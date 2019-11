Anthony Roux (FDJ) won stage 1 of the Tour du Poitou Charentes with a clever attack in the closing kilometres. The Frenchman was part of an initial breakaway of 15 riders that animated the day’s racing between Chalais and Royan and he slipped clear of his companions in the finale to take victory. The RadioShack team drove the bunch behind, but it was ultimately Daniele Colli (Ceramica Flamina) who took the sprint for second place ahead of Romain Lemarchand (BigMat-Auber 93).

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Anthony Roux (Fra) Francaise des Jeux 4:24:57 2 Daniele Colli (Ita) Ceramica Flaminia 3 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 4 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 5 Jost Van Leijen (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 6 Enrico Rossi (Ita) Ceramica Flaminia 7 Tony Hurel (Fra) Bbox-Bouygues Telecom 8 Wout Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 9 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 10 Alexander Kristoff (Nor) BMC Racing Team 11 Gabriel Rasch (Nor) Cervelo Test Team 12 Adrien Petit (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 13 Fumiyuki Beppu (Jpn) Team RadioShack 14 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 15 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 16 Roy Hegreberg (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 17 Brice Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 18 Barry Markus (Ned) Rabobank 19 Romain Matheou (Fra) Saur - Sojasun 20 Florian Stalder (Swi) BMC Racing Team 21 Cyril Gautier (Fra) Bbox Bouygues Telecom 22 Nick Van Der Lijke (Ned) Rabobank 23 Steven Caethoven (Bel) Landbouwkrediet 24 Yoan Gene (Fra) Bbox Bouygues Telecom 25 Jetse Bol (Ned) Rabobank 26 Jens Keukeleire (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 27 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 28 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 29 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 30 Koen Barbe (Bel) Landbouwkrediet 31 Moreno Hofland (Ned) Rabobank 32 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 33 Mathieu Halleguen (Fra) Bretagne - Schuller 34 Dominique Rollin (Can) Cervelo Test Team 35 Stéphane Bonsergent (Fra) Bretagne - Schuller 36 Nacer Bouhanni (Fra) Francaise des Jeux 37 Francesco Di Paolo (Ita) Acqua & Sapone 38 Francisco Ventoso (Spa) CarmioOro NGC 39 Reinier Hugo Honig (Ned) Acqua & Sapone 40 Michael Stevenson (Swe) Sparebanken Vest - Ridley 41 John Murphy (USA) BMC Racing Team 42 Rob Ruygh (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 43 Daniel Lloyd (GBr) Cervelo Test Team 44 Nadir Haddou (Fra) Big Mat - Auber 93 45 Enrico Peruffo (Ita) CarmioOro NGC 46 Rafai Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 47 Grégory Barteau (Fra) Landbouwkrediet 48 Jimmy Casper (Fra) Saur - Sojasun 49 Ruggero Marzoli (Ita) Acqua & Sapone 50 Christiano Fumagalli (Ita) Ceramica Flaminia 51 Jonathan Thire (Fra) Big Mat - Auber 93 52 Jasper Bovenhuis (Ned) Rabobank 53 David Boucher (Fra) Landbouwkrediet 54 Guillaume Blot (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 55 Haimar Zubeldia Aguirre (Spa) Team Radioshack 56 Kevin Neirynck (Bel) Landbouwkrediet 57 Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun 58 Franck Bouyer (Fra) Bbox Bouygues Telecom 59 Anthony Ravard (Fra) AG2R La Mondiale 60 Darwin Atapuma (Col) Columbian National U23 Team 61 Markel Irizar Aranburu (Spa) Team Radioshack 62 Mathieu Claude (Fra) Bbox Bouygues Telecom 63 Nairo Quintana (Col) Columbian National U23 Team 64 Ted King (USA) Cervelo Test Team 65 Boy Van Poppel (Ned) Rabobank 66 Martin Elminger (Swi) AG2R La Mondiale 67 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 68 Rony Martias (Fra) Saur - Sojasun 69 Arnaud Van Groen (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 70 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 71 