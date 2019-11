Image 1 of 5 Jolanda Neff (Swiss National Team) celebrates her stage victory (Image credit: Women's Tour de Pologne) Image 2 of 5 Jolanda Neff (Swiss National Team) (Image credit: Women's Tour de Pologne) Image 3 of 5 The top three from stage 1 (Image credit: Women's Tour de Pologne) Image 4 of 5 Jolanda Neff (Swiss National Team) in the yellow jersey (Image credit: Women's Tour de Pologne) Image 5 of 5 Jolanda Neff (Swiss National Team) riding through the rain on her way to the victory (Image credit: Women's Tour de Pologne)

Three-time U23 Cross-country World Champion Jolanda Neff soloed to her first win on the road in wet conditions at the Women's Tour de Pologne, 1:31 minutes ahead of Flavia Oliveira (BTC City Ljubljana). Neff attacked early in Zakopane circuit race, and despite a crash which forced a bike change, proved to be the strongest rider on the day as she continued to grow her lead across the 100km stage and stake an early claim for overall honours.

"I didn't plan on being all alone that early in the race; after the first downhill I was suddenly solo and I had a gap of 40 seconds, so we were not sure if I should ride or if I should wait, but then I reached a good speed and suddenly the gap was a little bit bigger, so then at a certain point we decided I should just go for it. I did have a crash in the downhill; it was quite slippery, so I went down. I think I lost about 20 seconds but luckily I still had a gap and I worked hard until the finish to increase it a little more, which I think is important for the general classification," said Neff who will compete in the Rio Olympics Games in both the road race and cross-country.

"Today I have to recover very well because it was a hard stage, a long stage with rain the whole time, so it’s important to recover well, because we have two hard stages to go tomorrow. There are only 19 days to go until the Olympic Road Race in Rio. This is my final preparation, my final race before Rio and yeah, I'm very happy that I can be part of the race here, the Tour of Poland. I've ridden in the rain before, it wasn’t a problem; I am familiar with rain and with cold weather, so that was fine and it was great that we could ride here. I really like the organisation and I love the track, I have never ridden such a hilly race before, so that was really cool."

The peloton face a split-stage on Wednesday with a 4km morning time trial to be followed by 78km stage from Bukovina Resort - Bukowina Tatrzanska

