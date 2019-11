Image 1 of 53 Oscar Pujol (Azad University Cross Team) wins Stage 3 (Image credit: Sonoko Tanaka) Image 2 of 53 The race leader Ito Masakazu and Aisan Racing on the start line of stage 3 (Image credit: Sonoko Tanaka) Image 3 of 53 IMG_4359 - Oscar Pujol with autograph his fan (Image credit: Robertus Pudyanto) Image 4 of 53 Lead peloton passes through Batuaba in km 68 stage 3 Tour de Singkarak 2012. (Image credit: Robertus Pudyanto) Image 5 of 53 Bambang Suryadi (Polygon Sweet Nice Indonesia) is leading the front bunch at km 30 Tabe Patah area in Stage 3 Tour de Singkarak 2012. (Image credit: Robertus Pudyanto) Image 6 of 53 Aisan Racing Team Japan rider leads the second bunch (Image credit: Robertus Pudyanto) Image 7 of 53 A Pessel Binong Baru Club rider gets a sweet snack. (Image credit: Robertus Pudyanto) Image 8 of 53 Prasetya Heksa (Colossi Miche Team Indonesia). Defending team champions Azad University secured their first win of the 2012 Tour de Singkarak as Oscar Pujol Munoz raced to the win in stage three of the Indonesian race in Istano Basa.

Pujol finished the stage comfortably clear of Australia's Joel Pearson, becoming the Spaniard to win a stage at the race. He was the third different winner in as many stages and is just over a minute behind leader Masakazu Ito in the overall general classification.

Two steep climbs faced the climbers in the 102 km stage, making it the toughest stage of the race so far. Pujol pulled clear from a group of breakaway leaders at the midway point of the stage's second climb and consolidated his lead all the way to the finish line.

"The most important thing in the tour is to recover well after every stage and, of course, the team has to develop a good strategy to be in front of others," Munoz said after the finish. "I hope to maintain this good performance as the race continues."

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Pujol Munoz Oscar (Esp) Azad University Cross Team 2:37:40 2 Joel Pearson (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:00:08 3 Mohammad Saufi Mat Senan (Mas) Terengganu Cycling Team 4 Pierre Moncorge (Fra) Reine Blanche 5 Hamid Shirisisan (Iri) Uzbekistan Suren Team 6 Petrus Woestenberg (Ned) Global Cycling Team 7 Robin Manuliang (Ina) Wim Cycle - Araya 8 Heksa Prasetya (Ina) Colossi Miche Team 9 Eiichi Hirai (Jpn) Japan National Team 10 Jai Crawford (Aus) Genesys Wealth Advisers 11 Blake Hose (Aus) Genesys Wealth Advisers 12 Tedi Andrian Saputra (Ina) Uzbekistan Suren Team 13 Abdul Gani (Ina) Binong Baru Club / BBC Pessel 14 Patria Rastra (Ina) Colossi Miche Team 15 Endra Wijaya (Ina) Uzbekistan Suren Team 16 Mohammad Gharehbaghipouri (Iri) Uzbekistan Suren Team 17 Chelly Aristya (Ina) Putra Perjuangan Bandung 18 Sea Keong Loh (Mas) OCBC Singapore Cycling Team 19 Julien Liponne (Fra) Reine Blanche 20 Takero Terasaki (Jpn) Japan National Team 21 Agung Ali Sahbana (Ina) Uzbekistan Suren Team 22 Kane Walker (Aus) Genesys Wealth Advisers 23 Genki Yamamoto (Jpn) Japan National Team 24 Warseno Warseno (Ina) WSP Management Jogja 25 Hari Fitrianto (Ina) Polygon Sweet Nice 26 Hamed Pasban Khajeh (Iri) Uzbekistan Suren Team 27 Yuya Akimaru (Jpn) Japan National Team 28 Aiman Cahyadi (Ina) Binong Baru Club / BBC Pessel 29 Chun Kai Feng (Tpe) Action Cycling Team 30 Masakazu Ito (Jpn) Aisan Racing Team 31 Do Hyoung Kim (Kor) Terengganu Cycling Team 32 Alexander Clements (Aus) Australian National Team 33 Iman Suparman (Ina) Cikeas Cycling Team 34 John Ebsen (Den) CCN Cycling Team 35 Dadi Suradi (Ina) Putra Perjuangan Bandung 36 Vahid Ghafari (Iri) Azad University Cross Team 37 Edmund Hollands (Aus) Antangin Eddy Hollands 38 Tonton Susanto (Ina) Putra Perjuangan Bandung 39 Phillip Mundy (Aus) Australian National Team 40 Nicolas Douglass (Aus) Australian National Team 41 Mitchell Lovelock-Fay (Aus) Australian National Team 42 Ryan Ariehaan Hilman (Ina) Binong Baru Club / BBC Pessel 43 Abbas Saeidi Tanha (Iri) Azad University Cross Team 44 Kaswanto Kaswanto (Ina) Polygon Sweet Nice Gilass 45 Sean Smith (Usa) CCN Cycling Team 46 Samuel Davis (Aus) Genesys Wealth Advisers 47 M. Basrahil Hasan (Ina) Putra Perjuangan Bandung 0:00:41 48 Kurniawan Kurniawan (Ina) Cikeas Cycling Team 0:00:49 49 Kenichi Suzuki (Jpn) Aisan Racing Team 0:00:58 50 Lex Nederlof (Ned) CCN Cycling Team 0:02:51 51 Herwin Jaya (Ina) Polygon Sweet Nice 52 Dani Lesmana (Ina) Polygon Sweet Nice 53 Kobus Hereijgers (Ned) Global Cycling Team 54 Sam Smith (Aus) Antangin Eddy Hollands 55 Shihhsin Hsiao (Tpe) Action Cycling Team 56 Trent Morey (Aus) Plan B Racing Team 0:03:28 57 Wei Chieh Liu (Tpe) Action Cycling Team 58 Mohammad Zangiabadi (Iri) MES Kerman 59 Bambang Suryadi (Ina) Polygon Sweet Nice 60 Ohko Shimizu (Jpn) Japan National Team 61 Saeidi Chehrzad (Iri) MES Kerman 62 Arin Iswana (Ina) Putra Perjuangan Bandung 63 Samuel De Bernelagarde (Fra) Reine Blanche 64 Elan Riyadi Sulomo (Ina) Wim Cycle - Araya 65 Alexander Smyth (Aus) Plan B Racing Team 66 Jimmy Pranata (Ina) Polygon Sweet Nice 67 Fito Bakdo Prilanji (Ina) CCN Cycling Team 68 Adrien Muffat (Fra) Reine Blanche 69 Muruli Fajar Mulia (Ina) Uzbekistan Suren Team 70 Wataru Mutsumine (Jpn) Japan National Team 71 Nunung Burhanudin (Ina) Putra Perjuangan Bandung 0:03:31 72 Choon Huat Goh (Sin) OCBC Singapore Cycling Team 0:04:55 73 Agus Sofyan Ziad (Ina) Binong Baru Club / BBC Pessel 74 Mohd Zamri Salleh (Mas) Terengganu Cycling Team 