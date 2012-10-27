Second stage win for Sinkeldam
Gruzdev holds onto leader's jersey
Stage 8: Wuzhishan - Sanya
Full Results
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Ramon Sinkeldam (Ned) Argos - Shimano
|3:07:52
|2
|Alexander Serebryakov (Rus) Team Type 1
|3
|Valentin Iglinskiy (Kaz) Pro Team Astana
|4
|Benjamin Giraud (Fra) La Pomme Marseille
|5
|Michael Kurth (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland
|6
|Kevin Peeters (Bel) Landbouwkrediet-Euphony
|7
|Bert De Backer (Bel) Argos - Shimano
|8
|Vitaliy Buts (Ukr) Ukraine
|9
|Andriy Vasylyuk (Ukr) Ukraine
|10
|Aldo Ino Ilesic (Slo) Team Type 1
|11
|Anuar Manan (Mas) Champion System Pro Cycling Team
|12
|Mykhaylo Kononenko (Ukr) Ukraine
|13
|Ryan Macanally (Aus) Australia
|14
|Leonid Krasnov (Rus) RusVelo
|15
|Yannick Martinez (Fra) La Pomme Marseille
|16
|Marcel Aregger (Swi) Atlas Personal - Jakroo
|17
|Baptiste Planckaert (Bel) Landbouwkrediet-Euphony
|18
|Tobias Ludvigsson (Swe) Argos - Shimano
|19
|Nur Amirull Fakhruddin Mazuki (Mas) Terengganu Cycling Team
|20
|Roman Maykin (Rus) RusVelo
|21
|Peter Erdin (Swi) Atlas Personal - Jakroo
|22
|Frédéric Amorison (Bel) Landbouwkrediet-Euphony
|23
|Dmitriy Gruzdev (Kaz) Pro Team Astana
|24
|Ioannis Tamouridis (Gre) SP Tableware Cycling Team
|25
|Joaquin Sobrino (Spa) SP Tableware Cycling Team
|26
|Víctor De La Parte (Spa) SP Tableware Cycling Team
|27
|Oleksandr Polivoda (Ukr) Ukraine
|28
|Fuyu Li (Chn) Hengxiang Cycling Team
|29
|Grégoire Tarride (Fra) La Pomme Marseille
|0:00:04
|30
|Alexandr Dyachenko (Kaz) Pro Team Astana
|31
|Ivan Kovalev (Rus) RusVelo
|32
|Anton Samohvalov (Rus) RusVelo
|33
|King Lok Cheung (HKg) Hong Kong, China
|34
|Joey Rosskopf (USA) Team Type 1
|35
|David Mccann (Irl) RTS Racing Team
|36
|Raphael Addy (Swi) Atlas Personal - Jakroo
|37
|Alexander Nordhoff (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland
|38
|Joshua Lucas Galloway Prete (Aus) Australia
|39
|Andrey Zeits (Kaz) Pro Team Astana
|40
|Christopher Butler (USA) Champion System Pro Cycling Team
|41
|Roy Curvers (Ned) Argos - Shimano
|42
|Vasileios Simantirakis (Gre) SP Tableware Cycling Team
|43
|Patrick Schelling (Swi) Atlas Personal - Jakroo
|44
|Georgios Karatzios (Gre) SP Tableware Cycling Team
|45
|Alex Coutts (GBr) RTS Racing Team
|46
|Alexander Khatuntsev (Rus) RusVelo
|47
|Alexander Budaragin (Rus) RusVelo
|48
|Artem Topchanyuk (Ukr) SP Tableware Cycling Team
|49
|Robert Retschke (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland
|50
|Evgeny Kovalev (Rus) RusVelo
|0:00:21
|51
|Ki Ho Choi (HKg) Hong Kong, China
|0:00:44
|52
|Burr Ho (HKg) Hong Kong, China
|53
