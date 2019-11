Image 1 of 11 Podium (L-R): Michele Scarponi (Androni Giocattoli), Riccardo Ricco' (Ceramica Flaminia) and Matteo Carrara (Vacansoleil Pro Cycling Team) (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 11 Podium (L-R): Michele Scarponi (Androni Giocattoli), Riccardo Ricco' (Ceramica Flaminia) and Matteo Carrara (Vacansoleil Pro Cycling Team) (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 11 Riccardo Ricco' (Ceramica Flaminia) lifts his first trophy since returning from suspension. (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 11 Riccò lets everyone know who won (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 11 Michele Scarponi (Androni Giocattoli) continues to lead the general classification. (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 11 Riccardo Riccò (Ceramica Flaminia) lost ground on GC today due to a split in the final lap of the circuit. (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 11 Riccardo Riccò (Ceramica Flaminia) wins stage three at the Settimana Lombarda (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 11 Riccò beat Michele Scarponi to win stage three at the Settimana Lombarda (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 11 Riccò celebrates his first win (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 11 Riccardo Riccò (Ceramica Flaminia) is in pain after his first win (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 11 Riccardo Ricco (Ceramica Flaminia) on the attack with Domenico Pozzivivo (Colnago) (Image credit: Sirotti)

Riccardo Riccò (Ceramica Flaminia) has won his first race since serving his ban for doping, taking the third stage of the Settimana Lombarda race in Lumezzane in northern Italy.

Riccò beat Michele Scarponi (Androni Giocattoli) and Matteo Carrara (Vacansoleil) on the uphill finish after an early break by nine riders was caught just four kilometres from the line. Scarponi still leads overall, 17 seconds ahead of Riccò. Carrara is third at 18 seconds.

Ricco hadn't won a race since the 2008 Tour de France but that victory was cancelled from the record because of his positive for CERA. His last win still on his palmares was a stage at the 2008 Giro d'Italia

"I knew I was on form and that the finish suited me. I want to thank my all teammates because, like in every race I've contested so, they all rode for me, so this is also their victory," Riccò told Tuttobiciweb.

"I haven't put my arms to celebrate a win for a while and it’s great to have finally done it again. I always race to win whenever I pin a number on my back and sometimes it works out.… I started my sprint with just a hundred metres to go because if you go too early on finishes like this you die and don’t make it. I chose the right moment, had the legs and think I won it pretty easily."

Riccò was asked about the news of Vania Rossi's B sample resulting negative for CERA. Despite the Italian Olympic Committee saying they still plan to investigate the case and the strained relationships between Riccò and Rossi, he insisted it was good news. He also made it clear he will be trying to win the overall classification at the Settimana Lombarda.

"I was indirectly involved and yesterday's news was really pleasing and my win completes a good moment," Riccò said. "Now we'll see what happens in the rest of the race. It ends on Monday, it's not over yet."





