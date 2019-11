Image 1 of 10 A Radioshack rider gets out of the saddle (Image credit: CyclingPhoto.eu) Image 2 of 10 Hayden Roulston (Team HTC - Columbia) won the final stage of the Tour of Denmark (Image credit: CyclingPhoto.eu) Image 3 of 10 Hayden Roulston (Team HTC - Columbia) finishes ahead of the pack in Denmark (Image credit: CyclingPhoto.eu) Image 4 of 10 The riders faced poor weather on the final stage (Image credit: CyclingPhoto.eu) Image 5 of 10 Garmin-Transitions drive the break (Image credit: CyclingPhoto.eu) Image 6 of 10 The tough conditions proved too hard for some riders (Image credit: CyclingPhoto.eu) Image 7 of 10 The bunch take a sweeping corner (Image credit: CyclingPhoto.eu) Image 8 of 10 A rider goes on the attack (Image credit: CyclingPhoto.eu) Image 9 of 10 Gert Steegmans (Team Radioshack) (Image credit: CyclingPhoto.eu) Image 10 of 10 Jakob Fuglsang (Team Saxo Bank) on the winner's podium at the Tour of Denmark (Image credit: CyclingPhoto.eu)

Jakob Fuglsang (Saxo Bank) won his third straight Tour of Denmark after surviving the final stage of the race from Høng to Rudersdal, in Copenhagen on Sunday. The Dane went into stage 6 with a 27-second advantage over Svein Tuft (Garmin - Transitions) and despite Hayden Roulston (Team HTC - Columbia) winning ahead of the bunch, Fuglsang finished safely in the peloton and retained his lead over Tuft and Matthew Busche (RadioShack), who finished in second and third overall respectively.

It rounded out an excellent race for Bjarne Riis's team, who despite upheaval off the bike, claimed the overall, the sprints and teams classifications as well as a stage win.

"With an amazing double victory on the queen stage, winning the points classification, teams classification and the overall victory, we are more than happy with the race outcome," Fuglsang said before walking onto the podium to collect his yellow jersey.

"The result is even better because of the fact that the field has never been stronger and it wasn't an easy task. Generally, the race has been well-organized and the organizers have done a great job establishing a race that became very entertaining."

Fuglsang laid the foundations for his third title when he finished second to teammate Matti Breschel on the race's toughest stage to Vejle and solidified his position with a strong ride in yesterday's 19.4-kilometre time trial.

Both Breschel and Fuglsang are strongly linked with moves away from Riis's team at the end of the year. Fuglsang's may be going to the new Luxembourg team based around Andy and Frank Schleck, while Breschel, who has been tipped to leave since the Spring, may be going to Rabobank.

2011 Worlds preview

Stage 6 finished on the 2011 World Championship circuit and on the final straight of next year's World Championships course in Copenhagen. Hayden Roulston flew uphill to take the win out of the last of many breaks that occurred during the stage.

"Hayden rode like he had diamonds in his legs today," said Sport Director Brian Holm. "He was amazing when he went up the final 800m straight."

"It was a very, very hard stage today," said Holm. "It was raining, and it was fast all day. At 120km, everything was still together so there were constant attacks."

Roulsten's win also capped an excellent week for the HTC team, who re-signed a number of riders for the next two seasons, along with taking three stages in Denmark and securing the white jersey through Rasmus Guldhammer.

"I'm really happy with the race today. We had someone in every break. All in all, it was a good week for us. Three wins with three different riders, so I'm happy. [Rasmus] Guldhammer also won the white jersey and came in sixth overall, so it was a very good race for him also."

