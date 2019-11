Image 1 of 36 Christophe Riblon (Ag2R-La Mondiale) and Thomas De Gendt (Vacansoleil-DCM) make a bid for victory late in stage 2. (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 36 Johnny Hoogerland (Vacansoleil-DCM) (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 36 Edvald Boasson Hagen (Sky) celebrates his sprint victory in stage 2. (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 36 Edvald Boasson Hagen (Sky) in the leader's jersey at the Volta ao Algarve. (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 36 Stage 2 winner Edvald Boasson Hagen (Sky) is all smiles on the podium. (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 36 Edvald Boasson Hagen (Sky) wins his first race of 2012 at the Volta ao Algarve. (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 36 Edvald Boasson Hagen (Sky) wins stage 2 at the Volta ao Algarve. (Image credit: José António Fernandes) Image 8 of 36 Tony Martin (Omega PHarma-QuickStep) is a favourite for overall victory at the Volta ao Algarve. (Image credit: José António Fernandes) Image 9 of 36 The peloton makes its way from Faro to Lagoa during stage 2. (Image credit: José António Fernandes) Image 10 of 36 The peloton stretched out on rolling terrain. (Image credit: José António Fernandes) Image 11 of 36 The Volta ao Algarve peloton in action during stage 2. (Image credit: José António Fernandes) Image 12 of 36 The finish line for stage 2 in Lagoa. (Image credit: José António Fernandes) Image 13 of 36 Edvald Boasson Hagen (Sky) about to win stage 2. (Image credit: José António Fernandes) Image 14 of 36 Sérgio Paulinho (Saxo Bank) (Image credit: José António Fernandes) Image 15 of 36 Stage 2 winner Edvald Boasson Hagen (Sky) on the podium. (Image credit: José António Fernandes) Image 16 of 36 Karsten Kroon (Saxo Bank) remains the leader in the mountains classification. (Image credit: José António Fernandes) Image 17 of 36 Sprint classification leader Raul Alarcon (Efapel-Glassdrive) (Image credit: José António Fernandes) Image 18 of 36 Edvald Boasson Hagen (Sky) is the new leader of the Volta ao Algarve. (Image credit: José António Fernandes) Image 19 of 36 Champagne time on the podium! (Image credit: José António Fernandes) Image 20 of 36 The jersey holders share a toast on the podium in Lagoa. (Image credit: José António Fernandes) Image 21 of 36 Tomás Swift-Metcalfe (Carmim-Prio) alone in the lead after dropping his two breakaway companions. (Image credit: José António Fernandes) Image 22 of 36 Riders roll off the start line to begin stage 2. (Image credit: José António Fernandes) Image 23 of 36 Gerald Ciolek (Omega Pharma-QuickStep) signs in for stage 2. (Image credit: José António Fernandes) Image 24 of 36 Portugal's Tiago Machado (RadioShack-Nissan) (Image credit: José António Fernandes) Image 25 of 36 Race leader Gianni Meersman (Lotto Belisol) waits his turn to sign in. (Image credit: José António Fernandes) Image 26 of 36 A rider for Portugal's Carmim-Prio team speaks to the media. (Image credit: José António Fernandes) Image 27 of 36 Rides on the sign in stage prior to the start of stage 2. (Image credit: José António Fernandes) Image 28 of 36 Sérgio Sousa (Efapel-Glassdrive) (Image credit: José António Fernandes) Image 29 of 36 Mountains leader Karsten Kroon (Saxo Bank) (Image credit: José António Fernandes) Image 30 of 36 Bruno Pires (Saxo Bank) (Image credit: José António Fernandes) Image 31 of 36 RadioShack-NIssan sports director José Azevedo (Image credit: José António Fernandes) Image 32 of 36 Rui Costa (Movistar) plus Saxo Bank's Sérgio Paulinho and Bruno Pires (Image credit: José António Fernandes) Image 33 of 36 Faro's Mayor, Tiago Machado (RadioShack-Nissan) and Ricardo Mestre (Carmim-Prio), wearing the sprint classification leader's jersey. (Image credit: José António Fernandes) Image 34 of 36 Race leader Gianni Meersman (Lotto Belisol) all smiles on the start line. (Image credit: José António Fernandes) Image 35 of 36 The ribbon cutting ceremony at the start of stage 2 in Faro. (Image credit: José António Fernandes) Image 36 of 36 Rui Costa (Movistar) speaks to the press. (Image credit: José António Fernandes)

Edvald Boasson Hagen (Sky) earned his first win of the 2012 season as he blasted to a field sprint victory at the end of stage 2 in the Volta ao Algarve.

