Leigh Howard (IAM Cycling) (Image credit: ASO)

Leigh Howard (IAM Cycling) scored his second win of the 2016 season, taking out the rainy opening stage of Tour des Fjords in Bergen after the majority of the peloton was led off-course on the approach to the finish, leaving just three riders out front to contest the stage win.

Howard topped Jesper Asselman (Roompot) and August Jensen (Team Coop-Øster Hus) to take the race lead.

"I'm really not sure what to say about today, very happy to win the stage but disappointed it was under these circumstances," Howard said.

The stage was a preview of sorts for next year's UCI Road World Championships, and riders tackled 20km of the route. But rather than make a turn to stay on course, the peloton was led straight.

"There was a lot of confusion and some riders from the back of the bunch attacked," fourth-placed Damiano Caruso (BMC) said. "By the time we had an overview of the situation, it was too late to catch them. In the end, I did a good sprint and was able to get fourth place."

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Leigh Howard (Aus) IAM Cycling 3:27:18 2 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:00:03 3 August Jensen (Nor) Team Coop-Øster Hus 0:00:06 4 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 5 Jonas Koch (Ger) Verva ActiveJet Pro Cycling Team 6 Andrea Pasqualon (Ita) Team Roth 7 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Oranje Peloton 8 Bert Van Lerberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 9 Jeroen Meijers (Ned) Rabobank Development Team 10 Truls Korsaeth (Nor) Team Joker Byggtorget 11 Alexander Kamp (Den) Stölting Service Group 12 Adam Phelan (Aus) Drapac Professional Cycling 13 Michael Schaer (Swi) BMC Racing Team 14 Marcel Aregger (Swi) IAM Cycling 15 Rasmus Guldhammer (Den) Stölting Service Group 16 Lorenzo Fortunato (Ita) Tinkoff Team 17 Nikolay Trusov (Rus) Tinkoff Team 18 Martjin Budding (Ned) Rabobank Development Team 19 Benoît Jarrier (Fra) Fortuneo - Vital Concept 20 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 21 Joseph Rosskopf (USA) BMC Racing Team 22 Roland Thalmann (Swi) Team Roth 23 Bjørn Tore Hoem (Nor) Team Joker Byggtorget 24 Pieter Weening (Ned) Roompot - Oranje Peloton 25 Carl Fredrik Hagen (Nor) Team Sparebanken Sør 26 Vegard Breen (Nor) Fortuneo - Vital Concept 27 Alexander Porsev (Rus) Team Katusha 28 Eliot Lietaer (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 29 Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling 30 Øyvind Lukkedal (Nor) Team Coop-Øster Hus 31 Richard Handley (GBr) One Pro Cycling 32 Huub Duijn (Ned) Roompot - Oranje Peloton 33 Alex Kirsch (Lux) Stölting Service Group 34 Rémi Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 35 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Oranje Peloton 36 Davy Gunst (Ned) Rabobank Development Team 37 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Delko Marseille Provence KTM 38 Cees Bol (Ned) Rabobank Development Team 39 Nils Politt (Ger) Team Katusha 0:00:14 40 Roger Kluge (Ger) IAM Cycling 0:00:20 41 Brenton Jones (Aus) Drapac Professional Cycling 0:00:22 42 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 43 Frédéric Brun (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:00:28 44 Rune Almindsø (Den) ColoQuick-Cult 45 Michal Podlaski (Pol) Verva ActiveJet Pro Cycling Team 46 Fabian Lienhard (Swi) BMC Racing Team 47 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 48 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 49 Otto Vergaerde (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 50 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 51 John Kronborg Ebsen (Den) One Pro Cycling 52 James Oram (NZl) One Pro Cycling 53 Michael Reihs (Den) Stölting Service Group 54 Karel Hnik (Cze) Verva ActiveJet Pro Cycling Team 55 Chris Anker Sorensen (Den) Fortuneo - Vital Concept 56 Juraj Sagan (Svk) Tinkoff Team 57 Frederik Galta (Nor) Delko Marseille Provence KTM 58 Asmund Lovik (Nor) Team FixIT.no 59 Nicolai Brochner (Den) Riwal Platform C.T. 60 Michael Morkov (Den) Team Katusha 61 Jonathan Hivert (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:01:05 62 