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Jolanda Neff (Swi) Swiss National Team 3:03:07 2 Flavia Oliveira (Bra) BTC City Ljubljana 0:01:31 3 Rasa Leleivyte (Ltu) Aromitalia Vaiano Fondriest 0:02:16 4 Tetiana Riabchenko (Ukr) Ukraine National Team 5 Ewelina Szybiak (Pol) Poland National Team 6 Yevgeniya Vysotska (Ukr) Ukraine National Team 0:02:21 7 Soraya Paladin (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:02:39 8 Paulin Brzezna-Bentkowska (Pol) MAT ATOM Sobótka 9 Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana 10 Alicja Ratajczak (Pol) UKS MRÓZ Colnago Jedynka Kórnik 0:04:59 11 Corina Gantenbein (Swi) Swiss National Team 0:06:15 12 Nikola Noskova (Cze) Dukla - Mix 0:06:24 13 Martyna Klekot (Pol) Torunski Klub Kolarski Pacific-Nestlé Fitness 14 Monika Brzezna (Pol) MAT ATOM Sobótka 0:06:25 15 Tatyana Geneleva (Kaz) Kazakhstan National Team 0:06:57 16 Nicole Koller (Swi) Swiss National Team 0:08:39 17 Alessandra Keller (Swi) Swiss National Team 0:10:11 18 Monika Zur (Pol) Poland National Team 0:11:22 19 Marta Lach (Pol) MAT ATOM Sobótka 0:12:43 20 Katarzyna Wilkos (Pol) MAT ATOM Sobótka 21 Nikol Plosaj (Pol) UKS MRÓZ Colnago Jedynka Kórnik 0:16:08 22 Janka Keseg Stevkova (Svk) Slovakia National Team 23 Elena Franchi (Ita) Aromitalia Vaiano Fondriest 24 Aurela Nerlo (Pol) Poland National Team 0:16:45 25 Khrystyna Radionova (Ukr) Ukraine National Team 26 Kathrin Stirnemann (Swi) Swiss National Team 27 Natalya Sokovnina (Kaz) Kazakhstan National Team 28 Klaudia Radziszewska (Pol) Torunski Klub Kolarski Pacific-Nestlé Fitness 29 Makhabbat Umutzhanova (Kaz) Kazakhstan National Team 30 Faina Potapova (Kaz) Kazakhstan National Team 31 Trebaite Ausrine (Ltu) Planet X/Bo-Go Szczecin - Mix 0:18:30 32 Olha Shekel (Ukr) Ukraine National Team 0:20:46 33 Roos Hoogeboom (Ned) Planet X/Bo-Go Szczecin - Mix 0:21:01 34 Dorota Przezak (Pol) Poland National Team 35 Valeriya Kononenko (Ukr) Ukraine National Team 36 Maryna Ivaniuk (Ukr) Ukraine National Team 37 Nadia Quagliotto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:21:04 38 Lija Laizane (Lat) Aromitalia Vaiano Fondriest 39 Andrea Juhasova (Svk) Slovakia National Team 40 Martina Mikulaskova (Cze) Dukla - Mix 0:21:09 41 Karolina Perekitko (Pol) Torunski Klub Kolarski Pacific-Nestlé Fitness 0:21:28 42 Pavla Havlikova (Cze) Dukla - Mix 0:21:50 43 Tereza Gargelova (Cze) Team Unicov 44 Nicole Nesti (Ita) Aromitalia Vaiano Fondriest 45 Deni Minarikova-Svecova (Cze) Team Unicov 0:22:18 46 Sabina Napieralska (Pol) UKS MRÓZ Colnago Jedynka Kórnik 0:23:24 47 Viktoriya Pastarnak (Kaz) Kazakhstan National Team 48 Agnieszka Bacinska (Pol) MAT ATOM Sobótka 0:23:26 49 Urska Zigart (Slo) BTC City Ljubljana 50 Elena Leonardi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 51 Nicole Dal Santo (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 52 Alessia Martini (Ita) Aromitalia Vaiano Fondriest 53 Katarzyna Brewinska (Pol) Torunski Klub Kolarski Pacific-Nestlé Fitness 54 Zuzana Juhasova (Svk) Slovakia National Team 0:23:51 55 Tatiana Jasekova (Svk) Slovakia National Team 0:25:14 56 Patrycja Dabrowska (Pol) Torunski Klub Kolarski Pacific-Nestlé Fitness 0:26:11 57 Eva Planickova (Cze) Dukla - Mix 0:27:14 58 Nikola Bajgerova (Cze) Dukla - Mix 59 Sara Mariotto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:28:08 60 Tanja Elsner (Slo) BTC City Ljubljana 0:29:47 61 Paula Gorycka (Pol) Planet X/Bo-Go Szczecin - Mix 0:32:03 62 Weronika Humelt (Pol) UKS MRÓZ Colnago Jedynka Kórnik 0:39:18 63 Zhanuya Seitova (Kaz) Kazakhstan National Team 0:42:36 64 Aneta Rotterova (Cze) Team Unicov 0:42:53 65 Kamila Ploszczyca (Pol) UKS MRÓZ Colnago Jedynka Kórnik 0:46:35 66 Patrycja Lorkowska (Pol) Poland National Team 0:52:45 DNF Anna Drdova (Cze) Dukla - Mix DNF Anastasia Safonava (Blr) Planet X/Bo-Go Szczecin - Mix DNF Karolina Karasiewicz (Pol) Planet X/Bo-Go Szczecin - Mix DNF Adriana Klimkova (Cze) Team Unicov DNF Livia Hanesova (Svk) Slovakia National Team DNF Lisa De Ranieri (Ita) Aromitalia Vaiano Fondriest

