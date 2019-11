Moreno Hofland (Netherlands) won the 160.5km opening road stage of the Tour de l'Avenir, outsprinting his six breakaway companions for the victory. Romain Bardet (France) finished second while Italy's Matteo Mammini claimed third.

Hofland's teamamte Wouter Wippert led in the peloton for 8th place, 26 seconds behind the escapees.

Prologue runner-up Rohan Dennis (Australia) placed sixth on the stage and is the new overall leader of the Tour de l'Avenir. Overnight leader and teammate of Dennis, Michael Hepburn, finished in the field, 26 seconds behind the break, and now holds second overall, 22 seconds behind Dennis. Canada's David Boily moves into third on GC, 24 seconds back.

Full Results 1 Moreno Hofland (Ned) Netherlands 4:12:05 2 Romain Bardet (Fra) France 3 Matteo Mammini (Ita) Italy 4 Arman Kamyshev (Kaz) Kazakhstan 5 David Boily (Can) Canada 6 Rohan Dennis (Aus) Australia 7 Georg Preidler (Aut) Austria 0:00:04 8 Wouter Wippert (Ned) Netherlands 0:00:26 9 Nikias Arndt (Ger) Germany 10 Marco Haller (Aut) Austria 11 Raphaël Addy (Swi) Switzerland 12 Christian Delle Stelle (Ita) Italy 13 Rasmus Guldhammer (Den) Denmark 14 Luke Rowe (GBr) Great Britain 15 Jan Sokol (Aut) Austria 16 Jordi Simon (Spa) Spain 17 Oliver Hofstetter (Swi) Switzerland 18 Julian Kern (Ger) Germany 19 Miras Bederbekov (Kaz) Kazakhstan 20 Hugo Houle (Can) Canada 21 Filip Eidsheim (Nor) Norway 22 Jan Keller (Swi) Switzerland 23 Natnael Berhane (Eri) Mixed Team 24 Warren Barguil (Fra) France 25 Daniil Fominykh (Kaz) Kazakhstan 26 Asbjorn Kragh Andersen (Den) Denmark 27 Raymond Kreder (Ned) Netherlands 28 Zico Waeytens (Bel) Belgium 29 Marcel Aregger (Swi) Switzerland 30 Tosh Van Der Sande (Bel) Belgium 31 Rüdiger Selig (Ger) Germany 32 Simon Yates (GBr) Great Britain 33 Sjoerd Kouwenhoven (Ned) Netherlands 34 Sebastian Lander (Den) Denmark 35 Scott Thwaites (GBr) Great Britain 36 Robert Bush (USA) United States of America 37 Thomas Palmer (Aus) Australia 38 Mark Christian (GBr) Great Britain 39 Johan Esteban Chaves (Col) Colombia 40 Guillaume Boivin (Can) Canada 41 Tim Declercq (Bel) Belgium 42 Julio Alexis Camacho (Col) Colombia 43 Jesper Hansen (Den) Denmark 44 Rudy Molard (Fra) France 45 Patrick Lane (Aus) Australia 46 William Valencia (Col) Colombia 47 Tom Dumoulin (Ned) Netherlands 48 Garikoitz Bravo (Spa) Spain 49 Etienne Tortelier (Fra) France 50 Matthias Allegaert (Bel) Belgium 51 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Mixed Team 52 Michael Hepburn (Aus) Australia 53 Rob Squire (USA) United States of America 54 Victor Cabedo (Spa) Spain 55 Christopher Juul-Jensen (Den) Denmark 56 Antoine Lavieu (Fra) France 57 Michael Rodriguez (Col) Colombia 58 Dimitri Le Boulch (Fra) France 59 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Colombia 60 Sebastian Salazar (Col) Colombia 61 Jakub Novak (Cze) Czech Republic 62 Vegard Stake Laengen (Nor) Norway 63 Patrick Konrad (Aut) Austria 64 Mattia Cattaneo (Ita) Italy 65 Patrick Bercz (Ger) Germany 66 Andrei Krasilnikau (Blr) Mixed Team 67 Börn Tore Hoem (Nor) Norway 68 Massimo Coledan (Ita) Italy 69 Tomas Danacik (Cze) Czech Republic 70 Lukas Smola (Cze) Czech Republic 71 Petr Vakoc (Cze) Czech Republic 72 Tim Wellens (Bel) Belgium 73 Lawrence Warbasse (USA) United States of America 74 Filippo Fortin (Ita) Italy 75 Joseph Dombrowski (USA) United States of America 76 Sébastien Reichenbach (Swi) Switzerland 77 Arvin Moazemi (Iri) Mixed Team 78 Johan Fredrik Ziesler (Nor) Norway 79 Erick Rowsell (GBr) Great Britain 80 Alexey Lutsenko (Kaz) Kazakhstan 81 Jimmy Janssens (Bel) Belgium 82 Roman Dronin (Uzb) Mixed Team 83 Vegard Robinson Bugge (Nor) Norway 84 Michael Valgren Andersen (Den) Denmark 85 Ian Boswell (USA) United States of America 86 Nathan Brown (USA) United States of America 87 Houssam Nasri (Tun) Mixed Team 88 Ilya Davidenok (Kaz) Kazakhstan 89 Antoine Duchesne (Can) Canada 0:01:00 90 Sven Erik Byström (Nor) Norway 0:00:26 91 Abdraimzhan Ishanov (Kaz) Kazakhstan 0:01:11 92 Victor Martin (Spa) Spain 93 David Wöhrer (Aut) Austria 94 Aritz Orbe (Spa) Spain 95 Ramon Sinkeldam (Ned) Netherlands 0:02:22 96 Pierrick Naud (Can) Canada 97 Nils Plötner (Ger) Germany 0:02:45 98 Patrick Schelling (Swi) Switzerland 0:03:05 99 Giorgio Cecchinel (Ita) Italy 0:03:09 100 Jan Hirt (Cze) Czech Republic 101 Michael Hümbert (Ger) Germany 0:04:42 102 Josef Hosek (Cze) Czech Republic 103 Omar Fraile (Spa) Spain 104 Thomas Moses (GBr) Great Britain 0:05:22 105 Jay McCarthy (Aus) Australia 0:06:03 106 Richard Lang (Aus) Australia 107 Jamie Riggs (Can) Canada DNF Florian Gaugl (Aut) Austria

