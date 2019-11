Image 1 of 11 Mark Renshaw (HTC-Columbia) takes the stage ahead of Matt Goss (Image credit: CyclingPhoto.eu) Image 2 of 11 The peloton lined out on the road to Odense (Image credit: CyclingPhoto.eu) Image 3 of 11 HTC-Columbia stringing out the bunch on the road to Odense (Image credit: CyclingPhoto.eu) Image 4 of 11 Cervelo and HTC-Columbia collaborated to reel in the break (Image credit: CyclingPhoto.eu) Image 5 of 11 The breakaway built up a maximum lead of 3 minutes (Image credit: CyclingPhoto.eu) Image 6 of 11 Saxo Bank rode to protect Matti Breschel's overall lead (Image credit: CyclingPhoto.eu) Image 7 of 11 The early breakaway under blue Danish skies (Image credit: CyclingPhoto.eu) Image 8 of 11 Matti Breschel (Saxo Bank) remains in yellow ahead of the time trial (Image credit: CyclingPhoto.eu) Image 9 of 11 Matt Goss, Mark Renshaw (HTC-Columbia) and Alex Rasmussen (Saxo Bank) (Image credit: CyclingPhoto.eu) Image 10 of 11 The HTC-Columbia train worked to perfection today (Image credit: CyclingPhoto.eu) Image 11 of 11 A crash marked the finale but didn't upset the sprinters (Image credit: CyclingPhoto.eu)

Mark Renshaw (HTC-Columbia) won the bunch sprint at the end of the short and fast fourth stage of the Tour of Denmark. The Australian took victory ahead of teammate Matt Goss to give HTC their second stage win of the tour, after Goss was victorious on the opening day. It was Renshaw's first victory of 2010.

The 105km stage was animated by a lengthy breakaway from local riders Niki Østergaard (Glud & Marstrand-LRØ Counseling), Christian Ranneries (Team Energy Fyn and Kasper Schjønnemann (Team Concordia) and Belgian Tomas De Gent (Topsport Vlaanderen). However, their advantage never stretched beyond three minutes as HTC, Cervelo and Saxo Bank kept a tight rein on proceedings and brought it all back together for the sprint.

In the finale, it was HTC who had the upper hand, and they placed their Australian duo in first and second place, ahead of Alex Rasmussen (Saxo Bank) and Theo Boss (Cervelo).

"It's always really good when one of the guys who does a lot of work for another rider gets a chance to shine in his own right like today, and taking first and second for the team is something special, too," said HTC-Columbia's director Brian Holm. "The whole team went to the front with three laps to go, and I think they won the stage quite easily. The key was that we moved to the head of the race at the right time, and set things up perfectly for Mark and Matt. Mark is in good shape at the moment, that's pretty clear, and we're sure he'll be getting back up there in the future as well."

Overall, Saxo Bank’s Matti Breschel remains 10 seconds clear of teammate Jakob Fuglsang and 29 seconds in front of Joost van Leijen (Vacansoleil) ahead of this afternoon’s time trial.

