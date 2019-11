Image 1 of 6 Wouter Poels (Vacansoleil Pro Cycling Team) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 2 of 6 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team wins stage for of the Tour de l'Ain (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 3 of 6 Wouter Poels (Vacansoleil Pro Cycling Team) takes the sprint ahead of his three rivals (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 4 of 6 Wouter Poels (Vacansoleil Pro Cycling Team( wins stage four (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 5 of 6 Haimar Zubeldia (RadioShack) pulls on the yellow jersey (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 6 of 6 Haimar Zubeldia (RadioShack) claims the overall title at the Tour de l'Ain (Image credit: Isabelle Duchesne)

Haimar Zubeldia (RadioShack) took the overall victory in the Tour de l'Ain on Saturday by just twenty-hundredths of a second over second-place finisher and stage winner Wouter Poels (Vacansoleil). Tony Gallopin (Cofidis, Le Credit En Ligne) was leading before the stage, but he relinquished all hope of overall victory on a tough and demanding course.

Zubeldia and Poels tied on time and the hundredths of a second from the prologue result decided the overall victory. David Moncoutie (Cofidis, Le Credit En Ligne) rounded out the top three.

Zubeldia won the opening prologue but lost the lead during the next day. However with the final stage containing the 20-kilometer long Grand Colombier with 35 kilometres to, the race blew apart with a group of eight, including the final top three and Thibault Pinot (Française Des Jeux) staying clear.

Zubeldia finished the stage in fourth place but it was enough to earn him his first overall win in ten years, the last time being on May 28th, 2000 in the Bicicleta Vasca.

"We knew it would be close today," said Zubeldia.

"There were some strong guys very close in the GC. We watched Moncoutié as he was potentially the most dangerous. In the end it was Poels who came up with the result. It's good we survived to take the victory.

"The team did a great job for me today. First Beppu and Irizar worked and then Muravyev, Rovny and Chechu on the Grand Colombier. It was a small team but a big success. For me personally it is nice to win although my job in the team is to help others win. This time the responsibility came to me and I'm glad I didn't disappoint them."

The 33-year-old’s season hasn't finished yet. He'll race in the Grand Prix of Plouay and the Tour of Poitou-Charentes.

"I'm so glad I pushed Haimar in the prologue when you see that the margin of victory was so small," said Team Director Alain Gallopin. "The team was superb. We were lucky to win with such a small time difference, but sometimes you have to create your own luck!"