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Jolanda Neff (Swi) Swiss National Team 20 pts 2 Flavia Oliveira (Bra) BTC City Ljubljana 19 3 Rasa Leleivyte (Ltu) Aromitalia Vaiano Fondriest 18 4 Tetiana Riabchenko (Ukr) Ukraine National Team 17 5 Ewelina Szybiak (Pol) Poland National Team 16 6 Yevgeniya Vysotska (Ukr) Ukraine National Team 15 7 Soraya Paladin (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 14 8 Paulin Brzezna-Bentkowska (Pol) MAT ATOM Sobótka 13 9 Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana 12 10 Alicja Ratajczak (Pol) UKS MRÓZ Colnago Jedynka Kórnik 11 11 Corina Gantenbein (Swi) Swiss National Team 10 12 Nikola Noskova (Cze) Dukla - Mix 9 13 Martyna Klekot (Pol) Torunski Klub Kolarski Pacific-Nestlé Fitness 8 14 Monika Brzezna (Pol) MAT ATOM Sobótka 7 15 Tatyana Geneleva (Kaz) Kazakhstan National Team 6 16 Nicole Koller (Swi) Swiss National Team 5 17 Alessandra Keller (Swi) Swiss National Team 4 18 Monika Zur (Pol) Poland National Team 3 19 Marta Lach (Pol) MAT ATOM Sobótka 2 20 Katarzyna Wilkos (Pol) MAT ATOM Sobótka 1

Mountain 1 - Glodówka, 18.6km # Rider Name (Country) Team Result 1 Marta Lach (Pol) MAT ATOM Sobótka 10 pts 2 Alicja Ratajczak (Pol) UKS MRÓZ Colnago Jedynka Kórnik 7

Mountain 2 - Zab, 34.1km # Rider Name (Country) Team Result 1 Paulin Brzezna-Bentkowska (Pol) MAT ATOM Sobótka 10 pts 2 Sabina Napieralska (Pol) UKS MRÓZ Colnago Jedynka Kórnik 7 3 Alicja Ratajczak (Pol) UKS MRÓZ Colnago Jedynka Kórnik 7 4 Tetiana Riabchenko (Ukr) Ukraine National Team 5 5 Flavia Oliveira (Bra) BTC City Ljubljana 3 6 Jolanda Neff (Swi) Swiss National Team 2

Mountain 3 - Butorowy Wierch, 41.2km # Rider Name (Country) Team Result 1 Paulin Brzezna-Bentkowska (Pol) MAT ATOM Sobótka 10 pts 2 Tetiana Riabchenko (Ukr) Ukraine National Team 7 3 Flavia Oliveira (Bra) BTC City Ljubljana 5 4 Jolanda Neff (Swi) Swiss National Team 3 5 Yevgeniya Vysotska (Ukr) Ukraine National Team 2

Mountain 4 - Glodówka, 68.6km # Rider Name (Country) Team Result 1 Jolanda Neff (Swi) Swiss National Team 10 pts 2 Flavia Oliveira (Bra) BTC City Ljubljana 7 3 Tetiana Riabchenko (Ukr) Ukraine National Team 5 4 Yevgeniya Vysotska (Ukr) Ukraine National Team 3 5 Paulin Brzezna-Bentkowska (Pol) MAT ATOM Sobótka 2

Mountain 5 - Zab, 84.1km # Rider Name (Country) Team Result 1 Jolanda Neff (Swi) Swiss National Team 10 pts 2 Tetiana Riabchenko (Ukr) Ukraine National Team 7 3 Flavia Oliveira (Bra) BTC City Ljubljana 5 4 Yevgeniya Vysotska (Ukr) Ukraine National Team 3 5 Paulin Brzezna-Bentkowska (Pol) MAT ATOM Sobótka 2

Mountain 6 - Butorowy Wierch, 91.2km # Rider Name (Country) Team Result 1 Jolanda Neff (Swi) Swiss National Team 10 pts 2 Flavia Oliveira (Bra) BTC City Ljubljana 7 3 Tetiana Riabchenko (Ukr) Ukraine National Team 5 4 Yevgeniya Vysotska (Ukr) Ukraine National Team 3 5 Ewelina Szybiak (Pol) Poland National Team 2

Poronin, 79.6km # Rider Name (Country) Team Result 1 Jolanda Neff (Swi) Swiss National Team 3 pts 2 Monika Zur (Pol) Poland National Team 2 3 Martyna Klekot (Pol) Torunski Klub Kolarski Pacific-Nestlé Fitness 1

