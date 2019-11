Image 1 of 13 Lieuwe Westra (Vacansoleil-DCM) wins the overall Tour of Denmark (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 13 The top three on the final stage: Matteo Pelucchi, Mark Cavendish and Andre Greipel (Image credit: CyclingPhoto.eu) Image 3 of 13 Sebastian Lander (Glud & Marstrand - LRO) won the overall most aggressive rider prize (Image credit: CyclingPhoto.eu) Image 4 of 13 Mark Cavendish gets the win on the final day (Image credit: CyclingPhoto.eu) Image 5 of 13 The Tour of Denmark (Image credit: CyclingPhoto.eu) Image 6 of 13 (Image credit: CyclingPhoto.eu) Image 7 of 13 (Image credit: CyclingPhoto.eu) Image 8 of 13 (Image credit: CyclingPhoto.eu) Image 9 of 13 Mark Cavendish wins the final Tour of Denmark stage (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 13 World champion Mark Cavendish (Sky) wins the Tour of Denmark finale (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 13 The bunch sprint in the last stage of Tour of Denmark (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 13 Mark Cavendish gets the win on the final day (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 13 The final Denmark podium: Ramunas Navardauskas, Lieuwe Westra and Manuele Boaro (Image credit: CyclingPhoto.eu)

Mark Cavendish (Sky) won the final stage of the Tour of Denmark with a powerful sprint in Frederiksberg while Lieuwe Westra (Vacansoleil-DCM) sealed final overall victory in the five-day race.

Cavendish had won the Frederiksberg stage on his previous appearance in the Tour of Denmark in 2007 and after failing to land a win so far, the world champion was determined to sign off in the best possible fashion here. His Sky team controlled affairs at the head of the peloton throughout the stage, shutting down a break from Sebastian Lander (Glud & Marstrand) and Kristian Haugaard (Denmark) on the finishing circuit.

Lotto Belisol came to Sky’s aid in the final kilometres, setting the scene for a sprint duel between Cavendish and his great rival André Greipel. The Manxman proved the quickest in the finishing straight, however, coming home ahead of Matteo Pelucchi (Europcar), while Greipel crossed the line in 3rd.

“The team controlled the race the whole way,” Cavendish said. “The lads had great faith in me and delivered me to the line perfect. I’m really happy to get the win and repay their hard work, especially as I haven’t been in the best form recently.”

After winning the world title in Copenhagen last September, Cavendish was pleased to continue his winning run on Danish roads. “I won here in 2007 as well as winning the rainbow jersey in Denmark and it’s great to come back here and win here again,” he said.

Lieuwe Westra enjoyed an untroubled day in the leader’s jersey and finished the stage safely in the main peloton to seal overall victory, 10 seconds ahead of Ramunas Navardauskas (Garmin-Sharp) and 14 clear of Manuele Boaro (Saxo Bank-Tinkoff Bank).



Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling 3:31:56 2 Matteo Pelucchi (Ita) Team Europcar 3 Andre Greipel (Ger) Lotto Belisol Team 4 Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma - Quickstep 5 Alexander Kristoff (Nor) Katusha Team 6 Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 7 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 8 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 9 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 10 Marco Coledan (Ita) Colnago - CSF Inox 11 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 12 Tom Leezer (Ned) Rabobank Cycling Team 13 Steele Von Hoff (Aus) Garmin-Sharp 14 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 15 Angelo Furlan (Ita) Christina Watches - Onfone 16 Casper Degn Larsen (Den) Blue Water Cycling 17 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin-Sharp 18 Alexander Porsev (Rus) Katusha Team 19 Tom Boonen (Bel) Omega Pharma - Quickstep 20 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 21 Nikolay Trusov (Rus) RusVelo 22 Maxime Vantomme (Bel) Katusha Team 23 Stijn Vandenbergh (Bel) Omega Pharma - Quickstep 24 Luke Rowe (GBr) Sky Procycling 25 Wilco Kelderman (Ned) Rabobank Cycling Team 26 Mark Sehested Pedersen (Den) Blue Water Cycling 27 Rafaa Chtioui (Tun) Team Europcar 28 Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar 29 Lars Bak (Den) Lotto Belisol Team 30 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 31 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 32 Alexey Tsatevich (Rus) Katusha Team 33 Michael Reihs (Den) Christina Watches - Onfone 34 Stefan Schumacher (Ger) Christina Watches - Onfone 35 Mathias Lisson (Den) Denmark 36 Maxim Belkov (Rus) Katusha Team 37 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 38 Laurens De Vreese (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 39 Michael Valgren Andersen (Den) Glud & Marstrand - LRO 40 Jacob Rathe (USA) Garmin-Sharp 41 Artur Ershov (Rus) RusVelo 42 Rasmus Guldhammer (Den) Christina Watches - Onfone 43 Morten Øllegaard (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 44 David Veilleux (Can) Team Europcar 45 Mads Christensen (Den) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 46 Michael Rogers (Aus) Sky Procycling 47 Gustav Larsson (Swe) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 48 Sebastian Balck (Swe) Team Concordia Forsikring - Himmerland 49 Lars-Petter Nordhaug (Nor) Sky Procycling 50 Kristian Haugaard (Den) Denmark 51 Sonny Colbrelli (Ita) Colnago - CSF Inox 52 Mads Meyer (Den) Denmark 53 Graeme Brown (Aus) Rabobank Cycling Team 54 Bert Grabsch (Ger) Omega Pharma - Quickstep 55 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 56 Jonas Van Genechten (Bel) Lotto Belisol Team 57 Scully Tomas (NZl) Garmin-Sharp 58 Thomas Frei (Swi) Christina Watches - Onfone 59 Michael Mørkøv (Den) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 60 Jonas Aaen Jørgensen (Den) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 61 Coen Vermeltfoort (Ned) Rabobank Cycling Team 62 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 63 Maarten Wynants (Bel) Rabobank Cycling Team 64 Daniel Holm Foder (Den) Christina Watches - Onfone 65 Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma - Quickstep 66 Mikkel Mortensen (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 67 Michael Rasmussen (Den) Christina Watches - Onfone 68 Stefan Denifl (Aut) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 69 Florian Senechal (Fra) Omega Pharma - Quickstep 70 Eliot Lietaer (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 71 Anton Vorobyev (Rus) Katusha Team 72 Jesper Odgaard Nielsen (Den) Blue Water Cycling 73 Jos Van Emden (Ned) Rabobank Cycling Team 74 Jacek Morajko (Pol) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 75 Christopher Juul-Jensen (Den) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 76 Wesley Kreder (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 77 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team 78 Alexander Serov (Rus) RusVelo 79 Martin Mortensen (Den) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:19 80 Dennis Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team 81 Marcel Sieberg (Ger) Lotto Belisol Team 0:00:21 82 Christian Delle Stelle (Ita) Colnago - CSF Inox 0:00:25 83 Theo Bos (Ned) Rabobank Cycling Team 84 Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling 85 Alexander Mørk (Den) Denmark 86 Jasper Hamelink (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 87 Sebastian Rosseler (Bel) Garmin-Sharp 88 Sebastian Lander (Den) Glud & Marstrand - LRO 89 Viktor Manokov (Rus) RusVelo 90 Francis De Greef (Bel) Lotto Belisol Team 91 Rasmus Sterebo (Den) Glud & Marstrand - LRO 92 Lasse Bøchman (Den) Glud & Marstrand - LRO 93 Martin Pedersen (Den) Christina Watches - Onfone 94 Robbie Hunter (RSA) Garmin-Sharp 95 Alexey Markov (Rus) RusVelo 0:00:31 96 Morten Høberg (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 97 Rick Flens (Ned) Rabobank Cycling Team 98 Andreas Klier (Ger) Garmin-Sharp 99 Kasper Schjønnemann (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:00:35 100 Simon Eiby (Den) Denmark 101 Kasper Linde Jørgensen (Den) Glud & Marstrand - LRO 102 Damsbo Magnus Lund (Den) Denmark 0:00:53 103 Nikola Aistrup (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:01:08 104 Jacob Nielsen (Den) Blue Water Cycling 105 Søren Pugdahl Pedersen (Den) Blue Water Cycling 106 Oscar Freire Gomez (Spa) Katusha Team 107 Casper Folsach (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 108 Sven Vandousselaere (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:01:11 109 Christian Moberg Jørgensen (Den) Glud & Marstrand - LRO 110 Peter Kennaugh (GBr) Sky Procycling 0:01:19 111 Bernhard Eisel (Aut) Sky Procycling 0:01:28 112 Marco Bandiera (Ita) Omega Pharma - Quickstep 0:01:40 113 Michal Golas (Pol) Omega Pharma - Quickstep 114 Omar Lombardi (Ita) Colnago - CSF Inox 115 Andrea De Corrado (Ita) Colnago - CSF Inox 0:01:42 116 Frederik Thalund Jensen (Den) Blue Water Cycling 0:01:49 117 Christian Jersild Jensen (Den) Blue Water Cycling 118 Björn Thurau (Ger) Team Europcar 119 Mathias Gade Jacobsen (Den) Glud & Marstrand - LRO 0:02:01 120 Christian Ranneries (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 121 Davide Martinelli (Ita) Sky Procycling 122 Jesper Mørkøv (Den) Denmark 0:03:05 123 Rasmus Quaade (Den) Blue Water Cycling DNF Greg Henderson (NZl) Lotto Belisol Team DNF Barry Markus (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team DNF Vladimir Gusev (Rus) Katusha Team DNF Nicola Boem (Ita) Colnago - CSF Inox

