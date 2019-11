Image 1 of 9 Andy Cappelle does his best impersonation of 'blue steel' on a bike. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 2 of 9 Best young rider Romain Hardy had some regrets about third place. (Image credit: Jean-François Quénet) Image 3 of 9 La Poly Normande podium (l-r): Jeremy Galland (Saur - Sojasun), Andy Cappelle (Verandas Willems) and Romain Hardy (Bretagne - Schuller). (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 4 of 9 La Poly Normande winner Andy Cappelle (Verandas Willems). (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 5 of 9 Andy Cappelle (Verandas Willems) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 6 of 9 A happy Andy Cappelle takes out La Poly Normande. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 7 of 9 Andy Cappelle (Verandas Willems) looking cool as he wins La Poly Normande. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 8 of 9 Andy Cappelle perfects his dance moves as a victory celebration. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 9 of 9 Andy Cappelle (Verandas Willems) winner of the Polynormandie. (Image credit: Jean-François Quénet)

Andy Cappelle from the continental Belgian team Verandas Willems managed to beat riders who were highly motivated to win the French cup race La Polynormande organised by the famous race commentator Daniel Mangeas in his village of Saint-Martin-de-Landelles.

In the final front group and fresh from the Tour de France, Lloyd Mondory (Ag2r-La Mondiale), Sébastien Minard (Cofidis) and Benoît Vaugrenard (FDJ) even missed the top three behind runners up Jérémie Galland and Romain Hardy from the local teams Saur-Sojasun and Bretagne-Schuller.

Cappelle attacked several times at the end and the right one was with 800 metres to go. "I think the finale was to my advantage," the 31-year-old from De Panne told Cyclingnews. "I love France and French races suit me. This is my nicest victory because it's at category 1 level. I think the Tour de France riders were mentally tired after three weeks of hard racing every day. I also believe they have watched each other at the end because it was a French cup race."

The French riders denied any such attitude. Hardy, 21, had a different explanation: "I've not believed enough in my capacities to win. I should have taken more initiative at the end. It's disappointing. I'm place regularly, but I'm bitter about not winning," said the neo-pro from Bretagne-Schuller who was fourth in the Prueba Villafranca de Ordizia last week.

A breakaway group was formed in the early part of the race. 22 riders opened the road: Sandy Casar and Benoît Vaugrenard (FDJ), Stéphane Augé, Sébastien Minard, Tristan Valentin and Yoann Bagot (Cofidis), Yuriy Trofimov (Bbox Bouygues Telecom), Julien Bérard and Lloyd Mondory (Ag2r-La Mondiale), Bert Scheirlinckx (Landbouwkrediet), Jimmy Casper, Anthony Delaplace and Jérémie Galland (Saud-Sojasun), Romain Lemarchard and Nadir Haddou (BigMat-Auber 93), Mathieu Boulo (Roubaix-Lille-Métropole), Romain Hardy, Sébastien Duret and Jean-Luc Delpech (Bretagne-Schuller), Andy Capelle and Gregory Habeaux (Vérandas Willems), and Edouard Louyest (French national team).

As the peloton was coming closer with 50 kilometres to go, Augé, Delaplace and Scheirlinckx gave a new start to the breakaway. Once they got caught, a counter attack led by Vaugrenard took shape. The riders who did the Tour de France had an advantage over those who just resumed racing after a break. Six riders accompanied Vaugrenard: Minard, Mondory, Galland, Capelle, Hardy and Delpech.

