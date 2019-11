Image 1 of 22 A Visit Dallas Cycling DNA Pro Cycling (USA) looks up the road while taking on a switchback. (Image credit: Dejan Smaic / SportifImages) Image 2 of 22 Annie Ewart (UnitedHealthcare Women's Professional Cycling Team (USA) makes her way up the switchback section of the course. (Image credit: Dejan Smaic / SportifImages) Image 3 of 22 A Rally Cycling (Canada) makes her way up the switchback section of the course. (Image credit: Dejan Smaic / SportifImages) Image 4 of 22 A Visit Dallas Cycling DNA Pro Cycling (USA) makes her way up the switchback section of the course. (Image credit: Dejan Smaic / SportifImages) Image 5 of 22 Hayley Simmonds (UnitedHealthcare Women's Professional Cycling Team (USA) makes her way up the switchback section of the course. (Image credit: Dejan Smaic / SportifImages) Image 6 of 22 A Team TIBCO-Silicon Valley Bank (USA) makes her way up the switchback section of the course. (Image credit: Dejan Smaic / SportifImages) Image 7 of 22 A Visit Dallas Cycling DNA Pro Cycling (USA) makes her way up the switchback section of the course. (Image credit: Dejan Smaic / SportifImages) Image 8 of 22 Linda Villumsen (UnitedHealthcare Women's Professional Cycling Team (USA) makes her way up the switchback section of the course. (Image credit: Dejan Smaic / SportifImages) Image 9 of 22 A Team TIBCO-Silicon Valley Bank (USA) makes her way up the switchback section of the course. (Image credit: Dejan Smaic / SportifImages) Image 10 of 22 A rider makes her way along the course. (Image credit: Dejan Smaic / SportifImages) Image 11 of 22 Cari Higgins (UnitedHealthcare Women's Professional Cycling Team (USA) grinds her way up the switchback section of the course. (Image credit: Dejan Smaic / SportifImages) Image 12 of 22 A Visit Dallas Cycling DNA Pro Cycling (USA) makes her way up the switchback section of the course. (Image credit: Dejan Smaic / SportifImages) Image 13 of 22 Lauren Hall (Team TIBCO-Silicon Valley Bank (USA) makes her way up the switchback section of the course. (Image credit: Dejan Smaic / SportifImages) Image 14 of 22 A Rally Cycling (Canada) makes her way up the switchback section of the course. (Image credit: Dejan Smaic / SportifImages) Image 15 of 22 Beth Hernandez (Colavita | Bianchi (USA) makes her way up the switchback section of the course. (Image credit: Dejan Smaic / SportifImages) Image 16 of 22 A Visit Dallas Cycling DNA Pro Cycling (USA) makes her way up the switchback section of the course. (Image credit: Dejan Smaic / SportifImages) Image 17 of 22 Cheryl Clark (Team TIBCO-Silicon Valley Bank (USA) makes her way up the switchback section of the course. (Image credit: Dejan Smaic / SportifImages) Image 18 of 22 Shawn Morelli(UnitedHealthcare Women's Professional Cycling Team (USA)makes her way up the switchback section of the course. (Image credit: Dejan Smaic / SportifImages) Image 19 of 22 A rider makes her way along the course. (Image credit: Dejan Smaic / SportifImages) Image 20 of 22 Xuam Zhou (Chinese Taipei (Taiwan) makes her way up the switchback section of the course. (Image credit: Dejan Smaic / SportifImages) Image 21 of 22 A Rally Cycling (Canada) makes her way up the switchback section of the course. (Image credit: Dejan Smaic / SportifImages) Image 22 of 22 A rider makes her way along the course. (Image credit: Dejan Smaic / SportifImages)

World Champion Linda Villumsen (UnitedHealthcare) won the opening time trial at the Joe Martin Stage Race Thursday in Fayetteville, Arkansas, covering the 4.8km mostly uphill course at Devil's Den park in 10:50.

