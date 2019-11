Image 1 of 2 Alban Lakata (Topeak / Ergon) sprints to a stage 2 victory. (Image credit: Peter Musch / Trans Germany) Image 2 of 2 Racers plow through a wet section of stage 2 of the Trans Germany (Image credit: Peter Musch / Trans Germany)

Austria's National Champion Alban Lakata won the second stage. After 74.40 kilometres, 1,863 metres in altitude, the Topeak Ergon racer finished in 2:46:28, one tenth of a second ahead of Christoph Sauser (Specialized Factory Racing), who is still leading the overall ranking. German Champion Jochen Käß from Multivan Merida Biking came in third, crossing the finish line while leading a group of seven pursers.

It was Lakata's second stage win - he also won the opening stage in 2009. "Mainly, I was aiming to secure my second ranking. That worked out fine. And to win a stage is always a nice-to-have."

The 2009 Marathon World Champion runner up cemented his runner-up position in the Trans Germany classification after he shared the work with Sauser from Adlerhorst to Tannheimer Tal and on the following climb from Zöblen to Lohmoos.

Also, the 30-year-old wasn't deterred by bad weather conditions, which had caused a lot of flooded passages on the route. The next two stages to Sonthofen, Germany, and Bregenz, Austria, will answer the question of whether Lakata is able to take over the lead.

Close battle for victory to be expected

"I would like to win the whole race, of course. But Susi (Christoph Sauser) is a top mountain biker. It's not easy to catch up one minute. But I'm feeling good and a lot of things can still happen. I'm not giving up," said Lakata, who - by limiting the gap of 1:03 minutes on Sauser - hopes for another good result tomorrow. "The stage is short but tough for the stamina. Maybe I will do better than him?"

But Sauser showed good form again today, and he is expecting something good on the 55-kilometre stage through the Allgau region finishing in Sonthofen. "It has a cross country character and a final climb. The climb could be something for me," said the Swiss rider, who is also leading the best climber classification.

Brandau extends lead in women's race

Elisabeth Brandau has extended her lead in the battle for the Red Jersey. The Schönaich resident from Team Haibike crossed the finish line in Pfronten after 3:04:45. Her main contender for the title, the Freiburg resident from Finland Pia Sundstedt from Craft-Rocky-Mountain, lost 2:49 and is now 6:27 minutes behind, still sitting in second position of the ranking. Birgit Söllner from Team Firebike-Drössiger finished third.

Change of lead in the master class

Among the 40+ participants, Johann Grasegger from Team Garmisch-Partenkirchen not only secured the stage win in 2:59:00. The defending champion of the master category also took over the lead in the classification by earning 4:19 over today's runner-up and previous leader Heinz Zörweg. Belgium's Erik Evers from MTB Rudi rounded out the podium as third.

But Grasegger also took advantage of the bad luck of one other contender for the master crown when throwing in his ride to victory. Christian Pösl, who was all alone in the lead until the very last downhill lost everything when a flat put him back.

"I'm really sorry for him," said Grasegger. "I achieved my goal with my stage win. Everything which follows now is an extra bonus. Let's find out what the next days will bring."

The Austrian Zörweg will need some better legs than he had today. "It didn't go well for me. From the start on, I noticed my muscles and didn't get into my flow."

Spolc continues 50+ domination

The man in the Green Jersey of the best senior master again was a class of his own today. In 3:10:57, Milan Spolc gave his pursers some hard times, having gained a lead of more than 10 minutes until the finish. Behind the rider from the Czech Republic, Netherland's Ad van De Sande from Team Ventoux Tilburg and Belgium's Rudi Geentjens from MTB Rudi came in as second and third respectively.

Stage 3: Pfronten, Germany - Sonthofen, Germany

The sprint stage will be a sweat-inducing and thrilling ride into the wild Allgau region offering crisp climbs and rustic downhill parts. After the quite prelude to Jungholz, it's time for some real hard work - the 24 percent steep climb to the best climber classifier to Buchelalpe. On top of the ridge it's no time to relax as the route leads rapidly down into the Schnitzlertal, from there on up again to Sonthofer Bildstöckli. Thereafter, another ascent to Strausbergsattel comes before reaching Sonthofen.

