Bretagne-Schuller's Florian Vachon scored his third victory of 2012 in Paris-Bourges. The Frenchman out-jumped the sprinters, leaving Nacer Bouhanni (FDJ-BigMat) to beat John Degenkolb (Argos-Shimano) for the runner-up position.

Vachon, 27, won a stage of Criterium International earlier this year and the Classic Loire Atlantique.

The hilly, late-season 1.1 race kicked off with a three-rider breakaway from AG2R's Gregor Gazvoda, Preben Van Hecke (Topsport Vlaanderen-Mercator) and perennial escapee Michael Mørkøv (Saxo Bank-Tinkoff).

The trio built up a lead of five minutes at best, but as the race wore on the gap slowly dropped, falling to three minutes with 75km to go.

Gazvoda was the first rider to be tailed off on the Col du Graveron with 65km remaining, leaving his two companions to fight ahead with little more than a minute's lead on the next climb, the Cote de Bue.

They held the much-reduced peloton to 18 seconds at the top of the Cote de Chapelotte, when the attacks from the peloton ripped the race to shreds.

It was with 28km remaining that the pair were finally caught by Gaël Malacarne (Bretagne-Schuller) and Jakob Fuglsang (Radioshack-Nissan).

Now with extra manpower, the four riders began to open up the lead again, stretching their advantage to 35 seconds over the chasing group with 12km left to race. But it was not enough.

A late attack by Fabrice Jeandesboz (Saur Sojasun) briefly made the group five, but they were all soon caught by the chasing group of 30 riders.

