Image 1 of 30 Overall winner of the Tour Méditerranéen, Thomas Lovkvist (IAM Cycling) (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 30 The bunch wrapped up along the coast during Stage 5 at Tour Med (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 30 Raymond Poulidor made an appearance on Stage 5 into Grasse (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 30 Nicolas Roche (Saxo-Tinkoff) finished 5th overall at Tour Med (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 30 Stage winner Jurgen Roelandts (Lotto Belisol) has Francesco Reda under pressure (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 30 Team Colombia team bus and Wilier bikes (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 30 Gustav Larsson (IAM Cycling) gets a gap on his rivals (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 30 (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 30 Davide Malacarne (Team Europcar) goes full tilt (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 30 Francesco Reda (Androni Giocattoli) gives it everything on the final climb (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 30 Jurgen Roelandts (Lotto Belisol) celebrates after winning the final stage at Tour Med (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 30 Franco Pellizotti waiting for UCI inspectors to check his equipment for the stage (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 30 Giacomo Nizzolo (RadioShack Leopard) gets seaside prior to Stage 5 (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 30 Franco Pellizotti (Androni Giocattoli) gets merry on the go-round (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 30 Roman Kreuziger (Saxo-Tinkoff) was at the final stage to support his teammates after pulling out the day prior (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 30 Claudio Corti has a pre-race meeting in front of the Team Colombia bus (Image credit: Bettini Photo) Image 17 of 30 Androni Giocattoli riders and staff enjoying themselves during the cold conditions in France (Image credit: Bettini Photo) Image 18 of 30 Team Colombia's Jarlinson Pantano was close to taking out the stage today, eventuall finishing in fourth-place (Image credit: Bettini Photo) Image 19 of 30 Thomas Lövkvist (IAM Cycling) (Image credit: Sirotti) Image 20 of 30 Thomas Lövkvist (IAM Cycling) wins the Tour Med (Image credit: Sirotti) Image 21 of 30 Jurgen Roelandts (Lotto-Belisol) on the podium (Image credit: Sirotti) Image 22 of 30 Thomas Lövkvist (IAM Cycling) (Image credit: Sirotti) Image 23 of 30 Jurgen Roelandts (Lotto-Belisol) wins the final stage (Image credit: Sirotti) Image 24 of 30 Belgium's Jurgen Roelandts (Lotto-Belisol) takes his first win of 2013 (Image credit: Sirotti) Image 25 of 30 Thomas Lövkvist (IAM Cycling) on the podium for the first time since 2009 (Image credit: Sirotti) Image 26 of 30 Maxime Monfort (RadioShack - Nissan) cracked on the final climb (Image credit: Bettini Photo) Image 27 of 30 Jarlinson Pantano (Colombia) makes his move (Image credit: Bettini Photo) Image 28 of 30 Jarlinson Pantano (Colombia) on the attack (Image credit: Bettini Photo) Image 29 of 30 Jurgen Roelandts (Lotto Belisol) wins the final stage of the Tour Méditerranéen (Image credit: Bettini Photo) Image 30 of 30 The Androni team arrives at the start of stage 5 (Image credit: Bettini Photo)

Jurgen Roelandts (Lotto-Belisol) won the final stage of the Tour Méditerranéen to Grasse, with Swedish rider Thomas Lövkvist (IAM Cycling) sealing the overall victory.

Roelandts finished ahead of Francesco Reda (Androni) and Mikel Nieve (Euskaltel-Euskadi) to take the stage. The overall win signified Lövkvist’s first win since 2009, while overnight leader Maxime Monfort (RadioShack) was unable to hold his slender lead.

Monfort started the final stage with Lars Boom (Blanco) just one second back but with Lövkvist third, at two seconds in arrears the race was wide open.