Cappelle eventually took Verandas Willems' revenge after the narrowly missed win by Stefan van Dijk who was second to Matthieu Ladagnous by just a centimetre one year ago. He rejoined on the record book at the race of his current directeur sportif Lucien van Impe who came first in 1981 but La Polynormande was an after Tour criterium at the time.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Andy Cappelle (Bel) Verandas Willems 3:40:49 2 Jérémy Galland (Fra) Saur - Sojasun 0:00:03 3 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 4 Lloyd Mondory (Fra) AG2R - La mondiale 5 Sébastien Minard (Fra) Cofidis le Crédit en Ligne 0:00:09 6 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 7 Sébastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:29 8 Julien Bérard (Fra) AG2R - La mondiale 0:01:58 9 Stéphane Augé (Fra) Cofidis le Crédit en Ligne 10 Grégory Habeaux (Bel) Verandas Willems 0:02:00 11 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 0:02:03 12 Jimmy Casper (Fra) Saur - Sojasun 0:02:06 13 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller 14 Bert Scheirlinckx (Bel) Landbouwkrediet 15 Sandy Casar (Fra) FDJ 16 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 0:02:17 17 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:02:23 18 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 0:05:05 19 Tony Hurel (Fra) BBox Bouygues Telecom 20 Kristof Goddaert (Bel) AG2R - La mondiale 21 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 22 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 23 Gianni Meersman (Bel) FDJ 24 Geert Verheyen (Bel) Landbouwkrediet 25 Jocelyn Bar (Fra) Roubaix Lille Metropole 26 Christopher De Souza (Fra) Equipe de France 27 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 28 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 29 Johan Mombaerts (Fra) Big Mat - Auber 93 30 Davy Commeyne (Bel) Landbouwkrediet 31 Ludovic Turpin (Fra) AG2R - La mondiale 32 Miyataka Shimizu (Jpn) Team Bridgestone Anchor 33 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 34 Jonas Van Genechten (Bel) Verandas Willems 35 Romain Bardet (Fra) Equipe de France 36 Cédric Collaers (Bel) Verandas Willems 37 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 38 Koen Barbe (Bel) Landbouwkrediet 39 Julien Guay (Fra) Equipe de France 40 Loic Desriac (Fra) Equipe de France 41 Oleksandr Sheydyk (Ukr) ISD Continental Team 42 Hubert Dupont (Fra) AG2R - La mondiale 43 Bart Dockx (Bel) Landbouwkrediet 44 Leonardo Duque (Col) Cofidis le Crédit en Ligne 45 Vytautas Kaupas (Ltu) Continental Cycling Team Differdange 46 Mikael Chérel (Fra) FDJ 47 Artem Topchanyuk (Ukr) ISD Continental Team 48 Nicolas Capedepuy (Fra) FDJ 49 Yoann Michaud (Fra) Team Bridgestone Anchor 50 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 51 Giovanni Bernaudeau (Fra) BBox Bouygues Telecom 52 Lilian Jegou (Fra) Bretagne - Schuller 53 Remi Pauriol (Fra) Cofidis le Crédit en Ligne 54 Grégory Barteau (Fra) Landbouwkrediet 55 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 56 Yury Trofimov (Rus) BBox Bouygues Telecom 57 Christian Poos (Lux) Continental Cycling Team Differdange 58 Denys Karnulin (Ukr) ISD Continental Team 59 Stefan Van Dijck (Ned) Verandas Willems 60 Mathieu Halleguen (Fra) Bretagne - Schuller 61 Tristan Valentin (Fra) Cofidis le Crédit en Ligne 62 Jean-Lou Paiani (Fra) Equipe de France 63 Anthony Geslin (Fra) FDJ 64 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 65 Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun 66 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 67 David Moncoutié (Fra) Cofidis le Crédit en Ligne 68 Ben Gastauer (Lux) AG2R - La mondiale 69 Vincent Jerome (Fra) BBox Bouygues Telecom 70 Mathieu Teychenne (Fra) AG2R - La mondiale 71 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 0:05:17 72 Sjef De Wilde (Bel) Verandas Willems 73 Sven Van Den Houtte (Bel) Verandas Willems 74 Gael Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 0:05:24 75 Julien Fouchard (Fra) Cofidis le Crédit en Ligne 76 Olivier Bonnaire (Fra) FDJ 77 Franck Bouyer (Fra) BBox Bouygues Telecom 78 Freddy Bichot (Fra) BBox Bouygues Telecom 79 Tomoya Kano (Jpn) Team Bridgestone Anchor 80 Yohann Bagot (Fra) Cofidis le Crédit en Ligne 81 Julien Foisnet (Fra) Equipe de France 82 Yoann Barbas (Fra) Equipe de France 83 Makoto Iijima (Jpn) Team Bridgestone Anchor 84 Jonathan Hivert (Fra) Saur - Sojasun 0:05:30 85 Jonathan Thire (Fra) Big Mat - Auber 93 0:05:37 86 Edouard Louyest (Fra) Equipe de France 0:05:42 87 Kenji Itami (Jpn) Team Bridgestone Anchor 0:05:45 88 Kevin Reza (Fra) BBox Bouygues Telecom HD Masaru Fukuhara (Jpn) Team Bridgestone Anchor DNF Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole DNF Dieter Capelle (Bel) Verandas Willems DNF Anatoli Pakhtusov (Bel) ISD Continental Team DNF Sébastien Harbonnier (Fra) Continental Cycling Team Differdange DNF Denis Flahaut (Fra) ISD Continental Team DNF Cyrille Heymans (Fra) Continental Cycling Team Differdange DNF Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole DNF Dominik Eberle (Fra) Continental Cycling Team Differdange DNF Alexandre Lemair (Fra) Roubaix Lille Metropole DNF Benoît Daeninck (Ukr) Roubaix Lille Metropole DNF Benjamin Gourgue (Ukr) Landbouwkrediet DNF Nicolas Rousseau (Ukr) AG2R - La mondiale DNF Maksym Vasilyev (Bel) ISD Continental Team DNF Yuriy Agarkov (Fra) ISD Continental Team DNF Nadir Haddou (Ger) Big Mat - Auber 93 DNF Sébastien Delfosse (Lux) Landbouwkrediet DNS Igor Abakoumov (Bel) ISD Continental Team

