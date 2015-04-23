Joe Martin Stage Race start list
Men and women as of April 23, 2015
|1
|John Murphy (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|2
|Karl Menzies (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling
|3
|Bradley White (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|4
|Daniel Summerhill (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|5
|Adrian Hegyvary (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|6
|Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling
|7
|Isaac Bolivar (Col) UnitedHealthcare Pro Cycling
|8
|Carlos Alzate (Col) UnitedHealthcare Pro Cycling
|11
|Robinson Chalapud (Col) Orgullo Antioqueño
|12
|Mauricio Ortega (Col) Orgullo Antioqueño
|13
|Oscar Sanchez (Col) Orgullo Antioqueño
|14
|Rafael Montiel (Col) Orgullo Antioqueño
|15
|Sebastian Tamayo (Col) Orgullo Antioqueño
|16
|Juan David Montoya (Col) Orgullo Antioqueño
|17
|Cristian Montoya (Col) Orgullo Antioqueño
|21
|Gregory Brenes (CRc) Jamis Hagens Berman p/b Sutter Home
|22
|Benjamin Jacques Maynes (USA) Jamis Hagens Berman p/b Sutter Home
|23
|David Williams (USA) Jamis Hagens Berman p/b Sutter Home
|24
|Lucas Sebastian Haedo (Arg) Jamis Hagens Berman p/b Sutter Home
|25
|Luis Amaran (Cub) Jamis Hagens Berman p/b Sutter Home
|26
|Carson Miller (USA) Jamis Hagens Berman p/b Sutter Home
|27
|Stephen Leece (USA) Jamis Hagens Berman p/b Sutter Home
|28
|Walter Trillini (Arg) Jamis Hagens Berman p/b Sutter Home
|31
|Zachary Bell (Can) Team SmartStop
|32
|Shane Kline (USA) Team SmartStop
|33
|Travis Livermon (USA) Team SmartStop
|34
|Kristopher Dahl (Can) Team SmartStop
|35
|Robert Sweeting (USA) Team SmartStop
|36
|Eric Marcotte (USA) Team SmartStop
|41
|Guillaume Boivin (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies
|42
|Bradley Huff (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies
|43
|Eric Young (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies
|44
|Jesse Anthony (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies
|45
|Curtis White (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies
|46
|Scott Zwizanski (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies
|47
|Tom Soladay (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies
|51
|Dion Smith (NZl) Hincapie Racing
|52
|Ty Magner (USA) Hincapie Racing
|53
|Oscar Clark (USA) Hincapie Racing
|54
|Andzs Flaksis (Lat) Hincapie Racing
|55
|Joseph Lewis (Aus) Hincapie Racing
|56
|Mac Brennan (USA) Hincapie Racing
|57
|Charlie Hough (USA) Hincapie Racing
|58
|Toms Skujins (Lat) Hincapie Racing
|61
|Andres Diaz (Col) Incycle - Cannondale Pro Cycling Team
|62
|Orlando Garibay (Mex) Incycle - Cannondale Pro Cycling Team
|63
|Diego Sandoval (Mex) Incycle - Cannondale Pro Cycling Team
|64
|Cory Williams (USA) Incycle - Cannondale Pro Cycling Team
|65
|Hunter Grove (USA) Incycle - Cannondale Pro Cycling Team
|66
|Efren Ortega (USA) Incycle - Cannondale Pro Cycling Team
|67
|Ricky Morales-Ortiz (USA) Incycle - Cannondale Pro Cycling Team
|68
|Agustin Franco Font (PuR) Incycle - Cannondale Pro Cycling Team
|71
|Ryan Roth (Can) Silber Pro Cycling
|72
|Alex Cataford (Can) Silber Pro Cycling
|73
|Alexander Ray (NZl) Silber Pro Cycling
|74
|Benjamin Perry (Can) Silber Pro Cycling
|75
|Nigel Ellsay (Can) Silber Pro Cycling
|76
|Matteo Dal--Cin (Can) Silber Pro Cycling
|77
