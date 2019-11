Image 1 of 12 Prologue winner Dirk Müller (Team Nutrixxion Sparkasse) (Image credit: John Pierce/Photosport International) Image 2 of 12 Tobias Erler (Tabriz Petrochemical Cycling Team) finished second in the prologue. (Image credit: John Pierce/Photosport International) Image 3 of 12 Dirk Müller (Team Nutrixxion Sparkasse) celebrates his leader's jersey. (Image credit: Photo Sport International) Image 4 of 12 The podium after the prologue: David Tanner, Dirk Müller and Tobias Erler. (Image credit: Photo Sport International) Image 5 of 12 David Tanner (Fly V Australia) heads to third on the stage. (Image credit: Photo Sport International) Image 6 of 12 Dirk Müller (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse in action. (Image credit: Photo Sport International) Image 7 of 12 The cheerleaders from the Xi An Physical Education university performed for the racers. (Image credit: Photo Sport International) Image 8 of 12 The top Chinese rider King Lok Cheung of Hong Kong. (Image credit: Photo Sport International) Image 9 of 12 The start of the prologue. (Image credit: Photo Sport International) Image 10 of 12 Xi'An hosted the prologue (Image credit: Photo Sport International) Image 11 of 12 A rider of the Tabriz Petrochemical team tackles the prologue (Image credit: Photo Sport International) Image 12 of 12 David Tanner (Fly V Australia) finished third in the 3.4km prologue. (Image credit: John Pierce/Photosport International)

Dirk Müller, (Team Nutrition Sparkasse) took home the race leader's jersey after winning the Tour of China prologue in Xi'an with a stunning time of 4:03.218. Tobias Erler, (Tabriz Petrochemical Cycling Team) finished second almost four seconds slower, while Fly V Australia's David Tanner claimed third on the 3.5km course.

Müller , a 37-year-old German said a combination of perfect weather and technical skills led to his good result. "I went all out, amy SRM showed an veraging 500 watts and 175 bpm heart rate. I am really happy with the result," he said.

In sixth place, Hong Kong Team rider Cheung Kong Lok was the best placed Chinese rider.