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Kristian Haugaard (Den) Denmark 5 pts 2 Sebastian Lander (Den) Glud & Marstrand - LRO 3 3 Michael Mørkøv (Den) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 1

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Sebastian Lander (Den) Glud & Marstrand - LRO 5 pts 2 Jesper Mørkøv (Den) Denmark 3 3 Christian Moberg Jørgensen (Den) Glud & Marstrand - LRO 1

Mountain 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Mørkøv (Den) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 10 pts 2 Lars Bak (Den) Lotto Belisol Team 6 3 Tom Leezer (Ned) Rabobank Cycling Team 4 4 Oscar Freire Gomez (Spa) Katusha Team 2

Mountain 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Sebastian Lander (Den) Glud & Marstrand - LRO 10 pts 2 Kristian Haugaard (Den) Denmark 6 3 Davide Martinelli (Ita) Sky Procycling 4 4 Peter Kennaugh (GBr) Sky Procycling 2

Mountain 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Sebastian Lander (Den) Glud & Marstrand - LRO 10 pts 2 Kristian Haugaard (Den) Denmark 6 3 Nikola Aistrup (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 4 4 Jasper Hamelink (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2

Most aggressive riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Sebastian Lander (Den) Glud & Marstrand - LRO 10 pts 2 Kristian Haugaard (Den) Denmark 6 3 Oscar Freire Gomez (Spa) Katusha Team 4 4 Rasmus Quaade (Den) Blue Water Cycling 2

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma - Quickstep 3:31:56 2 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 3 Casper Degn Larsen (Den) Blue Water Cycling 4 Luke Rowe (GBr) Sky Procycling 5 Wilco Kelderman (Ned) Rabobank Cycling Team 6 Mark Sehested Pedersen (Den) Blue Water Cycling 7 Mathias Lisson (Den) Denmark 8 Michael Valgren Andersen (Den) Glud & Marstrand - LRO 9 Jacob Rathe (USA) Garmin-Sharp 10 Artur Ershov (Rus) RusVelo 11 Kristian Haugaard (Den) Denmark 12 Sonny Colbrelli (Ita) Colnago - CSF Inox 13 Mads Meyer (Den) Denmark 14 Scully Tomas (NZl) Garmin-Sharp 15 Florian Senechal (Fra) Omega Pharma - Quickstep 16 Eliot Lietaer (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 17 Anton Vorobyev (Rus) Katusha Team 18 Wesley Kreder (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 19 Alexander Mørk (Den) Denmark 0:00:25 20 Jasper Hamelink (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 21 Sebastian Lander (Den) Glud & Marstrand - LRO 22 Viktor Manokov (Rus) RusVelo 23 Rasmus Sterebo (Den) Glud & Marstrand - LRO 24 Simon Eiby (Den) Denmark 0:00:35 25 Damsbo Magnus Lund (Den) Denmark 0:00:53 26 Casper Folsach (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:01:08 27 Frederik Thalund Jensen (Den) Blue Water Cycling 0:01:49 28 Christian Jersild Jensen (Den) Blue Water Cycling 29 Mathias Gade Jacobsen (Den) Glud & Marstrand - LRO 0:02:01 30 Davide Martinelli (Ita) Sky Procycling 31 Rasmus Quaade (Den) Blue Water Cycling 0:03:05