|Meiyin Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team
|54
|Fabio Calabria (Aus) Team Type 1
|55
|Oleksandr Prevar (Ukr) Ukraine
|0:01:06
|56
|Periklis Ilias (Gre) SP Tableware Cycling Team
|0:01:12
|57
|Benedikt Kendler (Ger) Arbö Gebrüder Weiss - Oberndorfer
|58
|Lukas Ranacher (Aut) Arbö Gebrüder Weiss - Oberndorfer
|59
|Joeri Bueken (Bel) Landbouwkrediet-Euphony
|60
|Cheng Ji (Chn) Argos - Shimano
|61
|Yilin Liu (Chn) Hengxiang Cycling Team
|62
|Konstantin Volik (Uzb) China 361° Cycling Team
|63
|Aaron Donnelly (Aus) Australia
|64
|Julien Antomarchi (Fra) Team Type 1
|65
|Muradjan Halmuratov (Uzb) China 361° Cycling Team
|66
|Sergiy Grechyn (Ukr) Ukraine
|67
|Anwar Azis Aziz Mohd Saiful (Mas) Terengganu Cycling Team
|68
|Ying Hon Yeung (HKg) Hong Kong, China
|69
|Daniel Westmattelmann (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland
|70
|Sergey Renev (Kaz) Pro Team Astana
|71
|Yohan Cauquil (Fra) La Pomme Marseille
|0:01:54
|72
|Zhi Qiang Duan (Chn) Malak Cycling Team
|73
|Craig Lewis (USA) Champion System Pro Cycling Team
|74
|Rubens Bertogliati (Swi) Team Type 1
|0:02:04
|75
|Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille
|76
|James Kerby Jordan (Aus) Australia
|0:02:23
|77
|Bo Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team
|0:03:23
|78
|Tom Stamsnijder (Ned) Argos - Shimano
|0:03:29
|79
|Florian Salzinger (Ger) Atlas Personal - Jakroo
|80
|Matthias Bertling (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland
|0:05:10
|81
|Mathieu Delaroziere (Fra) La Pomme Marseille
|82
|Yusup Abrekov (Uzb) China 361° Cycling Team
|83
|Mohd Shahrul Mat Amin (Mas) Terengganu Cycling Team
|0:11:05
|84
|Xin Wang (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team
|0:11:21
|85
|Kun Jiang (Chn) Champion System Pro Cycling Team
|86
|Fu Xing (Chn) Hengxiang Cycling Team
|87
|Joeri Stallaert (Bel) Landbouwkrediet-Euphony
|88
|Mohd Nor Umardi Rosdi (Mas) Terengganu Cycling Team
|0:15:50
|89
|Mohd Zamri Salleh (Mas) Terengganu Cycling Team
|0:17:07
|90
|Gang Xu (Chn) Champion System Pro Cycling Team
|0:17:08
|91
|Pengda Jiao (Chn) Champion System Pro Cycling Team
|0:17:27
|DNS
|Christian Pavitschitz (Aut) Arbö Gebrüder Weiss - Oberndorfer
|DNS
|Stefan Stadler (Aut) Arbö Gebrüder Weiss - Oberndorfer
|DNS
|Mohammad Saufi Mat Senan (Mas) Terengganu Cycling Team
|DNF
|Nicolas Baldo (Fra) Atlas Personal - Jakroo
|DNF
|Wen Chung Huang (Tpe) RTS Racing Team
|DNF
|Bo Liu (Chn) Malak Cycling Team
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Peter Erdin (Swi) Atlas Personal - Jakroo
|5
|pts
|2
|Ioannis Tamouridis (Gre) SP Tableware Cycling Team
|3
|3
|Roman Maykin (Rus) RusVelo
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Roman Maykin (Rus) RusVelo
|5
|pts
|2
|Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille
|3
|3
|Ioannis Tamouridis (Gre) SP Tableware Cycling Team
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Ramon Sinkeldam (Ned) Argos - Shimano
|16
|pts
|2
|Alexander Serebryakov (Rus) Team Type 1
|14
|3
|Valentin Iglinskiy (Kaz) Pro Team Astana
|13
|4
|Benjamin Giraud (Fra) La Pomme Marseille
|12
|5
|Michael Kurth (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland
|11
|6
|Kevin Peeters (Bel) Landbouwkrediet-Euphony
|10
|7
|Bert De Backer (Bel) Argos - Shimano
|9
|8
|Vitaliy Buts (Ukr) Ukraine
|8
|9
|Andriy Vasylyuk (Ukr) Ukraine
|7
|10
|Aldo Ino Ilesic (Slo) Team Type 1
|6
|11
|Anuar Manan (Mas) Champion System Pro Cycling Team
|5
|12
|Mykhaylo Kononenko (Ukr) Ukraine
|4
|13
|Ryan Macanally (Aus) Australia
|3
|14
|Leonid Krasnov (Rus) RusVelo
|2
|15
|Yannick Martinez (Fra) La Pomme Marseille
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille
|5
|pts
|2
|Craig Lewis (USA) Champion System Pro Cycling Team
|3
|3
|Vitaliy Buts (Ukr) Ukraine
|2
|4
|Yilin Liu (Chn) Hengxiang Cycling Team
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille
|7
|pts
|2
|Ying Hon Yeung (HKg) Hong Kong, China
|5
|3
|Valentin Iglinskiy (Kaz) Pro Team Astana
|3
|4
|Vitaliy Buts (Ukr) Ukraine
|2
|5
|Dmitriy Gruzdev (Kaz) Pro Team Astana
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Argos - Shimano
|9:23:36
|2
|Ukraine
|3
|Landbouwkrediet-Euphony
|4
|SP Tableware Cycling Team
|5
|Team Type 1
|0:00:04
|6
|La Pomme Marseille
|7
|Pro Team Astana
|8
|RusVelo
|9
|Atlas Personal - Jakroo
|10
|Team Eddy Merckx - Indeland
|0:00:08
|11
|Australia
|0:01:16
|12
|Hong Kong, China
|0:01:32
|13
|Hengxiang Cycling Team
|0:01:56
|14
|Champion System Pro Cycling Team
|0:01:58
|15
|China 361° Cycling Team
|0:07:34
|16
|Terengganu Cycling Team
|0:12:17
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Dmitriy Gruzdev (Kaz) Pro Team Astana
|31:51:46
|2
|Valentin Iglinskiy (Kaz) Pro Team Astana
|0:00:18
|3
|Tobias Ludvigsson (Swe) Argos - Shimano
|0:00:26
|4
|Anton Samohvalov (Rus) RusVelo
|0:00:39
|5
|Víctor De La Parte (Spa) SP Tableware Cycling Team
|0:01:08
|6
|Ramon Sinkeldam (Ned) Argos - Shimano
|0:01:17
|7
|Christopher Butler (USA) Champion System Pro Cycling Team
|8
|Frédéric Amorison (Bel) Landbouwkrediet-Euphony
|0:01:19
|9
|King Lok Cheung (HKg) Hong Kong, China
|0:01:22
|10
|Ioannis Tamouridis (Gre) SP Tableware Cycling Team
|0:01:23
|11
|Oleksandr Polivoda (Ukr) Ukraine
|12
|Andriy Vasylyuk (Ukr) Ukraine
|0:01:26
|13
|Marcel Aregger (Swi) Atlas Personal - Jakroo
|14
|Baptiste Planckaert (Bel) Landbouwkrediet-Euphony
|15
|Alexandr Dyachenko (Kaz) Pro Team Astana
|0:01:30
|16
|Benjamin Giraud (Fra) La Pomme Marseille
|0:01:36
|17
|Vitaliy Buts (Ukr) Ukraine
|0:01:40
|18
|David Mccann (Irl) RTS Racing Team
