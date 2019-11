Silvan Dillier (BMC) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

Tom Scully gave Cannondale-Drapac its second consecutive stage victory in the Route du Sud, following up on Pierre Rolland's success in the mountains by taking a reduced bunch sprint on the final stage on the motor racing track in Nogaro.

The New Zealander topped Mathias Leturnier (Cofidis) and Jerome Mainard (Armee de Terre), but more importantly race leader Silvan Dillier (BMC) held onto the front group to take the overall race victory. Richard Carapaz (Movistar), who had been a single second in arrears, was caught behind a split that finished six seconds back.

Scully was part of the day's breakaway that also included Leturnier, Mainard, Nikita Stalnov (Astana), Clément Chevrier (AG2R La Mondiale), Johan Good (FDJ), Kévin Ledanois (Fortuneo Vital Concept), Mikel Bizkarra Etxegibel (Euskadi Basque Country-Murias), and Julien Antomarchi (Roubaix-Lille Métropole).

The group built up a lead of almost three minutes, with BMC happy to see the intermediate sprint bonuses go to someone other than Carapaz.

The breakaway was followed closely to the line by a chasing group that just managed to tack on but was too late rejoining to contest the sprint, with Dillier cagily tacked onto the back.

Six seconds leader, another group with Carapaz inside came across the line despite a furious chase from Movistar.

Dillier ended the race with seven seconds on Carapaz, with Team Sky's Kenny Elissonde in third at 1:47.

"It's a fantastic feeling. Route du Sud was never a race I thought I would win with all of the climbs," Dillier said. "Finally, I succeeded in doing it. The whole team did a really good job today. We controlled the whole stage with Team Sky.

"There were not too many dangerous guys in the breakaway because of the big time gaps so we let a really good group go. We could relax a little bit knowing that none of the guys in front were a threat. But, we still had to be focused for the finish on the circuit to make sure there were no splits."

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Thomas Scully (NZl) Cannondale-Drapac 3:27:03 2 Mathias Leturnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 3 Jerome Mainard (Fra) Armee de Terre 4 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 5 Kevin Ledanois (Fra) Fortuneo - Vital Concept 6 Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 7 Elia Viviani (Ita) Team Sky 8 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 9 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix - Lille Metropole 10 Carlos Barbero (Spa) Movistar Team 11 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 12 Tom Van Asbroeck (Bel) Cannondale-Drapac 13 Clement Venturini (Fra) Cofidis, Solutions Credits 14 Lorenzo Manzin (Fra) FDJ 15 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 16 Marc Fournier (Fra) FDJ 17 Anthony Maldonado (Fra) HP BTP - Auber 93 18 Damien Touze (Fra) HP BTP - Auber 93 19 Jonathan Lastra (Spa) Caja Rural-Seguros 20 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence 21 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 22 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 23 Daniel Mclay (GBr) Fortuneo - Vital Concept 24 Jérémy Leveau (Fra) Roubaix - Lille Metropole 25 Jose Rojas (Spa) Movistar Team 0:00:06 26 Romain Feillu (Fra) HP BTP - Auber 93 27 Nicolas Vereecken (Bel) Roubaix - Lille Metropole 28 Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 29 David Arroyo (Spa) Caja Rural-Seguros 30 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence 31 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 32 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 33 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 34 Truls Korsaeth (Nor) Astana Pro Team 35 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 36 Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team 37 Julien Loubet (Fra) Armee de Terre 38 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 39 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 40 Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac 41 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 42 Luis Angel Mate (Spa) Cofidis, Solutions Credits 43 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence 44 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 45 Antonio Molina (Spa) Caja Rural-Seguros 46 Jérémy Roy (Fra) FDJ 47 Remy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence 48 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:13 49 Brice Feillu (Fra) Fortuneo - Vital Concept 50 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 51 Daniel Moreno (Spa) Movistar Team 52 Stéphane Poulhies (Fra) Armee de Terre 53 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 54 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 55 Pierre Gouault (Fra) HP BTP - Auber 93 56 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:22 57 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence 0:00:30 58 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 59 Johan Le Bon (Fra) FDJ 0:00:37 60 Léo Vincent (Fra) FDJ 61 Pello Olaberria Arruabarrena (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:00:41 62 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 63 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits 64 Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo - Vital Concept 65 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 66 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence 67 Beñat Txoperena Matxikote (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 68 Steven Tronet (Fra) Armee de Terre 0:00:48 69 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 0:01:01 70 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 71 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 72 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 73 Sergio Pardilla (Spa) Caja Rural-Seguros 74 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 75 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 76 Lander Seynaeve (Bel) Roubaix - Lille Metropole 77 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural-Seguros 78 Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits 79 Jeremy Bescond (Fra) HP BTP - Auber 93 80 Benoit Jarrier (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:01:05 81 Elie Gesbert (Fra) Fortuneo - Vital Concept 82 Ian Stannard (GBr) Team Sky 83 Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie 84 Joeri Calleeuw (Bel) Roubaix - Lille Metropole 0:01:24 85 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:01:31 86 Tom-Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Drapac 87 William Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 88 Laurent Pichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:01:33 89 Emiel Vermeulen (Bel) Roubaix - Lille Metropole 90 Christopher Butler (USA) Caja Rural-Seguros 0:01:38 91 Sergio Henao (Col) Team Sky 0:01:42 92 Miguel Benito (Spa) Caja Rural-Seguros 0:01:50 93 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:57 94 Yannick Martinez (Fra) Delko Marseille Provence 95 Jorge Arcas Peña (Spa) Movistar Team 0:02:03 96 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 0:02:11 97 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 98 Nicolas Baldo (Fra) HP BTP - Auber 93 99 Michal Golas (Pol) Team Sky 0:02:17 100 Félix Pouilly (Fra) Roubaix - Lille Metropole 101 Josu Zabala (Spa) Caja Rural-Seguros 102 Aitor Gonzalez (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 103 Fabien Canal (Fra) Armee de Terre 104 Jose Herrada (Spa) Movistar Team 105 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 106 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 0:02:28 107 Yohann Gene (Fra) Direct Energie 0:02:34 108 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 0:02:35 109 Romain Guillemois (Fra) Direct Energie 0:02:36 110 Jimmy Raibaud (Fra) Armee de Terre 111 Wout Poels (Ned) Team Sky 0:02:44 112 Benjamin Thomas (Fra) Armee de Terre 0:03:12 113 Kevin Lebreton (Fra) Armee de Terre 0:03:21 114 Héctor Carretero (Spa) Movistar Team 0:12:21 DNF Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale

Final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 17:11:09 2 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 0:00:07 3 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 0:01:44 4 Brice Feillu (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:02:47 5 David Arroyo (Spa) Caja Rural-Seguros 0:04:07 6 Julien Loubet (Fra) Armee de Terre 0:04:42 7 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 0:05:38 8 Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac 0:05:45 9 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence 0:05:51 10 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:06:33 11 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 0:06:59 12 Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo - Vital Concept 0:07:19 13 Daniel Moreno (Spa) Movistar Team 0:07:51 14 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 0:08:49 15 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:08:50 16 Sergio Henao (Col) Team Sky 0:08:54 17 Luis Angel Mate (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:09:59 18 Jérémy Roy (Fra) FDJ 19 Sergio Pardilla (Spa) Caja Rural-Seguros 0:10:36 20 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence 0:11:27 21 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:12:23 22 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 0:13:04 23 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 0:13:29 24 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 0:14:32 25 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 0:14:33 26 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:14:48 27 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:15:27 28 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 0:15:31 29 Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team 0:15:33 30 Remy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence 0:15:55 31 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:16:21 32 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:16:27 33 Beñat Txoperena Matxikote (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:17:02 34 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 0:19:28 35 Antonio Molina (Spa) Caja Rural-Seguros 0:19:57 36 Tom-Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Drapac 0:21:49 37 Jose Rojas (Spa) Movistar Team 0:22:18 38 Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 0:23:04 39 Jorge Arcas Peña (Spa) Movistar Team 0:23:10 40 Jose Herrada (Spa) Movistar Team 0:24:11 41 Wout Poels (Ned) Team Sky 0:26:11 42 Romain Guillemois (Fra) Direct Energie 0:27:07 43 Elie Gesbert (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:27:15 44 Kevin Ledanois (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:27:44 45 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 0:27:49 46 Pierre Gouault (Fra) HP BTP - Auber 93 0:28:02 47 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence 0:28:19 48 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 0:28:30 49 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 0:28:49 50 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural-Seguros 0:28:50 51 Christopher Butler (USA) Caja Rural-Seguros 0:29:27 52 Léo Vincent (Fra) FDJ 0:30:02 53 Jonathan Lastra (Spa) Caja Rural-Seguros 0:30:06 54 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 0:32:33 55 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 56 Fabien Canal (Fra) Armee de Terre 0:34:01 57 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 0:36:34 58 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence 0:38:56 59 Jerome Mainard (Fra) Armee de Terre 0:39:07 60 Clement Venturini (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:39:11 61 Damien Touze (Fra) HP BTP - Auber 93 62 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix - Lille Metropole 63 Mathias Leturnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:39:15 64 Truls Korsaeth (Nor) Astana Pro Team 0:39:17 65 Steven Tronet (Fra) Armee de Terre 0:39:59 66 Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:40:12 67 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:40:42 68 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 0:42:18 69 Yohann Gene (Fra) Direct Energie 0:42:24 70 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 0:42:58 71 Joeri Calleeuw (Bel) Roubaix - Lille Metropole 0:45:30 72 Laurent Pichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:46:03 73 Miguel Benito (Spa) Caja Rural-Seguros 0:46:20 74 Félix Pouilly (Fra) Roubaix - Lille Metropole 0:48:00 75 Josu Zabala (Spa) Caja Rural-Seguros 0:49:05 76 Tom Van Asbroeck (Bel) Cannondale-Drapac 0:49:37 77 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 78 Jérémy Leveau (Fra) Roubaix - Lille Metropole 79 Nicolas Vereecken (Bel) Roubaix - Lille Metropole 0:49:43 80 Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 81 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence 0:50:32 82 Jeremy Bescond (Fra) HP BTP - Auber 93 0:50:38 83 Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie 0:50:42 84 Yannick Martinez (Fra) Delko Marseille Provence 0:50:54 85 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 0:51:02 86 Ian Stannard (GBr) Team Sky 0:51:06 87 Jimmy Raibaud (Fra) Armee de Terre 0:51:33 88 Nicolas Baldo (Fra) HP BTP - Auber 93 0:51:48 89 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 90 Tom Scully (NZl) Cannondale-Drapac 0:51:51 91 Benoit Jarrier (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:52:48 92 Kevin Lebreton (Fra) Armee de Terre 0:53:17 93 Lorenzo Manzin (Fra) FDJ 0:53:42 94 Anthony Maldonado (Fra) HP BTP - Auber 93 0:53:46 95 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 0:53:54 96 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:54:47 97 Marc Fournier (Fra) FDJ 0:55:06 98 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 0:55:49 99 Pello Olaberria Arruabarrena (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:55:51 100 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 0:56:17 101 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 0:56:27 102 Elia Viviani (Ita) Team Sky 0:57:04 103 Romain Feillu (Fra) HP BTP - Auber 93 0:57:20 104 Aitor Gonzalez (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:57:47 105 Johan Le Bon (Fra) FDJ 1:00:06 106 Carlos Barbero (Spa) Movistar Team 1:01:17 107 Michal Golas (Pol) Team Sky 1:04:15 108 Héctor Carretero (Spa) Movistar Team 1:04:48 109 Lander Seynaeve (Bel) Roubaix - Lille Metropole 1:04:53 110 William Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 1:04:58 111 Benjamin Thomas (Fra) Armee de Terre 1:05:36 112 Daniel Mclay (GBr) Fortuneo - Vital Concept 1:06:11 113 Stéphane Poulhies (Fra) Armee de Terre 1:06:23 114 Emiel Vermeulen (Bel) Roubaix - Lille Metropole 1:08:48