0:05:33 75 Celis Zabala Vidal (Esp) Azad University Cross Team 76 Alexander Edmondson (Aus) Australian National Team 77 Parno Parno (Ina) Wim Cycle - Araya 0:06:43 78 Taufiq Mohammad (Ina) WSP Management Jogja 79 Chia Chun Chen (Tpe) Action Cycling Team 80 Agung Riyanto (Ina) Polygon Sweet Nice Gilass 81 Gunawan Hartono (Ina) Uzbekistan Suren Team 82 Petrus Van Agtmaal (Ned) Global Cycling Team 0:06:47 83 Clement Dornier (Fra) Reine Blanche 0:09:40 84 Yasuharu Nakajima (Jpn) Aisan Racing Team 0:10:32 85 Muhamad Nur Fathoni (Ina) Uzbekistan Suren Team 86 Alexander Malone (Aus) Plan B Racing Team 0:11:01 87 Farshad Salehian (Iri) Azad University Cross Team 88 Sadegh Mozafari (Iri) MES Kerman 89 Chun Liang Pan (Tpe) Action Cycling Team 90 Budi Santoso (Ina) WSP Management Jogja 91 Faujiansyah Faujiansiah (Ina) Wim Cycle - Araya 0:13:14 92 Alvin Firlandi (Ina) Cikeas Cycling Team 0:13:50 93 Satrio Bayu (Ina) Colossi Miche Team 94 Dealton Nur Arif Prayogo (Ina) Polygon Sweet Nice Gilass 95 Selamat Juangga (Ina) WSP Management Jogja 0:13:53 96 Peter Griffin (Aus) Antangin Eddy Hollands 97 Nugroho Kisnanto (Ina) WSP Management Jogja 98 Ahmad Haidar Bin Anuawar (Mas) OCBC Singapore Cycling Team 99 Suherman Heryadi (Ina) Tuah Sakato Cycling Team 100 Mohd Harrif Salleh (Mas) Terengganu Cycling Team 101 Rhamadani Rhamadani (Ina) Binong Baru Club / BBC Pessel 102 Damien Fol (Fra) Reine Blanche 103 Andri Prawata (Ina) Cikeas Cycling Team 104 Nozomu Kimori (Jpn) Aisan Racing Team 105 Amin Suryana (Ina) Binong Baru Club / BBC Pessel 106 Matnur Matnur (Ina) Colossi Miche Team 107 Takeaki Ayabe (Jpn) Aisan Racing Team 0:14:02 108 Ferinanto Ferinanto (Ina) WSP Management Jogja 0:17:31 109 David Edwards (Aus) Australian National Team 0:17:45 110 Wu Hsing Yang (Tpe) Action Cycling Team 0:19:14 111 Mahyar Karaminejadranjbar (Iri) MES Kerman 0:23:36 112 Amin Eslampour (Iri) MES Kerman

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Pujol Munoz Oscar (Esp) Azad University Cross Team 15 pts 2 Joel Pearson (Aus) Genesys Wealth Advisers 12 3 Mohammad Saufi Mat Senan (Mas) Terengganu Cycling Team 9 4 Pierre Moncorge (Fra) Reine Blanche 7 5 Hamid Shirisisan (Iri) Uzbekistan Suren Team 6 6 Petrus Woestenberg (Ned) Global Cycling Team 5 7 Robin Manuliang (Ina) Wim Cycle - Araya 4 8 Heksa Prasetya (Ina) Colossi Miche Team 3 9 Eiichi Hirai (Jpn) Japan National Team 2 10 Jai Crawford (Aus) Genesys Wealth Advisers 1

Sprint 1 - Batusangkar (47.5km) # Rider Name (Country) Team Result 1 Pujol Munoz Oscar (Esp) Azad University Cross Team 3 pts 2 Lex Nederlof (Ned) CCN Cycling Team 2 3 Sam Smith (Aus) Antangin Eddy Hollands 1