Full Results 1 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 3:15:39 2 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 3 Thibault Pinot (Fra) Française Des Jeux 4 Haimar Zubeldia (Spa) Team Radioshack 5 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 0:00:03 6 Johann Tschopp (Swi) BBox Bouygues Telecom 7 Jérôme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 0:00:05 8 Tejay Van Garderen (USA) Team HTC - Columbia 9 Greg Van Avermaet (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:00:28 10 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 0:00:38 11 Thomas Bonnin (Fra) French National Espoirs Team 12 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 13 Christophe Le Mevel (Fra) Française Des Jeux 14 Wilco Kelderman (Ned) Rabobank Continental 15 Mathieu Perget (Fra) Caisse d'Epargne 16 Julien Mazet (Fra) Big Mat - Auber 93 17 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 18 Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 19 José-Luis Rubiera (Spa) Team Radioshack 20 Tony Gallopin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 21 Arnold Jeannesson (Fra) Caisse d'Epargne 22 Frédérik Wilmann (Nor) Skil - Shimano 23 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 24 Alexandr Shushemoin (Kaz) Kazakhstan National Team 0:00:43 25 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:13 26 Jan Bakelants (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:02:29 27 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 0:04:12 28 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:06:17 29 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:06:21 30 Thomas Damuseau (Fra) Skil - Shimano 0:06:23 31 Yoann Barbas (Fra) French National Espoirs Team 32 Stéphane Rossetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:06:26 33 Rémi Di Gregorio (Fra) Française Des Jeux 34 Marco Pinotti (Ita) Team HTC - Columbia 35 Jurgen Van Goolen (Bel) Omega Pharma-Lotto 36 Fumiyuki Beppu (Jpn) Team Radioshack 37 Romain Bardet (Fra) French National Espoirs Team 0:06:29 38 Brice Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 39 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:08:06 40 Nick Van Der Lijke (Ned) Rabobank Continental 41 Aleksejs Saramotins (Lat) Team HTC - Columbia 42 Moreno Hofland (Ned) Rabobank Continental 43 Thierry Hupond (Fra) Skil - Shimano 44 Giovanni Bernaudeau (Fra) BBox Bouygues Telecom 45 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 46 Nicolas Capdepuy (Fra) Française Des Jeux 47 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 48 Pierre Cazeaux (Fra) Française Des Jeux 49 Ludovic Turpin (Fra) AG2R La Mondiale 50 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 51 Dmitriy Muravyev (Kaz) Team Radioshack 52 Yvan Rovny (Rus) Team Radioshack 53 Feng Han (Chn) Skil - Shimano 0:10:55 54 Ruslan Tleubayev (Kaz) Kazakhstan National Team 55 Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale 56 Sébastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller 57 Francisco Perez (Spa) Caisse d'Epargne 58 Yukihiro Doi (Jpn) Skil - Shimano 59 Geoffrey Soupe (Fra) French National Espoirs Team 0:13:27 60 Ronan Racault (Fra) Big Mat - Auber 93 61 Jasper Ockeloen (Ned) Rabobank Continental 62 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 0:14:30 63 Khakharman Merey (Kaz) Kazakhstan National Team 64 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 65 Edouardo Gonzalo Ramirez (Spa) Bretagne - Schuller 66 Wesley Kreder (Ned) Rabobank Continental 0:14:34 67 Mats Boeve (Ned) Rabobank Continental 68 Johan Mombaerts (Fra) Big Mat - Auber 93 0:15:58 69 Markel Irizar (Spa) Team Radioshack 70 Arnaud Coyot (Fra) Caisse d'Epargne 71 Vicente Reynes Mimo (Spa) Team HTC - Columbia 72 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 73 Roman Zhiyentayev (Kaz) Kazakhstan National Team 74 Franck Bouyer (Fra) BBox Bouygues Telecom 75 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 76 Mathieu Claude (Fra) BBox Bouygues Telecom 77 Yevgeniv Sladkov (Kaz) Kazakhstan National Team 78 Craig Lewis (USA) Team HTC - Columbia 79 Gaël Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 80 Arnaud Courteille (Fra) French National Espoirs Team 81 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 82 Leigh Howard (Aus) Team HTC - Columbia 0:16:13 83 Clément Lhotellerie (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:20:28 84 Benoît Daeninck (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:22:31 85 Jean-Lou Païani (Fra) French National Espoirs Team 86 Rémi Cusin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 87 Cole House (USA) BMC Racing Team 88 Damien Monier (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 89 Karsten Kroon (Ned) BMC Racing Team 90 Nacer Bouhanni (Fra) Française Des Jeux 0:28:28 DNF Steve Chainel (Fra) BBox Bouygues Telecom DNF John Murphy (USA) BMC Racing Team DNF Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun DNF Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun DNF Mathieu Drujon (Fra) Caisse d'Epargne DNF Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun DNF Kalle Kriit (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne DNF Jelle Vanendert (Bel) Omega Pharma-Lotto DNF Jonathan Hivert (Fra) Saur - Sojasun DNF Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma-Lotto DNS Martin Kholer (Swi) BMC Racing Team DNS Jocelyn Bar (Fra) Roubaix Lille Metropole

Sprint 1 - Artemare, 61.6km 1 Thomas Damuseau (Fra) Skil - Shimano 5 pts 2 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 3 3 Arnaud Courteille (Fra) French National Espoirs Team 1

Points - Finish 1 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 25 pts 2 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 20 3 Thibault Pinot (Fra) Française Des Jeux 16 4 Haimar Zubeldia (Spa) Team Radioshack 14 5 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 12 6 Johann Tschopp (Swi) BBox Bouygues Telecom 10 7 Jérôme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 9 8 Tejay Van Garderen (USA) Team HTC - Columbia 8 9 Greg Van Avermaet (Bel) Omega Pharma-Lotto 7 10 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 6 11 Thomas Bonnin (Fra) French National Espoirs Team 5 12 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 4 13 Christophe Le Mevel (Fra) Française Des Jeux 3 14 Wilco Kelderman (Ned) Rabobank Continental 2 15 Mathieu Perget (Fra) Caisse d'Epargne 1