Gael Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 72 Geoffroy Lequatre (Fra) Team Radioshack 73 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 74 Anthony Geslin (Fra) Francaise des Jeux 75 Mathieu Teychenne (Fra) AG2R La Mondiale 76 Amaël Moinard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 77 Benoit Daeninck (Fra) Roubaix Lille Metropole 78 Yohann Bagot (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 79 Ignatas Konovalovas (Ltu) Cervelo Test Team 80 Fillip Eidsheim (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 81 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 82 Yom-Jelte Slagter (Ned) Rabobank 83 Laurent Lefevre (Fra) Bbox Bouygues Telecom 84 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 85 Esteban Chaves (Col) Columbian National U23 Team 86 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 87 Eduardo Gonzalo Ramirez (Spa) Bretagne - Schuller 88 Martijn Keizer (Ned) Rabobank 89 Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team 90 Stephane Rosetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 91 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 92 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 93 Julien Mazet (Fra) Big Mat - Auber 93 94 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller 95 Diego Alejandro Tamayo Martinez (Col) CarmioOro NGC 96 Alessandro Fantini (Ita) Acqua & Sapone 97 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 98 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 99 Jesse Sergent (NZl) Trek Livestrong U23 100 Volodymir Gustov (Ukr) Cervelo Test Team 101 Jarlinson Pantano (Col) Columbian National U23 Team 102 Paul Poux (Fra) Saur - Sojasun 103 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 104 Jean-Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun 105 Eric Berthou (Fra) CarmioOro NGC 106 Camilo Suarez (Col) Columbian National U23 Team 107 Sven Nys (Bel) Landbouwkrediet 108 Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team Radioshack 109 Niels Brouzes (Fra) Big Mat - Auber 93 110 Cédric Coutouly (Fra) Saur - Sojasun 111 Bart Dockx (Bel) Landbouwkrediet 112 David Lelay (Fra) AG2R La Mondiale 113 Joao Correia (Por) Cervelo Test Team 114 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 115 Benoit Vaugrenard (Fra) Francaise des Jeux 116 Anthony Charteau (Fra) Bbox Bouygues Telecom 117 Jussi Veikkanen (Fin) Francaise des Jeux 118 Arnaud Gerard (Fra) Francaise des Jeux 119 Francis Mourey (Fra) Francaise des Jeux 120 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 121 José Luis Rubiera Vigil (Spa) Team Radioshack 122 Jeremy Hunt (GBr) Cervelo Test Team 123 Cole House (USA) BMC 0:00:38 124 Paolo Ciavatta (Ita) Acqua & Sapone 0:02:28 125 Alexandre Lemair (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:04:37 126 Yaroslav Popovych (Ukr) Team Radioshack 127 Alessandro Raisoni (Ita) CarmioOro NGC 0:12:24 128 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 0:12:25 129 Sébastien Fournet-Fayard (Fra) CarmioOro NGC 130 Mirko Tesdeschi (Ita) CarmioOro NGC 131 Giuseppe Palumbo (Ita) Acqua & Sapone 132 Daniel Egeland Jarsto (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 133 Geir Inge Berg (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 134 Baptiste Planckaert (Bel) Landbouwkrediet 135 Bobbie Traksel (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 136 William Clarke (Aus) AG2R La Mondiale 137 Filippo Baggio (Ita) Ceramica Flaminia 138 Sébastian Salazar (Col) Columbian National U23 Team 139 Alessandro Maserati (Ita) Ceramica Flaminia 140 Edoardo Girardi (Ita) Ceramica Flaminia 141 Raivis Belovhosciks (Lat) Ceramica Flaminia 142 Laurent Beuret (Swi) CarmioOro NGC 143 Thibaut Pinot (Fra) Francaise des Jeux 144 Johan Frederik Ziesler (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 145 Christofer Stevenson (Swe) Sparebanken Vest - Ridley 146 Romain Bacon (Fra) Big Mat - Auber 93 147 Christophe Kern (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne DNF Timothy Stevens (Bel) Vacansoleil Pro Cycling Team