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Hayden Roulston (NZl) Team HTC - Columbia 4:03:17 2 Matti Breschel (Den) Team Saxo Bank 0:00:02 3 Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox 4 Maxim Belkov (Ukr) ISD - Neri 5 Clinton Avery (NZl) Team Radioshack 6 Tyler Farrar (USA) Garmin - Transitions 7 Mark Renshaw (Aus) Team HTC - Columbia 8 Bert De Backer (Bel) Skil - Shimano 9 Joost Van Leijen (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 10 Theo Bos (Ned) Cervélo TestTeam 11 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 12 Martin Mortensen (Den) Vacansoleil Pro Cycling Team 13 Sebastian Lander (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 14 Jakob Fuglsang (Den) Team Saxo Bank 15 Michel Kreder (Ned) Garmin - Transitions 16 Marcello Pavarin (Ita) Colnago - CSF Inox 17 Kasper Larson Schjonnemann (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 18 Niki Byrgesen (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 19 Troels Ronning Vinther (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 20 Morten Ollegaard (Den) Team Post Danmark 21 Lars Ytting Bak (Den) Team HTC - Columbia 22 Jack Bobridge (Aus) Garmin - Transitions 23 Robin Chaigneau (Ned) Skil - Shimano 24 Floris Goesinnen (Ned) Skil - Shimano 25 Matthew Busche (USA) Team Radioshack 26 Rasmus Guldhmmer (Den) Team HTC - Columbia 27 Arnoud Van Groen (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 28 Geoffroy Lequatre (Fra) Team Radioshack 29 Koen De Kort (Ned) Skil - Shimano 30 Michael Van Stayen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 31 Jan Ghyselinck (Bel) Team HTC - Columbia 32 Federico Canuti (Ita) Colnago - CSF Inox 33 Gert Dockx (Bel) Team HTC - Columbia 34 Mads Meyer (Den) Team Energi FYN 35 Sergey Firsanov (Rus) Team Designa Kokken - Blue Water 36 Andreas Klier (Ger) Cervélo TestTeam 37 Svein Tuft (Can) Garmin - Transitions 38 Steven Cozza (USA) Garmin - Transitions 39 David Deroo (Fra) Skil - Shimano 40 Xavier Florencio Cabre (Spa) Cervélo TestTeam 41 Alexander Wetterhall (Swe) Cervélo TestTeam 42 Pier Paolo De Negri (Ita) ISD - Neri 43 Jakob Bering (Den) Team Energi FYN 44 Danny Pate (USA) Garmin - Transitions 45 Brian Bach Vandborg (Den) Team Post Danmark 46 Geert Steurs (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 47 Christopher Juul Jensen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 48 Daniel Foder (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 49 René Jorgensen (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 50 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 51 Jens Voigt (Ger) Team Saxo Bank 52 Patrick Gretsch (Ger) Team HTC - Columbia 53 Nikola Aistrup (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 54 Matthew Harley Goss (Aus) Team HTC - Columbia 55 Steven Van Vooren (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 56 Gert Steegmans (Bel) Team Radioshack 0:00:15 57 Søren Pusdahl (Den) Team Energi FYN 58 Mathias Lisson (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 59 Jesse Sergent (NZl) Team Radioshack 0:00:02 60 Sam Bewley (NZl) Team Radioshack 0:00:20 61 Inigo Cuesta (Spa) Cervélo TestTeam 0:00:23 62 Michael Ellermann Jaeger (Den) Team Post Danmark 0:00:31 63 Gorik Gardeyn (Bel) Vacansoleil Pro Cycling Team 64 Michael Reihs (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 0:00:36 65 Gian Luca Mirenda (Ita) ISD - Neri 66 Kris Boeckmans (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 67 Pieter Vanspeybruck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 68 André Steensen (Den) Team Saxo Bank 0:00:38 69 Alan Marangoni (Ita) Colnago - CSF Inox 0:00:39 70 Roger Hammond (GBr) Cervélo TestTeam 0:00:42 71 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 0:00:45 72 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:00:47 73 Mikkel Mortensen (Den) Team Post Danmark 0:00:51 74 Jesper Morkov (Den) Team Post Danmark 75 Jeremy Hunt (GBr) Cervélo TestTeam 76 Travis Meyer (Aus) Garmin - Transitions 0:00:54 77 Thomas Riber Sellebjerg (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:00:55 78 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank 0:01:02 79 Kenny Robert Van Hummel (Ned) Skil - Shimano 80 Andreas Frisch (Den) Team Energi FYN 0:01:13 81 Jacob Nielsen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 0:00:02 82 Bobbie Traksel (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:01:26 83 Jens Mouris (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 84 Piet Rooijakkers (Ned) Skil - Shimano 0:00:02 85 Philip Nielsen (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 86 Kristian Sobota (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:02:40 87 Jonas Aaen Jorgensen (Den) Team Saxo Bank 0:02:44 88 Thomas Guldhammer (Den) Team Energi FYN 89 Pelle Clapp (Den) Team Post Danmark 0:04:27 90 Thomas De Gendt (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:06:09 91 Ricardo Van Der Velde (Ned) Garmin - Transitions 92 Elia Favilli (Ita) ISD - Neri 93 Marc Hester (Den) Team Post Danmark 0:07:26 94 Niki Ostergaard (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 0:10:20 95 Mads Christensen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 96 Jimmi Sorensen (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 0:11:28 97 Kasper Jebjerg (Den) Team Designa Kokken - Blue Water DNF Jason McCartney (USA) Team Radioshack DNF Oscar Pujol Munoz (Spa) Cervélo TestTeam DNF Salvatore Manusco (Ita) ISD - Neri DNF Francesco Tomei (Ita) ISD - Neri DNF Enrico Zen (Ita) Colnago - CSF Inox DNF Marco Frapporti (Ita) Colnago - CSF Inox DNF Michael Berling (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning DNF Kasper Linde Jorgensen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning DNF Nikolaj Olesen (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland DNF Christian Ranneries (Den) Team Energi FYN DNF Kristian Haugaard Jensen (Den) Team Energi FYN DNF Rasmus Fjordside Lehrmann (Den) Team Energi FYN DNF Nicki Rasmussen (Den) Team Post Danmark DNF Johan Coenen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator DNF Sep Vanmarcke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jens Mouris (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 5 pts 2 Nikolaj Olesen (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 3 3 Koen De Kort (Ned) Skil - Shimano 1