ResuFull lts

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Alban Lakata (Topeak Ergon Racing Team) 2:46:28 2 Christoph Sauser (Specialized Factory Racing) 0:00:00 3 Jochen Käß (Multivan Merida Biking Team) 0:03:31 4 Matthias Bettinger (Team Vaude-Simplon) 0:03:31 5 Thomas Dietsch (Team Bulls) 0:03:31 6 Stefan Sahm (Team Bulls) 0:03:31 7 Daniel Geismayer (Team Vaude-Simplon) 0:03:31 8 Christian Schneidawind (Team Texpa-Simplon) 0:03:31 9 David George (Safindit.Co.Za) 0:03:32 10 Markus Kaufmann (Team Vaude-Simplon) 0:07:35 11 Rupert Palmberger (Team Vaude-Simplon) 0:08:10 12 Thomas Nicke (Fiat Rotwild) 0:08:10 13 Uwe Hardter 0:08:42 14 Volker Ordowski (Craft-Rocky-Mountain Team) 0:08:42 15 Daniel Gathof (Craft-Rocky-Mountain Team) 0:08:42 16 Sascha Heinke (Team Firebike-Drössiger) 0:08:42 17 Carsten Bresser (Craft-Rocky-Mountain Team) 0:08:43 18 Steffen Greger (Radwerk-Racing-Team) 0:09:32 19 Andreas Kleiber (2 Rad Schubert Allgäu Power) 0:09:34 20 Silvio Wieltschnig (Rothaus-Cube MTB Team) 0:09:41 21 Lukas Kubis (Team Haibike) 0:12:31 22 Björn Rondelez (Lingier Versluys Team) 0:14:52 23 Christopher Goergen (Team Bulls) 0:14:53 24 Alexander Geelhaar (Redheads Team / Rc Schnaittachtal) 0:14:53 25 Ludwig Döhl (Bike Junior Team) 0:14:53 26 Jan Schmidt (Team Texpa-Simplon) 0:14:54 27 Frank Lehmann (Rothaus-Cube MTB Team) 0:14:55 28 Benjamin Rudiger (Rothaus-Cube MTB Team) 0:14:56 29 Thomas Schweiger (Radl Rasti / Nutridual) 0:14:56 30 Tim Böhme (Team Bulls) 0:14:58 31 Karl Platt (Team Bulls) 0:14:58 32 Robert Mennen (Topeak Ergon Racing Team) 0:15:02 33 Johannes Thumm (Craft-Rocky-Mountain Team) 0:16:50 34 Alexander Speisekorn (Team MTB-Teck) 0:16:52 35 Franz Grabo (Team Garmisch-Partenkirchen) 0:16:53 36 Stefan Wagener (Cannondale Team Wein) 0:16:54 37 Rudy Vos 0:17:28 38 Alexander Huber (Team Haibike) 0:17:36 39 Daniel Elsässer (Craft-Rocky-Mountain Team) 0:17:37 40 Hannes Genze (Multivan Merida Biking Team) 0:18:14 41 Sam Baeten 0:18:14 41 Sönke Wegner 43 Markus Werner (Jugendherbergen/Tbr Bikes) 0:18:15 44 Bastian Wauschkuhn (Jugendherbergen/Tbr Bikes) 0:18:16 45 Gerhard Kaufmann (Kraftstoff Mp-Team) 0:18:17 46 Stefan Guggenmos (Rsc Logwin Kempten/Nakita/Buhler) 0:18:18 47 Marcel Reiser 0:21:24 48 Philipp Pangerl (Moooove Racing Team) 0:21:25 49 Jochen Coconcelli (Radwerk-Racing-Team) 0:22:14 50 Michael Giegerich (Radhaus Bonnet Schaafheim) 0:22:22 51 Sebastian Stark (Jugendherbergen/Tbr Bikes) 0:22:23 52 Andreas Deutschendorf (Radl Rasti / Nutridual) 0:22:42 53 Norman Carl (Team Vogtland Bike Schöneck) 0:22:43 54 Alexander Pscheidl (Team Texpa-Simplon) 0:23:24 55 Stijn van Boxstael (Connections) 0:23:25 56 Norbert Schimpfle 0:23:34 57 Wim Peers (MTB Rudi) 0:23:53 58 Sebastian Düweling (Radsport Greiner Westallgäu) 0:24:04 59 Robert Gorgos (Redheads Team) 0:24:05 60 Roland Danner (Team Easton Rockets) 0:24:10 61 Enric Ramoneda (Tot Vici En Bici) 0:24:18 62 Patrick Titus (Bike Junior Team) 0:24:27 63 Silvio Claes (MTB Rudi) 0:24:29 64 Falk Putzke (Cannondale Team Wein) 0:24:31 65 Guido De Jong (Rocky Mountain-Peerkes Bike Team) 0:25:32 66 Kai Kugler (Craft-Rocky-Mountain Team) 0:25:40 67 André Ohndorf (Team Haibike) 0:25:50 68 Nicolas Vogt (Best-Bike-Parts/Haibike) 0:26:03 69 Max Friedrich (Amc Rodheim - Bieber) 0:26:06 70 Jens Schuhmann (Team Bischofsheim/Rhön) 0:26:09 71 Leander Hamelink 0:26:28 72 Martin Ammersinn (Rsc Logwin Kempten/Nakita/Buhler) 0:26:34 73 Mirko Volk 0:26:41 74 Alexander Lange (Wsv Mehrstetten Bike-Team) 0:27:01 75 Michael Führmann (Redheads Team) 0:27:23 76 Frank Demuth (Team Radsport Breitner / Cube) 0:27:26 77 Thomas Palussek 0:27:33 78 Anderl Seufferth (Team Garmisch-Partenkirchen) 0:27:33 79 Vincent Günther (Vc Lechhausen) 0:27:39 80 Franz-Josef Kisch (Vc Lechhausen) 0:27:41 81 Philipp Daum (Team Haibike) 0:27:54 82 Ralph Hoss (2 Rad Schubert Allgäu Power) 0:28:10 83 Richard Wolf (Rsv Sonthofen) 0:28:32 84 Eberhard Schulte (Intersport-Craft-Team) 0:28:37 85 Christian Baldauf (Bike Team Sonthofen) 0:29:18 86 Christian Pauger (Team Bregenz Procycle) 0:29:24 87 Christian Burger (Gschwend Allianz Team) 0:29:25 88 Alexander Hoferer (Fitness Turm Haslach) 0:29:45 89 Dries Leys 0:29:48 90 Kris Willemsens 0:30:46 91 Daniel Becher (Team D'radgarage/ Cube) 0:31:00 92 Paul Schumacher (Team Wirbelsäulenzentrum Wiesbaden) 0:32:13 93 Andreas Schatz (Gschwend Allianz Team) 0:32:15 94 Stefan Kast (Moooove Racing Team) 0:32:28 95 Raf De Bakker (Connections) 0:32:35 96 Volker Stegner (Team Bad Steben) 0:32:57 97 Mattias Kunz 0:32:58 98 Martin Neumeyer (Die Schammelsreiter) 0:33:02 99 Achim Scholz (Cannondale Team Wein) 0:33:03 100 Peter Presslauer (S'radhaus Lechaschau) 0:33:28 101 Harold Van Gerven (Rocky Mountain-Peerkes Bike Team) 0:33:45 102 Xavier Vermeeren (Granville-Trustteam) 0:33:46 103 Itai Birinboim (Forgalileecycles) 0:34:00 104 Alexander Voos (Team Wirbelsäulenzentrum Wiesbaden) 0:34:08 105 Erkan Sakallioglu (Rsc Logwin Kempten/Nakita/Buhler) 0:34:31 106 Nikolaus Hecht (Toxoholic`S) 0:34:48 107 Christian Engstler (Rsc Logwin Kempten/Nakita/Buhler) 0:34:48 108 Gamh-Drid Slim (Craft And Friends) 0:35:04 109 Stefan Reich (Team Mls) 0:35:04 110 Johan Peeters 0:35:13 111 Michael Pfeifer (Radhaus Ansbach) 0:35:15 112 Günther Fischer (Cycle Point Stock/Ghostracers) 0:35:30 113 Christian Sacher (Radl Rasti / Nutridual) 0:35:40 114 Kai Bodmer (Ghost Racing Team) 0:35:40 115 Pere Sanchez (Transalpblues) 0:35:47 116 René Wahl (Team Modi-Craft) 0:35:48 117 Felix Reidelbach (Team Bike World Brand) 0:35:53 118 Marcel Ender 0:35:59 119 Igor Saiz 0:36:01 120 Carsten Baurigk (MTBc Wehrheim I) 0:36:05 121 Lars Elsäßer (MTBc Wehrheim I) 0:36:12 122 Jozsef Kis (Merida Maraton Team Cst) 0:36:36 123 Markus Möller (Proformance-Nonplusultra) 0:36:51 124 Joao Marinho (Douro Bike Race/Rocky Muain Portugal) 0:37:06 125 Michael Egner (Paul Lange & Co.) 0:37:29 126 Ralf Baumann (Rogibike Baumann Inside) 0:37:41 127 Jimmy Grade (Connections) 0:37:51 128 Andreas Oppacher (Moooove Racing Team) 0:38:09 129 Matthias Etzel (Wsv Mehrstetten Bike-Team) 0:38:09 130 Uli Schmittlutz (Intersport-Craft-Team) 0:38:30 131 Ard Kessels (Rocky Mountain-Peerkes Bike Team) 0:38:34 132 Christoph Cords (Team Xc Riders Hegau) 0:40:07 133 Mads Kongsgaard (HMTBk) 0:40:18 134 Morten Wad 0:40:19 135 Andi Bachmeier (Craft And Friends) 0:40:34 136 Andreas Guignard (Www.Gasthofseefeld.Ch) 0:40:36 137 Florian Presslauer (S'radhaus/Lechaschau) 0:40:41 138 Josef Steurer (MTBc Langenegg) 0:40:45 139 Markus