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:13 63 Andreas Vangstad (Nor) Team Sparebanken Sør 0:01:14 64 Sondre Holst Enger (Nor) IAM Cycling 65 Nico Brüngger (Swi) Team Roth 66 William Clarke (Aus) Drapac Professional Cycling 67 Gustav Erik Larsson (Swe) ColoQuick-Cult 68 Erik Baska (Svk) Tinkoff Team 69 Edvin Wilson (Swe) Team Joker Byggtorget 70 Samuel Williams (GBr) One Pro Cycling 0:01:27 71 Jonas Abrahamsen (Nor) Team Ringeriks - Kraft 72 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 73 Pierre Moncorge (Fra) Bliz - Merida Pro Cycling 74 Nikolaj Moltke Steen (Den) Team Virtu Pro - VéloConcept 75 Tim Kerkhof (Ned) Roompot - Oranje Peloton 76 Brice Feillu (Fra) Fortuneo - Vital Concept 77 Dries Van Gestel (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 78 Martin Mortensen (Den) One Pro Cycling 0:01:51 79 Patrick Clausen (Den) Riwal Platform C.T. 80 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Riwal Platform C.T. 81 Hampus Anderberg (Swe) ColoQuick-Cult 82 Stef Clement (Ned) IAM Cycling 0:02:28 83 Matthias Krizek (Aut) Team Roth 0:02:56 84 Brad Evans (NZl) Drapac Professional Cycling 85 Kasper Asgreen (Den) Team Virtu Pro - VéloConcept 86 Adrian Aas Stien (Nor) Team Joker Byggtorget 87 Yannick Janssen (Ned) Bliz - Merida Pro Cycling 88 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 89 Petter Theodorsen (Nor) Team Sparebanken Sør 90 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Joker Byggtorget 91 Fridtjof Roinas (Nor) Team Sparebanken Sør 92 Peter Koning (Ned) Drapac Professional Cycling 93 Matti Manninen (Fin) Bliz - Merida Pro Cycling 94 Troels Ronning Vinther (Den) Riwal Platform C.T. 95 Andreas Stokbro (Den) Riwal Platform C.T. 96 Christian Mager (Ger) Stölting Service Group 97 Joshua Hunt (GBr) One Pro Cycling 98 Samuel Spokes (Aus) Drapac Professional Cycling 99 Mark Sehested Pedersen (Den) Team Virtu Pro - VéloConcept 100 Age Ljostad Nilsen (Nor) Team Sparebanken Sør 0:03:53 101 Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff Team 102 Christophe Laborie (Fra) Delko Marseille Provence KTM 103 Jef Van Meirhaeghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 104 Ole Andre Austevoll (Nor) Team Coop-Øster Hus 0:04:16 105 Henrik Sandal (Nor) Team FixIT.no 106 Ken-Levi Eikeland (Nor) Team FixIT.no 107 Bjornar Overland (Nor) Team FixIT.no 0:04:18 108 Dylan Page (Swi) Team Roth 109 Nikolaï Tefre Lunder (Nor) Bliz - Merida Pro Cycling 110 Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha 111 Adrian Gjolberg (Nor) Team FixIT.no 0:04:20 112 Sindre Eid Hermansen (Nor) Team FixIT.no 113 Johan Svensson (Swe) Bliz - Merida Pro Cycling 114 Mikkel Tefre Lunder (Nor) Bliz - Merida Pro Cycling 115 Jiri Polnicky (Cze) Verva ActiveJet Pro Cycling Team 116 Krister Hagen (Nor) Team Coop-Øster Hus 117 Oscar Landa (Nor) Team Coop-Øster Hus 118 Pawel Bernas (Pol) Verva ActiveJet Pro Cycling Team 119 Audun Brekke Flotten (Nor) Team Ringeriks - Kraft 120 Torstein Traaen (Nor) Team Ringeriks - Kraft 121 Nicola Toffali (Ita) Team Roth 122 Mads Pedersen (Den) Stölting Service Group 123 Jelle Nieuwpoort (Ned) Rabobank Development Team 124 Reidar Bohlin Borgersen (Nor) Team Joker Byggtorget 0:04:30 125 Merijn Korevaar (Ned) Rabobank Development Team 0:05:00 126 Andrea Montagnoli (Ita) Tinkoff Team 0:05:54 127 Dmitry Kozonchuk (Rus) Team Katusha 0:07:19 128 Jonas Aaen Jorgensen (Den) Riwal Platform C.T. 129 Kristian Kulsef (Nor) Team Ringeriks - Kraft 130 Rasmus Fossum Tiller (Nor) Team Ringeriks - Kraft 131 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 0:09:13 132 Andreas Erland (Nor) Team Sparebanken Sør 0:09:14 133 Adrian Banaszek (Pol) Verva ActiveJet Pro Cycling Team 134 James Glasspool (Aus) Team Novo Nordisk 135 Christer Jensen (Nor) Team Ringeriks - Kraft 136 Daniel Holm Foder (Den) Team Virtu Pro - VéloConcept 137 Christian Moberg Jørgensen (Den) Team Virtu Pro - VéloConcept 138 Javier Megias Leal (Spa) Team Novo Nordisk 139 Alex Rasmussen (Den) ColoQuick-Cult 140 Frederik Willmann (Nor) ColoQuick-Cult DNF Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team DNF Erlend Blikra (Nor) Team Coop-Øster Hus DNF Thomas Nybo Riis (Den) Team Virtu Pro - VéloConcept

