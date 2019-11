With speedy Argentineans Armando and Anibal Borrajo bearing down on him, Luciano Pagliarini took the opening stage of the Rutas de America in the Uruguayan capital of Montevideo.

The former Saunier Duval rider will take the leader's jersey into tomorrow's second stage from Montevideo to Minas and his Scott Marcondes team will be hoping he can hang onto it for another day.

For the Brazilian it's all about now, however. He narrowly missed out on a win at the Tour de San Luis last month and today's result was an indication that he is indeed riding in peak condition.

"I am delighted with this result, because it's my first victory in São José dos Campos and the first this season," said Pagliarini. "I had a big showing in San Luis at the beginning of the year, getting so close to a victory in Argentina.

"I wasn't discouraged and I continued to work because I knew that this moment would arrive. I want to thank my team which did a great job and left me in a position to win the race." said Pagliarini."

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Luciano A. Pagliarini (Bra) Scott Marcondes 4:39:05 2 Ariel Maistegui (Uru) Deportivo Amanecer 3 Jorge Soto (Uru) Villa Teresa 4 Armando Borrajo (Arg) Acme Cycling 5 Gonzalo Tagliabue (Uru) Cruz Del Sur 6 Anibal Borrajo (Arg) Jamis Team 7 Tomas Gil (Arg) Esco Telefonicos 8 Emanuel Yanes (Uru) Villa Teresa 9 Ignacio Maldonado (Uru) Club Ciclista Fenix 10 Francisco R. Chamorro (Arg) Scott Marcondes 11 Esteban Jukich (Uru) Cruz Del Sur 12 Hernan Cline (Uru) Alas Rojas 13 Frank Travieso (USA) Jamis Team 14 Mario A. Alvarez (Uru) Maroñas 15 Gustavo Borcard (Arg) Esco Telefonicos 16 Joan De Souza (Uru) Dolores Cycle Club 17 Richard Mascarañas (Uru) Alas Rojas 18 Jose Miraglia (Uru) Alas Rojas 19 Mateo Sasso (Uru) Dolores Cycle Club 20 Gaston Agüero (Arg) Esco Telefonicos 21 Ramiro Cabrera (Uru) Avai 22 Milton Wynants (Uru) Porongos 23 Diego Fernandez (Uru) Deportivo San Antonio 24 Christian Larrama (Uru) Dolores Cycle Club 25 Federico Perfecto (Uru) Deportivo Amanecer 26 Ricardo Guedes (Uru) Dolores Cycle Club 27 Carlos Calcerrada (Uru) Porongos 28 Mauricio Maquia (Uru) Deportivo Amanecer 29 Geremias Rodriguez (Uru) Barrio Artigas 30 Oscar Dominguez (Uru) Cruz Del Sur 31 Pablo D. Pintos (Uru) Porongos 32 Roberto Prezioso (Arg) Club Ciclista Bragag 33 Fernando Mendez (Uru) Cruz Del Sur 34 Luis A. Martinez (Uru) Villa Teresa 35 Luis M. Lema (Uru) Deportivo San Antonio 36 Juan M. Tur (Uru) Con Los Mismo Colore 37 Renato Seabra (Bra) Dataro Brasil 38 Marcelo Graces (Uru) Olimpico Juvenil 39 Martin Gutierrez (Uru) Arco Iris 40 Federico Diaz (Uru) Sarandi Universitaria 41 Gabriel H. Richard (Uru) Porongos 42 Andres Ramirez (Uru) Barrio Artigas 43 Rafael Gerahard (Bra) Avai 44 Marcelo De Los Santos (Uru) Club Ciclista Fenix 45 Cristian Rosa (Bra) Dataro Brasil 46 Nestor Fagundez (Uru) Sarandi Universitaria 47 Fernando Cardozo (Uru) Club Ciclista Fenix 48 Zelmar Chiecchi (Uru) Pedal Carmelo 49 Guillermo Miconi (Arg) Acme Cycling 50 Magno Nazaret (Bra) Scott Marcondes 51 Maiko L. Tapia (Uru) Sarandi Universitaria 52 Geovane Fernandez (Uru) Alas Rojas 53 Mariano De Fino (Uru) Villa Teresa 54 Grimber A. Paiz (Uru) Olimpico Juvenil 55 Esteban Nolla (Uru) Club Ciclista Fenix 56 Jorge Bravo (Uru) Alas Rojas 57 Edson Rezende (Bra) Avai 58 Federico Pagani (Arg) Club Ciclista