Allgaier (Wsv Mehrstetten Bike-Team) 0:40:46 140 Marcel Hägele (Team Modi-Craft) 0:40:56 141 Franz Wassermann (Msc-Wiesenbach Biketeam) 0:40:59 142 Dirk Röser (Paul Lange & Co.) 0:41:04 143 Swen van Theil (Rsc Logwin Kempten/Nakita/Buhler) 0:41:10 144 Jakob Breitwieser (2 Rad Schubert Allgäu Power) 0:41:24 145 Andreas Oess (Team Radhaus Winterlingen) 0:41:28 146 Maximilian Maier (Team Wirbelsäulenzentrum Wiesbaden) 0:41:44 147 Thomas Peschke 0:41:46 148 Erik Steene (Tromsö Ck) 0:41:56 149 Jasper van de Luytgaarden (Magura Q-Race Team) 0:42:30 150 Nick De Groot (Team Egberts/Trainingshulp.Nl 2) 0:42:51 151 Thor Munch-Andersen 0:42:55 152 Rico Leistner (Team Vogtland Bike Schöneck) 0:43:17 153 Mark Cosijn 0:43:32 154 Marco Weisbecker (Cycle Point Stock/Ghostracers) 0:43:42 155 Matthias Glaser 0:43:53 156 Kristian Steckler (Ibc Dimb Racing Team) 0:43:59 157 Christian Weiner (Moooove Racing Team) 0:44:10 158 Marcus Werf (Bike-Werf.De) 0:44:12 159 Juan Tugores 0:44:29 160 Claus Mortensen (HMTBk Sram) 0:44:47 161 Peter Vas 0:44:59 162 Matthias Röser (Paul Lange & Co.) 0:45:07 163 Magnus Schuster 0:45:10 164 Stefan Hackl (Kollar Team/ Racerholix.At.Tf) 0:45:12 165 Thomas Heinze (Team Naturpark Zittauer Gebirge - Das Outdoor Land) 0:45:13 166 Fabian Wolf (Fahrrad-Xxl-Craft Team) 0:45:15 167 Clemens Klug (Team Bischofsheim/Rhön) 0:45:15 168 Stefan Keppler (Craft-Rocky-Mountain Team) 0:45:15 169 Marcus Hennauer (Scott Team Holzer) 0:45:16 170 Dirk Petscheleit (Proformance-Nonplusultra) 0:45:24 171 Michael Schuster (Die Schammelsreiter) 0:45:43 172 Stefan Allgaier (Wsv Mehrstetten Bike-Team) 0:45:50 173 Marc Alexander (Team Stöckli) 0:45:59 174 Roland Walser (Mister Bike Pforzheim) 0:46:17 175 Arne Frank (Bad Salzdetfurth Racing) 0:46:38 176 Martin Voigt (Team Bike World Brand) 0:47:02 177 Johannes Lang (Team Gschwend Allianz) 0:47:05 178 Andreas Müller (Zwillingscraft/Ideal) 0:48:31 179 Stefan Holl (Rad-Haus.At) 0:48:39 180 Manuel Stein (Team Naturpark Zittauer Gebirge - Das Outdoor Land) 0:48:39 181 Michael Brauns (Cecil Cycle Wiels Brillen Az) 0:48:57 182 Thomas Georg (Sc Karlsbad) 0:48:59 183 José Silva (Douro Bike Race/Rocky Mountain Portugal) 0:49:05 184 Klaus Dukek (Msc-Wiesenbach Biketeam) 0:49:08 185 Philipp Beuers (Cycle Point Stock/Ghostracers) 0:49:09 186 Alexander Briest (Bike Team Sonthofen) 0:49:13 187 Jürgen Nußbaumer (MTBc-Langenegg) 0:49:16 188 Christoph Prokop (Zens&Friends Racing Team) 0:49:20 189 Christian Kleiner (Natürli Züri Oberland) 0:49:24 190 Roman Posch (Tiroler Zugspitz Arena) 0:49:26 191 Alexander Philipp 0:49:33 192 Michael Schürlein (Team Bischofsheim/Rhön) 0:49:33 193 Julian Martin (Rogibike Baumann Inside) 0:50:05 194 Stephan Schulz (Holzapfel Rennsemmeln) 0:50:10 195 Matthias Hildebrandt (Radhaus Hochstadt) 0:50:20 196 Simon Schmölz (Bike Team E.H.P.) 0:50:24 197 Roel Wouters (Connections) 0:50:32 198 Harald Krause (Team 2Race) 0:50:42 199 René Kierdorff 0:50:47 200 Michael Donat 0:50:48 201 Patrick Gehrig (Team Mls) 0:50:53 202 Florian Graschberger (Moooove Racing Team) 0:51:06 203 René König (Radsport König) 0:51:13 204 Martijn Spijkers (Team Ventoux Tilburg) 0:51:14 205 Christian Eckert (Team Bischofsheim/Rhön) 0:51:18 206 Ronny Bruynseels (Mountainfighters) 0:51:24 207 Michael Veith 0:51:31 208 Martin Hagemeister (Craft And Friends) 0:51:33 209 Markus Enzler (Team Stöckli) 0:51:41 210 Markus Gesell (Rsg Meckenbeuren) 0:52:01 211 Denis Flury (MTBc Wehrheim I) 0:52:05 212 Ralf Markert (Team Bischofsheim/Rhön) 0:52:10 213 Horst Elting (Sv Lauertal Burglauer) 0:52:11 214 Jan Toussein 0:52:15 215 Mario Beckert 0:52:22 216 Rafael Ruppel (Team Syncros) 0:52:27 217 Mario Mannes (Bikerbahnhof Mittenwald) 0:53:19 218 Jan-Helge Lorenz (Bad Salzdetfurth Racing) 0:53:21 219 Jorge Janeiro (Bici Club Koala & Sherrypol) 0:53:24 220 Torsten Lamprecht (Team Naturpark Zittauer Gebirge - Das Outdoor Land) 0:53:33 221 Davor Kisker 0:53:34 222 Matthias Schmidt (Bsv Profil) 0:53:50 223 Martial Nähring (Gkk Berlin) 0:54:01 224 Markus Pioro (Die Schammelsreiter) 0:54:27 225 Matthias Flury (Team Stöckli) 0:54:38 226 Markus Rüttgers (Bsv Profil) 0:54:42 227 Joery Vanderhulst (Connections) 0:55:12 228 Michael Kongsgaard (HMTBk Sram) 0:55:16 229 Sebastian Porada (Team Bike World Brand) 0:55:33 230 Roland Leuthold (Montagsbiker Figö) 0:55:37 231 Philipp Anlauf 0:55:40 232 Jacob Haaber 0:55:45 233 Rik Leyssens (Connections) 0:55:55 234 Tobias Zähringer (Sg Stern Stuttgart) 0:56:22 235 Stefan Koller (Craft And Friends) 0:56:23 236 Claes Bogan (Rmk) 0:56:28 237 Stefan Gesell (Rsg Meckenbeuren) 0:56:35 238 Jürgen Kurzemann (2 Rad Schubert Allgäu Power) 0:56:46 239 Carsten Wiewel (Ibc Dimb Racing Team) 0:57:09 240 Peter Friedl 0:57:11 241 Tobias Gamböck 0:58:04 242 Jürgen Henninger (Medi Zen) 0:58:14 243 Cornelius Hipp (Team Sport Manhard) 0:58:19 244 Martin Petersen 0:58:26 245 Dieter Roman 0:58:51 246 Matthias Ehler (Rogibike Baumann Inside) 0:58:59 247 Wolfi Steinhauser (Capic-Bikes Allgäu) 0:59:16 248 Karl-Heinz Vogg 0:59:28 249 Gijs Botterblom (Team Egberts/Trainingshulp.Nl 2) 1:00:05 250 Markus Rollwagen (MTBc Wehrheim I) 1:00:44 251 Andreas Jack (Bulls / Specialiced) 1:00:52 252 Marcel Geiger (Bike Team Calor) 1:00:55 253 Karsten Seeger (Ibc Dimb Racing Team) 1:00:57 254 Jimmy Taylor (Raleigh Uk Limited/Corratec) 1:01:14 255 Wolfgang Mair (Gschwend Allianz Team) 1:01:17 256 Björn Heigel (Team 14:30) 1:01:23 257 Harry Grimm (Radfreunde Hilpoltstein) 1:01:25 258 Marco Mengel (Fitness Turm Haslach) 1:01:42 259 Gillis Hommen (All Terrain) 1:02:09 260 Stephan Bumann (Allgauxpress) 1:02:13 261 Frederik Westen (MTBc Wehrheim Ii) 1:02:15 262 Tom Woeckener 1:02:36 263 Artola Saiz 1:02:45 264 Werner Dreger (Craft-Rocky-Mountain Team) 1:02:55 265 Paul Timmer 1:02:58 266 Stefan Lerzer (Radfreunde Hilpoltstein) 1:03:02 267 Thorsten Rietze (MTB-Verein Zierenberg E.V.) 1:03:29 268 Daniel Holz (Team Mls) 1:03:29 269 Christopher Simon 1:03:36 270 Tobias Simon 1:03:36 271 Freddy van der Werff (Team Egberts/Trainingshulp.Nl 1) 1:04:12 272 Mirko Itzenhäuser 1:04:13 273 Benedikt Schneider 1:04:30 274 Lasse Sundahl (Rmk) 1:04:40 275 David Aumüller 1:04:48 276 Pedro Lopez-Lopez (Bsv Profil) 1:04:50 277 Morten Munch-Andersen 1:05:24 278 Torsten Khun (Lightbikes Racing Team) 1:05:27 279 Jose Raul Hernandez 1:05:48 280 Alex Ramos 1:05:48 281 Patrick Rösch (Team Schlappeseppel) 1:06:11 282 Lars Naundorf 1:06:12 283 Thomas Rückel (Sg Stern Stuttgart) 1:06:22 284 Carsten Hallay 1:06:39 285 Herbert