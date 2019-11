Image 1 of 4 World Champion Emmeline Ragot races in Leogang (Image credit: iXS European Downhill Series) Image 2 of 4 Elite men's podium in Leogang. Greg Minnaar won the race. (Image credit: iXS European Downhill Series) Image 3 of 4 Rachel Atherton (GT) atop the podium in Leogang (Image credit: iXS European Downhill Series) Image 4 of 4 Greg Minnaar (Santa Cruz Syndicate) on his way to a win in Leogang (Image credit: iXS European Downhill Series)

Some of the world's best downhillers got a chance to race in Leogang, Austria this weekend at the iXS European Downhill Cup. Leogang will host the 2011 world championships in September. Its downhill course is 2.3km and drops 480 meters.

Conditions were almost perfect as 416 riders from 27 countries took to the start. The current record was already beaten in the seeding run. Emmeline Ragot (MS Mondraker Team) and Nick Beer (Devinci Global Racing) were the fastest riders during the seeding run, and all eyes were on the final day.

The conditions were still perfect on Sunday as the highest profile race in iXS history was about to start. 30 riders filled the elite women class. Jill Kintner (Team Norco intl.) started as fifth fastest and managed to break the two-minute barrier in the interim time first. Tracey Hannah (Hutchinson United Ride) was even quicker in the interim time, but finished behind Kintner in the end.

After those the top three of the seeding run were about to start. Floriane Pugin (Scott 11), winner of the last year's World Cup in Leogang, managed to squeeze between the two leading riders, but it was pretty clear in the interim time that Emmeline Ragot and Rachel Atherton (GT Factory Racing) would decide the race between themselves. Atherton finished in 3:51, five seconds faster than Ragot's time in the seeding run, and finally won before Ragot, followed by Kintner, Pugin and Hannah.

Gee Atherton (GT Factory Racing) opened the final in the elite men's race. Due to a fall in the seeding run in the forest in the upper half of the track, he only qualified as 285 and had to accept such an early starting place. But he was already two seconds ahead of the best time from the previous day in the interim time, finishing in 3:25, so he could make himself very comfortable in the hot seat. His time was the best until Brook MacDonald (MS Mondraker Team) took to the course. Still a second behind in the interim time, he gained momentum in the lower half and finished first. He was followed by Damien Spagnolo (MS Mondraker Team), who closely missed out on the time of his team mate and finished behind him.

Next one on the course was Greg Minnaar (Santa Cruz Syndicate), and it was pretty clear in the interim time already that he was on course to win the race. He finished confidently four seconds ahead of MacDonald. Last starters were teammates Steve Smith (Devinci Global Racing) and Nick Beer. Smith had a perfect run, but could not beat Minnaar's time. While people were waiting for Beer's interim time it was announced that he had fallen of the bike, finally finishing at 182. Summing the race up Minnaar won, followed by Smith, MacDonald, Spagnolo and Atherton. Mick Hannah (Hutchinson United Ride), winner of last week's iXS race in Winterberg, finished sixth.

In the masters category, where 50 riders took to the start, Jordan Regnier (Vertical Bike) won confidently. A bit more than two seconds behind Nino Antic (Giant) finished second, with Rüdiger Jahnel (Specialized-mountainbiker.at) coming third. In the U17 category Marcus Hansson (Hanssonbil.se) won ahead of Loris Revelli (Argentina Bikes), followed by Ferdinand Brunold (Mag41.com Racing Team) as third.

All together it was race weekend as no other with perfect weather, breathtaking sports performances, uncountable spectators and a worthwhile atmosphere. The Bikepark Leogang will be on its absolute best this year, as after this successful Out of Bounds Festival the world championships will be stopping here later this summer.

The iXS European Downhill Cup will head to to Scotland's Innerleithen next on June 15-17.

