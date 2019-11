Image 1 of 19 Edvald Boasson Hagen (MTN-Qhubeka) wins stage 2 at the Tour of Denmark Image 2 of 19 Jesper Odgaard of Team Coloquick during stage 2 Image 3 of 19 Race leader Lars Boom (Astana) sits in the field during stage 2 at the Tour of Denmark Image 4 of 19 Jakob Fuglsang (Astana) during stage 2 at the Tour of Denmark Image 5 of 19 The breakaway during stage 2 at the Tour of Denmark Image 6 of 19 Astana leads the field during stage 2 Image 7 of 19 Mathias Krigbaum (Team Denmark) was in the day's breakaway Image 8 of 19 The breakaway during stage 2 at the Tour of Denmark Image 9 of 19 Nikola Aistrup (Riwal Platform Cycling Team) Image 10 of 19 Edvald Boasson Hagen (MTN-Qhubeka) gives a post-race interview Image 11 of 19 Lars Boom (Astana) continues to lead the Tour of Denmark Image 12 of 19 Michael Morkov (Tinkoff-Saxo) Image 13 of 19 Race leader Lars Boom (Astana) Image 14 of 19 Rasmus Guldhammer (Cult Energy) took a late-race flyer Image 15 of 19 Astana protect their overall race leader Lars Boom Image 16 of 19 Edvald Boasson Hagen (MTN-Qhubeka) wins stage 2 at the Tour of Denmark Image 17 of 19 Edvald Boasson Hagen (MTN-Qhubeka) is the stage 2 winner Image 18 of 19 MTN-Qhubeka goes 1-2 with Edvald Boasson Hagen and Kristian Sbaragli Image 19 of 19 Westergaard Mathias D. of Team Almeborg Bornholm in action during stage 2 of the 2015 Tour of Denmark

Edvald Boassan Hagen (MTN Qhubeka) claimed stage 2 of the Tour of Denmark from Ringkøbing to Aarhus ahead of his teammate Kristian Sbaragli and Soren Kragh Andersen (Team Trefor - Blue Water) in a bunch sprint.

Boassan Hagen appeared to be leading Sbaragli out but with 150 metres to go he was still on the front and had enough in the tank to hold on for the win.

"It was a pretty long stage but I felt really good," Boasson Hagen said. "The final was hard enough to suit our team and the guys were excellent in chasing down all the small attacks. Gerald [Ciolek] was fantastic to lead us out into the final kilometer and to make sure Cort Nielsen was brought back. I had a good position in the final corner and just took it from there. I am really happy to take this win and it's also extra nice to have Kris finish 2nd."

The final 10 kilometres were marked by a number of opportunist attacks with Rasmus Guldhammer (Cult Energy) the only rider able to open up a clear gap. He had 13 seconds at one point but he was reeled in before the line.

Lars Boom (Astana) picked up bonus seconds on the stage and retains his overall lead in the race.

How it unfolded

At 235km, stage 2 was the longest of the Tour of Denmark. Stage 1 winner and overall race leader Boom had the full service of his Astana teammates during race, and despite being persistently attacked, the race was all together at the start of the final 12km, and just over three laps remained of the circuit-style finish.

A series of attacks attempted to dismantle Astana’s control over the field. Tinkoff-Saxo’s Jay McCarty put forth a solo effort, carrying over his team’s aggressive riding from the previous day’s stage 1 where Christopher Juul Jensen forced the winning breakaway in the closing kilometres. Astana didn’t allow any leeway for McCarty and he was eventually brought back into the fold.

Martin Mortensen (Cult Energy) forced the pace and broke clear of the field with Floris De Tier (Topsport Vlaanderen), Kanstantsin Siutsou (Team Sky) and Rasmus Mygind (Riwal Platform Cycling Team) with nine kilometres to go, and two laps of the race remaining. As soon as the catch was made, counter attacks continued and several hundred metres later Mortensen’s teammate Rasmus Guldammer cleared the field.