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Leigh Howard (Aus) IAM Cycling 20 pts 2 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Oranje Peloton 16 3 August Jensen (Nor) Team Coop-Øster Hus 14 4 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 12 5 Jonas Koch (Ger) Verva ActiveJet Pro Cycling Team 10 6 Andrea Pasqualon (Ita) Team Roth 8 7 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Oranje Peloton 6 8 Bert Van Lerberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 4 9 Jeroen Meijers (Ned) Rabobank Development Team 2 10 Truls Korsaeth (Nor) Team Joker Byggtorget 1

Sprint 1 - Osøyro, km 31.9 # Rider Name (Country) Team Result 1 Christian Mager (Ger) Stölting Service Group 6 pts 2 Dries Van Gestel (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 4 3 Joseph Rosskopf (USA) BMC Racing Team 2

Sprint 2 - Bergen, km 121.1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 6 pts 2 Michael Morkov (Den) Team Katusha 4 3 Henrik Sandal (Nor) Team FixIT.no 2

Mountain 1 - Fanafjellet, km 18.4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Carl Fredrik Hagen (Nor) Team Sparebanken Sør 5 pts 2 Joseph Rosskopf (USA) BMC Racing Team 3 3 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 2 4 Christian Mager (Ger) Stölting Service Group 1

Mountain 2 - Gullbotn, km 64.6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Christian Mager (Ger) Stölting Service Group 5 pts 2 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 3 3 Carl Fredrik Hagen (Nor) Team Sparebanken Sør 2 4 Joseph Rosskopf (USA) BMC Racing Team 1

