochano (Spa) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:00:00
|
38
|
Artem Nych (Rus) Anicolor/Campicarn
|
00:00:00
|
39
|
Jorge Galvez Lopez (Spa) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:00:00
|
40
|
João Medeiros (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:00:00
|
41
|
Gaspar Gonçalves (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:00:00
|
42
|
Lucas Lopes (Por) Efapel Cycling
|
00:00:00
|
43
|
Angel Lorenzo Sanchez Rebollido (Spa) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:00:00
|
44
|
Jesus David Peña Jimenez (Col) Efapel Cycling
|
00:00:00
|
45
|
Adria Pericas Capdevila (Spa) UAE Team Emirates-XRG
|
00:00:00
|
46
|
Jokin Murguialday (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:00:00
|
47
|
Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:00:00
|
48
|
Alexis Guerin (Fra) Anicolor/Campicarn
|
00:00:00
|
49
|
Keegam Swirbul (USA) Efapel Cycling
|
00:00:00
|
50
|
Gonçalo Carvalho (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:00:00
|
51
|
Afonso Silva (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:00:00
|
52
|
Axel van der Tuuk (Ned) Euskaltel-Euskadi
|
00:00:00
|
53
|
Emil Nielsen (Den) Nsn Development Team
|
00:00:00
|
54
|
Zachary Marriage (Aus) Nsn Development Team
|
00:00:00
|
55
|
Rafael Barbas (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:00:00
|
56
|
Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling
|
00:00:00
|
57
|
Viacheslav Ivanov (Rus) Feirense - Beeceler
|
00:00:00
|
58
|
André Carvalho (Por) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:00:00
|
59
|
André Ribeiro (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:00:00
|
60
|
Luca Giaimi (Ita) UAE Team Emirates-XRG
|
00:00:00
|
61
|
Andrey André (Bra) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:00:00
|
62
|
Rúben Rodrigues (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:00:00
|
63
|
Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:00:00
|
64
|
Filipe Francisco (Por) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:00:00
|
65
|
Jeremy Smith (Aus) Obidos Cycling Team
|
00:00:00
|
66
|
Alvaro Navas Marchal (Spa) Obidos Cycling Team
|
00:00:00
|
67
|
Patrick Welch (USA) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:00:00
|
68
|
Maksym Bilyi (Ukr) Burgos Burpellet BH
|
00:00:37
|
69
|
Gabriel Sousa Silva (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:00:44
|
70
|
Joao Pedro Rossi (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:00:44
|
71
|
Pedro Figueiredo Leme (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:00:44
|
72
|
Daniel Viegas (Por) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:00:44
|
73
|
Felipe Cristiano da Paixão Marques (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:01:21
|
74
|
Oscar Rota Rus (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:01:21
|
75
|
Edson Gilmar de Rezende Junior (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:01:21
|
76
|
Julius Johansen (Den) UAE Team Emirates-XRG
|
00:00:00
|
77
|
Ben Morin (Can) Nsn Development Team
|
00:01:39
|
78
|
Ferran Miravalles Badimon (Spa) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:01:39
|
79
|
Guilherme Mestre (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:01:39
|
80
|
Pere Barcelo Ferrer (Spa) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:01:39
|
81
|
Andrew Lydic (USA) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:01:39
|
82
|
Alexander Hewes (Aus) Nsn Development Team
|
00:01:39
|
83
|
Ailetz Lasa Lizarraga (Spa) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:01:39
|
84
|
Liam Flanagan (USA) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:01:39
|
85
|
Harrison Wood (GBr) Feirense - Beeceler
|
00:00:00
|
86
|
Danny van der Tuuk (Pol) Euskaltel-Euskadi
|
00:01:39
|
87
|
Cláudio Leal (Por) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:01:58
|
88
|
Fábio Oliveira (Por) Feirense - Beeceler
|
00:01:58
|
89
|
Pedro Andrade (Por) Feirense - Beeceler