Full Results 1 Riccardo Ricco' (Ita) Ceramica Flaminia 2:48:52 2 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 3 Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil Pro Cycling Team 4 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 5 Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank 6 Luca Zanasca (Ita) CDC - Cavaliere 7 Riccardo Chiarini (Ita) De Rosa - Stac Plastic 8 Bartosz Huzarski (Pol) ISD - Neri 9 Fortunato Baliani (Ita) Miche 10 Alessandro Bisolti (Ita) Colnago - CSF Inox 11 Andreas Dietziker (Swi) Vorarlberg - Corratec 12 Johann Tschopp (Swi) Bbox Bouygues Telecom 0:00:10 13 Tomasz Marczynski (Pol) CCC Polsat Polkowice 14 Simone Stortoni (Ita) Colnago - CSF Inox 15 Jaroslaw Dabrowski (Pol) Amore & Vita - Conad 16 Hubert Schwab (Swi) Vorarlberg - Corratec 17 Emanuele Sella (Ita) CarmioOro NGC 0:00:15 18 Nicolas Schnyder (Swi) Price - Custom Bikes 0:00:20 19 Didac Ortega (Spa) Acqua & Sapone 20 Jose' Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 21 Matteo Montaguti (Ita) De Rosa - Stac Plastic 22 Reto Hollenstein (Swi) Vorarlberg - Corratec 23 Giovanni Bernaudeu (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:00:23 24 Joeri Adams (Bel) Rabobank 25 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 26 Sergio Pardilla Bellon (Spa) CarmioOro NGC 27 Volodymyr Starchyk (Ukr) Amore & Vita - Conad 28 Elias Schmaeh (Swi) Price - Custom Bikes 29 Edwin Carvajal (Col) Miche 30 Carlos Jose' Ochoa (Ven) Androni Giocattoli 0:00:33 31 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 0:00:39 32 Alessandro Colo' (Ita) ISD - Neri 33 Peter Kusztor (Hun) Atlas Personal - BMC 0:00:41 34 Bostjan Rezman (Slo) Zheroquadro Radenska 0:00:46 35 Rafai Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 36 Anthony Charteau (Fra) Bbox Bouygues Telecom 37 Laurent Lefevre (Fra) Bbox Bouygues Telecom 38 Denys Kostyuk (Ukr) ISD - Neri 39 Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil Pro Cycling Team 40 Brice Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 41 Michal Golas (Pol) Vacansoleil Pro Cycling Team 42 Remco Broers (Ned) Rabobank 43 Pier Paolo De Negri (Ita) ISD - Neri 44 Brian Bulgac (Ned) Rabobank 45 Sergey Rudaskov (Rus) Itera-Katusha 0:00:55 46 Stanislav Volkov (Rus) Itera-Katusha 0:01:13 47 Rodriges Arguelyes (Rus) Itera-Katusha 48 Marco Cattaneo (Ita) De Rosa - Stac Plastic 49 Vladislav Borisov (Rus) Amore & Vita - Conad 50 Carlo Scognamiglio (Ita) ISD - Neri 51 Adam Sznitko (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:01:23 52 Maxim Belkov (Rus) ISD - Neri 53 Michael Stevenson (Swe) Sparebanken Vest - Ridley 0:01:31 54 Dmitriy Ignatiev (Rus) Itera-Katusha 0:01:32 55 Woutx Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 56 Marius Bernatonis (Ltu) Atlas Personal - BMC 0:01:38 57 Mattia Gavazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 58 Cameron Wurf (Aus) Androni Giocattoli 59 Andrea Noe' (Ita) Ceramica Flaminia 60 Santo Anza' (Ita) Ceramica Flaminia 61 Martin Schoffmann (Aut) Vorarlberg - Corratec 62 Christoph Sokoll (Aut) Vorarlberg - Corratec 63 Bernhard Oberholzer (Swi) Price - Custom Bikes 64 Mikhail Antonov (Rus) Itera-Katusha 65 Andi Bajc (Slo) Zheroquadro Radenska 66 Daniele Ratto (Ita) CarmioOro NGC 67 Aurelien Passeron (Fra) Meridiana Kamen Team 68 Franck Bouyer (Fra) Bbox Bouygues Telecom 69 Manuele Caddeo (Ita) Zheroquadro Radenska 0:01:49 70 Fabien Wolf (Swi) Price - Custom Bikes 71 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 72 Jasper Ockeloen (Ned) Rabobank 73 Vincenzo Garofalo (Ita) Team Nippo 0:01:52 74 Massimiliano Gentili (Ita) Ceramica Flaminia 0:02:02 75 David Tratnik (Slo) Zheroquadro Radenska 0:02:13 76 Simone Campagnaro (Ita) Miche 77 Junya Sano (Jpn) Team Nippo 78 Petr Ignatenko (Rus) Itera-Katusha 79 Guillaume Bourgeois (Swi) Atlas Personal - BMC 80 Sylwester Janiszewski (Pol) CCC Polsat Polkowice 81 Guillaume Le Floch (Fra) Bbox Bouygues Telecom 82 Michal Podlaski (Pol) Aktio Group Mostostal Pulawy 0:02:34 83 Jacek Morajko (Pol) Mroz Active Jet 84 Silvere Ackermann (Swi) Vorarlberg - Corratec 0:02:45 85 Michele Gaia (Ita) Colnago - CSF Inox 86 Luca Pierfelici (Ita) Acqua & Sapone 87 Ruggero Marzoli (Ita) Acqua & Sapone 0:02:49 88 Dmytro Krivtsov (Ukr) ISD - Neri 0:02:58 89 Ruslan Pydgornyy (Ukr) ISD - Neri 0:03:00 90 Nicola D'andrea (Ita) Meridiana Kamen Team 0:03:05 91 Lukasz Bodnar (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:03:12 92 Luigi Gitto (Ita) Miche 93 Alan Marangoni (Ita) Colnago - CSF Inox 0:03:44 94 Damiano Caruso (Ita) De Rosa - Stac Plastic 95 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 96 Paolo Ciavatta (Ita) Acqua & Sapone 97 Florian Salzinger (Ger) Atlas Personal - BMC 98 Paolo Bailetti (Ita) Ceramica Flaminia 99 Boy Van Poppel (Ned) Rabobank 100 Leonardo Giordani (Ita) Ceramica Flaminia 101 Giampaolo Caruso (Ita) Ceramica Flaminia 0:03:53 102 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 0:04:28 103 Fabio Taborre (Ita) Androni Giocattoli 104 Luca Celli (Ita) Ceramica Flaminia 105 Dariusz Batek (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:04:57 106 Geir Inge Berg (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 107 Guillaume Dessibourg (Swi) Atlas Personal - BMC 108 Sebastian Siedler (Ger) Vorarlberg - Corratec 109 Oleh Opryshko (Ukr) Amore & Vita - Conad 110 Sergio Lagana' (Ita) De Rosa - Stac Plastic 111 Rubens Bertogliati (Swi) Androni Giocattoli 0:05:07 112 Pasquale Muto (Ita) Miche 0:05:20 113 Andreas Rutishauser (Swi) Price - Custom Bikes 114 Giairo Ermeti (Ita) De Rosa - Stac Plastic 115 Roy Hegreberg (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 0:05:33 116 Filip Eidshiem (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 117 Jaroslaw Kowalczyk (Pol) Aktio Group Mostostal Pulawy 118 Pawel Cieslik (Pol) Mroz Active Jet 119 Alberto Di Lorenzo (Ita) Zheroquadro Radenska 120 Eugenio Loria (Ita) CDC - Cavaliere 121 Viesturs Luksevics (Lat) Kalev Chocolate Team - Kuota 122 Leonardo Pinizzotto (Ita) Miche 123 Nicholas Sanderson (Aus) Amore & Vita - Conad 0:06:24 124 Aristide Ratti (Ita) CarmioOro NGC 0:06:27 125 Francesco Tizza (Ita) CarmioOro NGC 126 Roberto Ferrari (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:08:19 127 Claudio Corioni (Ita) De Rosa - Stac Plastic 128 Sebastien Fournet Fayar (Fra) CarmioOro NGC 129 Moreno Hofland (Ned) Rabobank 130 Fausto Fognini (Ita) Amore & Vita - Conad 0:08:28 131 Daniele Callegarin (Ita) CDC - Cavaliere 0:08:33 132 David Locher (Swi) Price - Custom Bikes 0:08:39 133 Perrig Quemeneur (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:08:45 134 Tomasz Repinski (Pol) CCC Polsat Polkowice 135 Istvan Cziraki (Hun) Atlas Personal - BMC 0:09:11 136 Mariusz Wiesiak (Pol) Team Nippo 0:09:48 137 Alberto Loddo (Ita) Androni Giocattoli 0:11:20 138 Paride Grillo (Ita) CarmioOro NGC 139 Lukas Kalt (Swi) Price - Custom Bikes 140 Serhy Grechyn (Ukr) Amore & Vita - Conad 141 Marek Rutkiewicz (Pol) Mroz Active Jet 142 Barry Markus (Ned) Rabobank 143 Mariusz Witecki (Pol) Mroz Active Jet 144 Kamil Zielinski (Pol) CCC Polsat Polkowice 145 Stefano Usai (Ita) Meridiana Kamen Team 146 Stephane Rossetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 147 Fabio Donesana (Ita) Kalev Chocolate Team - Kuota 148 Domenico Agosta (Ita) CDC - Cavaliere 149 Ivan Boutellier (Swi) Price - Custom Bikes 150 Frode Solberg (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 151 Mateusz Taciak (Pol) Mroz Active Jet 152 Adam Wadecki (Pol) Aktio Group Mostostal Pulawy 153 Yuri Metlushenko (Ukr) Amore & Vita - Conad 154 Anders Lund (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 155 Takashi Miyazawa (Jpn) Team Nippo 156 Kazuo Inoue (Jpn) Team Nippo 157 Artur Detko (Pol) Aktio Group Mostostal Pulawy 158 Davide Torosantucci (Ita) CDC - Cavaliere 159 Robert Radosz (Pol) Aktio Group Mostostal Pulawy 160 Martin Puusepp (Est) Kalev Chocolate Team - Kuota 161 Martin Hacecky (Cze) Atlas Personal - BMC 162 Vojtech Hacecky (Cze) Atlas Personal - BMC 163 Mirko Battaglini (Ita) Team Nippo 164 Salvatore Commesso (Ita) Meridiana Kamen Team 165 Roberto De Patre (Ita) Acqua & Sapone 166 Erki Putsep (Est) Kalev Chocolate Team - Kuota DNS Danilo Andrenacci (Ita) CDC - Cavaliere DNS Blazej Janiaczyk (Pol) Mroz Active Jet DNS Piotr Osinski (Pol) Mroz Active Jet DNS Matija Kvasina (Cro) Zheroquadro Radenska DNF Raffaele Illiano (Ita) Aktio Group Mostostal Pulawy DNF Dariusz Rudnicki (Pol) Aktio Group Mostostal Pulawy DNF Kajetan Skrobich (Pol) Aktio Group Mostostal Pulawy DNF Giuseppe Muraglia (Ita) CDC - Cavaliere DNF Urmo Utar (Est) Kalev Chocolate Team - Kuota DNF Gabriel Leppik (Est) Kalev Chocolate Team - Kuota DNF Ardy Utar (Est) Kalev Chocolate Team - Kuota DNF Mariano Giallorenzo (Ita) Meridiana Kamen Team DNF Olegs Melehs (Lat) Meridiana Kamen Team DNF Juraj Ugrinic (Cro) Meridiana Kamen Team DNF Krzysztof Krzywy (Pol) Mroz Active Jet DNF Umberto Nardecchia (Ita) Team Nippo DNF Omar Sottocornola (Ita) Zheroquadro Radenska