|0:02:03
|19
|Artem Topchanyuk (Ukr) SP Tableware Cycling Team
|0:02:08
|20
|Patrick Schelling (Swi) Atlas Personal - Jakroo
|0:02:16
|21
|Alexander Budaragin (Rus) RusVelo
|0:02:17
|22
|Roman Maykin (Rus) RusVelo
|0:02:29
|23
|Bert De Backer (Bel) Argos - Shimano
|0:02:31
|24
|Joshua Lucas Galloway Prete (Aus) Australia
|0:02:49
|25
|Peter Erdin (Swi) Atlas Personal - Jakroo
|0:02:51
|26
|Yannick Martinez (Fra) La Pomme Marseille
|0:03:01
|27
|Periklis Ilias (Gre) SP Tableware Cycling Team
|0:03:03
|28
|Ying Hon Yeung (HKg) Hong Kong, China
|0:03:13
|29
|Alex Coutts (GBr) RTS Racing Team
|0:03:25
|30
|Kevin Peeters (Bel) Landbouwkrediet-Euphony
|0:03:32
|31
|Roy Curvers (Ned) Argos - Shimano
|0:03:42
|32
|Alexander Nordhoff (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland
|0:04:15
|33
|Vasileios Simantirakis (Gre) SP Tableware Cycling Team
|34
|Julien Antomarchi (Fra) Team Type 1
|0:04:33
|35
|Oleksandr Prevar (Ukr) Ukraine
|0:04:41
|36
|Meiyin Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team
|0:04:44
|37
|Mykhaylo Kononenko (Ukr) Ukraine
|0:04:56
|38
|Muradjan Halmuratov (Uzb) China 361° Cycling Team
|0:05:15
|39
|Nur Amirull Fakhruddin Mazuki (Mas) Terengganu Cycling Team
|0:05:29
|40
|Alexander Serebryakov (Rus) Team Type 1
|0:05:51
|41
|Ki Ho Choi (HKg) Hong Kong, China
|0:05:53
|42
|Zhi Qiang Duan (Chn) Malak Cycling Team
|0:06:09
|43
|Joaquin Sobrino (Spa) SP Tableware Cycling Team
|0:06:26
|44
|Grégoire Tarride (Fra) La Pomme Marseille
|45
|Robert Retschke (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland
|0:06:36
|46
|Andrey Zeits (Kaz) Pro Team Astana
|0:06:41
|47
|Fabio Calabria (Aus) Team Type 1
|0:07:46
|48
|Yusup Abrekov (Uzb) China 361° Cycling Team
|0:08:11
|49
|Cheng Ji (Chn) Argos - Shimano
|0:08:14
|50
|Daniel Westmattelmann (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland
|51
|Craig Lewis (USA) Champion System Pro Cycling Team
|0:08:23
|52
|Benedikt Kendler (Ger) Arbö Gebrüder Weiss - Oberndorfer
|0:08:29
|53
|Yilin Liu (Chn) Hengxiang Cycling Team
|0:08:31
|54
|Konstantin Volik (Uzb) China 361° Cycling Team
|0:08:34
|55
|Joeri Bueken (Bel) Landbouwkrediet-Euphony
|0:08:39
|56
|Joey Rosskopf (USA) Team Type 1
|0:09:09
|57
|Fuyu Li (Chn) Hengxiang Cycling Team
|0:09:20
|58
|Leonid Krasnov (Rus) RusVelo
|0:10:33
|59
|Michael Kurth (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland
|0:10:39
|60
|Matthias Bertling (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland
|0:11:39
|61
|Aaron Donnelly (Aus) Australia
|0:12:25
|62
|Lukas Ranacher (Aut) Arbö Gebrüder Weiss - Oberndorfer
|0:12:28
|63
|Anwar Azis Aziz Mohd Saiful (Mas) Terengganu Cycling Team
|64
|Bo Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team
|0:12:49