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Floris Goesinnen (Ned) Skil - Shimano 5 pts 2 Hayden Roulston (NZl) Team HTC - Columbia 3 3 Jack Bobridge (Aus) Garmin - Transitions 1

Mountain 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Reihs (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 10 pts 2 Michael Berling (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 6 3 David Deroo (Fra) Skil - Shimano 4 4 René Jorgensen (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 2

Mountain 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Martin Mortensen (Den) Vacansoleil Pro Cycling Team 10 pts 2 Jack Bobridge (Aus) Garmin - Transitions 6 3 Floris Goesinnen (Ned) Skil - Shimano 4 4 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 2

Mountain 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Floris Goesinnen (Ned) Skil - Shimano 10 pts 2 Jack Bobridge (Aus) Garmin - Transitions 6 3 Hayden Roulston (NZl) Team HTC - Columbia 4 4 Michael Reihs (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 2

Mountain 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Floris Goesinnen (Ned) Skil - Shimano 10 pts 2 Hayden Roulston (NZl) Team HTC - Columbia 6 3 Jack Bobridge (Aus) Garmin - Transitions 4 4 Michael Reihs (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 2

Mountain 5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Floris Goesinnen (Ned) Skil - Shimano 10 pts 2 Hayden Roulston (NZl) Team HTC - Columbia 6 3 Jack Bobridge (Aus) Garmin - Transitions 4 4 Jens Voigt (Ger) Team Saxo Bank 2

Most aggressive rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Floris Goesinnen (Ned) Skil - Shimano 10 pts 2 Jack Bobridge (Aus) Garmin - Transitions 6 3 Hayden Roulston (NZl) Team HTC - Columbia 4 4 Jens Mouris (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 2

Best young rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 4:03:19 2 Sebastian Lander (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 3 Niki Byrgesen (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 4 Morten Ollegaard (Den) Team Post Danmark 5 Jack Bobridge (Aus) Garmin - Transitions 6 Robin Chaigneau (Ned) Skil - Shimano 7 Rasmus Guldhmmer (Den) Team HTC - Columbia 8 Michael Van Stayen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 9 Jan Ghyselinck (Bel) Team HTC - Columbia 10 Gert Dockx (Bel) Team HTC - Columbia 11 Mads Meyer (Den) Team Energi FYN 12 Jakob Bering (Den) Team Energi FYN 13 Christopher Juul Jensen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 14 Mathias Lisson (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 0:00:13 15 Jesse Sergent (NZl) Team Radioshack 16 Mikkel Mortensen (Den) Team Post Danmark 0:00:49 17 Jesper Morkov (Den) Team Post Danmark 18 Travis Meyer (Aus) Garmin - Transitions 0:00:52 19 Kristian Sobota (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:02:38 20 Pelle Clapp (Den) Team Post Danmark 0:04:25 21 Elia Favilli (Ita) ISD - Neri 0:06:07 22 Niki Ostergaard (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 0:10:18 23 Jimmi Sorensen (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 0:11:26