van Leemputten (Connections) 1:06:40 286 Heiko Gerhart (Sg Stern Stuttgart) 1:07:00 287 Javier Barrionuevo (Team Pepito) 1:07:08 288 Markus Amann 1:07:51 289 Marco Keller (Team Schlappeseppel) 1:08:14 290 Morten Hyllegaard 1:08:15 291 Alexander Paardekooper 1:08:33 292 Stephan Grütter (Team Stöckli) 1:09:40 293 Philip Hellmann 1:10:11 294 Nehemia Paardekooper 1:10:22 295 Sven Hennauer (Scott Team Holzer) 1:10:25 296 Jason Marriott (Team British Army) 1:10:47 297 Lars Vollmer (Proformance-Nonplusultra) 1:10:58 298 Robert Wöhler (Rsg Meckenbeuren) 1:11:00 299 Tim Wouters 1:11:19 300 Christian Braun (Radhaus Ansbach) 1:11:28 301 Bastian Mueller (MTBc Wehrheim Ii) 1:11:32 302 Alexander Weith (Team Bad Steben) 1:11:35 303 Jan Debruyne (Granville-Trustteam) 1:12:06 304 Bart Houben (Connections) 1:12:36 305 Patrick Raith (MTBc Wehrheim Ii) 1:12:38 306 Axel Horner 1:12:53 307 Dominik Gansler (Tsv Partenkirchen/ Bikebaron Racing Team) 1:13:08 308 Stefan Menia (Team Bregenz Procycle) 1:13:11 309 Lander Torfs (Connections) 1:13:21 310 Michael Schwarz (Mb Team Hopfen) 1:13:24 311 Marc Wiedenhöfer 1:13:50 312 Angel Cantero (Bici Club Koala & Sherrypol) 1:14:00 313 Marcus Haines 1:14:18 314 Ludwig Gegenbauer (Team Mls) 1:14:27 315 Jonathan Roelandt 1:14:53 316 Jochen Hauschel (Team Injoy-Mabitz) 1:15:52 317 Martin Fischer (Wsv Mehrstetten Bike-Team) 1:16:03 318 Benito Pekel (Team Egberts/Trainingshulp.Nl 1) 1:16:16 319 Alexander Schmidt 1:16:31 320 Gerco Vredeveld (Team Egberts/Trainingshulp.Nl 2) 1:16:39 321 Timo Bantle (Bike-Team Herrenzimmern) 1:16:55 322 Gerrit Simons 1:17:37 323 Wolfgang Fink (Moooove Racing Team) 1:17:42 324 Frank Hüttner 1:18:01 325 Dag Kilen 1:18:08 326 Patrick Schärer (Patrickschaerer.Ch) 1:18:10 327 Flemming Therkelsen (Hansens Ice Cream) 1:18:12 328 Michael Dodl (Team Sport Manhard) 1:18:12 329 Paul De Jonge (Brabikers) 1:18:20 330 Anders Eibye (Hansens Ice Cream) 1:18:27 331 Jean-Paul Ballard (Natürli Züri Oberland) 1:18:29 332 Thomas Behlinger (Team Hoppe Bikes) 1:18:47 333 James Eddison (Natürli Züri Oberland) 1:18:49 334 Hans-Peter Kreidl (Craft And Friends) 1:18:55 335 Heinz Posch (Gasthof Seefeld) 1:19:07 336 David Gonzalez (Bicisport Barcelona) 1:19:41 337 Sven Platschorre (All Terrain) 1:19:42 338 Jens Neuweiler (Light-Bikes-Racingteam) 1:19:45 339 Markus Schäfer (Light-Bikes-Racingteam) 1:19:58 340 Brendan Kay (Team British Army) 1:20:07 341 Thomas Esser (Bsv Profil) 1:20:09 342 Ingo Aramburu 1:20:25 343 Markus Castellani (Sg Stern Stuttgart) 1:20:30 344 Steven Pauwels (Www.Reevax.Be) 1:21:26 345 Holger Schneider (MTBc Wehrheim I) 1:21:38 346 Michael Horn (Team Sport Manhard) 1:22:03 347 Patrick Schleinkofer (Silentbreeze International) 1:22:17 348 Markus Annasenz (Team2Race) 1:22:32 349 Dirk Henke (Nidi Featuring Vater & Sohn) 1:23:06 350 Gunter Peleman (Klein-Brabant MTB Racingteam) 1:23:16 351 Jacob Dall (Team 3D) 1:23:25 352 Patrick Kötschau (Moooove Racing Team) 1:23:32 353 Thorsten Struch (Paul Lange & Co.) 1:23:36 354 Marco Janssen 1:23:50 355 Hannes Filser (Radsport Zacherl U. Müller) 1:23:53 356 Thorsten Müller (MTB-Verein Zierenberg E.V.) 1:24:02 357 Markus Seipel (Team Schlappeseppel) 1:24:26 358 Robert Roßmann (Sirius Team Frankenwald) 1:24:54 359 Felix Meermann (Craft-Rocky-Mountain Team) 1:25:05 360 Reto Rickenbach 1:25:34 361 Daniel Eisenmann (Abfahrt Viertel Elf) 1:26:20 362 Marc Lesch 1:26:26 363 Martin Anzenhofer (Bergziege Easyliving) 1:26:52 364 Benedikt Schepers 1:26:58 365 Jochen Elsesser (Olympic Spirit Revival) 1:27:21 366 Bernardo Oliver 1:27:34 367 Robin Boon (Team Wattbike) 1:28:20 368 Oliver Börner 1:28:40 369 Andreas Burst 1:28:47 370 Alexander Hoffmann (Team Xc Riders Hegau) 1:28:58 371 Markus Schwab 1:29:01 372 Jens Schanz 1:29:36 373 Stephan Neu (Team Schlappeseppel) 1:29:47 374 Jose Gomez 1:29:48 375 Edu Mas (Bicisport Barcelona) 1:29:53 376 Anton Steinhart (Vc Lechhausen) 1:29:57 377 Andre Forster (Radhaus Ansbach) 1:30:08 378 Janus Lindqvist 1:30:20 379 Jakob Schmidt 1:30:22 380 Stefan Kienle (Craft And Friends) 1:30:23 381 Axel Kienberger (Team Wsb) 1:30:50 382 Toni Villasante 1:30:54 383 Klaas Almoes (Team Egberts/Trainingshulp.Nl 1) 1:31:10 384 Bernhard Hoppe (Moooove Racing Team) 1:31:13 385 Richard Maricchio (Rota Magna Team) 1:31:13 386 Kai Dosdall (Weserbergland Warriors) 1:31:24 387 Ulf Gjendal (4Vikings) 1:32:01 388 Michael Aben (Ibc Dimb Racing Team) 1:32:35 389 Stephan Ostergaard (4Vikings) 1:32:51 390 Kasper Noerremark (4Vikings) 1:32:55 391 Tobias Hoffmann (Craft And Friends) 1:33:13 392 Christian Canstein (Craft And Friends) 1:33:14 393 Mathias Gjendal (4Vikings) 1:33:43 394 Lars Grabolle (Fredies Radshop Markdorf) 1:33:48 395 Claus Ruprechter 1:33:49 396 Mike Bandke 1:33:55 397 Thomas Bleibaum (Weserbergland Warriors) 1:33:59 398 Thilo Simeoni (Team Xc Riders Hegau) 1:35:18 399 Martin Knaus (Die Schammelsreiter) 1:35:20 400 Christian Steigerwald (Olympic Spirit Revival) 1:35:58 401 Heiko Böck (Rsg Zollernalb / Team Gonso-Rawoflex) 1:36:13 402 Bernd Zupak 1:36:14 403 David Frehner 1:36:24 404 Matt Wood (West Drayton Mbc) 1:36:50 405 Marc Sülzle (Muskeln Für Muskeln) 1:37:06 406 Frank Rapp (Taem Alb-Füxe) 1:38:36 407 Tom Suetens 1:38:41 408 Herman Verschuren (All Terrain) 1:38:48 409 Werner Hilven (Fuji MTB Masters Team) 1:39:07 410 Sven Gaidies (Amc Rodheim - Bieber) 1:39:15 411 Sascha Klee (Sv Lauertal Burglauer) 1:39:21 412 Mario Keller 1:39:37 413 Peter Degn 1:40:27 414 Mark Hoffmann (Rc Diana Leipzig) 1:41:08 415 Bernhard Grubmueller (Multicycle Penzberg) 1:41:29 416 Patrick Hübner 1:41:31 417 Alexander Ernst (Salzabiker) 1:41:49 418 Ben Timmermans (Team Egberts/Trainingshulp.Nl 1) 1:42:15 419 Klaus Schönleben 1:42:17 420 Tino Busch 1:42:20 421 Oliver Burtchen (Team Heikos Radschuppen) 1:42:49 422 Peter Rüdrich (Rc Diana Leipzig) 1:42:50 423 Francisco Pastor 1:43:14 424 Rasmus Pedersen (Nightmare) 1:43:38 425 René Elster (Nightmare) 1:43:38 426 Lutz Barkey (Teutobiker) 1:44:12 427 Ronny Hierlmeier 1:44:16 428 Stephan Coppelmans (Brabikers) 1:44:36 429 Eric Mellegers (Toxoholic`S) 1:44:39 430 Ralf Martin (Imst-Gurgltal Meets Saublöde Idee) 1:44:52 431 Simon Hawken (Team British Army) 1:44:59 432 Marco Ciachera (Metapeople) 1:46:16 433 Mati Rozen 1:46:55 434 John De Baets (Veloterters (Dirk Stock - John De Baets)) 1:47:28 435 Reiner Buck (Stöber In Motion) 1:47:28 436 Jonas Ruf (Team Gonso Rawoflex/Rsg-Zollernalb 82Ev) 1:47:34 437 Sven Lattermann (Tssc 07) 1:50:00 438 Daniel Spiess (Tssc 07) 1:50:01