|
00:01:58
|
90
|
Alexandre Montez (Por) Feirense - Beeceler
|
00:02:16
|
91
|
Carson Miles (Can) Anicolor/Campicarn
|
00:02:23
|
92
|
Enzo Leijnse (Ned) Anicolor/Campicarn
|
00:02:23
|
93
|
José Moreira (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:02:23
|
94
|
João Oliveira (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:02:57
|
95
|
Bruno Martins Lemes (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:00:00
|
96
|
Adam Lewis (GBr) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:03:19
|
97
|
Jade Rohde (USA) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:03:43
|
98
|
Pedro Pinto (Por) Efapel Cycling
|
00:03:56
|
99
|
Francisco Pereira (Por) Feirense - Beeceler
|
00:03:56
|
100
|
Joshua Lebo (USA) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:04:22
|
101
|
Rafael Sousa (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:04:22
|
102
|
Abdulla Jasim Al-Ali (UAE) Uae Team Emirates Gen-Z
|
00:04:22
|
103
|
Jaume Espuis Rel (Spa) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:04:35
|
104
|
Jaime Torres Arias (Spa) Uae Team Emirates Gen-Z
|
00:05:05
|
105
|
César Martingil (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:05:53
|
106
|
Alvaro Garcia Gimenez (Spa) Nsn Development Team
|
00:06:40
|
107
|
Marcos Freire Cobo (Spa) Uae Team Emirates Gen-Z
|
00:06:40
|
108
|
Gonçalo Rodrigues (Por) Obidos Cycling Team
|
00:06:40
|
109
|
Ronan O Connor (Irl) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:06:40
|
110
|
Bernardo Gaston Cambareri (Arg) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:06:40
|
111
|
Martin Rey Vazquez (Spa) Burgos Burpellet BH
|
00:07:01
|
112
|
Francisco Morais (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:09:16
|
113
|
Diogo Pinto (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:09:16
|
114
|
Bruno Maceiras (Por) Obidos Cycling Team
|
00:09:16
|
115
|
David Castello Martin (Spa) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:11:20
|
116
|
Jose Manuel Gutierrez Revuelta (Spa) Obidos Cycling Team
|
00:11:20
|
117
|
Ruben Sanchez Cordoba (Spa) Obidos Cycling Team
|
00:14:39
General classification after stage 2
|
Pos
|
Rider
|
Time
|
1
|
Rui Filipe Alves Oliveira (Por) UAE Team Emirates-XRG
|
7:45:32
|
2
|
Rafael Reis (Por) Anicolor/Campicarn
|
00:00:03
|
3
|
Carlos Salgueiro (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:00:09
|
4
|
Artem Nych (Rus) Anicolor/Campicarn
|
00:00:10
|
5
|
Axel van der Tuuk (Ned) Euskaltel-Euskadi
|
00:00:11
|
6
|
Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:00:11
|
7
|
Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling
|
00:00:13
|
8
|
Emanuel Duarte (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:00:17
|
9
|
Adria Pericas Capdevila (Spa) UAE Team Emirates-XRG
|
00:00:17
|
10
|
Fábio Costa (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:00:21
|
11
|
Rúben Rodrigues (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:00:22
|
12
|
Daniel Cavia Sanz (Spa) Burgos Burpellet BH
|
00:00:22
|
13
|
José Carlos Prates Neves Fernandes (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:00:22
|
14
|
Xabier Isasa Larrañaga (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:00:25
|
15
|
Lucas Lopes (Por) Efapel Cycling
|
00:00:25
|
16
|
Hugo de la Calle Arango (Spa) Burgos Burpellet BH
|
00:00:25
|
17
|
Eduardo Perez-Landaluce Gonzalez (Spa) Obidos Cycling Team
|
00:00:26
|
18
|
Filipe Francisco (Por) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:00:27
|
19
|
Tomas Contte (Arg) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:00:29
|
20
|
Henrique da Silva Avancini (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:00:30
|
21
|
Pedro Silva (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:00:31
|
22
|
Abner González Rivera (PuR) Feirense - Beeceler
|
00:00:31
|
23
|
Alexis Guerin (Fra) Anicolor/Campicarn
|
00:00:32
|
24
|
Francisco Campos (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:00:32