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Team HTC - Columbia 12:09:55 2 Vacansoleil Pro Cycling Team 0:00:02 3 Garmin - Transitions 4 Colnago - CSF INOX 5 Skil - Shimano 6 Team Radioshack 7 Team Saxo Bank 8 Team Concordia Forsikring - Himmerland 9 Cervelo Test Team 10 Team Designa Kokken - Blue Water 11 Topsport Vlaanderen - Mercator 12 Glud & Marstrand - LRO Radgivning 13 Team Energi FYN 0:00:15 14 Team Post Danmark 0:00:31 15 ISD - Neri 0:00:36

Final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jakob Fuglsang (Den) Team Saxo Bank 19:03:38 2 Svein Tuft (Can) Garmin - Transitions 0:00:27 3 Matthew Busche (USA) Team Radioshack 0:01:35 4 Martin Mortensen (Den) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:01:38 5 Matti Breschel (Den) Team Saxo Bank 0:01:39 6 Rasmus Guldhmmer (Den) Team HTC - Columbia 0:01:45 7 Sergey Firsanov (Rus) Team Designa Kokken - Blue Water 8 Lars Ytting Bak (Den) Team HTC - Columbia 0:01:48 9 Maxim Belkov (Ukr) ISD - Neri 0:01:51 10 Joost Van Leijen (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:01:59 11 Federico Canuti (Ita) Colnago - CSF Inox 0:02:10 12 Geoffroy Lequatre (Fra) Team Radioshack 13 Brian Bach Vandborg (Den) Team Post Danmark 0:02:12 14 Xavier Florencio Cabre (Spa) Cervélo TestTeam 15 Steven Cozza (USA) Garmin - Transitions 0:02:26 16 Arnoud Van Groen (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:02:27 17 Danny Pate (USA) Garmin - Transitions 0:02:28 18 Koen De Kort (Ned) Skil - Shimano 0:02:40 19 Hayden Roulston (NZl) Team HTC - Columbia 0:02:44 20 Patrick Gretsch (Ger) Team HTC - Columbia 0:02:47 21 Bert De Backer (Bel) Skil - Shimano 0:02:51 22 Inigo Cuesta (Spa) Cervélo TestTeam 0:03:06 23 Michel Kreder (Ned) Garmin - Transitions 0:03:15 24 Gert Dockx (Bel) Team HTC - Columbia 25 Alexander Wetterhall (Swe) Cervélo TestTeam 0:03:16 26 Jesse Sergent (NZl) Team Radioshack 0:03:22 27 Matthew Harley Goss (Aus) Team HTC - Columbia 0:03:38 28 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 0:03:42 29 René Jorgensen (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 30 Troels Ronning Vinther (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 0:03:53 31 Sam Bewley (NZl) Team Radioshack 0:04:00 32 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:04:04 33 Steven Van Vooren (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:04:13 34 Jakob Bering (Den) Team Energi FYN 0:04:17 35 Jens Voigt (Ger) Team Saxo Bank 0:04:25 36 Daniel Foder (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:04:34 37 Niki Byrgesen (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 0:04:51 38 David Deroo (Fra) Skil - Shimano 0:04:56 39 Nikola Aistrup (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:05:05 40 Piet Rooijakkers (Ned) Skil - Shimano 0:05:11 41 Sebastian Lander (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:05:13 42 Pieter Vanspeybruck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:05:36 43 Floris Goesinnen (Ned) Skil - Shimano 0:05:37 44 Marcello Pavarin (Ita) Colnago - CSF Inox 0:06:24 45 Gorik Gardeyn (Bel) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:06:26 46 Mathias Lisson (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 0:06:31 47 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank 0:08:14 48 Andreas Frisch (Den) Team Energi FYN 0:09:07 49 Michael Reihs (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 0:09:21 50 Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox 0:10:13 51 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:11:48 52 Alan Marangoni (Ita) Colnago - CSF Inox 0:12:06 53 Andreas Klier (Ger) Cervélo TestTeam 0:12:26 54 Mads Meyer (Den) Team Energi FYN 0:12:38 55 André Steensen (Den) Team Saxo Bank 56 Michael Van Stayen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:12:42 57 Jens Mouris (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:13:55 58 Pier Paolo De Negri (Ita) ISD - Neri 0:14:47 59 Mads Christensen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 0:14:50 60 Niki Ostergaard (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 0:15:03 61 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 0:15:14 62 Gian Luca Mirenda (Ita) ISD - Neri 0:15:33 63 Gert Steegmans (Bel) Team Radioshack 0:15:49 64 Clinton Avery (NZl) Team Radioshack 0:15:54 65 Jan Ghyselinck (Bel) Team HTC - Columbia 0:16:04 66 Mikkel Mortensen (Den) Team Post Danmark 0:16:25 67 Tyler Farrar (USA) Garmin - Transitions 68 Travis Meyer (Aus) Garmin - Transitions 0:16:28 69 Jack Bobridge (Aus) Garmin - Transitions 0:16:40 70 Roger Hammond (GBr) Cervélo TestTeam 0:16:42 71 Christopher Juul Jensen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 0:16:44 72 Mark Renshaw (Aus) Team HTC - Columbia 0:17:16 73 Theo Bos (Ned) Cervélo TestTeam 0:17:18 74 Robin Chaigneau (Ned) Skil - Shimano 0:17:42 75 Jeremy Hunt (GBr) Cervélo TestTeam 0:18:09 76 Jacob Nielsen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 0:19:15 77 Jonas Aaen Jorgensen (Den) Team Saxo Bank 0:19:31 78 Kasper Jebjerg (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 0:20:18 79 Kris Boeckmans (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:20:28 80 Kenny Robert Van Hummel (Ned) Skil - Shimano 0:20:55 81 Philip Nielsen (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:21:03 82 Søren Pusdahl (Den) Team Energi FYN 0:21:16 83 Jesper Morkov (Den) Team Post Danmark 0:21:47 84 Geert Steurs (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:21:57 85 Ricardo Van Der Velde (Ned) Garmin - Transitions 0:22:41 86 Morten Ollegaard (Den) Team Post Danmark 0:25:02 87 Thomas De Gendt (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:26:01 88 Jimmi Sorensen (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 0:26:23 89 Michael Ellermann Jaeger (Den) Team Post Danmark 0:28:02 90 Thomas Guldhammer (Den) Team Energi FYN 0:28:16 91 Kristian Sobota (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:28:49 92 Kasper Larson Schjonnemann (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:30:28 93 Marc Hester (Den) Team Post Danmark 0:31:26 94 Pelle Clapp (Den) Team Post Danmark 0:32:41 95 Thomas Riber Sellebjerg (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:33:02 96 Elia Favilli (Ita) ISD - Neri 0:37:17 97 Bobbie Traksel (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:41:05