Elite women # Rider Name (Country) Team Result 1 Elisabeth Brandau (Team Haibike) 3:04:45 2 Pia Sundstedt (Craft-Rocky-Mountain Team) 0:02:49 3 Birgit Söllner (Team Firebike-Drössiger) 0:11:57 4 Sally Bigham (Topeak Ergon Racing Team) 0:14:56 5 Anna-Sofie Norgaard (Rothaus-Cube MTB Team) 0:15:09 6 Milena Landtwing (Rothaus-Cube MTB Team) 0:15:09 7 Kristine Norgaard (Rothaus-Cube MTB Team) 0:17:53 8 Heidi Scharnreitner (Team Haibike) 0:25:25 9 Kerstin Brachtendorf (Fiat Rotwild) 0:25:29 10 Natascha Binder (Felt Ötztal X-Bionic Team) 0:28:06 11 Nina Gässler (Hard Rocx) 0:29:40 12 Martina Miessgang (Rv Dj's Bikeshop) 0:30:58 13 Danièle Troesch (Fiat Rotwild) 0:31:33 14 Nicoletta De Jager 0:33:00 15 Stefanie Mollnhauer (Proformance-Nonplusultra) 0:36:02 16 Verena Krenslehner (Tiroler Zugspitz Arena) 0:39:23 17 Steffi Hadraschek (Mountain Heroes) 0:39:35 18 Andrea Scharrer 0:40:44 19 Regina Marunde (Fi`Zi:K Ti:M) 0:41:02 20 Casana Torres (Tot Vici En Bici) 0:41:37 21 Kathrin Hitzer (Craft And Friends) 0:44:14 22 Bettina Dietzen (Cannondalestore.De/Jaeger-Motorsport.De/Pro-Forman) 0:44:26 23 Martina Stoiber 0:46:38 24 Judith Lell (Fi`Zi:K Ti:M) 0:47:03 25 Eva Hupfauer (Vc Lechhausen) 0:47:17 26 Silvia Klee-Bretting 0:49:02 27 Vanessa Mosch (Team Haibike) 0:49:51 28 Manuela Hartl 0:52:01 29 Katja Holzer (Moooove Racing Team) 0:53:11 30 Berit Strobl (Team High5) 0:55:42 31 Conny Marquardt (Steppenwolf-Bikers) 0:55:43 32 Claudia Potratz (Proformance-Nonplusultra) 0:58:12 33 Claudia Langer (Craft-Rocky-Mountain Team) 0:58:18 34 Gwenda Rüsing (Moooove Racing Team) 0:58:24 35 Kerstin Garrels (Proformance-Nonplusultra) 0:59:01 36 Brigitte Nocker (Fi`Zi:K Ti:M) 1:02:08 37 Stefanie Hartmaier 1:02:30 38 Eva Carrer-Enz (Kraftwerk - Rocky Mountain) 1:02:56 39 Mandy Platzdasch (MTBc Wehrheim Ii) 1:03:31 40 Britta Bieker (Fahrrad-Xxl-Craft-Team) 1:04:45 41 Katja Schmidt (Team Naturpark Zittauer Gebirge - Das Outdoor Land) 1:07:10 42 Martina Flury (Proformance-Nonplusultra) 1:08:55 43 Jana Zieschank (Craft-Rocky-Mountain Team) 1:09:25 44 Nicole Marcec 1:09:45 45 Kirsten Maas 1:10:08 46 Ellen Blome (Craft And Friends) 1:12:30 47 Kerstin Kindler (Craft And Friends) 1:12:34 48 Telse Faust (Proformance-Nonplusultra) 1:13:19 49 Elvira Zeussel 1:14:15 50 Inga Krause (Germany's Next Top Biker) 1:14:22 51 Jaqueline Männel (Team Vogtland Bike Schöneck) 1:14:32 52 Gaby Eulitz (Rc Dresden) 1:19:35 53 Ulli Ziegler 1:20:47 54 Maria Rosa (Tot Vici En Bici) 1:23:53 55 Gisela Makowski (Moooove Racing Team) 1:25:26 56 Christine Braun (Braunis) 1:29:00 57 Sibylle Rundel (Albrad Featuring Killertal Rider) 1:29:41 58 Gunda Häußler (Team Garmin) 1:30:26

