Trending

Second stage win for Sinkeldam

Gruzdev holds onto leader's jersey

Full Results

#Rider Name (Country) TeamResult
1Ramon Sinkeldam (Ned) Argos - Shimano3:07:52
2Alexander Serebryakov (Rus) Team Type 1
3Valentin Iglinskiy (Kaz) Pro Team Astana
4Benjamin Giraud (Fra) La Pomme Marseille
5Michael Kurth (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland
6Kevin Peeters (Bel) Landbouwkrediet-Euphony
7Bert De Backer (Bel) Argos - Shimano
8Vitaliy Buts (Ukr) Ukraine
9Andriy Vasylyuk (Ukr) Ukraine
10Aldo Ino Ilesic (Slo) Team Type 1
11Anuar Manan (Mas) Champion System Pro Cycling Team
12Mykhaylo Kononenko (Ukr) Ukraine
13Ryan Macanally (Aus) Australia
14Leonid Krasnov (Rus) RusVelo
15Yannick Martinez (Fra) La Pomme Marseille
16Marcel Aregger (Swi) Atlas Personal - Jakroo
17Baptiste Planckaert (Bel) Landbouwkrediet-Euphony
18Tobias Ludvigsson (Swe) Argos - Shimano
19Nur Amirull Fakhruddin Mazuki (Mas) Terengganu Cycling Team
20Roman Maykin (Rus) RusVelo
21Peter Erdin (Swi) Atlas Personal - Jakroo
22Frédéric Amorison (Bel) Landbouwkrediet-Euphony
23Dmitriy Gruzdev (Kaz) Pro Team Astana
24Ioannis Tamouridis (Gre) SP Tableware Cycling Team
25Joaquin Sobrino (Spa) SP Tableware Cycling Team
26Víctor De La Parte (Spa) SP Tableware Cycling Team
27Oleksandr Polivoda (Ukr) Ukraine
28Fuyu Li (Chn) Hengxiang Cycling Team
29Grégoire Tarride (Fra) La Pomme Marseille0:00:04
30Alexandr Dyachenko (Kaz) Pro Team Astana
31Ivan Kovalev (Rus) RusVelo
32Anton Samohvalov (Rus) RusVelo
33King Lok Cheung (HKg) Hong Kong, China
34Joey Rosskopf (USA) Team Type 1
35David Mccann (Irl) RTS Racing Team
36Raphael Addy (Swi) Atlas Personal - Jakroo
37Alexander Nordhoff (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland
38Joshua Lucas Galloway Prete (Aus) Australia
39Andrey Zeits (Kaz) Pro Team Astana
40Christopher Butler (USA) Champion System Pro Cycling Team
41Roy Curvers (Ned) Argos - Shimano
42Vasileios Simantirakis (Gre) SP Tableware Cycling Team
43Patrick Schelling (Swi) Atlas Personal - Jakroo
44Georgios Karatzios (Gre) SP Tableware Cycling Team
45Alex Coutts (GBr) RTS Racing Team
46Alexander Khatuntsev (Rus) RusVelo
47Alexander Budaragin (Rus) RusVelo
48Artem Topchanyuk (Ukr) SP Tableware Cycling Team
49Robert Retschke (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland
50Evgeny Kovalev (Rus) RusVelo0:00:21
51Ki Ho Choi (HKg) Hong Kong, China0:00:44
52Burr Ho (HKg) Hong Kong, China
53Meiyin Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team
54Fabio Calabria (Aus) Team Type 1
55Oleksandr Prevar (Ukr) Ukraine0:01:06
56Periklis Ilias (Gre) SP Tableware Cycling Team0:01:12
57Benedikt Kendler (Ger) Arbö Gebrüder Weiss - Oberndorfer
58Lukas Ranacher (Aut) Arbö Gebrüder Weiss - Oberndorfer
59Joeri Bueken (Bel) Landbouwkrediet-Euphony
60Cheng Ji (Chn) Argos - Shimano
61Yilin Liu (Chn) Hengxiang Cycling Team
62Konstantin Volik (Uzb) China 361° Cycling Team
63Aaron Donnelly (Aus) Australia
64Julien Antomarchi (Fra) Team Type 1
65Muradjan Halmuratov (Uzb) China 361° Cycling Team
66Sergiy Grechyn (Ukr) Ukraine
67Anwar Azis Aziz Mohd Saiful (Mas) Terengganu Cycling Team
68Ying Hon Yeung (HKg) Hong Kong, China
69Daniel Westmattelmann (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland
70Sergey Renev (Kaz) Pro Team Astana
71Yohan Cauquil (Fra) La Pomme Marseille0:01:54
72Zhi Qiang Duan (Chn) Malak Cycling Team
73Craig Lewis (USA) Champion System Pro Cycling Team
74Rubens Bertogliati (Swi) Team Type 10:02:04
75Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille
76James Kerby Jordan (Aus) Australia0:02:23
77Bo Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team0:03:23
78Tom Stamsnijder (Ned) Argos - Shimano0:03:29
79Florian Salzinger (Ger) Atlas Personal - Jakroo
80Matthias Bertling (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland0:05:10
81Mathieu Delaroziere (Fra) La Pomme Marseille
82Yusup Abrekov (Uzb) China 361° Cycling Team
83Mohd Shahrul Mat Amin (Mas) Terengganu Cycling Team0:11:05
84Xin Wang (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team0:11:21
85Kun Jiang (Chn) Champion System Pro Cycling Team
86Fu Xing (Chn) Hengxiang Cycling Team
87Joeri Stallaert (Bel) Landbouwkrediet-Euphony
88Mohd Nor Umardi Rosdi (Mas) Terengganu Cycling Team0:15:50
89Mohd Zamri Salleh (Mas) Terengganu Cycling Team0:17:07
90Gang Xu (Chn) Champion System Pro Cycling Team0:17:08
91Pengda Jiao (Chn) Champion System Pro Cycling Team0:17:27
DNSChristian Pavitschitz (Aut) Arbö Gebrüder Weiss - Oberndorfer
DNSStefan Stadler (Aut) Arbö Gebrüder Weiss - Oberndorfer
DNSMohammad Saufi Mat Senan (Mas) Terengganu Cycling Team
DNFNicolas Baldo (Fra) Atlas Personal - Jakroo
DNFWen Chung Huang (Tpe) RTS Racing Team
DNFBo Liu (Chn) Malak Cycling Team

