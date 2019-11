Image 1 of 11 David McCann pops another cork after holding his lead on stage 6 (Image credit: Lin Chien Hung) Image 2 of 11 The bunch was slow to get going on stage 6 (Image credit: Lin Chien Hung) Image 3 of 11 Crossing the Gandau bridge (Image credit: Lin Chien Hung) Image 4 of 11 The peloton on stage 6 (Image credit: Lin Chien Hung) Image 5 of 11 David McCann (Giant Asia) had a mechanical during stage 6 but recovered in time to maintain his lead. (Image credit: Lin Chien Hung) Image 6 of 11 Tomasz Smolen (CCC Polsat) takes stage 6 (Image credit: Lin Chien Hung) Image 7 of 11 UCI president Pat McQuaid visited the Tour de Taiwan. (Image credit: Lin Chien Hung) Image 8 of 11 David McCann leads the peloton at the start of stage 6 (Image credit: Lin Chien Hung) Image 9 of 11 The peloton passes through scenic parts of Taiwan on stage 6 (Image credit: Lin Chien Hung) Image 10 of 11 The riders enjoyed views of the coast on stage 6 (Image credit: Lin Chien Hung) Image 11 of 11 Stage 6 winner Tomasz Smolen (Image credit: Lin Chien Hung)

After nipping at the win all week but falling short, the CCC Polsat Polkowice team finally got it right on stage six, delivering Tomasz Smolen to the win over stage five winner Dean Downing (Rapha Condor).

“It was a very good day today and my team worked real hard for the win,” added Smolen. “Going into the last 300 metres, I just followed my team and came off their wheel for the sprint. I did not see anyone else (coming close).”

The win of the Pole was good news for overall leader David McCann (Giant Asia), who leads by a slim 8 seconds over Philip Gaimon (Kenda p/b Geargrinder) and 11 seconds over William Clarke (Genesys Wealth Advisors), as it denied his competitors important bonus seconds.

“The win by CCC helped me a little today and I hope tomorrow they will win again so that I can keep the jersey ... We’ll see tomorrow.”

The final stage is a 60km criterium in Taipei, which promises to be a key battle for the sprinters.