Master men # Rider Name (Country) Team Result 1 Hans Grasegger (Team Garmisch-Partenkirchen) 2:59:00 2 Heinz Zörweg 0:04:19 3 Erik Evers (MTB Rudi) 0:05:00 4 Andreas Bühler (Gschwend Allianz Team) 0:12:21 5 Andreas Pircher (Tiroler Zugspitz Arena) 0:14:55 6 Günter Reitz (Team Firebike-Drössiger) 0:14:58 7 Hans Planckaert (Smart Cycling Marathon Team) 0:15:56 8 Hans Niemczyk 0:15:59 9 Rudolf Trummer (Toms Radhaus) 0:16:55 10 Danny Flies (Klein Brabant MTB) 0:17:23 11 Markus Hager (Sig Labor Koblenz / Hs Bau Schulz / Bioracer) 0:17:41 12 Günter Guglberger 0:17:42 13 Hannes Seeber (Tiroler Zugspitz Arena) 0:19:23 14 Johannes Zacherl (Radsport Zacherl U. Müller) 0:20:01 15 Peter Paelinck (Www.Reevax.Be) 0:21:06 16 Günter Sandmann (Sport&Bike Hostel Kirchzarten) 0:21:45 17 Marco Gottesmann (Team Bad Steben) 0:22:31 18 Hans-Jürgen Stauber (Team Extreme Moonrider) 0:23:19 19 Harald Bröker (Fitness Turm Haslach) 0:23:48 20 Martin Altermatt 0:24:30 21 Jürgen Braun (Radhaus Ansbach) 0:26:13 22 Thomas Heuler (Radhaus Ansbach) 0:26:14 23 Soren Christensen (HMTBk Sram By Fætter) 0:26:22 24 Michael Dehler (Radfreunde Hilpoltstein) 0:26:28 25 Peter Kunz (Craft And Friends) 0:27:24 26 Michael Vogt (Team Hoppe Bikes) 0:27:40 27 Heiko Wein (Cannondale Team Wein) 0:28:07 28 Jürgen Tieker (Sc Karlsbad) 0:28:32 29 Norbert Geisler (Cannondalestore.De/Jaeger-Motorsport.De/Pro-Forman) 0:29:23 30 Daniel Sandoz 0:29:46 31 Bernd Michalke (Craft And Friends) 0:29:48 32 Marco Carrer (Kraftwerk Lapierre Swiss) 0:30:04 33 Peter Zacherl (Radsport Zacherl U. Müller) 0:30:16 34 Jörg Schrod (Team U3 Hohemark/Rv Sossenheim) 0:30:50 35 Bernd Demmeler (Craft-Rocky-Mountain Team) 0:31:12 36 Werner Baur (Ibc Dimb Racing Team) 0:31:52 37 Gerald Vogel (Salzabiker) 0:31:52 38 Wolf-Thorsten Witt (Mister Bike Pforzheim) 0:33:11 39 Hans-Jürgen Hoven (Team Jj-Zweiradsport/Vicht - Bsv Profil Hürtgenwal) 0:33:21 40 Horst Laslop (Cannondale Team Wein) 0:33:22 41 Andreas Matt (Fitness Turm Haslach) 0:33:25 42 Walter Hillringhaus (Vc Lechhausen) 0:34:25 43 Hans Dehler (Radfreunde Hilpoltstein) 0:34:41 44 Jörg Fiedler 0:34:41 45 Sascha Jaumann 0:34:54 46 Ueli Zimmerli (Team Kuhschweizer) 0:35:32 47 Robert Kennerknecht 0:36:19 48 Thorsten Schweikardt (Radl Rasti / Nutridual) 0:36:36 49 Christian Pösl (Tiroler Zugspitz Arena) 0:36:49 50 Walter Schmitz (Fun Sports Team) 0:37:08 51 Thomas Pavel (Fun Sports Team) 0:37:10 52 Harald Hörmann (Team Radsport Breitner) 0:37:11 53 Manuel Mehlhorn (Team Storm-Biker,Zweirad Lorenz) 0:37:19 54 Martin Hecht (Extreme Moonrider) 0:38:09 55 Clemens Huber 0:38:26 56 Andreas Klein (Bsv Profil) 0:38:39 57 Roland Kammerer (Floragard Oldenburg) 0:38:56 58 Bert Hergenhahn (MTBc Wehrheim I) 0:39:06 59 Rainer Stadler (Vc Lechhausen) 0:39:21 60 Gerhard Hüther (Sv Lauertal Burglauer) 0:39:39 61 Nikolaus Münch (Wsv Mehrstetten Bike-Team) 0:39:53 62 Klaus Häger (Bike Team Sonthofen) 0:41:05 63 Peter Wortmann (Team Zens & Friends) 0:41:12 64 Andreas Wacker 0:41:21 65 Anton Seiler (Mister Bike Pforzheim) 0:41:29 66 Reinhard Schäffer (Mister Bike Pforzheim) 0:41:45 67 Andreas Raabe (Die Hard) 0:41:46 68 Timo Berner (Team High5) 0:41:55 69 Uwe Siebert 0:42:35 70 Henry Krätke 0:43:21 71 Georg Leppert (Fitness Turm Haslach) 0:44:13 72 Franz Neuhauser (Bike Team Sonthofen) 0:44:29 73 Michael Brinkmann (Bremer-Radkurier.De) 0:44:31 74 Matthias Wolf (Rslc Holzkirchen) 0:44:41 75 Bernhard Becker (Sc Karlsbad) 0:44:53 76 Frank Heifort 0:45:00 77 Björn Glüsing (Team 14:30) 0:45:01 78 Karl Jeßberger (Ab-Biker.De) 0:45:12 79 Martin Staiger 0:45:32 80 Octavi Garriga (Fontime-Indicom) 0:45:37 81 Werner Schulte-Lünzum 0:45:39 82 Joan Pallas (Bicisport Barcelona) 0:45:41 83 Thomas Dusel (Sport&Bike Hostel Kirchzarten) 0:46:19 84 Thomas Dewald 0:46:30 85 Michael Lella (Craft And Friends) 0:46:42 86 Christoph Heinz 0:47:20 87 Davide Tosi (Bikbike Arco) 0:47:22 88 Guido Borer 0:47:22 89 Wolfgang Strobel (Germany's Next Top Biker) 0:47:23 90 Jürgen Kohler (Sport&Bike Hostel Kirchzarten) 0:47:24 91 Stefan Böhm (Bayerische Staatsforsten) 0:47:25 92 Joachim Oberföll (Bike-Werf.De/Augenoptik-Kreuzpeintner.De) 0:47:26 93 Steffen Domay 0:49:08 94 Armin Dietz (Team Bike World Brand) 0:49:42 95 Detlef Buser (Die Pulloverschweine) 0:49:53 96 Sepp Gschwendtner (Redheads Team) 0:50:00 97 Klaus Rübensaal (Team Cube) 0:50:00 98 Marcus Richter (Team Wirbelsäulenzentrum Wiesbaden) 0:50:01 99 Karl-Heinz Roller (Craft-Rocky-Mountain Team) 0:50:01 100 Andreas Köhler (Not & Elend) 0:50:10 101 Johan Frooninckx (Connections) 0:50:18 102 Sven Friedrich (Team Vogtland Bike Schöneck) 0:50:48 103 Pieter van Rooyen 0:50:51 104 Dirk Hilgenhof (Radkappen Maintal) 0:50:52 105 Albrecht Dietze 0:51:02 106 Udo Laber 0:51:14 107 Thomas Jäger (Cannondalestore.De/Jaeger-Motorsport.De/Pro-Forman) 0:51:45 108 Robert Frießnegg 0:52:47 109 Patrik Döringer (Team Neustadt An Der Weinstraße) 0:53:05 110 Stefan Bangert (Tempur Space Rider`S) 0:53:18 111 Wolfgang Ruopp (Wsv Mehrstetten Bike-Team) 0:53:24 112 Hubert Niessl 0:53:44 113 Jaume Caixas (Transalpblues) 0:54:15 114 Sven Schlosser (Cannondale Team Wein) 0:54:35 115 Volker Leipner (Sg Stern Stuttgart) 0:54:45 116 Thomas Bretting 0:54:46 117 Bernd Stratmann 0:55:29 118 Daniel Leuthard (Montagsbiker Figö) 0:55:32 119 Michael Schmitt (Team Bike World Brand) 0:55:37 120 Reiner Künzel 0:56:23 121 Jörg Riedl 0:56:29 122 Bert van Ittersum (Team Egberts/Trainingshulp.Nl 2) 0:56:32 123 Frank Seidel (Mister Bike Pforzheim) 0:56:56 124 Peter Wouters (Rocky Mountain-Peerkes Bike Team) 0:56:58 125 Rudi Schulz (Sg Stern Stuttgart) 0:57:03 126 Klaus Wiedmann (Team Sport Manhard) 0:57:16 127 Marcus Faber (Team Modi-Craft) 0:57:22 128 Michael Briechle 0:57:52 129 Richard Schröder (Radfreunde Hilpoltstein) 0:57:57 130 Christoph Veit 0:58:14 131 Helmuth Rieder (Biketeam Sonthofen) 0:58:19 132 Daniel Probst (Team Kuhschweizer) 0:58:24 133 Joachim Buhleier 0:58:28 134 Roman Tempcke 0:58:45 134 Robert Weisbecker (Die Hard) 136 Jose gabriel Rodriguez 0:58:46 137 Walter Stohl 0:58:54 138 Jochen Graubner 0:59:10 139 Stefan Fritz 0:59:11 140 Martin