Eri Yonamine, who is guest riding for the Hagens Berman-Supermint team at Joe Martin after finishing third overall earlier his month at the Redlands Bicycle Classic, was second in 11:08. Kathryn Buss (OrthoCarolina-Winston) was third, 22 seconds behind the winner. Lauren Stephens (Tibco-SVB), the 2015 overall winner, finished eighth, 26 seconds behind Villumsen.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Linda Villumsen (NZl) UnitedHealthcare Women's Professional Cycling Team 0:10:50 2 Eri Yonamine (Jpn) Hagens Berman-Supermint Pro Cycling Team 0:00:18 3 Kathryn Buss (USA) OrthoCarolina Winston 0:00:22 4 Hayley Simmonds (GBr) UnitedHealthcare Women's Professional Cycling Team 5 Nina Laughlin (USA) Visit Dallas Cycling DNA Pro Cycling 0:00:23 6 Brianna Walle (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank 0:00:24 7 Coryn Rivera (USA) UnitedHealthcare Women's Professional Cycling Team 0:00:25 8 Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank 0:00:26 9 Katie Donovan (USA) Colavita-Bianchi 0:00:29 10 Whitney Allison (USA) Colavita-Bianchi 0:00:30 11 Scotti Lechuga (USA) Hagens Berman-Supermint Pro Cycling Team 0:00:31 12 Sara Tussey (USA) Visit Dallas Cycling DNA Pro Cycling 0:00:35 13 Alizee Brien (Aus) Team Tibco-Silicon Valley Bank 0:00:39 14 Breanne Nalder (USA) Visit Dallas Cycling DNA Pro Cycling 0:00:41 15 Heather Fischer (USA) Mixed Rally Cycling 0:00:42 16 Anna Sanders (USA) Visit Dallas Cycling DNA Pro Cycling 17 Rocio Parrado (Col) Weber Shimano Ladies Power 0:00:45 18 Jessica Cutler (USA) Colavita-Bianchi 19 Emily Mary Collins (NZl) Team Tibco-Silicon Valley Bank 0:00:46 20 Cheryl Clark (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank 0:00:51 21 Mia Manganello (USA) Visit Dallas Cycling DNA Pro Cycling 0:00:57 22 Mandy Heintz (USA) Visit Dallas Cycling DNA Pro Cycling 23 Amber Pierce (USA) Chicago Women's Elite Cycling 0:01:01 24 Iris Slappendel (Ned) UnitedHealthcare Women's Professional Cycling Team 25 Tsubasa Makise (Jpn) Asahi Muur Zero 0:01:02 26 Amanda Miller (USA) Visit Dallas Cycling DNA Pro Cycling 0:01:09 27 Justine Clift (Can) Cyclery-Opus 0:01:12 28 Jamie Gilgen (Can) Visit Dallas Cycling DNA Pro Cycling 0:01:13 29 Lindsay Bayer (USA) Hagens Berman-Supermint Pro Cycling Team 30 Joanne Kiesanowski (NZl) Team Tibco-Silicon Valley Bank 0:01:16 31 Jill Patterson (Jpn) Asahi Muur Zero 0:01:18 32 Lindsey Ryder (USA) Canyon Elite 0:01:20 33 Rachel Langdon (USA) First Internet Bank-Clarksville Schwinn 0:01:23 34 Annie Ewart (Can) UnitedHealthcare Women's Professional Cycling Team 35 Kelsey Devereaux (USA) First Internet Bank-Clarksville Schwinn 0:01:24 36 Emma Grant (GBr) Colavita-Bianchi 0:01:28 37 Tarah Cole (USA) First Internet Bank-Clarksville Schwinn 0:01:29 38 Luci Ferreira Da Silva (Bra) Weber Shimano Ladies Power 39 Miriam Brouwer (Can) Cyclery-Opus 40 Arden Stelly (USA) OrthoCarolina Winston 0:01:30 41 Lauren Tamayo (USA) UnitedHealthcare Women's Professional Cycling Team 42 Samantha Schneider (USA) ISCorp p/b Smart Choice MRI 0:01:31 43 Beth Hernandez (USA) Colavita-Bianchi 44 Ting Ying Huang (Tpe) Chinese Taipei Cycling Team 45 Melanie Beale (USA) Canyon Elite 0:01:32 46 Lauren Hall (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank 0:01:33 47 Kate Sherwin (USA) Sun and Ski Elite Women Team 48 Kimberly Lucie (USA) Canyon Elite 0:01:36 49 Nicole Mertz (USA) Chicago Women's Elite Cycling 0:01:37 50 Lenore Pipes (Gum) OrthoCarolina Winston 51 Ellen Watters (Can) Cyclery-Opus 0:01:38 52 Andrea Thomas (USA) Sun and Ski Elite Women Team 0:01:39 53 Allison Linnell (USA) Hagens Berman-Supermint Pro Cycling Team 54 Hanna Muegge (Ger) Mixed Rally Cycling 55 Kat Salthouse (USA) Canyon Elite 0:01:40 56 Starla Teddergreen (USA) Asahi Muur Zero 57 Irena Ossola (USA) Canyon Elite 0:01:43 58 Grace Chappell (USA) Sun and Ski Elite Women Team 0:01:45 59 Lexie Millard (USA) ISCorp p/b Smart Choice MRI 0:01:48 60 Katherine Shields (USA) OrthoCarolina Winston 0:01:50 61 Jennifer Rife (USA) Orion Racing p/b K'ul Chocolate 0:01:53 62 Cari Higgins (USA) UnitedHealthcare Women's Professional Cycling Team 63 Ash Duban (USA) Sun and Ski Elite Women Team 0:02:03 64 Maria Fadiga (Arg) Weber Shimano Ladies Power 0:02:04 65 Yussely Mendivil Soto (Mex) ISCorp p/b Smart Choice MRI 0:02:10 66 Daphne Karagianis (USA) Chicago Women's Elite Cycling 0:02:12 67 Anina Blankenship (USA) Chicago Women's Elite Cycling 0:02:17 68 Abigail Krawczyk (USA) Orion Racing p/b K'ul Chocolate 69 Florinda Isabe De Leon (Gua) Sun and Ski Elite Women Team 0:02:19 70 Vanessa Curtis (USA) Orion Racing p/b K'ul Chocolate 0:02:20 71 Christie Tracy (USA) Asahi Muur Zero 0:02:21 72 Hsiao Chia Tseng (Tpe) Chinese Taipei Cycling Team 0:02:22 73 Shawn Morelli (USA) UnitedHealthcare Women's Professional Cycling Team 74 Julie Kuliezca (USA) Hagens Berman-Supermint Pro Cycling Team 0:02:26 75 Christine Thornburg (USA) Chicago Women's Elite Cycling 0:02:29 76 Gabrielle Russell (USA) Orion Racing p/b K'ul Chocolate 0:02:34 77 Briana Clark (USA) First Internet Bank-Clarksville Schwinn 0:02:38 78 Emily Flynn (Can) Cyclery-Opus 0:02:48 79 Diedre Ribbens (USA) Orion Racing p/b K'ul Chocolate 0:02:56 80 Jannette Rho (USA) Chicago Women's Elite Cycling 0:03:01 81 Lindsay Myers (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank 0:03:03 82 Sierra Siebenlist (USA) Chicago Women's Elite Cycling 83 Shera Smith (USA) First Internet Bank-Clarksville Schwinn 0:03:10 84 Cathryn Merla-Watson (USA) Sun and Ski Elite Women Team 0:03:25 85 Erina Hoshikawa (Jpn) Asahi Muur Zero 86 Jenny Park (USA) Sun and Ski Elite Women Team 0:03:33 87 Reiley Pankratz (USA) Canyon Elite 0:03:39 88 Maureen Mculiffe (USA) Canyon Elite 89 Katerine Priviley (Arg) Weber Shimano Ladies Power 0:03:43 90 Amy Floyd (USA) OrthoCarolina Winston 0:04:08