Mountain 1 - Côte de St Bois, 28.7km 1 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 5 pts 2 Arnaud Courteille (Fra) French National Espoirs Team 3 3 Wesley Kreder (Ned) Rabobank Continental 1

Mountain 2 - Côte de Champagne, 67.3km 1 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 10 pts 2 Arnaud Courteille (Fra) French National Espoirs Team 7 3 Thomas Damuseau (Fra) Skil - Shimano 5 4 Wesley Kreder (Ned) Rabobank Continental 3 5 Feng Han (Chn) Skil - Shimano 1

Mountain 3 - Col du Grand Colombier, 89.9km 1 Thibault Pinot (Fra) Française Des Jeux 20 pts 2 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 15 3 Johann Tschopp (Swi) BBox Bouygues Telecom 10 4 Tejay Van Garderen (USA) Team HTC - Columbia 7 5 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 5 6 Jérôme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 3 7 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 1

Teams 1 AG2R la Mondiale 9:53:00 2 Cofidis Le Crédit en Ligne 0:00:52 3 Vacansoleil Pro Cycling Team 0:00:56 4 FDJ 0:01:01 5 Team Radioshack 6 Omega Pharma - Lotto 0:03:20 7 Caisse d`Epargne 0:06:08 8 French National Espoirs Team 0:07:27 9 Team HTC - Columbia 0:08:34 10 Big Mat - Auber 93 0:08:40 11 Skil - Shimano 0:09:04 12 Rabobank 0:10:47 13 Bbox Bouygues Telecom 0:18:04 14 Bretagne Schuller 0:20:00 15 Kazakhstan National Team 0:20:05 16 Roubaix Lille Métropole 0:24:39 17 BMC Racing Team 0:39:37