|65
|James Kerby Jordan (Aus) Australia
|0:13:02
|66
|Rubens Bertogliati (Swi) Team Type 1
|0:13:20
|67
|Evgeny Kovalev (Rus) RusVelo
|0:13:59
|68
|Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille
|0:14:02
|69
|Florian Salzinger (Ger) Atlas Personal - Jakroo
|0:14:30
|70
|Alexander Khatuntsev (Rus) RusVelo
|0:15:52
|71
|Mohd Shahrul Mat Amin (Mas) Terengganu Cycling Team
|0:16:11
|72
|Raphael Addy (Swi) Atlas Personal - Jakroo
|0:16:16
|73
|Sergiy Grechyn (Ukr) Ukraine
|0:16:20
|74
|Anuar Manan (Mas) Champion System Pro Cycling Team
|0:16:55
|75
|Burr Ho (HKg) Hong Kong, China
|0:16:56
|76
|Joeri Stallaert (Bel) Landbouwkrediet-Euphony
|0:18:02
|77
|Ivan Kovalev (Rus) RusVelo
|0:18:04
|78
|Xin Wang (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team
|0:18:23
|79
|Pengda Jiao (Chn) Champion System Pro Cycling Team
|0:19:38
|80
|Tom Stamsnijder (Ned) Argos - Shimano
|0:20:35
|81
|Mohd Nor Umardi Rosdi (Mas) Terengganu Cycling Team
|0:21:59
|82
|Aldo Ino Ilesic (Slo) Team Type 1
|0:22:02
|83
|Yohan Cauquil (Fra) La Pomme Marseille
|0:24:29
|84
|Gang Xu (Chn) Champion System Pro Cycling Team
|0:24:30
|85
|Mathieu Delaroziere (Fra) La Pomme Marseille
|0:24:36
|86
|Georgios Karatzios (Gre) SP Tableware Cycling Team
|0:24:45
|87
|Sergey Renev (Kaz) Pro Team Astana
|0:26:51
|88
|Ryan Macanally (Aus) Australia
|0:28:36
|89
|Mohd Zamri Salleh (Mas) Terengganu Cycling Team
|0:30:59
|90
|Kun Jiang (Chn) Champion System Pro Cycling Team
|0:32:05
|91
|Fu Xing (Chn) Hengxiang Cycling Team
|0:34:03
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Meiyin Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team
|28
|pts
|2
|Oleksandr Polivoda (Ukr) Ukraine
|18
|3
|Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille
|17
|4
|Ying Hon Yeung (HKg) Hong Kong, China
|16
|5
|Valentin Iglinskiy (Kaz) Pro Team Astana
|16
|6
|Vitaliy Buts (Ukr) Ukraine
|15
|7
|Ki Ho Choi (HKg) Hong Kong, China
|11
|8
|Víctor De La Parte (Spa) SP Tableware Cycling Team
|9
|9
|Christopher Butler (USA) Champion System Pro Cycling Team
|7
|10
|Yilin Liu (Chn) Hengxiang Cycling Team
|6
|11
|Dmitriy Gruzdev (Kaz) Pro Team Astana
|6
|12
|Periklis Ilias (Gre) SP Tableware Cycling Team
|5
|13
|Fuyu Li (Chn) Hengxiang Cycling Team
|4
|14
|Craig Lewis (USA) Champion System Pro Cycling Team
|3
|15
|Sergiy Grechyn (Ukr) Ukraine
|3
|16
|Alexander Nordhoff (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland
|2
|17
|Oleksandr Prevar (Ukr) Ukraine
|2
|18
|Florian Salzinger (Ger) Atlas Personal - Jakroo
|2
|19
|Anton Samohvalov (Rus) RusVelo
|1
|20
|King Lok Cheung (HKg) Hong Kong, China
|1
|21
|Alexandr Dyachenko (Kaz) Pro Team Astana
|1
|22
|Nur Amirull Fakhruddin Mazuki (Mas) Terengganu Cycling Team
|1
|23