MTN-Qhubeka emerged as the dominant team in the closing kilometres, forming a lead-out train for their sprinters Boasson Hagen and Sbaragli. It was a second chance for the team that pushed a strong lead-out during stage 1 but unluckily lost three riders to mechanicals in the process.

Guldhammer’s attacked flourished into a sizable gap as he stormed through the finish line area with the bell lap and a 20-second lead. However, he wasn’t strong enough to hold off an active peloton behind.

Lotto Soudal, Team Sky and Tinkoff-Saxo made counter moves but it was Magnus Cort (Denmark) who gained the late-race gap during the final two-kilometre stretch to the finish line. He raced under the flamme rouge with a small lead, desperately trying to hold off the charging MTN-Qhubeka-led peloton.

The South African outfit caught the lone escapee and their efforts paid off with a 1-2 finish as Boasson Hagen won the stage and Sbaragli took second.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Edvald Boasson Hagen (Nor) MTN - Qhubeka 5:31:29 2 Kristian Sbaragli (Ita) MTN - Qhubeka 3 Soren Kragh Andersen (Den) Team Trefor - Blue Water 4 Matti Breschel (Den) Tinkoff - Saxo 5 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 6 Michael Carbel Svendgaard (Den) Cult Energy 7 Scott Thwaites (GBr) Bora Argon 18 8 Mads Würtz Schmidt (Den) Team Coloquick 9 Marco Marcato (Ita) Wanty - Groupe Gobert 10 Christian Knees (Ger) Team Sky 11 Phil Bauhaus (Ger) Bora Argon 18 12 Andrea Piechele (Ita) Bardiani - CSF 13 Nicolai Brochner (Den) Riwal Platform Cycling Team 14 Raymond Kreder (Ned) Team Roompot 15 Ben Swift (GBr) Team Sky 16 Enrico Gasparotto (Ita) Wanty - Groupe Gobert 17 Troels Vinther (Den) Cult Energy 18 Bjorn Thurau (Ger) Bora Argon 18 19 Jelle Vanandert (Bel) Lotto Soudal 20 Lars Boom (Ned) Astana Pro Team 21 Alexander Kamp (Den) Team Coloquick 22 Rasmus Guldhammer (Den) Cult Energy 23 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 24 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff - Saxo 25 Pim Ligthart (Ned) Lotto Soudal 26 Lars Petter Nordhaug (Nor) Team Sky 27 Rasmus Quaade (Den) Cult Energy 28 Kenny Dehaes (Bel) Lotto Soudal 29 Alex Peters (GBr) Team Sky 30 Lars Bak (Den) Lotto Soudal 31 Jonas Aaen Jorgensen (Den) Riwal Platform Cycling Team 32 Vincent Jerome (Fra) Team Europcar 33 Linus Gerdemann, (Ger) Cult Energy 34 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani - CSF 35 Michael Olsson (Swe) Team Trefor - Blue Water 36 Michael Valgren Andersen (Den) Tinkoff-Saxo 37 Sean De Bie (Bel) Lotto Soudal 38 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 39 Magnus Cort Nielsen (Den) Team Post Danmark 40 Sebastian Henao (Col) Team Sky 41 Marc De Maar (Ned) Team Roompot 42 Andreas Stauff (Ger) MTN - Qhubeka 43 Floris De Tier (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 44 Yannick Martinez (Fra) Team Europcar 45 Maurits Lammertink (Ned) Team Roompot 46 Michel Kreder (Ned) Team Roompot 47 Jaques Janse Van Rensburg (RSA) MTN - Qhubeka 48 David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk 49 Frederic Frison (Bel) Lotto Soudal 50 Patrick Konrad (Aut) Bora Argon 18 51 Christoph Pfingsten (Ger) Bora Argon 18 52 Daniel Schorn (Aut) Bora Argon 18 53 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 54 Michael Morkov (Den) Tinkoff - Saxo 55 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 56 Asbjorn Kragh Andersen (Den) Team Trefor - Blue Water 57 Dennis Vanendert (Bel) Lotto Soudal 58 Mads Pedersen (Den) Cult Energy 59 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 60 Stijn Steels (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 61 Rasmus Mygind (Den) Riwal Platform Cycling Team 62 Jay McCarthy (Aus) Tinkoff - Saxo 63 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 64 Kanstantsin Siutsou (Blr) Team Sky 65 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 66 