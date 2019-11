Image 1 of 55 The sprinters in action (Image credit: David Pearce) Image 2 of 55 Chasing the break (Image credit: David Pearce) Image 3 of 55 Iljo Keisse breaks away with one of the French riders (Image credit: David Pearce) Image 4 of 55 Manon Lloyd after her win in the Elimination Scratch Race (Image credit: David Pearce) Image 5 of 55 Manon Lloyd waves to the crowd (Image credit: David Pearce) Image 6 of 55 The women's peloton crosses the line (Image credit: David Pearce) Image 7 of 55 Davide Ceci congratulates Thomas Copponi (Image credit: David Pearce) Image 8 of 55 The French were strong in the sprint competition (Image credit: David Pearce) Image 9 of 55 Ed Clancy attacs (Image credit: David Pearce) Image 10 of 55 Peter Kennaugh on the attack (Image credit: David Pearce) Image 11 of 55 Olympic omnium champion Elia Viviani (Image credit: David Pearce) Image 12 of 55 The riders cross the line (Image credit: David Pearce) Image 13 of 55 Jon Mould with Eugenio Alafaci on his wheel (Image credit: David Pearce) Image 14 of 55 The leaders of the team competition spray the campagne (Image credit: David Pearce) Image 15 of 55 Matthew Rotherham of Maloja Pushbikers celebrates (Image credit: David Pearce) Image 16 of 55 Getting ready for the sprint (Image credit: David Pearce) Image 17 of 55 Andy Tennant laps up the cheers from the crowd (Image credit: David Pearce) Image 18 of 55 Jon Dibben off the front (Image credit: David Pearce) Image 19 of 55 Ed Clancy looks relaxed as he crosses the line (Image credit: David Pearce) Image 20 of 55 The French team leads the way (Image credit: David Pearce) Image 21 of 55 Jon Dibben in his rainbow stripes (Image credit: David Pearce) Image 22 of 55 Patrick Bevin takes a photo with a fan (Image credit: David Pearce) Image 23 of 55 A group of six, including Amalie Dideriksen, escape during one of the women's events (Image credit: David Pearce) Image 24 of 55 Verena Eberhardt (Aut) CastelBrando.it - Class Cover (Image credit: David Pearce) Image 25 of 55 Amalie Dideriksen looks down the track (Image credit: David Pearce) Image 26 of 55 The derny winds up for the Keirin (Image credit: David Pearce) Image 27 of 55 Andy Tennant riding for PedalSure (Image credit: David Pearce) Image 28 of 55 Ed Clancy at the front of the bunch (Image credit: David Pearce) Image 29 of 55 Patrick Bevin (Cannondale-Drapac) (Image credit: David Pearce) Image 30 of 55 Zico Waeytens almost missed the competition (Image credit: David Pearce) Image 31 of 55 Elia Viviani and Eugenio Alafaci share a joke (Image credit: David Pearce) Image 32 of 55 Davide Ceci sprints for the line (Image credit: David Pearce) Image 33 of 55 The sprinters took part in a sprint omnium competition (Image credit: David Pearce) Image 34 of 55 Roberto Ferrari competed for Lampre-Merida (Image credit: David Pearce) Image 35 of 55 Elia Viviani (Team Sky) (Image credit: David Pearce) Image 36 of 55 Patrick Bevin leads the bunch (Image credit: David Pearce) Image 37 of 55 Neah Evans celebrates one of her victories on day 2 (Image credit: David Pearce) Image 38 of 55 Andy Tennant riding for PedalSure (Image credit: David Pearce) Image 39 of 55 JTL was dominant during the opening round (Image credit: David Pearce) Image 40 of 55 Ed Clancy out on track (Image credit: David Pearce) Image 41 of 55 Davide Cimolai (Lampre-Merida) (Image credit: David Pearce) Image 42 of 55 Ryan Mullen (Cannondale-Drapac) (Image credit: David Pearce) Image 43 of 55 Dennis Van Winden (LottoNL-Jumbo) (Image credit: David Pearce) Image 44 of 55 A tough battle in the points race (Image credit: David Pearce) Image 45 of 55 (Image credit: David Pearce) Image 46 of 55 (Image credit: David Pearce) Image 47 of 55 (Image credit: David Pearce) Image 48 of 55 Sam Bewley (Orica-BikeExchange) (Image credit: David Pearce) Image 49 of 55 Edward Theuns (Trek-Segafredo) (Image credit: David Pearce) Image 50 of 55 Iljo Keisse riding for PedalSure (Image credit: David Pearce) Image 51 of 55 Ramon Sinkeldam out on track (Image credit: David Pearce) Image 52 of 55 (Image credit: David Pearce) Image 53 of 55 Iljo Keisse at the head of proceedings (Image credit: David Pearce) Image 54 of 55 Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) (Image credit: David Pearce) Image 55 of 55 Full focus from Ed Clancy (Image credit: David Pearce)

