Volta a Portugal: Francisco Campos claims three-up sprint to win stage 1 in Sintra
Rui Oliveira moves into the overall race lead
Francisco Campos (Tavira-Crédito Agrícola) claimed the stage 1 victory at the Volta a Portugal em Bicicleta after a hilly race into Sintra. Campos was the fastest across the line, beating runner-up Daniel Cavia (Burgos Burpellet BH) and third-placed Carlos Miguel Salgueiro, making it two on the podium for Tavira-Crédito Agrícola.
The trio finished just two seconds ahead of the main field, led across the line by Rui Oliveira (UAE Team Emirates-XRG), who has moved into the overall race lead three seconds ahead of Rafael Reis (Anicolor-Campicarn) and seven seconds ahead of Carlos Miguel Salgueiro.
An early breakaway formed in the 157.1km race from Lourinhã to Sintra that included Gabriel Sousa Silva (Localiza Meoo-Swift Pro Cycling), Iker Bonillo (Feira dos Sofás-Boavista), Patrick Welch (APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery), Diogo Pinto (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car) and Andrey Braguini (GI Group Holding-Simoldes-UDO).
However, with UAE Team Emirates-XRG and NSN Cycling pulling at the field, the break was caught with roughly 20km remaining.
There were several attacks as the peloton stretched out toward the finish, with Aviludo-Louletano-Loulé leading the field into 6km to go.
A late-race move of four cleared the field by a slim margin, with Campos winning the sprint ahead of Cavia and Salgueiro.
Results
|
Pos
|
Rider
|
Time
|
1
|
Francisco Campos (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
3:39:08
|
2
|
Daniel Cavia Sanz (Spa) Burgos Burpellet BH
|
00:00:00
|
3
|
Carlos Salgueiro (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:00:00
|
4
|
Rui Filipe Alves Oliveira (Por) UAE Team Emirates-XRG
|
00:00:00
|
5
|
Axel van der Tuuk (Ned) Euskaltel-Euskadi
|
00:00:00
|
6
|
Tomas Contte (Arg) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:00:00
|
7
|
Fábio Costa (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:00:00
|
8
|
Pedro Silva (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:00:00
|
9
|
Henrique da Silva Avancini (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:00:00
|
10
|
João Medeiros (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:00:00
|
11
|
Adrian Camilo Bustamante Ruda (Col) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:00:00
|
12
|
Abner González Rivera (PuR) Feirense - Beeceler
|
00:00:00
|
13
|
Xabier Isasa Larrañaga (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:00:00
|
14
|
Rafael Reis (Por) Anicolor/Campicarn
|
00:00:00
|
15
|
Jesus David Peña Jimenez (Col) Efapel Cycling
|
00:00:00
|
16
|
Emanuel Duarte (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:00:00
|
17
|
Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:00:00
|
18
|
Diogo Gonçalves (Por) Efapel Cycling
|
00:00:00
|
19
|
Alexis Guerin (Fra) Anicolor/Campicarn
|
00:00:00
|
20
|
Diogo Barbosa (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:00:00
|
21
|
Hugo Nunes (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:00:00
|
22
|
Jordi Lopez Caravaca (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:00:00
|
23
|
Emil Nielsen (Den) Nsn Development Team
|
00:00:00
|
24
|
Gonçalo Carvalho (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:00:00
|
25
|
Hugo de la Calle Arango (Spa) Burgos Burpellet BH
|
00:00:00
|
26
|
Artem Nych (Rus) Anicolor/Campicarn
|
00:00:00
|
27
|
Lorenzo Quartucci (Ita) Burgos Burpellet BH
|
00:00:00
|
28
|
Eduardo Perez-Landaluce Gonzalez (Spa) Obidos Cycling Team
|
00:00:00
|
29
|
José Carlos Prates Neves Fernandes (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:00:00
|
30
|
Oscar Rota Rus (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:00:00
|
31
|
Rui Carvalho (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:00:00
|
32
|
Jokin Murguialday (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:00:00
|
33
|
David Dominguez Vilchez (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:00:00
|
34
|
Carlos Garcia Pierna (Spa) Burgos Burpellet BH