Jens Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 67 Martin Mortensen (Den) Cult Energy 68 Jura Sagan (Svk) Tinkoff - Saxo 69 Simon Bigum (Den) Team Almeborg Bornholm 70 Gerald Ciolek (Ger) MTN - Qhubeka 71 Simone Antonini (Ita) Wanty - Groupe Gobert 72 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani - CSF 73 Michael Reihs (Den) Cult Energy 74 James Vanlandschoot, (Bel) Wanty - Groupe Gobert 75 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 76 Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar 77 Julien Morice (Fra) Team Europcar 78 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 79 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Team Roompot 80 Dan Craven (Nam) Team Europcar 0:00:24 81 Kevin Callebaut (Bel) Wanty - Groupe Gobert 82 Paolo Simion (Ita) Bardiani - CSF 83 Ivar Slik (Ned) Team Roompot 84 Jeff Van Meirhaeghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 85 Boris Dron (Bel) Wanty - Groupe Gobert 86 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 87 Brian Van Goethem (Ned) Team Roompot 88 Christopher Sutton (Aus) Team Sky 89 Nikolaj Moltke Steen (Den) Team Post Danmark 90 Stefan Djurhuus (Den) Team Almeborg Bornholm 91 Martin Gron (Den) Riwal Platform Cycling Team 92 Magnus Bak Klaris (Den) Team Post Danmark 93 Michael Kolar (Svk) Tinkoff - Saxo 94 Michael Gogl (Aut) Tinkoff - Saxo 95 Gregor Mühlberger (Aut) Bora Argon 18 96 Cesare Benedetti (Ita) Bora Argon 18 97 Daniel Foder (Den) Team Trefor - Blue Water 98 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 99 Martin Toft Madsen (Den) Team Almeborg Bornholm 0:00:41 100 Christoffer Lisson (Den) Team Almeborg Bornholm 101 Mike Terpstra (Ned) Team Roompot 0:01:01 102 Robin Stenuit (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:01:27 103 Jaco Venter (RSA) MTN - Qhubeka 0:01:44 104 Nicholas Dougall (RSA) MTN - Qhubeka 0:01:55 105 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani - CSF 0:02:22 106 Morten Ollegaard (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:02:23 107 Javier Megias (Spa) Team Novo Nordisk 0:02:26 108 Mark Sehested Pedersen (Den) Team Trefor - Blue Water 0:03:01 109 Kasper Asgreen (Den) Team Post Danmark 0:03:34 110 Jimmy Engoulvent (Fra) Team Europcar 0:03:42 111 Jesper Schultz (Den) Team Post Danmark 0:04:59 112 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Team Trefor - Blue Water 113 Patrick Clausen (Den) Team Trefor - Blue Water 114 Daniel Hartvig (Den) Team Post Danmark 0:05:32 115 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 116 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 117 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 0:06:20 118 Rolf Nyborg Broge (Den) Team Coloquick 119 Christian Jorgensen (Den) Team Coloquick 120 Christian Nyvang Lund (Den) Team Coloquick 121 Jesper Odgaard Nielsen (Den) Team Coloquick 122 Frederik Zeuner (Den) Team Post Danmark 123 Morgan Lamoisson (Fra) Team Europcar 124 Nathan Earle (Aus) Team Sky 125 Tom Devriendt (Bel) Wanty - Groupe Gobert 126 Moreno De Pauw (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:07:39 127 Jesper Juul Andreasen (Den) Team Almeborg Bornholm 0:09:48 128 Emil Halvorsen (Den) Riwal Platform Cycling Team 129 Dennis Herfort Jensen (Den) Team Coloquick 130 Rune Almindso Andersen (Den) Team Coloquick 131 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 132 Luca Sterbini (Ita) Bardiani - CSF 0:10:49 133 Alex Rasmussen (Den) Team Trefor - Blue Water 0:12:59 134 Casper Pedersen (Den) Riwal Platform Cycling Team 135 Nikola Aistrup (Den) Riwal Platform Cycling Team 136 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 137 Heine Winding (Den) Team Almeborg Bornholm 138 Mathias Krigbaum (Den) Team Post Danmark 0:13:01 139 Mathias Westergaard (Den) Team Almeborg Bornholm 140 Emil Ravnsholt (Den) Team Almeborg Bornholm 141 Nicola Boem (Ita) Bardiani - CSF 0:13:33 142 Theo Bos, (Ned) MTN - Qhubeka