The duo of Ed Clancy and Jon Mould delivered a clear win for JLT Condor at the first-ever Manchester round of the Revolution Cycling Champions League.

The pair won a total of five races out of a possible nine over the two-day competition. They now lead the championship with Team PedalSure in second and Maloja Pushbikers third.

"Yeah it's been great and aside from the wins we've been pretty consistent, we've been up there in every race," said Clancy. "It's always tough, I was tired this [Saturday] evening, the point's race in the afternoon session killed me."

It was the first time the series saw seven WorldTour teams take to the track. Both Team Sky and Cannondale-Drapac put up strong performances, currently holding the fourth and fifth positions on the leaderboard.

"It's great to see all the WorldTour boys here, the crowd was sold out tonight, I saw some LottoNL-Jumbo flags in the crowd and people with air horns, and then a little Italian section cheering for [Elia] Viviani in the corner over there, it was really good to see and hear," said Clancy.

Cannondale-Drapac's Patrick Bevin tipped his cap to the field. "I'm sure you've heard it over and over but you're going up against some really quality track riders, it's a classy field out there," he said. "To be honest, for me and Ryan [Mullen] to turn up, I thought we rode well, I've really enjoyed the past couple of days and I'm looking forward to next week in London."

In the Women's competition, the Podium Ambition duo of Neah Evans and Sarah Storey enjoys a strong lead ahead of Voxwomen in second and Great Britain in third.

"It's the first time we've actually raced together, and we just worked well together straight from the start it was so good having her up there with me," said Evans, who won the omnium competition. "It was a high standard today, I had to work really hard, there's so many girls out there on a good level that makes the racing really close, and from a crowd point of view that’s great as it’s anyone’s game."

Sprinters Omnium - Round 2 - Keirin - Heat 1

# Rider Name (Country) Team Result 1 Vasilijus Lendel (Ltu) Lithuania 0:00:10.977 2 Thomas Copponi (Fra) France 3 Matthew Rotherham (GBr) Maloja Pushbikers 4 Joe Christiansen (USA) Star Track Cycling 5 Lewis Stewart (GBr) Great Britain 6 Svajunas Jonauska (Ltu) Lithuania

Heat 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Quentin Lafargue (Fra) France 0:00:11.104 2 Melvin Landernau (Fra) France 3 Dominic Suozzi (USA) Star Track Cycling 4 Alex Joliffe (GBr) Great Britain 5 Davide Ceci (Ita) Italy 6 Ryan Hutchinson (GBr) Great Britain

