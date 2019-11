Hometown heroine, Rebecca Rusch (Specialized), competing for the first time in a singlespeed race, won by over nine minutes, traversing the 22.25-kilometer course in 1:31:43.

"Hearing my name and seeing all of my friends and my training partners," a jubilant Rusch said after her win. "It's the best week of my life living here, having nationals here. It's awesome."

"I've never done a singlespeed race before in my life. It's good. It's a short distance for me. Since last week. I had my bike converted from a geared bike into a singlespeed just for this race."

In the men's singlespeed race, Cary Smith earned the gold medal with a time of 1:21:36, slightly more than two minutes faster than silver medalist Cameron Brenneman.

Full Results

Singlespeed women # Rider Name (Country) Team Result 1 Rebecca Rusch (Specialized) 1:31:43 2 Jennifer Wilson 0:09:32 3 Melissa Leibling 0:12:37 4 Sarah Tescher 0:16:40 5 Lisa Curry (Gallatin Valley Bicycle Club) 0:17:33 6 Anne Cheeney (Durango Devo) 0:41:09

Singlespeed men # Rider Name (Country) Team Result 1 Cary Smith 1:21:36 2 Cameron Brenneman 0:02:17 3 Cody Peterson 0:03:37 4 Christopher Mcgovern 0:03:50 5 Chad Cheeney (Durango Devo) 0:04:55 6 Evan Plews 0:04:51 7 Ryan Voss 0:05:40 8 Dejay Birtch (Niner Stans Ergon) 0:07:19 9 Joshua Krattiger (Joyride Cycles-ID) 0:08:08 10 Anthony Anderson 0:08:53 11 Brian Fuller (Broken Spoke Cycling) 12 Tom Flynn 0:09:13 13 Mathew Newbill (Boise Cycling Club/George's/BODE) 0:09:40 14 Toby Biery (Joyride Cycles-ID) 0:09:43 15 Pat Schott 0:11:06 16 Bryon Waite 0:11:53 17 Tim Phillips 0:12:40 18 Brian Gerow 0:13:40 19 Matt Furber 0:13:57 20 Matthew Pollard (University of Idaho) 0:14:59 21 Jay Bretz 0:15:12 22 Derek Nelson (Joyride Cycles-ID) 0:15:16 23 Chris Howell 0:16:43 24 Matthew Hermann 0:18:30 25 Aaron Huebner 0:20:35 26 Richard Mcchrystal 0:21:54 27 Heith Masters (Team Dude Girl/Colnago presented by IE Bikes) 0:33:14 28 Lawrence Jobe 0:37:13 29 Danny Knoll (Reno Wheelmen) 0:38:35 DNS Shea Andersen DNS Michael Brazel (Old Town Bicycle (OTB)/Old Town Bicycle Race Team (OTB)) DNS Dik Lagerwerff (Joyride Cycles-ID) DNF James Upshaw

Cat. 1 Women 19-24 # Rider Name (Country) Team Result 1 Katie Sodergren 1:39:55 2 Lindsy Campbell (Northern Rockies Cycling Team) 0:10:40 3 Lauren Gregg 0:13:54 4 Katelyn Isaacson 0:17:39

Cat. 1 Women 25-29 # Rider Name (Country) Team Result 1 Rose Grant (Sportsman & Ski Haus) 1:35:17 2 Jena Greaser (NorEast Cycling) 0:06:50 3 Sara Schroeder (Mud Honey) 0:08:00 4 Mary Foss 0:11:53 5 Jamie Terry 0:22:35

Cat. 1 Women 30-34 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jamie Busch 1:39:17 2 Serena Bishop 0:05:57 3 Rebekah Rottenberg (Davis Bike Club/Davis Bike Club Race Team) 0:07:07 4 Becky Sears 0:07:12 5 Megan Chinburg (Veloforma) 0:08:14 6 Carolynn Romaine 0:08:36 7 Willa Johnson 0:13:50 8 Amber Broch 0:14:23 9 Lauren Ziedonis 0:17:39 10 Kimberly Ridgeway (Mandalay Bay/McGhie's) 0:24:06 11 Cherese Mclain 0:24:36 12 Sarah Agena (Adventure 212) 0:30:46 DNS Mary Brown (Lost River Cycling Club)