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Mark Renshaw (Aus) Team HTC - Columbia 2:07:18 2 Matthew Harley Goss (Aus) Team HTC - Columbia 3 Alex Rasmussen (Den) Team Saxo Bank 4 Theo Bos (Ned) Cervélo TestTeam 5 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:00:02 6 Pier Paolo De Negri (Ita) ISD - Neri 7 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 8 Kenny Robert Van Hummel (Ned) Skil - Shimano 9 Gorik Gardeyn (Bel) Vacansoleil Pro Cycling Team 10 Marc Hester (Den) Team Post Danmark 11 Matti Breschel (Den) Team Saxo Bank 12 Clinton Avery (NZl) Team Radioshack 13 Kasper Jebjerg (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 14 Bert De Backer (Bel) Skil - Shimano 15 Sebastian Lander (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 16 Koen De Kort (Ned) Skil - Shimano 17 Lars Ytting Bak (Den) Team HTC - Columbia 18 Jens-Erik Madsen (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 19 Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox 20 Joost Van Leijen (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 21 Sergey Firsanov (Rus) Team Designa Kokken - Blue Water 22 Daniel Foder (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 23 Niki Byrgesen (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 24 Steven Cozza (USA) Garmin - Transitions 25 Jeremy Hunt (GBr) Cervélo TestTeam 26 Svein Tuft (Can) Garmin - Transitions 27 Rasmus Guldhmmer (Den) Team HTC - Columbia 28 Jakob Fuglsang (Den) Team Saxo Bank 29 Arnoud Van Groen (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 30 Michel Kreder (Ned) Garmin - Transitions 31 Gert Dockx (Bel) Team HTC - Columbia 32 Geoffroy Lequatre (Fra) Team Radioshack 33 Troels Ronning Vinther (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 34 René Jorgensen (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 35 Gert Steegmans (Bel) Team Radioshack 36 Michael Berling (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 37 Danny Pate (USA) Garmin - Transitions 38 Philip Nielsen (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 39 Bobbie Traksel (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 40 Brian Bach Vandborg (Den) Team Post Danmark 41 Martin Mortensen (Den) Vacansoleil Pro Cycling Team 42 Michael Reihs (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 43 Sep Vanmarcke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 44 Søren Pusdahl (Den) Team Energi FYN 45 Mathias Lisson (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 46 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank 47 Alexander Wetterhall (Swe) Cervélo TestTeam 48 Roger Hammond (GBr) Cervélo TestTeam 49 Kris Boeckmans (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 50 Matthew Busche (USA) Team Radioshack 51 Xavier Florencio Cabre (Spa) Cervélo TestTeam 52 Federico Canuti (Ita) Colnago - CSF Inox 53 Maxim Belkov (Ukr) ISD - Neri 54 Christopher Juul Jensen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 55 Jens Voigt (Ger) Team Saxo Bank 56 Pieter Vanspeybruck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 57 Morten Ollegaard (Den) Team Post Danmark 58 Marcello Pavarin (Ita) Colnago - CSF Inox 59 Nikola Aistrup (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 60 Andreas Frisch (Den) Team Energi FYN 61 Steven Van Vooren (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 62 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 63 Jesse Sergent (NZl) Team Radioshack 64 Jakob Bering (Den) Team Energi FYN 65 Inigo Cuesta (Spa) Cervélo TestTeam 66 Kristian Sobota (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 67 Patrick Gretsch (Ger) Team HTC - Columbia 68 Sam Bewley (NZl) Team Radioshack 69 Mads Meyer (Den) Team Energi FYN 70 David Deroo (Fra) Skil - Shimano 71 Ricardo Van Der Velde (Ned) Garmin - Transitions 72 Jack Bobridge (Aus) Garmin - Transitions 73 Francesco Tomei (Ita) ISD - Neri 74 Marco Frapporti (Ita) Colnago - CSF Inox 75 Thomas Guldhammer (Den) Team Energi FYN 76 Mads Christensen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 77 Enrico Zen (Ita) Colnago - CSF Inox 78 Niki Ostergaard (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 79 Jesper Morkov (Den) Team Post Danmark 80 Floris Goesinnen (Ned) Skil - Shimano 81 Nikolaj Olesen (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 82 Jimmi Sorensen (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 83 Travis Meyer (Aus) Garmin - Transitions 84 Salvatore Manusco (Ita) ISD - Neri 85 Robin Chaigneau (Ned) Skil - Shimano 86 Gian Luca Mirenda (Ita) ISD - Neri 87 Alan Marangoni (Ita) Colnago - CSF Inox 88 Tyler Farrar (USA) Garmin - Transitions 89 Hayden Roulston (NZl) Team HTC - Columbia 90 Thomas De Gendt (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:00:41 91 Kasper Linde Jorgensen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 92 Rasmus Fjordside Lehrmann (Den) Team Energi FYN 93 Kristian Haugaard Jensen (Den) Team Energi FYN 94 Johan Coenen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 95 Andreas Klier (Ger) Cervélo TestTeam 96 Michael Tronborg Kristensen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 97 Jacob Nielsen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 98 Pelle Clapp (Den) Team Post Danmark 99 Michael Ellermann Jaeger (Den) Team Post Danmark 100 Mikkel Mortensen (Den) Team Post Danmark 101 Jan Ghyselinck (Bel) Team HTC - Columbia 102 Thomas Riber Sellebjerg (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 103 Jens Mouris (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 104 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 105 Jason McCartney (USA) Team Radioshack 106 Geert Steurs (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:00:47 107 Piet Rooijakkers (Ned) Skil - Shimano 108 Elia Favilli (Ita) ISD - Neri 0:00:50 109 André Steensen (Den) Team Saxo Bank 0:01:03 110 Nicki Rasmussen (Den) Team Post Danmark 0:00:02 111 Michael Van Stayen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 112 Jonas Aaen Jorgensen (Den) Team Saxo Bank 0:02:07 113 Christian Ranneries (Den) Team Energi FYN 0:03:04 114 Kasper Larson Schjonnemann (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 115 Oscar Pujol Munoz (Spa) Cervélo TestTeam 116 Andrea Guardini (Ita) ISD - Neri 0:00:02 DNS Taylor Phinney (USA) Team Radioshack DNS Ronan Van Zandbeek (Ned) Skil - Shimano