Women's Elite Championship - Omnium - Scratch race # Rider Name (Country) Team 1 Verena Eberhardt (Aut) CastelBrando.it - Class Cover 2 Neah Evans (GBr) Podium Ambition pb Club La Santa 3 Colleen Gulick (USA) Revolution All Stars 4 Ellie Dickinson (GBr) Great Britain 5 Emily Kay (GBr) Matrix Fitness RT 6 Amalie Dideriksen (Den) Voxwomen 7 Emily Nelson (GBr) Team Breeze 8 Elinor Barker (GBr) Matrix Fitness RT 9 Amy Cure (Aus) Voxwomen 10 Manon Lloyd (GBr)Great Britain 11 Amber Joseph (Bar) Voxwomen 12 Rhona Callander (GBr) Team Jaden Weldtite 13 Jenny Holl (GBr) Team Jaden Weldtite 14 Melissa Lowther (GBr) Team Breeze 15 Henrietta Colborne (GBr) Team Jaden Weldtite 16 Sarah Storey (GBr) Podium Ambition pb Club La Santa 17 Annasley Park (GBr) Team Breeze 18 Rebecca Reybould (GBr) Revolution All Stars 19 Christine Robson (GBr) CastelBrando.it - Class Cover

Men's Elite Championship - Team Elimination # Rider Name (Country) Team 1 JLT Condor p/b Mavic 2 Team Sky 3 Maloja Pushbikers RT 4 Team Pedalsure 5 Orica-BikeExchange 6 Cannondale Drapac 7 Team Wiggins 8 Giant-Alpecin 9 Trek-Segafredo 10 France-Alé 11 Lampre Merida 12 LottoNL-Jumbo

Sprint Omnium - Round 3 - 6-lap dash # Rider Name (Country) Team 1 Quentin Lafargue (Fra) France 2 Thomas Copponi (Fra) France 3 Davide Ceci (Ita) Italy 4 Dominic Suozzi (USA) Star Track Cycling 5 Svajunas Jonauska (Ltu) Lithuania 6 Melvin Landernau (Fra) France 7 Ryan Hutchinson (GBr) Great Britain 8 Lewis Stewart (GBr) Great Britain 9 Joe Christiansen (USA) Star Track Cycling 10 Vasilijus Lendel (Ltu) Lithuania 11 Alex Joliffe (GBr) Great Britain 12 Matthew Rotherham (GBr) Maloja Pushbikers

Women's Elite Championship - Omnium - Elimination Scratch race # Rider Name (Country) Team 1 Manon Lloyd (GBr)Great Britain 2 Neah Evans (GBr) Podium Ambition pb Club La Santa 3 Emily Nelson (GBr) Team Breeze 4 Elinor Barker (GBr) Matrix Fitness RT 5 Ellie Dickinson (GBr) Great Britain 6 Amy Cure (Aus) Voxwomen 7 Colleen Gulick (USA) Revolution All Stars 8 Rhona Callander (GBr) Team Jaden Weldtite 9 Jenny Holl (GBr) Team Jaden Weldtite 10 Emily Kay (GBr) Matrix Fitness RT 11 Amalie Dideriksen (Den) Voxwomen 12 Henrietta Colborne (GBr) Team Jaden Weldtite 13 Amber Joseph (Bar) Voxwomen 14 Verena Eberhardt (Aut) CastelBrando.it - Class Cover 15 Annasley Park (GBr) Team Breeze 16 Malia Andreotti (Ita) CastelBrando.it - Class Cover 17 Christine Robson (GBr) CastelBrando.it - Class Cover 18 Sarah Storey (GBr) Podium Ambition pb Club La Santa 19 Melissa Lowther (GBr) Team Breeze 20 Rebecca Reybould (GBr) Revolution All Stars