Sprint 1
#Rider Name (Country) TeamResult
1Peter Erdin (Swi) Atlas Personal - Jakroo5pts
2Ioannis Tamouridis (Gre) SP Tableware Cycling Team3
3Roman Maykin (Rus) RusVelo1

Sprint 2
#Rider Name (Country) TeamResult
1Roman Maykin (Rus) RusVelo5pts
2Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille3
3Ioannis Tamouridis (Gre) SP Tableware Cycling Team1

Points
#Rider Name (Country) TeamResult
1Ramon Sinkeldam (Ned) Argos - Shimano16pts
2Alexander Serebryakov (Rus) Team Type 114
3Valentin Iglinskiy (Kaz) Pro Team Astana13
4Benjamin Giraud (Fra) La Pomme Marseille12
5Michael Kurth (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland11
6Kevin Peeters (Bel) Landbouwkrediet-Euphony10
7Bert De Backer (Bel) Argos - Shimano9
8Vitaliy Buts (Ukr) Ukraine8
9Andriy Vasylyuk (Ukr) Ukraine7
10Aldo Ino Ilesic (Slo) Team Type 16
11Anuar Manan (Mas) Champion System Pro Cycling Team5
12Mykhaylo Kononenko (Ukr) Ukraine4
13Ryan Macanally (Aus) Australia3
14Leonid Krasnov (Rus) RusVelo2
15Yannick Martinez (Fra) La Pomme Marseille1