Climb 1 - Baso (22.5km) Cat 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Farshad Salehian (Iri) Azad University Cross Team 10 pts 2 Vahid Ghafari (Iri) Azad University Cross Team 7 3 Chun Kai Feng (Tpe) Action Cycling Team 5 4 Hamid Shirisisan (Iri) Uzbekistan Suren Team 4 5 Dadi Suradi (Ina) Putra Perjuangan Bandung 2 6 Julien Liponne (Fra) Reine Blanche 1

Climb 2 - Batipuh (87.2km) Cat 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Pujol Munoz Oscar (Esp) Azad University Cross Team 10 pts 2 Hamid Shirisisan (Iri) Uzbekistan Suren Team 7 3 Vahid Ghafari (Iri) Azad University Cross Team 5 4 Chun Kai Feng (Tpe) Action Cycling Team 4 5 Mitchell Lovelock-Fay (Aus) Australian National Team 2 6 Samuel Davis (Aus) Genesys Wealth Advisers 1

General classification after stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Masakazu Ito (Jpn) Aisan Racing Team 7:37:38 2 Jai Crawford (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:00:06 3 Chun Kai Feng (Tpe) Action Cycling Team 0:00:14 4 Sea Keong Loh (Mas) OCBC Singapore Cycling Team 0:00:19 5 Dadi Suradi (Ina) Putra Perjuangan Bandung 0:00:20 6 Alexander Clements (Aus) Australian National Team 0:00:22 7 Genki Yamamoto (Jpn) Japan National Team 8 Blake Hose (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:00:44 9 Phillip Mundy (Aus) Australian National Team 0:00:46 10 Pujol Munoz Oscar (Esp) Azad University Cross Team 0:01:02 11 Mohammad Saufi Mat Senan (Mas) Terengganu Cycling Team 0:01:27 12 Patria Rastra (Ina) Colossi Miche Team 0:01:31 13 Julien Liponne (Fra) Reine Blanche 14 Yuya Akimaru (Jpn) Japan National Team 15 Vahid Ghafari (Iri) Azad University Cross Team 16 Tonton Susanto (Ina) Putra Perjuangan Bandung 17 Hamid Shirisisan (Iri) Uzbekistan Suren Team 0:01:32 18 Pierre Moncorge (Fra) Reine Blanche 0:01:35 19 Takero Terasaki (Jpn) Japan National Team 20 Chelly Aristya (Ina) Putra Perjuangan Bandung 21 Hari Fitrianto (Ina) Polygon Sweet Nice 22 Aiman Cahyadi (Ina) Binong Baru Club / BBC Pessel 23 Nicolas Douglass (Aus) Australian National Team 24 Kaswanto Kaswanto (Ina) Polygon Sweet Nice Gilass 25 John Ebsen (Den) CCN Cycling Team 0:01:41 26 Warseno Warseno (Ina) WSP Management Jogja 0:01:48 27 Ryan Ariehaan Hilman (Ina) Binong Baru Club / BBC Pessel 0:01:56 28 Sean Smith (Usa) CCN Cycling Team 29 Petrus Woestenberg (Ned) Global Cycling Team 0:01:57 30 Mitchell Lovelock-Fay (Aus) Australian National Team 0:01:58 31 Mohammad Gharehbaghipouri (Iri) Uzbekistan Suren Team 0:02:00 32 Heksa Prasetya (Ina) Colossi Miche Team 0:02:04 33 Tedi Andrian Saputra (Ina) Uzbekistan Suren Team 0:02:08 34 Endra Wijaya (Ina) Uzbekistan Suren Team 35 Abdul Gani (Ina) Binong Baru Club / BBC Pessel 36 Agung Ali Sahbana (Ina) Uzbekistan Suren Team 0:02:10 37 Edmund Hollands (Aus) Antangin Eddy Hollands 0:02:29 38 Do Hyoung Kim (Kor) Terengganu Cycling Team 0:02:43 39 