Points 1 Moreno Hofland (Ned) Netherlands 30 pts 2 Romain Bardet (Fra) France 27 3 Matteo Mammini (Ita) Italy 25 4 Arman Kamyshev (Kaz) Kazakhstan 23 5 David Boily (Can) Canada 21 6 Rohan Dennis (Aus) Australia 19 7 Georg Preidler (Aut) Austria 17 8 Wouter Wippert (Ned) Netherlands 15 9 Nikias Arndt (Ger) Germany 13 10 Marco Haller (Aut) Austria 11 11 Raphaël Addy (Swi) Switzerland 10 12 Christian Delle Stelle (Ita) Italy 9 13 Rasmus Guldhammer (Den) Denmark 8 14 Luke Rowe (GBr) Great Britain 7 15 Jan Sokol (Aut) Austria 6 16 Jordi Simon (Spa) Spain 5 17 Oliver Hofstetter (Swi) Switzerland 4 18 Julian Kern (Ger) Germany 3 19 Miras Bederbekov (Kaz) Kazakhstan 2 20 Hugo Houle (Can) Canada 1

Sprint 1 - Pange 1 Ramon Sinkeldam (Ned) Netherlands 3 pts 2 Johan Esteban Chaves (Col) Colombia 2 3 Thomas Moses (GBr) Great Britain 1

Sprint 2 - Brin-Sur-Seille 1 Ramon Sinkeldam (Ned) Netherlands 3 pts 2 Thomas Moses (GBr) Great Britain 2 3 Johan Esteban Chaves (Col) Colombia 1

Mountain 1 - Côte d'Altroff 1 Johan Esteban Chaves (Col) Colombia 3 pts 2 Ramon Sinkeldam (Ned) Netherlands 2 3 Thomas Moses (GBr) Great Britain 1

Mountain 2 - Côte de Moncheux 1 Johan Esteban Chaves (Col) Colombia 3 pts 2 Thomas Moses (GBr) Great Britain 2 3 Ramon Sinkeldam (Ned) Netherlands 1

Mountain 3 - Côte de Morey 1 Johan Esteban Chaves (Col) Colombia 3 pts 2 Ramon Sinkeldam (Ned) Netherlands 2 3 Thomas Moses (GBr) Great Britain 1