Points 1 Riccardo Ricco' (Ita) Ceramica Flaminia 12 pts 2 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 10 3 Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil Pro Cycling Team 8 4 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 7 5 Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank 6 6 Luca Zanasca (Ita) CDC - Cavaliere 5 7 Riccardo Chiarini (Ita) De Rosa - Stac Plastic 4 8 Bartosz Huzarski (Pol) ISD - Neri 3 9 Fortunato Baliani (Ita) Miche 2 10 Alessandro Bisolti (Ita) Colnago - CSF Inox 1

KOM 1 - Cat 2, Passo del Cavallo 1 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 4 pts 2 Fortunato Baliani (Ita) Miche 2 3 Anthony Charteau (Fra) Bbox Bouygues Telecom 1

KOM 2 - Cat 2, Passo del Cavallo 1 Pasquale Muto (Ita) Miche 4 pts 2 Ruslan Pydgornyy (Ukr) ISD - Neri 2 3 Luca Celli (Ita) Ceramica Flaminia 1

KOM 3 - Cat 1, Lodrino 1 Ruslan Pydgornyy (Ukr) ISD - Neri 6 pts 2 Damiano Caruso (Ita) De Rosa - Stac Plastic 4 3 Fabio Taborre (Ita) Androni Giocattoli 2 4 Pasquale Muto (Ita) Miche 1

KOM 4 - Cat 2, Lumezzane 1 Riccardo Ricco' (Ita) Ceramica Flaminia 4 pts 2 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 2 3 Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil Pro Cycling Team 1

Teams 1 Miche 8:26:59 2 Vorarlberg - Corratec 0:00:07 3 Androni Giocattoli 0:00:30 4 Vacansoleil Pro Cycling Team 0:00:46 5 Rabobank 6 Bbox Bouygues Telecom 0:00:56 7 ISD - Neri 0:01:02 8 De Rosa - Stac Plastic 0:01:10 9 Acqua & Sapone 0:01:22 10 Amore & Vita - Conad 0:01:23 11 Colnago - CSF Inox 0:01:25 12 CarmioOro NGC 0:01:53 13 Price - Custom Bikes 0:01:58 14 Ceramica Flaminia 0:02:53 15 Itera-Katusha 0:02:58 16 CCC Polsat Polkowice 0:03:23 17 Zheroquadro Radenska 0:03:50 18 Atlas Personal - BMC 0:04:09 19 Sparebanken Vest - Ridley 0:11:38 20 Team Nippo 0:13:30 21 CDC - Cavaliere 0:13:43 22 Meridiana Kamen Team 0:15:40 23 Mroz Active Jet 0:19:04 24 Aktio Group Mostostal Pulawy 25 Kalev Chocolate Team - Kuota 0:27:50

