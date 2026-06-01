Giro d'Italia women stage 4 time trial start times
Who will take over the maglia rosa after the first GC showdown?
After three flat stages, the Giro d’Italia Women is set for a major shakeup on stage 4, the 12.7km individual time trial from Belluno to Nevegal. After a fairly flat opener, the course then kicks up in the final 7.4 kilometres climb with an average gradient of 8.2% and hitting maximum pitches of 14%. It’s going to hurt.
The start order for time trials in stage races is determined by position on the general classification in reverse, so last-placed Ilaria Marinetto will be the first rider off at 13:05 local time.
The 144-rider field will roll down the start ramp at one-minute intervals, before a three-minute gap separates each of the final 15 women.
The two big favourites for the stage victory are time trial world champion Marlen Reusser (Movistar), the 118th rider to start at 15:02 and Demi Vollering (FDJ United-Suez), at 15:34.
Anna van der Breggen (SD Worx-Protime), third at the time trial world championships, will start nine minutes after Vollering.
Riders that could spend time in the hot seat early on include Swedish time trial champion Stina Kavegi (EF Education-Oatley) starting at, 14:17, Isabella Holmgren(Lidl-Trek) at 15:07, Viktória Chladoňová (Visma-Lease a Bike) at 15:09 and Antonia Niedermaier (Canyon-SRAM) at 15:22.
As for three-time stage winner Elisa Balsamo (Lidl-Trek), her lead of 30 seconds will probably not be enough for her to retain the maglia rosa.
The latest race content, interviews, features, reviews and expert buying guides, direct to your inbox!
Subscribe to Cyclingnews for unlimited access to our Giro d'Italia Women coverage. Don't miss any of the breaking news, reports, and analysis from one of the biggest women's stage races of the season. Find out more.
Order
Rider (Nation) Team
Start Time
1
Ilaria Marinetto (ITA) Top Girls Fassa Bortolo
13:05:00
2
Sara Segala (ITA) Top Girls Fassa Bortolo
13:06:00
3
Katelyn Nicholson (AUS) Top Girls Fassa Bortolo
13:07:00
4
Martina Silvestri (ITA) Isolmant - Premac - Vittoria
13:08:00
5
Valeria Curnis (ITA) Isolmant - Premac - Vittoria
13:09:00
6
Becky Storrie (GBR) Team dsm-firmenich PostNL
13:10:00
7
Chantal Pegolo (ITA) Isolmant - Premac - Vittoria
13:11:00
8
Irene Affolati (ITA) Aromitalia 3T Vaiano
13:12:00
9
Petra Zsanko (HUN) Aromitalia 3T Vaiano
13:13:00
10
Giorgia Serena (ITA) Top Girls Fassa Bortolo
13:14:00
11
Nora Jenčušová (SVK) BePink - Bongioanni
13:15:00
12
Nienke Veenhoven (NED) Team Visma | Lease a Bike
13:16:00
13
Robyn Clay (GBR) Team dsm-firmenich PostNL
13:17:00
14
Argyro Milaki (GRE) Aromitalia 3T Vaiano
13:18:00
15
Marjolein Van 't Geloof (NED) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi
13:19:00
16
Eleonora La Bella (ITA) Aromitalia 3T Vaiano
13:20:00
17
Mara Roldan (CAN) Team dsm-firmenich PostNL
13:21:00
18
Eleonora Deotto (ITA) Top Girls Fassa Bortolo
13:22:00
19
Evy Kuijpers (NED) Fenix-Deceuninck
13:23:00
20
Fanny Bonini (ITA) Aromitalia 3T Vaiano
13:24:00
21
Gaia Masetti (ITA) Team dsm-firmenich PostNL
13:25:00
22
Marit Raaijmakers (NED) Human Powered Health
13:26:00
23
Mareille Meijer (NED) Movistar Team
13:27:00
24
Valentina Zanzi (ITA) Isolmant - Premac - Vittoria
13:28:00
25
Camilla Bezzone (ITA) Top Girls Fassa Bortolo
13:29:00
26
Anita Baima (ITA) Isolmant - Premac - Vittoria
13:30:00
27
Ally Wollaston (NZL) Lidl-Trek
13:31:00
28
Valentina Venerucci (SMR) Aromitalia 3T Vaiano
13:32:00
29
Lara Crestanello (ITA) Isolmant - Premac - Vittoria
13:33:00
30