Teams 1 Netherlands 12:37:07 2 Kazakhstan 3 Canada 4 France 5 Italy 6 Australia 7 Austria 0:00:04 8 Switzerland 0:00:26 9 Germany 10 Denmark 11 Great Britain 12 Belgium 13 Spain 14 Colombia 15 Mixed Team 16 Norway 17 United States of America 18 Czech Republic

General classification after stage 1 1 Rohan Dennis (Aus) Australia 4:19:22 2 Michael Hepburn (Aus) Australia 0:00:22 3 David Boily (Can) Canada 0:00:24 4 Georg Preidler (Aut) Austria 0:00:35 5 Moreno Hofland (Ned) Netherlands 6 Tom Dumoulin (Ned) Netherlands 0:00:40 7 Jakub Novak (Cze) Czech Republic 0:00:44 8 Hugo Houle (Can) Canada 9 Romain Bardet (Fra) France 0:00:46 10 Michael Valgren Andersen (Den) Denmark 0:00:48 11 Dimitri Le Boulch (Fra) France 0:00:49 12 Matthias Allegaert (Bel) Belgium 0:00:50 13 Luke Rowe (GBr) Great Britain 0:00:51 14 Mark Christian (GBr) Great Britain 15 Nathan Brown (USA) United States of America 16 Rudy Molard (Fra) France 0:00:52 17 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Mixed Team 18 Daniil Fominykh (Kaz) Kazakhstan 0:00:53 19 Matteo Mammini (Ita) Italy 0:00:55 20 Patrick Konrad (Aut) Austria 0:00:56 21 Börn Tore Hoem (Nor) Norway 22 Marco Haller (Aut) Austria 0:00:57 23 Robert Bush (USA) United States of America 24 Lawrence Warbasse (USA) United States of America 25 Andrei Krasilnikau (Blr) Mixed Team 26 Patrick Lane (Aus) Australia 0:00:58 27 Christopher Juul-Jensen (Den) Denmark 28 Nikias Arndt (Ger) Germany 0:00:59 29 Arman Kamyshev (Kaz) Kazakhstan 0:01:00 30 Rasmus Guldhammer (Den) Denmark 0:01:01 31 Jesper Hansen (Den) Denmark 32 Sebastian Salazar (Col) Colombia 33 Vegard Stake Laengen (Nor) Norway 0:01:02 34 Garikoitz Bravo (Spa) Spain 35 Johan Fredrik Ziesler (Nor) Norway 36 Zico Waeytens (Bel) Belgium 37 Natnael Berhane (Eri) Mixed Team 38 Patrick Bercz (Ger) Germany 0:01:03 39 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Colombia 40 Simon Yates (GBr) Great Britain 0:01:04 41 Sebastian Lander (Den) Denmark 0:01:05 42 Jordi Simon (Spa) Spain 43 Tim Declercq (Bel) Belgium 44 Tim Wellens (Bel) Belgium 0:01:06 45 Guillaume Boivin (Can) Canada 0:01:07 46 Erick Rowsell (GBr) Great Britain 0:01:08 47 Alexey Lutsenko (Kaz) Kazakhstan 48 Rüdiger Selig (Ger) Germany 49 Warren Barguil (Fra) France 50 Johan Esteban Chaves (Col) Colombia 0:01:09 51 Arvin Moazemi (Iri) Mixed Team 52 Massimo Coledan (Ita) Italy 0:01:10 53 Mattia Cattaneo (Ita) Italy 54 Sébastien Reichenbach (Swi) Switzerland 55 Joseph Dombrowski (USA) United States of America 0:01:11 56 Thomas Palmer (Aus) Australia 57 Ilya Davidenok (Kaz) Kazakhstan 0:01:12 58 Asbjorn Kragh Andersen (Den) Denmark 59 Ian Boswell (USA) United States of America 0:01:13 60 Petr Vakoc (Cze) Czech Republic 61 Victor Cabedo (Spa) Spain 62 Houssam Nasri (Tun) Mixed Team 63 Jan Keller (Swi) Switzerland 0:01:14 64 Marcel Aregger (Swi) Switzerland 65 Sven Erik Byström (Nor) Norway 0:01:15 66 Julian Kern (Ger) Germany 0:01:16 67 William Valencia (Col) Colombia 0:01:17 68 Filip Eidsheim (Nor) Norway 69 Michael Rodriguez (Col) Colombia 70 Etienne Tortelier (Fra) France 71 Filippo Fortin (Ita) Italy 0:01:18 72 Wouter Wippert (Ned) Netherlands 73 Tosh Van Der Sande (Bel) Belgium 0:01:19 74 Jimmy Janssens (Bel) Belgium 0:01:20 75 Roman Dronin (Uzb) Mixed Team 0:01:21 76 Julio Alexis Camacho (Col) Colombia 77 Raymond Kreder (Ned) Netherlands 78 Jan Sokol (Aut) Austria 79 Antoine Lavieu (Fra) France 80 Scott Thwaites (GBr) Great Britain 0:01:24 81 Miras Bederbekov (Kaz) Kazakhstan 0:01:27 82 Sjoerd Kouwenhoven (Ned) Netherlands 0:01:30 83 Rob Squire (USA) United States of America 0:01:46 84 Christian Delle Stelle (Ita) Italy 0:01:48 85 Lukas Smola (Cze) Czech Republic 0:01:50 86 Vegard Robinson Bugge (Nor) Norway 0:01:51 87 Raphaël Addy (Swi) Switzerland 88 Tomas Danacik (Cze) Czech Republic 0:01:53 89 Oliver Hofstetter (Swi) Switzerland 0:01:54 90 Victor Martin (Spa) Spain 0:01:55 91 David Wöhrer (Aut) Austria 0:02:01 92 Antoine Duchesne (Can) Canada 0:02:03 93 Abdraimzhan Ishanov (Kaz) Kazakhstan 0:02:07 94 Aritz Orbe (Spa) Spain 95 Ramon Sinkeldam (Ned) Netherlands 0:03:10 96 Nils Plötner (Ger) Germany 0:03:32 97 Pierrick Naud (Can) Canada 0:03:38 98 Patrick Schelling (Swi) Switzerland 0:04:03 99 Giorgio Cecchinel (Ita) Italy 0:04:14 100 Jan Hirt (Cze) Czech Republic 0:04:52 101 Michael Hümbert (Ger) Germany 0:05:12 102 Omar Fraile (Spa) Spain 0:05:29 103 Josef Hosek (Cze) Czech Republic 0:05:43 104 Thomas Moses (GBr) Great Britain 0:06:14 105 Richard Lang (Aus) Australia 0:06:31 106 Jay McCarthy (Aus) Australia 107 Jamie Riggs (Can) Canada 0:07:24