General classification after stage 3 1 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 10:09:37 2 Riccardo Ricco' (Ita) Ceramica Flaminia 0:00:17 3 Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:00:18 4 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 0:00:26 5 Luca Zanasca (Ita) CDC - Cavaliere 0:00:36 6 Riccardo Chiarini (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:00:47 7 Fortunato Baliani (Ita) Miche 0:00:49 8 Emanuele Sella (Ita) CarmioOro NGC 0:00:57 9 Johann Tschopp (Swi) Bbox Bouygues Telecom 0:00:58 10 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:01:03 11 Bartosz Huzarski (Pol) ISD - Neri 0:01:08 12 Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank 13 Tomasz Marczynski (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:01:10 14 Jose' Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 0:01:12 15 Carlos Jose' Ochoa (Ven) Androni Giocattoli 0:01:19 16 Andreas Dietziker (Swi) Vorarlberg - Corratec 0:01:20 17 Hubert Schwab (Swi) Vorarlberg - Corratec 0:01:35 18 Simone Stortoni (Ita) Colnago - CSF Inox 0:01:36 19 Alessandro Bisolti (Ita) Colnago - CSF Inox 0:01:37 20 Matteo Montaguti (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:01:45 21 Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:01:46 22 Jaroslaw Dabrowski (Pol) Amore & Vita - Conad 0:01:54 23 Brice Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 24 Edwin Carvajal (Col) Miche 0:01:56 25 Reto Hollenstein (Swi) Vorarlberg - Corratec 0:02:00 26 Volodymyr Starchyk (Ukr) Amore & Vita - Conad 0:02:02 27 Elias Schmaeh (Swi) Price - Custom Bikes 0:02:03 28 Michal Golas (Pol) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:02:08 29 Bostjan Rezman (Slo) Zheroquadro Radenska 0:02:09 30 Peter Kusztor (Hun) Atlas Personal - BMC 0:02:16 31 Didac Ortega (Spa) Acqua & Sapone 0:02:28 32 Denys Kostyuk (Ukr) ISD - Neri 0:02:31 33 Andrea Noe' (Ita) Ceramica Flaminia 0:02:35 34 Giovanni Bernaudeu (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:02:38 35 Woutx Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:02:40 36 Maxim Belkov (Rus) ISD - Neri 0:02:44 37 Marco Cattaneo (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:02:48 38 Michael Stevenson (Swe) Sparebanken Vest - Ridley 0:02:51 39 Alessandro Colo' (Ita) ISD - Neri 0:02:54 40 Cameron Wurf (Aus) Androni Giocattoli 0:02:58 41 Carlo Scognamiglio (Ita) ISD - Neri 0:03:02 42 Adam Sznitko (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:03:05 43 Vladislav Borisov (Rus) Amore & Vita - Conad 0:03:06 44 Manuele Caddeo (Ita) Zheroquadro Radenska 0:03:07 45 Brian Bulgac (Ned) Rabobank 0:03:11 46 Dmitriy Ignatiev (Rus) Itera-Katusha 0:03:16 47 Daniele Ratto (Ita) CarmioOro NGC 0:03:18 48 Rodriges Arguelyes (Rus) Itera-Katusha 0:03:23 49 Stanislav Volkov (Rus) Itera-Katusha 50 Santo Anza' (Ita) Ceramica Flaminia 0:03:28 51 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 0:03:38 52 Massimiliano Gentili (Ita) Ceramica Flaminia 0:03:46 53 Pier Paolo De Negri (Ita) ISD - Neri 0:03:54 54 David Tratnik (Slo) Zheroquadro Radenska 0:04:05 55 Bernhard Oberholzer (Swi) Price - Custom Bikes 0:04:08 56 Vincenzo Garofalo (Ita) Team Nippo 0:04:18 57 Remco Broers (Ned) Rabobank 0:04:19 58 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 0:04:20 59 Christoph Sokoll (Aut) Vorarlberg - Corratec 0:04:22 60 Simone Campagnaro (Ita) Miche 0:04:29 61 Marius Bernatonis (Ltu) Atlas Personal - BMC 0:04:47 62 Damiano Caruso (Ita) De Rosa - Stac Plastic 63 Mattia Gavazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 0:04:48 64 Mikhail Antonov (Rus) Itera-Katusha 0:04:57 65 Jasper Ockeloen (Ned) Rabobank 0:05:03 66 Paolo Bailetti (Ita) Ceramica Flaminia 0:05:06 67 Leonardo Giordani (Ita) Ceramica Flaminia 0:05:20 68 Sylwester Janiszewski (Pol) CCC Polsat Polkowice 69 Petr Ignatenko (Rus) Itera-Katusha 0:05:22 70 Jacek Morajko (Pol) Mroz Active Jet 0:05:24 71 Giampaolo Caruso (Ita) Ceramica Flaminia 0:05:25 72 Junya Sano (Jpn) Team Nippo 0:05:29 73 Guillaume Bourgeois (Swi) Atlas Personal - BMC 0:05:33 74 Alan Marangoni (Ita) Colnago - CSF Inox 75 Dmytro Krivtsov (Ukr) ISD - Neri 0:05:50 76 Luca Celli (Ita) Ceramica Flaminia 0:06:00 77 Luca Pierfelici (Ita) Acqua & Sapone 0:06:03 78 Nicola D'andrea (Ita) Meridiana Kamen Team 0:06:06 79 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 0:06:09 80 Rubens Bertogliati (Swi) Androni Giocattoli 0:06:11 81 Boy Van Poppel (Ned) Rabobank 0:06:15 82 Lukasz Bodnar (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:06:19 83 Pasquale Muto (Ita) Miche 0:06:26 84 Fabio Taborre (Ita) Androni Giocattoli 0:06:32 85 Michal Podlaski (Pol) Aktio Group Mostostal Pulawy 0:06:51 86 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 0:07:00 87 Sergio Lagana' (Ita) De Rosa - Stac Plastic 88 Guillaume Dessibourg (Swi) Atlas Personal - BMC 0:07:17 89 Dariusz Batek (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:07:24 90 Leonardo Pinizzotto (Ita) Miche 0:07:46 91 Sebastian Siedler (Ger) Vorarlberg - Corratec 0:07:59 92 Roy Hegreberg (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 0:08:24 93 Andi Bajc (Slo) Zheroquadro Radenska 94 Sergio Pardilla Bellon (Spa) CarmioOro NGC 0:08:28 95 Nicholas Sanderson (Aus) Amore & Vita - Conad 0:08:38 96 Filip Eidshiem (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 0:08:45 97 Eugenio Loria (Ita) CDC - Cavaliere 0:08:47 98 Aristide Ratti (Ita) CarmioOro NGC 99 Joeri Adams (Bel) Rabobank 0:08:51 100 Francesco Tizza (Ita) CarmioOro NGC 0:08:55 101 Giairo Ermeti (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:09:00 102 Nicolas Schnyder (Swi) Price - Custom Bikes 0:09:04 103 Laurent Lefevre (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:09:14 104 Anthony Charteau (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:09:16 105 Rafai Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 0:10:09 106 Claudio Corioni (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:10:14 107 Perrig Quemeneur (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:10:35 108 Istvan Cziraki (Hun) Atlas Personal - BMC 0:10:37 109 Franck Bouyer (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:10:46 110 Roberto Ferrari (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:10:50 111 Daniele Callegarin (Ita) CDC - Cavaliere 0:11:00 112 Martin Schoffmann (Aut) Vorarlberg - Corratec 0:11:08 113 Aurelien Passeron (Fra) Meridiana Kamen Team 0:11:12 114 Tomasz Repinski (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:11:19 115 Silvere Ackermann (Swi) Vorarlberg - Corratec 0:11:24 116 David Locher (Swi) Price - Custom Bikes 0:11:31 117 Guillaume Le Floch (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:11:40 118 Ruslan Pydgornyy (Ukr) ISD - Neri 0:11:55 119 Ruggero Marzoli (Ita) Acqua & Sapone 120 Fabien Wolf (Swi) Price - Custom Bikes 0:12:37 121 Michele Gaia (Ita) Colnago - CSF Inox 0:13:21 122 Oleh Opryshko (Ukr) Amore & Vita - Conad 0:13:25 123 Marek Rutkiewicz (Pol) Mroz Active Jet 0:13:37 124 Lukas Kalt (Swi) Price - Custom Bikes 0:13:47 125 Mariusz Wiesiak (Pol) Team Nippo 0:13:48 126 Mariusz Witecki (Pol) Mroz Active Jet 0:14:02 127 Stefano Usai (Ita) Meridiana Kamen Team 0:14:03 128 Florian Salzinger (Ger) Atlas Personal - BMC 0:14:16 129 Paolo Ciavatta (Ita) Acqua & Sapone 0:14:19 130 Andreas Rutishauser (Swi) Price - Custom Bikes 0:14:23 131 Robert Radosz (Pol) Aktio Group Mostostal Pulawy 0:14:25 132 Kamil Zielinski (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:14:29 133 Ivan Boutellier (Swi) Price - Custom Bikes 0:14:47 134 Serhy Grechyn (Ukr) Amore & Vita - Conad 0:14:48 135 Barry Markus (Ned) Rabobank 136 Geir Inge Berg (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 0:14:50 137 Yuri Metlushenko (Ukr) Amore & Vita - Conad 0:14:58 138 Salvatore Commesso (Ita) Meridiana Kamen Team 0:15:08 139 Martin Puusepp (Est) Kalev Chocolate Team - Kuota 0:15:12 140 Artur Detko (Pol) Aktio Group Mostostal Pulawy 0:15:14 141 Alberto Loddo (Ita) Androni Giocattoli 142 Pawel Cieslik (Pol) Mroz Active Jet 0:15:29 143 Kazuo Inoue (Jpn) Team Nippo 0:15:51 144 Sergey Rudaskov (Rus) Itera-Katusha 0:15:53 145 Fabio Donesana (Ita) Kalev Chocolate Team - Kuota 0:16:00 146 Alberto Di Lorenzo (Ita) Zheroquadro Radenska 0:16:05 147 Jaroslaw Kowalczyk (Pol) Aktio Group Mostostal Pulawy 0:16:22 148 Paride Grillo (Ita) CarmioOro NGC 0:16:23 149 Roberto De Patre (Ita) Acqua & Sapone 0:16:28 150 Takashi Miyazawa (Jpn) Team Nippo 0:17:00 151 Sebastien Fournet Fayar (Fra) CarmioOro NGC 0:17:06 152 Moreno Hofland (Ned) Rabobank 0:17:29 153 Erki Putsep (Est) Kalev Chocolate Team - Kuota 0:18:16 154 Adam Wadecki (Pol) Aktio Group Mostostal Pulawy 0:18:19 155 Domenico Agosta (Ita) CDC - Cavaliere 0:18:25 156 Fausto Fognini (Ita) Amore & Vita - Conad 0:19:37 157 Stephane Rossetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:20:24 158 Mateusz Taciak (Pol) Mroz Active Jet 0:20:31 159 Luigi Gitto (Ita) Miche 0:20:32 160 Mirko Battaglini (Ita) Team Nippo 0:20:48 161 Davide Torosantucci (Ita) CDC - Cavaliere 0:21:56 162 Vojtech Hacecky (Cze) Atlas Personal - BMC 0:22:01 163 Frode Solberg (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 0:22:08 164 Martin Hacecky (Cze) Atlas Personal - BMC 0:22:47 165 Viesturs Luksevics (Lat) Kalev Chocolate Team - Kuota 0:23:17 166 Anders Lund (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 0:29:46