Mountain 1 (Cat.3)
#Rider Name (Country) TeamResult
1Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille5pts
2Craig Lewis (USA) Champion System Pro Cycling Team3
3Vitaliy Buts (Ukr) Ukraine2
4Yilin Liu (Chn) Hengxiang Cycling Team1

Mountain 2 (Cat.2)
#Rider Name (Country) TeamResult
1Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille7pts
2Ying Hon Yeung (HKg) Hong Kong, China5
3Valentin Iglinskiy (Kaz) Pro Team Astana3
4Vitaliy Buts (Ukr) Ukraine2
5Dmitriy Gruzdev (Kaz) Pro Team Astana1

Teams
#Rider Name (Country) TeamResult
1Argos - Shimano9:23:36
2Ukraine
3Landbouwkrediet-Euphony
4SP Tableware Cycling Team
5Team Type 10:00:04
6La Pomme Marseille
7Pro Team Astana
8RusVelo
9Atlas Personal - Jakroo
10Team Eddy Merckx - Indeland0:00:08
11Australia0:01:16
12Hong Kong, China0:01:32
13Hengxiang Cycling Team0:01:56
14Champion System Pro Cycling Team0:01:58
15China 361° Cycling Team0:07:34
16Terengganu Cycling Team0:12:17

General classification after stage 8
#Rider Name (Country) TeamResult
1Dmitriy Gruzdev (Kaz) Pro Team Astana31:51:46
2Valentin Iglinskiy (Kaz) Pro Team Astana0:00:18
3Tobias Ludvigsson (Swe) Argos - Shimano0:00:26
4Anton Samohvalov (Rus) RusVelo0:00:39
5Víctor De La Parte (Spa) SP Tableware Cycling Team0:01:08
6Ramon Sinkeldam (Ned) Argos - Shimano0:01:17
7Christopher Butler (USA) Champion System Pro Cycling Team
8Frédéric Amorison (Bel) Landbouwkrediet-Euphony0:01:19
9King Lok Cheung (HKg) Hong Kong, China0:01:22
10Ioannis Tamouridis (Gre) SP Tableware Cycling Team0:01:23
11Oleksandr Polivoda (Ukr) Ukraine
12Andriy Vasylyuk (Ukr) Ukraine0:01:26
13Marcel Aregger (Swi) Atlas Personal - Jakroo
14Baptiste Planckaert (Bel) Landbouwkrediet-Euphony
15Alexandr Dyachenko (Kaz) Pro Team Astana0:01:30
16Benjamin Giraud (Fra) La Pomme Marseille0:01:36
17Vitaliy Buts (Ukr) Ukraine0:01:40
18David Mccann (Irl) RTS Racing Team0:02:03
19Artem Topchanyuk (Ukr) SP Tableware Cycling Team0:02:08
20Patrick Schelling (Swi) Atlas Personal - Jakroo0:02:16
21Alexander Budaragin (Rus) RusVelo0:02:17
22Roman Maykin (Rus) RusVelo0:02:29
23Bert De Backer (Bel) Argos - Shimano0:02:31
24Joshua Lucas Galloway Prete (Aus) Australia0:02:49
25Peter Erdin (Swi) Atlas Personal - Jakroo0:02:51
26Yannick Martinez (Fra) La Pomme Marseille0:03:01
27Periklis Ilias (Gre) SP Tableware Cycling Team0:03:03
28Ying Hon Yeung (HKg) Hong Kong, China0:03:13
29Alex Coutts (GBr) RTS Racing Team0:03:25
30Kevin Peeters (Bel) Landbouwkrediet-Euphony0:03:32
31Roy Curvers (Ned) Argos - Shimano0:03:42
32Alexander Nordhoff (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland0:04:15
33Vasileios Simantirakis (Gre) SP Tableware Cycling Team
34Julien Antomarchi (Fra) Team Type 10:04:33
35Oleksandr Prevar (Ukr) Ukraine0:04:41
36Meiyin Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team0:04:44
37Mykhaylo Kononenko (Ukr) Ukraine0:04:56