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 43 pts 2 Elia Viviani (Ita) Team Sky 29 3 Carlos Barbero (Spa) Movistar Team 23 4 Julien Loubet (Fra) Armee de Terre 21 5 Thomas Scully (NZl) Cannondale-Drapac 20 6 Kevin Ledanois (Fra) Fortuneo - Vital Concept 20 7 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 20 8 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 19 9 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 18 10 Mathias Leturnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 18 11 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 18 12 Lorenzo Manzin (Fra) FDJ 17 13 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 15 14 Jérôme Mainard (Fra) Armee de Terre 15 15 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 14 16 Clement Venturini (Fra) Cofidis, Solutions Credits 13 17 Tom Van Asbroeck (Bel) Cannondale-Drapac 13 18 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 12 19 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 10 20 Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 10 21 Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac 8 22 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits 8 23 Nicolas Vereecken (Bel) Roubaix - Lille Metropole 8 24 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix - Lille Metropole 7 25 Anthony Maldonado (Fra) HP BTP - Auber 93 7 26 Luis Angel Mate (Spa) Cofidis, Solutions Credits 6 27 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 5 28 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 5 29 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 4 30 Brice Feillu (Fra) Fortuneo - Vital Concept 4 31 Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo - Vital Concept 4 32 Steven Tronet (Fra) Armee de Terre 4 33 Pello Olaberria Arruabarrena (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 4 34 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 3 35 Jonathan Lastra (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 3 36 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 3 37 Johan Le Bon (Fra) FDJ 3 38 David Arroyo (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 2 39 Sergio Henao (Col) Team Sky 2 40 Elie Gesbert (Fra) Fortuneo - Vital Concept 2 41 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 2 42 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 1 43 Romain Guillemois (Fra) Direct Energie 1 44 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 1 45 Emiel Vermeulen (Bel) Roubaix - Lille Metropole 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 34 pts 2 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 30 3 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 28 4 Julien Loubet (Fra) Armee de Terre 16 5 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 10 6 Romain Guillemois (Fra) Direct Energie 10 7 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 9 8 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 8 9 Jérémy Roy (Fra) FDJ 8 10 Kevin Ledanois (Fra) Fortuneo - Vital Concept 7 11 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 7 12 Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 7 13 Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac 6 14 Sergio Henao (Col) Team Sky 6 15 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 5 16 Luis Angel Mate (Spa) Cofidis, Solutions Credits 5 17 Pello Olaberria Arruabarrena (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 5 18 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix - Lille Metropole 4 19 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 4 20 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 4 21 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 3 22 Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo - Vital Concept 3 23 Elie Gesbert (Fra) Fortuneo - Vital Concept 3 24 Jérôme Mainard (Fra) Armee de Terre 3 25 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 2 26 Beñat Txoperena Matxikote (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 2 27 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 2 28 Johan Le Bon (Fra) FDJ 2 29 Mathias Leturnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 1 30 Benoit Jarrier (Fra) Fortuneo - Vital Concept 1

