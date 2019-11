Image 1 of 5 Imanol Erviti (Movistar) (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 5 Ivan Sosa (Ineos) (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 5 Alex Aranburu (Caja Rural-Seguros RGA) (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 5 Alex Aranburu (Caja Rural-Seguros RGA) (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 5 Alex Aranburu (Caja Rural-Seguros RGA) surges (Image credit: Bettini Photo)

Alex Aranburu (Caja Rural-Seguros RGA) won stage 4 of Vuelta a Burgos, triumphing on the uphill finish in Ciudad Romana de Clunia to take the team’s second victory of the race.

The UAE Team Emirates pair of Aleksandr Riabushenko and Rui Costa took second and third, trailing in Aranburu’s wake as the Basque rider celebrated across the line.

Aranburu powered to the front in the closing 200 metres of the stage, leaving Jhonathan Narvaez (Team Ineos) and Richard Carapaz (Movistar) behind as the road flattened out after the climb. Once he got a gap, there was no catching him, and the 23-year-old took his second win of the season at the Roman colony in Clunia.

"We completed a perfect stage," said Aranburu after the finish. "The whole team has supported me in the approach to Clunia. Cristián [Rodríguez] and Sergei [Chernetski] have been very close to protect me. I knew we had to make a hard climb to have more options and it came out as we had planned. The end suited Aberasturi and me, although it is true that more to me than to him. I asked him to set the pace, he did it and everything went perfectly.

"In the first stage I almost won, in the second one Aberasturi did it and today we were able to achieve the victory again. Two out of three is very good. Neila is a very beautiful stage, also looking forward to the Vuelta a España. We will give it all and try it."

Iván Sosa (Ineos) kept his lead of 17 seconds over Óscar Rodríguez (Euskadi-Murias), with Pedrero in third at 24 seconds. Carapaz moved into fourth as Ineos' David de la Cruz was dropped.

How it unfolded

As with the opening two stages of the race, the 175km-long stage 4 was rolling and flat for the most part, once again finished off with an uphill finish. Aside from the finish, the main obstacle of the day came midway through – the third-category climb of the Alto del Majadal.

Early on, a break of six riders made it away. Ángel Madrazo (Burgos-BH) and Simon Pellaud (IAM Excelsior) both made the break for the second day in succession.

The pair were joined out front by Alexis Renard (Israel Cycling Academy), Jimmy Turgis (Vital Concept-B&B Hotels), Antonio Puppio (Kometa Cycling Team), Ibai Azurmendi and Asier Etxebarria (both Fundación Euskadi).

With little chance of making it away to the line, the six riders got a maximum advantage of 3:30 as a number of different teams worked on the front of the peloton. Pellaud, who was busy collecting mountain points on stage 3, led over the Majadal.

The break stayed together until they reached the final 15km of the stage, at which point Pellaud and Renard went up the road, hanging on to slim hopes of a stage victory.

With the peloton lurking 30 seconds behind, their time out front was, of course, numbered. Renard was the last man standing, though both men were eventually absorbed by the peloton 6km from the line.

Team Ineos and Movistar took over the pacemaking shortly afterward, later putting Narvaez and Carapaz up front midway up the climb. The pair looked set to contest the win, but ran out of steam as the road flattened. Aranburu unleashed his sprint, blowing past his competitors and sealing his team’s seventh win of the season.



Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Alexander Aranburu Deba (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 4:07:55 2 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 3 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 4 Cyril Gautier (Fra) Vital Concept-B&B Hotels 5 Jonnathan Narvaez (Ecu) Team Ineos 6 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 7 Pierre Rolland (Fra) Vital Concept-B&B Hotels 0:00:06 8 Giacomo Nizzolo (Ita) Dimension Data 9 Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 10 César Lima Fonte (Por) W52-FC Porto 11 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 12 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data 13 Cyril Barthe (Fra) Euskadi Basque Country 0:00:09 14 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 15 Ivan Sosa (Col) Team Ineos 16 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Euskadi Basque Country 17 Marco Minnaard (Ned) Wanty-Gobert Cycling Team 18 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 19 Jokin Aranburu Arruti (Spa) Equipo Euskadi 0:00:13 20 Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko Marseille Provence KTM 21 Dennis van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 22 Jetse Bol (Ned) Burgos-BH 0:00:17 23 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Nippo-Vini Fantini-Faizane 24 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:00:18 25 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 26 Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos-BH 0:00:20 27 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 28 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 29 Márton Dina (Hun) Kometa Cycling Team 30 Isaac Canton Serrano (Spa) Kometa Cycling Team 31 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 0:00:23 32 Fabian Lienhard (Swi) IAM Excelsior 33 Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos-BH 34 Jose Antonio Garcia Martin (Spa) Kometa Cycling Team 0:00:27 35 Anthony Rappo (Swi) IAM Excelsior 36 Matthew Beers (RSA) UAE Team Emirates 0:00:30 37 José Fernandes Neves (Por) Burgos-BH 38 Bart De Clercq (Bel) Wanty-Gobert Cycling Team 39 Rémy Rochas (Fra) Delko Marseille Provence KTM 40 Joaquim Ricardo Soares Silva (Por) W52-FC Porto 41 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 42 Stepan Kuriyanov (Rus) Gazprom–Rusvelo 43 Sergio Samitier Samitier (Spa) Euskadi Basque Country 44 Joan Bou Company (Spa) Nippo-Vini Fantini-Faizane 45 Louis Meintjes (RSA) Dimension Data 46 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Euskadi Basque Country 47 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:35 48 Sebastian Henao (Col) Team Ineos 0:00:36 49 Corey Davis (USA) IAM Excelsior 0:00:42 50 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 0:00:45 51 Rui Pedro Carvalho Vinhas (Por) W52-FC Porto 0:00:09 52 Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy 0:00:52 53 Mikel Alonso Flores (Spa) Equipo Euskadi 54 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 55 Jerome Baugnies (Bel) Wanty-Gobert Cycling Team 0:01:05 56 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country 57 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:01:07 58 Kenny Elissonde (Fra) Team Ineos 59 David de la Cruz (Spa) Team Ineos 0:00:09 60 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 0:01:07 61 Eduard-Michael Grosu (Rom) Delko Marseille Provence KTM 0:01:25 62 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 63 Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy 64 Sergei Chernetski (Rus) Caja Rural-Seguros RGA 65 Dzmitry Zhyhunou (Blr) Equipo Euskadi 66 Rémi Capron (Fra) IAM Excelsior 67 Lucas De Rossi (Fra) Delko Marseille Provence KTM 68 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:00:09 69 Thomas Degand (Bel) Wanty-Gobert Cycling Team 0:01:34 70 Matthias Brändle (Aut) Israel Cycling Academy 71 Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 72 Ivan Rovny (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:01:45 73 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Burgos-BH 74 Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 75 Kevin Rivera Serrano (CRc) Androni Giocattoli-Sidermec 76 Fabien Doubey (Fra) Wanty-Gobert Cycling Team 0:01:48 77 Guillaume Martin (Fra) Wanty-Gobert Cycling Team 0:00:09 78 Juan Camacho Del Fresno (Spa) Kometa Cycling Team 0:02:10 79 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 0:02:20 80 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom–Rusvelo 81 Iker Ballarin Manso (Spa) Equipo Euskadi 82 Simon Pellaud (Swi) IAM Excelsior 83 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Nippo-Vini Fantini-Faizane 84 Bert De Backer (Bel) Vital Concept-B&B Hotels 85 Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos-BH 86 Vasil Kiryienka (Blr) Team Ineos 87 Samuele Zoccarato (Ita) IAM Excelsior 0:02:32 88 Jefferson Cepeda (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:46 89 Evgeny Kobernyak (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:03:03 90 Ramunas Navardauskas (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 91 Angel Lorenzo Sanchez Rebollido (Spa) W52-FC Porto 0:03:15 92 Jimmy Turgis (Fra) Vital Concept-B&B Hotels 0:03:43 93 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Spa) Equipo Euskadi 0:03:45 94 Rafael Ferreira Reis (Por) W52-FC Porto 95 Justin Mottier (Fra) Vital Concept-B&B Hotels 96 Théo Delacroix (Fra) Wanty-Gobert Cycling Team 0:03:55 97 Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Kometa Cycling Team 98 Daniel Viegas (Por) Kometa Cycling Team 99 Imerio Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:04:03 100 Dylan Page (Swi) IAM Excelsior 101 Antonio Puppio (Ita) Kometa Cycling Team 102 Rory Sutherland (Aus) UAE Team Emirates 0:04:09 103 Ian Stannard (GBr) Team Ineos 0:04:10 104 Arnaud Courteille (Fra) Vital Concept-B&B Hotels 0:04:19 105 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi Basque Country 106 Jacques Willem Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 0:04:27 107 Javier Moreno Bazan (Spa) Delko Marseille Provence KTM 0:04:29 108 Alexis Renard (Fra) Israel Cycling Academy 0:04:32 109 Kris Boeckmans (Bel) Vital Concept-B&B Hotels 0:04:44 110 Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Equipo Euskadi 0:04:56 111 Asier Etxeberria Zafra (Spa) Equipo Euskadi 112 Hiroki Nishimura (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:05:04 113 Alexander Konychev (Ita) Dimension Data 0:05:18