Mountain 3 - Sollien, km 130.3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Leigh Howard (Aus) IAM Cycling 5 pts 2 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Oranje Peloton 3 3 Roger Kluge (Ger) IAM Cycling 2 4 Lorenzo Fortunato (Ita) Tinkoff Team 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 IAM Cycling 10:22:06 2 Roompot - Oranje Peloton 0:00:03 3 BMC Racing Tean 0:00:06 4 Stölting Service Group 5 Rabobank Development Team 6 Team Katusha 0:00:14 7 Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:28 8 Fortuneo Vital Concept 9 Tinkoff 10 Delko Marseille Provence KTM 11 Verva Activejet Pro Cycling Team 0:00:50 12 ONE Pro Cycling 13 Team Roth 0:01:14 14 Team Joker Byggtorget 15 Drapac Professional Cycling 0:01:30 16 ColoQuick-Cult 0:03:21 17 Team Novo Nordisk 0:03:34 18 Riwal Platform C.T. 0:03:58 19 Team Sparebanken Sør 0:04:04 20 Team Coop-Øster Hus 0:04:16 21 Bliz - Merida Pro Cycling 0:07:07 22 Team Virtu Pro - VéloConcept 23 Team FixIT.no 0:08:48 24 Team Ringeriks - Kraft 0:09:55