Abbas Saeidi Tanha (Iri) Azad University Cross Team 0:02:46 40 M. Basrahil Hasan (Ina) Putra Perjuangan Bandung 0:03:05 41 Iman Suparman (Ina) Cikeas Cycling Team 0:03:27 42 Hamed Pasban Khajeh (Iri) Uzbekistan Suren Team 0:03:30 43 Kurniawan Kurniawan (Ina) Cikeas Cycling Team 0:04:08 44 Shihhsin Hsiao (Tpe) Action Cycling Team 0:04:41 45 Kenichi Suzuki (Jpn) Aisan Racing Team 0:04:42 46 Lex Nederlof (Ned) CCN Cycling Team 0:04:49 47 Sam Smith (Aus) Antangin Eddy Hollands 0:04:50 48 Bambang Suryadi (Ina) Polygon Sweet Nice 0:04:51 49 Adrien Muffat (Fra) Reine Blanche 0:04:55 50 Jimmy Pranata (Ina) Polygon Sweet Nice 0:05:31 51 Kobus Hereijgers (Ned) Global Cycling Team 0:05:52 52 Alexander Smyth (Aus) Plan B Racing Team 0:06:03 53 Mohammad Zangiabadi (Iri) MES Kerman 0:06:07 54 Muruli Fajar Mulia (Ina) Uzbekistan Suren Team 55 Joel Pearson (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:06:14 56 Trent Morey (Aus) Plan B Racing Team 0:06:56 57 Nunung Burhanudin (Ina) Putra Perjuangan Bandung 0:07:00 58 Fito Bakdo Prilanji (Ina) CCN Cycling Team 0:07:22 59 Alexander Edmondson (Aus) Australian National Team 0:08:06 60 Saeidi Chehrzad (Iri) MES Kerman 0:08:13 61 Dani Lesmana (Ina) Polygon Sweet Nice 0:08:14 62 Agung Riyanto (Ina) Polygon Sweet Nice Gilass 0:09:33 63 Samuel De Bernelagarde (Fra) Reine Blanche 0:10:41 64 Alexander Malone (Aus) Plan B Racing Team 0:11:13 65 Yasuharu Nakajima (Jpn) Aisan Racing Team 0:11:16 66 Clement Dornier (Fra) Reine Blanche 0:11:50 67 Farshad Salehian (Iri) Azad University Cross Team 0:12:18 68 Robin Manuliang (Ina) Wim Cycle - Araya 0:12:49 69 Samuel Davis (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:12:53 70 Eiichi Hirai (Jpn) Japan National Team 0:13:26 71 Budi Santoso (Ina) WSP Management Jogja 0:13:40 72 Herwin Jaya (Ina) Polygon Sweet Nice 0:14:21 73 Kane Walker (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:14:54 74 Nozomu Kimori (Jpn) Aisan Racing Team 0:16:03 75 Wei Chieh Liu (Tpe) Action Cycling Team 0:16:45 76 Arin Iswana (Ina) Putra Perjuangan Bandung 0:16:49 77 Wataru Mutsumine (Jpn) Japan National Team 0:16:51 78 Peter Griffin (Aus) Antangin Eddy Hollands 0:16:55 79 Mohd Zamri Salleh (Mas) Terengganu Cycling Team 0:17:03 80 Elan Riyadi Sulomo (Ina) Wim Cycle - Araya 0:18:11 81 David Edwards (Aus) Australian National Team 0:18:21 82 Choon Huat Goh (Sin) OCBC Singapore Cycling Team 0:18:31 83 Agus Sofyan Ziad (Ina) Binong Baru Club / BBC Pessel 0:18:40 84 Celis Zabala Vidal (Esp) Azad University Cross Team 0:19:28 85 Parno Parno (Ina) Wim Cycle - Araya 0:20:01 86 Taufiq Mohammad (Ina) WSP Management Jogja 0:20:40 87 Chia Chun Chen (Tpe) Action Cycling Team 0:21:29 88 Petrus Van Agtmaal (Ned) Global Cycling Team 0:24:21 89 Muhamad Nur Fathoni (Ina) Uzbekistan Suren Team 0:24:29 90 Sadegh Mozafari (Iri) MES Kerman 0:24:56 91 Chun Liang Pan (Tpe) Action Cycling Team 0:25:22 92 Rhamadani Rhamadani (Ina) Binong Baru Club / BBC Pessel 0:27:12 93 Satrio Bayu (Ina) Colossi Miche Team 0:27:47 94 Selamat Juangga (Ina) WSP Management Jogja 0:28:03 95 Faujiansyah Faujiansiah (Ina) Wim Cycle - Araya 0:28:26 96 Alvin Firlandi (Ina) Cikeas Cycling Team 0:29:03 97 Gunawan Hartono (Ina) Uzbekistan Suren Team 0:30:01 98 Nugroho Kisnanto (Ina) WSP Management Jogja 0:30:40 99 Takeaki Ayabe (Jpn) Aisan Racing Team 0:30:56 100 Ohko Shimizu (Jpn) Japan National Team 0:31:39 101 Wu Hsing Yang (Tpe) Action Cycling Team 0:33:07 102 Damien Fol (Fra) Reine Blanche 0:37:47 103 Mahyar Karaminejadranjbar (Iri) MES Kerman 0:37:52 104 Dealton Nur Arif Prayogo (Ina) Polygon Sweet Nice Gilass 0:38:01 105 Amin Suryana (Ina) Binong Baru Club / BBC Pessel 0:38:21 106 Mohd Harrif Salleh (Mas) Terengganu Cycling Team 0:38:53 107 Matnur Matnur (Ina) Colossi Miche Team 108 Ahmad Haidar Bin Anuawar (Mas) OCBC Singapore Cycling Team 0:40:40 109 Ferinanto Ferinanto (Ina) WSP Management Jogja 0:41:42 110 Andri Prawata (Ina) Cikeas Cycling Team 0:44:16 111 Suherman Heryadi (Ina) Tuah Sakato Cycling Team 0:44:31 112 Amin Eslampour (Iri) MES Kerman 0:53:16

Points classification after stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Pujol Munoz Oscar (Esp) Azad University Cross Team 23 pts 2 Mohammad Saufi Mat Senan (Mas) Terengganu Cycling Team 16 3 Masakazu Ito (Jpn) Aisan Racing Team 15 4 Shihhsin Hsiao (Tpe) Action Cycling Team 15 5 Joel Pearson (Aus) Genesys Wealth Advisers 15 6 Jai Crawford (Aus) Genesys Wealth Advisers 13 7 Alexander Edmondson (Aus) Australian National Team 12 8 Pierre Moncorge (Fra) Reine Blanche 11 9 Chun Kai Feng (Tpe) Action Cycling Team 9 10 Hamid Shirisisan (Iri) Uzbekistan Suren Team 9 11 Alexander Smyth (Aus) Plan B Racing Team 9 12 Petrus Woestenberg (Ned) Global Cycling Team 8 13 Heksa Prasetya (Ina) Colossi Miche Team 7 14 Mohd Zamri Salleh (Mas) Terengganu Cycling Team 7 15 Nunung Burhanudin (Ina) Putra Perjuangan Bandung 6 16 Herwin Jaya (Ina) Polygon Sweet Nice 6 17 Alexander Malone (Aus) Plan B Racing Team 5 18 Yasuharu Nakajima (Jpn) Aisan Racing Team 4 19 Sea Keong Loh (Mas) OCBC Singapore Cycling Team 4 20 Dadi Suradi (Ina) Putra Perjuangan Bandung 4 21 Robin Manuliang (Ina) Wim Cycle - Araya 4 22 Kenichi Suzuki (Jpn) Aisan Racing Team 3 23 Alexander Clements (Aus) Australian National Team 2 24 Lex Nederlof (Ned) CCN Cycling Team 2 25 Bambang Suryadi (Ina) Polygon Sweet Nice 2 26 Eiichi Hirai (Jpn) Japan National Team 2 27 Genki Yamamoto (Jpn) Japan National Team 1 28 Sam Smith (Aus) Antangin Eddy Hollands 1 29 Budi Santoso (Ina) WSP Management Jogja 1