Vachon anticipated the sprint, going clear ahead of the finale to hold off the charge by Bouhanni and Degenkolb by a comfortable margin.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 4:41:59 2 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ-Big Mat 0:00:03 3 John Degenkolb (Ger) Argos - Shimano 4 Jonathan Hivert (Fra) Saur - Sojasun 5 Paul Voss (Ger) Endura Racing 6 Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 7 Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 8 Leonardo Duque (Col) Cofidis, Le Credit En Ligne 9 Yannick Martinez (Fra) La Pomme Marseille 10 Ben Hermans (Bel) Radioshack-Nissan 11 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 12 Wesley Kreder (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 13 Loic Desriac (Fra) Roubaix Lille Metropole 14 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne - Schuller 15 Alexis Vuillermoz (Fra) Saur - Sojasun 16 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 17 Bartosz Huzarski (Pol) Team NetApp 18 Olivier Zaugg (Swi) Radioshack-Nissan 19 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 20 Gatis Smukulis (Lat) Katusha Team 21 Geoffroy Lequatre (Fra) Bretagne - Schuller 22 Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Sky Procycling 23 Mikael Chérel (Fra) AG2R La Mondiale 24 Warren Barguil (Fra) Argos - Shimano 25 Rudy Molard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 26 Sébastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller 27 Damien Monier (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 28 Karsten Kroon (Ned) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 29 Arnaud Gérard (Fra) FDJ-Big Mat 30 Leopold König (Cze) Team NetApp 0:00:15 31 David Le Lay (Fra) Saur - Sojasun 0:00:38 32 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 33 Jakob Fuglsang (Den) Radioshack-Nissan 0:00:52 34 Alessandro Bazzana (Ita) Team Type 1 - Sanofi 0:00:54 35 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 36 Gaël Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 37 Romain Matheou (Fra) Veranda Rideau - Super U 38 Julien Duval (Fra) Veranda Rideau - Super U 39 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 40 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ-Big Mat 41 Renaud Dion (Fra) Bretagne - Schuller 42 Davy Commeyne (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 43 Alexander Kristoff (Nor) Katusha Team 44 Pieter Serry (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 45 Russel Downing (GBr) Endura Racing 46 Cesare Benedetti (Ita) Team NetApp 47 Alex Meenhorst (NZl) Team Differdange - Magic-Sportfood.de 48 Giacomo Nizzolo (Ita) Radioshack-Nissan 49 Bert De Backer (Bel) Argos - Shimano 50 Fabien Bacquet (Fra) Auber 93 51 Benoit Jarrier (Fra) Veranda Rideau - Super U 52 Sébastien Bergeret (Fra) FDJ-Big Mat 53 Jonathan Mc Evoy (GBr) Endura Racing 54 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 55 Gilles Devillers (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 56 Aliaksandr Kuchynski (Blr) Katusha Team 57 Lazlo Bodrogi (Fra) Team Type 1 - Sanofi 58 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 59 Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar 0:01:00 60 Joeri Bueken (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 61 Said Haddou (Fra) Team Europcar 62 Eliot Lietaer (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 63 Thierry Hupond (Fra) Argos - Shimano 64 Fumiyuki Beppu (Jpn) Orica GreenEdge Cycling Team 65 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller 66 Mirko Selvaggi (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 67 Maxime Vantomme (Bel) Katusha Team 68 Benjamin Giraud (Fra) La Pomme Marseille 69 Tom Thill (Lux) Team Differdange - Magic-Sportfood.de 70 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:01:00 71 Florent Barle (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 72 Anthony Colin (Fra) Roubaix Lille Metropole 73 Sander Armee (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 74 Johan Coenen (Bel) Team Differdange - Magic-Sportfood.de 75 Christian Knees (Ger) Sky Procycling 76 Marcello Pavarin (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 77 Jonas Jorgensen (Den) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 78 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 79 Jens Keukeleire (Bel) Orica GreenEdge Cycling Team 80 Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale 81 Julian Dean (NZl) Orica GreenEdge Cycling Team 82 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 83 Gregory Rast (Swi) Radioshack-Nissan 84 Rudy Kowalski (Fra) Roubaix Lille Metropole 85 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 86 David Tanner (Aus) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 87 Johan Mombaerts (Fra) Auber 93 88 Thomas Damuseau (Fra) Argos - Shimano 89 Steven Tronet (Fra) Auber 93 90 Julien Guay (Fra) Roubaix Lille Metropole 91 Bjorn Thurau (Ger) Team Europcar 92 Bert De Waele (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 93 Dimitri Le Boulch (Fra) Auber 93 94 Anders Lund (Den) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 95 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 96 Maxime Mederel (Fra) Saur - Sojasun 97 Reto Hollenstein (Swi) Team NetApp 98 Andreas Dietziker (Swi) Team NetApp 99 Gregor Gazvoda (Slo) AG2R La Mondiale 100 Gaylord Cumont (Fra) Veranda Rideau - Super U 101 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 