Full Results 1 Dirk Müller (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 0:04:03 2 Tobias Erler (Ger) Tabriz Petrochemical Cycling Team 0:00:04 3 David Tanner (Aus) Fly V Australia 0:00:08 4 Daniel Summerhill (USA) US National Team 5 Mehdi Sohrabi (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 0:00:09 6 King Lok Cheung (HKg) Hong Kong 7 Hao Liu (Chn) Max Success Sports 0:00:10 8 Jay Robert Thomson (RSA) Fly V Australia 9 Ho Ting Kwok (HKg) Hong Kong 0:00:11 10 David McCann (Irl) Giant Asia Racing Team 0:00:12 11 Andrew Barker (USA) US National Team 0:00:13 12 Kam-Po Wong (HKg) Hong Kong 13 Hossein Askari (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 14 Jacob Rathe (USA) US National Team 0:00:14 15 Lawrence Warbasse (USA) US National Team 16 Max Durtschi (USA) US National Team 17 Aaron Kemps (Aus) Fly V Australia 0:00:15 18 Ghader Mizbani Iranagh (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 19 Eugen Wacker (Kgz) Giant Asia Racing Team 20 Stefan Cohnen (Ned) 21 Grischa Janorschke (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 0:00:16 22 En Huang (Chn) Max Success Sports 23 Sergej Fuchs (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 24 Troels Ronning Vinther (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 0:00:17 25 Lee Rodgers (Jpn) 26 Christer Rake (Nor) Joker Bianchi 27 Kun Jiang (Chn) China National Team 28 Hossein Alizadeh (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 29 Gang Xu (Chn) Max Success Sports 0:00:18 30 King Wai Cheung (HKg) Hong Kong 31 Leon Van Bon (Ned) Marco Polo Cycling Team 32 Xitao Ji (Chn) China National Team 0:00:19 33 Jaan Kirsipuu (Est) CKT Tmit - Champion System 34 Lasse Bochmann (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 35 Behnam Khalilikhosroshahi (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 36 Steffen Radochla (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 0:00:20 37 Sebastian Forke (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 38 Ying Hon Yeung (HKg) Hong Kong 0:00:21 39 Ingar Stokstad (Nor) Joker Bianchi 40 Stian Remme (Nor) Joker Bianchi 41 Pengfei Qi (Chn) Max Success Sports 0:00:22 42 Sondre Gjerdevik Sörtveit (Nor) Joker Bianchi 43 Jai Crawford (Aus) Fly V Australia 44 Vegard Breen (Nor) Joker Bianchi 45 Darren Lill (RSA) Fly V Australia 46 Oleksandr Sheydyk (Ukr) Ukraine National Team 47 Tjarco Cuppens (Ned) 0:00:23 48 Oleksandr Golovash (Ukr) Ukraine National Team 49 Tuulkhangai Tuguldur (Mgl) Mongolia National Team 0:00:24 50 Haijun Ma (Chn) China National Team 0:00:25 51 Ievgen Filin (Ukr) Ukraine National Team 52 Carson Miller (USA) US National Team 53 Artem Topchanyuk (Ukr) Ukraine National Team 0:00:26 54 Serge Herz (Ger) CKT Tmit - Champion System 55 Alex Coutts (GBr) Giant Asia Racing Team 56 Svein Erik Vold (Nor) Joker Bianchi 57 Holger Burkhardt (Ger) CKT Tmit - Champion System 58 Jun-Oh Kwon (Kor) Geumsan Ginseng Asia 59 Bernard Sulzberger (Aus) Fly V Australia 0:00:27 60 Ruisong Zhang (Chn) Max Success Sports 61 Dene Rogers (NZl) Giant Asia Racing Team 62 Jacob Nielsen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 63 Benjamin Sydlik (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 64 Prajak Mahawong (Tha) Giant Asia Racing Team 65 Wenlong Zhang (Chn) China National Team 0:00:28 66 Rahim Ememi (IRI) Giant Asia Racing Team 0:00:29 67 Jiong Wang (Chn) Max Success Sports 0:00:30 68 Patria Rastra (Ina) Polygon Sweet Nice 69 Denys Karnulin (Ukr) Ukraine National Team 70 Pengda Jiao (Chn) China National Team 71 Phuchong Sai-Udomsil (Tha) Geumsan Ginseng Asia 72 Yue Tu (Chn) China National Team 0:00:31 73 Khayankhyarvaa Uuganbayar (Mgl) Mongolia National Team 74 Roger Beuchat (Swi) CKT Tmit - Champion System 0:00:32 75 Kasper Linde Jorgensen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 0:00:33 76 Oleh Solomko (Ukr) Ukraine National Team 0:00:34 77 Wu Chen (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team 78 Igarashi Takeshi (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 79 Herwin Jaya (Ina) Polygon Sweet Nice 0:00:35 80 Shengjun Wu (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team 81 Hari Fitrianto (Ina) Polygon Sweet Nice 82 Peilun Wu (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team 83 Sea Keong Loh (Mas) Marco Polo Cycling Team 0:00:36 84 Yilin Liu (Chn) Marco Polo Cycling Team 85 Jong Kwang Kim (Kor) Geumsan Ginseng Asia 86 Biao Liu (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team 87 Pavel Stuchlik (Cze) Marco Polo Cycling Team 0:00:37 88 Xiaoyong Dong (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team 89 Matnur Matnur (Ina) Polygon Sweet Nice 0:00:38 90 Adrien Calatayud (Fra) 91 Chi Ho Yuen (HKg) Hong Kong 92 Jimmy Pranata (Ina) Polygon Sweet Nice 0:00:39 93 Vincent Ang (Sin) Geumsan Ginseng Asia 94 Khangarid Naran (Mgl) Mongolia National Team 95 Shusaku Matsuo (Jpn) CKT Tmit - Champion System 0:00:40 96 Yuan Wei (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team 0:00:42 97 Fu Xing (Chn) Marco Polo Cycling Team 0:00:43 98 Mathias Gade Jacobsen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 0:00:44 99 Jamsran Ulziibaatar (Mgl) Mongolia National Team 0:00:47 100 Tumutbaatar Ochirbaatar (Mgl) Mongolia National Team 0:00:49 101 Han Yu Lin (Tpe) 0:00:51 102 Sonomtseren Delgerbayar (Mgl) Mongolia National Team 0:00:57 103 Joris Boillat (Swi) CKT Tmit - Champion System 0:01:09 104 Antonius Christopher Tjondrokusumo (Ina) Polygon Sweet Nice