Mylene De Zoete (NED) Fenix-Deceuninck
13:34:00
31
Mikayla Harvey (NZL) Team SD Worx - Protime
13:35:00
32
Shirin Van Anrooij (NED) Lidl-Trek
13:36:00
33
Teuntje Beekhuis (NED) Uno-X Mobility
13:37:00
34
Susanne Andersen (NOR) Uno-X Mobility
13:38:00
35
Vittoria Guazzini (ITA) Lidl-Trek
13:39:00
36
Maike Van Der Duin (NED) Canyon//SRAM Racing
13:40:00
37
Soraya Paladin (ITA) Canyon//SRAM Racing
13:41:00
38
Eva Van Agt (NED) Lidl-Trek
13:42:00
39
Marte Berg Edseth (NOR) Uno-X Mobility
13:43:00
40
Thalita De Jong (NED) Human Powered Health
13:44:00
41
Irma Siri (ITA) BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo
13:45:00
42
Alexandra Volstad (CAN) EF-Oatly-Cannondale
13:46:00
43
Cristina Tonetti (ITA) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi
13:47:00
44
Marta Pavesi (ITA) BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo
13:48:00
45
Fariba Hashimi (AFG) BePink - Bongioanni
13:49:00
46
Sara Luccon (ITA) BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo
13:50:00
47
Naia Amondarain (ESP) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi
13:51:00
48
Amanda Spratt (AUS) Lidl-Trek
13:52:00
49
Sara Fiorin (ITA) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi
13:53:00
50
Alison Jackson (CAN) St Michel - Mavic - Auber93
13:54:00
51
Elena Cecchini (ITA) Team SD Worx - Protime
13:55:00
52
Caroline Wreszin (USA) St Michel - Mavic - Auber93
13:56:00
53
Justine Ghekiere (BEL) AG Insurance - Soudal Team
13:57:00
54
Mirre Knaven (NED) EF-Oatly-Cannondale
13:58:00
55
Nina Berton (LUX) EF-Oatly-Cannondale
13:59:00
56
Sharon Spimi (ITA) BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo
14:00:00
57
Rachele Barbieri (ITA) Team dsm-firmenich PostNL
14:01:00
58
Francesca Barale (ITA) Movistar Team
14:02:00
59
Josie Nelson (GBR) Team dsm-firmenich PostNL
14:03:00
60
Andrea Casagranda (ITA) BePink - Bongioanni
14:04:00
61
Anastasiya Kolesava (BLR) Canyon//SRAM Racing
14:05:00
62
Alena Amialiusik (BLR) UAE Team ADQ
14:06:00
63
Ilse Pluimers (NED) AG Insurance - Soudal Team
14:07:00
64
Matilde Vitillo (ITA) Liv AlUla Jayco
14:08:00
65
Barbara Guarischi (ITA) Team SD Worx - Protime
14:09:00
66
Alicia Gonzalez (ESP) St Michel - Mavic - Auber93
14:10:00
67
Georgia Baker (AUS) Liv AlUla Jayco
14:11:00
68
Arlenis Sierra (CUB) Movistar Team
14:12:00
69
Alexis Magner (USA) EF-Oatly-Cannondale
14:13:00
70
Maggie Coles-Lyster (CAN) Human Powered Health
14:14:00
71
Marina Garau (ESP) BePink - Bongioanni
14:15:00
72
Gaia Segato (ITA) BePink - Bongioanni
14:16:00
73
Stina Kagevi (SWE) EF-Oatly-Cannondale
14:17:00
74
Elisa De Vallier (ITA) BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo
14:18:00
75
Solène Muller (FRA) St Michel - Mavic - Auber93
14:19:00
76
Justyna Czapla (GER) Canyon//SRAM Racing
14:20:00
77
Alessia Zambelli (ITA) BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo
14:21:00
78
Giulia Bisso (ITA) Isolmant - Premac - Vittoria
14:22:00
79
Julie Van De Velde (BEL) AG Insurance - Soudal Team
14:23:00
80
Christina Schweinberger (AUT) Fenix-Deceuninck
14:24:00
81
Kristen Faulkner (USA) EF-Oatly-Cannondale
14:25:00
82
Marthe Truyen (BEL) Fenix-Deceuninck
14:26:00
83
Giulia Giuliani (ITA) Top Girls Fassa Bortolo
14:27:00
84
Sofia Arici (ITA) BePink - Bongioanni
14:28:00
85
Irene Cagnazzo (ITA) BePink - Bongioanni
14:29:00
86
Flora Perkins (GBR) Fenix-Deceuninck
14:30:00
87
Marion Bunel (FRA) Team Visma | Lease a Bike
14:31:00
88
Yuliia Biriukova (UKR) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi
14:32:00
89
Tiril Jørgensen (NOR) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi
14:33:00
90
Daniek Hengeveld (NED) Team Visma | Lease a Bike