Full Results

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Greg Minnaar (RSA) Santa Cruz Syndicate 0:03:21.571 2 Steve Smith (Can) Devinci Global Racing 0:00:01.716 3 Brook Macdonald (NZl) MS Mondraker Team 0:00:03.933 4 Damien Spagnolo (Fra) MS Mondraker Team 0:00:04.113 5 Gee Atherton (GBr) GT Factory Racing 0:00:04.155 6 Michael Hannah (Aus) Hutchinson United Ride 0:00:04.926 7 George Brannigan (NZl) 0:00:06.026 8 Remi Thirion (Fra) Labyrinth Shimano Racing Team 0:00:06.596 9 Joshua Button (Aus) SC-Intense 0:00:07.117 10 Samuel Blenkinsop (NZl) Lapierre International 0:00:08.515 11 Marcelo Gutierrez (Col) CG Racing Brigade 0:00:08.849 12 Benny Strasser (Ger) Mag41.De Racing Team 0:00:10.076 13 Matt Simmonds (GBr) Chain Reaction Cycles.Com / Nu 0:00:10.212 14 Andrew Neethling (RSA) Giant Factory Off­Road Team 0:00:10.232 15 Marcus Klausmann (Ger) Ghost Factory Racing Team 0:00:10.416 16 Cedric Gracia (Fra) CG Racing Brigade 0:00:10.983 17 Florent Payet (Fra) SC-Intense 0:00:11.527 18 Loic Bruni (Fra) Lapierre International 0:00:11.763 19 Ben Reid (Irl) Dirt Norco Race Team 0:00:12.535 20 Markus Pekoll (Aut) MS Mondraker Team 0:00:12.711 21 Miran Vauh (Slo) Crn Trn Gt 0:00:12.712 22 Boris Tetzlaff (Aut) Alpine Commencal Austria 0:00:12.860 23 Lorenzo Suding (Ita) Pila Black Arrows 0:00:13.018 24 Bryn Atkinson (Aus) Team Norco Intl. 0:00:13.052 25 Johannes Fischbach (Ger) Ghost Factory Racing Team 0:00:13.134 26 Sam Dale (GBr) 0:00:13.249 27 Johann Potgieter (RSA) Canfield Factory Team 0:00:13.256 28 Duncan Riffle (USA) Team Dirt Norco 0:00:13.509 29 Nejc Rutar (Slo) Unior Tools Team 0:00:13.599 30 Ziga Pandur (Slo) Unior Tools Team 0:00:13.980 31 Oscar Härnström (Swe) Pila Black Arrows 0:00:13.995 32 Lutz Weber (Swi) Ixs Gravity Union 0:00:14.301 33 Cauvin Guillaume (Fra) Hutchinson United Ride 0:00:14.435 34 Cameron Cole (NZl) Lapierre International 0:00:14.455 35 Lewis Buchanan (GBr) Chain Reaction Cycles.Com / Nu 0:00:14.649 36 Manuel Gruber (Aut) Alpine Commencal Austria 0:00:14.737 37 Filip Polc (Svk) Polcster Racing 0:00:14.738 38 Robin Wallner (Swe) Team Åre Bikepark Powerd By: W 0:00:14.739 39 Timothy Bentley (RSA) Hutchinson United Ride 0:00:15.501 40 Nico Vink (Bel) Rose Vaujany Gravity Mountainb 0:00:15.673 41 Dominik Gspan (Swi) Ewz Mountainbiketeam Loop 0:00:15.793 42 Joe Connell (GBr) Zerode/Prestige Cycles 0:00:15.858 43 Matthias Stonig (Aut) Canfield Factory Team 0:00:15.936 44 Adam Vagner (Cze) Rockmachine ­ Cyklomax 0:00:16.044 45 Joonas Savolainen (Fin) 0:00:16.522 46 Francesco Colombo (Ita) Axo Progest / Scott 0:00:17.168 47 Noel Niederberger (Swi) Scott 11 0:00:17.274 48 Lars Peyer (Swi) SC-Intense 