Cat. 1 Women 35-39 # Rider Name (Country) Team Result 1 Brooke Hovey (Mud Honey/Mud Honey Cycling) 1:34:22 2 Tara Walhart 0:04:44 3 Hollie Mcgovern (CalNorte VC Switchbacks) 0:11:44 4 Melanie Long 0:12:29 5 Abbie Durkee (Whole Athlete/Whole Athlete-Specialized) 0:17:05 6 Peggy Boggs 0:18:48 7 Michelle Peariso (Adventure 212) 0:34:40

Cat. 1 Women 40-44 # Rider Name (Country) Team Result 1 Helene Drumm 1:37:23 2 Christine Irelan 0:01:38 3 Jill Hardiman 0:06:33 4 Heidi Volpe 0:08:13 5 Brenna Lopez-Otero (Bend Memorial Clinic Total Care ) 0:08:31 6 Janelle Conners (Mud Honey/Mud Honey Cycling) 0:10:24 7 Carrie Edwards (Zeitgeist Racing Cycling Team) 0:10:51 8 Liv Jensen (Mud Honey) 0:12:23 9 Sheri Boltz 0:12:26 10 Kristin Drumm (Divine Electric Norcal) 0:13:18 11 Lajuan Kelley 0:32:14 DNS Susan Robinson (Mud Honey)

Cat. 1 Women 45-49 # Rider Name (Country) Team Result 1 Julia Violich (Peanut Butter & Co. TWENTY 12/Peanut Butter & Co. TWENTY12) 1:35:21 2 Karen Hogan (Justin's / Titus Mountain Bike Team/Justin's Cycling) 0:06:13 3 Coreen Wright 0:10:14 4 Michelle Richardson (Montana Velo) 0:20:07 5 Elaine Bothe 0:26:05 6 Susan Thompson (Pasadena Athletic Assoc (PAA)/PAA/REMAX) 0:29:25 7 Dorothy Gibson 0:36:32 8 Debra Mercy (Eastside Cycles-Idaho) 0:46:36 9 Dorothy Wong 0:46:38 -1lap Michelle Thorstrom DNS Jessica Kisiel DNS India Wysong (Mud Honey) DNS Amy Hermes DNS Michele Bliss (Justin's / Titus Mountain Bike Team)

Cat. 1 Women 50-54 # Rider Name (Country) Team Result 1 Anne Gonzales 1:38:34 2 Laura Howat 0:12:02 3 Ursula Sandefur 0:13:44 4 Ellen Guthrie (Revolution Cafe Rio) 0:14:08 5 Lori Smith (Wild Rockies Inc/Wild Rockies race team) 0:16:07 6 Ellen White 0:18:12 7 Susan Katsilometes 0:21:11 8 Julie Bates (Team Roaring Mouse) 0:23:27 -1lap Anne Catherine Roch-Levecq DNS Jennifer Hollibaugh

Cat. 1 Women 55-59 # Rider Name (Country) Team Result 1 Lesley Jensen (One Team Racing) 0:57:58 2 Karla Segale (Methow Valley Cycling) 0:06:52 3 Victoria Wiseman (Mud Honey/Mud Honey Cycling) 0:13:56 4 Marti Merritt 0:27:25 5 Melissa Boyd 0:28:12

Cat. 1 Women 60+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Martha Iverson (Durango Wheel Club) 1:12:47 2 Melinda Berge 0:12:35

Cat. 1 Men 19-24 # Rider Name (Country) Team Result 1 Brennan Wodtli 1:18:11 2 Greg Krieger (Team Extreme) 0:04:38 3 Sean Jones (Montana Cycling and Ski) 0:05:02 4 Chris Jackson (California Polytechnic-San Luis Obispo) 0:06:04 5 Garet Steinmetz (Ethos Racing) 0:06:06 6 Riley Howard (Red Peloton) 0:06:10 7 Andrew Juiliano 0:08:32 8 Nathan Petter (Team Rio Grande/Team Rio Grande Mountain Bike) 0:09:45 9 Derek Yarra 0:10:21 10 Brent Hall 0:11:50 11 Sam Chovan (Mafia Racing) 0:13:17 12 Joshua Murdock 0:14:39 13 Andrew Duensing 0:16:16 14 Zane Enders (University of Utah) 0:18:19 15 Joshua Elston (Ogden Cycling Education Foundation) 0:24:48 16 Travis Brown 0:27:57 17 Daniel Gerow (Wolverine Sports Club) 0:36:33 DNS Adam Looney (University of Wyoming)

