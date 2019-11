Image 1 of 17 Miriam Welte and Kristina Vogel of Germany compete in the Women's Team Sprint (Image credit: SWpix.com) Image 2 of 17 Action from the first day at the Manchester World Cup (Image credit: SWpix.com) Image 3 of 17 Shane Sutton is now part of the Chinese national track management (Image credit: SWpix.com) Image 4 of 17 Germany won the men's team sprint in Manchester (Image credit: SWpix.com) Image 5 of 17 Germany won the women's team sprint in Manchester (Image credit: SWpix.com) Image 6 of 17 The German sprint teams show off their gold medals (Image credit: SWpix.com) Image 7 of 17 The Dutch men compete in the team sprint at the Manchester World Cup (Image credit: SWpix.com) Image 8 of 17 Great Britain's Sophie Capewell and Katy Marchant in action during the Women's Team Sprint qualification (Image credit: SWpix.com) Image 9 of 17 Great Britain's Ed Clancy, Steven Burke, Kian Emadi and Ollie Wood compete in the Men's Team Pursuit qualifying (Image credit: SWpix.com) Image 10 of 17 Katie Archibald in the Omnium event (Image credit: SWpix.com) Image 11 of 17 Germany compete in the Men's Team Pursuit Qualifying (Image credit: SWpix.com) Image 12 of 17 Rachele Barbieri of Italy celebrates after winning the Women's Scratch Race Final (Image credit: SWpix.com) Image 13 of 17 Lydia Gurley of Ireland competes in the Women's Scratch Race Final (Image credit: SWpix.com) Image 14 of 17 Katie Archibald in the Omnium event wins the elimination race (Image credit: SWpix.com) Image 15 of 17 The Danish team compete in the men's pursuit (Image credit: SWpix.com) Image 16 of 17 The men's British sprint team in action (Image credit: SWpix.com) Image 17 of 17 Shane Sutton makes his return to cycling with China (Image credit: SWpix.com)

Germany swept to gold in the men’s and women’s team sprint competitions on day 1 of the UCI Track Cycling World Cup in Manchester on Friday. Kristina Vogel and Miriam Welte saw off Russia to win gold, while there was disappointment for the home nation, with Great Britain only managing eighth in qualifying before losing to Germany in the semi-finals. In the men’s race Germany edged out Beat Cycling Club, as the Netherlands saw off the challenge from Great Britain to win bronze.

Great Britain did see Katie Archibald win silver in the women’s Omnium, while the men’s pursuit team qualified fastest with the final set to take place on Saturday with Denmark also competing for the gold medal.

Archibald went into the final event of the women’s Omnium with just one point separating here from Jennifer Valente of the United States. It was the American who came out on top, however, finishing third in the Points race, while Archibald could only manage seventh. Valente finished the competition with 139 points, with Archibald at 134 points and Amalie Dideriksen taking third with 120 points.

In other events, Rachele Barbieri (Italy) beat Qianyu Yang (Hong Kong) and Jolien D'hoore (Belgium) in the women’s scratch race. In the men’s equivalent Nikita Panassenko (Kazakhstan) came out on top, ahead of Jonathan Mould (Wales), and Wim Stroetinga (Netherlands).

Full Results

Women's Team Sprint Final # Rider Name (Country) Team Result 1 Germany 0:00:32.382 Kristina Vogel Miriam Welte 2 Russian Federation 0:00:33.151 Anastasiia Voinova Daria Shmeleva 3 Holy Brother Cycling Team 0:00:33.202 Shanju Bao Yufang Guo 4 Netherlands 0:00:33.311 Shanne Braspennincx Kyra Lamberink

Women's Team Sprint Round 1, Heat 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Holy Brother Cycling Team 0:00:33.545 Shanju Bao Yufang Guo 2 Spain 0:00:33.603 Helena Casas Roige Tania Calvo Barbero

Women's Team Sprint Round 1, Heat 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Netherlands 0:00:33.280 Shanne Braspennincx Kyra Lamberink 2 China 0:00:33.428 Chaorui Song Mengqi Tang

Women's Team Sprint Round 1, Heat 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Russian Federation 0:00:32.769 Anastasiia Voinova Daria Shmeleva 2 Lithuania 0:00:33.331 Simona Krupeckaite Migle Marozaite

Women's Team Sprint Round 1, Heat 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Germany 0:00:32.542 Kristina Vogel Miriam Welte 2 Great Britain 0:00:33.530 Katy Marchant Sophie Capewell