U23 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jessenia Meneses (Col) Weber Shimano Ladies Power 0:11:43 2 Emma White (USA) Mixed Rally Cycling 0:00:14 3 Payten Maness (USA) ISCorp p/b Smart Choice MRI 0:00:22 4 Gillian Ellsay (Can) Mixed Rally Cycling 0:00:29 5 Lauretta Hanson (Aus) Colavita-Bianchi 0:00:38 6 Ariane Bonhomme (Can) Cyclery-Opus 0:00:39 7 Skylar Schneider (USA) ISCorp p/b Smart Choice MRI 0:00:44 8 Catherine Ouellette (Can) Mixed Rally Cycling 0:00:50 9 Josie Talbot (Aus) ISCorp p/b Smart Choice MRI 0:00:55 10 Flora Yan (USA) Orion Racing p/b K'ul Chocolate 0:01:12 11 Katherine Maine (Can) Mixed Rally Cycling 0:01:18 12 Yi Ju Lin (Tpe) Chinese Taipei Cycling Team 0:02:19 13 Chia Yun Li (Tpe) Chinese Taipei Cycling Team 0:02:25 14 Xuan Zhou (Tpe) Chinese Taipei Cycling Team 0:03:14

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 UnitedHealthcare Women's Professional Cycling Team 0:33:17 2 Team Tibco-Silicon Valley Bank 0:00:42 3 Visit Dallas Cycling DNA Pro Cycling 0:00:52 4 Colavita-Bianchi 0:00:57 5 Hagens Berman-Supermint Pro Cycling Team 0:01:15 6 Weber Shimano Ladies Power 0:02:20 7 Mixed Rally Cycling 0:02:24 8 OrthoCarolina Winston 0:02:42 9 Asahi Muur Zero 0:03:13 10 Cyclery-Opus 0:03:26 11 First Internet Bank-Clarksville Schwinn 0:03:29 12 ISCorp p/b Smart Choice MRI 0:03:36 13 Canyon Elite 0:03:41 14 Chicago Women's Elite Cycling 0:04:03 15 Sun and Ski Elite Women Team 0:04:10 16 Orion Racing p/b K'ul Chocolate 0:05:43 17 Chinese Taipei Cycling Team 0:06:19

U23 classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jessenia Meneses (Col) Weber Shimano Ladies Power 0:11:43 2 Emma White (USA) Mixed Rally Cycling 0:00:14 3 Payten Maness (USA) ISCorp p/b Smart Choice MRI 0:00:22 4 Gillian Ellsay (Can) Mixed Rally Cycling 0:00:29 5 Lauretta Hanson (Aus) Colavita-Bianchi 0:00:38 6 Ariane Bonhomme (Can) Cyclery-Opus 0:00:39 7 Skylar Schneider (USA) ISCorp p/b Smart Choice MRI 0:00:44 8 Catherine Ouellette (Can) Mixed Rally Cycling 0:00:50 9 Josie Talbot (Aus) ISCorp p/b Smart Choice MRI 0:00:55 10 Flora Yan (USA) Orion Racing p/b K'ul Chocolate 0:01:12 11 Katherine Maine (Can) Mixed Rally Cycling 0:01:18 12 Yi Ju Lin (Tpe) Chinese Taipei Cycling Team 0:02:19 13 Chia Yun Li (Tpe) Chinese Taipei Cycling Team 0:02:25 14 Xuan Zhou (Tpe) Chinese Taipei Cycling Team 0:03:14