The 24-year-old Norwegian was tucked in behind the Omega Pharma-QuickStep lead-out train entering the final kilometre, and came off of Gerald Ciolek's wheel with 200 metres to go for the win. Kris Boeckmans (Vacansoleil-DCM) finished second, while Ciolek crossed the line for third place.

"I'm really happy and it's always nice to get your first victory of the season," said Boasson Hagen. "The team did a good job to keep me up front with 1k to go so I didn't have to spend too much energy before that. Then it was just about staying on the wheel of the QuickStep train. It was quite easy to stay up there and wait until the last 200 metres and then I went.

"It was a goal for me to try and get a victory here. Yesterday I was a bit surprised how quickly we came to the line. I was a bit frustrated so it was really nice to get the win and the race lead."

Boasson Hagen took over the leader's jersey held by stage one winner Gianni Meersman (Lotto Belisol). The Belgian holds second overall with the same time as Boasson Hagen, while Boeckmans moves up to third at four seconds.

Boasson Hagen is modest about his general classification ambitions, particularly with teammates Bradley Wiggins, Chris Froome and Richie Porte also competing in Portugal.

"I'm not a super climber and I'm not sure if I can manage to stay in yellow but it's more important to keep the GC guys up there," said Boasson Hagen. "We'll see what happens. I will try to stay in there as long as possible and hopefully I can help the guys."

The Volta ao Algarve peloton will face the queen stage tomorrow, featuring five categorised climbs and culminating with a mountain finish atop the category 2 Alto do Malhao.

Break of the day forms early

Just two kilometres into the stage, three riders went on the attack to seek their fortunes in the Volta ao Algarve's second day of racing: Raul Alarcon (Efapel-Glassdrive), Niels Wytinck (An Post-Sean Kelly) and Tomás Swift-Metcalfe (Carmim-Prio).

After 28 kilometres of racing, the trio's advantage ballooned to nearly six minutes over a complacent peloton, but Lotto Belisol, working for race leader Gianni Meersman, began to up the tempo in the field and keep the escapees' margin at a manageable size.

By 65.5km, their lead stood at 3:00, where it stabilised for the next hour of racing.

A pair of category three climbs shattered the break, as the Portugal-based Swift-Metcalfe dropped his two companions and swept up top honours for each KOM at 107.3km and 136.7km. Alarcon and Wytinck were absorbed by the peloton, while the Briton pressed onward to the finish line in Lagoa on his own, as the parcours was now largely downhill for the remainder of the 187.5km stage.

Swift-Metcalfe, however, having taken both KOMs, opted to sit up and was soon absorbed by the peloton on the narrow, undulating roads only to have Preben Van Hecke (Topsport Vlaanderen-Mercator) and César Fonte (Efapel-Glassdrive) go on the attack and take his place off the front.

Carmim-Prio took over the pace-making duties from Lotto Belisol with 35km to go as the peloton left the narrower, mountain roads and reached the wide-open thoroughfares comprising the stage finale, ideal for making quick work of Van Hecke's and Fonte's 1:30 advantage.

The Portuguese Continental squad steadily chipped away at the break's lead and with 20km remaining the ProTour squads of Lotto Belisol, Sky and Vacansoleil-DCM assumed the chase effort at the head of the field. The two-man escape was soon absorbed just two kilometres later.

Not content to wait for a field sprint finish, Christophe Riblon (Ag2R-La Mondiale) and Thomas De Gendt (Vacansoleil-DCM) rolled off the front of the peloton and eked out a 26-second lead with 11km remaining.

The wide-open roads were not to the duo's advantage, and with the teams of the sprinters eager for another bunch gallop finale their escape attempt came to a conclusion five kilometres from the finish line.