Men's Elite Championship - Scratch race # Rider Name (Country) Team Result 1 Iljo Keisse (Bel) Team PedalSure 2 Dennis Van Winden (Ned) LottoNL-Jumbo 3 Owain Doull (GBr) Team Wiggins -1 lap 4 Ed Clancy (GBR) JLT Condor -1 5 Elia Viviani (Ita) Team Sky -1 6 Joseph Berlin Samon (Fra) France-Alé -1 7 Ryan Mullen (Irl) Cannondale Drapac -1 8 Ramon Sinkeldam (Ned) Giant-Alpecin -1 9 Andy Tennant (GBr) Team PedalSure -1 10 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo -1 11 Roberto Ferrari (Ita)Lampre Merida -1 12 Romain Bacon (Fra) France-Alé -1 13 Nick Stoepler (Ger) Maloja Pushbikers -1 14 Jon Mould (GBr) JLT Condor -2 15 Sam Bewley (Can) Orica-BikeExchange -2 16 Dylan Groenewegen (Ned) LottoNL-Jumbo -2 17 Maximillian Beyer (Ger) Maloja Pushbikers -2 18 Christian Meier (NZl) Orica-BikeExchange -2 19 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo -2 20 Zico Waeytens (Bel) Giant-Alpecin -2 21 Jon Dibben (GBr) Team Wiggins -2 22 Peter Kennaugh (GBr) Team Sky -2 23 Davide Cimolai (Ita) Lampre Merida -3 DNF Patrick Bevin (NLZ) Cannondale Drapac

Heat 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Matthew Rotherham (GBr) Maloja Pushbikers 0:00:10.885 2 Dominic Suozzi (USA) Star Track Cycling 3 Melvin Landernau (Fra) France 4 Quentin Lafargue (Fra) France 5 Alex Joliffe (GBr) Great Britain 6 Lewis Stewart (GBr) Great Britain

Heat 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Vasilijus Lendel (Ltu) Lithuania 0:00:11.137 2 Thomas Copponi (Fra) France 3 Svajunas Jonauska (Ltu) Lithuania 4 Davide Ceci (Ita) Italy 5 Joe Christiansen (USA) Star Track Cycling 6 Ryan Hutchinson (GBr) Great Britain

Women's Elite Championship - Omnium - Tempo Race # Rider Name (Country) Team Result 1 Emily Nelson (GBr) Team Breeze 8 pts 2 Elinor Barker (GBr) Matrix Fitness RT 6 3 Emily Kay (GBr) Matrix Fitness RT 5 4 Neah Evans (GBr) Podium Ambition pb Club La Santa 3 5 Amalie Dideriksen (Den) Voxwomen 2 6 Annasley Park (GBr) Team Breeze 1 7 Amber Joseph (Bar) Voxwomen 8 Rhona Callander (GBr) Team Jaden Weldtite 9 Henrietta Colborne (GBr) Team Jaden Weldtite 10 Rebecca Reybould (GBr) Revolution All Stars 11 Christine Robson (GBr) CastelBrando.it - Class Cover 12 Ellie Dickinson (GBr) Great Britain 13 Amy Cure (Aus) Voxwomen 14 Verena Eberhardt (Aut) CastelBrando.it - Class Cover 15 Colleen Gulick (USA) Revolution All Stars 16 Jenny Holl (GBr) Team Jaden Weldtite 17 Sarah Storey (GBr) Podium Ambition pb Club La Santa 18 Melissa Lowther (GBr) Team Breeze 19 Manon Lloyd (GBr)Great Britain

Men's Elite Championship - Points race # Rider Name (Country) Team Result 1 Ed Clancy (GBr) JLT Condor 90 pts 2 Andy Tennant (GBr) Team PedalSure 84 3 Owain Doull (GBr) Team Wiggins 79 4 Ramon Sinkeldam (Ned) Giant-Alpecin 51 5 Iljo Keisse (Bel) Team PedalSure 48 6 Ryan Mullen (Irl) Cannondale Drapac 42 7 Peter Kennaugh (GBr) Team Sky 33 8 Joseph Berlin Samon (Fra) France-Alé 32 9 Jon Mould (GBr) JLT Condor 25 10 Patrick Bevin (NLZ) Cannondale Drapac 24 11 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 22 12 Maximillian Beyer (Ger) Maloja Pushbikers 5 13 Elia Viviani (Ita) Team Sky 3 14 Dylan Groenewegen (Ned) LottoNL-Jumbo 15 Christian Meier (NZl) Orica-BikeExchange 16 Jon Dibben (GBr) Team Wiggins 17 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo -19 18 Roberto Ferrari (Ita)Lampre Merida -20 19 Sam Bewley (Can) Orica-BikeExchange -40 20 Dennis Van Winden (Ned) LottoNL-Jumbo -60 21 Zico Waeytens (Bel) Giant-Alpecin -96 22 Davide Cimolai (Ita) Lampre Merida -140 DNF Romain Bacon (Fra) France-Alé DNS Nick Stoepler (Ger) Maloja Pushbikers