0:00:17.323 49 Stanislav Sehnal (Cze) Charvatbross/Banshee Bikes 0:00:17.355 50 Alex Bond (GBr) Chain Reaction Cycles.Com / Nu 0:00:17.995 51 Patrick Thome (Fra) Lapierre International 0:00:18.369 52 Marco Milivinti (Ita) Torpado Surfing Shop 0:00:18.639 53 Joseph Smith (GBr) Chain Reaction Cycles.Com / Nu 0:00:18.954 54 Ludovic May (Swi) Norco Factory Team 0:00:19.016 55 Siegfried Zellner (Ger) Rrp Revolution Racing Project 0:00:19.198 56 Maxime Chapuis (Swi) Hot Point 0:00:19.431 57 Jan Cepelak (Cze) Mondraker 661 E13 Katmar Team 0:00:19.470 58 Noah Grossman (Ger) Mag41 Racing Team 0:00:19.612 59 Andreas Sieber (Ger) Radon Factory Team 0:00:19.940 60 Knapec Martin (Svk) Novatec ­ Ctm 0:00:20.164 61 Matej Charvat (Cze) Banshee Bikes Factory Team 0:00:20.210 62 Fabian Bieli (Swi) Aendus­Bike­Gallery.Ch 0:00:20.518 63 Tommy Herrmann (Ger) Mountainbike Rider Racing Team 0:00:20.814 64 Romain Paulhan (Fra) Scott 11 0:00:21.250 65 Antti Lampén (Fin) ­ 0:00:21.266 66 Jasper Jauch (Ger) Soulrider E.V. 0:00:21.277 67 Niklas Wallner (Swe) Team Åre Bikepark Powerd By: W 0:00:21.628 68 Rick Balbierer (Ger) Racergy 0:00:21.809 69 Samuel Zbinden (Swi) Stöckli Bike 0:00:21.958 70 Petr Tresnak (Cze) Rockmachine ­ Cyklomax 0:00:22.161 71 Johannes Sütter (Ger) Propain Bikes / Sixpack Racing 0:00:22.600 72 Erik Irmisch (Ger) Racergy 0:00:22.768 73 Ondrej Barta (Cze) Ultimate Racing Team 0:00:22.927 74 Mathias Haas (Aut) Alpine Commencal Austria 0:00:23.153 75 Martin Frei (Swi) Gt­ Akira Tuning Racing 0:00:23.390 76 Carlo Caire (Ita) Argentina Bike 0:00:23.738 77 Kamil Tatarkovi? (Cze) Commencal Fdf Team 0:00:23.800 78 Billy Caroli (Swi) Crans­Mountainracing 0:00:23.953 79 Nicolau Alemany Suau (Spa) Mountainbiketours 0:00:23.957 79 Jure Zabjek (Slo) Rajd Trek 81 Kristof Lenssens (Bel) Kona/ Barracuda 0:00:24.196 82 Ondrej Stepanek (Cze) Rockmachine ­ Cyklomax 0:00:24.750 83 Kevin Bessi (Fra) MTB Dh (Monaco) 0:00:25.384 84 Ian Schaad (Swi) Friedli Bike Style 0:00:25.574 85 Lukas Splichal (Cze) Sk Grafobal 0:00:25.697 86 Janick Lieberherr (Swi) 0:00:25.887 87 Andrea Mocellin (Ita) Axo Progest / Scott 0:00:26.033 88 Dominik Dierich (Ger) Cope Gravity Squad 0:00:26.045 89 Marcel Beer (Swi) Gt 0:00:26.086 90 Jan Uruba (Cze) Sk Grafobal 0:00:26.089 91 Markus Planitzer (Aut) Canfield Brothers Factory Team 0:00:26.214 92 Nicolas Walser (Swi) Ridebook 0:00:26.375 93 Leo Combee (Ned) Rose Vaujany 0:00:26.515 94 Aleš Virtic (Slo) Rajd Trek 0:00:26.737 95 Fabian Fader (Ger) Solid Factory Team 0:00:26.840 96 Philipp Bünnemann (Ger) Maxxis, Norco, Rockers Bikesho 0:00:27.184 97 Mario Reinbacher (Aut) Cope Gravity Sqad 0:00:27.318 98 Šimon Charvát (Cze) Charvatbros/Ban­Shee Bikes 0:00:27.363 99 Felix Wunderlich (Ger) Trek Bicycle Munich 0:00:27.604 100 Jakob Thunell (Swe) Team Åre Bikepark Powerd By: W 0:00:27.629 101 Junyent Traserra Jordi (Spa) Avià Cop De Pedal 0:00:28.487 102 Andy Schäfer (Swi) Ixs Gravity Union 0:00:28.728 103 Gianluca Vernassa (Ita) Devinci Global Racing 0:00:28.819 104 Nikolay Pukhir (Rus) Racestar 0:00:29.000 105 Robin Van Goubergen (Bel) Singletrack Bikes Gt 0:00:29.155 106 Randy Van Goubergen (Bel) Singletrack Bikes / Gt 0:00:29.156 107 Andreas Gasser (Aut) 0:00:29.822 108 Grégory Brunache (Fra) Devil Biker 0:00:29.892 109 Matej Laktiš (Svk) Novatec ­ Ctm 0:00:30.122 110 Manuel Marty (Swi) Radbar­Racing Team 0:00:30.176 111 Antoine Bagnoud (Swi) Crans­Mountain Racing 0:00:30.715 112 Nicolas Cherix (Swi) Cransmountainracing Team 0:00:31.361 113 Daniël Prijkel (Ned) Rose Vaujany Gravity Mountainb 0:00:31.438 114 Alexandre Claudin (Fra) Lyon Mountain Bike 0:00:31.783 115 Christoph Schnettler (Ger) 0:00:31.844 116 Christian Vogt (Ger) N6P­Antidote Europe 0:00:31.855 117 Willi Lützeler (Ger) Young Guns Racing 0:00:32.335 118 Jonathan Anaya Carmona (Spa) Btt Premia De Dalt 0:00:32.394 119 Martin Hanak (Cze) Commencal Oneal Team 0:00:32.415 120 Jonathan Nufer (Swi) Ig Bergvelo 0:00:33.130 121 Anze Zabjek (Slo) Rajd Trek 0:00:33.313 122 Moritz Stroeer (Ger) Rudel 0:00:33.340 123 Bernhard Kammel (Ger) 0:00:33.442 124 Benjamin Rouiller (Swi) Bicross Club Du Chablais 0:00:33.847 125 Igor Shilin (Rus) 0:00:34.316 126 Máté Ettingshausen (Hun) 2Gp Limit Team 0:00:34.649 127 Daniel Vogt (Ger) N6P Antidote Europe 0:00:34.775 128 Christian Schlothauer (Ger) Trek Team Fahrrad Eberhardt 0:00:34.799 129 Danny Sørensen (Den) Switchbacks 0:00:34.910 130 Kevin Frisch (Aut) Bikebox Racing 0:00:34.913 131 Patrick Kontschieder (Aut) Rrp Revolution Racing Projekt 0:00:34.962 132 Leopold Köllner (Aut) Specialized­Mountainbiker.At 0:00:35.293 133 Tom Bersselaar (Ned) 0:00:35.336 134 Alexander Kurz (Aut) Redneck Riders 0:00:35.498 135 René Schmidt (Ger) Follow Me Dh Racing By Gt 0:00:35.590 136 Blaise Turin (Swi) Bicross Club Du Chablais 0:00:35.701 137 Ruben Torenbeek (Ned) 0:00:35.887 138 Rajmund Lukacs (Hun) Limit Racing Team 0:00:36.183 139 Pascal Scheer (Ger) Rudel 0:00:36.642 140 Tim Drexler (Ger) Gravity Racing Team 0:00:36.963 141 Armin Weber (Aut) Union Vr Fahrradprofi.At 0:00:37.168 142 Benjamin Claudin (Fra) Lyon Mountain Bike 0:00:37.387 143 Rossen Kovachev (Bul) Drag Racing 0:00:37.410 144 Luca Biwer (Ger) Rudel 0:00:38.166 145 Yannik Thomas (Ger) 0:00:38.423 146 Thomas Düber (Ger) Djk­ Herdorf / Broductions 0:00:38.468 147 Simon Brum (Fra) Devilbiker 0:00:38.903 148 