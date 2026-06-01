Giro d'Italia women stage 4 time trial start times

Who will take over the maglia rosa after the first GC showdown?

Swiss Marlen Reusser of Movistar Team and pictured as she crosses the finish line of the 24 km time trial of the Women Elite category at the UEC road European cycling championships, Wednesday 01 October 2025, in Loriol-sur-Drome, France.
TT world champion Marlen Reusser (Movistar) is one of the favourites to win stage 4 (Image credit: Getty Images)

After three flat stages, the Giro d’Italia Women is set for a major shakeup on stage 4, the 12.7km individual time trial from Belluno to Nevegal. After a fairly flat opener, the course then kicks up in the final 7.4 kilometres climb with an average gradient of 8.2% and hitting maximum pitches of 14%. It’s going to hurt.

The start order for time trials in stage races is determined by position on the general classification in reverse, so last-placed Ilaria Marinetto will be the first rider off at 13:05 local time.

Order

Rider (Nation) Team

Start Time

1

Ilaria Marinetto (ITA) Top Girls Fassa Bortolo

13:05:00

2

Sara Segala (ITA) Top Girls Fassa Bortolo

13:06:00

3

Katelyn Nicholson (AUS) Top Girls Fassa Bortolo

13:07:00

4

Martina Silvestri (ITA) Isolmant - Premac - Vittoria

13:08:00

5

Valeria Curnis (ITA) Isolmant - Premac - Vittoria

13:09:00

6

Becky Storrie (GBR) Team dsm-firmenich PostNL

13:10:00

7

Chantal Pegolo (ITA) Isolmant - Premac - Vittoria

13:11:00

8

Irene Affolati (ITA) Aromitalia 3T Vaiano

13:12:00

9

Petra Zsanko (HUN) Aromitalia 3T Vaiano

13:13:00

10

Giorgia Serena (ITA) Top Girls Fassa Bortolo

13:14:00

11

Nora Jenčušová (SVK) BePink - Bongioanni

13:15:00

12

Nienke Veenhoven (NED) Team Visma | Lease a Bike

13:16:00

13

Robyn Clay (GBR) Team dsm-firmenich PostNL

13:17:00

14

Argyro Milaki (GRE) Aromitalia 3T Vaiano

13:18:00

15

Marjolein Van 't Geloof (NED) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