Final general classification 1 Haimar Zubeldia (Spa) Team Radioshack 13:44:32 2 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 3 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:00:05 4 Tejay Van Garderen (USA) Team HTC - Columbia 0:00:07 5 Thibault Pinot (Fra) Française Des Jeux 0:00:10 6 Jérôme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 0:00:11 7 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 0:00:13 8 Johann Tschopp (Swi) BBox Bouygues Telecom 0:00:19 9 Greg Van Avermaet (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:00:23 10 Tony Gallopin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:00:31 11 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:37 12 Wilco Kelderman (Ned) Rabobank Continental 0:00:38 13 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 0:00:41 14 Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:00:43 15 Frédérik Wilmann (Nor) Skil - Shimano 0:00:44 16 Christophe Le Mevel (Fra) Française Des Jeux 0:00:49 17 Alexandr Shushemoin (Kaz) Kazakhstan National Team 18 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:50 19 Arnold Jeannesson (Fra) Caisse d'Epargne 0:00:53 20 Thomas Bonnin (Fra) French National Espoirs Team 0:00:54 21 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 0:00:57 22 Mathieu Perget (Fra) Caisse d'Epargne 0:00:59 23 Julien Mazet (Fra) Big Mat - Auber 93 0:01:03 24 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:26 25 Jan Bakelants (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:02:37 26 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 0:04:25 27 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:06:29 28 Marco Pinotti (Ita) Team HTC - Columbia 29 Thomas Damuseau (Fra) Skil - Shimano 0:06:38 30 Jurgen Van Goolen (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:06:40 31 Rémi Di Gregorio (Fra) Française Des Jeux 0:06:41 32 Stéphane Rossetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:06:44 33 Yoann Barbas (Fra) French National Espoirs Team 0:06:46 34 Romain Bardet (Fra) French National Espoirs Team 0:07:28 35 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:08:07 36 José-Luis Rubiera (Spa) Team Radioshack 0:08:09 37 Ludovic Turpin (Fra) AG2R La Mondiale 0:08:16 38 Pierre Cazeaux (Fra) Française Des Jeux 0:08:22 39 Dmitriy Muravyev (Kaz) Team Radioshack 0:08:24 40 Nicolas Capdepuy (Fra) Française Des Jeux 0:08:25 41 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:08:52 42 Thierry Hupond (Fra) Skil - Shimano 0:09:06 43 Francisco Perez (Spa) Caisse d'Epargne 0:11:06 44 Giovanni Bernaudeau (Fra) BBox Bouygues Telecom 0:11:43 45 Brice Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:12:58 46 Yvan Rovny (Rus) Team Radioshack 0:15:14 47 Moreno Hofland (Ned) Rabobank Continental 0:15:29 48 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 0:15:35 49 Edouardo Gonzalo Ramirez (Spa) Bretagne - Schuller 0:15:40 50 Fumiyuki Beppu (Jpn) Team Radioshack 0:16:01 51 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 0:16:22 52 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 0:16:57 53 Arnaud Courteille (Fra) French National Espoirs Team 0:17:02 54 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 0:17:13 55 Yukihiro Doi (Jpn) Skil - Shimano 0:19:16 56 Sébastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller 0:19:19 57 Gaël Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 0:19:34 58 Nick Van Der Lijke (Ned) Rabobank Continental 0:20:04 59 Clément Lhotellerie (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:20:49 60 Geoffrey Soupe (Fra) French National Espoirs Team 0:20:54 61 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:20:55 62 Jasper Ockeloen (Ned) Rabobank Continental 0:21:04 63 Ronan Racault (Fra) Big Mat - Auber 93 0:21:53 64 Wesley Kreder (Ned) Rabobank Continental 0:22:17 65 Damien Monier (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:22:43 66 Khakharman Merey (Kaz) Kazakhstan National Team 0:23:25 67 Johan Mombaerts (Fra) Big Mat - Auber 93 68 Markel Irizar (Spa) Team Radioshack 0:23:26 69 Mathieu Claude (Fra) BBox Bouygues Telecom 0:24:20 70 Ruslan Tleubayev (Kaz) Kazakhstan National Team 0:25:29 71 Feng Han (Chn) Skil - Shimano 0:25:35 72 Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale 0:25:59 73 Jean-Lou Païani (Fra) French National Espoirs Team 0:28:27 74 Aleksejs Saramotins (Lat) Team HTC - Columbia 0:29:15 75 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:29:54 76 Karsten Kroon (Ned) BMC Racing Team 0:29:59 77 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:30:14 78 Craig Lewis (USA) Team HTC - Columbia 0:30:56 79 Franck Bouyer (Fra) BBox Bouygues Telecom 0:31:47 80 Vicente Reynes Mimo (Spa) Team HTC - Columbia 0:31:49 81 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 82 Arnaud Coyot (Fra) Caisse d'Epargne 0:31:57 83 Roman Zhiyentayev (Kaz) Kazakhstan National Team 0:32:00 84 Benoît Daeninck (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:32:08 85 Yevgeniv Sladkov (Kaz) Kazakhstan National Team 0:33:13 86 Mats Boeve (Ned) Rabobank Continental 0:35:32 87 Leigh Howard (Aus) Team HTC - Columbia 0:38:07 88 Rémi Cusin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:38:17 89 Nacer Bouhanni (Fra) Française Des Jeux 0:44:24 90 Cole House (USA) BMC Racing Team 0:44:31