Full Results 1 Tomasz Smolen (Pol) CCC Polsat Polkowice 3:10:17 2 Dean Downing (GBr) Rapha Condor Sharp 3 Takeaki Ayabe (Jpn) AISAN Racing Team 4 Takashi Miyazawa (Jpn) Japan National Team 5 Chad Burdzilauskas (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 6 Yeong Uk Kim (Kor) Geumsan Ginseng Asia 7 Dean Windsor (Aus) Rapha Condor Sharp 8 Shinri Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 9 Kam Po Wong (HKg) Hong Kong Team 10 Matysiak Bartlomiej (Pol) CCC Polsat Polkowice 11 Motoi Nara (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 12 Wei Cheng Lee (Tpe) ACTION Cycling Team 13 Miyataka Shimizu (Jpn) Team Bridgestone Anchor 14 Rizuan Zainal Zainal (Mas) Malaysia National Team 15 Rene' Hooghiemster (Ned) National Team Netherlands 16 Roger Beuchat (Swi) CKT Tmit - Champion System 17 Yin-Chih Wang (Tpe) CKT Tmit - Champion System 18 Eugen Wacker (Kgz) GIANT Asia Racing Team 19 Mathew Cronshaw (GBr) Rapha Condor Sharp 20 Shu Ming Liu (Tpe) Equinox KFT Team 21 David Mccann (Irl) GIANT Asia Racing Team 22 Arjen Ten Dam (Ned) National Team Netherlands 23 Shuai Chun Chiang (Tpe) Exustar Cycling Team 24 Chin Lung Huang (Tpe) Equinox KFT Team 25 Kin San Wu (HKg) Hong Kong Team 26 Chun Kai Feng (Tpe) ACTION Cycling Team 27 William Clarke (Aus) Genesys Wealth Advisers 28 Jumpei Murakami (Jpn) Shimano Racing Team 29 Hsih Chang Huang (Tpe) ACTION Cycling Team 30 Junoh Kwon (Kor) Geumsan Ginseng Asia 31 Hassan Suhardi (Mas) Malaysia National Team 32 Hidenori Nodera (Jpn) Shimano Racing Team 33 Jacob Rytlewski (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 34 Nathan Earle (Aus) Genesys Wealth Advisers 35 Deon Locke (Aus) CKT Tmit - Champion System 36 Philip Gaimon (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 37 Shinichi Fukushima (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 38 Rebiewski Jaroslaw (Pol) CCC Polsat Polkowice 39 Tomohiro Hayakawa (Jpn) Japan National Team 40 Yuzuru Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 41 Masahiro Shinagawa (Jpn) AISAN Racing Team 42 Yusrizal Usoff (Mas) Malaysia National Team 43 Chia Chun Chen (Tpe) ACTION Cycling Team 44 King Wai Cheung (HKg) Hong Kong Team 45 Ying Hon Yeung (HKg) Hong Kong Team 46 Kenji Itami (Jpn) Team Bridgestone Anchor 47 Nathan Haas (Aus) Genesys Wealth Advisers 48 Tomoya Kanoh (Jpn) Team Bridgestone Anchor 49 Ki Ho Choi (HKg) Hong Kong Team 50 Fan Hsin Chu (Tpe) Specialized NovatecSpecialized Novatec 51 Kohei Uchima (Jpn) Japan National Team 52 Ahmad Fallanie Ali (Mas) Malaysia National Team 53 Ben Grenda (Aus) Genesys Wealth Advisers 54 Alex Coutts (GBr) GIANT Asia Racing Team 55 Rasoul Barati (IRI) GIANT Asia Racing Team 56 Kuan Hua Lai (Tpe) GIANT Asia Racing Team 57 Takumi Beppu (Jpn) AISAN Racing Team 58 Seiichi Koshinomi (Jpn) Japan National Team 59 Honkisz Adrian (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:00:18 60 Tomasz Kiendys (Pol) CCC Polsat Polkowice 61 Shimpei Fukuda (Jpn) AISAN Racing Team 0:00:45 62 Taiji Nishitani (Jpn) AISAN Racing Team 63 Ben Greenwood (GBr) Rapha Condor Sharp 0:01:15 64 Yoshinori Iino (Jpn) Shimano Racing Team 65 Chun Liang Pan (Tpe) Exustar Cycling Team 0:15:13 66 Masamichi Yamamoto (Jpn) Team Bridgestone Anchor 67 Ssu Ju Peng (Tpe) Equinox KFT Team 68 Ryoma Nonaka (Jpn) Japan National Team 69 Yoshiyuki Shimizu (Jpn) Team Bridgestone Anchor 70 Shih Hsin Hsiao (Tpe) Exustar Cycling Team 71 Wen Lung Chien (Tpe) Exustar Cycling Team 72 Jonathan Sundt (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 73 Chih Feng Liu (Tpe) Exustar Cycling Team 74 Chad Hartley (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 75 Hung Chia Lin (Tpe) e-MA Cycling Teame-MA 76 Rastra Patria (Ina) Polygon Sweet Nice Team 77 Herwin Jaya (Ina) Polygon Sweet Nice Team 78 Ivor Bruin (Ned) National Team Netherlands 79 Yung Hua Cheng (Tpe) Equinox KFT Team 80 Wan Mohammed Najmee Wan Mohammed (Mas) Malaysia National Team 81 Hari Fitrianto (Ina) Polygon Sweet Nice Team 82 Mart Ojavee (Est) CKT Tmit - Champion System 83 Jaan Kirsipuu (Est) CKT Tmit - Champion System 84 Graham Briggs (GBr) Rapha Condor Sharp DNF Sergey Kudentsov (Rus) Polygon Sweet Nice Team

Sprint 1 1 Yuzuru Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 5 pts 2 Shinichi Fukushima (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 3 3 Nathan Haas (Aus) Genesys Wealth Advisers 1

Sprint 2 1 Nathan Haas (Aus) Genesys Wealth Advisers 5 pts 2 Jonathan Sundt (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 3 3 Junoh Kwon (Kor) Geumsan Ginseng Asia 1