Women's Elite Championship - Omnium - Flying Lap # Rider Name (Country) Team Result 1 Neah Evans (GBr) Podium Ambition pb Club La Santa 0:00:14.661 2 Emily Nelson (GBr) Team Breeze 0:00:15.022 3 Ellie Dickinson (GBr) Great Britain 4 Elinor Barker (GBr) Matrix Fitness RT 0:00:15.108 5 Amber Joseph (Bar) Voxwomen 0:00:15.212 6 Jenny Holl (GBr) Team Jaden Weldtite 0:00:15.343 7 Malia Andreotti (Ita) CastelBrando.it - Class Cover 0:00:15.635 8 Colleen Gulick (USA) Revolution All Stars 0:00:15.681

Sprinters Omnium - Round 5 - Elimination # Rider Name (Country) Team 1 Quentin Lafargue (Fra) France 2 Matthew Rotherham (GBr) Maloja Pushbikers 3 Melvin Landernau (Fra) France 4 Joe Christiansen (USA) Star Track Cycling 5 Dominic Suozzi (USA) Star Track Cycling 6 Alex Joliffe (GBr) Great Britain 7 Lewis Stewart (GBr) Great Britain 8 Davide Ceci (Ita) Italy 9 Ryan Hutchinson (GBr) Great Britain 10 Svajunas Jonauska (Ltu) Lithuania 11 Thomas Copponi (Fra) France 12 Vasilijus Lendel (Ltu) Lithuania

Men's Elite Championship - Madison Time Trial # Rider Name (Country) Team Result 1 JLT Condor p/b Mavic 0:00:55.556 2 Team Pedalsure 0:00:56.942 3 Maloja Pushbikers RT 0:00:57.463 4 Team Sky 0:00:58.499 5 Team Wiggins 0:00:59.269 6 Lampre Merida 0:00:59.979 7 Cannondale Drapac 0:01:00.100 8 Trek-Segafredo 0:01:00.700 9 Giant-Alpecin 0:01:00.917 10 LottoNL-Jumbo 0:01:00.958 11 France-Alé 12 Orica-BikeExchange

Women's Elite Championship - Omnium - Elimination # Rider Name (Country) Team 1 Neah Evans (GBr) Podium Ambition pb Club La Santa 2 Elinor Barker (GBr) Matrix Fitness RT 3 Emily Nelson (GBr) Team Breeze 4 Amy Cure (Aus) Voxwomen 5 Amalie Dideriksen (Den) Voxwomen 6 Emily Kay (GBr) Matrix Fitness RT 7 Ellie Dickinson (GBr) Great Britain 8 Rhona Callander (GBr) Team Jaden Weldtite 9 Annasley Park (GBr) Team Breeze 10 Manon Lloyd (GBr)Great Britain 11 Colleen Gulick (USA) Revolution All Stars 12 Amber Joseph (Bar) Voxwomen 13 Verena Eberhardt (Aut) CastelBrando.it - Class Cover 14 Jenny Holl (GBr) Team Jaden Weldtite 15 Melissa Lowther (GBr) Team Breeze 16 Rebecca Reybould (GBr) Revolution All Stars 17 Sarah Storey (GBr) Podium Ambition pb Club La Santa 18 Henrietta Colborne (GBr) Team Jaden Weldtite 19 Christine Robson (GBr) CastelBrando.it - Class Cover