Points classification 1 Roberto Ferrari (Ita) De Rosa - Stac Plastic 17 pts 2 Bartosz Huzarski (Pol) ISD - Neri 15 3 Yuri Metlushenko (Ukr) Amore & Vita - Conad 13 4 Riccardo Ricco' (Ita) Ceramica Flaminia 12 5 Mattia Gavazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 12 6 Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil Pro Cycling Team 12 7 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 10 8 Michael Stevenson (Swe) Sparebanken Vest - Ridley 10 9 Manuele Caddeo (Ita) Zheroquadro Radenska 8 10 Alberto Loddo (Ita) Androni Giocattoli 8 11 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 7 12 Boy Van Poppel (Ned) Rabobank 7 13 Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank 6 14 Fabio Taborre (Ita) Androni Giocattoli 6 15 Luca Zanasca (Ita) CDC - Cavaliere 5 16 Erki Putsep (Est) Kalev Chocolate Team - Kuota 5 17 Riccardo Chiarini (Ita) De Rosa - Stac Plastic 4 18 Simone Campagnaro (Ita) Miche 3 19 Sebastian Siedler (Ger) Vorarlberg - Corratec 3 20 Fortunato Baliani (Ita) Miche 2 21 Rafai Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 2 22 Alessandro Bisolti (Ita) Colnago - CSF Inox 1 23 Pier Paolo De Negri (Ita) ISD - Neri 1 24 Roy Hegreberg (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 1