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Matti Breschel (Den) Team Saxo Bank 48 pts 2 Mark Renshaw (Aus) Team HTC - Columbia 38 3 Matthew Harley Goss (Aus) Team HTC - Columbia 35 4 Hayden Roulston (NZl) Team HTC - Columbia 29 5 Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox 28 6 Michael Van Stayen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 27 7 Jakob Fuglsang (Den) Team Saxo Bank 22 8 Theo Bos (Ned) Cervélo TestTeam 20 9 Svein Tuft (Can) Garmin - Transitions 19 10 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 17 11 Bert De Backer (Bel) Skil - Shimano 15 12 Kenny Robert Van Hummel (Ned) Skil - Shimano 15 13 Joost Van Leijen (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 14 14 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 12 15 Tyler Farrar (USA) Garmin - Transitions 12 16 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 11 17 Maxim Belkov (Ukr) ISD - Neri 10 18 Clinton Avery (NZl) Team Radioshack 10 19 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 10 20 Thomas Riber Sellebjerg (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 10 21 Troels Ronning Vinther (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 9 22 Jeremy Hunt (GBr) Cervélo TestTeam 9 23 Pier Paolo De Negri (Ita) ISD - Neri 8 24 Philip Nielsen (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 8 25 Xavier Florencio Cabre (Spa) Cervélo TestTeam 8 26 Koen De Kort (Ned) Skil - Shimano 8 27 Jens Mouris (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 8 28 Sergey Firsanov (Rus) Team Designa Kokken - Blue Water 7 29 Patrick Gretsch (Ger) Team HTC - Columbia 7 30 Alexander Wetterhall (Swe) Cervélo TestTeam 6 31 Martin Mortensen (Den) Vacansoleil Pro Cycling Team 6 32 Michael Reihs (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 6 33 Gorik Gardeyn (Bel) Vacansoleil Pro Cycling Team 5 34 Jesse Sergent (NZl) Team Radioshack 5 35 Pieter Vanspeybruck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 5 36 Rasmus Guldhmmer (Den) Team HTC - Columbia 5 37 Kasper Larson Schjonnemann (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 5 38 Floris Goesinnen (Ned) Skil - Shimano 5 39 Lars Ytting Bak (Den) Team HTC - Columbia 4 40 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank 4 41 Marc Hester (Den) Team Post Danmark 4 42 Thomas De Gendt (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 3 43 Jens Voigt (Ger) Team Saxo Bank 3 44 Robin Chaigneau (Ned) Skil - Shimano 2 45 Gert Dockx (Bel) Team HTC - Columbia 2 46 David Deroo (Fra) Skil - Shimano 2 47 Kasper Jebjerg (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 2 48 Matthew Busche (USA) Team Radioshack 1 49 Jack Bobridge (Aus) Garmin - Transitions 1 50 Niki Ostergaard (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 1 51 André Steensen (Den) Team Saxo Bank 1 52 Jacob Nielsen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Reihs (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 42 pts 2 Floris Goesinnen (Ned) Skil - Shimano 40 3 Kasper Jebjerg (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 30 4 Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox 24 5 Jack Bobridge (Aus) Garmin - Transitions 20 6 Thomas Riber Sellebjerg (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 18 7 Hayden Roulston (NZl) Team HTC - Columbia 16 8 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 14 9 Martin Mortensen (Den) Vacansoleil Pro Cycling Team 10 10 Niki Ostergaard (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 10 11 Thomas De Gendt (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 8 12 René Jorgensen (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 6 13 David Deroo (Fra) Skil - Shimano 4 14 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 2 15 Jens Voigt (Ger) Team Saxo Bank 2 16 Mark Renshaw (Aus) Team HTC - Columbia 2 17 Kasper Larson Schjonnemann (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 2