Isigny le Buat # Rider Name (Country) Team Result 1 David Moncoutié (Fra) Cofidis le Crédit en Ligne 5 pts 2 Sandy Casar (Fra) FDJ 3 3 Gael Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 1

Saint Martin de Landelles (2ème passage) # Rider Name (Country) Team Result 1 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 5 pts 2 Sébastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller 3 3 Edouard Louyest (Fra) Equipe de France 1

Saint Martin de Landelles (6ème Passage) # Rider Name (Country) Team Result 1 Sébastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller 5 pts 2 Yohann Bagot (Fra) Cofidis le Crédit en Ligne 3 3 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 1

Côte de la Pigeonnière (1er Passage) # Rider Name (Country) Team Result 1 Bert Scheirlinckx (Bel) Landbouwkrediet 5 pts 2 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 3 3 Mikael Chérel (Fra) FDJ 1

Côte de la Pigeonnière (3ème Passage) # Rider Name (Country) Team Result 1 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 5 pts 2 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 3 3 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 1

Côte de la Pigeonnière (7ème Passage) # Rider Name (Country) Team Result 1 Stéphane Augé (Fra) Cofidis le Crédit en Ligne 5 pts 2 Bert Scheirlinckx (Bel) Landbouwkrediet 3 3 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 1

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Sébastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller 8 pts 2 David Moncoutié (Fra) Cofidis le Crédit en Ligne 5 3 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 5 4 Yohann Bagot (Fra) Cofidis le Crédit en Ligne 3 5 Sandy Casar (Fra) FDJ 3 6 Edouard Louyest (Fra) Equipe de France 1 7 Gael Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 1 8 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Bert Scheirlinckx (Bel) Landbouwkrediet 8 pts 2 Stéphane Augé (Fra) Cofidis le Crédit en Ligne 5 3 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 5 4 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 3 5 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 3 6 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 2 7 Mikael Chérel (Fra) FDJ 1

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 3:40:52 2 Julien Bérard (Fra) AG2R - La mondiale 0:01:55 3 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 0:02:00 4 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 0:02:14 5 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:02:20 6 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 0:05:02 7 Tony Hurel (Fra) BBox Bouygues Telecom 8 Kristof Goddaert (Bel) AG2R - La mondiale 9 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 10 Gianni Meersman (Bel) FDJ 11 Jocelyn Bar (Fra) Roubaix Lille Metropole 12 Christopher De Souza (Fra) Equipe de France 13 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 14 Jonas Van Genechten (Bel) Verandas Willems 15 Romain Bardet (Fra) Equipe de France 16 Cédric Collaers (Bel) Verandas Willems 17 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 18 Julien Guay (Fra) Equipe de France 19 Loic Desriac (Fra) Equipe de France 20 Mikael Chérel (Fra) FDJ 21 Artem Topchanyuk (Ukr) ISD Continental Team 22 Nicolas Capedepuy (Fra) FDJ 23 Yoann Michaud (Fra) Team Bridgestone Anchor 24 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 25 Denys Karnulin (Ukr) ISD Continental Team 26 Mathieu Halleguen (Fra) Bretagne - Schuller 27 Jean-Lou Paiani (Fra) Equipe de France 28 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 29 Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun 30 Ben Gastauer (Lux) AG2R - La mondiale 31 Mathieu Teychenne (Fra) AG2R - La mondiale 32 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 0:05:14 33 Gael Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 0:05:21 34 Julien Fouchard (Fra) Cofidis le Crédit en Ligne 35 Yohann Bagot (Fra) Cofidis le Crédit en Ligne 36 Yoann Barbas (Fra) Equipe de France 37 Jonathan Hivert (Fra) Saur - Sojasun 0:05:27 38 Jonathan Thire (Fra) Big Mat - Auber 93 0:05:34 39 Edouard Louyest (Fra) Equipe de France 0:05:39 40 Kenji Itami (Jpn) Team Bridgestone Anchor 0:05:42 41 Kevin Reza (Fra) BBox Bouygues Telecom