Mountains classification 1 Ruslan Pydgornyy (Ukr) ISD - Neri 8 pts 2 Pasquale Muto (Ita) Miche 5 3 Riccardo Ricco' (Ita) Ceramica Flaminia 4 4 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 4 5 Damiano Caruso (Ita) De Rosa - Stac Plastic 4 6 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 2 7 Fabio Taborre (Ita) Androni Giocattoli 2 8 Fortunato Baliani (Ita) Miche 2 9 Anthony Charteau (Fra) Bbox Bouygues Telecom 1 10 Luca Celli (Ita) Ceramica Flaminia 1 11 Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil Pro Cycling Team 1

Young rider classification 1 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 10:10:40 2 Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank 0:00:05 3 Elias Schmaeh (Swi) Price - Custom Bikes 0:01:00 4 Woutx Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:01:37 5 Alessandro Colo' (Ita) ISD - Neri 0:01:51 6 Manuele Caddeo (Ita) Zheroquadro Radenska 0:02:04 7 Brian Bulgac (Ned) Rabobank 0:02:08 8 Dmitriy Ignatiev (Rus) Itera-Katusha 0:02:13 9 Daniele Ratto (Ita) CarmioOro NGC 0:02:15 10 Rodriges Arguelyes (Rus) Itera-Katusha 0:02:20 11 Stanislav Volkov (Rus) Itera-Katusha 12 Pier Paolo De Negri (Ita) ISD - Neri 0:02:51 13 Remco Broers (Ned) Rabobank 0:03:16 14 Christoph Sokoll (Aut) Vorarlberg - Corratec 0:03:19 15 Simone Campagnaro (Ita) Miche 0:03:26 16 Marius Bernatonis (Ltu) Atlas Personal - BMC 0:03:44 17 Damiano Caruso (Ita) De Rosa - Stac Plastic 18 Mikhail Antonov (Rus) Itera-Katusha 0:03:54 19 Jasper Ockeloen (Ned) Rabobank 0:04:00 20 Sylwester Janiszewski (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:04:17 21 Petr Ignatenko (Rus) Itera-Katusha 0:04:19 22 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 0:05:06 23 Boy Van Poppel (Ned) Rabobank 0:05:12 24 Michal Podlaski (Pol) Aktio Group Mostostal Pulawy 0:05:48 25 Guillaume Dessibourg (Swi) Atlas Personal - BMC 0:06:14 26 Dariusz Batek (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:06:21 27 Leonardo Pinizzotto (Ita) Miche 0:06:43 28 Andi Bajc (Slo) Zheroquadro Radenska 0:07:21 29 Filip Eidshiem (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 0:07:42 30 Joeri Adams (Bel) Rabobank 0:07:48 31 Nicolas Schnyder (Swi) Price - Custom Bikes 0:08:01 32 Rafai Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 0:09:06 33 Istvan Cziraki (Hun) Atlas Personal - BMC 0:09:34 34 Martin Schoffmann (Aut) Vorarlberg - Corratec 0:10:05 35 Tomasz Repinski (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:10:16 36 Oleh Opryshko (Ukr) Amore & Vita - Conad 0:12:22 37 Lukas Kalt (Swi) Price - Custom Bikes 0:12:44 38 Kamil Zielinski (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:13:26 39 Ivan Boutellier (Swi) Price - Custom Bikes 0:13:44 40 Barry Markus (Ned) Rabobank 0:13:45 41 Martin Puusepp (Est) Kalev Chocolate Team - Kuota 0:14:09 42 Pawel Cieslik (Pol) Mroz Active Jet 0:14:26 43 Fabio Donesana (Ita) Kalev Chocolate Team - Kuota 0:14:57 44 Jaroslaw Kowalczyk (Pol) Aktio Group Mostostal Pulawy 0:15:19 45 Roberto De Patre (Ita) Acqua & Sapone 0:15:25 46 Moreno Hofland (Ned) Rabobank 0:16:26 47 Stephane Rossetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:19:21 48 Luigi Gitto (Ita) Miche 0:19:29 49 Mirko Battaglini (Ita) Team Nippo 0:19:45 50 Vojtech Hacecky (Cze) Atlas Personal - BMC 0:20:58 51 Frode Solberg (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 0:21:05 52 Martin Hacecky (Cze) Atlas Personal - BMC 0:21:44 53 Viesturs Luksevics (Lat) Kalev Chocolate Team - Kuota 0:22:14 54 Anders Lund (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 0:28:43