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Emil Halvorsen (Den) Riwal Platform Cycling Team 5 pts 2 Mathias Krigbaum (Den) Team Post Danmark 3 3 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 1

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Lars Boom (Ned) Astana Pro Team 5 pts 2 Marco Marcato (Ita) Wanty - Groupe Gobert 3 3 Jay McCarthy (Aus) Tinkoff - Saxo 1

Mountain 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Mathias Westergaard (Den) Team Almeborg Bornholm 10 pts 2 Brian Van Goethem (Ned) Team Roompot 6 3 Jesper Odgaard Nielsen (Den) Team Coloquick 4 4 Nikola Aistrup (Den) Riwal Platform Cycling Team 2

Mountain 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Mathias Westergaard (Den) Team Almeborg Bornholm 10 pts 2 Brian Van Goethem (Ned) Team Roompot 6 3 Nikola Aistrup (Den) Riwal Platform Cycling Team 4 4 Jesper Odgaard Nielsen (Den) Team Coloquick 2

Mountain 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Mathias Krigbaum (Den) Team Post Danmark 10 pts 2 Nikola Aistrup (Den) Riwal Platform Cycling Team 6 3 Mathias Westergaard (Den) Team Almeborg Bornholm 4 4 Brian Van Goethem (Ned) Team Roompot 2

Mountain 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Valgren Andersen (Den) Tinkoff-Saxo 10 pts 2 Pim Ligthart (Ned) Lotto Soudal 6 3 Patrick Clausen (Den) Team Trefor - Blue Water 4 4 Rasmus Mygind (Den) Riwal Platform Cycling Team 2

Most aggressive rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Mathias Krigbaum (Den) Team Post Danmark 10 pts 2 Emil Halvorsen (Den) Riwal Platform Cycling Team 6 3 Patrick Clausen (Den) Team Trefor - Blue Water 4 4 Rasmus Mygind (Den) Riwal Platform Cycling Team 2