|
25
|
Rui Carvalho (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:00:32
|
26
|
Jordi Lopez Caravaca (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:00:34
|
27
|
Diogo Barbosa (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:00:35
|
28
|
Emil Nielsen (Den) Nsn Development Team
|
00:00:38
|
29
|
Adrian Camilo Bustamante Ruda (Col) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:00:39
|
30
|
João Medeiros (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:00:39
|
31
|
Jokin Murguialday (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:00:39
|
32
|
David Dominguez Vilchez (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:00:41
|
33
|
Keegam Swirbul (USA) Efapel Cycling
|
00:00:43
|
34
|
Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling
|
00:00:43
|
35
|
Jambaljamts Sainbayar (Mgl) Burgos Burpellet BH
|
00:00:45
|
36
|
Louis Ferreira (Fra) Anicolor/Campicarn
|
00:00:46
|
37
|
Hugo Nunes (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:00:46
|
38
|
Bruno Martins Lemes (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:00:47
|
39
|
Lorenzo Quartucci (Ita) Burgos Burpellet BH
|
00:00:47
|
40
|
Jesus David Peña Jimenez (Col) Efapel Cycling
|
00:00:47
|
41
|
Diogo Gonçalves (Por) Efapel Cycling
|
00:00:49
|
42
|
Harrison Wood (GBr) Feirense - Beeceler
|
00:00:50
|
43
|
Gaspar Gonçalves (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:00:50
|
44
|
Angel Lorenzo Sanchez Rebollido (Spa) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:00:53
|
45
|
Gonçalo Carvalho (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:00:55
|
46
|
André Ribeiro (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:00:55
|
47
|
Carlos Garcia Pierna (Spa) Burgos Burpellet BH
|
00:00:56
|
48
|
Jesus Del Pino Corrochano (Spa) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:01:00
|
49
|
André Carvalho (Por) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:01:25
|
50
|
Finlay Tarling (GBr) Nsn Development Team
|
00:01:26
|
51
|
Santiago Mesa Pietralunga (Col) Anicolor/Campicarn
|
00:01:43
|
52
|
João Matias (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:01:44
|
53
|
Afonso Silva (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:01:44
|
54
|
Viacheslav Ivanov (Rus) Feirense - Beeceler
|
00:01:49
|
55
|
Itamar Einhorn (Isr) NSN Cycling Team
|
00:01:53
|
56
|
Rafael Barbas (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:01:55
|
57
|
João Martins (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:02:00
|
58
|
Jorge Galvez Lopez (Spa) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:02:01
|
59
|
Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:02:06
|
60
|
Oscar Rota Rus (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:02:06
|
61
|
Iker Bonillo Martin (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:02:06
|
62
|
Joao Pedro Rossi (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:02:31
|
63
|
Maksym Bilyi (Ukr) Burgos Burpellet BH
|
00:02:33
|
64
|
Pedro Figueiredo Leme (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:02:42
|
65
|
Ailetz Lasa Lizarraga (Spa) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:03:21
|
66
|
Ben Morin (Can) Nsn Development Team
|
00:03:24
|
67
|
Cláudio Leal (Por) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:03:38
|
68
|
Andrew Lydic (USA) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:03:46
|
69
|
Diogo Narciso (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:03:52
|
70
|
Luca Giaimi (Ita) UAE Team Emirates-XRG
|
00:03:53
|
71
|
Patrick Welch (USA) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:03:57
|
72
|
Zachary Marriage (Aus) Nsn Development Team
|
00:04:07
|
73
|
Daniel Viegas (Por) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:04:17
|
74
|
Julius Johansen (Den) UAE Team Emirates-XRG
|
00:05:24
|
75
|
Adam Lewis (GBr) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:05:35
|
76
|