Women's Team Sprint - Qualifying # Rider Name (Country) Team Result 1 Germany 0:00:32.604 Kristina Vogel Miriam Welte 2 Russian Federation 0:00:33.268 Anastasiia Voinova Daria Shmeleva 3 Netherlands 0:00:33.319 Shanne Braspennincx Kyra Lamberink 4 Spain 0:00:33.423 Helena Casas Roige Tania Calvo Barbero 5 Holy Brother Cycling Team 0:00:33.579 Shanju Bao Yufang Guo 6 China 0:00:33.588 Chaorui Song Mengqi Tang 7 Lithuania 0:00:33.748 Simona Krupeckaite Migle Marozaite 8 Great Britain 0:00:33.778 Katy Marchant Sophie Capewell 9 Mexico 0:00:33.889 Luz Daniela Gaxiola Gonzalez Jessica Salazar Valles 10 New Zealand 0:00:33.923 Olivia Podmore Emma Cumming 11 United States 0:00:34.098 Madalyn Godby Mandy Marquardt 12 Italy 0:00:34.190 Elena Bissolati Miriam Vece 13 Poland 0:00:34.383 Marlena Karwacka Urszula Los 14 Wales 0:00:34.724 Ellie Coster Rachel James 15 Hong Kong, China 0:00:35.909 Wing Yu Ma Yin Yin Li 16 India 0:00:36.226 Alena Reji Deborah Deborah

Men's Team Sprint - Final # Rider Name (Country) Team Result 1 Germany 0:00:43.095 Joachim Eilers Robert Forstemann Maximilian Levy 2 Beat Cycling Club 0:00:43.542 Theo Bos Roy Van Den Berg Matthijs Buchli 3 Netherlands 0:00:43.426 Sam Ligtlee Nils Van 'T Hoenderdaal Jeffrey Hoogland 4 Great Britain 0:00:43.575 Jack Carlin Ryan Owens Joseph Truman

Men's Team Sprint - Round 1, Heat 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Beat Cycling Club 0:00:43.380 Theo Bos Roy Van Den Berg Matthijs Buchli 2 France 0:00:43.678 Melvin Landerneau Quentin Lafargue Sebastien Vigier

Men's Team Sprint - Round 1, Heat 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Germany 0:00:43.129 Joachim Eilers Robert Forstemann Maximilian Levy 2 Czech Republic 0:00:43.693 Martin Cechman Pavel Kelemen David Sojka

Men's Team Sprint - Round 1, Heat 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Great Britain 0:00:43.491 Jack Carlin Ryan Owens Joseph Truman 2 Poland 0:00:44.251 Rafal Sarnecki Patryk Rajkowski Mateusz Rudyk

Men's Team Sprint - Round 1, Heat 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Netherlands 0:00:43.480 Sam Ligtlee Nils Van 'T Hoenderdaal Jeffrey Hoogland 2 Russian Federation 0:00:43.698 Alexander Sharapov Pavel Yakushevskiy Aleksandr Dubchenko

Men's Team Sprint - Qualifying # Rider Name (Country) Team Result 1 Netherlands 0:00:42.967 Harrie Lavreysen Nils Van 'T Hoenderdaal Jeffrey Hoogland 2 Great Britain 0:00:43.341 Jack Carlin Philip Hindes Joseph Truman 3 GER- Germany 0:00:43.363 Joachim Eilers Robert Forstemann Maximilian Levy 4 Beat Cycling Club 0:00:43.544 Theo Bos Roy Van Den Berg Matthijs Buchli 5 France 0:00:43.744 Melvin Landerneau Quentin Lafargue Sebastien Vigier 6 Czech Republic 0:00:43.897 Martin Cechman Pavel Kelemen David Sojka 7 Poland 0:00:44.049 Rafal Sarnecki Mateusz Lipa Mateusz Rudyk 8 Russian Federation 0:00:44.097 Alexander Sharapov Pavel Yakushevskiy Aleksandr Dubchenko 9 China 0:00:44.267 Yongjia Luo Jianxin Li Chao Xu 10 Dream Seeker 0:00:44.301 Yudai Nitta Tomohiro Fukaya Yoshitaku Nagasako 11 Japan Professional Cyclist Association 0:00:44.533 Yuta Wakimoto Kazuki Amagai Tomoyuki Kawabata 12 New Zealand 0:00:44.549 Zac Williams Bradly Knipe Jordan Castle 13 Spain 0:00:44.843 Juan Peralta Gascon Jose Moreno Sanchez Alejandro Martinez Chorro 14 Chinese Taipei 0:00:45.293 Shih Feng Kang Sheng Kai Yang Shih Hsin Hsiao

