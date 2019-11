Image 1 of 4 Sergio Mantecon (Trek Lorca) after winning L'Hexagonal VTT. (Image credit: Trek-Lorca Taller del Tiempo) Image 2 of 4 Trek Lorca won the mixed teams classification. (Image credit: Trek-Lorca Taller del Tiempo) Image 3 of 4 The elite men's overall podium. (Image credit: Trek-Lorca Taller del Tiempo) Image 4 of 4 Sergio Mantecon (Trek Lorca) celebrates his overall win at L'Hexagonal VTT. (Image credit: Trek-Lorca Taller del Tiempo)

Sergio Mantecon (Trek Lorca) and Katrin Leumann (Team Allebike) won the seven-stage L'Hexagaonal, which wrapped up on Sunday. Leuman also won the final stage while Mantecon took second, behind Billy Joe Whenman (Whyte Salsa).

Nicolas Jeantet (ISD Cycling) finished third in the stage, and in the women's race, Leumann's teammate Sarah Koba was second and Sandra Santanyes (Trek Lorca) was third.

Full Results

Men # Rider Name (Country) Team Result 1 Billy Joe Whenman (Whyte Salsa) 0:11:34 2 Sergio Mantecon (Trek Lorca) 0:00:02 3 Nicolas Jeantet (ISD Cycling) 0:00:11 4 Dries Govaerts (Saeco) 0:00:20 5 Shlomi Haimy (Infotree Lee Cougan) 0:00:21 6 Ruben Scheire (Saeco) 0:00:22 7 Jimmy Tielens (Saeco) 0:00:23 8 Evgeniy Pechenin (Forward Udmurtia) 0:00:35 9 Nicolas Vermeulen (Lingier Verluys) 0:00:36 10 Jose Carlos Macias (Trek Lorca) 11 Sébastien Carabin (Lingier Verluys) 0:00:42 12 Marco Minnaard (Rabobank) 0:00:44 13 Kevin Van Hoovels (Lingier Verluys) 0:00:45 14 Martin Loo (Infotree Lee Cougan) 0:00:46 15 Gerben De Kneght (Rabobank) 0:00:48 16 Kohei Yamamoto (VC La Pomme Marseille) 0:00:51 17 Ludovic Dubau (New Cycling) 0:00:54 18 Catriel Soto (Infotree Lee Cougan) 0:00:57 19 Henrique Avancini Da Sil (ISD Cycling) 0:00:59 20 Olof Jonsson (Team Allebike) 0:01:06 21 Jelmer Jubbega (Rabobank) 0:01:10 22 Lee Williams (Whyte Salsa) 0:01:15 23 Sergiy Rusenko (ISD Cycling) 0:01:16 24 Vladimir Loginov (Forward Udmurtia) 0:01:17 25 Ramon Sagues Porta (Bike Tech) 0:01:21 26 Rob Vangenechte (Saeco Ind) 27 Adrien Pascal (New Cycling) 28 Rens De Bruijn (Santos) 0:01:24 29 Ludovic Guerin () 0:01:30 30 Thibaut Bellanger (VC La Pomme Marseille) 0:01:36 31 Cristobal Silva (Quaker Cannondale Chile) 0:01:37 32 Jonas De Backer (Saeco) 0:01:38 33 Seiya Hirano (VC La Pomme Marseille) 0:01:42 34 Juan Pedro Trujillo (Trek Lorca) 0:01:51 35 Yuri Levinzon (Forward Udmurtia) 0:01:53 36 Dorian Grasset (CCV Soissons Aisne) 0:01:56 37 Aurélien Lememe (CCV Soissons Aisne) 0:02:01 38 Dennis Ebert (Santos) 0:02:02 39 George Budd (Whyte Salsa) 0:02:04 40 Nicolas Garcera (New Cycling) 0:02:06 41 Bruno Garnesson (CCV Soissons Aisne) 0:02:08 42 Claus Plaut (Quaker Cannondale Chile) 0:02:10 43 Luke Smith (Whyte Salsa) 0:02:15 44 Patricio Figueroa (Quaker Cannondale Chile) 0:02:16 45 Alexey Belokrylov (Forward Udmurtia) 0:02:30 46 Carles Bernat Rallo (Bike Tech) 0:02:56 47 Van Regenmor Thomas (Santos) 0:02:59 48 Benoit Valentin (VC La Pomme Marseille) 0:03:34 49 Sebastien Langot () 0:04:19 50 Didier Van Papeghem (CCV Soissons Aisne) 0:04:29 51 Marcel Lommers (Santos) 0:04:31 52 Alan Augez (Sct Telecom) 0:07:57 53 Periklis Ilias (ISD Cycling) 0:10:33

Women # Rider Name (Country) Team Result 1 Katrin Leumann (Team Allebike) 0:14:18 2 Sarah Koba (Team Allebike) 0:00:52 3 Sandra Santanyes (Trek Lorca) 0:01:22 4 Pacios Pujado Merce (Bike Tech) 0:01:50 5 Elisa Maria Garcia (Quaker Cannondale Chile) 0:02:14 6 Riikka Kelja (Santos Fem) 0:03:49 7 Manon Van Hees (Santos Fem) 0:04:36 8 Ingrid Bosscha (Santos Fem) 0:04:43