Roman Wilhelmer (Aut) Inn.Vertical Racing 0:00:38.936 149 Luca Possi (Ita) Valsesia Bike­Park Mera 0:00:39.049 150 Jan Pavlas (Cze) Mondraker 661 E13 Katmar Team 0:00:39.060 151 Pavel Cep (Cze) Brt Olomouc 0:00:39.255 152 Christoph Eder (Aut) Rrp Revolution Racing Project 0:00:39.365 153 Gino Schlifske (Ger) Flatout Suspension / Nicolai 0:00:39.381 154 Philipp Podbrecnik (Aut) Bikestore/Bodenhaftung 0:00:39.672 155 Lukas Kuffer (Ger) Amok Racing 0:00:39.840 156 Mario Roßmadl (Ger) Mario Bros. Dh Racing Team 0:00:40.110 157 Pietro Caire (Ita) Argentina Bike 0:00:40.345 158 Johannes Hägele (Ger) Team Freesmile.De 0:00:40.367 159 Richard Lesiak (Aut) Bikeshop Leogang 0:00:40.420 160 Jonathan Debus (Ger) Team Last International 0:00:40.565 161 Michael Bischoff (Swi) Thömus / Hot­Trail Racing Team 0:00:40.758 162 Julien Rossé (Swi) Magmabike 0:00:40.859 163 Miklós Kántor (Hun) 2Gp Limit Team 0:00:41.203 164 Patrik Kuster (Swi) Stöckli Bike Geroldswil 0:00:41.587 165 Falk Baron (Ger) Sv Blau­Weiß Augustusburg 0:00:41.800 166 Daniel Ludwig (Ger) Young Guns 0:00:42.397 167 Michael Jolk (Ger) Team Rose 0:00:42.656 168 Vesa Virta (Fin) 0:00:42.776 169 Pascal Tinner (Swi) Radbar­Racing 0:00:42.802 170 Jirka Hubínek (Cze) Krabcycles 0:00:42.881 171 Stefan Bax (Ger) Everyday26 Pivot 0:00:43.495 172 Julian Hibben (Ger) Rose Gravity Team 0:00:43.597 173 Gabriel Bonetti (Ger) Speedworx 0:00:43.724 174 Christian Löffler (Ger) Wildbader Dudes 0:00:43.918 175 Mario Schajor (Ger) Mario Bros. Dh Racing Team 0:00:44.361 176 Lucas Engelhardt (Ger) Gforceracingteam 0:00:44.893 177 Ken Zimmermann (Swi) Aendus­Bike­Gallery.Ch/ Alexri 0:00:45.022 178 Markus Steiner (Aut) Redneck Riders 0:00:45.189 179 Marco Hermann (Ger) Team Rose 0:00:45.295 180 Nils Correvon (Swi) Zetacyclingclub 0:00:45.570 181 Martin Höller (Aut) Bc Stoahupfer Leibnitz 0:00:45.727 182 Nick Beer (Swi) Devinci Global Racing 0:00:45.871 183 Nico Kölbl (Ger) Oswald Bikes & Service 0:00:45.988 184 Lukas Aeschlimann (Swi) Team Project 0:00:46.397 185 Orlando Sarioglou (Gre) Giant / Royal / Maxxis 0:00:46.784 186 Endre Szabo (Hun) Limit Racing Team 0:00:47.256 187 Andrey Dimov (Bul) True Riders 0:00:47.437 188 Dominic Land (Ger) Wheels Over Frankfurt E.V. 0:00:47.735 189 Radek Matejik (Cze) Bike Team Luhacovice 0:00:47.980 190 Felix Weilbach (Ger) Younggunsracing 0:00:48.067 191 Max Kruse (Ger) 0:00:48.517 192 Amin El Boubsi (Ger) Bike­Components.De 0:00:48.568 193 Erwin Aydin (Aut) M&M Racing 0:00:48.701 194 Florian Nagele (Aut) Radicalps 0:00:49.398 195 Sebastian Fuchs (Ger) 0:00:49.491 196 Marc Wacht (Ger) 0:00:49.508 197 Felix Diehl (Ger) Last Bikes­Radsport Schneider 0:00:50.022 198 