|
00:00:00
|
35
|
Jambaljamts Sainbayar (Mgl) Burgos Burpellet BH
|
00:00:00
|
36
|
Adria Pericas Capdevila (Spa) UAE Team Emirates-XRG
|
00:00:00
|
37
|
Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling
|
00:00:00
|
38
|
Angel Lorenzo Sanchez Rebollido (Spa) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:00:00
|
39
|
Keegam Swirbul (USA) Efapel Cycling
|
00:00:00
|
40
|
Bruno Martins Lemes (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:00:00
|
41
|
Gaspar Gonçalves (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:00:00
|
42
|
André Ribeiro (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:00:00
|
43
|
Jesus Del Pino Corrochano (Spa) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:00:00
|
44
|
Lucas Lopes (Por) Efapel Cycling
|
00:00:00
|
45
|
Harrison Wood (GBr) Feirense - Beeceler
|
00:00:00
|
46
|
Louis Ferreira (Fra) Anicolor/Campicarn
|
00:00:00
|
47
|
Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling
|
00:00:00
|
48
|
Rúben Rodrigues (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:00:00
|
49
|
Filipe Francisco (Por) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:00:14
|
50
|
André Carvalho (Por) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:00:53
|
51
|
Itamar Einhorn (Isr) NSN Cycling Team
|
00:01:12
|
52
|
Iker Bonillo Martin (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:01:12
|
53
|
Andrew Lydic (USA) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:01:12
|
54
|
Bernardo Gaston Cambareri (Arg) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:01:12
|
55
|
Finlay Tarling (GBr) Nsn Development Team
|
00:01:12
|
56
|
Cláudio Leal (Por) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:01:12
|
57
|
Afonso Silva (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:01:12
|
58
|
Rafael Barbas (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:01:12
|
59
|
Joshua Lebo (USA) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:01:12
|
60
|
Ben Morin (Can) Nsn Development Team
|
00:01:12
|
61
|
João Matias (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:01:12
|
62
|
Maksym Bilyi (Ukr) Burgos Burpellet BH
|
00:01:12
|
63
|
Ailetz Lasa Lizarraga (Spa) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:01:12
|
64
|
Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:01:12
|
65
|
Alvaro Garcia Gimenez (Spa) Nsn Development Team
|
00:01:12
|
66
|
Viacheslav Ivanov (Rus) Feirense - Beeceler
|
00:01:12
|
67
|
Santiago Mesa Pietralunga (Col) Anicolor/Campicarn
|
00:01:12
|
68
|
Pedro Figueiredo Leme (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:01:12
|
69
|
Joao Pedro Rossi (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:01:12
|
70
|
Jorge Galvez Lopez (Spa) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:01:12
|
71
|
João Martins (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:01:12
|
72
|
Adam Lewis (GBr) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:01:12
|
73
|
Daniel Viegas (Por) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:02:58
|
74
|
Diogo Narciso (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:03:12
|
75
|
Ferran Miravalles Badimon (Spa) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:03:48
|
76
|
Zachary Marriage (Aus) Nsn Development Team
|
00:03:48
|
77
|
Edson Gilmar de Rezende Junior (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:03:48
|
78
|
Jaume Espuis Rel (Spa) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:03:48
|
79
|
Patrick Welch (USA) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:03:48
|
80
|
Ronan O Connor (Irl) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:03:48
|
81
|
Alexandre Montez (Por) Feirense - Beeceler
|
00:03:48
|
82
|
Abdulla Jasim Al-Ali (UAE) Uae Team Emirates Gen-Z
|
00:03:48
|
83
|
Luca Giaimi (Ita) UAE Team Emirates-XRG
|
00:03:48
|
84
|
Carson Miles (Can) Anicolor/Campicarn
|
00:04:36
|
85
|
Enzo Leijnse (Ned) Anicolor/Campicarn
|
00:04:36
|
86
|
Alexander Hewes (Aus) Nsn Development Team
|
00:05:20
|
87
|
Francisco Morais (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:05:20