|Michael Le Rossignol (Can) Silber Pro Cycling
|78
|Nicolas Masbourian (Can) Silber Pro Cycling
|81
|Fabio Calabria (Aus) Champion System-Stan's NoTubes
|82
|Isaac Howe (USA) Champion System-Stan's NoTubes
|83
|Conor Mullervy (USA) Champion System-Stan's NoTubes
|84
|Kevin Mullervy (USA) Champion System-Stan's NoTubes
|85
|Drew Christopher (USA) Champion System-Stan's NoTubes
|86
|Demis Aleman (Arg) Champion System-Stan's NoTubes
|87
|Andres Alzate Escoba (Col) Champion System-Stan's NoTubes
|88
|Bryan Gomez (Col) Champion System-Stan's NoTubes
|91
|Griffin Easter (USA) Airgas Safeway Cycling Team
|92
|Kevin Gottlieb (USA) Airgas Safeway Cycling Team
|93
|Alexandre Darville (USA) Airgas Safeway Cycling Team
|94
|Austin Vincent (USA) Airgas Safeway Cycling Team
|95
|Christopher Meacham (USA) Airgas Safeway Cycling Team
|101
|Tim Rugg (USA) Lupus Racing Team
|102
|Winston David (USA) Lupus Racing Team
|103
|Kyle Murphy (USA) Lupus Racing Team
|104
|Shawn Gravois (USA) Lupus Racing Team
|105
|Oliver Flautt (USA) Lupus Racing Team
|111
|Garrett M Mcleod (Can) H&R Block Pro Cycling Team
|112
|Felix Cote Bouvette (Can) H&R Block Pro Cycling Team
|113
|Nathan Elliott (Aus) H&R Block Pro Cycling Team
|114
|Travis Samuel (Can) H&R Block Pro Cycling Team
|115
|Ryan Macdonald (Can) H&R Block Pro Cycling Team
|116
|Stuart Wight (Can) H&R Block Pro Cycling Team
|117
|Bailey Mcknight (Can) H&R Block Pro Cycling Team
|118
|Peter Disera (Can) H&R Block Pro Cycling Team
|121
|Jake Sitler (USA) Astellas Cycling
|122
|Cortlan Brown (USA) Astellas Cycling
|123
|Brecht Dhaene (Bel) Astellas Cycling
|124
|Dan Gardner (USA) Astellas Cycling
|125
|Max Jenkins (USA) Astellas Cycling
|126
|Clay Murfet (Aus) Astellas Cycling
|127
|Jake Silverberg (USA) Astellas Cycling
|131
|Emerson Oronte (USA) GS CIAO Cycling
|132
|Michael Burleigh (USA) GS CIAO Cycling
|133
|Jake Duerhing (USA) GS CIAO Cycling
|134
|George Simpson (USA) GS CIAO Cycling
|135
|Kennett Peterson (USA) GS CIAO Cycling
|136
|Josh Yeaton (USA) GS CIAO Cycling
|137
|Chris Winn (Aus) GS CIAO Cycling
|141
|Michael Sheehan (USA) Elbowz Racing
|142
|Kevin Girkins (USA) Elbowz Racing
|143
|Stefan Rothe (Ger) Elbowz Racing
|144
|Colin Strickland (USA) Elbowz Racing
|145
|Justin Stanley (USA) Elbowz Racing
|151
|Mac Cassin (USA) Gateway Harley-Davidson Trek U23
|152
|Dennis Ramirez (USA) Gateway Harley-Davidson Trek U23
|153
|Taylor Sheldon (USA) Gateway Harley-Davidson Trek U23
|154
|Connor Brown (USA) Gateway Harley-Davidson Trek U23
|155
|Max Ackerman (USA) Gateway Harley-Davidson Trek U23
|156
|Micah Engle (USA) Gateway Harley-Davidson Trek U23
|157
|Josh Johnson (USA) Gateway Harley-Davidson Trek U23
|161
|Steven Perezluha (USA) Isagenix / SeaSucker / Guttenplan Coaching
|162
|Jordan Cheyne (Can) Isagenix / SeaSucker / Guttenplan Coaching
|163
|Gregory Capelle (USA) Isagenix / SeaSucker / Guttenplan Coaching
|164
|Corey Davis (USA) Isagenix / SeaSucker / Guttenplan Coaching
|165
|Derek Schanze (USA) Isagenix / SeaSucker / Guttenplan Coaching
|166
|Fredd Matute (USA) Isagenix / SeaSucker / Guttenplan Coaching
|167
|Owen Shott (USA) Isagenix / SeaSucker / Guttenplan Coaching
|168
|Rolly Weaver (USA) Isagenix / SeaSucker / Guttenplan Coaching
|171
|Morgan Schmitt (USA) Canyon Bicycles -- Shimano
|172
|Anthony Canevari (USA) Canyon Bicycles -- Shimano
|173
|Patrick Casey (USA) Canyon Bicycles -- Shimano
|174
|Andrew Dahlheim (USA) Canyon Bicycles -- Shimano
