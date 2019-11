Image 1 of 8 Brazilian champion Murilo Fischer (Garmin-Cervelo) (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 8 Brazilian champion Murilo Fischer (Garmin-Cervelo) wins the sprint in Palmanova (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 8 Murilo Fischer takes win number 9 for Garmin-Cervelo (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 8 The Trofeo Magaluf-Palmanova podium (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 8 Oscar Freire (Rabobank), Murilo Fischer (Garmin-Cervelo) and Jose Joaquin Rojas (Movistar) on the podium in Mallorca (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 8 The chase didn't come until later in the stage. (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 8 The peloton all together at the Trofeo Magaluf-Palmanova (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 8 The peloton passes trees in bloom in the Trofeo Magaluf-Palmanova (Image credit: Bettini Photo)

Garmin-Cervélo's Murilo Fischer netted his team's ninth victory of the season, topping Oscar Freire (Rabobank) and Jose Joaquin Rojas (Movistar) in the sprint of the Trofeo Magalluf - Palmanova.

With five classified mountains on the route, the fifth and final round of the Challenge Mallorca shouldn't have been a sprinter's stage on paper, but even with the category 3 Coll d'es Tords within the final 20km, the day's breakaway did not survive.

The stage started with an attack by Oleg Chuzdha (Caja Rural), who gained 1:30 before being reeled in 10km later.

Ahead of the category 2 Coll de sa Gramola, Adrián Palomares (Andalucía-Caja Granada) escaped the peloton, and was joined by Inaki Isasi (Euskaltel-Euskadi) and later David Belda (2016-Burgos Castilla y Leon).

The trio gained a maximum 4:50 advantage as crashes plagued the peloton behind. On the Coll de Sóller, the advantage had shrunk to mere seconds when three more men escaped. Mikel Landa and Gorka Izigirre (Euskaltel-Euskadi) and Arkaitz Duran (Geox-TMC) tried to bridge across, but on the descent all six riders were brought back to the peloton.

Five more riders broke free on the Coll de Claret: Javier Ramírez (Andalucía-Caja Granada), Sergio Mantecón (Spanish National Team), Jose Herrada (Caja Rural), and Jonathan Castroviejo (Euskaltel-Euskadi).

The group never gained more than 41 seconds, and with 10km to go the peloton was back together for the rapid descent off the final climb, the Coll d'es Tords.

A late attack by Philippe Gilbert (Omega Pharma-Lotto) was brought back by the Movistar team, and while several other riders tried their hand in the final kilometres, it was Fischer who topped the mass sprint in Palmanova.