|
88
|
Fábio Oliveira (Por) Feirense - Beeceler
|
00:05:20
|
89
|
Leangel Meneses (Ven) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:05:20
|
90
|
Pedro Andrade (Por) Feirense - Beeceler
|
00:05:20
|
91
|
Pere Barcelo Ferrer (Spa) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:05:20
|
92
|
Julius Johansen (Den) UAE Team Emirates-XRG
|
00:05:28
|
93
|
César Martingil (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:06:52
|
94
|
Jeremy Smith (Aus) Obidos Cycling Team
|
00:06:52
|
95
|
Jade Rohde (USA) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:07:55
|
96
|
David Castello Martin (Spa) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:07:55
|
97
|
Martin Rey Vazquez (Spa) Burgos Burpellet BH
|
00:07:55
|
98
|
Felipe Cristiano da Paixão Marques (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:07:55
|
99
|
Andrey André (Bra) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:07:55
|
100
|
Alvaro Navas Marchal (Spa) Obidos Cycling Team
|
00:07:55
|
101
|
Bruno Maceiras (Por) Obidos Cycling Team
|
00:07:55
|
102
|
Marcos Freire Cobo (Spa) Uae Team Emirates Gen-Z
|
00:07:55
|
103
|
Jose Manuel Gutierrez Revuelta (Spa) Obidos Cycling Team
|
00:07:55
|
104
|
Rafael Sousa (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:07:55
|
105
|
Conn Mc Dunphy (Irl) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:07:55
|
106
|
José Moreira (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:07:55
|
107
|
Jaime Torres Arias (Spa) Uae Team Emirates Gen-Z
|
00:07:55
|
108
|
João Oliveira (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:07:55
|
109
|
Liam Flanagan (USA) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:07:55
|
110
|
Guilherme Mestre (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:07:55
|
111
|
Danny van der Tuuk (Pol) Euskaltel-Euskadi
|
00:07:55
|
112
|
Francisco Pereira (Por) Feirense - Beeceler
|
00:07:55
|
113
|
Pedro Pinto (Por) Efapel Cycling
|
00:07:55
|
114
|
Ruben Sanchez Cordoba (Spa) Obidos Cycling Team
|
00:10:14
|
115
|
Gonçalo Rodrigues (Por) Obidos Cycling Team
|
00:10:21
|
116
|
Diogo Pinto (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:10:21
|
117
|
Gabriel Sousa Silva (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:10:21
|
nan
|
Noah Campos (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|Row 117 - Cell 2
|
nan
|
Cian Keogh (Irl) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|Row 118 - Cell 2
General classification after stage 1
|
Pos
|
Rider
|
Time
|
1
|
Rui Filipe Alves Oliveira (Por) UAE Team Emirates-XRG
|
3:46:24
|
2
|
Rafael Reis (Por) Anicolor/Campicarn
|
00:00:03
|
3
|
Carlos Salgueiro (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:00:09
|
4
|
Artem Nych (Rus) Anicolor/Campicarn
|
00:00:10
|
5
|
Axel van der Tuuk (Ned) Euskaltel-Euskadi
|
00:00:11
|
6
|
Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:00:11
|
7
|
Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling
|
00:00:13
|
8
|
Emanuel Duarte (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:00:17
|
9
|
Adria Pericas Capdevila (Spa) UAE Team Emirates-XRG
|
00:00:17
|
10
|
Fábio Costa (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:00:21
|
11
|
Rúben Rodrigues (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:00:22
|
12
|
José Carlos Prates Neves Fernandes (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:00:22
|
13
|
Xabier Isasa Larrañaga (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:00:25
|
14
|
Lucas Lopes (Por) Efapel Cycling
|
00:00:25
|
15
|
Hugo de la Calle Arango (Spa) Burgos Burpellet BH
|
00:00:25
|
16
|
Eduardo Perez-Landaluce Gonzalez (Spa) Obidos Cycling Team
|
00:00:26
|
17
|
Filipe Francisco (Por) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:00:27
|
18
|
Daniel Cavia Sanz (Spa) Burgos Burpellet BH
|
00:00:28
|
19
|
Henrique da Silva Avancini (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:00:30
|
20
|
Pedro Silva (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:00:31
|
21
|
Abner González Rivera (PuR) Feirense - Beeceler
|
00:00:31