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Leigh Howard (Aus) IAM Cycling 3:27:08 2 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:00:07 3 August Jensen (Nor) Team Coop-Øster Hus 0:00:12 4 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 0:00:13 5 Joseph Rosskopf (USA) BMC Racing Team 0:00:15 6 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 0:00:16 7 Jonas Koch (Ger) Verva ActiveJet Pro Cycling Team 8 Andrea Pasqualon (Ita) Team Roth 9 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Oranje Peloton 10 Bert Van Lerberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 11 Jeroen Meijers (Ned) Rabobank Development Team 12 Truls Korsaeth (Nor) Team Joker Byggtorget 13 Alexander Kamp (Den) Stölting Service Group 14 Adam Phelan (Aus) Drapac Professional Cycling 15 Michael Schaer (Swi) BMC Racing Team 16 Marcel Aregger (Swi) IAM Cycling 17 Rasmus Guldhammer (Den) Stölting Service Group 18 Lorenzo Fortunato (Ita) Tinkoff Team 19 Nikolay Trusov (Rus) Tinkoff Team 20 Martjin Budding (Ned) Rabobank Development Team 21 Benoît Jarrier (Fra) Fortuneo - Vital Concept 22 Roland Thalmann (Swi) Team Roth 23 Bjørn Tore Hoem (Nor) Team Joker Byggtorget 24 Pieter Weening (Ned) Roompot - Oranje Peloton 25 Carl Fredrik Hagen (Nor) Team Sparebanken Sør 26 Vegard Breen (Nor) Fortuneo - Vital Concept 27 Alexander Porsev (Rus) Team Katusha 28 Eliot Lietaer (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 29 Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling 30 Øyvind Lukkedal (Nor) Team Coop-Øster Hus 31 Richard Handley (GBr) One Pro Cycling 32 Huub Duijn (Ned) Roompot - Oranje Peloton 33 Alex Kirsch (Lux) Stölting Service Group 34 Rémi Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 35 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Oranje Peloton 36 Davy Gunst (Ned) Rabobank Development Team 37 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Delko Marseille Provence KTM 38 Cees Bol (Ned) Rabobank Development Team 39 Nils Politt (Ger) Team Katusha 0:00:24 40 Roger Kluge (Ger) IAM Cycling 0:00:30 41 Brenton Jones (Aus) Drapac Professional Cycling 0:00:32 42 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 43 Michael Morkov (Den) Team Katusha 0:00:36 44 Frédéric Brun (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:00:38 45 Rune Almindsø (Den) ColoQuick-Cult 46 Michal Podlaski (Pol) Verva ActiveJet Pro Cycling Team 47 Fabian Lienhard (Swi) BMC Racing Team 48 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 49 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 50 Otto Vergaerde (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 51 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 52 John Kronborg Ebsen (Den) One Pro Cycling 53 James Oram (NZl) One Pro Cycling 54 Michael Reihs (Den) Stölting Service Group 55 Karel Hnik (Cze) Verva ActiveJet Pro Cycling Team 56 Chris Anker Sorensen (Den) Fortuneo - Vital Concept 57 Juraj Sagan (Svk) Tinkoff Team 58 Frederik Galta (Nor) Delko Marseille Provence KTM 59 Asmund Lovik (Nor) Team FixIT.no 60 Nicolai Brochner (Den) Riwal Platform C.T. 61 Jonathan Hivert (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:01:15 62 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:23 63 Andreas Vangstad (Nor) Team Sparebanken Sør 0:01:24 64 Sondre Holst Enger (Nor) IAM Cycling 65 Nico Brüngger (Swi) Team Roth 66 William Clarke (Aus) Drapac Professional Cycling 67 Gustav Erik Larsson (Swe) ColoQuick-Cult 68 Erik Baska (Svk) Tinkoff Team 69 Edvin Wilson (Swe) Team Joker Byggtorget 70 Dries Van Gestel (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:35 71 