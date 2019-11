Image 1 of 45 ISD-Neri take their turn at the front of the peloton (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 45 Francesco Chicchi (Liquigas-Doimo) and Mattia Gavazzi (Colnago - CSF Inox) sprint to the finish line. (Image credit: Patrik Pátek) Image 3 of 45 Martin Mares (PSK Whirlpool - Author), center. (Image credit: Patrik Pátek) Image 4 of 45 Riccardo Ricco' (Ceramica Flaminia) (Image credit: Patrik Pátek) Image 5 of 45 Leopold König (PSK Whirlpool - Author) (Image credit: Patrik Pátek) Image 6 of 45 Daniele Callegarin leads his CDC Cavaliere teammates (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 45 Stanislav Kozubek (PSK Whirlpool - Author) (Image credit: Patrik Pátek) Image 8 of 45 Michael Rassmussen (Miche) in action. (Image credit: Patrik Pátek) Image 9 of 45 Michael Rassmussen, center, and his Miche teammates are presented prior to the stage. (Image credit: Patrik Pátek) Image 10 of 45 Leopold König (PSK Whirlpool - Author) receives medical attention. (Image credit: Patrik Pátek) Image 11 of 45 Emanuele Sella (Carmiooro-NGC) (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 45 Tecnofilm-Betonexpressz is presented in Italy (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 45 The peloton flash past the start/finish area (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 45 Jose Rujano (ISD-Neri) before the start (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 45 Francesco Chicci (Liquigas-Doimo) at the start of a good day for the Italian (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 45 Lampre-Farnese Vini (Image credit: Bettini Photo) Image 17 of 45 Leopold König (PSK Whirlpool - Author) in an ambulance. (Image credit: Patrik Pátek) Image 18 of 45 A spectator captures the peloton (Image credit: Bettini Photo) Image 19 of 45 Francesco Chicchi (1st, Liquigas-Doimo), Roberto Ferrari (3rd, De Rosa-Stac Plastic) and Mattia Gavazzi (2nd, Colnago-CSF Inox) (Image credit: Bettini Photo) Image 20 of 45 Riccardo Riccò (Ceramica Flaminia) with his young son, Alessandro (Image credit: Bettini Photo) Image 21 of 45 Mattia Gavazzi (Colnago-CSF Inox) (Image credit: Bettini Photo) Image 22 of 45 The diminutive Jose Rujano (ISD-Neri) lifts his equally small machine after signing on (Image credit: Bettini Photo) Image 23 of 45 Commitment: Chicchi was still lunging well after the line had passed. (Image credit: Sirotti) Image 24 of 45 Riccardo Riccò (Ceramica Flaminia) makes his return to competition (Image credit: Bettini Photo) Image 25 of 45 Chicchi (Liquigas-Doimo) won with a perfectly played sprint (Image credit: Bettini Photo) Image 26 of 45 A gripping start to the Settimana Internazionale Coppi e Bartali (Image credit: Bettini Photo) Image 27 of 45 Francesco Chicchi (Liquigas-Doimo) collects the first leader's jersey (Image credit: Bettini Photo) Image 28 of 45 Sorry Mattia, I'll be taking this one: Francesco Chicchi (Liquigas-Doimo) gets another season win (Image credit: Bettini Photo) Image 29 of 45 The sprint approaches its photo-finish (Image credit: Bettini Photo) Image 30 of 45 Francesco Chicchi (Liquigas-Doimo) and Mattia Gavazzi (Colnago-CSF Inox) go mano-a-mano (Image credit: Bettini Photo) Image 31 of 45 Francesco Chicchi (Liquigas-Doimo) winds down after his win (Image credit: Bettini Photo) Image 32 of 45 Gavazzi seemed to think he'd grabbed the win, but the photo revealled Francesco Chicchi (Liquigas-Doimo) as the victor (Image credit: Bettini Photo) Image 33 of 45 Riccardo Riccò (Ceramica Flaminia) signs on for his first race since serving a two-year ban for doping (Image credit: Bettini Photo) Image 34 of 45 Mattia Gavazzi (2nd, Colnago-CSF Inox), Francesco Chicchi (1st, Liquigas-Doimo) and Roberto Ferrari (3rd, De Rosa-Stac Plastic) (Image credit: Bettini Photo) Image 35 of 45 The finish in Italy (Image credit: Sirotti) Image 36 of 45 Francesco Chicchi (Liquigas-Doimo) wins stage 1a at Coppi e Bartali (Image credit: Sirotti) Image 37 of 45 Gavazzi gesticulates, but Chicchi claims it (Image credit: Sirotti) Image 38 of 45 Chicchi gets it! (Image credit: Sirotti) Image 39 of 45 Francesco Chicchi (Liquigas-Doimo) wins a tight final sprint (Image credit: Sirotti) Image 40 of 45 Francesco Chicchi (Liquigas-Doimo) (Image credit: Sirotti) Image 41 of 45 Winners are grinners: Francesco Chicchi (Liquigas-Doimo) (Image credit: Sirotti) Image 42 of 45 Francesco Chicchi (Liquigas-Doimo) on the podium (Image credit: Sirotti) Image 43 of 45 The Coppi e Bartali peloton during stage 1a (Image credit: Sirotti) Image 44 of 45 Francesco Chicchi (Liquigas-Doimo) and Mattia Gavazzi (Colnago-CSF Inox) lunge desperately for the line (Image credit: Sirotti) Image 45 of 45 Peloton-eye view of Chicchi's win (Image credit: Sirotti)