Final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 20:41:47 2 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin-Sharp 0:00:10 3 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 0:00:14 4 Alexander Kristoff (Nor) Katusha Team 0:00:24 5 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 0:00:25 6 Andre Greipel (Ger) Lotto Belisol Team 0:00:27 7 Wilco Kelderman (Ned) Rabobank Cycling Team 0:00:31 8 Stefan Schumacher (Ger) Christina Watches - Onfone 0:00:35 9 Michael Rogers (Aus) Sky Procycling 0:00:38 10 Lars-Petter Nordhaug (Nor) Sky Procycling 0:00:41 11 Gustav Larsson (Swe) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:47 12 Maxim Belkov (Rus) Katusha Team 13 Tom Leezer (Ned) Rabobank Cycling Team 14 Luke Rowe (GBr) Sky Procycling 0:00:48 15 Mads Christensen (Den) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 0:00:49 16 Michael Mørkøv (Den) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 0:00:50 17 David Veilleux (Can) Team Europcar 0:00:51 18 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 0:00:54 19 Tom Boonen (Bel) Omega Pharma - Quickstep 0:00:55 20 Michael Valgren Andersen (Den) Glud & Marstrand - LRO 0:00:59 21 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team 0:01:00 22 Lars Bak (Den) Lotto Belisol Team 0:01:08 23 Maxime Vantomme (Bel) Katusha Team 0:01:10 24 Jacob Rathe (USA) Garmin-Sharp 0:01:13 25 Rafaa Chtioui (Tun) Team Europcar 0:01:15 26 Rasmus Guldhammer (Den) Christina Watches - Onfone 0:01:18 27 Kristian Haugaard (Den) Denmark 0:01:19 28 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:01:20 29 Bert Grabsch (Ger) Omega Pharma - Quickstep 0:01:22 30 Thomas Frei (Swi) Christina Watches - Onfone 0:01:25 31 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 0:01:27 32 Sonny Colbrelli (Ita) Colnago - CSF Inox 0:01:30 33 Florian Senechal (Fra) Omega Pharma - Quickstep 0:01:32 34 Eliot Lietaer (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:01:34 35 Martin Mortensen (Den) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:01:37 36 Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar 0:01:39 37 Stefan Denifl (Aut) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:01:40 38 Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 39 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 40 Christopher Juul-Jensen (Den) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 0:01:51 41 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:02:06 42 Daniel Holm Foder (Den) Christina Watches - Onfone 43 Steele Von Hoff (Aus) Garmin-Sharp 0:02:17 44 Sebastian Lander (Den) Glud & Marstrand - LRO 0:02:22 45 Jacek Morajko (Pol) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:02:24 46 Lasse Bøchman (Den) Glud & Marstrand - LRO 0:02:38 47 Laurens De Vreese (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:02:42 48 Rasmus Sterebo (Den) Glud & Marstrand - LRO 0:03:15 49 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 0:03:22 50 Nikolay Trusov (Rus) RusVelo 0:03:27 51 Michael Rasmussen (Den) Christina Watches - Onfone 0:03:30 52 Michal Golas (Pol) Omega Pharma - Quickstep 0:03:31 53 Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma - Quickstep 0:04:01 54 Oscar Freire Gomez (Spa) Katusha Team 0:04:17 55 Björn Thurau (Ger) Team Europcar 0:04:28 56 Artur Ershov (Rus) RusVelo 0:04:46 57 Mathias Lisson (Den) Denmark 0:04:58 58 Jonas Aaen Jørgensen (Den) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 0:05:10 59 Jos Van Emden (Ned) Rabobank Cycling Team 0:05:12 60 Stijn Vandenbergh (Bel) Omega Pharma - Quickstep 0:05:21 61 Marcel Sieberg (Ger) Lotto Belisol