Koscielisko, 94.3km) # Rider Name (Country) Team Result 1 Jolanda Neff (Swi) Swiss National Team 3 pts 2 Flavia Oliveira (Bra) BTC City Ljubljana 2 3 Rasa Leleivyte (Ltu) Aromitalia Vaiano Fondriest 1

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jolanda Neff (Swi) Swiss National Team 3:02:51 2 Flavia Oliveira (Bra) BTC City Ljubljana 0:01:39 3 Rasa Leleivyte (Ltu) Aromitalia Vaiano Fondriest 0:02:27 4 Tetiana Riabchenko (Ukr) Ukraine National Team 0:02:32 5 Ewelina Szybiak (Pol) Poland National Team 6 Yevgeniya Vysotska (Ukr) Ukraine National Team 0:02:37 7 Soraya Paladin (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:02:55 8 Paulin Brzezna-Bentkowska (Pol) MAT ATOM Sobótka 9 Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana 10 Alicja Ratajczak (Pol) UKS MRÓZ Colnago Jedynka Kórnik 0:05:15 11 Corina Gantenbein (Swi) Swiss National Team 0:06:31 12 Martyna Klekot (Pol) Torunski Klub Kolarski Pacific-Nestlé Fitness 0:06:39 13 Nikola Noskova (Cze) Dukla - Mix 0:06:40 14 Monika Brzezna (Pol) MAT ATOM Sobótka 0:06:41 15 Tatyana Geneleva (Kaz) Kazakhstan National Team 0:07:13 16 Nicole Koller (Swi) Swiss National Team 0:08:55 17 Alessandra Keller (Swi) Swiss National Team 0:10:27 18 Monika Zur (Pol) Poland National Team 0:11:36 19 Marta Lach (Pol) MAT ATOM Sobótka 0:12:59 20 Katarzyna Wilkos (Pol) MAT ATOM Sobótka 21 Nikol Plosaj (Pol) UKS MRÓZ Colnago Jedynka Kórnik 0:16:24 22 Janka Keseg Stevkova (Svk) Slovakia National Team 23 Elena Franchi (Ita) Aromitalia Vaiano Fondriest 24 Aurela Nerlo (Pol) Poland National Team 0:17:01 25 Khrystyna Radionova (Ukr) Ukraine National Team 26 Kathrin Stirnemann (Swi) Swiss National Team 27 Natalya Sokovnina (Kaz) Kazakhstan National Team 28 Klaudia Radziszewska (Pol) Torunski Klub Kolarski Pacific-Nestlé Fitness 29 Makhabbat Umutzhanova (Kaz) Kazakhstan National Team 30 Faina Potapova (Kaz) Kazakhstan National Team 31 Trebaite Ausrine (Ltu) Planet X/Bo-Go Szczecin - Mix 0:18:46 32 Olha Shekel (Ukr) Ukraine National Team 0:21:02 33 Roos Hoogeboom (Ned) Planet X/Bo-Go Szczecin - Mix 0:21:17 34 Dorota Przezak (Pol) Poland National Team 35 Valeriya Kononenko (Ukr) Ukraine National Team 36 Maryna Ivaniuk (Ukr) Ukraine National Team 37 Nadia Quagliotto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:21:20 38 Lija Laizane (Lat) Aromitalia Vaiano Fondriest 39 Andrea Juhasova (Svk) Slovakia National Team 40 Martina Mikulaskova (Cze) Dukla - Mix 0:21:25 41 Karolina Perekitko (Pol) Torunski Klub Kolarski Pacific-Nestlé Fitness 0:21:44 42 Pavla Havlikova (Cze) Dukla - Mix 0:22:06 43 Tereza Gargelova (Cze) Team Unicov 44 Nicole Nesti (Ita) Aromitalia Vaiano Fondriest 45 Deni Minarikova-Svecova (Cze) Team Unicov 0:22:34 46 Sabina Napieralska (Pol) UKS MRÓZ Colnago Jedynka Kórnik 0:23:40 47 Viktoriya Pastarnak (Kaz) Kazakhstan National Team 48 Agnieszka Bacinska (Pol) MAT ATOM Sobótka 0:23:42 49 Urska Zigart (Slo) BTC City Ljubljana 50 Elena Leonardi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 51 Nicole Dal Santo (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 52 Alessia Martini (Ita) Aromitalia Vaiano Fondriest 53 Katarzyna Brewinska (Pol) Torunski Klub Kolarski Pacific-Nestlé Fitness 54 Zuzana Juhasova (Svk) Slovakia National Team 0:24:07 55 Tatiana Jasekova (Svk) Slovakia National Team 0:25:30 56 Patrycja Dabrowska (Pol) Torunski Klub Kolarski Pacific-Nestlé Fitness 0:26:27 57 Eva Planickova (Cze) Dukla - Mix 0:27:30 58 Nikola Bajgerova (Cze) Dukla - Mix 59 Sara Mariotto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:28:24 60 Tanja Elsner (Slo) BTC City Ljubljana 0:30:03 61 Paula Gorycka (Pol) Planet X/Bo-Go Szczecin - Mix 0:32:19 62 Weronika Humelt (Pol) UKS MRÓZ Colnago Jedynka Kórnik 0:39:34 63 Zhanuya Seitova (Kaz) Kazakhstan National Team 0:42:52 64 Aneta Rotterova (Cze) Team Unicov 0:43:09 65 Kamila Ploszczyca (Pol) UKS MRÓZ Colnago Jedynka Kórnik 0:46:51 66 Patrycja Lorkowska (Pol) Poland National Team 0:53:01