Italian riders classification 1 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 10:09:37 2 Riccardo Ricco' (Ita) Ceramica Flaminia 0:00:17 3 Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:00:18 4 Luca Zanasca (Ita) CDC - Cavaliere 0:00:36 5 Riccardo Chiarini (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:00:47 6 Fortunato Baliani (Ita) Miche 0:00:49 7 Emanuele Sella (Ita) CarmioOro NGC 0:00:57 8 Simone Stortoni (Ita) Colnago - CSF Inox 0:01:36 9 Alessandro Bisolti (Ita) Colnago - CSF Inox 0:01:37 10 Matteo Montaguti (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:01:45 11 Andrea Noe' (Ita) Ceramica Flaminia 0:02:35 12 Marco Cattaneo (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:02:48 13 Alessandro Colo' (Ita) ISD - Neri 0:02:54 14 Carlo Scognamiglio (Ita) ISD - Neri 0:03:02 15 Manuele Caddeo (Ita) Zheroquadro Radenska 0:03:07 16 Daniele Ratto (Ita) CarmioOro NGC 0:03:18 17 Santo Anza' (Ita) Ceramica Flaminia 0:03:28 18 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 0:03:38 19 Massimiliano Gentili (Ita) Ceramica Flaminia 0:03:46 20 Pier Paolo De Negri (Ita) ISD - Neri 0:03:54 21 Vincenzo Garofalo (Ita) Team Nippo 0:04:18 22 Simone Campagnaro (Ita) Miche 0:04:29 23 Damiano Caruso (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:04:47 24 Mattia Gavazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 0:04:48 25 Paolo Bailetti (Ita) Ceramica Flaminia 0:05:06 26 Leonardo Giordani (Ita) Ceramica Flaminia 0:05:20 27 Giampaolo Caruso (Ita) Ceramica Flaminia 0:05:25 28 Alan Marangoni (Ita) Colnago - CSF Inox 0:05:33 29 Luca Celli (Ita) Ceramica Flaminia 0:06:00 30 Luca Pierfelici (Ita) Acqua & Sapone 0:06:03 31 Nicola D'andrea (Ita) Meridiana Kamen Team 0:06:06 32 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 0:06:09 33 Pasquale Muto (Ita) Miche 0:06:26 34 Fabio Taborre (Ita) Androni Giocattoli 0:06:32 35 Sergio Lagana' (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:07:00 36 Leonardo Pinizzotto (Ita) Miche 0:07:46 37 Eugenio Loria (Ita) CDC - Cavaliere 0:08:47 38 Aristide Ratti (Ita) CarmioOro NGC 39 Francesco Tizza (Ita) CarmioOro NGC 0:08:55 40 Giairo Ermeti (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:09:00 41 Claudio Corioni (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:10:14 42 Roberto Ferrari (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:10:50 43 Daniele Callegarin (Ita) CDC - Cavaliere 0:11:00 44 Ruggero Marzoli (Ita) Acqua & Sapone 0:11:55 45 Michele Gaia (Ita) Colnago - CSF Inox 0:13:21 46 Stefano Usai (Ita) Meridiana Kamen Team 0:14:03 47 Paolo Ciavatta (Ita) Acqua & Sapone 0:14:19 48 Salvatore Commesso (Ita) Meridiana Kamen Team 0:15:08 49 Alberto Loddo (Ita) Androni Giocattoli 0:15:14 50 Fabio Donesana (Ita) Kalev Chocolate Team - Kuota 0:16:00 51 Alberto Di Lorenzo (Ita) Zheroquadro Radenska 0:16:05 52 Paride Grillo (Ita) CarmioOro NGC 0:16:23 53 Roberto De Patre (Ita) Acqua & Sapone 0:16:28 54 Domenico Agosta (Ita) CDC - Cavaliere 0:18:25 55 Fausto Fognini (Ita) Amore & Vita - Conad 0:19:37 56 Luigi Gitto (Ita) Miche 0:20:32 57 Mirko Battaglini (Ita) Team Nippo 0:20:48 58 Davide Torosantucci (Ita) CDC - Cavaliere 0:21:56