Leangel Meneses (Ven) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:06:01
|
77
|
Joshua Lebo (USA) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:06:21
|
78
|
Edson Gilmar de Rezende Junior (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:06:43
|
79
|
Ferran Miravalles Badimon (Spa) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:06:49
|
80
|
Alexandre Montez (Por) Feirense - Beeceler
|
00:07:05
|
81
|
Enzo Leijnse (Ned) Anicolor/Campicarn
|
00:07:19
|
82
|
Alexander Hewes (Aus) Nsn Development Team
|
00:07:37
|
83
|
Carson Miles (Can) Anicolor/Campicarn
|
00:07:41
|
84
|
Jeremy Smith (Aus) Obidos Cycling Team
|
00:07:50
|
85
|
Pedro Andrade (Por) Feirense - Beeceler
|
00:08:07
|
86
|
Fábio Oliveira (Por) Feirense - Beeceler
|
00:08:16
|
87
|
Bernardo Gaston Cambareri (Arg) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:08:16
|
88
|
Pere Barcelo Ferrer (Spa) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:08:20
|
89
|
Alvaro Garcia Gimenez (Spa) Nsn Development Team
|
00:08:35
|
90
|
Alvaro Navas Marchal (Spa) Obidos Cycling Team
|
00:08:37
|
91
|
Abdulla Jasim Al-Ali (UAE) Uae Team Emirates Gen-Z
|
00:08:39
|
92
|
Andrey André (Bra) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:08:46
|
93
|
Conn Mc Dunphy (Irl) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:08:51
|
94
|
Jaume Espuis Rel (Spa) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:09:38
|
95
|
Danny van der Tuuk (Pol) Euskaltel-Euskadi
|
00:10:00
|
96
|
Guilherme Mestre (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:10:23
|
97
|
Felipe Cristiano da Paixão Marques (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:10:23
|
98
|
Liam Flanagan (USA) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:11:02
|
99
|
José Moreira (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:11:10
|
100
|
João Oliveira (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:11:47
|
101
|
Ronan O Connor (Irl) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:11:57
|
102
|
Gabriel Sousa Silva (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:12:25
|
103
|
Pedro Pinto (Por) Efapel Cycling
|
00:12:30
|
104
|
Francisco Pereira (Por) Feirense - Beeceler
|
00:12:44
|
105
|
Jade Rohde (USA) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:12:53
|
106
|
César Martingil (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:13:14
|
107
|
Rafael Sousa (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:13:19
|
108
|
Jaime Torres Arias (Spa) Uae Team Emirates Gen-Z
|
00:13:35
|
109
|
Marcos Freire Cobo (Spa) Uae Team Emirates Gen-Z
|
00:15:08
|
110
|
Francisco Morais (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:15:21
|
111
|
Martin Rey Vazquez (Spa) Burgos Burpellet BH
|
00:15:49
|
112
|
Gonçalo Rodrigues (Por) Obidos Cycling Team
|
00:17:54
|
113
|
Bruno Maceiras (Por) Obidos Cycling Team
|
00:18:21
|
114
|
Jose Manuel Gutierrez Revuelta (Spa) Obidos Cycling Team
|
00:20:08
|
115
|
Diogo Pinto (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:20:20
|
116
|
David Castello Martin (Spa) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:21:16
|
117
|
Ruben Sanchez Cordoba (Spa) Obidos Cycling Team
|
00:25:54
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Kirsten Frattini has been the Editor of Cyclingnews since December 2025, overseeing editorial operations and output across the brand and delivering quality, engaging content.
She manages global budgets, racing & events, production scheduling, and contributor commissions, collaborating across content sections and teams in the UK, Europe, North America, and Australia to ensure audience and subscription growth across the brand.
Kirsten has a background in Kinesiology and Health Science. She has been involved in cycling from the community and grassroots level to professional cycling's biggest races, reporting on the WorldTour, Spring Classics, Tours de France, World Championships and Olympic Games.
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