Samuel Williams (GBr) One Pro Cycling 0:01:37 72 Jonas Abrahamsen (Nor) Team Ringeriks - Kraft 73 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 74 Pierre Moncorge (Fra) Bliz - Merida Pro Cycling 75 Nikolaj Moltke Steen (Den) Team Virtu Pro - VéloConcept 76 Tim Kerkhof (Ned) Roompot - Oranje Peloton 77 Brice Feillu (Fra) Fortuneo - Vital Concept 78 Martin Mortensen (Den) One Pro Cycling 0:02:01 79 Patrick Clausen (Den) Riwal Platform C.T. 80 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Riwal Platform C.T. 81 Hampus Anderberg (Swe) ColoQuick-Cult 82 Stef Clement (Ned) IAM Cycling 0:02:38 83 Christian Mager (Ger) Stölting Service Group 0:03:03 84 Matthias Krizek (Aut) Team Roth 0:03:06 85 Brad Evans (NZl) Drapac Professional Cycling 86 Kasper Asgreen (Den) Team Virtu Pro - VéloConcept 87 Adrian Aas Stien (Nor) Team Joker Byggtorget 88 Yannick Janssen (Ned) Bliz - Merida Pro Cycling 89 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 90 Petter Theodorsen (Nor) Team Sparebanken Sør 91 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Joker Byggtorget 92 Fridtjof Roinas (Nor) Team Sparebanken Sør 93 Peter Koning (Ned) Drapac Professional Cycling 94 Matti Manninen (Fin) Bliz - Merida Pro Cycling 95 Troels Ronning Vinther (Den) Riwal Platform C.T. 96 Andreas Stokbro (Den) Riwal Platform C.T. 97 Joshua Hunt (GBr) One Pro Cycling 98 Samuel Spokes (Aus) Drapac Professional Cycling 99 Mark Sehested Pedersen (Den) Team Virtu Pro - VéloConcept 100 Age Ljostad Nilsen (Nor) Team Sparebanken Sør 0:04:03 101 Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff Team 102 Christophe Laborie (Fra) Delko Marseille Provence KTM 103 Jef Van Meirhaeghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 104 Henrik Sandal (Nor) Team FixIT.no 0:04:25 105 Ole Andre Austevoll (Nor) Team Coop-Øster Hus 0:04:26 106 Ken-Levi Eikeland (Nor) Team FixIT.no 107 Bjornar Overland (Nor) Team FixIT.no 0:04:28 108 Dylan Page (Swi) Team Roth 109 Nikolaï Tefre Lunder (Nor) Bliz - Merida Pro Cycling 110 Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha 111 Adrian Gjolberg (Nor) Team FixIT.no 0:04:30 112 Sindre Eid Hermansen (Nor) Team FixIT.no 113 Johan Svensson (Swe) Bliz - Merida Pro Cycling 114 Mikkel Tefre Lunder (Nor) Bliz - Merida Pro Cycling 115 Jiri Polnicky (Cze) Verva ActiveJet Pro Cycling Team 116 Krister Hagen (Nor) Team Coop-Øster Hus 117 Oscar Landa (Nor) Team Coop-Øster Hus 118 Pawel Bernas (Pol) Verva ActiveJet Pro Cycling Team 119 Audun Brekke Flotten (Nor) Team Ringeriks - Kraft 120 Torstein Traaen (Nor) Team Ringeriks - Kraft 121 Nicola Toffali (Ita) Team Roth 122 Mads Pedersen (Den) Stölting Service Group 123 Jelle Nieuwpoort (Ned) Rabobank Development Team 124 Reidar Bohlin Borgersen (Nor) Team Joker Byggtorget 0:04:40 125 Merijn Korevaar (Ned) Rabobank Development Team 0:05:10 126 Andrea Montagnoli (Ita) Tinkoff Team 0:06:04 127 Dmitry Kozonchuk (Rus) Team Katusha 0:07:29 128 Jonas Aaen Jorgensen (Den) Riwal Platform C.T. 129 Kristian Kulsef (Nor) Team Ringeriks - Kraft 130 Rasmus Fossum Tiller (Nor) Team Ringeriks - Kraft 131 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 0:09:23 132 Andreas Erland (Nor) Team Sparebanken Sør 0:09:24 133 Adrian Banaszek (Pol) Verva ActiveJet Pro Cycling Team 134 James Glasspool (Aus) Team Novo Nordisk 135 Christer Jensen (Nor) Team Ringeriks - Kraft 136 Daniel Holm Foder (Den) Team Virtu Pro - VéloConcept 137 Christian Moberg Jørgensen (Den) Team Virtu Pro - VéloConcept 138 Javier Megias Leal (Spa) Team Novo Nordisk 139 Alex Rasmussen (Den) ColoQuick-Cult 140 Frederik Willmann (Nor) ColoQuick-Cult