Cat. 1 Men 25-29 # Rider Name (Country) Team Result 1 Brendan Shafer (Durango Devo) 1:19:46 2 Miguel Ramos 0:00:58 3 Jafer Beizer (TBB Sports) 0:01:01 4 Adam Leiferman 0:01:14 5 Tyler Gauthier (Range Mountain Bike Association/Culvers Racing) 0:01:50 6 Douglas Shryock 0:02:10 7 Brandon Cross 0:03:27 8 Taylor Foss 0:04:17 9 Tyler Jenema (Mafia Racing) 0:04:44 10 Daniel Stuart 0:05:01 11 John Reuter 0:06:59 12 Paul Pacillas Jr 0:09:10 13 Zack Heim 0:12:59 14 Joshua Krzyzek (Union Velo Club/Union Velo) 0:14:17 15 Chris Thibodeau (Sho-Air/SERT/SHO-AIR/ SERT) 0:14:22 16 Kaehl Dale 0:15:44 17 Barret Fishner (Mandalay Bay/McGhie's) 0:17:02 18 Benjamin Ragains 0:18:01 19 Brian Marsh 0:19:17 20 Patrick Wiatrolik 0:20:33 21 Anthony Santamaria 0:21:54 DNS Michael Shea DNF Shane Johnson DNF Stephane Roch (SKLZ Cycling Team)

Cat. 1 Men 30-34 # Rider Name (Country) Team Result 1 Ty Kady 1:19:21 2 Marco Arocha (Team Velosport Club) 0:00:38 3 Josh Whitney (RockyMounts~Izze Racing) 0:02:51 4 Douglas Schuler (Boulder Cycle Sport) 0:03:54 5 Scott Morris 0:04:13 6 Joel Shehan (Sportsman & Ski Haus) 0:04:15 7 Brandon Gritters (Rock N' Road Cyclery) 0:04:31 8 Billy Damon (Bicycle Emporium) 0:05:07 9 Eric Chizum 0:05:50 10 Eric Zuber (Eastside Cycles-Idaho) 0:06:15 11 James O'neal (Team Hammer Nutrition) 0:06:57 12 Brian Butler 13 Aaron Wilcher 0:09:05 14 Travis Donn (Ethos Racing) 0:10:12 15 Ben Biggerstaff 0:11:34 16 Brian Rees 0:12:58 17 Alan Adams (Lake Washington Velo) 0:13:53 18 Joseph Gallegos (Eastside Cycles-Idaho) 0:14:48 19 Aaron Hagge 20 Eric Rubottom 0:18:49 21 Nathan Haslick (International Christian Cycling Club) 0:22:55 22 Brett Butler 0:34:08 23 Ryan Hughs (Pain Cave Productions/Team Stanley) 0:35:38 DNF Casey Hill

Cat. 1 Men 35-39 # Rider Name (Country) Team Result 1 Kyle Dixon 1:20:10 2 Scott Leland 0:03:04 3 Justin Mann (Rock N' Road Cyclery) 0:03:52 4 Jerry Long (Coeur d 'Alene Velo Racers (CDAVR)/Vertical Earth) 0:04:39 5 Troy Olson 0:04:59 6 Ryon Butterfield (Idaho Cycling Enthusiasts (ICE)) 0:05:05 7 Benjamin Miller (Echelon Energy Cycling Team) 0:05:36 8 Jeff Ward 0:06:15 9 Aaron Campbell (Bountiful Mazda Cycling Team) 0:07:00 10 Jonathan Lombardo (Finkraft) 0:07:37 11 Christopher Kelly (Team Roaring Mouse) 0:07:52 12 Jp Brocket (Ethos Racing) 0:09:02 13 Arn Allemand (Team Ascent Idaho) 0:09:21 14 Joseph Jensen 0:09:34 15 Tom Torrance 0:10:24 16 Armando Mireles (Team Ascent Idaho) 0:10:48 17 Christian Litzsinger (Lost River Cycling Club) 0:11:11 18 Andrew Filler 0:11:22 19 Thomas Grant (Boise Cycling Club/George's/BODE) 0:11:58 20 Paul Fleming (Wild Rockies Inc) 0:14:21 21 Mark Schafer (Eastside Cycles-Idaho) 0:14:27 22 Donald Morehouse 0:14:43 23 Jake Wade 0:16:13 24 Robert Stine Jr (NBX Bikes/Quadfire Racing/NBX/Narragansett Beer Cycling Team p/b A) 0:16:44 25 Shawn Mottram (Union Velo Club/Union Velo Club LTD) 0:17:09 26 Brian Cavanagh (Boise Cycling Club/George's/BODE) 0:17:43 27 Ben Stein 0:21:47 28 Erik Antink 0:23:08 DNF Dustin Phillips (Team Hammer Nutrition) DNF Aaron Stites DNF Jorge Espinoza (GS Ciao) DNF David Dornaus (Corner Cycle Cycling Club)