Team 0:05:35 62 Maarten Wynants (Bel) Rabobank Cycling Team 0:05:37 63 Alexander Porsev (Rus) Katusha Team 0:05:43 64 Anton Vorobyev (Rus) Katusha Team 65 Mads Meyer (Den) Denmark 0:06:16 66 Morten Øllegaard (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:06:28 67 Sebastian Balck (Swe) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:06:40 68 Casper Degn Larsen (Den) Blue Water Cycling 0:06:42 69 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:06:43 70 Dennis Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team 0:06:46 71 Søren Pugdahl Pedersen (Den) Blue Water Cycling 0:07:44 72 Omar Lombardi (Ita) Colnago - CSF Inox 0:08:07 73 Angelo Furlan (Ita) Christina Watches - Onfone 0:08:16 74 Alexey Tsatevich (Rus) Katusha Team 0:08:34 75 Mark Sehested Pedersen (Den) Blue Water Cycling 0:09:34 76 Jasper Hamelink (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:09:35 77 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:10:28 78 Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling 79 Francis De Greef (Bel) Lotto Belisol Team 0:10:33 80 Marco Coledan (Ita) Colnago - CSF Inox 0:11:10 81 Wesley Kreder (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:11:13 82 Sven Vandousselaere (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:11:18 83 Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma - Quickstep 0:11:55 84 Rick Flens (Ned) Rabobank Cycling Team 0:12:01 85 Matteo Pelucchi (Ita) Team Europcar 0:12:05 86 Simon Eiby (Den) Denmark 0:12:07 87 Christian Delle Stelle (Ita) Colnago - CSF Inox 0:12:20 88 Michael Reihs (Den) Christina Watches - Onfone 0:12:58 89 Viktor Manokov (Rus) RusVelo 0:13:20 90 Mikkel Mortensen (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:13:34 91 Coen Vermeltfoort (Ned) Rabobank Cycling Team 0:14:40 92 Marco Bandiera (Ita) Omega Pharma - Quickstep 0:15:36 93 Jacob Nielsen (Den) Blue Water Cycling 0:16:23 94 Bernhard Eisel (Aut) Sky Procycling 0:18:07 95 Scully Tomas (NZl) Garmin-Sharp 0:18:08 96 Alexander Serov (Rus) RusVelo 0:18:13 97 Robbie Hunter (RSA) Garmin-Sharp 0:18:22 98 Alexey Markov (Rus) RusVelo 0:18:57 99 Nikola Aistrup (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:19:08 100 Kasper Linde Jørgensen (Den) Glud & Marstrand - LRO 101 Davide Martinelli (Ita) Sky Procycling 0:19:19 102 Theo Bos (Ned) Rabobank Cycling Team 0:19:32 103 Andreas Klier (Ger) Garmin-Sharp 0:19:39 104 Graeme Brown (Aus) Rabobank Cycling Team 0:20:07 105 Martin Pedersen (Den) Christina Watches - Onfone 0:21:02 106 Jesper Mørkøv (Den) Denmark 0:21:03 107 Sebastian Rosseler (Bel) Garmin-Sharp 0:21:41 108 Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling 0:23:05 109 Frederik Thalund Jensen (Den) Blue Water Cycling 0:23:06 110 Alexander Mørk (Den) Denmark 0:23:27 111 Christian Moberg Jørgensen (Den) Glud & Marstrand - LRO 0:23:53 112 Andrea De Corrado (Ita) Colnago - CSF Inox 0:25:13 113 Damsbo Magnus Lund (Den) Denmark 0:25:15 114 Jonas Van Genechten (Bel) Lotto Belisol Team 0:26:16 115 Peter Kennaugh (GBr) Sky Procycling 0:28:19 116 Kasper Schjønnemann (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:30:10 117 Christian Ranneries (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:31:33 118 Morten Høberg (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:33:37 119 Jesper Odgaard Nielsen (Den) Blue Water Cycling 0:34:56 120 Christian Jersild Jensen (Den) Blue Water Cycling 0:35:00 121 Mathias Gade Jacobsen (Den) Glud & Marstrand - LRO 0:35:09 122 Rasmus Quaade (Den) Blue Water Cycling 0:36:56 123 Casper Folsach (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:42:58