Full Results 1 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling 4:57:23 2 Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM 3 Gerald Ciolek (Ger) Omega Pharma-QuickStep 4 Matti Breschel (Den) Rabobank 5 Anthony Ravard (Fra) Ag2R-La Mondiale 6 Lloyd Mondory (Fra) Ag2R-La Mondiale 7 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural 8 Koldo Fernandez (Spa) Garmin-Barracuda 9 Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma-QuickStep 10 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 11 Filipe Cardoso (Por) Efapel-Glassdrive 12 Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil-DCM 13 Fabian Wegmann (Ger) Garmin-Barracuda 14 Richie Porte (Aus) Sky Procycling 15 Gianni Meersman (Bel) Lotto Belisol 16 Jetse Bol (Ned) Rabobank 17 Jan Bakelants (Bel) RadioShack-Nissan 18 Paul Martens (Ger) Rabobank 19 Rui Costa (Por) Movistar Team 20 Sven Vandousselaere (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 21 Samuel Caldeira (Por) Carmim-Prio 22 Tiago Machado (Por) RadioShack-Nissan 23 Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM 24 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 25 Stijn Devolder (Bel) Vacansoleil-DCM 26 Sérgio Ribeiro (Por) Efapel-Glassdrive 27 Nikolay Trusov (Rus) RusVelo 28 Heinrich Haussler (Aus) Garmin-Barracuda 29 Dries Devenyns (Bel) Omega Pharma-QuickStep 30 Andreas Klöden (Ger) RadioShack-Nissan 31 Kasper Klostergaard Larsen (Den) Saxo Bank 32 Michel Kreder (Ned) Garmin-Barracuda 33 José Mendes (Por) LA-Antarte 34 Luis Leon Sanchez (Spa) Rabobank 35 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 36 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-QuickStep 37 Alejandro Marque (Spa) Carmim-Prio 38 Nicolas Roche (Irl) Ag2R-La Mondiale 39 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol 40 Tony Martin (Ger) Omega Pharma-QuickStep 41 Lars Petter Nordhaug (Nor) Sky Procycling 42 Andrew Talansky (USA) Garmin-Barracuda 43 Danail Andonov Petrov (Bul) Caja Rural 44 Martin Velits (Svk) Omega Pharma-QuickStep 45 Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team 46 Bram Tankink (Ned) Rabobank 47 André Cardoso (Por) Caja Rural 48 Bruno Pires (Por) Saxo Bank 49 David Arroyo (Spa) Movistar Team 50 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil-DCM 51 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 52 Ronan McLaughlin (Irl) An Post-Sean Kelly 53 Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 54 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM 55 Greg van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 56 Kanstantsin Sivtsov (Blr) Sky Procycling 57 Ben Hermans (Bel) RadioShack-Nissan 58 Sérgio Paulinho (Por) Saxo Bank 59 Hugo Sabido (Por) LA-Antarte 60 Jesse Sergent (NZl) RadioShack-Nissan 61 Domingos Gonçalves (Por) Onda 62 Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma-QuickStep 63 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Movistar Team 64 Michael Morkov (Den) Saxo Bank 65 Philip Deignan (Irl) UnitedHealthcare Pro Cycling 66 David Livramento (Por) Carmim-Prio 67 Ricardo Mestre (Por) Carmim-Prio 68 Rory Sutherland (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 69 Henrique Casimiro (Por) Carmim-Prio 70 Gustav Larsson (Swe) Vacansoleil-DCM 71 Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol 72 Thomas Lövkvist (Swe) Sky Procycling 73 Matthew Busche (USA) RadioShack-Nissan 74 Arkimedes Arguelyes Rodriges (Rus) RusVelo 75 Laurent Didier (Lux) RadioShack-Nissan 76 Sep Vanmarcke (Bel) Garmin-Barracuda 77 José Gonçalves (Por) Onda 78 Márcio Barbosa (Por) LA-Antarte 79 César Fonte (Por) Efapel-Glassdrive 80 Blel Kadri (Fra) Ag2R-La Mondiale 81 Andreas Klier (Ger) Garmin-Barracuda 82 Ivan Rovny (Rus) RusVelo 83 Stef Clement (Ned) Rabobank 84 José Herrada (Spa) Movistar Team 85 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 86 Branislau Samoilau (Blr) Movistar Team 87 Sergio Pardilla (Spa) Movistar Team 88 Marcos Garcia (Spa) Caja Rural 89 Alexander Khatuntsev (Rus) RusVelo 90 Nick Nuyens (Bel) Saxo Bank 91 Matteo Tosatto (Ita) Saxo Bank 92 Amaro Antunes (Por) Carmim-Prio 93 Luís Silva (Por) Carmim-Prio 94 Carlos Barredo Llamazales (Spa) Rabobank 95 Jesus Hernandez (Spa) Saxo Bank 96 Yelko Gomez (Pan) Caja Rural 97 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 98 Benjamin King (USA) RadioShack-Nissan 99 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 100 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 101 Jeffry Louder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 102 Laurens De Vreese (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 103 Artem Ovechkin (Rus) RusVelo 104 Sérgio Sousa (Por) Efapel-Glassdrive 105 Sébastien Minard (Fra) Ag2R-La Mondiale 106 Martin Elmiger (Swi) Ag2R-La Mondiale 107 Ricardo Vilela (Por) Efapel-Glassdrive 108 Daniel Silva (Por) Onda 109 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 110 Hélder Oliveira (Por) Onda 111 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 112 Kai Reus (Ned) UnitedHealthcare Pro Cycling 113 Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team 114 Serguei Klimov (Rus) RusVelo 115 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 116 Dmitry Kozontchuk (Rus) RusVelo 117 Hernâni Brôco (Por) Caja Rural 118 Mark Christian (GBr) An Post-Sean Kelly 119 Hugo Sancho (Por) LA-Antarte 120 Rick Flens (Ned) Rabobank 121 Nuno Ribeiro (Por) Efapel-Glassdrive 122 Xabier Zandio (Spa) Sky Procycling 123 Enrique Salgueiro (Spa) LA-Antarte 124 Bruno Silva (Por) LA-Antarte 125 Karsten Kroon (Ned) Saxo Bank 126 Delio Fernandez (Spa) Onda 127 Nikita Eskov (Rus) RusVelo 128 Julian Sanchez Pimienta (Spa) Caja Rural 129 Mikael Cherel (Fra) Ag2R-La Mondiale 130 Raul Alarcon (Spa) Efapel-Glassdrive 131 Frederique Robert (Bel) Lotto Belisol 132 Célio Sousa (Por) Onda 133 Pieter Ghyllebert (Bel) An Post-Sean Kelly 134 Gediminas Bagdonas (Ltu) An Post-Sean Kelly 135 Marzio Bruseghin (Ita) Movistar Team 136 Vergílio Santos (Por) LA-Antarte 137 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 138 Johann Tschopp (Swi) BMC Racing Team 139 Kenny De Haes (Bel) Lotto Belisol 140 Bradley White (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 141 Christophe Riblon (Fra) Ag2R-La Mondiale 0:00:23 142 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM 143 Maarten Neyens (Bel) Lotto Belisol 144 Connor McConvey (Irl) An Post-Sean Kelly 145 Martijn Maaskant (Ned) Garmin-Barracuda 146 Niko Eeckhout (Bel) An Post-Sean Kelly 147 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 148 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-QuickStep 149 Sander Cordeel (Bel) Lotto Belisol 0:00:55 150 Jason McCartney (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:01:25 151 Josue Enzo Moyano (Arg) Caja Rural 152 Bruno Sancho (Por) LA-Antarte 153 Olivier Kaisen (Bel) Lotto Belisol 0:02:16 154 Joren Segers (Bel) An Post-Sean Kelly 0:02:30 155 Niels Wytinck (Bel) An Post-Sean Kelly 156 Tomás Swift-Metcalfe (GBr) Carmim-Prio 0:10:23 DNF Marc De Maar (AHo) UnitedHealthcare Pro Cycling

