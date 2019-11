Image 1 of 2 Diego Rosa (Team Sky) in the leader's jersey at Coppi e Bartali (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 2 Diego Rosa (Team Sky) in the leader's jersey at Coppi e Bartali (Image credit: Bettini Photo)

Jan Tratnik (CCC Sprandi) won the finale stage 4 time trial at Settimana Internazionale Coppi e Bartali on Sunday. He won the 12.5km course from Fiorano Modenese to Montegibbio in 19:22 beating race leader Diego Rosa (Team Sky) by 28 seconds and Victor de la Parte (Movistar) by 32 seconds.

Rosa's time was enough to secure the overall title at the four-day, five-stage race beating nearest rival Bauke Mollema (Trek-Segafredo) by 20 seconds and third placed Richard Carapaz (Movistar Team) by over a minute.

"After a bad day on the mountain stage, I switched my focus to this TT. The course suited me, since it was quite similar to world championships in Bergen where I finished 10th. The climb in the end was a little bit shorter than in Norway, but it was also very steep and hard. I gave my maximum effort, I had good legs and everything went perfectly," Tratnik said after his win.

"This victory means a lot to me. Last year I made a big progress in terms of my time trialling skills and our team had a huge part in it. Thus, today's win is not only mine but the entire squad's. It was a special day for me for another reason – my family travelled 500 kilometres to watch me race and win. It made that victory even sweeter."





The British WorldTour team took a second win on stage 3 after Chris Lawless won the sprint, before Rosa completed the dominant performance by winning the overall. The Italian finished 20 seconds clear of Bauke Mollema (Trek Segafredo) in second with Richard Carapaz (Movistar) in third.





