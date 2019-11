Image 1 of 39 Christophe Kern (Team Europcar) (Image credit: Sirotti) Image 2 of 39 Lars Boom (Blanco) en route to victory in the stage 2 time trial at Tour Méditerranéen. (Image credit: AFP) Image 3 of 39 Ben Gastauer (AG2R La Mondiale) (Image credit: Sirotti) Image 4 of 39 Thomas Voeckler (Team Europcar) (Image credit: Sirotti) Image 5 of 39 Rory Sutherland (Team Saxo-Tinkoff) (Image credit: Sirotti) Image 6 of 39 Steve Morabito (BMC) (Image credit: Sirotti) Image 7 of 39 Blel Kadri (AG2R La Mondiale) (Image credit: Sirotti) Image 8 of 39 Canada's Will Routley (Accent Jobs-Wanty) (Image credit: Sirotti) Image 9 of 39 Nicolas Vogondy (Accent Jobs-Wanty) climbs to the finish. (Image credit: Sirotti) Image 10 of 39 Jean-Christophe Peraud (AG2R La Mondiale) (Image credit: Sirotti) Image 11 of 39 Nicolas Vogondy (Accent Jobs-Wanty) climbs to the finish. (Image credit: Sirotti) Image 12 of 39 Lars Boom (Blanco) opted for a road bike for the time trial which featured some climbing. (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 39 After winning the stage 2 time trial, Lars Boom (Blanco) became the new leader at the Tour Méditerranéen. (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 39 Overnight leader Andre Greipel (Lotto Belisol) ceded nearly three minutes and the yellow jersey to stage winner Lars Boom. (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 39 Willem Wauters (Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 39 Former U23 time trial world champion Lars Boom prevailed in the race of truth at Tour Méditerranéen. (Image credit: Bettini Photo) Image 17 of 39 Grega Bole (Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) (Image credit: Bettini Photo) Image 18 of 39 Blanco Pro Cycling's Lars Boom won stage 2 at Tour Méditerranéen. (Image credit: Bettini Photo) Image 19 of 39 Pim Ligthart (Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) (Image credit: Bettini Photo) Image 20 of 39 Roman Kreuziger (Team Saxo-Tinkoff) would stop the clock for 13th place. (Image credit: Sirotti) Image 21 of 39 Thomas Lövkvist (IAM Cycling) finished in fourth place, 43 seconds behind winner Lars Boom. (Image credit: Sirotti) Image 22 of 39 Danilo Napolitano (Accent Jobs-Wanty) (Image credit: Sirotti) Image 23 of 39 Raymond Kreder (Garmin-Sharp) (Image credit: Sirotti) Image 24 of 39 Thor Hushovd (BMC Racing Team) (Image credit: Sirotti) Image 25 of 39 Jurgen Roelandts (Lotto Belisol) cracked the top-ten in the 24km time trial. (Image credit: Sirotti) Image 26 of 39 Andre Greipel (Lotto Belisol) surrendered his leader's jersey to stage winner Lars Boom. (Image credit: Sirotti) Image 27 of 39 Nicolas Roche (Team Saxo-Tinkoff) en route to an 8th place time trial result. (Image credit: Sirotti) Image 28 of 39 Juan Esteban Arango Carvajal (Colombia) (Image credit: Sirotti) Image 29 of 39 Jon Izaguirre (Euskaltel-Euskadi) (Image credit: Sirotti) Image 30 of 39 Kisses for new Tour Méditerranéen leader Lars Boom. (Image credit: Sirotti) Image 31 of 39 Lars Boom (Blanco) dons the leader's jersey at Tour Méditerranéen after winning the stage 2 time trial. (Image credit: Sirotti) Image 32 of 39 Time to uncork the bubbly. (Image credit: Sirotti) Image 33 of 39 Tour Méditerranéen stage 2 winner Lars Boom (Blanco) (Image credit: Sirotti) Image 34 of 39 Tour Méditerranéen stage 2 winner Lars Boom (Blanco) (Image credit: Sirotti) Image 35 of 39 Lars Boom (Blanco) powers up a climb during the stage 2 time trial. (Image credit: Sirotti) Image 36 of 39 Lars Boom (Blanco) put his time trial prowess on display at the Tour Méditerranéen. (Image credit: Sirotti) Image 37 of 39 Maxime Monfort (RadioShack Leopard) finished second on the stage, 22 seconds behind Boom. (Image credit: AFP) Image 38 of 39 Stage 2 winner Lars Boom (Blanco) on the podium. (Image credit: AFP) Image 39 of 39 Lars Boom (Blanco) is the new Tour Méditerranéen leader. (Image credit: AFP)

Lars Boom (Blanco Pro Cycling) won the 24km individual time trial from Cap d'Agde to Sete near Montpellier and the Mediterranean coast.

The Dutchman set a time of 32:25 for the flat and fast course and so took the overall race leader from stage one winner Andre Greipel (Lotto Belisol).