Points 1 Tomasz Smolen (Pol) CCC Polsat Polkowice 14 pts 2 Dean Downing (GBr) Rapha Condor Sharp 12 3 Takeaki Ayabe (Jpn) AISAN Racing Team 10 4 Takashi Miyazawa (Jpn) Japan National Team 8 5 Chad Burdzilauskas (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 6 6 Yeong Uk Kim (Kor) Geumsan Ginseng Asia 5 7 Dean Windsor (Aus) Rapha Condor Sharp 4 8 Shinri Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 3 9 Kam Po Wong (HKg) Hong Kong Team 2 10 Matysiak Bartlomiej (Pol) CCC Polsat Polkowice 1

KOM 1 1 Rizuan Zainal Zainal (Mas) Malaysia National Team 6 pts 2 Nathan Haas (Aus) Genesys Wealth Advisers 4 3 Deon Locke (Aus) CKT Tmit - Champion System 2 4 Yuzuru Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 1

KOM 2 1 Nathan Haas (Aus) Genesys Wealth Advisers 6 pts 2 Deon Locke (Aus) CKT Tmit - Champion System 4 3 Shinichi Fukushima (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 2 4 Yuzuru Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 1

Teams 1 Rapha Condor Sharp 9:30:51 2 Geumsan Ginseng Asia 3 CCC Polsat Polkowice 4 ACTION Cycling Team 5 Shimano Racing Team 6 CKT tmit - Champion System CKT 7 KENDA presented by GEARGRINDER 8 Hong Kong Team 9 Malaysia National Team 10 GIANT Asia Racing Team 11 Japan National Team 12 AISAN Racing Team 13 Team Bridgestone Anchor 14 Genesys Wealth Advisers 15 Equinox KFT Team 0:15:13 16 National Team Netherlands 17 Exustar Cycling Team 0:30:26 18 Polygon Sweet Nice Team 0:45:39