Full Results 1 Murilo Antonio Fischer (Bra) Team Garmin-Cervelo 4:09:49 2 Oscar Freire Gomez (Spa) Rabobank Cycling Team 3 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team 4 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 5 Giacomo Nizzolo (Ita) Leopard Trek 6 Tony Gallopin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 7 Dario Cataldo (Ita) Quickstep Cycling Team 8 Klaas Lodewyck (Bel) Omega Pharma-Lotto 9 Thomas Leezer (Ned) Rabobank Cycling Team 10 John Degenkolb (Ger) HTC-Highroad 11 Johannes Fröhlinger (Ger) Skil - Shimano 12 Sylvain Chavanel (Fra) Quickstep Cycling Team 13 Niki Terpstra (Ned) Quickstep Cycling Team 14 Vicente Reynes Mimo (Spa) Omega Pharma-Lotto 15 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi 16 Alexandr Kolobnev (Rus) Katusha Team 17 Fabian Wegmann (Ger) Leopard Trek 18 Philippe Gilbert (Bel) Omega Pharma-Lotto 19 Ryder Hesjedal (Can) Team Garmin-Cervelo 20 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 21 Peio Bilbao (Spa) Orbea Continental 0:00:05 22 Amets Txurruka (Spa) Euskaltel-Euskadi 23 Martin Velits (Svk) HTC-Highroad 24 Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team 25 Iván Velasco Murillo (Spa) Euskaltel-Euskadi 26 Vicente David Bernabeu Armengol (Spa) Andalucia Caja Granada 0:00:07 27 Bert Grabsch (Ger) HTC-Highroad 28 Jérôme Pineau (Fra) Quickstep Cycling Team 29 Bart De Clercq (Bel) Omega Pharma-Lotto 30 Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team 31 Jose Vicente Toribio Alcolea (Spa) Andalucia Caja Granada 32 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Geox-TMC 33 Luis Pasamontes Rodriguez (Spa) Movistar Team 34 Jon Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 35 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 36 Arkaitz Duran Aroca (Spa) Geox-TMC 37 Matthias Brandle (Aut) Geox-TMC 38 Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia Caja Granada 39 Addy Engels (Ned) Quickstep Cycling Team 40 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi 41 Adrián Palomares Villaplana (Spa) Andalucia Caja Granada 42 Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Team RadioShack 43 José Herrada Lopez (Spa) Caja Rural 44 Markel Irizar Aranburu (Spa) Team RadioShack 45 Philip Deignan (Irl) Team RadioShack 46 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Euskaltel-Euskadi 47 Sergio Mantecon (Spa) Spain 0:00:20 48 Sebastian Langeveld (Ned) Rabobank Cycling Team 0:00:24 49 Peter Velits (Svk) HTC-Highroad 0:00:30 50 David Blanco Rodriguez (Spa) Geox-TMC 0:00:31 51 Denis Menchov (Rus) Geox-TMC 0:00:32 52 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Geox-TMC 53 Linus Gerdemann (Ger) Leopard Trek 0:00:41 54 Xavier Tondo Volpini (Spa) Movistar Team 0:00:48 55 Beñat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 0:00:57 56 Samuel Horstmann (Swi) Price Your Bike 0:01:02 57 Aleksejs Saramotins (Lat) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:01:14 58 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:01:15 59 Christopher Jennings (RSA) Burgos 2016 - Castilla y León 0:03:13 60 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 61 Oscar Grau (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 62 Víctor De La Parte (Spa) Caja Rural 63 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Caja Rural 64 Grischa Niermann (Ger) Rabobank Cycling Team 65 Daniel Schorn (Aut) Team Netapp 66 Steven Cozza (USA) Team Netapp 67 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel-Euskadi 68 Martijn Maaskant (Bel) Team Garmin-Cervelo 69 Tyler Farrar (USA) Team Garmin-Cervelo 70 Aritz Etxebarria (Spa) Orbea Continental 71 Danny Pate (USA) HTC-Highroad 72 Mikel Bizkarra (Spa) Orbea Continental 73 Frederik Willems (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:03:16 74 Gert Dockx (Bel) Omega Pharma-Lotto 75 Anders Lund (Den) Leopard Trek 76 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Orbea Continental 0:03:22 77 Pablo Lechuga Rodriguez (Spa) Andalucia Caja Granada 78 David Belda Garcia (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 79 Elias Schmaeh (Swi) Price Your Bike 80 Patrick Schelling (Swi) Price Your Bike 81 Raúl Alarcon Garcia (Spa) Spain 82 Aitor Galdos (Spa) Caja Rural 0:04:09 83 Oleg Chuzhda (Ukr) Caja Rural 84 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Quickstep Cycling Team 0:06:27 85 Julien Vermote (Bel) Quickstep Cycling Team 86 Vladimir Karpets (Rus) Katusha Team 87 Caleb Fairly (USA) HTC-Highroad 88 Kevin Ista (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 89 Brice Feillu (Fra) Leopard Trek 90 Robert Wagner (Ger) Leopard Trek 91 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 0:08:09 92 Bruno Pires (Por) Leopard Trek 93 Kevin Seeldraeyers (Bel) Quickstep Cycling Team 