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Leigh Howard (Aus) IAM Cycling 20 pts 2 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Oranje Peloton 16 3 August Jensen (Nor) Team Coop-Øster Hus 14 4 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 12 5 Jonas Koch (Ger) Verva ActiveJet Pro Cycling Team 10 6 Andrea Pasqualon (Ita) Team Roth 8 7 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 6 8 Christian Mager (Ger) Stölting Service Group 6 9 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Oranje Peloton 6 10 Bert Van Lerberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 4 11 Michael Morkov (Den) Team Katusha 4 12 Dries Van Gestel (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 4 13 Joseph Rosskopf (USA) BMC Racing Team 2 14 Jeroen Meijers (Ned) Rabobank Development Team 2 15 Henrik Sandal (Nor) Team FixIT.no 2 16 Truls Korsaeth (Nor) Team Joker Byggtorget 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Carl Fredrik Hagen (Nor) Team Sparebanken Sør 7 pts 2 Christian Mager (Ger) Stölting Service Group 6 3 Leigh Howard (Aus) IAM Cycling 5 4 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 5 5 Joseph Rosskopf (USA) BMC Racing Team 4 6 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Oranje Peloton 3 7 Roger Kluge (Ger) IAM Cycling 2 8 Lorenzo Fortunato (Ita) Tinkoff Team 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 August Jensen (Nor) Team Coop-Øster Hus 3:27:20 2 Jonas Koch (Ger) Verva ActiveJet Pro Cycling Team 0:00:04 3 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Oranje Peloton 4 Bert Van Lerberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 5 Jeroen Meijers (Ned) Rabobank Development Team 6 Truls Korsaeth (Nor) Team Joker Byggtorget 7 Alexander Kamp (Den) Stölting Service Group 8 Adam Phelan (Aus) Drapac Professional Cycling 9 Lorenzo Fortunato (Ita) Tinkoff Team 10 Martjin Budding (Ned) Rabobank Development Team 11 Roland Thalmann (Swi) Team Roth 12 Bjørn Tore Hoem (Nor) Team Joker Byggtorget 13 Carl Fredrik Hagen (Nor) Team Sparebanken Sør 14 Øyvind Lukkedal (Nor) Team Coop-Øster Hus 15 Alex Kirsch (Lux) Stölting Service Group 16 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Oranje Peloton 17 Davy Gunst (Ned) Rabobank Development Team 18 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Delko Marseille Provence KTM 19 Cees Bol (Ned) Rabobank Development Team 20 Nils Politt (Ger) Team Katusha 0:00:12 21 Brenton Jones (Aus) Drapac Professional Cycling 0:00:20 22 Rune Almindsø (Den) ColoQuick-Cult 0:00:26 23 Fabian Lienhard (Swi) BMC Racing Team 24 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 25 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 26 Otto Vergaerde (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 27 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 28 James Oram (NZl) One Pro Cycling 29 Karel Hnik (Cze) Verva ActiveJet Pro Cycling Team 30 Frederik Galta (Nor) Delko Marseille Provence KTM 31 Nicolai Brochner (Den) Riwal Platform C.T. 32 Andreas Vangstad (Nor) Team Sparebanken Sør 0:01:12 33 Sondre Holst Enger (Nor) IAM Cycling 34 Erik Baska (Svk) Tinkoff Team 35 Dries Van Gestel (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:23 36 Samuel Williams (GBr) One Pro Cycling 0:01:25 37 Jonas Abrahamsen (Nor) Team Ringeriks - Kraft 38 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 39 Pierre Moncorge (Fra) Bliz - Merida Pro Cycling 40 Nikolaj Moltke Steen (Den) Team Virtu Pro - VéloConcept 41 Tim Kerkhof (Ned) Roompot - Oranje Peloton 42 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Riwal Platform C.T. 0:01:49 43 Hampus Anderberg (Swe) ColoQuick-Cult 44 Christian Mager (Ger) Stölting Service Group 0:02:51 45 Brad Evans (NZl) Drapac Professional Cycling 0:02:54 46 Kasper Asgreen (Den) Team Virtu Pro - VéloConcept 47 Adrian Aas Stien (Nor) Team Joker Byggtorget 48 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 49 Petter Theodorsen (Nor) Team Sparebanken Sør 50 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Joker Byggtorget 51 Fridtjof Roinas (Nor) Team Sparebanken Sør 52 Matti Manninen (Fin) Bliz - Merida Pro Cycling 53 Andreas Stokbro (Den) Riwal Platform C.T. 54 Joshua Hunt (GBr) One Pro Cycling 55 Samuel Spokes (Aus) Drapac Professional Cycling 56 Mark Sehested Pedersen (Den) Team Virtu Pro - VéloConcept 57 Age Ljostad Nilsen (Nor) Team Sparebanken Sør 0:03:51 58 Jef Van Meirhaeghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 59 Henrik Sandal (Nor) Team FixIT.no 0:04:13 60 Ole Andre Austevoll (Nor) Team Coop-Øster Hus 0:04:14 61 Ken-Levi Eikeland (Nor) Team FixIT.no 62 Bjornar Overland (Nor) Team FixIT.no 0:04:16 63 Dylan Page (Swi) Team Roth 64 Nikolaï Tefre Lunder (Nor) Bliz - Merida Pro Cycling 65 Sindre Eid Hermansen (Nor) Team FixIT.no 0:04:18 66 Mikkel Tefre Lunder (Nor) Bliz - Merida Pro Cycling 67 Oscar Landa (Nor) Team Coop-Øster Hus 68 Torstein Traaen (Nor) Team Ringeriks - Kraft 69 Nicola Toffali (Ita) Team Roth 70 Mads Pedersen (Den) Stölting Service Group 71 Jelle Nieuwpoort (Ned) Rabobank Development Team 72 Merijn Korevaar (Ned) Rabobank Development Team 0:04:58 73 Andrea Montagnoli (Ita) Tinkoff Team 0:05:52 74 Kristian Kulsef (Nor) Team Ringeriks - Kraft 0:07:17 75 Rasmus Fossum Tiller (Nor) Team Ringeriks - Kraft 76 Andreas Erland (Nor) Team Sparebanken Sør 0:09:12 77 Adrian Banaszek (Pol) Verva ActiveJet Pro Cycling Team 78 James Glasspool (Aus) Team Novo Nordisk