Young rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Soren Kragh Andersen (Den) Team Trefor - Blue Water 5:31:29 2 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 3 Michael Carbel Svendgaard (Den) Cult Energy 4 Mads Würtz Schmidt (Den) Team Coloquick 5 Phil Bauhaus (Ger) Bora Argon 18 6 Nicolai Brochner (Den) Riwal Platform Cycling Team 7 Alexander Kamp (Den) Team Coloquick 8 Alex Peters (GBr) Team Sky 9 Magnus Cort Nielsen (Den) Team Post Danmark 10 Sebastian Henao (Col) Team Sky 11 Mads Pedersen (Den) Cult Energy 12 Simon Bigum (Den) Team Almeborg Bornholm 13 Ivar Slik (Ned) Team Roompot 0:00:24 14 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 15 Nikolaj Moltke Steen (Den) Team Post Danmark 16 Martin Gron (Den) Riwal Platform Cycling Team 17 Magnus Bak Klaris (Den) Team Post Danmark 18 Michael Gogl (Aut) Tinkoff - Saxo 19 Gregor Mühlberger (Aut) Bora Argon 18 20 Christoffer Lisson (Den) Team Almeborg Bornholm 0:00:41 21 Kasper Asgreen (Den) Team Post Danmark 0:03:34 22 Jesper Schultz (Den) Team Post Danmark 0:04:59 23 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Team Trefor - Blue Water 24 Daniel Hartvig (Den) Team Post Danmark 0:05:32 25 Christian Nyvang Lund (Den) Team Coloquick 0:06:20 26 Frederik Zeuner (Den) Team Post Danmark 27 Emil Halvorsen (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:09:48 28 Rune Almindso Andersen (Den) Team Coloquick 29 Casper Pedersen (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:12:59 30 Mathias Krigbaum (Den) Team Post Danmark 0:13:01 31 Mathias Westergaard (Den) Team Almeborg Bornholm 32 Emil Ravnsholt (Den) Team Almeborg Bornholm

Team # Rider Name (Country) Team Result 1 Bora-Argon 18 16:34:27 2 MTN - Qhubeka 3 Cult Energy Pro Cycling 4 Team Sky 5 Tinkoff-Saxo 6 Lotto Soudal 7 Team Trefor - Blue Water 8 Wanty - Groupe Gobert 9 Astana Pro Team 10 Team Roompot 11 Topsport Vlaanderen - Baloise 12 Riwal Platform Cycling Team 13 Bardiani CSF 14 Team Europcar 15 Team Novo Nordisk 16 Denmark 0:00:48 17 Team Almeborg-Bornholm 0:01:05 18 Team Coloquick 0:06:20

General classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Lars Boom (Ned) Astana Pro Team 9:15:23 2 Lars Bak (Den) Lotto Soudal 0:00:09 3 Asbjorn Kragh Andersen (Den) Team Trefor - Blue Water 0:00:11 4 Marco Marcato (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:00:13 5 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff - Saxo 0:00:15 6 Mads Pedersen (Den) Cult Energy 7 Edvald Boasson Hagen (Nor) MTN - Qhubeka 0:00:42 8 Kristian Sbaragli (Ita) MTN - Qhubeka 0:00:46 9 Pim Ligthart (Ned) Lotto Soudal 0:00:47 10 Soren Kragh Andersen (Den) Team Trefor - Blue Water 0:00:48 11 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:50 12 Jay McCarthy (Aus) Tinkoff - Saxo 0:00:51 13 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:52 14 Phil Bauhaus (Ger) Bora Argon 18 15 Raymond Kreder (Ned) Team Roompot 16 Michael Carbel Svendgaard (Den) Cult Energy 17 Nicolai Brochner (Den) Riwal Platform Cycling Team 18 Mads Würtz Schmidt (Den) Team Coloquick 19 Christian Knees (Ger) Team Sky 20 Michael Valgren Andersen (Den) Tinkoff-Saxo 21 Matti Breschel (Den) Tinkoff - Saxo 22 Troels Vinther (Den) Cult Energy 23 Rasmus Guldhammer (Den) Cult Energy 24 Kenny Dehaes (Bel) Lotto Soudal 25 Lars Petter Nordhaug (Nor) Team Sky 26 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 27 Sean De Bie (Bel) Lotto Soudal 28 Enrico Gasparotto (Ita) Wanty - Groupe Gobert 29 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 30 Dennis Vanendert (Bel) Lotto Soudal 31 Scott Thwaites (GBr) Bora Argon 18 32 Michael Morkov (Den) Tinkoff - Saxo 33 Linus Gerdemann, (Ger) Cult Energy 34 Magnus Cort Nielsen (Den) Team Post Danmark 35 Alex Peters (GBr) Team Sky 36 Vincent Jerome (Fra) Team Europcar 37 Patrick Konrad (Aut) Bora Argon 18 38 Jonas Aaen Jorgensen (Den) Riwal Platform Cycling Team 39 Andreas Stauff (Ger) MTN - Qhubeka 40 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 41 Rasmus Quaade (Den) Cult Energy 42 Jelle Vanandert (Bel) Lotto Soudal 43 Frederic Frison (Bel) Lotto Soudal 44 Michel Kreder (Ned) Team Roompot 45 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 46 James Vanlandschoot, (Bel) Wanty - Groupe Gobert 47 Alexander Kamp (Den) Team Coloquick 48 Michael Olsson (Swe) Team Trefor - Blue Water 49 Bjorn Thurau (Ger) Bora Argon 18 50 Sebastian Henao (Col) Team Sky 51 Maurits Lammertink (Ned) Team Roompot 52 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 53 Simon Bigum (Den) Team Almeborg Bornholm 54 Marc De Maar (Ned) Team Roompot 55 Floris De Tier (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 56 Rasmus Mygind (Den) Riwal Platform Cycling Team 57 Michael Reihs (Den) Cult Energy 58 Jaques Janse Van Rensburg (RSA) MTN - Qhubeka 59 Gerald Ciolek (Ger) MTN - Qhubeka 60 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 61 Kanstantsin Siutsou (Blr) Team Sky 62 Jura Sagan (Svk) Tinkoff - Saxo 63 Christoph Pfingsten (Ger) Bora Argon 18 64 Simone Antonini (Ita) Wanty - Groupe Gobert 65 Martin Mortensen (Den) Cult Energy 66 Jens Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 67 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 68 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Team Roompot 69 Julien Morice (Fra) Team Europcar 70 Christopher Sutton (Aus) Team Sky 0:01:16 71 Brian Van Goethem (Ned) Team Roompot 72 Kevin Callebaut (Bel) Wanty - Groupe Gobert 73 Dan Craven (Nam) Team Europcar 74 Jeff Van Meirhaeghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 75 Magnus Bak Klaris (Den) Team Post Danmark 76 Nikolaj Moltke Steen (Den) Team Post Danmark 77 Michael Gogl (Aut) Tinkoff - Saxo 78 Andrea Piechele (Ita) Bardiani - CSF 0:01:24 79 Christoffer Lisson (Den) Team Almeborg Bornholm 0:01:33 80 Mike Terpstra (Ned) Team Roompot 0:01:53 81 Robin Stenuit (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:02:19 82 Martin Gron (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:02:32 83 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:03:04 84 Jaco Venter (RSA) MTN - Qhubeka 85 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani - CSF 0:03:14 86 Morten Ollegaard (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:03:15 87 Daniel Schorn (Aut) Bora Argon 18 0:03:22 88 Stijn Steels (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 89 Yannick Martinez (Fra) Team Europcar 0:04:00 90 Stefan Djurhuus (Den) Team Almeborg Bornholm 0:04:24 91 Jimmy Engoulvent (Fra) Team Europcar 0:04:34 92 Martin Toft Madsen (Den) Team Almeborg Bornholm 0:04:41 93 Nicholas Dougall (RSA) MTN - Qhubeka 0:05:55 94 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 0:06:24 95 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 96 Ivar Slik (Ned) Team Roompot 0:06:45 97 Paolo Simion (Ita) Bardiani - CSF 0:07:11 98 Gregor Mühlberger (Aut) Bora Argon 18 99 Cesare Benedetti (Ita) Bora Argon 18 100 Tom Devriendt (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:07:12 101 Jesper Odgaard Nielsen (Den) Team Coloquick 102 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani - CSF 0:07:35 103 David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk 104 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 105 Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar 106 Boris Dron (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:07:59 107 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 108 Daniel Foder (Den) Team Trefor - Blue Water 109 Jesper Schultz (Den) Team Post Danmark 0:08:21 110 Daniel Hartvig (Den) Team Post Danmark 0:09:59 111 Javier Megias (Spa) Team Novo Nordisk 0:10:01 112 Kasper Asgreen (Den) Team Post Danmark 0:10:21 113 Ben Swift (GBr) Team Sky 0:10:26 114 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani - CSF 115 Mark Sehested Pedersen (Den) Team Trefor - Blue Water 0:10:36 116 Morgan Lamoisson (Fra) Team Europcar 0:10:47 117 Michael Kolar (Svk) Tinkoff - Saxo 0:10:50 118 Patrick Clausen (Den) Team Trefor - Blue Water 0:12:34 119 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Team Trefor - Blue Water 120 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 0:13:10 121 Emil Ravnsholt (Den) Team Almeborg Bornholm 0:13:53 122 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 0:13:55 123 Christian Jorgensen (Den) Team Coloquick 124 Nathan Earle (Aus) Team Sky 125 Frederik Zeuner (Den) Team Post Danmark 126 Moreno De Pauw (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:15:14 127 Rolf Nyborg Broge (Den) Team Coloquick 0:16:46 128 Christian Nyvang Lund (Den) Team Coloquick 129 Casper Pedersen (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:16:54 130 Dennis Herfort Jensen (Den) Team Coloquick 0:17:23 131 Alex Rasmussen (Den) Team Trefor - Blue Water 0:18:09 132 Emil Halvorsen (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:20:11 133 Jesper Juul Andreasen (Den) Team Almeborg Bornholm 0:20:14 134 Rune Almindso Andersen (Den) Team Coloquick 135 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 0:20:34 136 Nikola Aistrup (Den) Riwal Platform Cycling Team 137 Mathias Krigbaum (Den) Team Post Danmark 138 Mathias Westergaard (Den) Team Almeborg Bornholm 0:20:36 139 Luca Sterbini (Ita) Bardiani - CSF 0:21:15 140 Heine Winding (Den) Team Almeborg Bornholm 0:23:25 141 Nicola Boem (Ita) Bardiani - CSF 0:23:59 142 Theo Bos, (Ned) MTN - Qhubeka 0:24:35