102 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 103 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale 104 Frédéric Amorison (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 105 Vegard Stake Laengen (Nor) Team Type 1 - Sanofi 106 Julien Bérard (Fra) AG2R La Mondiale 107 Guillaume Malle (Fra) Veranda Rideau - Super U 108 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha Team 109 Matthieu Sprick (Fra) Argos - Shimano 110 Matthew Busche (USA) Radioshack-Nissan 111 Bernhard Eisel (Aut) Sky Procycling 112 Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille 113 Arnold Jeannesson (Fra) FDJ-Big Mat 114 Geoffrey Soupe (Fra) FDJ-Big Mat 0:01:31 115 Julien Antomarchi (Fra) Team Type 1 - Sanofi 0:03:41 116 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 0:07:48 117 Mathieu Drujon (Fra) Auber 93 0:10:44 118 Bruno Saraiva (Por) Team Differdange - Magic-Sportfood.de 0:11:38 119 Martijn Verschoor (Ned) Team Type 1 - Sanofi 120 Pierrick Fédrigo (Fra) FDJ-Big Mat 121 Takashi Miyazawa (Jpn) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 122 Jimmy Casper (Fra) AG2R La Mondiale 123 Evaldas Siskevicius (Ltu) La Pomme Marseille 124 David Lozano Riba (Spa) Team Type 1 - Sanofi 125 Paul Poux (Fra) Saur - Sojasun 126 Yohan Cauquil (Fra) La Pomme Marseille 127 Tom Stamsnijder (Ned) Argos - Shimano 128 Kévin Denis (Fra) Veranda Rideau - Super U 129 Nicolas Rousseau (Fra) Auber 93 130 Guillaume Faucon (Fra) Auber 93 131 Toms Skujins (Lat) La Pomme Marseille 132 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar HD Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team HD Stijn Devolder (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team HD Boris Zimine (Fra) Roubaix Lille Metropole HD Sandy Casar (Fra) FDJ-Big Mat HD Romain Bacon (Fra) Auber 93 HD Anton Vorobyev (Rus) Katusha Team HD Grégoire Tarride (Fra) La Pomme Marseille HD Christophe Laporte (Fra) La Pomme Marseille HD Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale HD Ian Wilkinson (GBr) Endura Racing HD Jack Anderson (Aus) Endura Racing HD Marcel Wyss (Swi) Team NetApp HD Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling HD Pierre Drancourt (Fra) Roubaix Lille Metropole HD Arthur Van Overberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator HD Steven Van Vooren (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator DNF César Bihel (Fra) Team Differdange - Magic-Sportfood.de DNF Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator DNF Jure Kocjan (Slo) Team Type 1 - Sanofi DNF Alexander Serebryakov (Rus) Team Type 1 - Sanofi DNF Michael Schwarzmann (Ger) Team NetApp DNF Kevin Lalouette (Fra) Roubaix Lille Metropole DNF Franck Vermeulen (Fra) Veranda Rideau - Super U DNF Jean-Lou Paiani (Fra) Saur - Sojasun DNF Julien Pierrat (Fra) Team Differdange - Magic-Sportfood.de DNF Ian Bibby (GBr) Endura Racing DNF Alexandre Blain (Fra) Endura Racing DNF Maxime Le Montagner (Fra) Veranda Rideau - Super U DNF Jonathan Breyne (Bel) Landbouwkrediet-Euphony DNF Frederik Backaert (Bel) Landbouwkrediet-Euphony DNF Matteo Pelucchi (Ita) Team Europcar DNF Jens Mouris (Ned) Orica GreenEdge Cycling Team DNF Michael Hepburn (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team DNF Baden Cooke (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team DNF Sam Bewley (NZl) Orica GreenEdge Cycling Team DNF Vladimir Isaichev (Rus) Katusha Team DNF Jasper Hamelink (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team DNF Robert Wagner (Ger) Radioshack-Nissan DNF Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling DNF Scott Thwaites (GBr) Endura Racing DNF Koen Barbe (Bel) Landbouwkrediet-Euphony DNS Jérome Baugnies (Bel) Team NetApp

Sprint 1 - Chatillon-sur-Loire # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 5 pts 2 Gregor Gazvoda (Slo) AG2R La Mondiale 3 3 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 1

Sprint 2 - Santranges # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 5 pts 2 Gregor Gazvoda (Slo) AG2R La Mondiale 3 3 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 1

Sprint 3 - Menetou-Salon # Rider Name (Country) Team Result 1 Gaël Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 5 pts 2 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 3 3 Jakob Fuglsang (Den) Radioshack-Nissan 1

Mountain 1 - Côte du Graveron # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 5 pts 2 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 3 3 Gregor Gazvoda (Slo) AG2R La Mondiale 1

Mountain 2 - Côte du Graveron # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 5 pts 2 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 3 3 Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 1

Mountain 3 - Côte de Bué # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 5 pts 2 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 3 3 David Le Lay (Fra) Saur - Sojasun 1

Mountain 4 - Côte de la Chapelotte # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 5 pts 2 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 3 3 Rudy Molard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 1

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 13 pts 2 Gregor Gazvoda (Slo) AG2R La Mondiale 6 3 Gaël Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 5 4 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 2 5 Jakob Fuglsang (Den) Radioshack-Nissan 1