Cat. 1 Men 40-44 # Rider Name (Country) Team Result 1 Dario Fredrick (Whole Athlete/Whole Athlete-Specialized) 1:19:57 2 Mark Legg Compton 0:00:17 3 Kenny Wehn (Notubes Race Team) 0:02:22 4 Stanislaus (Stosh) Bankston (Bicycle Emporium) 0:02:59 5 Kevin Donovan (Team Ascent Idaho) 0:05:06 6 Gaige Sippy (Durango Wheel Club) 7 Eric Carlson (Kryki Sports) 8 Gregg Galletta 0:06:33 9 Paul Sacket 0:07:25 10 Bruce Rogers 0:07:36 11 Tj Henshall (WebCyclery Racing/WebCyclery.com) 0:08:10 12 Jeff Angermann (Team Bicycles Plus/SAFEWAY/PureRed Creative/Bicycles Plus) 0:09:06 13 Douglas Herlocker (Team Ascent Idaho) 0:09:37 14 Adam Plummer 0:10:32 15 Mario Correa (Team Velosport Club/Sho-air/Rock 'n Road) 16 Douglas Hudson (Feedback Sports Racing) 0:10:55 17 Kenneth Jones (Lost River Cycling Club) 18 Mike Gile (Jet City Velo/ByrneInvent) 0:12:51 19 Scott Herzig (Montana Velo) 20 Sean Kelsey 0:13:46 21 Marc Driver (Sun Summit Cycling Club) 22 Tim White (Bikeman.com) 0:14:25 23 Steven Gustafson 24 Joe Chalmers (Northern Rockies Cycling Team) 25 Sean Haidet 0:16:24 26 Daniele Farnedi (Team Roaring Mouse) 0:16:26 27 Matt Jordan 0:17:12 28 Mike Sherman (Broken Spoke Cycling) 0:18:49 29 Matthew Engel 30 Cisco Moran (Team Roaring Mouse) 0:22:20 31 Jayson Webb (Broken Films Racing) 0:25:25 32 Tom Ahlrichs 0:28:01 33 Jeffrey Cramer 0:31:32 DNS Mike Hileman (High Desert Cycling Club) DNS Michael Pastore DNS Carl Zamora (Eastside Cycles-Idaho)

Cat. 1 Men 45-49 # Rider Name (Country) Team Result 1 Donald Myrah 1:23:02 2 Michael Hogan (Justin's / Titus Mountain Bike Team/Justin's Cycling) 0:02:02 3 Frank Gonzalez (Montana Velo) 0:03:02 4 Brian Taylor (Team Ascent Idaho) 0:03:26 5 Mark Roebke 0:03:43 6 William Sullivan 0:04:15 7 Matthew Lynch 0:04:59 8 Tim Godby (enCompass Racing) 0:07:18 9 Chris Carlson (Matrix Cycling Club/Matrix/RBM) 0:07:41 10 Tim Gaertner (Great Northern Cycling Club) 0:08:26 11 Jon Gould 0:09:14 12 Alec Petro (Corner Cycle Cycling Club) 0:09:31 13 Tom Rosencrantz (Lamorinda Cycling Club/Taleo Racing) 0:09:33 14 Daryll Mckenzie (Team Rhino) 0:09:56 15 John Tormey 0:10:22 16 Cully Todd 0:11:46 17 Steve Heaton (Team Bicycle Trip/Symantec) 0:12:01 18 Rocky Crocker (Team W.A.R. (Wenatchee Area Racers)) 0:14:51 19 Dave Wright (Justin's / Titus Mountain Bike Team/Justin's Cycling) 0:18:53 20 Brian Morgan 0:22:37 DNS Peter Smuts DNS Robert Mcgovern DNS Bart Sanderson (Avanti Racing Club/Blue Rooster/Sports Medicine Clinic) DNS Craig Kidd DNS Mark Gilbreath (Kryki Sports/Audi)