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexander Aranburu Deba (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 25 pts 2 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 20 3 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 16 4 Cyril Gautier (Fra) Vital Concept-B&B Hotels 14 5 Jonnathan Narvaez (Ecu) Team Ineos 12 6 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 10 7 Pierre Rolland (Fra) Vital Concept-B&B Hotels 9 8 Giacomo Nizzolo (Ita) Dimension Data 8 9 Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 7 10 César Lima Fonte (Por) W52-FC Porto 6 11 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 5 12 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data 4 13 Cyril Barthe (Fra) Euskadi Basque Country 3 14 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 2 15 Ivan Sosa (Col) Team Ineos 1

Mountain # Rider Name (Country) Team Result 1 Simon Pellaud (Swi) IAM Excelsior 6 pts 2 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Burgos-BH 4 3 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Spa) Equipo Euskadi 2 4 Jimmy Turgis (Fra) Vital Concept-B&B Hotels 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Team Ineos 12:24:03 2 Caja Rural-Seguros RGA 0:00:11 3 UAE Team Emirates 0:00:12 4 Movistar Team 0:00:14 5 Androni Giocattoli-Sidermec 0:00:15 6 Dimension Data 0:00:24 7 W52-FC Porto 0:00:27 8 Euskadi Basque Country 0:00:30 9 Wanty-Gobert Cycling Team 10 Burgos-BH 0:00:42 11 Delko Marseille Provence KTM 0:00:45 12 Kometa Cycling Team 0:00:49 13 IAM Excelsior 0:01:14 14 Gazprom–Rusvelo 0:02:03 15 Vital Concept-B&B Hotels 0:02:08 16 Israel Cycling Academy 0:02:12 17 Equipo Euskadi 18 Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:02:49

General classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Ivan Sosa (Col) Team Ineos 15:19:51 2 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Euskadi Basque Country 0:00:17 3 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 0:00:24 4 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 0:00:28 5 David de la Cruz (Spa) Team Ineos 0:00:30 6 Pierre Rolland (Fra) Vital Concept-B&B Hotels 0:00:56 7 Guillaume Martin (Fra) Wanty-Gobert Cycling Team 0:00:59 8 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data 0:01:04 9 Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:01:11 10 Rui Pedro Carvalho Vinhas (Por) W52-FC Porto 0:01:12 11 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:01:23 12 Alexander Aranburu Deba (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:32 13 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:01:57 14 Sergio Samitier Samitier (Spa) Euskadi Basque Country 0:01:58 15 Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko Marseille Provence KTM 0:02:03 16 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:12 17 Joan Bou Company (Spa) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:02:47 18 Rémy Rochas (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:02:48 19 Joaquim Ricardo Soares Silva (Por) W52-FC Porto 0:03:07 20 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country 0:03:17 21 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:03:27 22 Márton Dina (Hun) Kometa Cycling Team 0:03:34 23 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:03:44 24 Sergei Chernetski (Rus) Caja Rural-Seguros RGA 0:03:46 25 José Fernandes Neves (Por) Burgos-BH 0:03:53 26 Cyril Gautier (Fra) Vital Concept-B&B Hotels 0:03:56 27 Jetse Bol (Ned) Burgos-BH 0:04:07 28 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:04:28 29 Bart De Clercq (Bel) Wanty-Gobert Cycling Team 0:04:44 30 Anthony Rappo (Swi) IAM Excelsior 0:04:57 31 Sebastian Henao (Col) Team Ineos 0:04:59 32 Isaac Canton Serrano (Spa) Kometa Cycling Team 0:05:17 33 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 0:05:43 34 Kevin Rivera Serrano (CRc) Androni Giocattoli-Sidermec 0:05:57 35 Jonnathan Narvaez (Ecu) Team Ineos 0:06:36 36 Louis Meintjes (RSA) Dimension Data 0:06:41 37 Kenny Elissonde (Fra) Team Ineos 0:07:13 38 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 0:07:15 39 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:07:16 40 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Spa) Equipo Euskadi 0:07:20 41 Fabien Doubey (Fra) Wanty-Gobert Cycling Team 0:07:37 42 Cyril Barthe (Fra) Euskadi Basque Country 0:07:46 43 César Lima Fonte (Por) W52-FC Porto 0:08:05 44 Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos-BH 0:08:17 45 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:08:20 46 Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy 0:08:29 47 Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos-BH 0:08:35 48 Rémi Capron (Fra) IAM Excelsior 0:08:45 49 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Burgos-BH 0:09:08 50 Matthew Beers (RSA) UAE Team Emirates 0:09:12 51 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Euskadi Basque Country 52 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:09:35 53 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:09:41 54 Javier Moreno Bazan (Spa) Delko Marseille Provence KTM 0:10:38 55 Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 0:10:41 56 Marco Minnaard (Ned) Wanty-Gobert Cycling Team 0:10:52 57 Thomas Degand (Bel) Wanty-Gobert Cycling Team 0:11:09 58 Ivan Rovny (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:12:03 59 Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos-BH 0:12:55 60 Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:13:05 61 Jimmy Turgis (Fra) Vital Concept-B&B Hotels 0:13:18 62 Iker Ballarin Manso (Spa) Equipo Euskadi 0:13:27 63 Simon Pellaud (Swi) IAM Excelsior 0:13:36 64 Vasil Kiryienka (Blr) Team Ineos 0:15:06 65 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:15:18 66 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 0:15:27 67 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 0:15:54 68 Lucas De Rossi (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:16:23 69 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:16:26 70 Jefferson Cepeda (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:16:28 71 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 0:16:30 72 Théo Delacroix (Fra) Wanty-Gobert Cycling Team 0:16:40 73 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 0:17:20 74 Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Equipo Euskadi 0:17:59 75 Stepan Kuriyanov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:18:02 76 Giacomo Nizzolo (Ita) Dimension Data 0:18:13 77 Rafael Ferreira Reis (Por) W52-FC Porto 0:18:15 78 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi Basque Country 0:18:23 79 Fabian Lienhard (Swi) IAM Excelsior 0:18:44 80 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:18:47 81 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 0:18:53 82 Juan Camacho Del Fresno (Spa) Kometa Cycling Team 0:19:03 83 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:19:51 84 Matthias Brändle (Aut) Israel Cycling Academy 0:20:22 85 Bert De Backer (Bel) Vital Concept-B&B Hotels 0:20:43 86 Jose Antonio Garcia Martin (Spa) Kometa Cycling Team 0:21:16 87 Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy 0:21:42 88 Ramunas Navardauskas (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 0:21:50 89 Mikel Alonso Flores (Spa) Equipo Euskadi 0:22:37 90 Asier Etxeberria Zafra (Spa) Equipo Euskadi 0:23:25 91 Jacques Willem Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 0:23:42 92 Arnaud Courteille (Fra) Vital Concept-B&B Hotels 0:23:49 93 Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Kometa Cycling Team 0:24:49 94 Jokin Aranburu Arruti (Spa) Equipo Euskadi 0:24:57 95 Dylan Page (Swi) IAM Excelsior 0:25:06 96 Imerio Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:25:13 97 Corey Davis (USA) IAM Excelsior 0:25:15 98 Alexis Renard (Fra) Israel Cycling Academy 0:25:22 99 Dennis van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 0:25:38 100 Eduard-Michael Grosu (Rom) Delko Marseille Provence KTM 0:26:08 101 Jerome Baugnies (Bel) Wanty-Gobert Cycling Team 0:27:08 102 Ian Stannard (GBr) Team Ineos 0:27:20 103 Rory Sutherland (Aus) UAE Team Emirates 0:27:26 104 Hiroki Nishimura (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:27:38 106 Samuele Zoccarato (Ita) IAM Excelsior 0:28:39 107 Antonio Puppio (Ita) Kometa Cycling Team 0:28:45 108 Justin Mottier (Fra) Vital Concept-B&B Hotels 0:29:35 109 Kris Boeckmans (Bel) Vital Concept-B&B Hotels 0:31:02 110 Evgeny Kobernyak (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:34:01 112 Dzmitry Zhyhunou (Blr) Equipo Euskadi 0:36:29 113 Angel Lorenzo Sanchez Rebollido (Spa) W52-FC Porto 0:38:54