Andreas Köstler (Ger) Herobikes Factory Racing 0:00:50.295 199 Thomas Kolb (Ger) R107Bikes 0:00:50.341 200 Moritz Kruse (Ger) 0:00:50.528 201 Jeroen Peeters (Ned) South Side Downhill & Dirt Tea 0:00:50.798 202 Samuel Lantschner (Ita) Inn.Vertical Racing 0:00:51.072 203 Arie Schindler (Ger) 0:00:51.325 204 Raphael Piconnet (Fra) Team Rage Cesar Bike Msm Racin 0:00:52.030 205 Martial Tape (Ger) Dirt Stylers.De 0:00:52.355 206 Maximilian Mittelbach (Ger) Gravity Pilots E.V. ­ Team Ext 0:00:52.560 207 Hugo Ducellier (Fra) Ventoux Sport 0:00:53.069 208 Sanny Louis Sudhoff (Ger) Ik­Pictures­Racing 0:00:53.219 209 Sven Unger (Ger) Everyday 26 Pivot 0:00:53.361 210 Florian Kulike (Ger) Team Green Dh. Racing 0:00:53.435 211 Hardy Haenel (Ger) Lft Racingdivision 0:00:53.561 212 Petr Mondrik (Cze) Vmc Hägglingen 0:00:53.680 213 Hannes Janzen (Ger) Sc Korb 0:00:53.712 214 Nicolas Simon (Bel) The Barracuda Company // Nicos 0:00:53.952 215 Lukas Litz (Ger) Soulrider E.V. 0:00:54.209 216 Samuel Baumann (Swi) Friedli Bike Style 0:00:54.216 217 Herbert Richter (Ger) Wildbader Dudes 0:00:54.403 218 Marco Heim (Swi) Aendus­Bike­Gallery.Ch 0:00:54.466 219 Marcus Felski (Ger) Tbs­Racing 0:00:55.066 220 Marco Ebner (Ger) Gruppe­D 0:00:55.345 221 Simon Heußner (Ger) Team Last International 0:00:55.603 222 Marcus Allacher (Aut) Inn.Vertical Racing 0:00:55.840 223 Daniel Dobler (Aut) Dirt Rider Club Altach 0:00:56.284 224 David Lischka (Ger) Herobikes.De 0:00:56.451 225 Benjamin Meier (Aut) Bikestore Dürrli Racing 0:00:57.460 226 Frederic Kindervater (Ger) Fraction­Magazine.De 0:00:58.466 227 Balz Weber (Swi) Team Project 0:00:58.731 228 Florian Höler (Ger) Youngguns Racing 0:00:59.053 229 Dominique Rommerskirchen (Ger) Ixs Kopflos­Desingz Racingteam 0:00:59.409 230 Martin Wiltschko (Ger) Fraction­Magazine.De 0:00:59.690 231 Felix Herdzina (Ger) 0:00:59.746 232 Per Tautorat (Ger) Doubledragon ­ Speed Mob 0:01:00.070 233 Martin Barisitz (Aut) Trail Solutions 0:01:00.247 234 Jens Steinsberger (Ger) SC-Korb 0:01:00.651 235 Timur Zamaliev (Rus) Disco 0:01:01.314 236 Heico Pfisterer (Aut) Scott Bike&Run Downhill Team 0:01:01.432 237 Oliver Kunz (Ger) The B­Site / Soulrider E.V. 0:01:02.106 238 Stefan Müller (Aut) MTB Stevens Mirnock 0:01:02.259 239 Niklas Franke (Ger) Gravity Pilots E.V. ­ Team Ext 0:01:02.365 240 Marco Rudolph (Ger) Bike Area Cologne 0:01:02.483 241 Christoff Van Driessche (Bel) South Side Downhill & Dirt Tea 0:01:02.851 242 Adrian Uebelhart (Swi) Aendus­Bike­Gallery.Ch 0:01:03.502 243 Julian Lemme (Ger) 0:01:05.665 244 Fabio Jungen (Swi) Power­Bike Dh Team 0:01:05.812 245 Kevin Pöhlmann (Ger) Team Green Dh. Racing 0:01:06.471 246 Timo