Young riders classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 17:11:16 2 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 0:05:31 3 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 0:06:52 4 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 0:12:57 5 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 0:14:25 6 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 0:19:21 7 Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 0:22:57 8 Jorge Arcas Peña (Spa) Movistar Team 0:23:03 9 Elie Gesbert (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:27:08 10 Kevin Ledanois (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:27:37 11 Pierre Gouault (Fra) HP BTP - Auber 93 0:27:55 12 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:28:12 13 Léo Vincent (Fra) FDJ 0:29:55 14 Jonathan Lastra (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:29:59 15 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 0:32:26 16 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 17 Clement Venturini (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:39:04 18 Damien Touze (Fra) HP BTP - Auber 93 19 Mathias Leturnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:39:08 20 Truls Korsaeth (Nor) Astana Pro Team 0:39:10 21 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:40:35 22 Miguel Benito (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:46:13 23 Félix Pouilly (Fra) Roubaix - Lille Metropole 0:47:53 24 Josu Zabala (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:48:58 25 Jérémy Leveau (Fra) Roubaix - Lille Metropole 0:49:30 26 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 0:50:55 27 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 0:51:41 28 Kévin Lebreton (Fra) Armee de Terre 0:53:10 29 Lorenzo Manzin (Fra) FDJ 0:53:35 30 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:54:40 31 Marc Fournier (Fra) FDJ 0:54:59 32 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 0:55:42 33 Pello Olaberria Arruabarrena (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:55:44 34 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 0:56:10 35 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 0:56:20 36 Héctor Carretero (Spa) Movistar Team 1:04:41 37 Lander Seynaeve (Bel) Roubaix - Lille Metropole 1:04:46 38 Benjamin Thomas (Fra) Armee de Terre 1:05:29 39 Daniel Mclay (GBr) Fortuneo - Vital Concept 1:06:04 40 Emiel Vermeulen (Bel) Roubaix - Lille Metropole 1:08:41