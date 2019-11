Image 1 of 4 Santi Perez wins the Subida al Naranco. (Image credit: Rafa Carbonero) Image 2 of 4 Marcos García (Xacobeo Galicia) rides to seventh place. (Image credit: Rafa Gómez) Image 3 of 4 The podium of the Subida al Naranco. (Image credit: Rafa Carbonero) Image 4 of 4 Cutting the tape at the start of Subida al Naranco (Image credit: Rafa Carbonero)

Santi Pérez (La Loulé-Louletano) won the one-day Subida al Naranco race in the Northern Spain on Tuesday.

Defending champion Romain Sicard (Euskatel-Euskadi) showed his cards too early and found himself in one of the day's first breakaway, although it came to nothing.

Conversely, Perez got into a large move which proved to be the definitive escape and the he was one of the favourites to prevail in the absence of Sicard, Ezequiel Mosquera (Xacobeo Galicia) and Angel Vicioso (Andalucía Cajasur).

The nearly 30 riders quickly established a large lead, despite the efforts to reduce the advantage by Sicard's Euskatel-Euskadi teammates. The group was whittled down over the climbs as the race wore on and was reduced and to those who would fight for the win in Naranco.

As the race neared the finished it was Andrés A Antuña (Burgos 2016), Perez, Portuguese rider André Cardoso (Palmeiras), Colombian rider Luis Felipe Laverde (Colombia Es Pasion) and Italian Pasquale Muto (Miche). The last two were the first to attack although their efforts were countered by the men behind.

As Perez hit the final kilometre he hit out hard, building an eight-second lead and managing to overcome Antuña and Laverde in the final metres.

Perez finished second in the 2004 Vuelta a España, while riding for the Phonak team but later tested positive for blood doping along with teammate Tyler Hamilton and his name was removed from official results.

In 2006, he was also implicated in Operacion Puerto. After serving a ban, he returned to racing in 2007 and has since raced with small Portuguese teams.

Perez is from the Asturias region of Spain where the Subida al Naranco is held. He will now be the favourite for the five-day Vuelta Asturias stage race that begins on Wednesday.

# Rider Name (Country) Team Result 1 Santiago Pérez (Spa) Loule - Louletano 3:47:48 2 Andrés A Antuña (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 0:00:02 3 Luis Felipe Laverde (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 0:00:07 4 Andre Cardoso (Spa) Palmeiras Resort - Prio 0:00:23 5 Pasquale Muto (Ita) Miche 0:00:31 6 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 0:00:46 7 Marcos García (Spa) Xacobeo Galicia 0:00:51 8 Dalivier Ospina (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 9 Fortunato Baliani (Ita) Miche 10 José Herrada (Spa) Caja Rural 0:01:11 11 Pedro M Soeiro (Por) Loule - Louletano 0:01:19 12 Jose A G. Marchante (Spa) Andalucia Cajasur 0:01:23 13 Marco Corti (Ita) Footon-Servetto 0:01:35 14 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:01:52 15 Oscar Alvarez (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 0:02:12 16 David Gutiérrez G (Spa) Footon-Servetto 0:02:28 17 Alejandro Marques Porto (Spa) Palmeiras Resort - Prio 0:02:42 18 Fabio Duarte (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 0:02:46 19 Jon Izagirre (Spa) Orbea 0:02:53 20 Alex Norberto Cano (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 0:02:54 21 Beñat Intxausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:02:59 22 Constantino Zaballa (Spa) Loule - Louletano 0:03:19 23 David García (Spa) Xacobeo Galicia 0:04:43 24 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural 25 Diego Gallego (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 26 Damien Monier (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 27 David Livramento (Por) Palmeiras Resort - Prio 0:05:02 28 Jorge Azanza (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:05:31 29 Egoitz García (Spa) Caja Rural 30 José Carlos Lara (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 0:06:01 31 Jesús Rosendo (Spa) Andalucia Cajasur 0:07:13 32 David Blanco (Spa) Palmeiras Resort - Prio 0:08:56 33 Ezequiel Mosquera (Spa) Xacobeo Galicia 34 Antonio Cabello (Spa) Andalucia Cajasur 0:10:13 35 Manuel Ortega (Spa) Andalucia Cajasur 0:10:15 36 Angel Vicioso (Spa) Andalucia Cajasur 37 Jose Luis Roldan (Spa) Andalucia Cajasur 0:11:04 HD Luis Mas (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 0:11:57 HD Pascual Orengo (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon HD Arturo Mora (Spa) Caja Rural 0:13:47 HD Jhon E Martínez (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion HD Juan Javier Estrada (Spa) Andalucia Cajasur HD Ricardo Mestre (Por) Palmeiras Resort - Prio HD Nelson Vitorino (Por) Palmeiras Resort - Prio HD Edwin Carvajal (Col) Miche HD Iván Melero (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon HD Robinson Chalapud (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion HD Gustavo Dominguez (Spa) Xacobeo Galicia HD Giampaolo Cheula (Ita) Footon-Servetto DNF Pedro Lopes (Por) Loule - Louletano DNF Gustavo Cesar Veloso (Spa) Xacobeo Galicia DNF Nico Sijmens (Bel) Cofidis, Le Credit E DNF Pablo Urtasun (Spa) Euskaltel - Euskadi DNF Eloy Carral (Spa) Selección Española DNF Daniel Allonca (Spa) Selección Española DNF Jesús Merino Criado (Spa) Selección Española DNF Jonathan Perdiguero (Spa) Selección Española DNF Luis Silva (Por) Palmeiras Resort - P DNF Javier Aramendia (Spa) Euskaltel - Euskadi DNF Johnnie Walker (Aus) Footon-Servetto DNF Thomas Patricks Faiers (GBr) Footon-Servetto DNF Gonzalo Rabuñal (Spa) Xacobeo Galicia DNF Alberto Fernandez (Spa) Xacobeo Galicia DNF Raúl Santamarta (Spa) Burgos 2016 - Castil DNF Enrique Mata (Spa) Footon-Servetto DNF Andoni Blazquez (Spa) Orbea DNF Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi DNF Mikel Ilundain (Spa) Orbea DNF Jonathan Castroviejo (Spa) Euskaltel - Euskadi DNF Ricardo García (Spa) Orbea DNF Miguel Minguez (Spa) Euskaltel - Euskadi DNF Javier Etxarri (Spa) Selección Española DNF Rubén Reig (Spa) Caja Rural DNF Oleg Chuzhda (Ukr) Caja Rural DNF Gorka Izaguirre (Spa) Euskaltel - Euskadi DNF David Gutiérrez P (Spa) Footon-Servetto DNF Pedro Merino (Spa) Footon-Servetto DNF Tristan Valentin (Fra) Cofidis, Le Credit E DNF Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Le Credit E DNF Pablo Lechuga (Spa) Andalucia Cajasur DNF Adrián Saez (Spa) Orbea DNF Aritz Etxebarria (Spa) Orbea DNF Xabier Zabalo (Spa) Orbea DNF Mikel Landa (Spa) Orbea DNF Manuel Anton (Spa) Burgos 2016 - Castil DNF Gustavo Rodríguez (Spa) Xacobeo Galicia DNF Michal Kwiatkowski (Pol) Caja Rural DNF Alberto Morras (Spa) Selección Española DNF Celestino Pinho (Por) Loule - Louletano DNF Bruno Pinto (Por) Loule - Louletano DNF Remi Cusin (Fra) Cofidis, Le Credit E DNF Roberto Cesaro (Ita) Miche DNF Tomás Metcalfe (GBr) Palmeiras Resort - P DNF Tiago Silva (Por) Loule - Louletano DNF Bruno Saraiva (Por) Loule - Louletano DNF Rubén García (Spa) Caja Rural DNF Daniel Plaza (Spa) Selección Española DNF Ricardo Nuño (Spa) Selección Española DNF Volodymir Zagordoniy (Ukr) Miche DNF Krzyszcof Szczawinski (Pol) Miche DNF Juan Forero (Col) Cafe De Colombia - C