Weiss (Ger) 0:01:06.809 247 Miguel Mauri Quetglas (Spa) Mountain Bike Tours 0:01:07.244 248 Charles Esperandieu (Fra) Team Rage Cesar Bike 0:01:07.945 249 Stefan Szigeti (Aut) Ironracing/ Last Bikes 0:01:08.212 250 Alexandre Di Cristofano (Fra) Ventoux Sport 0:01:08.264 251 James Fröhlich (Ger) Team Green Dh. Racing 0:01:08.641 252 Alexander Dittmeier (Ger) Tsv Karlstadt 0:01:08.673 253 Yannik Fejfar (Ger) Rfc Rossbach/Spessart 1979 E.V 0:01:09.381 254 Philipp Wagner (Ger) Canfield Brothers Europe Racin 0:01:12.978 255 Jonas Hautsch (Ger) Wildbader Dudes 0:01:13.314 256 Dmitry Kubanov (Rus) 0:01:13.612 257 Ludwig Bolay (Ger) Team Green Dh Racing 0:01:15.836 258 Tayfun Cirpan (Ger) Gravity Pilots E.V. ­ Team Ext 0:01:16.068 259 Björn Simon (Ger) Amok Racing 0:01:17.515 260 Christopher Münch (Ger) Team Baier 0:01:22.419 261 Mauro Andreselli (Ita) Valsesia Bike­Park Mera 0:01:23.765 262 Kevin Falko Dewinski (Ger) Gates Nicolai / Radioaktiv Rud 0:01:26.815 263 David Korn (Ger) Radioaktiv Rudolstadt 0:01:33.048 264 Roman Jirousch (Ger) Rc Zugvogel Bielefeld 0:01:35.724 265 Sebastian Moser (Aut) M&M Racing 0:01:39.800 266 Martin Markov (Bul) Drag Racing Team 0:01:44.480 267 Jens Bayer (Ger) SC-Korb 0:01:46.900 268 Mark Hoffmann (Ger) G­Force Racing Team 0:01:50.123 269 Martin Walder (Aut) Sc MTB Stevens Mirnock 0:01:58.897 270 Jérôme Caroli (Swi) Labyrinth 0:02:03.368 271 Julien Fabre (Fra) Ventoux Sport 0:02:38.281 272 Attila Liszi (Hun) Limit Racing Team 0:03:00.892 273 Stefan Strohmayer (Aut) The Gap 0:03:03.025 DNS David Trummer (Aut) Rrp Revolution Racing Project DNS Mikko Lampén (Fin) DNS Thomas Jeandin (Swi) Mondraker Swiss ­ Tech Bike Ge DNS Florian Wilhelm (Aut) Alpine Commencal Austria DNS Basil Weber (Swi) Team Project DNS Felix Heine (Ger) ­ DNS Vicl Tomas (Cze) Koloshopteam.Cz DNS David Ullrich (Ger) Rsv Rederberch/Rad­Art Ilmenau DNS André Vögele (Aut) Svr Radstudio Innsbruck DNS Richard Aelter (GBr) DNS Etienne Dromart (Fra) DNS Tim Muncke (Ger) DNF Matti Lehikoinen (Fin) Chain Reaction Cycles.Com / Nu DNF Aurelien Giordanengo (Fra) Top Cycle By Trek DNF Simon Longthorn (Swi) Anthrax Racing DNF Benedikt Oswald (Ger) Bikepark Albstadt DNF Robin Kaiser (Ger) Rsc Reinheim DNF Mark Van Lankveld (Ned) South Side Downhill & Dirt Tea DNF Kevin Honegger (Swi) DNF Stefan Mauser (Aut) DNF Miguel Zink (Ger)