Sprinters Omnium - Round 6 - Keirin # Rider Name (Country) Team Result 1 Quentin Lafargue (Fra) France 0:00:10.842 2 Alex Joliffe (GBr) Great Britain 3 Dominic Suozzi (USA) Star Track Cycling 4 Davide Ceci (Ita) Italy 5 Matthew Rotherham (GBr) Maloja Pushbikers 6 Joe Christiansen (USA) Star Track Cycling 1 Vasilijus Lendel (Ltu) Lithuania 0:00:10.951 2 Thomas Copponi (Fra) France 3 Melvin Landernau (Fra) France 4 Svajunas Jonauska (Ltu) Lithuania 5 Lewis Stewart (GBr) Great Britain 6 Ryan Hutchinson (GBr) Great Britain

Men's Elite Championship - Scratch Race # Rider Name (Country) Team Result 1 Maximillian Beyer (Ger) Maloja Pushbikers 2 Ed Clancy (GBR) JLT Condor 3 Owain Doull (GBr) Team Wiggins 4 Iljo Keisse (Bel) Team PedalSure 5 Elia Viviani (Ita) Team Sky 6 Andy Tennant (GBr) Team PedalSure 7 Ramon Sinkeldam (Ned) Giant-Alpecin -1 lap 8 Joseph Berlin Samon (Fra) France-Alé -1 9 Patrick Bevin (NLZ) Cannondale Drapac -1 10 Peter Kennaugh (GBr) Team Sky -1 11 Ryan Mullen (Irl) Cannondale Drapac -1 12 Christian Meier (NZl) Orica-BikeExchange -1 13 Jon Mould (GBr) JLT Condor -1 14 Zico Waeytens (Bel) Giant-Alpecin -1 15 Dylan Groenewegen (Ned) LottoNL-Jumbo -1 16 Dennis Van Winden (Ned) LottoNL-Jumbo -1 17 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo -1 18 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo -1 19 Nick Stoepler (Ger) Maloja Pushbikers -1 20 Romain Bacon (Fra) France-Alé -1 21 Jon Dibben (GBr) Team Wiggins -1 22 Sam Bewley (Can) Orica-BikeExchange -1 23 Davide Cimolai (Ita) Lampre Merida -2 24 Roberto Ferrari (Ita)Lampre Merida -2

Women's Elite Championship - Omnium - Points Race # Rider Name (Country) Team Result 1 Neah Evans (GBr) Podium Ambition pb Club La Santa 128 pts 2 Emily Nelson (GBr) Team Breeze 116 3 Elinor Barker (GBr) Matrix Fitness RT 110 4 Amy Cure (Aus) Voxwomen 105 5 Amalie Dideriksen (Den) Voxwomen 104 6 Emily Kay (GBr) Matrix Fitness RT 103 7 Ellie Dickinson (GBr) Great Britain 96 8 Verena Eberhardt (Aut) CastelBrando.it - Class Cover 90 9 Colleen Gulick (USA) Revolution All Stars 89 10 Amber Joseph (Bar) Voxwomen 86 11 Rhona Callander (GBr) Team Jaden Weldtite 70 12 Henrietta Colborne (GBr) Team Jaden Weldtite 67 13 Manon Lloyd (GBr)Great Britain 53 14 Sarah Storey (GBr) Podium Ambition pb Club La Santa 49 15 Rebecca Reybould (GBr) Revolution All Stars 43 16 Annasley Park (GBr) Team Breeze 42 17 Jenny Holl (GBr) Team Jaden Weldtite 40 18 Melissa Lowther (GBr) Team Breeze 32 19 Christine Robson (GBr) CastelBrando.it - Class Cover 30