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexander Kristoff (Nor) Katusha Team 44 pts 2 Andre Greipel (Ger) Lotto Belisol Team 43 3 Matteo Pelucchi (Ita) Team Europcar 27 4 Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling 24 5 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin-Sharp 24 6 Luke Rowe (GBr) Sky Procycling 22 7 Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma - Quickstep 21 8 Theo Bos (Ned) Rabobank Cycling Team 20 9 Stefan Schumacher (Ger) Christina Watches - Onfone 17 10 Steele Von Hoff (Aus) Garmin-Sharp 16 11 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 15 12 Lars-Petter Nordhaug (Nor) Sky Procycling 15 13 Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 14 14 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 13 15 Jesper Mørkøv (Den) Denmark 13 16 Wilco Kelderman (Ned) Rabobank Cycling Team 12 17 Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling 12 18 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 12 19 Sonny Colbrelli (Ita) Colnago - CSF Inox 12 20 Anton Vorobyev (Rus) Katusha Team 11 21 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 10 22 Tom Boonen (Bel) Omega Pharma - Quickstep 10 23 Sven Vandousselaere (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 10 24 Nikolay Trusov (Rus) RusVelo 9 25 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team 8 26 Casper Folsach (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 8 27 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 8 28 Sebastian Lander (Den) Glud & Marstrand - LRO 8 29 Rasmus Guldhammer (Den) Christina Watches - Onfone 7 30 Mark Sehested Pedersen (Den) Blue Water Cycling 7 31 Rasmus Quaade (Den) Blue Water Cycling 7 32 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 7 33 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 6 34 Rick Flens (Ned) Rabobank Cycling Team 6 35 Jonas Aaen Jørgensen (Den) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 6 36 Jacob Nielsen (Den) Blue Water Cycling 6 37 David Veilleux (Can) Team Europcar 5 38 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 5 39 Dennis Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team 5 40 Kristian Haugaard (Den) Denmark 5 41 Nikola Aistrup (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 5 42 Marco Coledan (Ita) Colnago - CSF Inox 3 43 Sebastian Rosseler (Bel) Garmin-Sharp 3 44 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 3 45 Jesper Odgaard Nielsen (Den) Blue Water Cycling 3 46 Christian Jersild Jensen (Den) Blue Water Cycling 3 47 Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar 2 48 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 2 49 Michael Rogers (Aus) Sky Procycling 2 50 Tom Leezer (Ned) Rabobank Cycling Team 2 51 Simon Eiby (Den) Denmark 2 52 Morten Høberg (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 2 53 Jos Van Emden (Ned) Rabobank Cycling Team 1 54 Michael Mørkøv (Den) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 1 55 Björn Thurau (Ger) Team Europcar 1 56 Alexander Mørk (Den) Denmark 1 57 Christian Moberg Jørgensen (Den) Glud & Marstrand - LRO 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Nikola Aistrup (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 84 pts 2 Morten Høberg (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 44 3 Jacob Nielsen (Den) Blue Water Cycling 26 4 Jesper Odgaard Nielsen (Den) Blue Water Cycling 24 5 Sebastian Lander (Den) Glud & Marstrand - LRO 20 6 Jonas Aaen Jørgensen (Den) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 20 7 Anton Vorobyev (Rus) Katusha Team 18 8 Jesper Mørkøv (Den) Denmark 18 9 Simon Eiby (Den) Denmark 16 10 Alexander Mørk (Den) Denmark 16 11 Sven Vandousselaere (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 14 12 Kristian Haugaard (Den) Denmark 12 13 Christian Jersild Jensen (Den) Blue Water Cycling 12 14 Michael Mørkøv (Den) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 10 15 Nikolay Trusov (Rus) RusVelo 8 16 Lars Bak (Den) Lotto Belisol Team 6 17 Tom Leezer (Ned) Rabobank Cycling Team 4 18 Davide Martinelli (Ita) Sky Procycling 4 19 Oscar Freire Gomez (Spa) Katusha Team 2 20 Maarten Wynants (Bel) Rabobank Cycling Team 2 21 Jasper Hamelink (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2 22 Jonas Van Genechten (Bel) Lotto Belisol Team 2 23 Peter Kennaugh (GBr) Sky Procycling 2

Most aggressive rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Sebastian Lander (Den) Glud & Marstrand - LRO 10 pts 2 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 10 3 Sven Vandousselaere (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 10 4 Jesper Mørkøv (Den) Denmark 10 5 Christian Jersild Jensen (Den) Blue Water Cycling 10 6 Jacob Rathe (USA) Garmin-Sharp 6 7 Kristian Haugaard (Den) Denmark 6 8 Nikolay Trusov (Rus) RusVelo 6 9 Simon Eiby (Den) Denmark 6 10 Jacob Nielsen (Den) Blue Water Cycling 6 11 Oscar Freire Gomez (Spa) Katusha Team 4 12 Jonas Aaen Jørgensen (Den) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 4 13 Anton Vorobyev (Rus) Katusha Team 4 14 Robbie Hunter (RSA) Garmin-Sharp 4 15 Morten Høberg (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 4 16 Nikola Aistrup (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 2 17 Alexander Mørk (Den) Denmark 2 18 Rasmus Quaade (Den) Blue Water Cycling 2