Men's Team Pursuit - Round 1, Heat 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Germany 0:03:59.926 Domenic Weinstein Nils Schomber Felix Gross Maximilian Beyer 2 Italy 0:04:00.904 Liam Bertazzo Francesco Lamon Michele Scartezzini Stefano Moro

Men's Team Pursuit - Round 1, Heat 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Team KGF 0:03:58.134 Jonathan Wale Jacob Tipper Daniel Bigham Charlie Tanfield 2 Belgium 0:03:59.329 Robbe Ghys Kenny De Ketele Gerben Thijssen Sasha Weemaes

Men's Team Pursuit - Round 1, 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Denmark 0:03:56.575 Casper Pedersen Casper Von Folsach Julius Johansen Niklas Larsen 2 Switzerland 0:04:03.916 Gael Suter Cyrille Thiery Claudio Imhof Loic Perizzolo

Men's Team Pursuit - Round 1, 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Great Britain 0:03:56.137 Steven Burke Edward Clancy Oliver Wood Kian Emadi 2 France 0:03:56.414 Benjamin Thomas Florian Maitre Louis Pijourlet Morgan Kneisky

Men's Team Pursuit - Qualifying # Rider Name (Country) Team Result 1 Great Britain 0:03:58.548 Steven Burke Edward Clancy Oliver Wood Kian Emadi 2 Denmark 0:03:58.623 Casper Pedersen Casper Von Folsach Julius Johansen Niklas Larsen 3 Switzerland 0:03:59.583 Gael Suter Cyrille Thiery Claudio Imhof Loic Perizzolo 4 France 0:04:00.350 Benjamin Thomas Florian Maitre Louis Pijourlet Morgan Kneisky 5 Team KGF 0:04:00.448 Jonathan Wale Jacob Tipper Daniel Bigham Charlie Tanfield 6 Germany 0:04:00.655 Domenic Weinstein Nils Schomber Felix Gross Maximilian Beyer 7 Italy 0:04:01.504 Liam Bertazzo Francesco Lamon Michele Scartezzini Stefano Moro 8 Belgium 0:04:01.868 Lindsay De Vylder Kenny De Ketele Gerben Thijssen Sasha Weemaes 9 Poland 0:04:02.401 Bartosz Rudyk Szymon Sajnok Szymon Krawczyk Adrian Teklinski 10 100%Me 0:04:02.527 Ethan Hayter Matthew Bostock Joe Holt Matthew Walls 11 Russian Federation 0:04:03.285 Vladislav Kulikov Sergei Shilov Andrei Sazanov Dmitrii Sokolov 12 Spain 0:04:06.974 Albert Torres Barcelo Sebastian Mora Vedri Xavier Canellas Illart Zuazubiskar Gallastegi 13 United States 0:04:07.334 Mac Cassin Daniel Summerhill Gavin Hoover Daniel Holloway 14 China 0:04:10.343 Pingan Shen Liang Guo Ya Ke Hou Zhi Hui Jiang 15 Ukraine 0:04:16.072 Maksym Vasyliev Volodymyr Fredyuk Illya Klepikov Oleksander Kryvych

Women's Omnium - Elimination Race # Rider Name (Country) Team 1 Katie Archibald (GBr) 2 Jennifer Valente (USA) 3 Amalie Dideriksen (Den) 4 Elisa Balsamo (Ita) 5 Olivija Baleisyte (Ltu) 6 Nina Kessler (Ned) 7 Laurie Berthon (Fra) 8 Jarmila Machacova (Cze) 9 Lotte Kopecky (Bel) 10 Verena Eberhardt (Aut) 11 Xiaofei Wang (Chn) 12 Nikol Plosaj (Pol) 13 Yumi Kajihara (Jpn) 14 Alexandra Goncharova (Rus) 15 Ana Usabiaga Balerdi (Spa) 16 Alzbeta Bacikova (Svk) 17 Lydia Boylan (Irl) 18 Anita Yvonne Stenberg (Nor) 19 Tetyana Klimchenko (Ukr) 20 Gudrun Stock (Ger) 21 Ke Xin Zeng (Tpe) 22 Yao Pang (HKg) 23 Charlene Du Preez (RSA)