Foreign riders classification 1 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 10:10:03 2 Johann Tschopp (Swi) Bbox Bouygues Telecom 0:00:32 3 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:00:37 4 Bartosz Huzarski (Pol) ISD - Neri 0:00:42 5 Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank 6 Tomasz Marczynski (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:00:44 7 Jose' Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 0:00:46 8 Carlos Jose' Ochoa (Ven) Androni Giocattoli 0:00:53 9 Andreas Dietziker (Swi) Vorarlberg - Corratec 0:00:54 10 Hubert Schwab (Swi) Vorarlberg - Corratec 0:01:09 11 Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:01:20 12 Jaroslaw Dabrowski (Pol) Amore & Vita - Conad 0:01:28 13 Brice Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 14 Edwin Carvajal (Col) Miche 0:01:30 15 Reto Hollenstein (Swi) Vorarlberg - Corratec 0:01:34 16 Volodymyr Starchyk (Ukr) Amore & Vita - Conad 0:01:36 17 Elias Schmaeh (Swi) Price - Custom Bikes 0:01:37 18 Michal Golas (Pol) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:01:42 19 Bostjan Rezman (Slo) Zheroquadro Radenska 0:01:43 20 Peter Kusztor (Hun) Atlas Personal - BMC 0:01:50 21 Didac Ortega (Spa) Acqua & Sapone 0:02:02 22 Denys Kostyuk (Ukr) ISD - Neri 0:02:05 23 Giovanni Bernaudeu (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:02:12 24 Woutx Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:02:14 25 Maxim Belkov (Rus) ISD - Neri 0:02:18 26 Michael Stevenson (Swe) Sparebanken Vest - Ridley 0:02:25 27 Cameron Wurf (Aus) Androni Giocattoli 0:02:32 28 Adam Sznitko (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:02:39 29 Vladislav Borisov (Rus) Amore & Vita - Conad 0:02:40 30 Brian Bulgac (Ned) Rabobank 0:02:45 31 Dmitriy Ignatiev (Rus) Itera-Katusha 0:02:50 32 Rodriges Arguelyes (Rus) Itera-Katusha 0:02:57 33 Stanislav Volkov (Rus) Itera-Katusha 34 David Tratnik (Slo) Zheroquadro Radenska 0:03:39 35 Bernhard Oberholzer (Swi) Price - Custom Bikes 0:03:42 36 Remco Broers (Ned) Rabobank 0:03:53 37 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 0:03:54 38 Christoph Sokoll (Aut) Vorarlberg - Corratec 0:03:56 39 Marius Bernatonis (Ltu) Atlas Personal - BMC 0:04:21 40 Mikhail Antonov (Rus) Itera-Katusha 0:04:31 41 Jasper Ockeloen (Ned) Rabobank 0:04:37 42 Sylwester Janiszewski (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:04:54 43 Petr Ignatenko (Rus) Itera-Katusha 0:04:56 44 Jacek Morajko (Pol) Mroz Active Jet 0:04:58 45 Junya Sano (Jpn) Team Nippo 0:05:03 46 Guillaume Bourgeois (Swi) Atlas Personal - BMC 0:05:07 47 Dmytro Krivtsov (Ukr) ISD - Neri 0:05:24 48 Rubens Bertogliati (Swi) Androni Giocattoli 0:05:45 49 Boy Van Poppel (Ned) Rabobank 0:05:49 50 Lukasz Bodnar (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:05:53 51 Michal Podlaski (Pol) Aktio Group Mostostal Pulawy 0:06:25 52 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 0:06:34 53 Guillaume Dessibourg (Swi) Atlas Personal - BMC 0:06:51 54 Dariusz Batek (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:06:58 55 Sebastian Siedler (Ger) Vorarlberg - Corratec 0:07:33 56 Roy Hegreberg (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 0:07:58 57 Andi Bajc (Slo) Zheroquadro Radenska 58 Sergio Pardilla Bellon (Spa) CarmioOro NGC 0:08:02 59 Nicholas Sanderson (Aus) Amore & Vita - Conad 0:08:12 60 Filip Eidshiem (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 0:08:19 61 Joeri Adams (Bel) Rabobank 0:08:25 62 Nicolas Schnyder (Swi) Price - Custom Bikes 0:08:38 63 Laurent Lefevre (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:08:48 64 Anthony Charteau (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:08:50 65 Rafai Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 0:09:43 66 Perrig Quemeneur (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:10:09 67 Istvan Cziraki (Hun) Atlas Personal - BMC 0:10:11 68 Franck Bouyer (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:10:20 69 Martin Schoffmann (Aut) Vorarlberg - Corratec 0:10:42 70 Aurelien Passeron (Fra) Meridiana Kamen Team 0:10:46 71 Tomasz Repinski (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:10:53 72 Silvere Ackermann (Swi) Vorarlberg - Corratec 0:10:58 73 David Locher (Swi) Price - Custom Bikes 0:11:05 74 Guillaume Le Floch (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:11:14 75 Ruslan Pydgornyy (Ukr) ISD - Neri 0:11:29 76 Fabien Wolf (Swi) Price - Custom Bikes 0:12:11 77 Oleh Opryshko (Ukr) Amore & Vita - Conad 0:12:59 78 Marek Rutkiewicz (Pol) Mroz Active Jet 0:13:11 79 Lukas Kalt (Swi) Price - Custom Bikes 0:13:21 80 Mariusz Wiesiak (Pol) Team Nippo 0:13:22 81 Mariusz Witecki (Pol) Mroz Active Jet 0:13:36 82 Florian Salzinger (Ger) Atlas Personal - BMC 0:13:50 83 Andreas Rutishauser (Swi) Price - Custom Bikes 0:13:57 84 Robert Radosz (Pol) Aktio Group Mostostal Pulawy 0:13:59 85 Kamil Zielinski (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:14:03 86 Ivan Boutellier (Swi) Price - Custom Bikes 0:14:21 87 Serhy Grechyn (Ukr) Amore & Vita - Conad 0:14:22 88 Barry Markus (Ned) Rabobank 89 Geir Inge Berg (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 0:14:24 90 Yuri Metlushenko (Ukr) Amore & Vita - Conad 0:14:32 91 Martin Puusepp (Est) Kalev Chocolate Team - Kuota 0:14:46 92 Artur Detko (Pol) Aktio Group Mostostal Pulawy 0:14:48 93 Pawel Cieslik (Pol) Mroz Active Jet 0:15:03 94 Kazuo Inoue (Jpn) Team Nippo 0:15:25 95 Sergey Rudaskov (Rus) Itera-Katusha 0:15:27 96 Jaroslaw Kowalczyk (Pol) Aktio Group Mostostal Pulawy 0:15:56 97 Takashi Miyazawa (Jpn) Team Nippo 0:16:34 98 Sebastien Fournet Fayar (Fra) CarmioOro NGC 0:16:40 99 Moreno Hofland (Ned) Rabobank 0:17:03 100 Erki Putsep (Est) Kalev Chocolate Team - Kuota 0:17:50 101 Adam Wadecki (Pol) Aktio Group Mostostal Pulawy 0:17:53 102 Stephane Rossetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:19:58 103 Mateusz Taciak (Pol) Mroz Active Jet 0:20:05 104 Vojtech Hacecky (Cze) Atlas Personal - BMC 0:21:35 105 Frode Solberg (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 0:21:42 106 Martin Hacecky (Cze) Atlas Personal - BMC 0:22:21 107 Viesturs Luksevics (Lat) Kalev Chocolate Team - Kuota 0:22:51 108 Anders Lund (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 0:29:20