The stage was marked by an escape group comprising of Vincent Jérôme, Christophe Kern (Europcar), Blel Kadri (AG2R La Mondiale), Jeremy Roy, Thibaut Pinot (FDJ), Romain Zingle (Cofidis), Danilo Wyss (BMC), Bobby Jungels (Radioshack Leopard), Andre Greipel (Lotto), Evgeny Petrov (Saxo Tinkoff), Jon Izaguirre (Euskaltel), Martijn Keizer (Vacansoleil), Jean Marc Marino (Sojasun), Pierre-Luc Perrichon (Bretagne Séché), Théo Vimpère (BigMat Auber 93), Emanuele Sella, and Patrick Facchini (Androni).

With Roy at 1:30 down on GC the gap never grew much beyond two minutes. The harmony within the group ended on the Passage au col du Tanneron, with the second category climb splitting the group. Behind, the peloton were mustering their charge as Roy, Kadri and Izaguirre broke free and dropped the remnants of the break.

Pinot, Keizer and Petrov made contact with the leaders but with 10 kilometres remaining the gap was down to just 8 seconds

Cue an attack from Reda on the final climb to Grasse but Roetlands, who had attacked on yesterday’s stage to Mont Faron, was not to be denied this time. Behind him, Lövkvist, not typically known for his accelerations on the climbs, was able to dislodge both Boom and Monfort.