Women's Omnium - Tempo Race # Rider Name (Country) Team Result 1 Jennifer Valente (USA) 5 pts 2 Katie Archibald (GBr) 5 3 Amalie Dideriksen (Den) 5 4 Yumi Kajihara (Jpn) 2 5 Laurie Berthon (Fra) 2 6 Alexandra Goncharova (Rus) 1 7 Lydia Boylan (Irl) 1 8 Lotte Kopecky (Bel) 9 Tetyana Klimchenko (Ukr) 10 Anita Yvonne Stenberg (Nor) 11 Ana Usabiaga Balerdi (Spa) 12 Jarmila Machacova (Cze) 13 Xiaofei Wang (Chn) -19 14 Olivija Baleisyte (Ltu) -19 15 Gudrun Stock (Ger) -19 16 Elisa Balsamo (Ita) -19 17 Nina Kessler (Ned) -20 18 Yao Pang (HKg) -20 19 Nikol Plosaj (Pol) -39 20 Verena Eberhardt (Aut) -40 21 Ke Xin Zeng (Tpe) -40 22 Alzbeta Bacikova (Svk) -40 23 Charlene Du Preez (RSA) -40

Women's Omnium - Scratch Race # Rider Name (Country) Team 1 Jennifer Valente (USA) 2 Amalie Dideriksen (Den) 3 Elisa Balsamo (Ita) 4 Katie Archibald (GBr) 5 Laurie Berthon (Fra) 6 Xiaofei Wang (Chn) 7 Nina Kessler (Ned) 8 Gudrun Stock (Ger) 9 Ana Usabiaga Balerdi (Spa) 10 Olivija Baleisyte (Ltu) 11 Yumi Kajihara (Jpn) 12 Alzbeta Bacikova (Svk) 13 Nikol Plosaj (Pol) 14 Anita Yvonne Stenberg (Nor) 15 Lotte Kopecky (Bel) 16 Alexandra Goncharova (Rus) 17 Tetyana Klimchenko (Ukr) 18 Lydia Boylan (Irl) 19 Jarmila Machacova (Cze) 20 Ke Xin Zeng (Tpe) 21 Charlene Du Preez (RSA) 22 Verena Eberhardt (Aut) 23 Yao Pang (HKg)

Women's Omnium - Points Race # Rider Name (Country) Team Result 1 Katie Archibald (GBr) 22 pts 2 Jennifer Valente (USA) 21 3 Gudrun Stock (Ger) 10 4 Laurie Berthon (Fra) 10 5 Amalie Dideriksen (Den) 10 6 Yumi Kajihara (Jpn) 8 7 Lydia Boylan (Irl) 5 8 Xiaofei Wang (Chn) 3 9 Nikol Plosaj (Pol) 3 10 Anita Yvonne Stenberg (Nor) 3 11 Ana Usabiaga Balerdi (Spa) 2 12 Nina Kessler (Ned) 2 13 Elisa Balsamo (Ita) 14 Verena Eberhardt (Aut) 15 Olivija Baleisyte (Ltu) 16 Tetyana Klimchenko (Ukr) 17 Jarmila Machacova (Cze) 18 Yao Pang (Hong Kong, China) 19 Ke Xin Zeng (Tpe) 20 Lotte Kopecky (Bel) 21 Alexandra Goncharova (Rus) 22 Alzbeta Bacikova (Svk) - 20 DNF Charlene Du Preez (RSA)

Men's Scratch Race # Rider Name (Country) Team 1 Nikita Panassenko (Kaz) 2 Jonathan Mould (Wal) 3 Wim Stroetinga (Ned) 4 Andreas Muller (Aut) 5 Thomas Sexton (NZl) 6 Christos Volikakis (Gre) 7 Matthew Walls (GBr) 100%Me 8 Moreno De Pauw (Bel) 9 Christopher Latham (GBr) 10 Xavier Canellas (Spa) 11 Ivan Gabriel Ruiz (Arg) 12 Krisztian Lovassy (Hun) 13 Marc Potts (Irl) 14 Stefano Moro (Ita) 15 Adrian Teklinski (Pol) 16 Ivo Oliveira (Por) 17 Taras Shevchuk (Ukr) 18 Chun Wing Leung (Hong Kong, China) 19 Jiri Hochmann (Cze) 20 Andrej Strmiska (Svk) 21 Frank Pasche (Swi) DNF Evgenii Tikhonin (Rus) DNF Yacine Chalel (Alg) DNF Jean Spies (RSA)