|
22
|
Alexis Guerin (Fra) Anicolor/Campicarn
|
00:00:32
|
23
|
Francisco Campos (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:00:32
|
24
|
Rui Carvalho (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:00:32
|
25
|
Tomas Contte (Arg) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:00:33
|
26
|
Jordi Lopez Caravaca (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:00:34
|
27
|
Diogo Barbosa (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:00:35
|
28
|
Emil Nielsen (Den) Nsn Development Team
|
00:00:38
|
29
|
Adrian Camilo Bustamante Ruda (Col) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:00:39
|
30
|
João Medeiros (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:00:39
|
31
|
Jokin Murguialday (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:00:39
|
32
|
David Dominguez Vilchez (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:00:41
|
33
|
Keegam Swirbul (USA) Efapel Cycling
|
00:00:43
|
34
|
Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling
|
00:00:43
|
35
|
Jambaljamts Sainbayar (Mgl) Burgos Burpellet BH
|
00:00:45
|
36
|
Louis Ferreira (Fra) Anicolor/Campicarn
|
00:00:46
|
37
|
Hugo Nunes (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:00:46
|
38
|
Bruno Martins Lemes (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:00:47
|
39
|
Oscar Rota Rus (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:00:47
|
40
|
Lorenzo Quartucci (Ita) Burgos Burpellet BH
|
00:00:47
|
41
|
Jesus David Peña Jimenez (Col) Efapel Cycling
|
00:00:47
|
42
|
Diogo Gonçalves (Por) Efapel Cycling
|
00:00:49
|
43
|
Harrison Wood (GBr) Feirense - Beeceler
|
00:00:50
|
44
|
Gaspar Gonçalves (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:00:50
|
45
|
Angel Lorenzo Sanchez Rebollido (Spa) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:00:53
|
46
|
Gonçalo Carvalho (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:00:55
|
47
|
André Ribeiro (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:00:55
|
48
|
Carlos Garcia Pierna (Spa) Burgos Burpellet BH
|
00:00:56
|
49
|
Jesus Del Pino Corrochano (Spa) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:01:00
|
50
|
André Carvalho (Por) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:01:25
|
51
|
Finlay Tarling (GBr) Nsn Development Team
|
00:01:26
|
52
|
Cláudio Leal (Por) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:01:40
|
53
|
Ailetz Lasa Lizarraga (Spa) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:01:42
|
54
|
João Matias (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:01:44
|
55
|
Afonso Silva (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:01:44
|
56
|
Ben Morin (Can) Nsn Development Team
|
00:01:45
|
57
|
Bernardo Gaston Cambareri (Arg) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:01:45
|
58
|
Joao Pedro Rossi (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:01:47
|
59
|
Viacheslav Ivanov (Rus) Feirense - Beeceler
|
00:01:49
|
60
|
Santiago Mesa Pietralunga (Col) Anicolor/Campicarn
|
00:01:53
|
61
|
Itamar Einhorn (Isr) NSN Cycling Team
|
00:01:53
|
62
|
Rafael Barbas (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:01:55
|
63
|
Alvaro Garcia Gimenez (Spa) Nsn Development Team
|
00:01:55
|
64
|
Maksym Bilyi (Ukr) Burgos Burpellet BH
|
00:01:56
|
65
|
Pedro Figueiredo Leme (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:01:58
|
66
|
Joshua Lebo (USA) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:01:59
|
67
|
João Martins (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:02:00
|
68
|
Jorge Galvez Lopez (Spa) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:02:01
|
69
|
Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:02:06
|
70
|
Iker Bonillo Martin (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:02:06
|
71
|
Andrew Lydic (USA) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:02:07
|
72
|
Adam Lewis (GBr) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:02:21
|
73
|
Daniel Viegas (Por) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:03:33
|
74
|