"Ahead of the time trial we knew there were only seven seconds back to Mollema who is a strong guy. But Diego put in a super performance - it's really fantastic for him. But also Pavel too. He won the young rider jersey and fourth overall is really good. Jonathan did a good TT today too. It's been a nice week with the guys. Yesterday we got the victory with Chris and his first win as a professional, and also the TTT on Thursday.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 0:19:22 2 Diego Rosa (Ita) Team Sky 0:00:28 3 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team 0:00:32 4 Koen Bouwmam (Ned) LottoNL-Jumbo 0:00:40 5 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 0:00:41 6 Neilson Powless (USA) LottoNL-Jumbo 0:00:46 6 Pavel Sivakov (Rus) Team Sky 8 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 0:00:47 9 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 0:00:52 9 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 11 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 0:00:56 11 Jonathan Dibben (GBr) Team Sky 13 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:00:57 14 Thomas Degand (Bel) Wanty-Groupe Gobert 0:00:59 15 Lawson Craddock (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:01:02 16 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 0:01:03 16 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 18 Kamil Gradek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:01:05 18 Romain Hardy (Fra) Fortuneo-Samsic 20 Enrico Battaglin (Ita) LottoNL-Jumbo 0:01:06 21 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 0:01:07 22 Rafael Valls Ferri (Spa) Movistar Team 0:01:09 23 Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:01:10 23 Paolo Totò (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 25 Edward Dunbar (Irl) Aqua Blue Sport 0:01:13 25 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 27 Amaro Antunes (Por) CCC Sprandi Polkowice 0:01:14 28 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 0:01:15 28 Lawrence Warbasse (USA) Aqua Blue Sport 30 Mark Christian (GBr) Aqua Blue Sport 0:01:16 31 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:01:17 32 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:01:19 33 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 0:01:20 34 Nikolay Mihaylov (Bul) Delko Marseille Provence KTM 0:01:22 34 Guillaume Martin (Fra) Wanty-Groupe Gobert 36 Pascal Eenkhoorn (Ned) LottoNL-Jumbo 0:01:23 36 Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Groupe Gobert 36 William Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 39 Brendan Canty (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:01:24 40 James Oram (NZl) One Pro Cycling 0:01:29 40 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 42 Javier Moreno Bazan (Spa) Delko Marseille Provence KTM 0:01:33 42 Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko Marseille Provence KTM 44 Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:01:36 45 Ludovic Robeet (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 0:01:38 45 Danilo Celano (Ita) Caja Rural-Seguros RGA 47 Ivan Sosa (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:01:39 47 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 49 Marc Barnardinet (Ita) Amore & Vita-Prodir 0:01:40 50 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:01:42 51 Alberto Amici (Ita) Biesse Carrera Gavardo 0:01:43 52 Thomas Baylis (GBr) One Pro Cycling 0:01:45 53 Karol Domagalski (Pol) One Pro Cycling 0:01:46 53 Maxime Bouet (Fra) Fortuneo-Samsic 53 Mateusz Taciak (Pol) CCC Sprandi Polkowice 53 Daan Olivier (Ned) LottoNL-Jumbo 57 Sébastien Delfosse (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 0:01:49 57 Nicola Gaffurini (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 59 Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team 0:01:50 60 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:51 60 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 60 Fabien Doubey (Fra) Wanty-Groupe Gobert 63 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 0:01:52 64 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Groupe Gobert 0:01:53 64 Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott 66 Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi Polkowice 0:01:55 66 Brice Feillu (Fra) Fortuneo-Samsic 68 Alex Aranburu Deba (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:59 69 Paul Martens (Ger) LottoNL-Jumbo 0:02:01 70 Marco Minnaard (Ned) Wanty-Groupe Gobert 0:02:02 71 Damiano Cunego (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:02:04 71 Kim Magnusson (Swe) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 73 Edoardo Zardini (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:02:05 73 Hayden McCormick (NZl) One Pro Cycling 75 Logan Owen (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:02:07 76 Jon Irisarri Rincon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:08 76 Dimitri Peyskens (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 76 Christofer Jurado Lopez (Pan) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 79 Alessandro Fedeli (Ita) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 0:02:09 80 Thomas Deruette (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 0:02:10 81 Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport 0:02:11 82 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo 0:02:12 83 Christopher Lawless (GBr) Team Sky 0:02:13 83 Antoine Warnier (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 83 Remy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 86 Omer Goldshtein (Isr) Israel Cycling Academy 0:02:14 86 German Nicolas Tivani Perez (Arg) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 88 Rafael Reis (Por) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:16 89 Manuel Senni (Ita) Bardiani CSF 0:02:17 89 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 91 Alex Frame (NZl) Trek-Segafredo 0:02:21 92 Federico Zurlo (Ita) Mstina Focus 0:02:22 92 Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 92 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 95 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 0:02:23 95 Colin Chris Stüssi (Swi) Amore & Vita-Prodir 97 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:02:25 97 Enrico Logica (Ita) Biesse Carrera Gavardo 97 Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 97 Gregory Daniel (USA) Trek-Segafredo 101 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 0:02:26 101 Daniel Pearson (GBr) Aqua Blue Sport 103 Patryk Stosz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:02:27 104 Joan Bou Company (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:02:29 104 Michele Gazzarra (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 106 Sepp Kuss (USA) LottoNL-Jumbo 0:02:30 106 Tyler Williams (USA) Israel Cycling Academy 108 Peter Williams (GBr) One Pro Cycling 0:02:31 108 Emil Dima (Rom) Mstina Focus 110 Luke Rowe (GBr) Team Sky 0:02:35 111 Michal Paluta (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:02:36 111 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 113 Mirko Trosino (Ita) Amore & Vita-Prodir 0:02:37 113 Julien Mortier (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 115 Awet Andemeskel (Eri) Israel Cycling Academy 0:02:40 115 Fabio Mazzucco (Ita) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 117 Niccolo' Salvietti (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 0:02:41 118 Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo-Samsic 0:02:42 119 Michele Scartezzini (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 0:02:45 120 Simone Ravanelli (Ita) Biesse Carrera Gavardo 0:02:47 120 Iuri Filosi (Ita) Delko Marseille Provence KTM 122 Simone Ponzi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:02:48 123 Luis Lemus (Mex) Israel Cycling Academy 0:02:51 124 Leonardo Basso (Ita) Team Sky 0:02:52 124 Calvin Watson (Aus) Aqua Blue Sport 126 Jake Kelly (GBr) One Pro Cycling 0:02:55 127 Davide Gabburo (Ita) Amore & Vita-Prodir 0:02:57 128 Antonio Zullo (Ita) Amore & Vita-Prodir 0:02:58 128 Nelson Andres Soto Martinez (Col) Caja Rural-Seguros RGA 130 Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:03:02 131 Juan Jose Lobato (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:03:06 132 Andrea Zanardini (Ita) Biesse Carrera Gavardo 0:03:09 133 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Israel Cycling Academy 0:03:10 134 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:03:13 135 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 0:03:14 136 Jérôme Baugnies (Bel) Wanty-Groupe Gobert 0:03:21 137 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 0:03:24 137 Sondre Enger (Nor) Israel Cycling Academy 139 Maris Bogdanovic (Lat) Amore & Vita-Prodir 0:03:30 140 Franklin Six (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 0:03:32 141 Riccardo Stacchiotti (Ita) Mstina Focus 0:03:46 142 Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:03:48 143 Floryan Arnoult (Fra) Trevigiani Phonix-Hemus 1896 0:03:50 144 Marco Coledan (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:03:54 145 Luca Colnaghi (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 0:03:58 146 Enrico Salvador (Ita) Biesse Carrera Gavardo 0:04:01 146 Evgeny Kobernyak (Rus) Gazprom-Rusvelo 148 Vlad-Nicolae Dobre (Rom) Mstina Focus 0:04:03 149 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo 0:04:06 150 Emils Liepins (Lat) One Pro Cycling 0:04:09 151 Mattia Marcelli (Ita) Mstina Focus 0:04:32 152 Federico Orlandi (Ita) Biesse Carrera Gavardo 0:04:34 153 Sam Bewley (NZl) Mitchelton-Scott 0:04:53 154 Nicolas Marini (Ita) Mstina Focus 0:04:58 155 Michael Carbel (Den) Fortuneo-Samsic 0:05:03 156 Iltjan Nika (Alb) Amore & Vita-Prodir 0:05:26 156 Attilio Viviani (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega DNS Casper Pedersen (Den) Aqua Blue Sport OTL Manuel Peñalver Aniorte (Spa) Trevigiani Phonix-Hemus 1896