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Kasper Larson Schjonnemann (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 5 pts 2 Thomas De Gendt (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 3 3 Niki Ostergaard (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 1

Mountain 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Niki Ostergaard (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 10 pts 2 Thomas De Gendt (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 6 3 Christian Ranneries (Den) Team Energi FYN 4 4 Kasper Larson Schjonnemann (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 2

Most aggressive rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Niki Ostergaard (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 10 pts 2 Christian Ranneries (Den) Team Energi FYN 6 3 Thomas De Gendt (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 4 4 Kasper Larson Schjonnemann (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 2

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 2:07:20 2 Sebastian Lander (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 3 Niki Byrgesen (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 4 Rasmus Guldhmmer (Den) Team HTC - Columbia 5 Gert Dockx (Bel) Team HTC - Columbia 6 Sep Vanmarcke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 7 Mathias Lisson (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 8 Christopher Juul Jensen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 9 Morten Ollegaard (Den) Team Post Danmark 10 Jesse Sergent (NZl) Team Radioshack 11 Jakob Bering (Den) Team Energi FYN 12 Kristian Sobota (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 13 Mads Meyer (Den) Team Energi FYN 14 Jack Bobridge (Aus) Garmin - Transitions 15 Niki Ostergaard (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 16 Jesper Morkov (Den) Team Post Danmark 17 Nikolaj Olesen (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 18 Jimmi Sorensen (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 19 Travis Meyer (Aus) Garmin - Transitions 20 Robin Chaigneau (Ned) Skil - Shimano 21 Kristian Haugaard Jensen (Den) Team Energi FYN 0:00:39 22 Pelle Clapp (Den) Team Post Danmark 23 Mikkel Mortensen (Den) Team Post Danmark 24 Jan Ghyselinck (Bel) Team HTC - Columbia 25 Elia Favilli (Ita) ISD - Neri 0:00:48 26 Nicki Rasmussen (Den) Team Post Danmark 27 Michael Van Stayen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 28 Christian Ranneries (Den) Team Energi FYN 0:03:02 29 Andrea Guardini (Ita) ISD - Neri

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Team HTC - Columbia 6:21:56 2 Team Saxo Bank 0:00:02 3 Cervelo Test Team 4 Vacansoleil Pro Cycling Team 0:00:04 5 Skil - Shimano 6 Team Designa Kokken - Blue Water 7 Team Concordia Forsikring - Himmerland 8 Colnago - CSF Inox 9 Team Radioshack 10 Garmin - Transitions 11 Denmark 12 Glud & Marstrand - LRO Radgivning 13 ISD - Neri 14 Topsport Vlaanderen - Mercator 15 Team Energi Fyn

General classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Matti Breschel (Den) Team Saxo Bank 14:36:45 2 Jakob Fuglsang (Den) Team Saxo Bank 0:00:10 3 Joost Van Leijen (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:00:29 4 Sergey Firsanov (Rus) Team Designa Kokken - Blue Water 0:00:38 5 Xavier Florencio Cabre (Spa) Cervélo TestTeam 6 Koen De Kort (Ned) Skil - Shimano 0:00:41 7 Svein Tuft (Can) Garmin - Transitions 8 Sep Vanmarcke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 9 Martin Mortensen (Den) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:00:45 10 Rasmus Guldhmmer (Den) Team HTC - Columbia 0:00:48 11 Matthew Busche (USA) Team Radioshack 12 Lars Ytting Bak (Den) Team HTC - Columbia 0:00:52 13 Arnoud Van Groen (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 14 Maxim Belkov (Ukr) ISD - Neri 15 Brian Bach Vandborg (Den) Team Post Danmark 16 Steven Cozza (USA) Garmin - Transitions 0:00:54 17 Geoffroy Lequatre (Fra) Team Radioshack 0:00:57 18 Federico Canuti (Ita) Colnago - CSF Inox 19 René Jorgensen (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 0:00:59 20 Bert De Backer (Bel) Skil - Shimano 0:01:13 21 Michel Kreder (Ned) Garmin - Transitions 0:01:17 22 Gert Dockx (Bel) Team HTC - Columbia 23 Jakob Bering (Den) Team Energi FYN 0:01:21 24 Inigo Cuesta (Spa) Cervélo TestTeam 25 Danny Pate (USA) Garmin - Transitions 0:01:28 26 Matthew Harley Goss (Aus) Team HTC - Columbia 0:02:17 27 Troels Ronning Vinther (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 0:02:18 28 Daniel Foder (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:02:22 29 Patrick Gretsch (Ger) Team HTC - Columbia 30 Steven Van Vooren (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:02:34 31 Hayden Roulston (NZl) Team HTC - Columbia 32 Nikola Aistrup (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 33 Marco Frapporti (Ita) Colnago - CSF Inox 34 Sam Bewley (NZl) Team Radioshack 35 Pieter Vanspeybruck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:02:37 36 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:02:45 37 David Deroo (Fra) Skil - Shimano 0:02:46 38 Alexander Wetterhall (Swe) Cervélo TestTeam 39 Jesse Sergent (NZl) Team Radioshack 40 Niki Byrgesen (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 41 Niki Ostergaard (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 0:02:51 42 Sebastian Lander (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:02:54 43 Floris Goesinnen (Ned) Skil - Shimano 0:03:15 44 Gorik Gardeyn (Bel) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:03:16 45 Mads Christensen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 0:03:18 46 Mathias Lisson (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 0:03:29 47 Jens Voigt (Ger) Team Saxo Bank 0:03:33 48 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 0:03:56 49 Piet Rooijakkers (Ned) Skil - Shimano 0:04:07 50 Kasper Jebjerg (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 0:04:31 51 Marcello Pavarin (Ita) Colnago - CSF Inox 0:04:32 52 Michael Reihs (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 0:05:45 53 Andreas Frisch (Den) Team Energi FYN 0:06:23 54 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank 0:06:37 55 Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox 0:07:41 56 Michael Van Stayen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:08:54 57 Mads Meyer (Den) Team Energi FYN 0:10:12 58 Alan Marangoni (Ita) Colnago - CSF Inox 59 Oscar Pujol Munoz (Spa) Cervélo TestTeam 0:10:28 60 André Steensen (Den) Team Saxo Bank 0:10:43 61 Andreas Klier (Ger) Cervélo TestTeam 0:10:51 62 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:11:02 63 Gian Luca Mirenda (Ita) ISD - Neri 0:11:18 64 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 0:11:39 65 Pier Paolo De Negri (Ita) ISD - Neri 66 Jens Mouris (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:11:52 67 Mikkel Mortensen (Den) Team Post Danmark 0:12:22 68 Jimmi Sorensen (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 0:12:58 69 Tyler Farrar (USA) Garmin - Transitions 0:13:01 70 Jonas Aaen Jorgensen (Den) Team Saxo Bank 0:13:23 71 Travis Meyer (Aus) Garmin - Transitions 0:13:34 72 Mark Renshaw (Aus) Team HTC - Columbia 0:14:19 73 Clinton Avery (NZl) Team Radioshack 0:14:21 74 Ricardo Van Der Velde (Ned) Garmin - Transitions 75 Gert Steegmans (Bel) Team Radioshack 0:14:26 76 Roger Hammond (GBr) Cervélo TestTeam 77 Robin Chaigneau (Ned) Skil - Shimano 0:14:30 78 Jeremy Hunt (GBr) Cervélo TestTeam 0:14:33 79 Christopher Juul Jensen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 0:14:50 80 Nicki Rasmussen (Den) Team Post Danmark 81 Enrico Zen (Ita) Colnago - CSF Inox 0:14:53 82 Salvatore Manusco (Ita) ISD - Neri 0:14:55 83 Theo Bos (Ned) Cervélo TestTeam 0:15:06 84 Jan Ghyselinck (Bel) Team HTC - Columbia 0:15:09 85 Jack Bobridge (Aus) Garmin - Transitions 0:15:47 86 Jacob Nielsen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 0:16:07 87 Jason McCartney (USA) Team Radioshack 0:16:20 88 Kenny Robert Van Hummel (Ned) Skil - Shimano 0:18:00 89 Philip Nielsen (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 90 Jesper Morkov (Den) Team Post Danmark 91 Nikolaj Olesen (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:18:11 92 Francesco Tomei (Ita) ISD - Neri 0:18:18 93 Kris Boeckmans (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:18:25 94 Geert Steurs (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:18:45 95 Thomas De Gendt (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:19:06 96 Søren Pusdahl (Den) Team Energi FYN 0:19:07 97 Johan Coenen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:19:19 98 Jens-Erik Madsen (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 0:19:35 99 Kasper Linde Jorgensen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 0:19:48 100 Marc Hester (Den) Team Post Danmark 0:19:51 101 Andrea Guardini (Ita) ISD - Neri 0:19:53 102 Michael Tronborg Kristensen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 0:20:15 103 Morten Ollegaard (Den) Team Post Danmark 0:22:14 104 Alex Rasmussen (Den) Team Saxo Bank 0:22:22 105 Thomas Guldhammer (Den) Team Energi FYN 0:22:27 106 Kristian Sobota (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:23:57 107 Pelle Clapp (Den) Team Post Danmark 0:24:22 108 Michael Ellermann Jaeger (Den) Team Post Danmark 0:24:42 109 Rasmus Fjordside Lehrmann (Den) Team Energi FYN 0:24:53 110 Kristian Haugaard Jensen (Den) Team Energi FYN 111 Michael Berling (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 0:25:12 112 Kasper Larson Schjonnemann (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:26:24 113 Elia Favilli (Ita) ISD - Neri 0:28:12 114 Thomas Riber Sellebjerg (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:29:11 115 Christian Ranneries (Den) Team Energi FYN 0:30:30 116 Bobbie Traksel (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:37:35