Reda’s aggression was enough to see him take third overall with yesterday’s winner Peraud moving into second. Monfort slipped to fourth overall, with Nicholas Roche (Saxo Bank) in fifth.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Belisol 4:54:49 2 Francesco Reda (Ita) Androni Giocattoli 0:00:04 3 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:00:13 4 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 5 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 0:00:15 6 Bauke Mollema (Ned) Blanco Pro Cycling Team 7 Thomas Lövkvist (Swe) IAM Cycling 0:00:17 8 Riccardo Chiarini (Ita) Androni Giocattoli 9 Gustav Larsson (Swe) IAM Cycling 10 Arthur Vichot (Fra) FDJ 11 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 12 Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team 13 Nicolas Roche (Irl) Team Saxo-Tinkoff 14 Julien Simon (Fra) Sojasun 15 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 0:00:31 16 Alexandre Geniez (Fra) FDJ 17 Maxime Monfort (Bel) RadioShack Leopard 0:00:35 18 Stefan Denifl (Aut) IAM Cycling 19 Rudy Molard (Fra) Cofidis, Solutions Credits 20 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 21 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 22 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 23 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 24 Davide Rebellin (Ita) CCC Polsat Polkowice 0:00:41 25 Rémi Pauriol (Fra) Sojasun 26 David Veilleux (Can) Team Europcar 0:00:44 27 Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Colombia 28 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 0:00:48 29 Laurens Ten Dam (Ned) Blanco Pro Cycling Team 0:00:49 30 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 0:01:08 31 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:31 32 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:59 33 Evgeny Petrov (Rus) Team Saxo-Tinkoff 0:02:04 34 Michael Rogers (Aus) Team Saxo-Tinkoff 0:03:11 35 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:27 36 Romain Lemarchand (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:03:37 37 Julien Antomarchi (Fra) La Pomme Marseille 0:04:10 38 Klaas Lodewyck (Bel) BMC Racing Team 0:04:19 39 Jérémy Roy (Fra) FDJ 0:04:37 40 Christopher Juul Jensen (Den) Team Saxo-Tinkoff 0:04:38 41 Clément Koretzky (Fra) Bretagne-Seche Environnement 0:05:39 42 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 43 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:05:42 44 Benjamin King (USA) RadioShack Leopard 45 Mathieu Drujon (Fra) BigMat-Auber 93 46 Thomas Degand (Bel) Accent Jobs-Wanty 47 Thomas Rohregger (Aut) RadioShack Leopard 0:05:45 48 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 49 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 50 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:05:48 51 Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling 52 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne-Seche Environnement 53 Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 54 Fabrice Jeandesboz (Fra) Sojasun 55 Thor Hushovd (Nor) BMC Racing Team 56 Stéphane Rossetto (Fra) BigMat-Auber 93 57 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 58 Brice Feillu (Fra) Sojasun 59 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 60 Nicolas Vogondy (Fra) Accent Jobs-Wanty 61 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 62 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 63 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ 0:05:56 64 Lars Boom (Ned) Blanco Pro Cycling Team 0:05:58 65 Jon Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 66 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 0:06:03 67 Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:14:22 68 Vincent Jerome (Fra) Team Europcar 69 Frederik Willems (Bel) Lotto Belisol 0:14:28 70 André Greipel (Ger) Lotto Belisol 71 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 0:14:29 72 Grega Bole (Slo) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 73 Bob Jungels (Lux) RadioShack Leopard 0:14:33 74 Christophe Le Mevel (Fra) Cofidis, Solutions Credits 75 Jean Marc Marino (Fra) Sojasun 0:14:35 76 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 77 Théo Vimpere (Fra) BigMat-Auber 93 0:15:47 78 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 79 Jens Debusschere (Bel) Lotto Belisol 80 Olivier Kaisen (Bel) Lotto Belisol 81 Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol 82 Romain Bacon (Fra) BigMat-Auber 93 83 Nikita Novikov (Rus) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 84 Adrian Honkisz (Pol) CCC Polsat Polkowice 85 Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol 86 Marcel Sieberg (Ger) Lotto Belisol 87 Patrick Facchini (Ita) Androni Giocattoli 88 Sébastien Duret (Fra) Bretagne-Seche Environnement 89 Manuel Belletti (Ita) AG2R La Mondiale 90 Maurits Lammertink (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 91 Florian Guillou (Fra) Bretagne-Seche Environnement 92 Grégoire Tarride (Fra) La Pomme Marseille 93 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 94 Dominic Klemme (Ger) IAM Cycling 95 Rick Flens (Ned) Blanco Pro Cycling Team 96 Rory Sutherland (Aus) Team Saxo-Tinkoff 97 Will Routley (Can) Accent Jobs-Wanty 98 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Colombia 99 Aleksejs Saramotins (Lat) IAM Cycling 100 Steven Tronet (Fra) BigMat-Auber 93 DNF Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar DNF Julian Kern (Ger) AG2R La Mondiale DNF Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ DNF Laurent Pichon (Fra) FDJ DNF Anthony Roux (Fra) FDJ DNF Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits DNF Romain Zingle (Bel) Cofidis, Solutions Credits DNF Danilo Hondo (Ger) RadioShack Leopard DNF Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack Leopard DNF Bruno Pires (Por) Team Saxo-Tinkoff DNF Graeme Brown (Aus) Blanco Pro Cycling Team DNF Stef Clement (Ned) Blanco Pro Cycling Team DNF Jetse Bol (Ned) Blanco Pro Cycling Team DNF Romain Sicard (Fra) Euskaltel-Euskadi DNF Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskaltel-Euskadi DNF Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel-Euskadi DNF Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Euskaltel-Euskadi DNF Pawel Charucki (Pol) CCC Polsat Polkowice DNF Piotr Gawronski (Pol) CCC Polsat Polkowice DNF Tomasz Kiendys (Pol) CCC Polsat Polkowice DNF Maxime Daniel (Fra) Sojasun DNF Danilo Napolitano (Ita) Accent Jobs-Wanty DNF Steven Caethoven (Bel) Accent Jobs-Wanty DNF Jurgen Van Goolen (Bel) Accent Jobs-Wanty DNF Thomas Rostollan (Fra) La Pomme Marseille DNF José Gonçalves (Por) La Pomme Marseille DNF Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille DNF Juan Esteban Arango Carvajal (Col) Colombia DNF Juan Pablo Suarez Suarez (Col) Colombia DNF Geoffroy Lequatre (Fra) Bretagne-Seche Environnement DNF Pierre-Luc Perrichon (Fra) Bretagne-Seche Environnement DNF Mattia Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli DNS Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits DNS Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team DNS Oliver Zaugg (Swi) Team Saxo-Tinkoff DNS Moreno Hofland (Ned) Blanco Pro Cycling Team DNS Lukasz Owsian (Pol) CCC Polsat Polkowice DNS Antoine Lavieu (Fra) La Pomme Marseille DNS Yoann Paillot (Fra) La Pomme Marseille DNS Guillaume Faucon (Fra) BigMat-Auber 93