|Robert Retschke (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland
|1
|24
|Matthias Bertling (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Alexander Serebryakov (Rus) Team Type 1
|77
|pts
|2
|Ramon Sinkeldam (Ned) Argos - Shimano
|74
|3
|Benjamin Giraud (Fra) La Pomme Marseille
|67
|4
|Kevin Peeters (Bel) Landbouwkrediet-Euphony
|62
|5
|Valentin Iglinskiy (Kaz) Pro Team Astana
|60
|6
|Leonid Krasnov (Rus) RusVelo
|49
|7
|Michael Kurth (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland
|48
|8
|Anuar Manan (Mas) Champion System Pro Cycling Team
|46
|9
|Joeri Stallaert (Bel) Landbouwkrediet-Euphony
|44
|10
|Dmitriy Gruzdev (Kaz) Pro Team Astana
|39
|11
|Joaquin Sobrino (Spa) SP Tableware Cycling Team
|37
|12
|Baptiste Planckaert (Bel) Landbouwkrediet-Euphony
|30
|13
|Ioannis Tamouridis (Gre) SP Tableware Cycling Team
|23
|14
|Mohd Zamri Salleh (Mas) Terengganu Cycling Team
|23
|15
|Aldo Ino Ilesic (Slo) Team Type 1
|22
|16
|Tobias Ludvigsson (Swe) Argos - Shimano
|21
|17
|King Lok Cheung (HKg) Hong Kong, China
|19
|18
|Ying Hon Yeung (HKg) Hong Kong, China
|19
|19
|Meiyin Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team
|17
|20
|Roman Maykin (Rus) RusVelo
|17
|21
|Andriy Vasylyuk (Ukr) Ukraine
|17
|22
|Ki Ho Choi (HKg) Hong Kong, China
|17
|23
|Florian Salzinger (Ger) Atlas Personal - Jakroo
|17
|24
|Yilin Liu (Chn) Hengxiang Cycling Team
|15
|25
|Vitaliy Buts (Ukr) Ukraine
|15
|26
|Yannick Martinez (Fra) La Pomme Marseille
|15
|27
|Sergiy Grechyn (Ukr) Ukraine
|14
|28
|Peter Erdin (Swi) Atlas Personal - Jakroo
|12
|29
|Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille
|12
|30
|Víctor De La Parte (Spa) SP Tableware Cycling Team
|12
|31
|Bert De Backer (Bel) Argos - Shimano
|12
|32
|Anton Samohvalov (Rus) RusVelo
|11
|33
|Oleksandr Polivoda (Ukr) Ukraine
|11
|34
|Mykhaylo Kononenko (Ukr) Ukraine
|11
|35
|Fuyu Li (Chn) Hengxiang Cycling Team
|10
|36
|Christopher Butler (USA) Champion System Pro Cycling Team
|10
|37
|Periklis Ilias (Gre) SP Tableware Cycling Team
|9
|38
|Grégoire Tarride (Fra) La Pomme Marseille
|9
|39
|Georgios Karatzios (Gre) SP Tableware Cycling Team
|9
|40
|Frédéric Amorison (Bel) Landbouwkrediet-Euphony
|8
|41
|James Kerby Jordan (Aus) Australia
|6
|42
|Kun Jiang (Chn) Champion System Pro Cycling Team
|6
|43
|Robert Retschke (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland
|6
|44
|Marcel Aregger (Swi) Atlas Personal - Jakroo
|5
|45
|Alexandr Dyachenko (Kaz) Pro Team Astana
|5
|46
|Oleksandr Prevar (Ukr) Ukraine
|5
|47
|Aaron Donnelly (Aus) Australia
|4
|48
|Pengda Jiao (Chn) Champion System Pro Cycling Team
|3
|49
|Ryan Macanally (Aus) Australia
|3
|50
|David Mccann (Irl) RTS Racing Team
|1
|51
|Patrick Schelling (Swi) Atlas Personal - Jakroo
|1
|52