Hofacker (Craft And Friends) 0:59:24 141 Michael Mainusch (Allgäuxpress) 0:59:35 142 Wolfgang Mertel 0:59:57 143 Detlev Riemer (Team Egberts/Trainingshulp.Nl 2) 0:59:59 144 Jens Pilz (Tsv Flöha 1848 E.V.) 1:00:06 145 Walter Jonas 1:00:28 146 Thomas Meck (Rslc Holzkirchen) 1:00:38 147 Oliver Merz (Sg Stern Stuttgart) 1:00:43 148 Jörg Buggenhagen (Spinning Wheelz) 1:00:45 149 Michael Schmidt (Team Gonso Rawoflex - Rsg Zollernalb) 1:01:01 150 Tom Hesters 1:01:16 151 Nils Ehrke (Die Hard) 1:01:23 152 Hansjürgen Horn (Bayerische Staatsforsten) 1:01:32 153 Jeroen Bonenkamp 1:01:34 154 Andreas Stark (Jugendherbergen/Tbr Bikes) 1:01:38 155 Jose Perez (Bici Club Koala & Sherrypol) 1:01:39 156 Steffen Blattert 1:01:54 157 Jens Noack (Proformance-Nonplusultra) 1:02:03 158 Georg Wechselberger (Ktm-Mountainbiker.At) 1:02:10 159 Alex Ackermann (Team Kuhschweizer) 1:02:21 160 Geert Keuppens (Mountainfighters) 1:02:25 161 Stefan Telian (Rsg Meckenbeuren) 1:02:29 162 Jörg Kurbel (Team Der Ringe) 1:02:55 163 Thomas Prodinger (Team Bregenz Procycle) 1:03:00 164 Joachim Schneider (Bike-Psteam) 1:03:04 165 Steffen Barth 1:03:21 166 Joachim Steinhübel 1:03:33 167 Georg Miller (Msc-Wiesenbach Biketeam) 1:03:36 168 Ralf Kühnapfel (Germany's Next Top Biker) 1:03:39 169 Frank Schuckardt (MTBc Wehrheim Ii) 1:04:09 170 Jörg Höfler (Radsport König) 1:04:53 171 Peter Ohlsson (Craft And Friends) 1:05:05 172 Sören Grimmer 1:05:36 173 Rasmus Eibye (Hansens Ice Cream) 1:05:42 174 Andreas Hanke (Redheads Team) 1:06:01 175 Joe Hasenkamp (Mister Bike Pforzheim) 1:06:45 176 Michael Schaudeck (Team Kufgem) 1:06:57 177 Andreas Klein (Sc Karlsbad) 1:07:25 178 Holger Kratz (Team Neustadt An Der Weinstraße) 1:07:25 179 Hans Wuethrich 1:07:26 180 Markus Blechinger 1:07:33 181 Stefan Trippler 1:07:49 182 Werner Schick (Team Medi Zen) 1:07:55 183 Jochen Preuß (Ammergauer Alpen) 1:08:02 184 Markus Kolb 1:08:03 185 Ditmar Steinhauser (Team Bregenz Procycle) 1:08:36 186 Martin Kammerer (Fitness Turm Haslach) 1:10:07 187 Tobias Böhm (Lokomotive Verbier) 1:10:28 188 Roger Baumgarner (Team Bregenz Procycle) 1:10:34 189 Maurizio Lugnan (Rota Magna Team) 1:10:44 190 Rainer Gerster (Fi`Zi:K Ti:M) 1:10:45 191 Oliver Langer 1:10:48 192 Paul Prechtl (Sc Karlsbad) 1:10:59 193 Franz-Josef Grunwald (Team Garmin) 1:11:18 194 Stefan Stenger (Velofreunde Grosswelzheim 05) 1:11:32 195 Ralf Rehberger (Team Erdinger Alkoholfrei) 1:11:46 196 Andreas Wahl (Rsv Reichenbach) 1:12:06 197 Tobias Brandstätter 1:12:32 198 Erik Schwulera (Nidi Featuring Vater&Sohn) 1:12:36 199 Jochen Adler (Sg Stern Stuttgart) 1:13:05 200 Bernhard Kaiser (Sv Lauertal Burglauer) 1:13:21 201 Andreas Schumacher 1:13:25 202 Wolf De Wilde 1:13:33 203 Hans Swaans (Joybike!) 1:13:43 204 Markus Seifert 1:14:01 205 Markus Dahmen (Team Heart Attack) 1:14:14 206 Nikolai Holzach 1:14:22 207 Armin Neubauer 1:14:25 208 Jan van der Velde (Team Hekman) 1:14:28 209 Heiko Eckstein (Team Skoda Pabst) 1:14:47 210 Pedro Catalá (Gent D Oliva MTB) 1:14:49 211 Thomas Faulhaber (Bike-Psteam) 1:14:50 212 Wim Rhebergen 1:14:52 213 Stephan Angerer 1:15:31 214 Karl-Jörg Hachenberg (Team Radsport-Mertens / Zwölfender) 1:15:38 215 Oscar Rijneveld (Wattbike) 1:16:05 216 Markus Witschenbach (Velofreunde Grosswelzheim 05) 1:16:10 217 Jürgen Blank (Team Mls) 1:16:43 218 Gerrit Damen (Peerkes Bike Shop) 1:17:16 219 Joost Franken (Team Ventoux Tilburg) 1:17:34 220 Jörg Groen (Germany's Next Top Biker) 1:17:36 221 Guido Rörig (Team Radsport-Mertens / Zwölfender) 1:17:42 222 Reiner Ploem (Ü-90 Cycling Team) 1:17:57 223 Stefan Ortjohann 1:18:04 224 Marcel Smolders (Team Ventoux Tilburg) 1:18:22 225 Javier Nieto 1:18:56 226 Andreas Wittmann (Team Cube) 1:19:38 227 Kurt Bernhardt (Radkappen Maintal) 1:19:40 228 Thomas Grimm 1:19:42 229 Frank Höhner (Team Radsport-Mertens / Zwölfender) 1:19:48 230 Peter Schmidt (Sc Karlsbad) 1:20:15 231 Chris Kemmer 1:20:15 232 Ralph Schlenker (Fangidifigidi) 1:20:30 233 Rainer Mayer 1:20:38 234 Rainer Bucholzer 1:20:50 235 Reinhold Stemmer (Team Alb-Füxe) 1:20:55 236 Jörg Steenbock (Amc Rodheim - Bieber) 1:20:59 237 Klaus Hoffmann 1:21:02 238 Morten Kreilgaard (Team 3D) 1:21:16 239 Rainer Leiprecht (Rsg Meckenbeuren) 1:21:34 240 Jörn Herber (Tempur-Space-Rider`S) 1:21:37 241 Eric Goris (Connections) 1:22:35 242 Michael Renner 1:23:27 243 Steen Foged (Svendborg Mountainbike Klub) 1:23:40 244 Peter Zott (Craft And Friends) 1:23:42 245 John Jensen 1:24:26 246 Günter Amend (Axa - Team Frammersbach) 1:24:55 247 Michael Schulz 1:24:56 248 Hermann Wagensail (Extreme Moonrider) 1:25:59 249 Christoph Baumann 1:26:01 250 Thilo Rzymann (Abfahrt Viertel Elf) 1:26:18 251 Jürgen Ploem (Ü-90 Cycling Team) 1:26:23 252 Eckhardt Münch 1:26:32 253 Bernd Laukenmann 1:26:45 254 Cord Teller 1:27:21 255 Gerhard Kraus (Foxlrailers) 1:27:44 256 Thomas Zenner (Foxtrailers) 1:27:45 257 Jürgen Egger (Eggisbikeplanet.De) 1:28:14 258 Joachim Ruoff (Eggisbikeplanet.De) 1:28:15 259 Stefan Bopp (Team Bode Optik) 1:28:50 260 Freddy Bau 1:29:26 261 Anne Alkema (Team Egberts/Trainingshulp.Nl 1) 1:29:40 262 Arend Dubbelboer (Team Egberts/Trainingshulp.Nl 1) 1:29:45 263 Toni Zangerle 1:30:26 264 Mark Hayden (Kill-Tec - Omnia) 1:30:29 265 Ralf Bernhard 1:30:34 266 Ralf Ludwig 1:30:39 267 Egbert Ramge (Bi(A)King-Connection) 1:30:45 268 Domingo Rus (Gent D Oliva MTB) 1:32:29 269 Holger Sperb 1:32:38 270 Dirk Richter (Rogibike Baumann Inside) 1:33:10 271 Thomas Zöberer 1:33:11 272 Richard Lachner 1:33:29 273 Michael Kettner 1:34:14 274 Martin Kösters 1:34:22 275 Wilfried Hoffmann (Moooove Racing Team) 1:34:22 276 Frank Braun (Die Braunis) 1:34:42 277 Dirk Stock 1:34:55 278 Stephan Scholze (Stöber In Motion) 1:34:57 279 Thomas Nachtigall 1:35:17 280 Jörg Rummeni 1:35:28 281 Jörg Grimm 1:36:09 282 Thomas Majer 1:36:23 283 Markus Schwarzkopf (Team Frammersbach) 1:37:07 284 Claus-Dieter Lang (Stöber In Motion) 1:37:17 285 Volker Zaborowski (Amc Rodheim - Bieber) 1:37:28 286 Olaf Trenner 1:37:36 287 Albert Rundel (Albrad Featuring Killertal Rider) 1:37:39 288 Thomas Böckling 1:37:44 289 Uwe Koch (Ibc Dimb Racing Team) 1:38:13