14:34:00
91
Charlotte Kool (NED) Fenix-Deceuninck
14:35:00
92
Lucinda Brand (NED) Lidl-Trek
14:36:00
93
Fleur Moors (BEL) Lidl-Trek
14:37:00
94
Amber Kraak (NED) Lidl-Trek
14:38:00
95
Aude Biannic (FRA) Movistar Team
14:39:00
96
Silke Smulders (NED) Liv AlUla Jayco
14:40:00
97
Clara Emond (CAN) St Michel - Mavic - Auber93
14:41:00
98
Chiara Reghini (ITA) BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo
14:42:00
99
Alessia Vigilia (ITA) Uno-X Mobility
14:43:00
100
Quinty Ton (NED) Liv AlUla Jayco
14:44:00
101
Gladys Verhulst Wild (FRA) AG Insurance - Soudal Team
14:45:00
102
Linda Zanetti (SUI) Uno-X Mobility
14:46:00
103
Chiara Consonni (ITA) Canyon//SRAM Racing
14:47:00
104
Lara Gillespie (IRL) UAE Team ADQ
14:48:00
105
Nina Buijsman (NED) Human Powered Health
14:49:00
106
Millie Couzens (GBR) Fenix-Deceuninck
14:50:00
107
Maya Kingma (NED) Aromitalia 3T Vaiano
14:51:00
108
Ana Vitoria Magalhaes (BRA) Movistar Team
14:52:00
109
Femke Gerritse (NED) Team SD Worx - Protime
14:53:00
110
Erica Magnaldi (ITA) UAE Team ADQ
14:54:00
111
Eleonora Camilla Gasparrini (ITA) UAE Team ADQ
14:55:00
112
Carlotta Cipressi (ITA) Human Powered Health
14:56:00
113
Nadia Gontova (CAN) Liv AlUla Jayco
14:57:00
114
Urška Žigart (SLO) AG Insurance - Soudal Team
14:58:00
115
Emilie Morier (FRA) St Michel - Mavic - Auber93
14:59:00
116
Valentina Cavallar (AUT) Team SD Worx - Protime
15:00:00
117
Sigrid Ytterhus Haugset (NOR) Uno-X Mobility
15:01:00
118
Marlen Reusser (SUI) Movistar Team
15:02:00
119
Mireia Benito (ESP) AG Insurance - Soudal Team
15:03:00
120
Lore De Schepper (BEL) AG Insurance - Soudal Team
15:04:00
121
Caroline Andersson (SWE) Liv AlUla Jayco
15:05:00
122
Cecilie Uttrup Ludwig (DEN) Canyon//SRAM Racing
15:06:00
123
Isabella Holmgren (CAN) Lidl-Trek
15:07:00
124
Rosita Reijnhout (NED) Team Visma | Lease a Bike
15:08:00
125
Viktória Chladoňová (SVK) Team Visma | Lease a Bike
15:09:00
126
Magdeleine Vallieres (CAN) EF-Oatly-Cannondale
15:10:00
127
Monica Trinca Colonel (ITA) Liv AlUla Jayco
15:11:00
128
Pfeiffer Georgi (GBR) Team dsm-firmenich PostNL
15:12:00
129
Debora Silvestri (ITA) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi
15:13:00
130
Mie Bjørndal Ottestad (NOR) Uno-X Mobility
15:16:00
131
Mavi Garcia (ESP) UAE Team ADQ
15:19:00
132
Antonia Niedermaier (GER) Canyon//SRAM Racing
15:22:00
133
Femke De Vries (NED) Team Visma | Lease a Bike
15:25:00
134
Barbara Malcotti (ITA) Human Powered Health
15:28:00
135
Lauren Dickson (GBR) Lidl-Trek
15:31:00
136
Demi Vollering (NED) Lidl-Trek
15:34:00
137
Silvia Persico (ITA) UAE Team ADQ
15:37:00
138
Niamh Fisher-Black (NZL) Lidl-Trek
15:40:00
139
Anna Van Der Breggen (NED) Team SD Worx - Protime
15:43:00
140
Célia Gery (FRA) Lidl-Trek
15:46:00
141
Margaux Vigie (FRA) Team Visma | Lease a Bike
15:49:00
142
Elisa Longo Borghini (ITA) UAE Team ADQ
15:52:00
143
Lily Williams (USA) Human Powered Health
15:55:00
144
Elisa Balsamo (ITA) Lidl-Trek
15:58:00
Lyne has been involved in professional cycling for more than 15 years in both news reporting and sports marketing. She founded Podium Insight in 2008, quickly becoming a trusted source for news of the North American professional cycling world. She was the first to successfully use social media to consistently provide timely and live race updates for all fans. She is proud to have covered men's and women's news equally during her tenure at the helm of the site. Her writing has appeared on Cyclingnews and other news sites.
You must confirm your public display name before commenting
Please logout and then login again, you will then be prompted to enter your display name.