|Muradjan Halmuratov (Uzb) China 361° Cycling Team
|1
|53
|Lukas Ranacher (Aut) Arbö Gebrüder Weiss - Oberndorfer
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Pro Team Astana
|95:37:45
|2
|SP Tableware Cycling Team
|0:00:52
|3
|Ukraine
|0:02:05
|4
|Argos - Shimano
|0:02:16
|5
|RusVelo
|0:02:25
|6
|Landbouwkrediet-Euphony
|0:03:56
|7
|Atlas Personal - Jakroo
|0:04:02
|8
|Hong Kong, China
|0:07:57
|9
|La Pomme Marseille
|0:08:47
|10
|Champion System Pro Cycling Team
|0:08:53
|11
|Team Type 1
|0:13:56
|12
|Team Eddy Merckx - Indeland
|0:14:17
|13
|China 361° Cycling Team
|0:19:14
|14
|Hengxiang Cycling Team
|0:20:08
|15
|Terengganu Cycling Team
|0:22:44
|16
|Australia
|0:23:33
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Dmitriy Gruzdev (Kaz) Pro Team Astana
|31:51:46
|2
|Valentin Iglinskiy (Kaz) Pro Team Astana
|0:00:18
|3
|King Lok Cheung (HKg) Hong Kong, China
|0:01:22
|4
|Alexandr Dyachenko (Kaz) Pro Team Astana
|0:01:30
|5
|Ying Hon Yeung (HKg) Hong Kong, China
|0:03:13
|6
|Meiyin Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team
|0:04:44
|7
|Muradjan Halmuratov (Uzb) China 361° Cycling Team
|0:05:15
|8
|Nur Amirull Fakhruddin Mazuki (Mas) Terengganu Cycling Team
|0:05:29
|9
|Ki Ho Choi (HKg) Hong Kong, China
|0:05:53
|10
|Zhi Qiang Duan (Chn) Malak Cycling Team
|0:06:09
|11
|Andrey Zeits (Kaz) Pro Team Astana
|0:06:41
|12
|Yusup Abrekov (Uzb) China 361° Cycling Team
|0:08:11
|13
|Cheng Ji (Chn) Argos - Shimano
|0:08:14
|14
|Yilin Liu (Chn) Hengxiang Cycling Team
|0:08:31
|15
|Konstantin Volik (Uzb) China 361° Cycling Team
|0:08:34
|16
|Fuyu Li (Chn) Hengxiang Cycling Team
|0:09:20
|17
|Anwar Azis Aziz Mohd Saiful (Mas) Terengganu Cycling Team
|0:12:28
|18
|Bo Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team
|0:12:49
|19
|Mohd Shahrul Mat Amin (Mas) Terengganu Cycling Team
|0:16:11
|20
|Anuar Manan (Mas) Champion System Pro Cycling Team
|0:16:55
|21
|Burr Ho (HKg) Hong Kong, China
|0:16:56
|22
|Xin Wang (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team
|0:18:23
|23
|Pengda Jiao (Chn) Champion System Pro Cycling Team
|0:19:38
|24
|Mohd Nor Umardi Rosdi (Mas) Terengganu Cycling Team
|0:21:59
|25
|Gang Xu (Chn) Champion System Pro Cycling Team
|0:24:30
|26
|Sergey Renev (Kaz) Pro Team Astana
|0:26:51
|27
|Mohd Zamri Salleh (Mas) Terengganu Cycling Team
|0:30:59
|28
|Kun Jiang (Chn) Champion System Pro Cycling Team
|0:32:05
|29
|Fu Xing (Chn) Hengxiang Cycling Team
|0:34:03
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Pro Team Astana
|95:37:45
|2
|Hong Kong, China
|0:07:57
|3
|China 361° Cycling Team
|0:19:14
|4
|Hengxiang Cycling Team
|0:20:08
|5
|Terengganu Cycling Team
|0:22:44
|6
|Champion System Pro Cycling Team
|0:52:18
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