Diogo Narciso (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:03:52
|
75
|
Luca Giaimi (Ita) UAE Team Emirates-XRG
|
00:03:53
|
76
|
Patrick Welch (USA) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:03:57
|
77
|
Zachary Marriage (Aus) Nsn Development Team
|
00:04:07
|
78
|
Abdulla Jasim Al-Ali (UAE) Uae Team Emirates Gen-Z
|
00:04:17
|
79
|
Alexandre Montez (Por) Feirense - Beeceler
|
00:04:49
|
80
|
Enzo Leijnse (Ned) Anicolor/Campicarn
|
00:04:56
|
81
|
Jaume Espuis Rel (Spa) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:05:03
|
82
|
Ferran Miravalles Badimon (Spa) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:05:10
|
83
|
Ronan O Connor (Irl) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:05:17
|
84
|
Carson Miles (Can) Anicolor/Campicarn
|
00:05:18
|
85
|
Edson Gilmar de Rezende Junior (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:05:22
|
86
|
Julius Johansen (Den) UAE Team Emirates-XRG
|
00:05:24
|
87
|
Alexander Hewes (Aus) Nsn Development Team
|
00:05:58
|
88
|
Leangel Meneses (Ven) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:06:01
|
89
|
Francisco Morais (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:06:05
|
90
|
Pedro Andrade (Por) Feirense - Beeceler
|
00:06:09
|
91
|
Fábio Oliveira (Por) Feirense - Beeceler
|
00:06:18
|
92
|
Pere Barcelo Ferrer (Spa) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:06:41
|
93
|
César Martingil (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:07:21
|
94
|
Jeremy Smith (Aus) Obidos Cycling Team
|
00:07:50
|
95
|
Danny van der Tuuk (Pol) Euskaltel-Euskadi
|
00:08:21
|
96
|
Marcos Freire Cobo (Spa) Uae Team Emirates Gen-Z
|
00:08:28
|
97
|
Jaime Torres Arias (Spa) Uae Team Emirates Gen-Z
|
00:08:30
|
98
|
Pedro Pinto (Por) Efapel Cycling
|
00:08:34
|
99
|
Alvaro Navas Marchal (Spa) Obidos Cycling Team
|
00:08:37
|
100
|
Guilherme Mestre (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:08:44
|
101
|
Andrey André (Bra) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:08:46
|
102
|
José Moreira (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:08:47
|
103
|
Francisco Pereira (Por) Feirense - Beeceler
|
00:08:48
|
104
|
Martin Rey Vazquez (Spa) Burgos Burpellet BH
|
00:08:48
|
105
|
Jose Manuel Gutierrez Revuelta (Spa) Obidos Cycling Team
|
00:08:50
|
106
|
João Oliveira (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:08:50
|
107
|
Conn Mc Dunphy (Irl) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:08:51
|
108
|
Rafael Sousa (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:08:57
|
109
|
Felipe Cristiano da Paixão Marques (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:09:02
|
110
|
Bruno Maceiras (Por) Obidos Cycling Team
|
00:09:05
|
111
|
Jade Rohde (USA) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:09:10
|
112
|
Liam Flanagan (USA) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:09:23
|
113
|
David Castello Martin (Spa) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:09:56
|
114
|
Diogo Pinto (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:11:04
|
115
|
Gonçalo Rodrigues (Por) Obidos Cycling Team
|
00:11:14
|
116
|
Ruben Sanchez Cordoba (Spa) Obidos Cycling Team
|
00:11:15
|
117
|
Gabriel Sousa Silva (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:11:41
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Kirsten Frattini has been the Editor of Cyclingnews since December 2025, overseeing editorial operations and output across the brand and delivering quality, engaging content.
She manages global budgets, racing & events, production scheduling, and contributor commissions, collaborating across content sections and teams in the UK, Europe, North America, and Australia to ensure audience and subscription growth across the brand.
Kirsten has a background in Kinesiology and Health Science. She has been involved in cycling from the community and grassroots level to professional cycling's biggest races, reporting on the WorldTour, Spring Classics, Tours de France, World Championships and Olympic Games.
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