Bragag 59 Flavio Reblin (Bra) Seleçao Catarinense 60 Nestor Aquino (Uru) Barrio Artigas 61 Edgar Palma (Uru) Deportivo Amanecer 62 Alexis Mengen (Uru) Deportivo San Antonio 63 Alvaro Tardaguila (Uru) Dolores Cycle Club 64 Eduardo Pereira (Bra) Dataro Brasil 65 Agustin Margalef (Uru) Club Ciclista Fenix 66 Yonny R. Trentini (Uru) Olimpico Juvenil 67 Gustavo Alvarez (Uru) Villa Teresa 68 Gregori Duarte (Uru) Villa Teresa 69 Cono Barrios (Uru) Palmirense Cycles Club 70 Alvaro F. Suarez (Uru) Maroñas 71 Manuel Sanchez (Uru) Barrio Artigas 72 Felipe Delai (Bra) Dataro Brasil 73 Diego A. Simeani (Arg) Esco Telefonicos 74 Gilberto Goes (Bra) Avai 75 Nemesio Garcia (Uru) Porongos 76 Matias O. Vidal (Uru) Olimpico Juvenil 77 Luciano Caraccioli (Arg) Acme Cycling 78 Luis Aquino (Uru) Barrio Artigas 79 Rodrigo Nascimento (Bra) Avai 80 Emilio San Martin (Arg) Club Ciclista Bragag 81 Ignacio Olivera (Uru) Deportivo Amanecer 82 Demis Aleman (Arg) Jamis Team 83 Gabriel Aguiar (Uru) Arco Iris 84 Andrew Guptil (USA) Jamis Team 85 Guillermo Bruneta (Arg) Club Ciclista Bragag 86 Soelito Gohr (Bra) Scott Marcondes 87 Renato Ruiz (Bra) Scott Marcondes 88 Sergio Celiz (Arg) Esco Telefonicos 89 Javier Moreira (Uru) Olimpico Juvenil 90 Leandro Ferraz (Uru) Pedal Carmelo 91 Mauro Agostini (Arg) Esco Telefonicos 92 Gregorly Panizo (Bra) Dataro Brasil 93 Carlos Oyarzun (Chi) Acme Cycling 94 Jonathan Morales (Uru) Con Los Mismo Colore 95 Vanderlei Melchior (Bra) Avai 96 Tiego Justo (Bra) Scott Marcondes 97 Washintong Rodriguez (Uru) Alas Rojas 98 Juan J. Branco (Uru) Maroñas 99 Guido Palma (Arg) Jamis Team 100 Renato Santos (Bra) Dataro Brasil 101 Fabian Robayna (Uru) Barrio Artigas 0:05:26 102 Gustavo Aquino (Uru) Deportivo San Antonio 103 Richar Mechelk (Uru) Arco Iris 104 Joaquin Grassi (Arg) Start Cyclin Argentina 105 Ramiro Osorio (Uru) Palmirense Cycles Club 106 Fabian Valenzuela (Uru) Palmirense Cycles Club 107 Alberto C. Cuitiño (Uru) Pedal Carmelo 108 Julio Traba (Uru) Deportivo Amanecer 109 Mauricio F. Vera (Uru) Palmirense Cycles Club 110 Marcelo A. Couget (Uru) Palmirense Cycles Club 111 Diego E. Bentacourt (Uru) Maroñas 112 Maximi. Hernandez (Uru) Palmirense Cycles Club 113 Wiston A. Tarragona (Uru) Maroñas 114 Alexander Acosta (Uru) Arco Iris 115 Luis Callero (Uru) Pedal Carmelo 116 Ruben D. Mercant (Uru) Maroñas 117 Martin Rodriguez (Uru) Arco Iris 118 Jesus Patalagoytia (Arg) Acme Cycling 119 Jorge W. Mesa (Uru) Olimpico Juvenil 120 Diego Seijo (Uru) Cruz Del Sur 121 Nestor Vazquez (Uru) Cruz Del Sur 122 Andre Rist (Bra) Seleçao Catarinense 123 Sergio Corujo (Uru) Pedal Carmelo 124 Milton Rodriguez (Uru) Sarandi Universitaria 125 Gustavo Hernandez (Uru) Deportivo San Antonio 126 Rodrigo Hampel (Bra) Seleçao Catarinense 0:07:17 127 Julio Rodriguez (Uru) Con Los Mismo Colore 128 Luis H. Visentainer (Bra) Seleçao Catarinense 129 Nicolas Parodi (Uru) Con Los Mismo Colore 130 Daniel Suarez (Uru) Pedal Carmelo 0:09:44 131 Kevin Quevedo (Uru) Cycles Peñarol Club 0:15:18 132 Walter A. Rebollo (Uru) Start Cyclin Argentina 0:24:57 133 Alejandro Borrajo (Arg) Jamis Team 134 Gabriel Varin (Uru) Cycles Peñarol Club 135 Pedro Garcia (Uru) Sarandi Universitaria 0:34:27 136 Juan Chavez (Uru) Arco Iris 0:36:47 137 Henrique Voltolini (Bra) Seleçao Catarinense 0:36:52 138 Gustavo Roja (Uru) Cycles Peñarol Club 0:38:25 139 Manuel Miranda (Chi) Start Cyclin Argentina 0:38:48 140 Washington Traba (Uru) Cycles Peñarol Club 0:45:28