Elite Women # Rider Name (Country) Team Result 1 Rachel Atherton (GBr) GT Factory Racing 0:03:51.311 2 Emmeline Ragot (Fra) MS Mondraker Team 0:00:03.391 3 Jill Kintner (USA) Team Norco Intl. 0:00:08.319 4 Floriane Pugin (Fra) Scott 11 0:00:09.296 5 Tracey Hannah (Aus) Hutchinson United Ride 0:00:10.793 6 Emilie Siegenthaler (Swi) Scott 11 0:00:14.763 7 Petra Bernhard (Aut) Alpine Commencal Austria 0:00:17.798 8 Morgane Charre (Fra) Passion Vélo.Fr 0:00:19.003 9 Zarja Cernilogar (Slo) Crn Trn Gt 0:00:24.330 10 Fionn Griffiths (GBr) Team Gr / Ktm 0:00:26.272 11 Martina Brühlmann (Swi) Ixs Gravity Union 0:00:27.163 12 Anita Molcik (Aut) Four Elements 0:00:28.846 13 Miriam Ruchti (Swi) SC-Intense 0:00:30.495 14 Carina Cappellari (Swi) Team Ridebook 0:00:32.365 15 Elke Rabeder (Aut) Rrp Revolution Racing Projekt 0:00:33.068 16 Diana Marggraff (Ecu) Zenith 0:00:33.071 17 Alia Marcellini (Ita) Torpado Surfing Shop 0:00:33.962 18 Kim Schwemmer (Ger) Team Specialized Concept Store 0:00:40.855 19 Helene Valerie Fruhwirth (Aut) Ciclopia 0:00:52.769 20 Caro Gehrig (Swi) Specialized Twins Racing 0:00:54.975 21 Liz Schwemmer (Ger) Team Specialized Concept Store 0:01:01.823 22 Tamara Ulrich (Aut) 0:01:03.598 23 Katrin Wiersch (Ger) Royal Bavarian Woodpacker 0:01:07.705 24 Ana Raecke (Ger) 0:01:08.787 25 Johanna Ortner (Ger) Ratrax 0:01:10.229 26 Karin Pasterer (Aut) Yt Industries 0:01:11.947 27 Ina Junker (Ger) Trek Team Fahrrad Eberhardt 0:01:12.419 28 Lisa Kreuzer (Aut) Rrp Revolution Racing Project 0:01:23.237 29 Katharina Klos (Ger) Girlsridetoo.De 0:01:38.895

U17 men # Rider Name (Country) Team Result 1 Marcus Hansson (Swe) Hanssonbil.Se 0:03:51.738 2 Loris Revelli (Ita) Argentina Bike 0:00:01.294 3 Ferdinand Brunold (Ger) Mag41.Com Racing Team 0:00:02.790 4 Nicola Friedli (Swi) Friedli Bike Style 0:00:03.319 5 Pascal Engel (Aut) Alpine Commencal Austria 0:00:03.463 6 Andre Lezuo (Aut) Inn.Vertical Racing Asvö 0:00:06.822 7 Myles Weber (Swi) Team Project 0:00:06.984 8 Jan Vacek (Cze) Agang Young Guns 0:00:08.015 9 Fabian Kuster (Swi) Stöckli Bike Geroldswil 0:00:08.046 10 Paolo Rubino (Ita) Aregntina Bike 0:00:08.728 11 Alex Marin (Spa) Btt La Poma 0:00:10.514 12 Dave Neuenschwander (Swi) Power Bike Dh Team 0:00:12.757 13 Joel Andrey (Swi) Suspension Center 0:00:13.053 14 Mike Schär (Swi) Stöckli Bike Geroldswil 0:00:13.460 15 Julius Sachse (Ger) Team Bergamont 0:00:18.311 16 Davide Boatto (Ita) Valsesia Bike­Park Mera 0:00:20.159 17 Andreas Becker (Ger) Soulrider E.V. Junior Dh Team 0:00:22.369 18 Niko Kindle (Lie) Scott Team Bike Garage Triesen 0:00:27.859 19 Timon Jaschensky (Aut) Trail Solution / Die Börse 0:00:32.481 20 Marco D'oro (Swi) Private 0:00:32.704 21 Simon Weber (Ger) Young Guns Racing 0:00:34.432 22 Tim Wagner (Ger) Soulrider E.V. Junior Dh Team 0:00:39.406 23 Federico Frigiolini (Ita) Valsesia Bike­Park Mera 0:00:47.974 24 Patrick Kammer (Swi) Cycleworks.Ch/Foes Racingteam 0:00:52.213 DNS Gabriel Hammerschmidt (Aut) DNS Domenic Luiz (Ger)