Maxime Monfort (RadioShack Leopard) finished second 22 seconds slower, with Anthony Roux (FDJ) third at 36 seconds.

Ireland's Nicolas Roche (Saxo-Tinkoff) was eighth fastest with a time of 33:19, with the USA's Andrew Talansky (Garmin-Sharp) eleventh in a time of 33:24.

Friday's 140km third stage is from L'Estaque, near Marseille to St Remy de Provence.



Results 1 Lars Boom (Ned) Blanco Pro Cycling Team 0:32:25 2 Maxime Monfort (Bel) RadioShack Leopard 0:00:22 3 Anthony Roux (Fra) FDJ 0:00:36 4 Thomas Lövkvist (Swe) IAM Cycling 0:00:43 5 Jérémy Roy (Fra) FDJ 0:00:47 6 Bob Jungels (Lux) RadioShack Leopard 0:00:51 7 José Gonçalves (Por) La Pomme Marseille 0:00:52 8 Nicolas Roche (Irl) Team Saxo-Tinkoff 0:00:54 9 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Belisol 10 Gustav Larsson (Swe) IAM Cycling 0:00:57 11 Andrew Talansky (USA) Garmin-Sharp 0:00:59 12 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin-Sharp 0:01:12 13 Roman Kreuziger (Cze) Team Saxo-Tinkoff 0:01:17 14 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:18 15 Laurens Ten Dam (Ned) Blanco Pro Cycling Team 0:01:19 16 Francesco Reda (Ita) Androni Giocattoli 0:01:23 17 Benjamin King (USA) RadioShack Leopard 0:01:24 18 Bauke Mollema (Ned) Blanco Pro Cycling Team 0:01:26 19 Yoann Paillot (Fra) La Pomme Marseille 20 Stefan Denifl (Aut) IAM Cycling 0:01:27 21 Alexandre Geniez (Fra) FDJ 22 Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar 23 Thomas Rohregger (Aut) RadioShack Leopard 0:01:28 24 Arthur Vichot (Fra) FDJ 0:01:30 25 Stef Clement (Ned) Blanco Pro Cycling Team 0:01:31 26 Daniel Martin (Irl) Garmin-Sharp 27 Rémi Pauriol (Fra) Sojasun 0:01:37 28 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack Leopard 0:01:40 29 Moreno Hofland (Ned) Blanco Pro Cycling Team 0:01:41 30 Rory Sutherland (Aus) Team Saxo-Tinkoff 0:01:43 31 Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:01:51 32 Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits 33 Thomas Dekker (Ned) Garmin-Sharp 0:02:00 34 Laurent Pichon (Fra) FDJ 0:02:02 35 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 36 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 0:02:04 37 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 0:02:05 38 Aleksejs Saramotins (Lat) IAM Cycling 0:02:07 39 Danilo Hondo (Ger) RadioShack Leopard 0:02:08 40 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 0:02:10 41 Thor Hushovd (Nor) BMC Racing Team 0:02:11 42 Robert Kiserlovski (Cro) RadioShack Leopard 43 Julien El Fares (Fra) Sojasun 0:02:13 44 Klaas Lodewyck (Bel) BMC Racing Team 0:02:14 45 Dimitri Le Boulch (Fra) BigMat-Auber 93 0:02:17 46 Michael Rogers (Aus) Team Saxo-Tinkoff 0:02:18 47 Jon Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:02:19 48 Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team 49 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ 0:02:22 50 Julien Simon (Fra) Sojasun 0:02:23 51 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 52 Rudy Molard (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:26 53 Romain Sicard (Fra) Euskaltel-Euskadi 0:02:28 54 Rick Flens (Ned) Blanco Pro Cycling Team 0:02:30 55 Davide Rebellin (Ita) CCC Polsat Polkowice 56 Romain Zingle (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:02:31 57 Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling 58 Maxime Daniel (Fra) Sojasun 0:02:32 59 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 60 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:02:34 61 Nikita Novikov (Rus) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 62 Jean Marc Marino (Fra) Sojasun 0:02:35 63 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 0:02:37 64 Mathieu Drujon (Fra) BigMat-Auber 93 0:02:38 65 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:02:41 66 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 67 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:02:42 68 Christopher Juul Jensen (Den) Team Saxo-Tinkoff 69 Jens Debusschere (Bel) Lotto Belisol 0:02:45 70 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:02:46 71 David Lelay (Fra) Sojasun 0:02:48 72 Jetse Bol (Ned) Blanco Pro Cycling Team 73 Mateusz Taciak (Pol) CCC Polsat Polkowice 74 Patrick Facchini (Ita) Androni Giocattoli 0:02:49 75 Romain Lemarchand (Fra) Cofidis, Solutions Credits 76 Evgeny Petrov (Rus) Team Saxo-Tinkoff 0:02:50 77 Riccardo Chiarini (Ita) Androni Giocattoli 0:02:52 78 Fabrice Jeandesboz (Fra) Sojasun 0:02:54 79 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne-Seche Environnement 0:02:58 80 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 81 André Greipel (Ger) Lotto Belisol 82 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:02:59 83 Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol 0:03:00 84 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:03 85 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ 0:03:04 86 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 0:03:05 87 Julien Antomarchi (Fra) La Pomme Marseille 0:03:08 88 Oliver Zaugg (Swi) Team Saxo-Tinkoff 0:03:10 89 Gael Malacarne (Fra) Bretagne-Seche Environnement 0:03:15 90 Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:03:17 91 Jan Ghyselinck (Bel) Cofidis, Solutions Credits 92 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 0:03:18 93 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 0:03:20 94 Koldo Fernandez (Spa) Garmin-Sharp 0:03:21 95 Pierre-Luc Perrichon (Fra) Bretagne-Seche Environnement 0:03:24 96 Grega Bole (Slo) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 97 Piotr Gawronski (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:03:28 98 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:03:29 99 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 0:03:30 100 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Polsat Polkowice 101 Grégoire Tarride (Fra) La Pomme Marseille 0:03:33 102 Maurits Lammertink (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 103 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:03:34 104 Lukasz Owsian (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:03:36 105 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 106 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Colombia 107 Romain Bacon (Fra) BigMat-Auber 93 108 Clément Koretzky (Fra) Bretagne-Seche Environnement 0:03:40 109 Benoit Jarrier (Fra) Bretagne-Seche Environnement 110 Benjamin Giraud (Fra) La Pomme Marseille 0:03:42 111 Dominic Klemme (Ger) IAM Cycling 0:03:45 112 Bruno Pires (Por) Team Saxo-Tinkoff 0:03:47 113 David Veilleux (Can) Team Europcar 0:03:51 114 Steven Caethoven (Bel) Accent Jobs-Wanty 115 Marcel Sieberg (Ger) Lotto Belisol 0:03:52 116 Stéphane Rossetto (Fra) BigMat-Auber 93 0:03:54 117 Manuel Belletti (Ita) AG2R La Mondiale 0:03:55 118 Thomas Rostollan (Fra) La Pomme Marseille 0:03:56 119 Raymond Kreder (Ned) Garmin-Sharp 120 Frederik Willems (Bel) Lotto Belisol 0:03:58 121 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:04:03 122 Vincent Jerome (Fra) Team Europcar 0:04:07 123 Michel Kreder (Ned) Garmin-Sharp 0:04:08 124 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 0:04:10 125 Pawel Charucki (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:04:13 126 Antoine Lavieu (Fra) La Pomme Marseille 0:04:14 127 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 128 Christophe Le Mevel (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:04:15 129 Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille 0:04:16 130 Guillaume Faucon (Fra) BigMat-Auber 93 0:04:23 131 Tomasz Kiendys (Pol) CCC Polsat Polkowice 132 Brice Feillu (Fra) Sojasun 0:04:25 133 Geoffroy Lequatre (Fra) Bretagne-Seche Environnement 0:04:28 134 Julian Kern (Ger) AG2R La Mondiale 0:04:29 135 Thomas Degand (Bel) Accent Jobs-Wanty 0:04:36 136 Julio Alexis Camacho Bernal (Col) Colombia 0:04:38 137 Olivier Kaisen (Bel) Lotto Belisol 0:04:46 138 Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol 0:04:48 139 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 0:04:51 140 Juan Esteban Arango Carvajal (Col) Colombia 0:04:57 141 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:04:58 142 Jurgen Van Goolen (Bel) Accent Jobs-Wanty 0:04:59 143 Sébastien Duret (Fra) Bretagne-Seche Environnement 0:05:06 144 Fabien Bacquet (Fra) BigMat-Auber 93 0:05:09 145 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:05:20 146 Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Colombia 0:05:21 147 Nicolas Vogondy (Fra) Accent Jobs-Wanty 148 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 0:05:25 149 Steven Tronet (Fra) BigMat-Auber 93 0:05:27 150 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 0:05:32 151 Florian Guillou (Fra) Bretagne-Seche Environnement 0:05:36 152 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:47 153 Danilo Napolitano (Ita) Accent Jobs-Wanty 0:05:50 154 Juan Pablo Suarez Suarez (Col) Colombia 0:05:53 155 Adrian Honkisz (Pol) CCC Polsat Polkowice 156 Graeme Brown (Aus) Blanco Pro Cycling Team 0:06:14 157 Théo Vimpere (Fra) BigMat-Auber 93 0:06:27 158 Will Routley (Can) Accent Jobs-Wanty 0:06:28 159 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 0:06:32 160 Mattia Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 0:06:41 161 Jérôme Gilbert (Bel) Accent Jobs-Wanty 0:08:00 162 Jacob Rathe (USA) Garmin-Sharp 0:12:39 163 Marco Pinotti (Ita) BMC Racing Team 0:13:05 DNF Kevin Ista (Bel) IAM Cycling