94 Jens Voigt (Ger) Leopard Trek 95 Danilo Di Luca (Ita) Katusha Team 0:11:31 96 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 97 Juan Horrach Rippoll (Spa) Katusha Team 98 André Greipel (Ger) Omega Pharma-Lotto 99 Diego Gallego Arnaiz (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:14:59 100 Antonio Miguel Parra (Spa) Spain 101 Luis Mas Bonet (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 102 Petr Ignatenko (Rus) Katusha Team 103 Diego Milán Jiménez (Spa) Caja Rural 104 Manuel Anton (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 105 Jens Keukeleire (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:15:01 106 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne DNS Bjorn Selander (USA) Team RadioShack DNS Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team DNS Thomas Damuseau (Fra) Skil - Shimano DNS Andreas Rutishauser (Swi) Price Your Bike DNF Martin Mortensen (Den) Leopard Trek DNF Andreas Klöden (Ger) Team RadioShack DNF Grégory Rast (Swi) Team RadioShack DNF Geoffroy Lequatre (Fra) Team RadioShack DNF Jesse Sergent (NZl) Team RadioShack DNF Jason McCartney (USA) Team RadioShack DNF Dmitriy Muravyev (Kaz) Team RadioShack DNF Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha Team DNF Egor Silin (Rus) Katusha Team DNF Artem Ovechkin (Rus) Katusha Team DNF Thomas Danielson (USA) Team Garmin-Cervelo DNF Ramunas Navardauskas (Ltu) Team Garmin-Cervelo DNF Julian Dean (NZl) Team Garmin-Cervelo DNF Jos Van Emden (Ned) Rabobank Cycling Team DNF Juan Manuel Garate (Spa) Rabobank Cycling Team DNF Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Cycling Team DNF Coen Vermeltfoort (Ned) Rabobank Cycling Team DNF Pieter Weening (Ned) Rabobank Cycling Team DNF Jelle Vanendert (Bel) Omega Pharma-Lotto DNF Adam Blyth (GBr) Omega Pharma-Lotto DNF Oscar Pujol Muñoz (Spa) Omega Pharma-Lotto DNF David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team DNF José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Movistar Team DNF Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar Team DNF Tejay Van Garderen (USA) HTC-Highroad DNF Frantisek Rabon (Cze) HTC-Highroad DNF Leigh Howard (Aus) HTC-Highroad DNF Craig Lewis (USA) HTC-Highroad DNF Gerald Ciolek (Ger) Quickstep Cycling Team DNF Andy Cappelle (Bel) Quickstep Cycling Team DNF Jean-Eudes Demaret (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne DNF Tristan Valentin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne DNF Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne DNF Rafael Valls Ferri (Spa) Geox-TMC DNF Marcel Wyss (Swi) Geox-TMC DNF Giampaolo Cheula (Ita) Geox-TMC DNF David De La Fuente Rasilla (Spa) Geox-TMC DNF Jose Alberto Benitez Roman (Spa) Andalucia Caja Granada DNF Manuel Ortega Ocana (Spa) Andalucia Caja Granada DNF Antonio Piedra Perez (Spa) Andalucia Caja Granada DNF Jose Luis Roldan Carmona (Spa) Andalucia Caja Granada DNF Antonio Cabello Baena (Spa) Andalucia Caja Granada DNF Julian Sanchez Pimienta (Spa) Caja Rural DNF Joaquin Sobrino (Spa) Caja Rural DNF Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural DNF Ruben Martinez (Spa) Caja Rural DNF Mitchell Docker (Aus) Skil - Shimano DNF Yukihiro Doi (Jpn) Skil - Shimano DNF Cheng Ji (Chn) Skil - Shimano DNF Marcel Kittel (Ger) Skil - Shimano DNF Robin Chaigneau (Ned) Skil - Shimano DNF Jesús Del Nero Montes (Spa) Team Netapp DNF Eric Baumann (Ger) Team Netapp DNF Andreas Schillinger (Ger) Team Netapp DNF Alexander Gottfried (Ger) Team Netapp DNF Dimitri Claeys (Bel) Team Netapp DNF Jan Barta (Cze) Team Netapp DNF Andreas Dietziker (Swi) Team Netapp DNF Robert Retschke (Ger) Team Netapp DNF Pascual Orengo Lopez (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León DNF Ruben Jimenez Ventosa (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León DNF Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Burgos 2016 - Castilla y León DNF Nicolas Schnyder (Swi) Price Your Bike DNF Bernhard Oberholzer (Swi) Price Your Bike DNF Lionel Wust (Swi) Price Your Bike DNF Daniel Henggeler (Swi) Price Your Bike DNF Joël Eglin (Swi) Price Your Bike DNF Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Orbea Continental DNF Adrian Saez (Spa) Orbea Continental DNF Noel Martin Infante (Spa) Orbea Continental DNF Victor Cabedo (Spa) Orbea Continental DNF Aritz Bagües (Spa) Orbea Continental DNF Xabier Zabalo Imaz (Spa) Orbea Continental DNF Albert Torres (Spa) Spain DNF Sebastián Mora Vedri (Spa) Spain DNF Airán Fernandez (Spa) Spain DNF David Gutierrez (Spa) Spain DNF Nikias Arndt (Ger) Germany DNF Henning Bommel (Ger) Germany DNF Jakob Steigmiller (Ger) Germany DNF Erik Mohs (Ger) Germany DNF Franz Schiwer (Ger) Germany DNF Stefan Schäfer (Ger) Germany DNF Thomas Bonin (Fra) Skil - Shimano