13:19:00

16

Eleonora La Bella (ITA) Aromitalia 3T Vaiano

13:20:00

17

Mara Roldan (CAN) Team dsm-firmenich PostNL

13:21:00

18

Eleonora Deotto (ITA) Top Girls Fassa Bortolo

13:22:00

19

Evy Kuijpers (NED) Fenix-Deceuninck

13:23:00

20

Fanny Bonini (ITA) Aromitalia 3T Vaiano

13:24:00

21

Gaia Masetti (ITA) Team dsm-firmenich PostNL

13:25:00

22

Marit Raaijmakers (NED) Human Powered Health

13:26:00

23

Mareille Meijer (NED) Movistar Team

13:27:00

24

Valentina Zanzi (ITA) Isolmant - Premac - Vittoria

13:28:00

25

Camilla Bezzone (ITA) Top Girls Fassa Bortolo

13:29:00

26

Anita Baima (ITA) Isolmant - Premac - Vittoria

13:30:00

27

Ally Wollaston (NZL) Lidl-Trek

13:31:00

28

Valentina Venerucci (SMR) Aromitalia 3T Vaiano

13:32:00

29

Lara Crestanello (ITA) Isolmant - Premac - Vittoria

13:33:00

30

Mylene De Zoete (NED) Fenix-Deceuninck

13:34:00

31

Mikayla Harvey (NZL) Team SD Worx - Protime

13:35:00

32

Shirin Van Anrooij (NED) Lidl-Trek

13:36:00

33

Teuntje Beekhuis (NED) Uno-X Mobility

13:37:00

34

Susanne Andersen (NOR) Uno-X Mobility

13:38:00

35

Vittoria Guazzini (ITA) Lidl-Trek

13:39:00

36

Maike Van Der Duin (NED) Canyon//SRAM Racing

13:40:00

37

Soraya Paladin (ITA) Canyon//SRAM Racing

13:41:00

38

Eva Van Agt (NED) Lidl-Trek

13:42:00

39

Marte Berg Edseth (NOR) Uno-X Mobility

13:43:00

40

Thalita De Jong (NED) Human Powered Health

13:44:00

41

Irma Siri (ITA) BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo

13:45:00

42

Alexandra Volstad (CAN) EF-Oatly-Cannondale

13:46:00

43

Cristina Tonetti (ITA) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

13:47:00

44

Marta Pavesi (ITA) BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo

13:48:00

45

Fariba Hashimi (AFG) BePink - Bongioanni

13:49:00

46

Sara Luccon (ITA) BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo

13:50:00

47

Naia Amondarain (ESP) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

13:51:00

48

Amanda Spratt (AUS) Lidl-Trek

13:52:00

49

Sara Fiorin (ITA) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

13:53:00

50

Alison Jackson (CAN) St Michel - Mavic - Auber93

13:54:00

51

Elena Cecchini (ITA) Team SD Worx - Protime

13:55:00

52

Caroline Wreszin (USA) St Michel - Mavic - Auber93

13:56:00

53

Justine Ghekiere (BEL) AG Insurance - Soudal Team

13:57:00

54

Mirre Knaven (NED) EF-Oatly-Cannondale

13:58:00

55

Nina Berton (LUX) EF-Oatly-Cannondale

13:59:00

56

Sharon Spimi (ITA) BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo

14:00:00

57

Rachele Barbieri (ITA) Team dsm-firmenich PostNL

14:01:00

58

Francesca Barale (ITA) Movistar Team

14:02:00

59

Josie Nelson (GBR) Team dsm-firmenich PostNL

14:03:00

60

Andrea Casagranda (ITA) BePink - Bongioanni

14:04:00

61

Anastasiya Kolesava (BLR) Canyon//SRAM Racing

14:05:00

62

Alena Amialiusik (BLR) UAE Team ADQ

14:06:00

63

Ilse Pluimers (NED) AG Insurance - Soudal Team

14:07:00

64

Matilde Vitillo (ITA) Liv AlUla Jayco

14:08:00

65

Barbara Guarischi (ITA) Team SD Worx - Protime

14:09:00

66

Alicia Gonzalez (ESP) St Michel - Mavic - Auber93

14:10:00

67

Georgia Baker (AUS) Liv AlUla Jayco

14:11:00

68

Arlenis Sierra (CUB) Movistar Team

14:12:00

69

Alexis Magner (USA) EF-Oatly-Cannondale

14:13:00

70

Maggie Coles-Lyster (CAN) Human Powered Health

14:14:00

71

Marina Garau (ESP) BePink - Bongioanni

14:15:00

72

Gaia Segato (ITA) BePink - Bongioanni

14:16:00

73

Stina Kagevi (SWE) EF-Oatly-Cannondale

14:17:00

74

Elisa De Vallier (ITA) BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo

14:18:00

75

Solène Muller (FRA) St Michel - Mavic - Auber93

14:19:00

76

Justyna Czapla (GER) Canyon//SRAM Racing

14:20:00

77

Alessia Zambelli (ITA) BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo

14:21:00

78

Giulia Bisso (ITA) Isolmant - Premac - Vittoria

14:22:00

79

Julie Van De Velde (BEL) AG Insurance - Soudal Team

14:23:00

80

Christina Schweinberger (AUT) Fenix-Deceuninck

14:24:00

81

Kristen Faulkner (USA) EF-Oatly-Cannondale

14:25:00

82

Marthe Truyen (BEL) Fenix-Deceuninck

14:26:00

83