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Matthew Harley Goss (Aus) Team HTC - Columbia 35 pts 2 Matti Breschel (Den) Team Saxo Bank 35 3 Mark Renshaw (Aus) Team HTC - Columbia 32 4 Michael Van Stayen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 27 5 Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox 18 6 Theo Bos (Ned) Cervélo TestTeam 16 7 Kenny Robert Van Hummel (Ned) Skil - Shimano 14 8 Jakob Fuglsang (Den) Team Saxo Bank 12 9 Bert De Backer (Bel) Skil - Shimano 10 10 Joost Van Leijen (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 10 11 Alex Rasmussen (Den) Team Saxo Bank 10 12 Thomas Riber Sellebjerg (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 10 13 Troels Ronning Vinther (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 9 14 Jeremy Hunt (GBr) Cervélo TestTeam 9 15 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 9 16 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 8 17 Philip Nielsen (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 8 18 Xavier Florencio Cabre (Spa) Cervélo TestTeam 8 19 Sep Vanmarcke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 8 20 Pier Paolo De Negri (Ita) ISD - Neri 7 21 Sergey Firsanov (Rus) Team Designa Kokken - Blue Water 7 22 Koen De Kort (Ned) Skil - Shimano 7 23 Michael Tronborg Kristensen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 6 24 Michael Reihs (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 6 25 Pieter Vanspeybruck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 5 26 Tyler Farrar (USA) Garmin - Transitions 5 27 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 5 28 Rasmus Guldhmmer (Den) Team HTC - Columbia 5 29 Martin Mortensen (Den) Vacansoleil Pro Cycling Team 5 30 Kasper Larson Schjonnemann (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 5 31 Lars Ytting Bak (Den) Team HTC - Columbia 4 32 Gorik Gardeyn (Bel) Vacansoleil Pro Cycling Team 4 33 Svein Tuft (Can) Garmin - Transitions 4 34 Marc Hester (Den) Team Post Danmark 3 35 Hayden Roulston (NZl) Team HTC - Columbia 3 36 Jens Voigt (Ger) Team Saxo Bank 3 37 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 3 38 Thomas De Gendt (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 3 39 Gert Dockx (Bel) Team HTC - Columbia 2 40 David Deroo (Fra) Skil - Shimano 2 41 Robin Chaigneau (Ned) Skil - Shimano 2 42 Maxim Belkov (Ukr) ISD - Neri 1 43 Clinton Avery (NZl) Team Radioshack 1 44 Kasper Jebjerg (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 1 45 Niki Ostergaard (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 1 46 André Steensen (Den) Team Saxo Bank 1 47 Francesco Tomei (Ita) ISD - Neri 1 48 Jacob Nielsen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Tronborg Kristensen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 36 pts 2 Kasper Jebjerg (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 30 3 Michael Reihs (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 28 4 Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox 24 5 Thomas Riber Sellebjerg (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 18 6 Nikolaj Olesen (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 14 7 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 14 8 Niki Ostergaard (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 10 9 Thomas De Gendt (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 8 10 Francesco Tomei (Ita) ISD - Neri 8 11 Sep Vanmarcke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 8 12 Floris Goesinnen (Ned) Skil - Shimano 6 13 René Jorgensen (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 4 14 Kristian Haugaard Jensen (Den) Team Energi FYN 4 15 Christian Ranneries (Den) Team Energi FYN 4 16 Mark Renshaw (Aus) Team HTC - Columbia 2 17 Kasper Larson Schjonnemann (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 2