Points 1 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling 25 pts 2 Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM 20 3 Gerald Ciolek (Ger) Omega Pharma-QuickStep 16 4 Matti Breschel (Den) Rabobank 13 5 Anthony Ravard (Fra) Ag2R-La Mondiale 10 6 Lloyd Mondory (Fra) Ag2R-La Mondiale 8 7 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural 6 8 Koldo Fernandez (Spa) Garmin-Barracuda 4 9 Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma-QuickStep 2 10 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 1

Sprint 1 - Estoi. 9.3km 1 Raul Alarcon (Spa) Efapel-Glassdrive 3 pts 2 Niels Wytinck (Bel) An Post-Sean Kelly 2 3 Tomás Swift-Metcalfe (GBr) Carmim-Prio 1

Sprint 2 - Snack-Bar Picadilly, 27.8km 1 Raul Alarcon (Spa) Efapel-Glassdrive 3 pts 2 Niels Wytinck (Bel) An Post-Sean Kelly 2 3 Tomás Swift-Metcalfe (GBr) Carmim-Prio 1

Mountain 1 - Monchique (Cat. 3) 107.3km 1 Tomás Swift-Metcalfe (GBr) Carmim-Prio 5 pts 2 Raul Alarcon (Spa) Efapel-Glassdrive 3 3 Niels Wytinck (Bel) An Post-Sean Kelly 1

Mountain 2 - Marmelete (Cat. 3) 136.7km 1 Tomás Swift-Metcalfe (GBr) Carmim-Prio 5 pts 2 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 3 3 Sérgio Sousa (Por) Efapel-Glassdrive 1

Teams 1 Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 14:52:09 2 Rabobank Cycling Team 3 Omega Pharma-Quickstep 4 AG2R La Mondiale 5 Garmin - Barracuda 6 Sky Procycling 7 Topsport Vlaanderen - Mercator 8 RadioShack-Nissan 9 Caja Rural 10 Movistar Team 11 Efapel - Glassdrive 12 Carmim - Prio 13 Lotto Belisol Team 14 BMC Racing Team 15 Team Saxo Bank 16 La - Antarte 17 Rusvelo 18 UnitedHealthcare Pro Cycling Team 19 Onda 20 An Post - Sean Kelly