Sprint 1 - Valdesoto # Rider Name (Country) Team Result 1 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 4 pts 2 Andre Cardoso (Spa) Palmeiras Resort - Prio 2 3 Manuel Ortega (Spa) Andalucia Cajasur 1

Sprint 2 - La Felguera # Rider Name (Country) Team Result 1 Oscar Alvarez (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 4 pts 2 Pasquale Muto (Ita) Miche 2 3 Andre Cardoso (Spa) Palmeiras Resort - Prio 1

Sprint 3 - Sama de Langreo # Rider Name (Country) Team Result 1 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 4 pts 2 Egoitz García (Spa) Caja Rural 2 3 David García (Spa) Xacobeo Galicia 1

KOM - La Gargantada # Rider Name (Country) Team Result 1 Edwin Carvajal (Col) Miche 6 pts 2 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 4 3 Pasquale Muto (Ita) Miche 2 4 Andre Cardoso (Spa) Palmeiras Resort - Prio 1

KOM - Alto de Orlé # Rider Name (Country) Team Result 1 Pedro M Soeiro (Por) Loule - Louletano 6 pts 2 Andrés A Antuña (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 4 3 José Herrada (Spa) Caja Rural 2 4 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 1

KOM - Santo Emiliano # Rider Name (Country) Team Result 1 Luis Felipe Laverde (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 10 pts 2 José Herrada (Spa) Caja Rural 7 3 Gustavo Cesar Veloso (Spa) Xacobeo Galicia 5 4 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 3 5 Juan Forero (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 2 6 Dalivier Ospina (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 1

KOM - El Padrún # Rider Name (Country) Team Result 1 Pedro M Soeiro (Por) Loule - Louletano 10 pts 2 José Herrada (Spa) Caja Rural 7 3 Egoitz Garcia (Spa) Caja Rural 5 4 Alejandro Marques Porto (Spa) Palmeiras Resort - Prio 3 5 Luis Felipe Laverde (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 2 6 Fortunato Baliani (Ita) Miche 1

KOM - La Manzaneda # Rider Name (Country) Team Result 1 Luis Felipe Laverde (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 10 pts 2 Andre Cardoso (Spa) Palmeiras Resort - Prio 7 3 Santiago Pérez (Spa) Loule - Louletano 5 4 Pasquale Muto (Ita) Miche 3 5 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 2 6 José Herrada (Spa) Caja Rural 1

KOM - El Naranco # Rider Name (Country) Team Result 1 Santiago Pérez (Spa) Loule - Louletano 16 pts 2 Andrés A Antuña (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 12 3 Luis Felipe Laverde (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 10 4 Andre Cardoso (Spa) Palmeiras Resort - Prio 8 5 Pasquale Muto (Ita) Miche 6 6 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 4 7 Marcos Garcia (Spa) Xacobeo Galicia 3 8 Dalivier Ospina (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 2 9 Fortunato Baliani (Ita) Miche 1