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexander Aranburu Deba (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 57 pts 2 Giacomo Nizzolo (Ita) Dimension Data 53 3 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 30 4 Jonnathan Narvaez (Ecu) Team Ineos 28 5 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 27 6 Ivan Sosa (Col) Team Ineos 26 7 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 26 8 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 25 9 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Euskadi Basque Country 20 10 Pierre Rolland (Fra) Vital Concept-B&B Hotels 18 11 Cyril Gautier (Fra) Vital Concept-B&B Hotels 18 12 Guillaume Martin (Fra) Wanty-Gobert Cycling Team 17 13 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 16 14 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 16 15 Eduard-Michael Grosu (Rom) Delko Marseille Provence KTM 16 16 David de la Cruz (Spa) Team Ineos 14 17 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 14 18 Fabian Lienhard (Swi) IAM Excelsior 14 19 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data 13 20 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 13 21 Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 12 22 Sergei Chernetski (Rus) Caja Rural-Seguros RGA 12 23 Kevin Rivera Serrano (CRc) Androni Giocattoli-Sidermec 12 24 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Nippo-Vini Fantini-Faizane 10 25 Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy 9 26 Kris Boeckmans (Bel) Vital Concept-B&B Hotels 8 27 Rui Pedro Carvalho Vinhas (Por) W52-FC Porto 6 28 Cyril Barthe (Fra) Euskadi Basque Country 6 29 César Lima Fonte (Por) W52-FC Porto 6 30 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 5 31 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 5 32 Mikel Alonso Flores (Spa) Equipo Euskadi 4 33 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country 3 34 Jetse Bol (Ned) Burgos-BH 3 35 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 3 36 Sergio Samitier Samitier (Spa) Euskadi Basque Country 2