38Muradjan Halmuratov (Uzb) China 361° Cycling Team0:05:15
39Nur Amirull Fakhruddin Mazuki (Mas) Terengganu Cycling Team0:05:29
40Alexander Serebryakov (Rus) Team Type 10:05:51
41Ki Ho Choi (HKg) Hong Kong, China0:05:53
42Zhi Qiang Duan (Chn) Malak Cycling Team0:06:09
43Joaquin Sobrino (Spa) SP Tableware Cycling Team0:06:26
44Grégoire Tarride (Fra) La Pomme Marseille
45Robert Retschke (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland0:06:36
46Andrey Zeits (Kaz) Pro Team Astana0:06:41
47Fabio Calabria (Aus) Team Type 10:07:46
48Yusup Abrekov (Uzb) China 361° Cycling Team0:08:11
49Cheng Ji (Chn) Argos - Shimano0:08:14
50Daniel Westmattelmann (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland
51Craig Lewis (USA) Champion System Pro Cycling Team0:08:23
52Benedikt Kendler (Ger) Arbö Gebrüder Weiss - Oberndorfer0:08:29
53Yilin Liu (Chn) Hengxiang Cycling Team0:08:31
54Konstantin Volik (Uzb) China 361° Cycling Team0:08:34
55Joeri Bueken (Bel) Landbouwkrediet-Euphony0:08:39
56Joey Rosskopf (USA) Team Type 10:09:09
57Fuyu Li (Chn) Hengxiang Cycling Team0:09:20
58Leonid Krasnov (Rus) RusVelo0:10:33
59Michael Kurth (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland0:10:39
60Matthias Bertling (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland0:11:39
61Aaron Donnelly (Aus) Australia0:12:25
62Lukas Ranacher (Aut) Arbö Gebrüder Weiss - Oberndorfer0:12:28
63Anwar Azis Aziz Mohd Saiful (Mas) Terengganu Cycling Team
64Bo Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team0:12:49
65James Kerby Jordan (Aus) Australia0:13:02
66Rubens Bertogliati (Swi) Team Type 10:13:20
67Evgeny Kovalev (Rus) RusVelo0:13:59
68Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille0:14:02
69Florian Salzinger (Ger) Atlas Personal - Jakroo0:14:30
70Alexander Khatuntsev (Rus) RusVelo0:15:52
71Mohd Shahrul Mat Amin (Mas) Terengganu Cycling Team0:16:11
72Raphael Addy (Swi) Atlas Personal - Jakroo0:16:16
73Sergiy Grechyn (Ukr) Ukraine0:16:20
74Anuar Manan (Mas) Champion System Pro Cycling Team0:16:55
75Burr Ho (HKg) Hong Kong, China0:16:56
76Joeri Stallaert (Bel) Landbouwkrediet-Euphony0:18:02
77Ivan Kovalev (Rus) RusVelo0:18:04
78Xin Wang (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team0:18:23
79Pengda Jiao (Chn) Champion System Pro Cycling Team0:19:38
80Tom Stamsnijder (Ned) Argos - Shimano0:20:35
81Mohd Nor Umardi Rosdi (Mas) Terengganu Cycling Team0:21:59
82Aldo Ino Ilesic (Slo) Team Type 10:22:02
83Yohan Cauquil (Fra) La Pomme Marseille0:24:29
84Gang Xu (Chn) Champion System Pro Cycling Team0:24:30
85Mathieu Delaroziere (Fra) La Pomme Marseille0:24:36
86Georgios Karatzios (Gre) SP Tableware Cycling Team0:24:45
87Sergey Renev (Kaz) Pro Team Astana0:26:51
88Ryan Macanally (Aus) Australia0:28:36
89Mohd Zamri Salleh (Mas) Terengganu Cycling Team0:30:59
90Kun Jiang (Chn) Champion System Pro Cycling Team0:32:05
91Fu Xing (Chn) Hengxiang Cycling Team0:34:03