Sprint 1 - Chatignac # Rider Name (Country) Team Result 1 Anthony Roux (Fra) Francaise des Jeux 4 pts 2 Cyril Gautier (Fra) Bbox Bouygues Telecom 2 3 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 1

Sprint 2 - Montguyon # Rider Name (Country) Team Result 1 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 4 pts 2 Yaroslav Popovych (Ukr) Team Radioshack 2 3 Romain Matheou (Fra) Saur - Sojasun 1

Sprint 3 - Montendre # Rider Name (Country) Team Result 1 Jost Van Leijen (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 4 pts 2 Anthony Roux (Fra) Francaise des Jeux 2 3 Yaroslav Popovych (Ukr) Team Radioshack 1

Sprint 4 - Royan # Rider Name (Country) Team Result 1 Anthony Roux (Fra) Francaise des Jeux 25 pts

Sprint 5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Anthony Roux (Fra) Francaise des Jeux 10 pts

Sprint 6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Anthony Roux (Fra) Francaise des Jeux 10 pts 2 Daniele Colli (Ita) Ceramica Flaminia 6

Sprint 7 - Royan # Rider Name (Country) Team Result 2 Daniele Colli (Ita) Ceramica Flaminia 20 pts

Sprint 8 - Inter-Département # Rider Name (Country) Team Result 2 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 6 pts

Sprint 9 - Royan # Rider Name (Country) Team Result 3 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 16 pts

Sprint 10 - Inter-Département # Rider Name (Country) Team Result 3 Jost Van Leijen (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 3 pts

Sprint 11 # Rider Name (Country) Team Result 3 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 3 pts

Sprint 12 # Rider Name (Country) Team Result 4 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 14 pts 5 Jost Van Leijen (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 12 6 Enrico Rossi (Ita) Ceramica Flaminia 10 7 Tony Hurel (Fra) Bbox-Bouygues Telecom 9 8 Wout Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 8 9 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 7 10 Alexander Kristoff (Nor) BMC Racing Team 6 11 Gabriel Rasch (Nor) Cervelo Test Team 5 12 Adrien Petit (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 4 13 Fumiyuki Beppu (Jpn) Team RadioShack 3 14 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 2 15 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 1

Mountain 1 - Aubeterre # Rider Name (Country) Team Result 1 Arnaud Van Groen (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 4 pts 2 Jean-Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun 2 3 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 1

Mountain 2 - Boisredon # Rider Name (Country) Team Result 1 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 4 pts 2 Jetse Bol (Ned) Rabobank 2 3 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 1

Mountain 3 - St Fort sur Gironde # Rider Name (Country) Team Result 1 Jetse Bol (Ned) Rabobank 4 pts 2 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 2 3 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 1

Mountain 4 - Côte de Tire Cul # Rider Name (Country) Team Result 1 Jetse Bol (Ned) Rabobank 4 pts 2 Paolo Ciavatta (Ita) Acqua & Sapone 2 3 Florian Stalder (Swi) BMC Racing Team 1

Best young rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Anthony Roux (Fra) Francaise des Jeux 4:24:57 2 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 3 Tony Hurel (Fra) Bbox-Bouygues Telecom 4 Wout Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 5 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 6 Alexander Kristoff (Nor) BMC Racing Team 7 Adrien Petit (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 8 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 9 Brice Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 10 Barry Markus (Ned) Rabobank 11 Romain Matheou (Fra) Saur - Sojasun 12 Cyril Gautier (Fra) Bbox Bouygues Telecom 13 Nick Van Der Lijke (Ned) Rabobank 14 Jetse Bol (Ned) Rabobank 15 Jens Keukeleire (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 16 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 17 Moreno Hofland (Ned) Rabobank 18 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 19 Mathieu Halleguen (Fra) Bretagne - Schuller 20 Nacer Bouhanni (Fra) Francaise des Jeux 21 Enrico Peruffo (Ita) CarmioOro NGC 22 Rafai Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 23 Jonathan Thire (Fra) Big Mat - Auber 93 24 Jasper Bovenhuis (Ned) Rabobank 25 Guillaume Blot (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 26 Darwin Atapuma (Col) Columbian National U23 Team 27 Nairo Quintana (Col) Columbian National U23 Team 28 Boy Van Poppel (Ned) Rabobank 29 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 30 Gael Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 31 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 32 Mathieu Teychenne (Fra) AG2R La Mondiale 33 Yohann Bagot (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 34 Ignatas Konovalovas (Ltu) Cervelo Test Team 35 Fillip Eidsheim (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 36 Yom-Jelte Slagter (Ned) Rabobank 37 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 38 Esteban Chaves (Col) Columbian National U23 Team 39 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 40 Martijn Keizer (Ned) Rabobank 41 Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team 42 Stephane Rosetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 43 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 44 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 45 Alessandro Fantini (Ita) Acqua & Sapone 46 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 47 Jesse Sergent (NZl) Trek Livestrong U23 48 Jarlinson Pantano (Col) Columbian National U23 Team 49 Camilo Suarez (Col) Columbian National U23 Team 50 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 51 Cole House (USA) BMC 0:00:38 52 Alexandre Lemair (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:04:37 53 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 0:12:25 54 Sébastien Fournet-Fayard (Fra) CarmioOro NGC 55 Mirko Tesdeschi (Ita) CarmioOro NGC 56 Daniel Egeland Jarsto (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 57 Baptiste Planckaert (Bel) Landbouwkrediet 58 William Clarke (Aus) AG2R La Mondiale 59 Filippo Baggio (Ita) Ceramica Flaminia 60 Sébastian Salazar (Col) Columbian National U23 Team 61 Edoardo Girardi (Ita) Ceramica Flaminia 62 Laurent Beuret (Swi) CarmioOro NGC 63 Thibaut Pinot (Fra) Francaise des Jeux 64 Johan Frederik Ziesler (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 65 Romain Bacon (Fra) Big Mat - Auber 93