|175
|Kaler Marshall (USA) Canyon Bicycles -- Shimano
|176
|Travis Monroe (USA) Canyon Bicycles -- Shimano
|177
|Benjain Swedberg (USA) Canyon Bicycles -- Shimano
|178
|Gabriel Varela (USA) Canyon Bicycles -- Shimano
|181
|Stephen Bassett (USA) Hagens Berman U23
|182
|David Lombardo (USA) Hagens Berman U23
|183
|Diego Binatena (USA) Hagens Berman U23
|184
|Noah Granigan (USA) Hagens Berman U23
|185
|Owen Gillott (Aus) Hagens Berman U23
|186
|Luke Williams (Aus) Hagens Berman U23
|191
|Isaiah Newkirk (USA) Bissell ABG Giant
|192
|Adam Leibovitz (USA) Bissell ABG Giant
|193
|Dan Lam (USA) Bissell ABG Giant
|194
|Grant Koontz (USA) Bissell ABG Giant
|195
|Stephan Hirsch (USA) Bissell ABG Giant
|196
|Jordan Diekema (USA) Bissell ABG Giant
|201
|Jacob Arnold (USA) Elevate Cycling Team
|202
|Logan Hutchings (Aus) Elevate Cycling Team
|203
|Zack Allison (USA) Elevate Cycling Team
|204
|Alberto Covarrubias (Mex) Elevate Cycling Team
|205
|Nicholas Torraca (USA) Elevate Cycling Team
|206
|Mat Stephens (USA) Elevate Cycling Team
|207
|Mitchell Sides (USA) Elevate Cycling Team
|208
|Skyler Mackey (USA) Elevate Cycling Team
|211
|Daragh Campbell (USA) Team Novo Nordisk Development
|211
|Mehdi Benhamouda (Fra) Team Novo Nordisk Development
|213
|Brian Kamstra (Ned) Team Novo Nordisk Development
|214
|Quentin Valognes (Fra) Team Novo Nordisk Development
|215
|Emanuel Mini (Arg) Team Novo Nordisk Development
|216
|Brais Dacal (Spa) Team Novo Nordisk Development
|217
|Reid Mcclure (Can) Team Novo Nordisk Development
|218
|Ulugbek Saidov (Uzb) Team Novo Nordisk Development
|221
|Maura Kinsella (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies
|222
|Leah Kirchmann (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies
|223
|Alison Tetrick (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies
|224
|Annie Ewart (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies
|225
|Amy Charity (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies
|231
|Linda Villumsen (NZl) Unitedhealthcare
|232
|Coryn Rivera (USA) Unitedhealthcare
|233
|Laura Brown (Can) Unitedhealthcare
|234
|Rushlee Buchanan (NZl) Unitedhealthcare
|235
|Alexis Ryan (USA) Unitedhealthcare
|236
|Scotti Wilborne (USA) Unitedhealthcare
|237
|Ruth Winder (USA) Unitedhealthcare
|238
|Cari Higgins (USA) Unitedhealthcare
|241
|Lauren Stephens (USA) Team Tibco-SVB
|242
|Joanne Hogan (Aus) Team Tibco-SVB
|243
|Emily Collins (NZl) Team Tibco-SVB
|244
|Kendall Ryan (USA) Team Tibco-SVB
|245
|Joanne Kiesanowski (NZl) Team Tibco-SVB
|246
|Anika Todd (Can) Team Tibco-SVB
|247
|Sara Headley (USA) Team Tibco-SVB
|248
|Patricia Schwager (Swi) Team Tibco-SVB
|251
|Amber Neben (USA) Visit Dallas Cycling p/b Noise4Good
|252
|Flavia Oliveira (Bra) Visit Dallas Cycling p/b Noise4Good
|253
|Anna Sanders (USA) Visit Dallas Cycling p/b Noise4Good
|254
|Kathryn Hunter (USA) Visit Dallas Cycling p/b Noise4Good
|255
|Olivia Dillon (Irl) Visit Dallas Cycling p/b Noise4Good
|256
|Mia Manganello (USA) Visit Dallas Cycling p/b Noise4Good
|257
|Beth Ann Orton (USA) Visit Dallas Cycling p/b Noise4Good
|258
|Anna Grace Christiansen (USA) Visit Dallas Cycling p/b Noise4Good
|261
|Claudia Veronica Balderas (Mex) BMW p/b Happy Tooth Dental
|262
|Liza Rachetto (USA) BMW p/b Happy Tooth Dental
|263
|Shoshauna Routley (Can) BMW p/b Happy Tooth Dental
|264
|Erica Zaveta (USA) BMW p/b Happy Tooth Dental
|265
|Korina Huizar (USA) BMW p/b Happy Tooth Dental