Mountains classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1Meiyin Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team28pts
2Oleksandr Polivoda (Ukr) Ukraine18
3Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille17
4Ying Hon Yeung (HKg) Hong Kong, China16
5Valentin Iglinskiy (Kaz) Pro Team Astana16
6Vitaliy Buts (Ukr) Ukraine15
7Ki Ho Choi (HKg) Hong Kong, China11
8Víctor De La Parte (Spa) SP Tableware Cycling Team9
9Christopher Butler (USA) Champion System Pro Cycling Team7
10Yilin Liu (Chn) Hengxiang Cycling Team6
11Dmitriy Gruzdev (Kaz) Pro Team Astana6
12Periklis Ilias (Gre) SP Tableware Cycling Team5
13Fuyu Li (Chn) Hengxiang Cycling Team4
14Craig Lewis (USA) Champion System Pro Cycling Team3
15Sergiy Grechyn (Ukr) Ukraine3
16Alexander Nordhoff (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland2
17Oleksandr Prevar (Ukr) Ukraine2
18Florian Salzinger (Ger) Atlas Personal - Jakroo2
19Anton Samohvalov (Rus) RusVelo1
20King Lok Cheung (HKg) Hong Kong, China1
21Alexandr Dyachenko (Kaz) Pro Team Astana1
22Nur Amirull Fakhruddin Mazuki (Mas) Terengganu Cycling Team1
23Robert Retschke (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland1
24Matthias Bertling (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland1

Points classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1Alexander Serebryakov (Rus) Team Type 177pts
2Ramon Sinkeldam (Ned) Argos - Shimano74
3Benjamin Giraud (Fra) La Pomme Marseille67
4Kevin Peeters (Bel) Landbouwkrediet-Euphony62
5Valentin Iglinskiy (Kaz) Pro Team Astana60
6Leonid Krasnov (Rus) RusVelo49
7Michael Kurth (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland48
8Anuar Manan (Mas) Champion System Pro Cycling Team46
9Joeri Stallaert (Bel) Landbouwkrediet-Euphony44
10Dmitriy Gruzdev (Kaz) Pro Team Astana39
11Joaquin Sobrino (Spa) SP Tableware Cycling Team37
12Baptiste Planckaert (Bel) Landbouwkrediet-Euphony30
13Ioannis Tamouridis (Gre) SP Tableware Cycling Team23
14Mohd Zamri Salleh (Mas) Terengganu Cycling Team23
15Aldo Ino Ilesic (Slo) Team Type 122
16Tobias Ludvigsson (Swe) Argos - Shimano21
17King Lok Cheung (HKg) Hong Kong, China19
18Ying Hon Yeung (HKg) Hong Kong, China19
19Meiyin Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team17
20Roman Maykin (Rus) RusVelo17
21Andriy Vasylyuk (Ukr) Ukraine17
22Ki Ho Choi (HKg) Hong Kong, China17
23Florian Salzinger (Ger) Atlas Personal - Jakroo17
24Yilin Liu (Chn) Hengxiang Cycling Team15
25Vitaliy Buts (Ukr) Ukraine15
26Yannick Martinez (Fra) La Pomme Marseille15
27Sergiy Grechyn (Ukr) Ukraine14
28Peter Erdin (Swi) Atlas Personal - Jakroo12
29Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille12
30Víctor De La Parte (Spa) SP Tableware Cycling Team12
31Bert De Backer (Bel) Argos - Shimano12
32Anton Samohvalov (Rus) RusVelo11
33Oleksandr Polivoda (Ukr) Ukraine11
34Mykhaylo Kononenko (Ukr) Ukraine11
35Fuyu Li (Chn) Hengxiang Cycling Team10
36Christopher Butler (USA) Champion System Pro Cycling Team10
37Periklis Ilias (Gre) SP Tableware Cycling Team9
38Grégoire Tarride (Fra) La Pomme Marseille9
39Georgios Karatzios (Gre) SP Tableware Cycling Team9
40Frédéric Amorison (Bel) Landbouwkrediet-Euphony8
41James Kerby Jordan (Aus) Australia6
42Kun Jiang (Chn) Champion System Pro Cycling Team6
43Robert Retschke (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland6
44Marcel Aregger (Swi) Atlas Personal - Jakroo5
45Alexandr Dyachenko (Kaz) Pro Team Astana5
46Oleksandr Prevar (Ukr) Ukraine5
47Aaron Donnelly (Aus) Australia4
48Pengda Jiao (Chn) Champion System Pro Cycling Team3
49Ryan Macanally (Aus) Australia3
50David Mccann (Irl) RTS Racing Team1
51Patrick Schelling (Swi) Atlas Personal - Jakroo1
52Muradjan Halmuratov (Uzb) China 361° Cycling Team1
53Lukas Ranacher (Aut) Arbö Gebrüder Weiss - Oberndorfer1