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Vacansoleil Pro Cycling Team 13:14:51 2 BBox Bouygues Telecom 3 Big Mat - Auber 93 4 Ceramica Flaminia 5 Bretagne - Schuller 6 Rabobank 7 BMC Racing Team 8 Roubaix Lille Metropole 9 Cervelo Test Team 10 Cofidis, Le Credit En Ligne 11 Landbouwkrediet 12 Acqua & Sapone 13 Française Des Jeux 14 Saur - Sojasun 15 Team Radioshack 16 Sparebanken Vest - Ridley 17 AG2R La Mondiale 18 Carmiooro NGC 19 Colombian National U23 Team

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Anthony Roux (Fra) Francaise des Jeux 4:24:42 2 Daniele Colli (Ita) Ceramica Flaminia 0:00:09 3 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 0:00:11 4 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 5 Jost Van Leijen (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:00:12 6 Cyril Gautier (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:00:13 7 Romain Matheou (Fra) Saur - Sojasun 0:00:14 8 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:15 9 Enrico Rossi (Ita) Ceramica Flaminia 10 Tony Hurel (Fra) Bbox-Bouygues Telecom 11 Wout Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 12 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 13 Alexander Kristoff (Nor) BMC Racing Team 14 Gabriel Rasch (Nor) Cervelo Test Team 15 Adrien Petit (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 16 Fumiyuki Beppu (Jpn) Team RadioShack 17 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 18 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 19 Roy Hegreberg (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 20 Brice Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 21 Barry Markus (Ned) Rabobank 22 Florian Stalder (Swi) BMC Racing Team 23 Nick Van Der Lijke (Ned) Rabobank 24 Steven Caethoven (Bel) Landbouwkrediet 25 Yoan Gene (Fra) Bbox Bouygues Telecom 26 Jetse Bol (Ned) Rabobank 27 Jens Keukeleire (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 28 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 29 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 30 Koen Barbe (Bel) Landbouwkrediet 31 Moreno Hofland (Ned) Rabobank 32 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 33 Mathieu Halleguen (Fra) Bretagne - Schuller 34 Dominique Rollin (Can) Cervelo Test Team 35 Stéphane Bonsergent (Fra) Bretagne - Schuller 36 Nacer Bouhanni (Fra) Francaise des Jeux 37 Francesco Di Paolo (Ita) Acqua & Sapone 38 Francisco Ventoso (Spa) CarmioOro NGC 39 Reinier Hugo Honig (Ned) Acqua & Sapone 40 Michael Stevenson (Swe) Sparebanken Vest - Ridley 41 John Murphy (USA) BMC Racing Team 42 Rob Ruygh (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 43 Daniel Lloyd (GBr) Cervelo Test Team 44 Nadir Haddou (Fra) Big Mat - Auber 93 45 Enrico Peruffo (Ita) CarmioOro NGC 46 Rafai Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 47 Grégory Barteau (Fra) Landbouwkrediet 48 Jimmy Casper (Fra) Saur - Sojasun 49 Ruggero Marzoli (Ita) Acqua & Sapone 50 Christiano Fumagalli (Ita) Ceramica Flaminia 51 Jonathan Thire (Fra) Big Mat - Auber 93 52 Jasper Bovenhuis (Ned) Rabobank 53 David Boucher (Fra) Landbouwkrediet 54 Guillaume Blot (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 55 Haimar Zubeldia Aguirre (Spa) Team Radioshack 56 Kevin Neirynck (Bel) Landbouwkrediet 57 Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun 58 Franck Bouyer (Fra) Bbox Bouygues Telecom 59 Anthony Ravard (Fra) AG2R La Mondiale 60 Darwin Atapuma (Col) Columbian National U23 Team 61 Markel Irizar Aranburu (Spa) Team Radioshack 62 Mathieu Claude (Fra) Bbox Bouygues Telecom 63 Nairo Quintana (Col) Columbian National U23 Team 64 Ted King (USA) Cervelo Test Team 65 Boy Van Poppel (Ned) Rabobank 66 Martin Elminger (Swi) AG2R La Mondiale 67 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 68 Rony Martias (Fra) Saur - Sojasun 69 Arnaud Van Groen (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 70 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 71 Gael Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 72 Geoffroy Lequatre (Fra) Team Radioshack 73 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 74 Anthony Geslin (Fra) Francaise des Jeux 75 Mathieu Teychenne (Fra) AG2R La Mondiale 76 Amaël Moinard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 77 Benoit Daeninck (Fra) Roubaix Lille Metropole 78 Yohann Bagot (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 