|266
|Michelle Khare (USA) BMW p/b Happy Tooth Dental
|267
|Jessica Uebelhart (Swi) BMW p/b Happy Tooth Dental
|271
|Mary Zider (USA) Colavita-Biacnhi p/b Fine Cooking
|272
|Jessica Cutler (USA) Colavita-Biacnhi p/b Fine Cooking
|273
|Katie Donovan (USA) Colavita-Biacnhi p/b Fine Cooking
|274
|Jessica Prinner (USA) Colavita-Biacnhi p/b Fine Cooking
|275
|Whitney Schultz (USA) Colavita-Biacnhi p/b Fine Cooking
|276
|Morgan Brown (USA) Colavita-Biacnhi p/b Fine Cooking
|281
|Mandy Heintz (USA) Fearless Femme p/b Haute Wheels Racing
|282
|Starla Teddergreen (USA) Fearless Femme p/b Haute Wheels Racing
|283
|Irena Ossola (Ita) Fearless Femme p/b Haute Wheels Racing
|284
|Christy Keely (USA) Fearless Femme p/b Haute Wheels Racing
|285
|Alicia Allen-Buerger (USA) Fearless Femme p/b Haute Wheels Racing
|291
|Kristie Nichols James (USA) QCW Breakawaybikes.com p/b Felt
|292
|Tess Senty (USA) QCW Breakawaybikes.com p/b Felt
|293
|Lucianne Conklin (USA) QCW Breakawaybikes.com p/b Felt
|293
|Lindsay Knast (USA) QCW Breakawaybikes.com p/b Felt
|295
|Stefanie Sydlik (USA) QCW Breakawaybikes.com p/b Felt
|296
|Meg Hendricks (USA) QCW Breakawaybikes.com p/b Felt
|301
|Sierra Siebenlist (USA) Balanced: Bike Fitting & Coaching
|302
|Daphne Karagianis (USA) Balanced: Bike Fitting & Coaching
|303
|Lauryn Humphrey (USA) Balanced: Bike Fitting & Coaching
|304
|Anina Blankenship (USA) Balanced: Bike Fitting & Coaching
|305
|Patricia Work (USA) Balanced: Bike Fitting & Coaching
|311
|Tara Whitten (Can) The Cyclery-Opus
|312
|Ellen Watters (Can) The Cyclery-Opus
|313
|Genevieve Krahn (Can) The Cyclery-Opus
|314
|Carrie Cartmill (Can) The Cyclery-Opus
|315
|Emily Flynn (Can) The Cyclery-Opus
|316
|Ariane Bonhomme (Can) The Cyclery-Opus
|321
|Maria Carla Alvarez (Arg) Xirayas de San Luis
|322
|Valeria Romina Pintos (Arg) Xirayas de San Luis
|323
|Talia Ayelen Aguirre (Arg) Xirayas de San Luis
|324
|Antonella Lilia Leonardi (Arg) Xirayas de San Luis
|325
|Debora Noelia Haedo (Arg) Xirayas de San Luis
|331
|Andrea Thomas (USA) Sun and Ski Women Elite Team
|332
|Karla Gendler (USA) Sun and Ski Women Elite Team
|333
|Diana Carolina Penuela (Col) Sun and Ski Women Elite Team
|334
|Ashley Weaver (USA) Sun and Ski Women Elite Team
|335
|Janicke Gunvaldsen (Nor) Sun and Ski Women Elite Team
|336
|Flora Yan (USA) Sun and Ski Women Elite Team
|337
|Jan Bennett (USA) Sun and Ski Women Elite Team
|338
|Nilmarie Gonzalez (PUR) Sun and Ski Women Elite Team
|341
|Annie Usher (USA) Portland Bicycle Studio
|342
|Lindsay Fox (USA) Portland Bicycle Studio
|343
|Alexandra Burton (USA) Portland Bicycle Studio
|344
|Annalisa Fish (USA) Portland Bicycle Studio
|345
|Stacy Westbrook (USA) Portland Bicycle Studio
|346
|Megan Gray (USA) Portland Bicycle Studio
|351
|Kelly Catlin (USA) Boyaca Raza de Campeones
|352
|Serika Mitchell Guluma (Col) Boyaca Raza de Campeones
|353
|Ana Milena Fagua (Col) Boyaca Raza de Campeones
|354
|Yenny Lorena Colmnares (Col) Boyaca Raza de Campeones
|355
|Claudia Patricia Buitrago (Col) Boyaca Raza de Campeones
|361
|Lenore Pipes (Gua) Painpathways
|362
|Nina Laughlin (USA) Painpathways
|363
|Katherine Shields (USA) Painpathways
|364
|Ashlyn Woods (USA) Painpathways
|365
|Meghan Korol (USA) Painpathways
Cyclingnews Newsletter
Sign up to the Cyclingnews Newsletter. You can unsubscribe at any time. For more information about how to do this, and how we hold your data, please see our privacy policy