Giulia Giuliani (ITA) Top Girls Fassa Bortolo

14:27:00

84

Sofia Arici (ITA) BePink - Bongioanni

14:28:00

85

Irene Cagnazzo (ITA) BePink - Bongioanni

14:29:00

86

Flora Perkins (GBR) Fenix-Deceuninck

14:30:00

87

Marion Bunel (FRA) Team Visma | Lease a Bike

14:31:00

88

Yuliia Biriukova (UKR) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

14:32:00

89

Tiril Jørgensen (NOR) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

14:33:00

90

Daniek Hengeveld (NED) Team Visma | Lease a Bike

14:34:00

91

Charlotte Kool (NED) Fenix-Deceuninck

14:35:00

92

Lucinda Brand (NED) Lidl-Trek

14:36:00

93

Fleur Moors (BEL) Lidl-Trek

14:37:00

94

Amber Kraak (NED) Lidl-Trek

14:38:00

95

Aude Biannic (FRA) Movistar Team

14:39:00

96

Silke Smulders (NED) Liv AlUla Jayco

14:40:00

97

Clara Emond (CAN) St Michel - Mavic - Auber93

14:41:00

98

Chiara Reghini (ITA) BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo

14:42:00

99

Alessia Vigilia (ITA) Uno-X Mobility

14:43:00

100

Quinty Ton (NED) Liv AlUla Jayco

14:44:00

101

Gladys Verhulst Wild (FRA) AG Insurance - Soudal Team

14:45:00

102

Linda Zanetti (SUI) Uno-X Mobility

14:46:00

103

Chiara Consonni (ITA) Canyon//SRAM Racing

14:47:00

104

Lara Gillespie (IRL) UAE Team ADQ

14:48:00

105

Nina Buijsman (NED) Human Powered Health

14:49:00

106

Millie Couzens (GBR) Fenix-Deceuninck

14:50:00

107

Maya Kingma (NED) Aromitalia 3T Vaiano

14:51:00

108

Ana Vitoria Magalhaes (BRA) Movistar Team

14:52:00

109

Femke Gerritse (NED) Team SD Worx - Protime

14:53:00

110

Erica Magnaldi (ITA) UAE Team ADQ

14:54:00

111

Eleonora Camilla Gasparrini (ITA) UAE Team ADQ

14:55:00

112

Carlotta Cipressi (ITA) Human Powered Health

14:56:00

113

Nadia Gontova (CAN) Liv AlUla Jayco

14:57:00

114

Urška Žigart (SLO) AG Insurance - Soudal Team

14:58:00

115

Emilie Morier (FRA) St Michel - Mavic - Auber93

14:59:00

116

Valentina Cavallar (AUT) Team SD Worx - Protime

15:00:00

117

Sigrid Ytterhus Haugset (NOR) Uno-X Mobility

15:01:00

118

Marlen Reusser (SUI) Movistar Team

15:02:00

119

Mireia Benito (ESP) AG Insurance - Soudal Team

15:03:00

120

Lore De Schepper (BEL) AG Insurance - Soudal Team

15:04:00

121

Caroline Andersson (SWE) Liv AlUla Jayco

15:05:00

122

Cecilie Uttrup Ludwig (DEN) Canyon//SRAM Racing

15:06:00

123

Isabella Holmgren (CAN) Lidl-Trek

15:07:00

124

Rosita Reijnhout (NED) Team Visma | Lease a Bike

15:08:00

125

Viktória Chladoňová (SVK) Team Visma | Lease a Bike

15:09:00

126

Magdeleine Vallieres (CAN) EF-Oatly-Cannondale

15:10:00

127

Monica Trinca Colonel (ITA) Liv AlUla Jayco

15:11:00

128

Pfeiffer Georgi (GBR) Team dsm-firmenich PostNL

15:12:00

129

Debora Silvestri (ITA) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

15:13:00

130

Mie Bjørndal Ottestad (NOR) Uno-X Mobility

15:16:00

131

Mavi Garcia (ESP) UAE Team ADQ

15:19:00

132

Antonia Niedermaier (GER) Canyon//SRAM Racing

15:22:00

133

Femke De Vries (NED) Team Visma | Lease a Bike

15:25:00

134

Barbara Malcotti (ITA) Human Powered Health

15:28:00

135

Lauren Dickson (GBR) Lidl-Trek

15:31:00

136

Demi Vollering (NED) Lidl-Trek

15:34:00

137

Silvia Persico (ITA) UAE Team ADQ

15:37:00

138

Niamh Fisher-Black (NZL) Lidl-Trek

15:40:00

139

Anna Van Der Breggen (NED) Team SD Worx - Protime

15:43:00

140

Célia Gery (FRA) Lidl-Trek

15:46:00

141

Margaux Vigie (FRA) Team Visma | Lease a Bike

15:49:00

142

Elisa Longo Borghini (ITA) UAE Team ADQ

15:52:00

143

Lily Williams (USA) Human Powered Health

15:55:00

144

Elisa Balsamo (ITA) Lidl-Trek

15:58:00

Lyne Lamoureux

Lyne has been involved in professional cycling for more than 15 years in both news reporting and sports marketing. She founded Podium Insight in 2008, quickly becoming a trusted source for news of the North American professional cycling world. She was the first to successfully use social media to consistently provide timely and live race updates for all fans. She is proud to have covered men's and women's news equally during her tenure at the helm of the site. Her writing has appeared on Cyclingnews and other news sites. 