79 Ignatas Konovalovas (Ltu) Cervelo Test Team 80 Fillip Eidsheim (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 81 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 82 Yom-Jelte Slagter (Ned) Rabobank 83 Laurent Lefevre (Fra) Bbox Bouygues Telecom 84 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 85 Esteban Chaves (Col) Columbian National U23 Team 86 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 87 Eduardo Gonzalo Ramirez (Spa) Bretagne - Schuller 88 Martijn Keizer (Ned) Rabobank 89 Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team 90 Stephane Rosetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 91 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 92 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 93 Julien Mazet (Fra) Big Mat - Auber 93 94 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller 95 Diego Alejandro Tamayo Martinez (Col) CarmioOro NGC 96 Alessandro Fantini (Ita) Acqua & Sapone 97 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 98 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 99 Jesse Sergent (NZl) Trek Livestrong U23 100 Volodymir Gustov (Ukr) Cervelo Test Team 101 Jarlinson Pantano (Col) Columbian National U23 Team 102 Paul Poux (Fra) Saur - Sojasun 103 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 104 Jean-Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun 105 Eric Berthou (Fra) CarmioOro NGC 106 Camilo Suarez (Col) Columbian National U23 Team 107 Sven Nys (Bel) Landbouwkrediet 108 Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team Radioshack 109 Niels Brouzes (Fra) Big Mat - Auber 93 110 Cédric Coutouly (Fra) Saur - Sojasun 111 Bart Dockx (Bel) Landbouwkrediet 112 David Lelay (Fra) AG2R La Mondiale 113 Joao Correia (Por) Cervelo Test Team 114 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 115 Benoit Vaugrenard (Fra) Francaise des Jeux 116 Anthony Charteau (Fra) Bbox Bouygues Telecom 117 Jussi Veikkanen (Fin) Francaise des Jeux 118 Arnaud Gerard (Fra) Francaise des Jeux 119 Francis Mourey (Fra) Francaise des Jeux 120 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 121 José Luis Rubiera Vigil (Spa) Team Radioshack 122 Jeremy Hunt (GBr) Cervelo Test Team 123 Cole House (USA) BMC 0:00:53 124 Paolo Ciavatta (Ita) Acqua & Sapone 0:02:43 125 Yaroslav Popovych (Ukr) Team Radioshack 0:04:49 126 Alexandre Lemair (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:04:52 127 Alessandro Raisoni (Ita) CarmioOro NGC 0:12:39 128 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 0:12:40 129 Sébastien Fournet-Fayard (Fra) CarmioOro NGC 130 Mirko Tesdeschi (Ita) CarmioOro NGC 131 Giuseppe Palumbo (Ita) Acqua & Sapone 132 Daniel Egeland Jarsto (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 133 Geir Inge Berg (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 134 Baptiste Planckaert (Bel) Landbouwkrediet 135 Bobbie Traksel (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 136 William Clarke (Aus) AG2R La Mondiale 137 Filippo Baggio (Ita) Ceramica Flaminia 138 Sébastian Salazar (Col) Columbian National U23 Team 139 Alessandro Maserati (Ita) Ceramica Flaminia 140 Edoardo Girardi (Ita) Ceramica Flaminia 141 Raivis Belovhosciks (Lat) Ceramica Flaminia 142 Laurent Beuret (Swi) CarmioOro NGC 143 Thibaut Pinot (Fra) Francaise des Jeux 144 Johan Frederik Ziesler (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 145 Christofer Stevenson (Swe) Sparebanken Vest - Ridley 146 Romain Bacon (Fra) Big Mat - Auber 93 147 Christophe Kern (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Anthony Roux (Fra) Francaise des Jeux 6 pts 2 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 5 3 Jost Van Leijen (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 4 4 Yaroslav Popovych (Ukr) Team Radioshack 3 5 Cyril Gautier (Fra) Bbox Bouygues Telecom 2 6 Romain Matheou (Fra) Saur - Sojasun 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jetse Bol (Ned) Rabobank 10 pts 2 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 5 3 Arnaud Van Groen (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 4 4 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 3 5 Jean-Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun 2 6 Paolo Ciavatta (Ita) Acqua & Sapone 2 7 Florian Stalder (Swi) BMC Racing Team 1 8 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 1