General classification after stage 6 1 David McCann (Irl) GIANT Asia Racing Team 19:30:19 2 Philip Gaimon (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 0:00:08 3 William Clarke (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:00:11 4 Takashi Miyazawa (Jpn) Japan National Team 0:00:14 5 King Wai Cheung (HKg) Hong Kong Team 0:00:26 6 Dean Downing (GBr) Rapha Condor Sharp 0:00:29 7 Chun Kai Feng (Tpe) ACTION Cycling Team 0:00:30 8 Roger Beuchat (Swi) CKT Tmit - Champion System 0:00:51 9 Ki Ho Choi (HKg) Hong Kong Team 0:00:53 10 Takeaki Ayabe (Jpn) AISAN Racing Team 0:00:57 11 Yuzuru Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 0:01:01 12 Rene' Hooghiemster (Ned) National Team Netherlands 0:01:07 13 Hidenori Nodera (Jpn) Shimano Racing Team 14 Shu Ming Liu (Tpe) Equinox KFT Team 15 Kenji Itami (Jpn) Team Bridgestone Anchor 16 Fan Hsin Chu (Tpe) Specialized NovatecSpecialized Novatec 17 Tomoya Kanoh (Jpn) Team Bridgestone Anchor 0:01:10 18 Kin San Wu (HKg) Hong Kong Team 0:02:58 19 Jacob Rytlewski (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 0:03:18 20 Kam Po Wong (HKg) Hong Kong Team 0:03:21 21 Wei Cheng Lee (Tpe) ACTION Cycling Team 0:03:27 22 Deon Locke (Aus) CKT Tmit - Champion System 23 Hsih Chang Huang (Tpe) ACTION Cycling Team 24 Rebiewski Jaroslaw (Pol) CCC Polsat Polkowice 25 Jumpei Murakami (Jpn) Shimano Racing Team 0:03:45 26 Alex Coutts (GBr) GIANT Asia Racing Team 0:04:43 27 Kohei Uchima (Jpn) Japan National Team 0:04:49 28 Masahiro Shinagawa (Jpn) AISAN Racing Team 0:06:00 29 Smolen Tomasz (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:06:06 30 Ben Grenda (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:06:10 31 Yeong Uk Kim (Kor) Geumsan Ginseng Asia 0:06:35 32 Ying Hon Yeung (HKg) Hong Kong Team 0:06:41 33 Rasoul Barati (IRI) GIANT Asia Racing Team 0:06:53 34 Tomohiro Hayakawa (Jpn) Japan National Team 0:07:23 35 Adrian Honkisz (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:07:29 36 Ahmad Fallanie Ali (Mas) Malaysia National Team 0:07:31 37 Tomasz Kiendys (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:07:38 38 Ben Greenwood (GBr) Rapha Condor Sharp 0:07:39 39 Matysiak Bartlomiej (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:07:48 40 Nathan Haas (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:07:52 41 Shinri Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 0:08:22 42 Takumi Beppu (Jpn) AISAN Racing Team 0:09:56 43 Chia Chun Chen (Tpe) ACTION Cycling Team 0:12:18 44 Taiji Nishitani (Jpn) AISAN Racing Team 0:12:24 45 Yin-Chih Wang (Tpe) CKT Tmit - Champion System 0:12:47 46 Kuan Hua Lai (Tpe) GIANT Asia Racing Team 0:12:48 47 Eugen Wacker (Kgz) GIANT Asia Racing Team 0:14:40 48 Chin Lung Huang (Tpe) Equinox KFT Team 0:14:58 49 Yusrizal Usoff (Mas) Malaysia National Team 0:15:06 50 Arjen Ten Dam (Ned) National Team Netherlands 0:16:17 51 Shuai Chun Chiang (Tpe) Exustar Cycling Team 0:16:22 52 Motoi Nara (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 0:16:39 53 Shimpei Fukuda (Jpn) AISAN Racing Team 0:16:41 54 Junoh Kwon (Kor) Geumsan Ginseng Asia 0:16:52 55 Nathan Earle (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:16:53 56 Seiichi Koshinomi (Jpn) Japan National Team 57 Miyataka Shimizu (Jpn) Team Bridgestone Anchor 0:17:14 58 Chad Burdzilauskas (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 0:17:27 59 Dean Windsor (Aus) Rapha Condor Sharp 0:18:25 60 Mathew Cronshaw (GBr) Rapha Condor Sharp 0:19:57 61 Hassan Suhardi (Mas) Malaysia National Team 0:20:41 62 Mart Ojavee (Est) CKT Tmit - Champion System 0:25:35 63 Rizuan Zainal Zainal (Mas) Malaysia National Team 0:25:44 64 Rastra Patria (Ina) Polygon Sweet Nice Team 0:26:13 65 Chun Liang Pan (Tpe) Exustar Cycling Team 0:26:56 66 Shinichi Fukushima (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 0:27:05 67 Yoshinori Iino (Jpn) Shimano Racing Team 0:27:14 68 Chih Feng Liu (Tpe) Exustar Cycling Team 0:28:01 69 Shih Hsin Hsiao (Tpe) Exustar Cycling Team 0:30:54 70 Herwin Jaya (Ina) Polygon Sweet Nice Team 0:30:57 71 Masamichi Yamamoto (Jpn) Team Bridgestone Anchor 0:31:15 72 Wen Lung Chien (Tpe) Exustar Cycling Team 0:31:24 73 Ivor Bruin (Ned) National Team Netherlands 0:31:39 74 Ssu Ju Peng (Tpe) Equinox KFT Team 0:31:48 75 Yung Hua Cheng (Tpe) Equinox KFT Team 76 Yoshiyuki Shimizu (Jpn) Team Bridgestone Anchor 0:34:28 77 Hari Fitrianto (Ina) Polygon Sweet Nice Team 0:36:12 78 Wan Mohammed Najmee Wan Mohammed (Mas) Malaysia National Team 0:41:13 79 Jaan Kirsipuu (Est) CKT Tmit - Champion System 0:42:25 80 Jonathan Sundt (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 0:43:09 81 Graham Briggs (GBr) Rapha Condor Sharp 0:44:47 82 Hung Chia Lin (Tpe) e-MA Cycling Teame-MA 0:47:23 83 Ryoma Nonaka (Jpn) Japan National Team 0:49:37 84 Chad Hartley (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 1:00:16