Maillot Soleil - Men final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Sergio Mantecon (Spa) Trek Lorca 10:13:04 2 Gerben De Kneght (Ned) Rabobank 0:04:51 3 Kevin Van Hoovels (Bel) Lingier Verluys 0:07:22 4 Sergiy Rusenko (Ukr) ISD Cycling 0:08:22 5 Jelmer Jubbega (Ned) Rabobank 0:09:50 6 Jimmy Tielens (Bel) Saeco 0:12:45 7 Dries Govaerts (Bel) Saeco 0:13:54 8 Sébastien Carabin (Bel) Lingier Verluys 0:13:55 9 Nicolas Vermeulen (Bel) Lingier Verluys 0:15:41 10 Marco Minnaard (Ned) Rabobank 0:17:50 11 Catriel Soto (Arg) Infotree Lee Cougan 0:18:04 12 Kohei Yamamoto (Jpn) VC La Pomme Marseille 0:23:55 13 Martin Loo (Est) Infotree Lee Cougan 0:24:26 14 Ruben Scheire (Bel) Saeco 0:32:19 15 Shlomi Haimy (Isr) Infotree Lee Cougan 0:33:40 16 Ludovic Dubau (Fra) New Cycling 0:33:47 17 Nicolas Jeantet (Ita) ISD Cycling 0:33:52 18 Thibaut Bellanger (Fra) VC La Pomme Marseille 0:38:31 19 Rob Vangenechten (Bel) Saeco Ind 0:46:11 20 Olof Jonsson (Swe) Team Allebike 0:50:24 21 Jose Carlos Macias (Spa) Trek Lorca 0:52:45 22 Evgeniy Pechenin (Rus) Forward Udmurtia 0:57:45 23 Henrique Avancini Da Silva (Bra) ISD Cycling 24 Cristobal Silva (Chi) Quaker Cannondale 1:00:32 25 Lee Williams (GBr) Whyte Salsa 1:01:56 26 Ramon Sagues Portabel (Spa) Bike Tech 1:05:26 27 Juan Pedro Trujillo (Spa) Trek Lorca 1:12:54 28 Rens De Bruijn (Ned) Santos 1:17:52 29 Davide Finetto (Ita) Infotree Lee Cougan 1:22:45 30 Seiya Hirano (Jpn) VC La Pomme Marseill 1:23:36 31 Adrien Pascal (Fra) New Cycling 1:39:37 32 Claus Plaut (Chi) Quaker Cannondale 1:45:00 33 Marcel Lommers (Ned) Santos 1:51:19 34 Aurélien Lememe (Fra) CCV Soissons Aisne 2:17:44 35 Dennis Ebert (Ned) Santos 2:20:49 36 George Budd (GBr) Whyte Salsa 2:22:18 37 Luke Smith (GBr) Whyte Salsa 2:24:53 38 Vladimir Loginov (Rus) Forward Udmurtia 2:30:43 39 Jonas De Backer (Bel) Saeco 2:32:06 40 Bruno Garnesson (Fra) CCV Soissons Aisne 2:34:13 41 Dorian Grasset (Fra) CCV Soissons Aisne 2:54:07 42 Patricio Figueroa (Chi) Quaker Cannondale 2:57:51 43 Alexey Belokrylov (Rus) Forward Udmurtia 3:06:41 44 Yuri Levinzon (Rus) Forward Udmurtia 3:07:46 45 Carles Bernat Rallo (Spa) Bike Tech 3:20:18 46 Benoit Valentin (Fra) VC La Pomme Marseille 3:28:26 47 Thomas Van Regenmortel (Ned) Santos 3:38:40

Maillot Rose - Women final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Katrin Leumann (Swi) Team Allebike 7:27:45 2 Sarah Koba (Swi) Team Allebike 0:10:59 3 Sandra Santanyes (Spa) Trek Lorca 0:29:58 4 Elisa Maria Garcia (Chi) Quaker Cannondale Chile 0:49:58 5 Pacios Pujado Merce (Spa) Bike Tech 0:53:34 6 Riikka Kelja (Fin) Santos Fem 0:56:28 7 Ingrid Bosscha (Ned) Santos Fem 1:11:29 8 Manon Van Hees (Ned) Santos Fem 2:33:17