Men's Elite Championship - Elimination Scratch Race # Rider Name (Country) Team 1 Andy Tennant (GBr) Team PedalSure 2 Ed Clancy (GBR) JLT Condor 3 Nick Stoepler (Ger) Maloja Pushbikers 4 Ramon Sinkeldam (Ned) Giant-Alpecin 5 Dylan Groenewegen (Ned) LottoNL-Jumbo 6 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 7 Iljo Keisse (Bel) Team PedalSure 8 Patrick Bevin (NLZ) Cannondale Drapac 9 Sam Bewley (Can) Orica-BikeExchange 10 Elia Viviani (Ita) Team Sky 11 Joseph Berlin Samon (Fra) France-Alé 12 Roberto Ferrari (Ita)Lampre Merida 13 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo 14 Owain Doull (GBr) Team Wiggins 15 Maximillian Beyer (Ger) Maloja Pushbikers 16 Davide Cimolai (Ita) Lampre Merida 17 Ryan Mullen (Irl) Cannondale Drapac 18 Jon Mould (GBr) JLT Condor 19 Jon Dibben (GBr) Team Wiggins 20 Romain Bacon (Fra) France-Alé 21 Peter Kennaugh (GBr) Team Sky 22 Christian Meier (NZl) Orica-BikeExchange 23 Dennis Van Winden (Ned) LottoNL-Jumbo 24 Zico Waeytens (Bel) Giant-Alpecin

Sprinters Omnium - Round 7 - Handicap race # Rider Name (Country) Team Result 1 Svajunas Jonauska (Ltu) Lithuania 0:00:46.885 2 Davide Ceci (Ita) Italy 3 Lewis Stewart (GBr) Great Britain 4 Thomas Copponi (Fra) France 5 Matthew Rotherham (GBr) Maloja Pushbikers 6 Vasilijus Lendel (Ltu) Lithuania 7 Ryan Hutchinson (GBr) Great Britain 8 Alex Joliffe (GBr) Great Britain 9 Melvin Landernau (Fra) France 10 Joe Christiansen (USA) Star Track Cycling 11 Dominic Suozzi (USA) Star Track Cycling 12 Quentin Lafargue (Fra) France

Women's Elite Championship - Omnium - Final standings # Rider Name (Country) Team Result 1 Neah Evans (GBr) Podium Ambition pb Club La Santa 112 pts 2 Emily Nelson (GBr) Team Breeze 104 3 Elinor Barker (GBr) Matrix Fitness RT 102 4 Emily Kay (GBr) Matrix Fitness RT 98 5 Amalie Dideriksen (Den) Voxwomen 94 6 Ellie Dickinson (GBr) Great Britain 80 7 Amy Cure (Aus) Voxwomen 74 8 Rhona Callander (GBr) Team Jaden Weldtite 70 9 Verena Eberhardt (Aut) CastelBrando.it - Class Cover 70 10 Colleen Gulick (USA) Revolution All Stars 68 11 Amber Joseph (Bar) Voxwomen 66 12 Annasley Park (GBr) Team Breeze 62 13 Manon Lloyd (GBr)Great Britain 48 14 Henrietta Colborne (GBr) Team Jaden Weldtite 42 15 Jenny Holl (GBr) Team Jaden Weldtite 40 16 Rebecca Reybould (GBr) Revolution All Stars 38 17 Melissa Lowther (GBr) Team Breeze 32 18 Christine Robson (GBr) CastelBrando.it - Class Cover 28 19 Sarah Storey (GBr) Podium Ambition pb Club La Santa 26

Men's Elite Championship - GC after round 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 JLT Condor p/b Mavic 199 pts 2 Team Pedalsure 172 3 Maloja Pushbikers RT 127 4 Team Sky 102 5 Cannondale Drapac 89 6 Team Wiggins 83 7 Giant-Alpecin 72 8 LottoNL-Jumbo 70 9 France-Alé 58 10 Trek-Segafredo 53 11 Orica-BikeExchange 42 12 Lampre Merida 25

Women's Elite Championship - GC after round 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Podium Ambition 449 pts 2 Voxwomen 382 3 Great Britain 358 4 Team Breeze 335 5 CastelBrando.it-Class 238 6 Team Jaden Weldtite 208 7 Matrix Fitness RT 164 8 Planet X BOGO 78 9 Revolution All Stars 48