Sprint 1 - Santa Ponça, 9.5km 1 Oleg Chuzhda (Ukr) Caja Rural 3 pts 2 Eric Baumann (Ger) Team Netapp 2 3 Luis Pasamontes Rodriguez (Spa) Movistar Team 1

Sprint 2 - Seslelleta, 109.0km 1 Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia Caja Granada 3 pts 2 Sergio Mantecon (Spa) Spain 2 3 José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Movistar Team 1

Sprint classification 1 Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia Caja Granada 3 pts 2 Oleg Chuzhda (Ukr) Caja Rural 3 3 Sergio Mantecon (Spa) Spain 2 4 Luis Pasamontes Rodriguez (Spa) Movistar Team 1

Special Sprint 1 - Deià, 75.4km 1 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel-Euskadi 3 pts 2 David Belda Garcia (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 2 3 Adrián Palomares Villaplana (Spa) Andalucia Caja Granada 1

Special Sprint 2 - Esporles, 128.2km 1 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Euskaltel-Euskadi 3 pts 2 Sergio Mantecon (Spa) Spain 2 3 Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia Caja Granada 1

Special Sprint classification 1 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Euskaltel-Euskadi 3 pts 2 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel-Euskadi 3 3 Sergio Mantecon (Spa) Spain 2 4 David Belda Garcia (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 2 5 Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia Caja Granada 1 6 Adrián Palomares Villaplana (Spa) Andalucia Caja Granada 1

Mountain 1 - Coll de Sa Gramola (Cat. 2) 33.4km 1 Adrián Palomares Villaplana (Spa) Andalucia Caja Granada 10 pts 2 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel-Euskadi 7 3 David Belda Garcia (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 5 4 David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team 3 5 Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar Team 2 6 Klaas Lodewyck (Bel) Omega Pharma-Lotto 1

Mountain 2 - Coll de Claret (Cat. 3) 63.0km 1 Adrián Palomares Villaplana (Spa) Andalucia Caja Granada 6 pts 2 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel-Euskadi 4 3 David Belda Garcia (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 2 4 Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar Team 1

Mountain 3 - Coll de Sóller (Cat. 2) 100.4km 1 Adrián Palomares Villaplana (Spa) Andalucia Caja Granada 10 pts 2 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel-Euskadi 7 3 David Belda Garcia (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 5 4 Jon Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 3 5 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 2 6 Arkaitz Duran Aroca (Spa) Geox-TMC 1

Mountain 4 - Coll de Claret (Cat. 2) 125.8km 1 Sergio Mantecon (Spa) Spain 10 pts 2 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Euskaltel-Euskadi 7 3 José Herrada Lopez (Spa) Caja Rural 5 4 Jon Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 3 5 Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia Caja Granada 2 6 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 1

Mountain 5 - Coll des Tords (Cat. 3) 145.0km 1 Sergio Mantecon (Spa) Spain 6 pts 2 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Euskaltel-Euskadi 4 3 Jon Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 2 4 José Herrada Lopez (Spa) Caja Rural 1

Mountains classification 1 Adrián Palomares Villaplana (Spa) Andalucia Caja Granada 26 pts 2 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel-Euskadi 18 3 Sergio Mantecon (Spa) Spain 16 4 David Belda Garcia (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 12 5 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Euskaltel-Euskadi 11 6 Jon Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 8 7 José Herrada Lopez (Spa) Caja Rural 6 8 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 2 9 Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia Caja Granada 2 10 Klaas Lodewyck (Bel) Omega Pharma-Lotto 1 11 Arkaitz Duran Aroca (Spa) Geox-TMC 1 12 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 1