Points classification 1 Takashi Miyazawa (Jpn) Japan National Team 62 pts 2 Dean Downing (GBr) Rapha Condor Sharp 47 3 Smolen Tomasz (Pol) CCC Polsat Polkowice 35 4 Matysiak Bartlomiej (Pol) CCC Polsat Polkowice 27 5 Shinri Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 25 6 Miyataka Shimizu (Jpn) Team Bridgestone Anchor 24 7 Takeaki Ayabe (Jpn) AISAN Racing Team 24 8 Kam Po Wong (HKg) Hong Kong Team 20 9 Hassan Suhardi (Mas) Malaysia National Team 19 10 Philip Gaimon (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 18 11 David Mccann (Irl) GIANT Asia Racing Team 16 12 Hari Fitrianto (Ina) Polygon Sweet Nice Team 13 13 King Wai Cheung (HKg) Hong Kong Team 13 14 Yeong Uk Kim (Kor) Geumsan Ginseng Asia 13 15 Shinichi Fukushima (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 13 16 William Clarke (Aus) Genesys Wealth Advisers 12 17 Yuzuru Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 10 18 Chun Kai Feng (Tpe) ACTION Cycling Team 9 19 Roger Beuchat (Swi) CKT Tmit - Champion System 9 20 Yoshinori Iino (Jpn) Shimano Racing Team 8 21 Ryoma Nonaka (Jpn) Japan National Team 8 22 Ki Ho Choi (HKg) Hong Kong Team 8 23 Masahiro Shinagawa (Jpn) AISAN Racing Team 8 24 Rizuan Zainal Zainal (Mas) Malaysia National Team 8 25 Jacob Rytlewski (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 6 26 Nathan Haas (Aus) Genesys Wealth Advisers 6 27 Motoi Nara (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 6 28 Chad Burdzilauskas (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 6 29 Jaan Kirsipuu (Est) CKT Tmit - Champion System 6 30 Shih Hsin Hsiao (Tpe) Exustar Cycling Team 5 31 Kenji Itami (Jpn) Team Bridgestone Anchor 5 32 Graham Briggs (GBr) Rapha Condor Sharp 5 33 Kohei Uchima (Jpn) Japan National Team 4 34 Ben Grenda (Aus) Genesys Wealth Advisers 4 35 Dean Windsor (Aus) Rapha Condor Sharp 4 36 Masamichi Yamamoto (Jpn) Team Bridgestone Anchor 4 37 Wan Mohammed Najmee Wan Mohammed (Mas) Malaysia National Team 3 38 Jonathan Sundt (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 3 39 Rene' Hooghiemster (Ned) National Team Netherlands 2 40 Herwin Jaya (Ina) Polygon Sweet Nice Team 2 41 Jumpei Murakami (Jpn) Shimano Racing Team 1 42 Honkisz Adrian (Pol) CCC Polsat Polkowice 1 43 Junoh Kwon (Kor) Geumsan Ginseng Asia 1 44 Yoshiyuki Shimizu (Jpn) Team Bridgestone Anchor 1

Mountains classification 1 Ki Ho Choi (HKg) Hong Kong Team 22 pts 2 Chun Kai Feng (Tpe) ACTION Cycling Team 20 3 Rizuan Zainal Zainal (Mas) Malaysia National Team 13 4 Nathan Haas (Aus) Genesys Wealth Advisers 10 5 Philip Gaimon (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 10 6 Deon Locke (Aus) CKT Tmit - Champion System 6 7 Honkisz Adrian (Pol) CCC Polsat Polkowice 6 8 Ying Hon Yeung (HKg) Hong Kong Team 6 9 Kam Po Wong (HKg) Hong Kong Team 4 10 Shinichi Fukushima (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 2 11 Yuzuru Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 2 12 Herwin Jaya (Ina) Polygon Sweet Nice Team 1 13 Shinri Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 1 14 Kenji Itami (Jpn) Team Bridgestone Anchor 1 15 Takumi Beppu (Jpn) AISAN Racing Team 1