Francesco Chicchi (Liquigas-Doimo) added to an already impressive season as he took a tightly contested sprint on stage 1a of the Settimana Internazionale Coppi e Bartali on Tuesday morning.

Chicchi had just enough of his front tyre over the line to deny Colnago-CSF Inox's Mattia Gavazzi. Roberto Ferrari (De Rosa-Stac Plastic) secured third place at the end of the 81.2 kilometre circuit race.

By virtue of his stage victory, Chicchi also claimed the first leader's jersey of the five-stage event. He will head into Tuesday's afternoon stage (1b) with a two second lead over Gavazzi, and a four second advantage over Ferrari.

The stage, which marked Riccardo Riccò's (Ceramica Flaminia) return to competition after his two-year doping ban, had seen the peloton remain intact for much of the eight circuits around the town of Riccione.

An gradual increase in speed throughout each lap ensured any escape attempts around the back end of the course had been recovered by the end of each lap.

The peloton entered the final approach to the line with Liquigas-Doimo leading-out for Chicchi, who, despite a tight contest with Gavazzi, was able to make good on his teammates' efforts.

Full Results 1 Francesco Chicchi (Ita) Liquigas-Doimo 1:56:50 2 Mattia Gavazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 3 Roberto Ferrari (Ita) De Rosa - Stac Plastic 4 Marko Kump (Slo) Adria Mobil 5 André Schulze (Ger) PSK Whirlpool - Author 6 Andrea Grendene (Ita) Lampre-Farnese Vini 7 Sebastian Siedler (Ger) Vorarlberg - Corratec 8 Paride Grillo (Ita) Carmiooro NGC 9 Giovanni Visconti (Ita) ISD - Neri 10 Alberto Loddo (Ita) Androni Giocattoli 11 Enrico Rossi (Ita) Ceramica Flaminia 12 Davide Cimolai (Ita) Liquigas-Doimo 13 Oscar Grau (Spa) Burgos 2016 - Castilla y Leon 14 Roberto Cesaro (Ita) Miche 15 Rafai Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 16 Dmytro Grabovskyy (Ukr) ISD - Neri 17 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 18 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 19 Yuri Metlushenko (Ukr) Amore & Vita - Conad 20 Martin Mares (Cze) PSK Whirlpool - Author 21 Thomas Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 22 Cristiano Salerno (Ita) De Rosa - Stac Plastic 23 Daniele Righi (Ita) Lampre-Farnese Vini 24 Mauro Finetto (Ita) Liquigas-Doimo 25 Manuel Anton (Spa) Burgos 2016 - Castilla y Leon 26 Andreas Dietziker (Swi) Vorarlberg - Corratec 27 Reto Hollenstein (Swi) Vorarlberg - Corratec 28 Simon Clarke (Aus) ISD - Neri 29 Frantisek Kloucek (Cze) PSK Whirlpool - Author 30 Didac Ortega (Spa) Acqua & Sapone 31 Hubert Schwab (Swi) Vorarlberg - Corratec 