Point classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Lars Boom (Ned) Astana Pro Team 20 pts 2 Edvald Boasson Hagen (Nor) MTN - Qhubeka 15 3 Marco Marcato (Ita) Wanty - Groupe Gobert 15 4 Kristian Sbaragli (Ita) MTN - Qhubeka 12 5 Lars Bak (Den) Lotto Soudal 12 6 Soren Kragh Andersen (Den) Team Trefor - Blue Water 10 7 Asbjorn Kragh Andersen (Den) Team Trefor - Blue Water 10 8 Matti Breschel (Den) Tinkoff - Saxo 9 9 Mads Pedersen (Den) Cult Energy 9 10 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 8 11 Pim Ligthart (Ned) Lotto Soudal 8 12 Casper Pedersen (Den) Riwal Platform Cycling Team 8 13 Michael Carbel Svendgaard (Den) Cult Energy 7 14 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff - Saxo 7 15 Scott Thwaites (GBr) Bora Argon 18 6 16 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani - CSF 6 17 Phil Bauhaus (Ger) Bora Argon 18 6 18 Raymond Kreder (Ned) Team Roompot 5 19 Mads Würtz Schmidt (Den) Team Coloquick 5 20 Emil Halvorsen (Den) Riwal Platform Cycling Team 5 21 Christian Knees (Ger) Team Sky 3 22 Michael Valgren Andersen (Den) Tinkoff-Saxo 3 23 Mathias Krigbaum (Den) Team Post Danmark 3 24 Dennis Vanendert (Bel) Lotto Soudal 2 25 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 2 26 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 1 27 Andrea Piechele (Ita) Bardiani - CSF 1 28 Jay McCarthy (Aus) Tinkoff - Saxo 1 29 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 1