Most aggressive rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Niki Ostergaard (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 10 pts 2 Kasper Jebjerg (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 10 3 Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox 10 4 Thomas Riber Sellebjerg (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 10 5 Nikolaj Olesen (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 6 6 Francesco Tomei (Ita) ISD - Neri 6 7 Michael Tronborg Kristensen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 6 8 Christian Ranneries (Den) Team Energi FYN 6 9 Jakob Fuglsang (Den) Team Saxo Bank 4 10 Floris Goesinnen (Ned) Skil - Shimano 4 11 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 4 12 Thomas De Gendt (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 4 13 Michael Reihs (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 2 14 Jacob Nielsen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 2 15 Kasper Larson Schjonnemann (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 2

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Sep Vanmarcke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 14:37:26 2 Rasmus Guldhmmer (Den) Team HTC - Columbia 0:00:07 3 Gert Dockx (Bel) Team HTC - Columbia 0:00:36 4 Jakob Bering (Den) Team Energi FYN 0:00:40 5 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:02:04 6 Jesse Sergent (NZl) Team Radioshack 0:02:05 7 Niki Byrgesen (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 8 Niki Ostergaard (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 0:02:10 9 Sebastian Lander (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:02:13 10 Mathias Lisson (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 0:02:48 11 Michael Van Stayen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:08:13 12 Mads Meyer (Den) Team Energi FYN 0:09:31 13 Mikkel Mortensen (Den) Team Post Danmark 0:11:41 14 Jimmi Sorensen (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 0:12:17 15 Travis Meyer (Aus) Garmin - Transitions 0:12:53 16 Robin Chaigneau (Ned) Skil - Shimano 0:13:49 17 Christopher Juul Jensen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 0:14:09 18 Nicki Rasmussen (Den) Team Post Danmark 19 Jan Ghyselinck (Bel) Team HTC - Columbia 0:14:28 20 Jack Bobridge (Aus) Garmin - Transitions 0:15:06 21 Jesper Morkov (Den) Team Post Danmark 0:17:19 22 Nikolaj Olesen (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:17:30 23 Andrea Guardini (Ita) ISD - Neri 0:19:12 24 Morten Ollegaard (Den) Team Post Danmark 0:21:33 25 Kristian Sobota (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:23:16 26 Pelle Clapp (Den) Team Post Danmark 0:23:41 27 Kristian Haugaard Jensen (Den) Team Energi FYN 0:24:12 28 Elia Favilli (Ita) ISD - Neri 0:27:31 29 Christian Ranneries (Den) Team Energi FYN 0:29:49