General classification after stage 2 1 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling 8:59:30 2 Gianni Meersman (Bel) Lotto Belisol 3 Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM 0:00:04 4 Greg van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 5 Matti Breschel (Den) Rabobank 0:00:06 6 Anthony Ravard (Fra) Ag2R-La Mondiale 0:00:10 7 Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil-DCM 8 Fabian Wegmann (Ger) Garmin-Barracuda 9 Rui Costa (Por) Movistar Team 10 Jan Bakelants (Bel) RadioShack-Nissan 11 Lloyd Mondory (Fra) Ag2R-La Mondiale 12 Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma-QuickStep 13 Richie Porte (Aus) Sky Procycling 14 Paul Martens (Ger) Rabobank 15 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 16 Dries Devenyns (Bel) Omega Pharma-QuickStep 17 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 18 Nicolas Roche (Irl) Ag2R-La Mondiale 19 Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM 20 Tiago Machado (Por) RadioShack-Nissan 21 Tony Martin (Ger) Omega Pharma-QuickStep 22 Sérgio Ribeiro (Por) Efapel-Glassdrive 23 Alejandro Marque (Spa) Carmim-Prio 24 Michel Kreder (Ned) Garmin-Barracuda 25 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-QuickStep 26 Andreas Klöden (Ger) RadioShack-Nissan 27 José Mendes (Por) LA-Antarte 28 Lars Petter Nordhaug (Nor) Sky Procycling 29 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil-DCM 30 Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 31 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol 32 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM 33 Sep Vanmarcke (Bel) Garmin-Barracuda 34 Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma-QuickStep 35 Rory Sutherland (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 36 Blel Kadri (Fra) Ag2R-La Mondiale 37 César Fonte (Por) Efapel-Glassdrive 38 Nick Nuyens (Bel) Saxo Bank 39 Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team 40 Luis Leon Sanchez (Spa) Rabobank 0:00:15 41 Sven Vandousselaere (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 42 Gerald Ciolek (Ger) Omega Pharma-QuickStep 0:00:16 43 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 0:00:17 44 Stijn Devolder (Bel) Vacansoleil-DCM 45 Samuel Caldeira (Por) Carmim-Prio 46 Bram Tankink (Ned) Rabobank 47 Andrew Talansky (USA) Garmin-Barracuda 48 Bruno Pires (Por) Saxo Bank 49 Danail Andonov Petrov (Bul) Caja Rural 50 Filipe Cardoso (Por) Efapel-Glassdrive 51 André Cardoso (Por) Caja Rural 52 Hugo Sabido (Por) LA-Antarte 53 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Movistar Team 54 Jesse Sergent (NZl) RadioShack-Nissan 55 David Arroyo (Spa) Movistar Team 56 Kanstantsin Sivtsov (Blr) Sky Procycling 57 Jetse Bol (Ned) Rabobank 58 Thomas Lövkvist (Swe) Sky Procycling 59 Ronan McLaughlin (Irl) An Post-Sean Kelly 60 Sérgio Paulinho (Por) Saxo Bank 61 Henrique Casimiro (Por) Carmim-Prio 62 Kasper Klostergaard Larsen (Den) Saxo Bank 63 Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team 64 José Herrada (Spa) Movistar Team 65 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural 66 Laurent Didier (Lux) RadioShack-Nissan 67 David Livramento (Por) Carmim-Prio 68 Domingos Gonçalves (Por) Onda 69 Stef Clement (Ned) Rabobank 70 Heinrich Haussler (Aus) Garmin-Barracuda 71 Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol 72 Martin Velits (Svk) Omega Pharma-QuickStep 73 Sergio Pardilla (Spa) Movistar Team 74 Gustav Larsson (Swe) Vacansoleil-DCM 75 Philip Deignan (Irl) UnitedHealthcare Pro Cycling 76 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 77 Branislau Samoilau (Blr) Movistar Team 78 Matteo Tosatto (Ita) Saxo Bank 79 Ricardo Vilela (Por) Efapel-Glassdrive 80 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 81 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 82 Ivan Rovny (Rus) RusVelo 83 José Gonçalves (Por) Onda 84 Matthew Busche (USA) RadioShack-Nissan 85 Jesus Hernandez (Spa) Saxo Bank 86 Laurens De Vreese (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 87 Ben Hermans (Bel) RadioShack-Nissan 88 Andreas Klier (Ger) Garmin-Barracuda 89 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 90 Carlos Barredo Llamazales (Spa) Rabobank 91 Márcio Barbosa (Por) LA-Antarte 92 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 93 Michael Morkov (Den) Saxo Bank 94 Martin Elmiger (Swi) Ag2R-La Mondiale 95 Luís Silva (Por) Carmim-Prio 96 Marcos Garcia (Spa) Caja Rural 97 Yelko Gomez (Pan) Caja Rural 98 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 99 Sérgio Sousa (Por) Efapel-Glassdrive 100 Pieter Ghyllebert (Bel) An Post-Sean Kelly 101 Delio Fernandez (Spa) Onda 102 Hugo Sancho (Por) LA-Antarte 103 Benjamin King (USA) RadioShack-Nissan 104 Alexander Khatuntsev (Rus) RusVelo 105 Hélder Oliveira (Por) Onda 106 Hernâni Brôco (Por) Caja Rural 107 Sébastien Minard (Fra) Ag2R-La Mondiale 108 Amaro Antunes (Por) Carmim-Prio 109 Daniel Silva (Por) Onda 110 Artem Ovechkin (Rus) RusVelo 111 Nuno Ribeiro (Por) Efapel-Glassdrive 112 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 113 Dmitry Kozontchuk (Rus) RusVelo 114 Bruno Silva (Por) LA-Antarte 115 Kai Reus (Ned) UnitedHealthcare Pro Cycling 116 Serguei Klimov (Rus) RusVelo 117 Julian Sanchez Pimienta (Spa) Caja Rural 118 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 119 Célio Sousa (Por) Onda 120 Mark Christian (GBr) An Post-Sean Kelly 121 Nikita Eskov (Rus) RusVelo 122 Vergílio Santos (Por) LA-Antarte 123 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 124 Johann Tschopp (Swi) BMC Racing Team 0:00:37 125 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM 0:00:40 126 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-QuickStep 127 Maarten Neyens (Bel) Lotto Belisol 128 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 129 Gediminas Bagdonas (Ltu) An Post-Sean Kelly 130 Nikolay Trusov (Rus) RusVelo 0:00:44 131 Raul Alarcon (Spa) Efapel-Glassdrive 0:00:52 132 Koldo Fernandez (Spa) Garmin-Barracuda 0:00:58 133 Jeffry Louder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 134 Karsten Kroon (Ned) Saxo Bank 0:01:04 135 Bradley White (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:01:26 136 Arkimedes Arguelyes Rodriges (Rus) RusVelo 0:01:28 137 Bruno Sancho (Por) LA-Antarte 0:01:42 138 Josue Enzo Moyano (Arg) Caja Rural 139 Connor McConvey (Irl) An Post-Sean Kelly 0:02:04 140 Niko Eeckhout (Bel) An Post-Sean Kelly 0:02:14 141 Ricardo Mestre (Por) Carmim-Prio 0:02:17 142 Kenny De Haes (Bel) Lotto Belisol 0:02:20 143 Enrique Salgueiro (Spa) LA-Antarte 0:02:40 144 Martijn Maaskant (Ned) Garmin-Barracuda 0:02:43 145 Sander Cordeel (Bel) Lotto Belisol 0:03:02 146 Niels Wytinck (Bel) An Post-Sean Kelly 0:03:24 147 Rick Flens (Ned) Rabobank 0:03:30 148 Xabier Zandio (Spa) Sky Procycling 149 Marzio Bruseghin (Ita) Movistar Team 150 Olivier Kaisen (Bel) Lotto Belisol 0:03:44 151 Mikael Cherel (Fra) Ag2R-La Mondiale 0:06:16 152 Frederique Robert (Bel) Lotto Belisol 0:06:17 153 Christophe Riblon (Fra) Ag2R-La Mondiale 0:06:40 154 Tomás Swift-Metcalfe (GBr) Carmim-Prio 0:10:38 155 Jason McCartney (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:14:26 156 Joren Segers (Bel) An Post-Sean Kelly 0:15:31