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Ivan Sosa (Col) Team Ineos 30 pts 2 Simon Pellaud (Swi) IAM Excelsior 28 3 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Euskadi Basque Country 25 4 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 20 5 David de la Cruz (Spa) Team Ineos 16 6 Matthias Brändle (Aut) Israel Cycling Academy 14 7 Kevin Rivera Serrano (CRc) Androni Giocattoli-Sidermec 12 8 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Burgos-BH 11 9 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 10 10 Pierre Rolland (Fra) Vital Concept-B&B Hotels 8 11 Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos-BH 6 12 Giacomo Nizzolo (Ita) Dimension Data 6 13 Guillaume Martin (Fra) Wanty-Gobert Cycling Team 6 14 Lucas De Rossi (Fra) Delko Marseille Provence KTM 5 15 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data 4 16 Alexander Aranburu Deba (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 4 17 Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 4 18 Rui Pedro Carvalho Vinhas (Por) W52-FC Porto 3 19 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 2 20 Bart De Clercq (Bel) Wanty-Gobert Cycling Team 2 21 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Spa) Equipo Euskadi 2 22 Arnaud Courteille (Fra) Vital Concept-B&B Hotels 2 23 Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Kometa Cycling Team 2 24 Eduard-Michael Grosu (Rom) Delko Marseille Provence KTM 2 25 Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 1 26 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 1 27 Kenny Elissonde (Fra) Team Ineos 1 28 Jimmy Turgis (Fra) Vital Concept-B&B Hotels 1

Young riders classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Ivan Sosa (Col) Team Ineos 15:19:51 2 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Euskadi Basque Country 0:00:17 3 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data 0:01:04 4 Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:01:11 5 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:01:23 6 Alexander Aranburu Deba (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:32 7 Sergio Samitier Samitier (Spa) Euskadi Basque Country 0:01:58 8 Joan Bou Company (Spa) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:02:47 9 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:03:27 10 Márton Dina (Hun) Kometa Cycling Team 0:03:34 11 José Fernandes Neves (Por) Burgos-BH 0:03:53 12 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:04:28 13 Anthony Rappo (Swi) IAM Excelsior 0:04:57 14 Isaac Canton Serrano (Spa) Kometa Cycling Team 0:05:17 15 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 0:05:43 16 Kevin Rivera Serrano (CRc) Androni Giocattoli-Sidermec 0:05:57 17 Jonnathan Narvaez (Ecu) Team Ineos 0:06:36 18 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Spa) Equipo Euskadi 0:07:20 19 Cyril Barthe (Fra) Euskadi Basque Country 0:07:46 20 Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos-BH 0:08:35 21 Rémi Capron (Fra) IAM Excelsior 0:08:45 22 Matthew Beers (RSA) UAE Team Emirates 0:09:12 23 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Euskadi Basque Country 24 Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:13:05 25 Iker Ballarin Manso (Spa) Equipo Euskadi 0:13:27 26 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:16:26 27 Jefferson Cepeda (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:16:28 28 Théo Delacroix (Fra) Wanty-Gobert Cycling Team 0:16:40 29 Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Equipo Euskadi 0:17:59 30 Stepan Kuriyanov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:18:02 31 Juan Camacho Del Fresno (Spa) Kometa Cycling Team 0:19:03 32 Jose Antonio Garcia Martin (Spa) Kometa Cycling Team 0:21:16 33 Mikel Alonso Flores (Spa) Equipo Euskadi 0:22:37 34 Asier Etxeberria Zafra (Spa) Equipo Euskadi 0:23:25 35 Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Kometa Cycling Team 0:24:49 36 Jokin Aranburu Arruti (Spa) Equipo Euskadi 0:24:57 37 Imerio Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:25:13 38 Hiroki Nishimura (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:27:38 39 Alexander Konychev (Ita) Dimension Data 0:28:09 40 Samuele Zoccarato (Ita) IAM Excelsior 0:28:39 41 Antonio Puppio (Ita) Kometa Cycling Team 0:28:45 42 Evgeny Kobernyak (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:34:01 43 Daniel Viegas (Por) Kometa Cycling Team 0:35:09 44 Dzmitry Zhyhunou (Blr) Equipo Euskadi 0:36:29