Points classification 1 Moreno Hofland (Ned) Netherlands 30 pts 2 Rohan Dennis (Aus) Australia 29 3 Romain Bardet (Fra) France 27 4 Matteo Mammini (Ita) Italy 25 5 David Boily (Can) Canada 23 6 Arman Kamyshev (Kaz) Kazakhstan 23 7 Georg Preidler (Aut) Austria 17 8 Wouter Wippert (Ned) Netherlands 15 9 Nikias Arndt (Ger) Germany 13 10 Michael Hepburn (Aus) Australia 12 11 Marco Haller (Aut) Austria 11 12 Raphaël Addy (Swi) Switzerland 10 13 Christian Delle Stelle (Ita) Italy 9 14 Tom Dumoulin (Ned) Netherlands 8 15 Luke Rowe (GBr) Great Britain 8 16 Rasmus Guldhammer (Den) Denmark 8 17 Jakub Novak (Cze) Czech Republic 7 18 Hugo Houle (Can) Canada 7 19 Ramon Sinkeldam (Ned) Netherlands 6 20 Jan Sokol (Aut) Austria 6 21 Michael Valgren Andersen (Den) Denmark 5 22 Jordi Simon (Spa) Spain 5 23 Dimitri Le Boulch (Fra) France 4 24 Oliver Hofstetter (Swi) Switzerland 4 25 Matthias Allegaert (Bel) Belgium 3 26 Johan Esteban Chaves (Col) Colombia 3 27 Julian Kern (Ger) Germany 3 28 Thomas Moses (GBr) Great Britain 3 29 Miras Bederbekov (Kaz) Kazakhstan 2

Mountains classification 1 Johan Esteban Chaves (Col) Colombia 9 pts 2 Ramon Sinkeldam (Ned) Netherlands 5 3 Thomas Moses (GBr) Great Britain 4