Most aggressive rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Floris Goesinnen (Ned) Skil - Shimano 14 pts 2 Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox 10 3 Niki Ostergaard (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 10 4 Kasper Jebjerg (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 10 5 Thomas Riber Sellebjerg (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 10 6 Jack Bobridge (Aus) Garmin - Transitions 6 7 Jakob Fuglsang (Den) Team Saxo Bank 4 8 Hayden Roulston (NZl) Team HTC - Columbia 4 9 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 4 10 Thomas De Gendt (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 4 11 Michael Reihs (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 2 12 Jens Mouris (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 2 13 Jacob Nielsen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 2 14 Kasper Larson Schjonnemann (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 2

Best young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Rasmus Guldhmmer (Den) Team HTC - Columbia 19:05:23 2 Gert Dockx (Bel) Team HTC - Columbia 0:01:30 3 Jesse Sergent (NZl) Team Radioshack 0:01:37 4 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:02:19 5 Jakob Bering (Den) Team Energi FYN 0:02:32 6 Niki Byrgesen (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 0:03:06 7 Sebastian Lander (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:03:28 8 Mathias Lisson (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 0:04:46 9 Mads Meyer (Den) Team Energi FYN 0:10:53 10 Michael Van Stayen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:10:57 11 Niki Ostergaard (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 0:13:18 12 Jan Ghyselinck (Bel) Team HTC - Columbia 0:14:19 13 Mikkel Mortensen (Den) Team Post Danmark 0:14:40 14 Travis Meyer (Aus) Garmin - Transitions 0:14:43 15 Jack Bobridge (Aus) Garmin - Transitions 0:14:55 16 Christopher Juul Jensen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 0:14:59 17 Robin Chaigneau (Ned) Skil - Shimano 0:15:57 18 Jesper Morkov (Den) Team Post Danmark 0:20:02 19 Morten Ollegaard (Den) Team Post Danmark 0:23:17 20 Jimmi Sorensen (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 0:24:38 21 Kristian Sobota (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:27:04 22 Pelle Clapp (Den) Team Post Danmark 0:30:56 23 Elia Favilli (Ita) ISD - Neri 0:35:32