Asian rider classification 1 Takashi Miyazawa (Jpn) Japan National Team 19:30:33 2 King Wai Cheung (HKg) Hong Kong Team 0:00:12 3 Chun Kai Feng (Tpe) ACTION Cycling Team 0:00:16 4 Ki Ho Choi (HKg) Hong Kong Team 0:00:39 5 Takeaki Ayabe (Jpn) AISAN Racing Team 0:00:43 6 Yuzuru Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 0:00:47 7 Hidenori Nodera (Jpn) Shimano Racing Team 0:00:53 8 Shu Ming Liu (Tpe) Equinox KFT Team 9 Kenji Itami (Jpn) Team Bridgestone Anchor 10 Fan Hsin Chu (Tpe) Specialized NovatecSpecialized Novatec 11 Tomoya Kanoh (Jpn) Team Bridgestone Anchor 0:00:56 12 Kin San Wu (HKg) Hong Kong Team 0:02:44 13 Kam Po Wong (HKg) Hong Kong Team 0:03:07 14 Wei Cheng Lee (Tpe) ACTION Cycling Team 0:03:13 15 Hsih Chang Huang (Tpe) ACTION Cycling Team 16 Jumpei Murakami (Jpn) Shimano Racing Team 0:03:31 17 Kohei Uchima (Jpn) Japan National Team 0:04:35 18 Masahiro Shinagawa (Jpn) AISAN Racing Team 0:05:46 19 Yeong Uk Kim (Kor) Geumsan Ginseng Asia 0:06:21 20 Ying Hon Yeung (HKg) Hong Kong Team 0:06:27 21 Rasoul Barati (IRI) GIANT Asia Racing Team 0:06:39 22 Tomohiro Hayakawa (Jpn) Japan National Team 0:07:09 23 Ahmad Fallanie Ali (Mas) Malaysia National Team 0:07:17 24 Shinri Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 0:08:08 25 Takumi Beppu (Jpn) AISAN Racing Team 0:09:42 26 Chia Chun Chen (Tpe) ACTION Cycling Team 0:12:04 27 Taiji Nishitani (Jpn) AISAN Racing Team 0:12:10 28 Yin-Chih Wang (Tpe) CKT Tmit - Champion System 0:12:33 29 Kuan Hua Lai (Tpe) GIANT Asia Racing Team 0:12:34 30 Eugen Wacker (Kgz) GIANT Asia Racing Team 0:14:26 31 Chin Lung Huang (Tpe) Equinox KFT Team 0:14:44 32 Yusrizal Usoff (Mas) Malaysia National Team 0:14:52 33 Shuai Chun Chiang (Tpe) Exustar Cycling Team 0:16:08 34 Motoi Nara (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 0:16:25 35 Shimpei Fukuda (Jpn) AISAN Racing Team 0:16:27 36 Junoh Kwon (Kor) Geumsan Ginseng Asia 0:16:38 37 Seiichi Koshinomi (Jpn) Japan National Team 0:16:39 38 Miyataka Shimizu (Jpn) Team Bridgestone Anchor 0:17:00 39 Hassan Suhardi (Mas) Malaysia National Team 0:20:27 40 Rizuan Zainal Zainal (Mas) Malaysia National Team 0:25:30 41 Rastra Patria (Ina) Polygon Sweet Nice Team 0:25:59 42 Chun Liang Pan (Tpe) Exustar Cycling Team 0:26:42 43 Shinichi Fukushima (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 0:26:51 44 Yoshinori Iino (Jpn) Shimano Racing Team 0:27:00 45 Chih Feng Liu (Tpe) Exustar Cycling Team 0:27:47 46 Shih Hsin Hsiao (Tpe) Exustar Cycling Team 0:30:40 47 Herwin Jaya (Ina) Polygon Sweet Nice Team 0:30:43 48 Masamichi Yamamoto (Jpn) Team Bridgestone Anchor 0:31:01 49 Wen Lung Chien (Tpe) Exustar Cycling Team 0:31:10 50 Ssu Ju Peng (Tpe) Equinox KFT Team 0:31:34 51 Yung Hua Cheng (Tpe) Equinox KFT Team 52 Yoshiyuki Shimizu (Jpn) Team Bridgestone Anchor 0:34:14 53 Hari Fitrianto (Ina) Polygon Sweet Nice Team 0:35:58 54 Wan Mohammed Najmee Wan Mohammed (Mas) Malaysia National Team 0:40:59 55 Hung Chia Lin (Tpe) e-MA Cycling Teame-MA 0:47:09 56 Ryoma Nonaka (Jpn) Japan National Team 0:49:23