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jolanda Neff (Swi) Swiss National Team 20 pts 2 Flavia Oliveira (Bra) BTC City Ljubljana 19 3 Rasa Leleivyte (Ltu) Aromitalia Vaiano Fondriest 18 4 Tetiana Riabchenko (Ukr) Ukraine National Team 17 5 Ewelina Szybiak (Pol) Poland National Team 16 6 Yevgeniya Vysotska (Ukr) Ukraine National Team 15 7 Soraya Paladin (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 14 8 Paulin Brzezna-Bentkowska (Pol) MAT ATOM Sobótka 13 9 Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana 12 10 Alicja Ratajczak (Pol) UKS MRÓZ Colnago Jedynka Kórnik 11 11 Corina Gantenbein (Swi) Swiss National Team 10 12 Nikola Noskova (Cze) Dukla - Mix 9 13 Martyna Klekot (Pol) Torunski Klub Kolarski Pacific-Nestlé Fitness 8 14 Monika Brzezna (Pol) MAT ATOM Sobótka 7 15 Tatyana Geneleva (Kaz) Kazakhstan National Team 6 16 Nicole Koller (Swi) Swiss National Team 5 17 Alessandra Keller (Swi) Swiss National Team 4 18 Monika Zur (Pol) Poland National Team 3 19 Marta Lach (Pol) MAT ATOM Sobótka 2 20 Katarzyna Wilkos (Pol) MAT ATOM Sobótka 1

Mountain classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jolanda Neff (Swi) Swiss National Team 35 pts 2 Tetiana Riabchenko (Ukr) Ukraine National Team 29 3 Flavia Oliveira (Bra) BTC City Ljubljana 27 4 Paulin Brzezna-Bentkowska (Pol) MAT ATOM Sobótka 24 5 Alicja Ratajczak (Pol) UKS MRÓZ Colnago Jedynka Kórnik 14 6 Yevgeniya Vysotska (Ukr) Ukraine National Team 11 7 Marta Lach (Pol) MAT ATOM Sobótka 10 8 Sabina Napieralska (Pol) UKS MRÓZ Colnago Jedynka Kórnik 7 9 Ewelina Szybiak (Pol) Poland National Team 2

Lotto Most Active Rider Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jolanda Neff (Swi) Swiss National Team 6 pts 2 Flavia Oliveira (Bra) BTC City Ljubljana 2 3 Monika Zur (Pol) Poland National Team 2 4 Rasa Leleivyte (Ltu) Aromitalia Vaiano Fondriest 1 5 Martyna Klekot (Pol) Torunski Klub Kolarski Pacific-Nestlé Fitness 1