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Anthony Roux (Fra) Francaise des Jeux 31 pts 2 Daniele Colli (Ita) Ceramica Flaminia 20 3 Jost Van Leijen (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 16 4 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 16 5 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 14 6 Enrico Rossi (Ita) Ceramica Flaminia 10 7 Tony Hurel (Fra) Bbox-Bouygues Telecom 9 8 Wout Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 8 9 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 7 10 Alexander Kristoff (Nor) BMC Racing Team 6 11 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 5 12 Gabriel Rasch (Nor) Cervelo Test Team 5 13 Adrien Petit (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 4 14 Fumiyuki Beppu (Jpn) Team RadioShack 3 15 Yaroslav Popovych (Ukr) Team Radioshack 3 16 Cyril Gautier (Fra) Bbox Bouygues Telecom 2 17 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 2 18 Romain Matheou (Fra) Saur - Sojasun 1 19 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 1

Best young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Anthony Roux (Fra) Francaise des Jeux 4:24:42 2 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 0:00:11 3 Cyril Gautier (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:00:13 4 Romain Matheou (Fra) Saur - Sojasun 0:00:14 5 Tony Hurel (Fra) Bbox-Bouygues Telecom 0:00:15 6 Wout Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 7 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 8 Alexander Kristoff (Nor) BMC Racing Team 9 Adrien Petit (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 10 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 11 Brice Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 12 Barry Markus (Ned) Rabobank 13 Nick Van Der Lijke (Ned) Rabobank 14 Jetse Bol (Ned) Rabobank 15 Jens Keukeleire (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 16 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 17 Moreno Hofland (Ned) Rabobank 18 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 19 Mathieu Halleguen (Fra) Bretagne - Schuller 20 Nacer Bouhanni (Fra) Francaise des Jeux 21 Enrico Peruffo (Ita) CarmioOro NGC 22 Rafai Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 23 Jonathan Thire (Fra) Big Mat - Auber 93 24 Jasper Bovenhuis (Ned) Rabobank 25 Guillaume Blot (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 26 Darwin Atapuma (Col) Columbian National U23 Team 27 Nairo Quintana (Col) Columbian National U23 Team 28 Boy Van Poppel (Ned) Rabobank 29 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 30 Gael Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 31 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 32 Mathieu Teychenne (Fra) AG2R La Mondiale 33 Yohann Bagot (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 34 Ignatas Konovalovas (Ltu) Cervelo Test Team 35 Fillip Eidsheim (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 36 Yom-Jelte Slagter (Ned) Rabobank 37 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 38 Esteban Chaves (Col) Columbian National U23 Team 39 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 40 Martijn Keizer (Ned) Rabobank 41 Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team 42 Stephane Rosetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 43 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 44 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 45 Alessandro Fantini (Ita) Acqua & Sapone 46 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 47 Jesse Sergent (NZl) Trek Livestrong U23 48 Jarlinson Pantano (Col) Columbian National U23 Team 49 Camilo Suarez (Col) Columbian National U23 Team 50 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 51 Cole House (USA) BMC 0:00:53 52 Alexandre Lemair (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:04:52 53 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 0:12:40 54 Sébastien Fournet-Fayard (Fra) CarmioOro NGC 55 Mirko Tesdeschi (Ita) CarmioOro NGC 56 Daniel Egeland Jarsto (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 57 Baptiste Planckaert (Bel) Landbouwkrediet 58 William Clarke (Aus) AG2R La Mondiale 59 Filippo Baggio (Ita) Ceramica Flaminia 60 Sébastian Salazar (Col) Columbian National U23 Team 61 Edoardo Girardi (Ita) Ceramica Flaminia 62 Laurent Beuret (Swi) CarmioOro NGC 63 Thibaut Pinot (Fra) Francaise des Jeux 64 Johan Frederik Ziesler (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 65 Romain Bacon (Fra) Big Mat - Auber 93