Points classification 1 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 47 pts 2 Greg Van Avermaet (Bel) Omega Pharma-Lotto 47 3 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 38 4 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 38 5 Tony Gallopin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 37 6 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 35 7 Haimar Zubeldia (Spa) Team Radioshack 31 8 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 20 9 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 20 10 Thibault Pinot (Fra) Française Des Jeux 17 11 Arnold Jeannesson (Fra) Caisse d'Epargne 16 12 Jean-Lou Païani (Fra) French National Espoirs Team 16 13 Christophe Le Mevel (Fra) Française Des Jeux 15 14 Wilco Kelderman (Ned) Rabobank Continental 14 15 Nacer Bouhanni (Fra) Française Des Jeux 14 16 Tejay Van Garderen (USA) Team HTC - Columbia 11 17 Ruslan Tleubayev (Kaz) Kazakhstan National Team 10 18 Johann Tschopp (Swi) BBox Bouygues Telecom 10 19 Thomas Bonnin (Fra) French National Espoirs Team 10 20 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 10 21 Jérôme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 9 22 Thierry Hupond (Fra) Skil - Shimano 9 23 Thomas Damuseau (Fra) Skil - Shimano 8 24 Fumiyuki Beppu (Jpn) Team Radioshack 8 25 Gaël Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 8 26 Geoffrey Soupe (Fra) French National Espoirs Team 7 27 Karsten Kroon (Ned) BMC Racing Team 7 28 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 6 29 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 6 30 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 6 31 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 5 32 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 5 33 Yevgeniv Sladkov (Kaz) Kazakhstan National Team 5 34 Dmitriy Muravyev (Kaz) Team Radioshack 4 35 Moreno Hofland (Ned) Rabobank Continental 4 36 Johan Mombaerts (Fra) Big Mat - Auber 93 3 37 Leigh Howard (Aus) Team HTC - Columbia 2 38 Arnaud Courteille (Fra) French National Espoirs Team 1 39 Nick Van Der Lijke (Ned) Rabobank Continental 1 40 Ronan Racault (Fra) Big Mat - Auber 93 1 41 Aleksejs Saramotins (Lat) Team HTC - Columbia 1 42 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 1 43 Mathieu Perget (Fra) Caisse d'Epargne 1 44 Pierre Cazeaux (Fra) Française Des Jeux 1 45 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 1

Mountains classification 1 Benoît Daeninck (Fra) Roubaix Lille Metropole 39 pts 2 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 31 3 Thibault Pinot (Fra) Française Des Jeux 21 4 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 20 5 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 15 6 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 11 7 Geoffrey Soupe (Fra) French National Espoirs Team 10 8 Johann Tschopp (Swi) BBox Bouygues Telecom 10 9 Arnaud Courteille (Fra) French National Espoirs Team 10 10 Tejay Van Garderen (USA) Team HTC - Columbia 7 11 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 7 12 Jan Bakelants (Bel) Omega Pharma-Lotto 5 13 Thomas Damuseau (Fra) Skil - Shimano 5 14 Yevgeniv Sladkov (Kaz) Kazakhstan National Team 5 15 Jérôme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 4 16 Wesley Kreder (Ned) Rabobank Continental 4 17 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 1 18 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 1 19 Feng Han (Chn) Skil - Shimano 1 20 Aleksejs Saramotins (Lat) Team HTC - Columbia 1

Young rider classification 1 Tejay Van Garderen (USA) Team HTC - Columbia 13:44:39 2 Thibault Pinot (Fra) Française Des Jeux 0:00:03 3 Tony Gallopin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:00:24 4 Wilco Kelderman (Ned) Rabobank Continental 0:00:31 5 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:43 6 Thomas Bonnin (Fra) French National Espoirs Team 0:00:47 7 Thomas Damuseau (Fra) Skil - Shimano 0:06:31 8 Yoann Barbas (Fra) French National Espoirs Team 0:06:39 9 Romain Bardet (Fra) French National Espoirs Team 0:07:21 10 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:08:00 11 Nicolas Capdepuy (Fra) Française Des Jeux 0:08:18 12 Moreno Hofland (Ned) Rabobank Continental 0:15:22 13 Arnaud Courteille (Fra) French National Espoirs Team 0:16:55 14 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 0:17:06 15 Nick Van Der Lijke (Ned) Rabobank Continental 0:19:57 16 Geoffrey Soupe (Fra) French National Espoirs Team 0:20:47 17 Jasper Ockeloen (Ned) Rabobank Continental 0:20:57 18 Ronan Racault (Fra) Big Mat - Auber 93 0:21:46 19 Wesley Kreder (Ned) Rabobank Continental 0:22:10 20 Khakharman Merey (Kaz) Kazakhstan National Team 0:23:18 21 Jean-Lou Païani (Fra) French National Espoirs Team 0:28:20 22 Mats Boeve (Ned) Rabobank Continental 0:35:25 23 Leigh Howard (Aus) Team HTC - Columbia 0:38:00 24 Nacer Bouhanni (Fra) Française Des Jeux 0:44:17 25 Cole House (USA) BMC Racing Team 0:44:24