Senior master # Rider Name (Country) Team Result 1 Milan Spolc 3:10:57 2 Ad van de Sande (Team Ventoux Tilburg) 0:10:26 3 Rudi Geentjens (MTB Rudi) 0:11:43 4 Ferdinand Ganser (Craft-Rocky-Mountain Team) 0:14:16 5 Max Bertschinger 0:16:03 6 Bernhard Spieler (Race Worx) 0:16:38 7 Thomas Rüegg 0:16:51 8 Matthäus Lorenz (Team Radhaus Winterlingen) 0:17:50 9 Reinhold Kotz (Bike Team Sonthofen) 0:23:26 10 Gerald Tretter (Ammergauer Alpen) 0:25:19 11 Harald Höhn (Team Bad Steben) 0:25:24 12 Ferdl Thiel (Redheads Team) 0:29:27 13 Hans-Jürgen Ammann (Vo Dr Alb Ra) 0:30:03 14 Arnold Handle 0:32:22 15 Walter Hinderdael 0:32:59 16 Karlheinz Volkmann 0:33:06 17 Ueli Schürmann (Büli Bike Tigers) 0:33:07 18 Josef Löffler (Vo Dr Alb Ra) 0:33:50 19 Thomas Kolbe (Proformance-Nonplusultra) 0:37:36 20 Sepp Riedenauer 0:42:45 21 Hans Trummer (Bike Point Innsbruck) 0:42:53 22 Luc Smits 0:44:13 23 Hartmut Mannherz 0:44:25 24 Helmut Hupfauer (Vc Lechhausen) 0:45:10 25 Pino Ferrari (Büli Bike Tigers) 0:45:15 26 Ferdi Koller (Büli Bike Tigers) 0:45:31 27 Wolfgang Hackl (Kollar Team/ Racerholix.At.Tf) 0:45:31 28 Hermann Trindler (Team Offenburg) 0:45:51 29 Alfons Rieder 0:46:52 30 Johann Orsolits 0:47:41 31 Roland Rombach (Sport&Bike Hostel Kirchzarten) 0:48:46 32 Gerhard Burghardt (Team Haibike) 0:49:07 33 Franz Lehmann (Fitness Turm Haslach) 0:49:36 34 Helmut Maier (Bike Team Sonthofen) 0:50:07 35 Willi Burger (Bike Team Sonthofen) 0:50:08 36 Franz-Josef Schneider 0:50:46 37 Horst Wolff 0:52:30 38 Urs Güntensperger (Büli Bike Tigers) 0:54:11 39 Thomas Fiedler (Rsg Würzburg) 0:54:18 40 Herbert Weiss (Allgäuxpress) 0:56:12 41 Georg Nitsch 0:56:43 42 Heinz Moser (Wsv Mehrstetten Bike-Team) 0:57:31 43 Rudi Steger (Team Barbarahof) 0:58:46 44 Klaus Siedentopf 1:00:44 45 Karl-Heinz Hoffmann 1:02:58 46 Harald Behr 1:03:13 47 Dietmar Henschke (Toxoholic`S) 1:03:30 48 Werner Kienle (Rsg Meckenbeuren) 1:03:58 49 Panagiotis Dagopoulos 1:04:35 50 Helmut Wenzel 1:05:19 51 Leo Zirkelbach (Team Bischofsheim/Rhön) 1:06:30 52 Beat Eberhard (Sport&Bike Hostel Kirchzarten) 1:09:06 53 Rolf Schnizler (Team Modi-Craft) 1:09:10 54 Ekkehard Tremmel 1:09:13 55 Karl Westermeier 1:10:40 56 Poul Jensen 1:12:14 57 Soren Rasmussen 1:12:17 58 Helmut Seidel (Mplus) 1:14:41 59 Eberhard Steiner (Ammergauer Alpen) 1:15:59 60 Karl Seeger (Tv Immenstadt) 1:16:17 61 Oliver Bopp (Team Bode Optik) 1:16:52 62 Sven Manhard (Team Sport Manhard) 1:19:55 63 Manfred Ertl 1:20:24 64 Holger Hoffmann (Craft And Friends) 1:20:27 65 Arthur Rijk 1:20:42 66 Horst Schwarz (MTB-Verein Zierenberg E.V.) 1:22:52 67 Reinhold Schwulera (Nidi Featuring Vater&Sohn) 1:22:54 68 Kurt Poullie (Velofreunde Grosswelzheim 05) 1:23:51

General classification results after stage 2 not available.