Points classification 1 Matti Breschel (Den) Rabobank 29 pts 2 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling 27 3 Gianni Meersman (Bel) Lotto Belisol 25 4 Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM 20 5 Greg van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 20 6 Anthony Ravard (Fra) Ag2R-La Mondiale 18 7 Gerald Ciolek (Ger) Omega Pharma-QuickStep 16 8 Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil-DCM 13 9 Nicolas Roche (Irl) Ag2R-La Mondiale 10 10 Lloyd Mondory (Fra) Ag2R-La Mondiale 8 11 Raul Alarcon (Spa) Efapel-Glassdrive 6 12 Karsten Kroon (Ned) Saxo Bank 6 13 Rui Costa (Por) Movistar Team 6 14 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural 6 15 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 4 16 Koldo Fernandez (Spa) Garmin-Barracuda 4 17 Niels Wytinck (Bel) An Post-Sean Kelly 4 18 Ricardo Mestre (Por) Carmim-Prio 3 19 Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma-QuickStep 2 20 Sven Vandousselaere (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 2 21 Tomás Swift-Metcalfe (GBr) Carmim-Prio 2 22 Jan Bakelants (Bel) RadioShack-Nissan 1 23 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 1 24 Mikael Cherel (Fra) Ag2R-La Mondiale 1

Sprint classification 1 Raul Alarcon (Spa) Efapel-Glassdrive 6 pts 2 Karsten Kroon (Ned) Saxo Bank 6 3 Niels Wytinck (Bel) An Post-Sean Kelly 4 4 Ricardo Mestre (Por) Carmim-Prio 3 5 Sven Vandousselaere (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 2 6 Tomás Swift-Metcalfe (GBr) Carmim-Prio 2 7 Mikael Cherel (Fra) Ag2R-La Mondiale 1

Mountains classification 1 Karsten Kroon (Ned) Saxo Bank 10 pts 2 Tomás Swift-Metcalfe (GBr) Carmim-Prio 10 3 Sérgio Sousa (Por) Efapel-Glassdrive 7 4 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 3 5 Raul Alarcon (Spa) Efapel-Glassdrive 3 6 Ricardo Mestre (Por) Carmim-Prio 1 7 Niels Wytinck (Bel) An Post-Sean Kelly 1 8 Mikael Cherel (Fra) Ag2R-La Mondiale 1