Mountain classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Mathias Westergaard (Den) Team Almeborg Bornholm 24 pts 2 Brian Van Goethem (Ned) Team Roompot 24 3 Pim Ligthart (Ned) Lotto Soudal 16 4 Nikola Aistrup (Den) Riwal Platform Cycling Team 12 5 Michael Valgren Andersen (Den) Tinkoff-Saxo 10 6 Matti Breschel (Den) Tinkoff - Saxo 10 7 Mathias Krigbaum (Den) Team Post Danmark 10 8 Linus Gerdemann, (Ger) Cult Energy 6 9 Kasper Asgreen (Den) Team Post Danmark 6 10 Casper Pedersen (Den) Riwal Platform Cycling Team 6 11 Jesper Odgaard Nielsen (Den) Team Coloquick 6 12 Marco Marcato (Ita) Wanty - Groupe Gobert 4 13 Stefan Djurhuus (Den) Team Almeborg Bornholm 4 14 Patrick Clausen (Den) Team Trefor - Blue Water 4 15 Rolf Nyborg Broge (Den) Team Coloquick 4 16 Lars Petter Nordhaug (Nor) Team Sky 2 17 Rasmus Mygind (Den) Riwal Platform Cycling Team 2 18 Morten Ollegaard (Den) Riwal Platform Cycling Team 2 19 Ivar Slik (Ned) Team Roompot 2

Most aggressive rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 10 pts 2 Mathias Krigbaum (Den) Team Post Danmark 10 3 Ivar Slik (Ned) Team Roompot 6 4 Emil Halvorsen (Den) Riwal Platform Cycling Team 6 5 Pim Ligthart (Ned) Lotto Soudal 4 6 Patrick Clausen (Den) Team Trefor - Blue Water 4 7 Rasmus Mygind (Den) Riwal Platform Cycling Team 2 8 Casper Pedersen (Den) Riwal Platform Cycling Team 2

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Mads Pedersen (Den) Cult Energy 9:15:38 2 Soren Kragh Andersen (Den) Team Trefor - Blue Water 0:00:33 3 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:37 4 Phil Bauhaus (Ger) Bora Argon 18 5 Michael Carbel Svendgaard (Den) Cult Energy 6 Nicolai Brochner (Den) Riwal Platform Cycling Team 7 Mads Würtz Schmidt (Den) Team Coloquick 8 Magnus Cort Nielsen (Den) Team Post Danmark 9 Alex Peters (GBr) Team Sky 10 Alexander Kamp (Den) Team Coloquick 11 Sebastian Henao (Col) Team Sky 12 Simon Bigum (Den) Team Almeborg Bornholm 13 Magnus Bak Klaris (Den) Team Post Danmark 0:01:01 14 Nikolaj Moltke Steen (Den) Team Post Danmark 15 Michael Gogl (Aut) Tinkoff - Saxo 16 Christoffer Lisson (Den) Team Almeborg Bornholm 0:01:18 17 Martin Gron (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:02:17 18 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:02:49 19 Ivar Slik (Ned) Team Roompot 0:06:30 20 Gregor Mühlberger (Aut) Bora Argon 18 0:06:56 21 Jesper Schultz (Den) Team Post Danmark 0:08:06 22 Daniel Hartvig (Den) Team Post Danmark 0:09:44 23 Kasper Asgreen (Den) Team Post Danmark 0:10:06 24 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Team Trefor - Blue Water 0:12:19 25 Emil Ravnsholt (Den) Team Almeborg Bornholm 0:13:38 26 Frederik Zeuner (Den) Team Post Danmark 0:13:40 27 Christian Nyvang Lund (Den) Team Coloquick 0:16:31 28 Casper Pedersen (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:16:39 29 Emil Halvorsen (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:19:56 30 Rune Almindso Andersen (Den) Team Coloquick 0:19:59 31 Mathias Krigbaum (Den) Team Post Danmark 0:20:19 32 Mathias Westergaard (Den) Team Almeborg Bornholm 0:20:21