32 Bostjan Rezman (Slo) Zheroquadro Radenska 33 Santo Anza (Ita) Ceramica Flaminia 34 Riccardo Ricco' (Ita) Ceramica Flaminia 35 Paolo Ciavatta (Ita) Acqua & Sapone 36 Damiano Caruso (Ita) De Rosa - Stac Plastic 37 Francesco Ginanni (Ita) Androni Giocattoli 38 Simone Ponzi (Ita) Lampre-Farnese Vini 39 Oliver Zaugg (Swi) Liquigas-Doimo 40 Emanuele Sella (Ita) Carmiooro NGC 41 Matteo Montaguti (Ita) De Rosa - Stac Plastic 42 Giampaolo Caruso (Ita) Ceramica Flaminia 43 Raul Santamarta (Spa) Burgos 2016 - Castilla y Leon 44 Adriano Malori (Ita) Lampre-Farnese Vini 45 Matej Gnezda (Slo) Adria Mobil 46 Diego Gallego Arnaiz (Spa) Burgos 2016 - Castilla y Leon 47 Sergio Pardilla Bellon (Spa) Carmiooro NGC 48 Edwin Carvajal Jaramillo (Col) Miche 49 David Tratnik (Slo) Zheroquadro Radenska 50 Riccardo Chiarini (Ita) De Rosa - Stac Plastic 51 Vladislav Borisov (Rus) Amore & Vita - Conad 52 Pasquale Muto (Ita) Miche 53 Stefano Borchi (Ita) De Rosa - Stac Plastic 54 Tiziano Dall'antonia (Ita) Liquigas-Doimo 55 Fortunato Baliani (Ita) Miche 56 Luca Pierfelici (Ita) Acqua & Sapone 57 Tomaz Nose (Slo) Adria Mobil 58 Luca Ascani (Ita) CDC - Cavaliere 59 Francesco Gavazzi (Ita) Lampre-Farnese Vini 60 Andrea Noe (Ita) Ceramica Flaminia 61 Ruslan Pydgornyy (Ukr) ISD - Neri 62 Volodymyr Starchyk (Ukr) Amore & Vita - Conad 63 Alessandro Mauro Vanotti (Ita) Liquigas-Doimo 64 Ivan Santaromita (Ita) Liquigas-Doimo 65 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 66 Cayet Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 67 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Farnese Vini 68 Luca Zanasca (Ita) CDC - Cavaliere 69 Alessandro Bisolti (Ita) Colnago - CSF Inox 70 Massimiliano Gentili (Ita) Ceramica Flaminia 71 Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 72 Martin Schöffmann (Aut) Vorarlberg - Corratec 73 Nicholas Sanderson (Aus) Amore & Vita - Conad 74 Roberto De Patre (Ita) Acqua & Sapone 75 Blaz Jarc (Slo) Adria Mobil 76 Stanislav Kozubek (Cze) PSK Whirlpool - Author 77 Gregory Obando Brenes (CRc) Burgos 2016 - Castilla y Leon 78 Clemens Fankhauser (Aut) Vorarlberg - Corratec 79 Marino Palandri (Ita) Adria Mobil 80 Bernardo Colex Tepoz (Mex) Amore & Vita - Conad 81 Pavel Kochetkov (Rus) Zheroquadro Radenska 82 Alessandro Spezialetti (Ita) Lampre-Farnese Vini 83 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 84 Leonardo Bertagnolli (Ita) Androni Giocattoli 85 Oleksandr Kvachuk (Ukr) ISD - Neri 86 Eugenio Loria (Ita) CDC - Cavaliere 87 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 88 José Rujano Guillen (Ven) ISD - Neri 89 Bartosz Huzarski (Pol) ISD - Neri 90 Jaroslaw Dabrowski (Pol) Amore & Vita - Conad 91 Rubens Bertogliati (Swi) Androni Giocattoli 92 Tomas Buchacek (Cze) PSK Whirlpool - Author 93 Davide D'Angelo (Ita) CDC - Cavaliere 94 Enrico Zen (Ita) Colnago - CSF Inox 95 Giuseppe Muraglia (Ita) CDC - Cavaliere 96 Ruggero Marzoli (Ita) Acqua & Sapone 97 Marcello Pavarin (Ita) Colnago - CSF Inox 98 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 99 Edoardo Girardi (Ita) Ceramica Flaminia 100 Leopold Konig (Cze) PSK Whirlpool - Author 101 Kristjan Fajt (Slo) Adria Mobil 102 Sebastien Fournet Fayard (Fra) Carmiooro NGC 103 Roberto Antonio Richeze (Arg) Betonexpressz 2000 - Universal Caffe 104 Matija Kvasina (Cro) Zheroquadro Radenska 105 Daniele Callegarin (Ita) CDC - Cavaliere 106 Oscar Gatto (Ita) ISD - Neri 107 Alberto Di Lorenzo (Ita) Zheroquadro Radenska 108 Martin Hebik (Cze) PSK Whirlpool - Author 109 Walter Proch (Ita) Betonexpressz 2000 - Universal Caffe 110 Antonio Quadranti (Ita) Carmiooro NGC 111 Jure Golcer (Slo) De Rosa - Stac Plastic 112 Konstantin Volik (Uzb) Amore & Vita - Conad 113 Luca Celli (Ita) Ceramica Flaminia 114 Petr Bencik (Cze) PSK Whirlpool - Author 115 Uros Murn (Slo) Adria Mobil 116 Matic Strgar (Slo) Vorarlberg - Corratec 117 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Doimo 118 Claudio Corioni (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:00:20 119 Davide Bonucelli (Ita) CDC - Cavaliere 0:00:24 120 Silvère Ackermann (Swi) Vorarlberg - Corratec 0:00:30 121 Michael Rasmussen (Den) Miche 122 Bernardo Riccio (Ita) CDC - Cavaliere 0:00:34 123 Serhy Hrechyn (Ukr) Amore & Vita - Conad 0:00:36 124 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Carmiooro NGC 0:00:38 125 Andrea Tonti (Ita) Carmiooro NGC 126 Eric Berthou (Fra) Carmiooro NGC 0:01:10 127 Ivan Melero Coco (Spa) Burgos 2016 - Castilla y Leon 0:02:23 128 Tamas Lengyel (Hun) Betonexpressz 2000 - Universal Caffe 129 Gabor Fejes (Hun) Betonexpressz 2000 - Universal Caffe 130 Rida Cador (Hun) Betonexpressz 2000 - Universal Caffe 131 Adriano Angeloni (Ita) Betonexpressz 2000 - Universal Caffe 132 David Francisco Delgado (Spa) Burgos 2016 - Castilla y Leon 133 Gianluca Coletta (Ita) Betonexpressz 2000 - Universal Caffe 134 Jan Tratnik (Slo) Zheroquadro Radenska 135 Guillermo Rubens Bongiorno (Arg) Zheroquadro Radenska 136 Manuele Caddeo (Ita) Zheroquadro Radenska 137 Filippo Savini (Ita) Colnago - CSF Inox 138 Ruslan Ivanov (Mda) Betonexpressz 2000 - Universal Caffe 139 Luigi Gitto (Ita) Miche 140 Jure Zagar (Slo) Adria Mobil 0:04:56 HD Leopoldo Rocchetti (Ita) Miche DNF Michele Gaia (Ita) Colnago - CSF Inox