Maillot Chlorophyle - Men points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Sergio Mantecon Gutier (Spa) Trek Lorca 201 pts 2 Gerben De Kneght (Ned) Rabobank 166 3 Sergiy Rusenko (Ukr) ISD Cycling 114 4 Jelmer Jubbega (Ned) Rabobank 103 5 Dries Govaerts (Bel) Saeco 93 6 Jimmy Tielens (Bel) Saeco 91 7 Sébastien Carabin (Bel) Lingier Verluys 90 8 Kevin Van Hoovels (Bel) Lingier Verluys 90 9 Bart Aernouts (Bel) Rabobank 87 10 Marco Minnaard (Ned) Rabobank 77 11 Ruben Scheire (Bel) Saeco 77 12 Nicolas Vermeulen (Bel) Lingier Verluys 73 13 Catriel Soto (Arg) Infotree Lee Cougan 60 14 Nicolas Jeantet (Ita) ISD Cycling 47 15 Kohei Yamamoto (Jpn) VC La Pomme Marseille 39 16 Shlomi Haimy (Isr) Infotree Lee Cougan 39 17 Evgeniy Pechenin (Rus) Forward Udmurtia 34 18 Jose Carlos Macias (Spa) Trek Lorca 29 19 Martin Loo (Est) Infotree Lee Cougan 27 20 Juan Pedro Trujillo (Spa) Trek Lorca 27 21 Periklis Ilias (Gre) ISD Cycling 25 22 Billy Joe Whenman (GBr) Whyte Salsa 20 23 Thibaut Bellanger (Fra) VC La Pomme Marseille 19 24 Olof Jonsson (Swe) Team Allebike 12 25 Henrique Avancini Da Silva (Bra) ISD Cycling 10 26 Ludovic Dubau (Fra) New Cycling 8 27 Rob Vangenechten (Bel) Saeco Ind 2 28 George Budd (GBr) Whyte Salsa 29 Luke Smith (GBr) Whyte Salsa 30 Lee Williams (GBr) Whyte Salsa 31 Bruno Garnesson (Fra) CCV Soissons Aisne 32 Dorian Grasset (Fra) CCV Soissons Aisne 33 Vladimir Loginov (Rus) Forward Udmurtia 34 Yuri Levinzon (Rus) Forward Udmurtia 35 Alexey Belokrylov (Rus) Forward Udmurtia 36 Aurélien Lememe (Fra) CCV Soissons Aisne 37 Carles Bernat Rallo (Spa) Bike Tech 38 Benoit Valentin (Fra) VC La Pomme Marseille 39 Davide Finetto (Ita) Infotree Lee Cougan 40 Dennis Ebert (Ned) Santos 41 Claus Plaut (Chi) Quaker Cannondale Chile 42 Cristobal Silva (Chi) Quaker Cannondale Chile 43 Patricio Figueroa (Chi) Quaker Cannondale Chile 44 Adrien Pascal (Fra) New Cycling 45 Nicolas Garcera (Fra) New Cycling 46 Seiya Hirano (Jpn) VC La Pomme Marseille 47 Jonas De Backer (Bel) Saeco 48 Marcel Lommers (Ned) Santos 49 Thomas Van Regenmortel (Ned) Santos 50 Van Papeghem Didier (Fra) CCV Soissons Aisne 51 Rens De Bruijn (Ned) Santos 52 Sagues Portabel Ramon (Spa) Bike Tech

Best young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jelmer Jubbega (Ned) Rabobank 10:22:54 2 Dries Govaerts (Bel) Saeco 0:04:04 3 Sébastien Carabin (Bel) Lingier Verluys 0:04:05 4 Marco Minnaard (Ned) Rabobank 0:08:00 5 Martin Loo (Est) Infotree Lee Cougan 0:14:36 6 Ruben Scheire (Bel) Saeco 0:22:29 7 Shlomi Haimy (Isr) Infotree Lee Cougan 0:23:50 8 Nicolas Jeantet (Ita) ISD Cycling 0:24:02 9 Thibaut Bellanger (Fra) VC La Pomme Marseille 0:28:41 10 Rob Vangenechten (Bel) Saeco Ind 0:36:21 11 Olof Jonsson (Swe) Team Allebike 0:40:34 12 Henrique Avancini Da Silv (Bra) ISD Cycling 0:47:55 13 Rens De Bruijn (Ned) Santos 1:08:02 14 Davide Finetto (Ita) Infotree Lee Cougan 1:12:55 15 Marcel Lommers (Ned) Santos 1:41:29 16 Aurélien Lememe (Fra) CCV Soissons Aisne 2:07:54 17 Dennis Ebert (Ned) Santos 2:10:59 18 Vladimir Loginov (Rus) Forward Udmurtia 2:20:53 19 Jonas De Backer (Bel) Saeco 2:22:16 20 Dorian Grasset (Fra) CCV Soissons Aisne 2:44:17 21 Thomas Van Regenmort (Ned) Santos 3:28:50

Teams classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Rabobank 20:36:52 2 Lingier Verluys 0:08:17 3 Saeco 0:13:27 4 ISD Cycling 0:30:23 5 Infotree Lee Cougan 0:30:35 6 Trek Lorca 0:33:06 7 VC La Pomme Marseille 0:51:28 8 New Cycling 1:37:26 9 Whyte Salsa 2:26:29 10 Quaker Cannondale Chile 2:34:48 11 Santos 2:49:39 12 Forward Udmurtia 3:11:11 13 Bike Tech 4:15:00 14 CCV Soissons Aisne 4:26:31