Cat. 1 Men 50-54 # Rider Name (Country) Team Result 1 Russell Kappius 1:26:00 2 Wade Wilderman 0:02:46 3 Johnny O'mara 0:02:52 4 Terry Duran (Birmingham Velo/Tria Market / DonohooAuto) 0:04:34 5 Scott Seaton 0:04:49 6 Jordan Swenson (Cole Sport/cole sport) 0:05:25 7 Matt Morell 0:06:43 8 Wayne Avery (Reno Wheelmen) 0:07:32 9 Steve Butler (Kryki Sports/Audi) 10 Philip Simpson 0:07:53 11 Geoffrey Proctor (Montana Velo/USA Cycling) 0:08:00 12 Thomas Dunlap 0:08:36 13 Bill Reed 0:09:09 14 Paul Montgomery 0:14:19 15 Chris Grove (Absolute Bikes Team) 0:16:57 16 Troy Nichol (Boise Cycling Club/George's/BODE) 0:17:04 17 Grant Taylor 0:17:36 18 Page Rost 0:17:39 19 Adam Winstral (Lost River Cycling Club/St. Lukes Sports Medicine/Intermountain ) 0:19:08 20 Dane Grant (Team Roaring Mouse) 0:19:09 21 David Bennett 0:21:24 22 Chris Anderson 0:21:53 23 Talbott Houk 0:23:04 24 Justin Bannerman 0:23:08 25 Mike Kennedy (Lost River Cycling Club/St. Lukes Sports Medicine/Intermountain ) 0:27:14 DNS Joseph Burtoni (Durango Wheel Club) DNS Kevin Willson (Woody Creek Tavern/Hub of Aspen ) DNS Jay Griffin

Cat. 1 Men 55-59 # Rider Name (Country) Team Result 1 Gary Thacker (Justin's / Titus Mountain Bike Team) 1:31:48 2 Dean Swank 0:01:49 3 Russell Asleson 0:04:14 4 Randy Beckner (Montana Velo) 0:05:14 5 Michael Longmire (Northern Rockies Cycling Team/Northern Rockies Orthopaedic) 0:06:18 6 Mark Klinger 0:06:22 7 Bill Schultz 0:06:25 8 Hal Butler 0:07:54 9 Paul Zarubin 0:09:09 10 James (Jimmy) Day 0:09:35 11 Edward (Ted) Thomas 0:09:38 12 Tim Fisher 0:09:40 13 Shawn Grossman (Joyride Cycles-ID) 0:09:47 14 Arthur White 0:12:58 15 Fred Uttke 0:13:46 16 Jack Boltz 0:14:06 17 Gary Young 0:15:49 18 Scott Skelton (Montrose Cycling Club) 0:17:20 20 Luther Barden 0:21:35 21 Steven Edsall (Sun Summit Cycling Club) 0:28:29 22 Bob Greer (Cole Sport/cole sport) 23 Donald Hoffler (Nevada Union High School Mt Bike Team) -1lap Rick Ward DNS Scott Schaefer (Southern Elite/Southern Elite/Sun & Ski Sports) DNS Raymond Fortner DNF Wayne Gorry

Cat. 1 Men 60-64 # Rider Name (Country) Team Result Richard Bagienski (Durango Wheel Club) 0:50:00 1 Don Leet (Bend Endurance Academy) 0:50:49 2 Glen Norton 0:00:35 3 Dwight Hibdon (Mad Dog Cycles Race Team) 0:01:17 4 Dan Meyer (Loon State Cyclists) 0:05:16 5 Thomas Heywood 0:08:12 6 Hunter Smith 0:10:54 7 Kurt Barton 0:14:07 8 Charles Vanzandt (Team Double Check) 0:17:20 9 Brian Volkert (Team Double Check) 0:18:09 10 William (Bill) Dickerson 0:23:36

Cat. 1 Men 65+ # Rider Name (Country) Team Result 1 James Wagner (Cycle Therapy-4 Corners Cycling/Cycle Therapy 4 Corners) 0:54:18 2 Stan Ford 0:00:59 3 Joel Quinn 0:03:04 4 Whitney Fanning 0:05:34 5 Tomas Pastalka 0:06:09 6 Harry Williamson (Fightin' Bobas) 0:06:51 7 Robert Dahlgren 0:08:08 8 Craig Groendyke (Chinook Cycling Club Inc/Chinook Cycling) 0:08:52 9 Brian Kiniry 0:17:46 10 Russ Fay (Team Velosport Club/Sho-air/Rock 'n Road) 0:21:47 11 Jim Simons 0:27:43 DNS Bob Franklin (Team F.I.Taos)