Teams classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1Pro Team Astana95:37:45
2SP Tableware Cycling Team0:00:52
3Ukraine0:02:05
4Argos - Shimano0:02:16
5RusVelo0:02:25
6Landbouwkrediet-Euphony0:03:56
7Atlas Personal - Jakroo0:04:02
8Hong Kong, China0:07:57
9La Pomme Marseille0:08:47
10Champion System Pro Cycling Team0:08:53
11Team Type 10:13:56
12Team Eddy Merckx - Indeland0:14:17
13China 361° Cycling Team0:19:14
14Hengxiang Cycling Team0:20:08
15Terengganu Cycling Team0:22:44
16Australia0:23:33

Asian rider classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1Dmitriy Gruzdev (Kaz) Pro Team Astana31:51:46
2Valentin Iglinskiy (Kaz) Pro Team Astana0:00:18
3King Lok Cheung (HKg) Hong Kong, China0:01:22
4Alexandr Dyachenko (Kaz) Pro Team Astana0:01:30
5Ying Hon Yeung (HKg) Hong Kong, China0:03:13
6Meiyin Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team0:04:44
7Muradjan Halmuratov (Uzb) China 361° Cycling Team0:05:15
8Nur Amirull Fakhruddin Mazuki (Mas) Terengganu Cycling Team0:05:29
9Ki Ho Choi (HKg) Hong Kong, China0:05:53
10Zhi Qiang Duan (Chn) Malak Cycling Team0:06:09
11Andrey Zeits (Kaz) Pro Team Astana0:06:41
12Yusup Abrekov (Uzb) China 361° Cycling Team0:08:11
13Cheng Ji (Chn) Argos - Shimano0:08:14
14Yilin Liu (Chn) Hengxiang Cycling Team0:08:31
15Konstantin Volik (Uzb) China 361° Cycling Team0:08:34
16Fuyu Li (Chn) Hengxiang Cycling Team0:09:20
17Anwar Azis Aziz Mohd Saiful (Mas) Terengganu Cycling Team0:12:28
18Bo Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team0:12:49
19Mohd Shahrul Mat Amin (Mas) Terengganu Cycling Team0:16:11
20Anuar Manan (Mas) Champion System Pro Cycling Team0:16:55
21Burr Ho (HKg) Hong Kong, China0:16:56
22Xin Wang (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team0:18:23
23Pengda Jiao (Chn) Champion System Pro Cycling Team0:19:38
24Mohd Nor Umardi Rosdi (Mas) Terengganu Cycling Team0:21:59
25Gang Xu (Chn) Champion System Pro Cycling Team0:24:30
26Sergey Renev (Kaz) Pro Team Astana0:26:51
27Mohd Zamri Salleh (Mas) Terengganu Cycling Team0:30:59
28Kun Jiang (Chn) Champion System Pro Cycling Team0:32:05
29Fu Xing (Chn) Hengxiang Cycling Team0:34:03

Asian team classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1Pro Team Astana95:37:45
2Hong Kong, China0:07:57
3China 361° Cycling Team0:19:14
4Hengxiang Cycling Team0:20:08
5Terengganu Cycling Team0:22:44
6Champion System Pro Cycling Team0:52:18

Latest on Cyclingnews