German champion Ina Teutenberg claimed the first road stage victory in the Thüringen Rundfahrt, taking home the bunch sprint in Gera by a generous margin over Monia Baccaille (MCipollini) and Lizzy Armitstead (Garmin-Cervelo). The victory extended the HTC-Highroad rider's margin in the general classification, which she leads over teammate Judith Arndt by eight seconds. Armitstead moved into third in the rankings, now at 11 seconds.

Coming into the stage, Teutenberg was clad in the yellow jersey after her team took out the opening team time trial. With a mountainous stage on Wednesday, the main race contenders took a back seat to the opportunists.

The main breakaway of the day was from cyclo-cross champion Helen Wyman (Horizon Fitness), who waged a solo assault on the peloton. She was finally reeled in by the HTC-led peloton with 9km to go.

Through her exploits, however, Wyman took the lead in the sprint classification after being away for two of the intermediate sprints, while Svetlana Boubnenkova (Russia) claimed the day's sole classified climb. Amy Pieters (Skil-Koga) is the best young rider in the race.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Ina-Yoko Teutenberg (Ger) HTC Highroad Women 3:09:18 2 Monia Baccaille (Ita) SC MCipollini Giordana 0:00:01 3 Elizabeth Armitstead (GBr) Garmin-Cervelo 4 Kirsten Wild (Ned) AA Drink - Leontien.nl Cycling Team 5 Emma Johansson (Swe) Hitec Products - UCK 6 Hanka Kupfernagel (Ger) Horizon Fitness RT - Prendas Ciclismo 0:00:03 7 Judith Arndt (Ger) HTC Highroad Women 8 Sarah Düster (Ger) Nederland Bloeit 9 Regina Bruins (Ned) Skil-Koga Cycling Team 10 Romy Kasper (Ger) Kuota Speed Kueens 11 Marlen Jöhrend (Ger) AA Drink - Leontien.nl Cycling Team 12 Janneke Kanis (Ned) Nederland Bloeit 0:00:04 13 Sara Mustonen (Swe) Hitec Products - UCK 14 Ana Bianca Schnitzmeier (Ger) Abus Nutrixxion 15 Amy Pieters (Ned) Skil-Koga Cycling Team 0:00:05 16 Susanna Zorzi (Ita) Gauss 17 Alessandra Borchi (Ita) Gauss 18 Denise Ramsden (Can) Juvederm-Specialized 19 Sylwia Kapusta (Pol) Gauss 0:00:06 20 Vicki Whitelaw (Aus) Australian National Team 21 Amanda Spratt (Aus) Australian National Team 22 Loes Gunnewijk (Ned) Nederland Bloeit 23 Lorena Foresi (Ita) Gauss 24 Trixi Worrack (Ger) AA Drink - Leontien.nl Cycling Team 25 Claudia Häusler (Ger) German National Team 26 Shara Gillow (Aus) Australian National Team 27 Linda Melanie Villumsen (NZl) AA Drink - Leontien.nl Cycling Team 0:00:07 28 Daphny Van Den Brand (Ned) AA Drink - Leontien.nl Cycling Team 29 Marie-Therese Ludwig (Ger) Stevens-Redvil 30 Svetlana Boubnenkova (Rus) Russian National Team 31 Ruth Corset (Aus) Australian National Team 32 Olga Zabelinskaja (Rus) Russian National Team 33 Adrie Visser (Ned) HTC Highroad Women 0:00:08 34 Wildt Anne De (Ned) Skil-Koga Cycling Team 35 Lisa Brennauer (Ger) Hitec Products - UCK 36 Amanda Miller (USA) HTC Highroad Women 37 Claire Thomas (GBr) Horizon Fitness RT - Prendas Ciclismo 38 Amber Neben (USA) HTC Highroad Women 0:00:09 39 Natalia Boyarskaya (Rus) Russian National Team 40 Nicole Cooke (GBr) SC MCipollini Giordana 41 Beate Zanner (Ger) Stevens-Redvil 0:00:10 42 Irina Molitcheva (Rus) Russian National Team 43 Tatiana Guderzo (Ita) SC MCipollini Giordana 44 Annabel Simpson (GBr) Horizon Fitness RT - Prendas Ciclismo 45 Sharon Laws (GBr) Garmin-Cervelo 46 Fabiana Luperini (Ita) SC MCipollini Giordana 47 Lex Albrecht (Can) Juvederm-Specialized 0:00:11 48 Noortje Tabak (Ned) Nederland Bloeit 49 Noemi Cantele (Ita) Garmin-Cervelo 50 Marieke Van Wanroij (Ned) Nederland Bloeit 51 Iris Slappendel (Ned) Garmin-Cervelo 52 Taryn Heather (Aus) Australian National Team 53 Bianca Purath (Ger) Kuota Speed Kueens 54 Trine Schmidt (Den) Garmin-Cervelo 55 Cecilie Johansen (Nor) Hitec Products - UCK 0:00:12 56 Emma Pooley (GBr) Garmin-Cervelo 57 Theres Klein (Ger) Stevens-Redvil 58 Daniela Pintarelli (Aut) Kuota Speed Kueens 59 Esra Tromp (Ned) Skil-Koga Cycling Team 0:00:32 60 Chloe Hosking (Aus) HTC Highroad Women 0:00:33 61 Mary Zider (USA) Juvederm-Specialized 62 Evgenya Romanyuta (Rus) Russian National Team 63 Tiffany Cromwell (Aus) Hitec Products - UCK 0:00:34 64 Nathalie Lamborelle (Lux) Abus Nutrixxion 65 Hanna Rich (GBr) Horizon Fitness RT - Prendas Ciclismo 66 Veronique Labonte (Can) Juvederm-Specialized 67 Luisa Tamanini (Ita) Gauss 68 Linda Van Rijen (Ned) Skil-Koga Cycling Team 0:00:38 69 Sarah Storey (GBr) Horizon Fitness RT - Prendas Ciclismo 0:01:26 70 Elke Gebhardt (Ger) German National Team 0:02:22 71 Jessie Maclean (Aus) Australian National Team 72 Helen Wyman (GBr) Horizon Fitness RT - Prendas Ciclismo 0:02:23 73 Josien Van Wingerden (Ned) AA Drink - Leontien.nl Cycling Team 74 Emilie Aubry (Swi) Nederland Bloeit 0:02:58 75 Maria Grandt Petersen (Den) Abus Nutrixxion 76 Lisa Pleyer (Aut) Kuota Speed Kueens 77 Mieke Kröger (Ger) German National Team 0:02:59 78 Lisa Küllmer (Ger) German National Team 79 Lisa Fischer (Ger) German National Team 80 Anna Fischer (Ger) Abus Nutrixxion 0:03:00 81 Lise Nöstvold (Nor) Hitec Products - UCK 0:03:47 82 Moriah Macgregor (Can) Juvederm-Specialized 0:24:02 DNF Venera Absaliyamova (Rus) Russian National Team DNF Samantha Galassi (Ita) SC MCipollini Giordana DNF Aurore Verhoeven (Fra) Gauss DNF Anne Guzman (Can) Juvederm-Specialized DNF Kelly Markus (Ned) Skil-Koga Cycling Team DNF Claudia Schlager (Aut) Kuota Speed Kueens

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Judith Arndt (Ger) HTC Highroad Women 3 pts 2 Elizabeth Armitstead (GBr) Garmin-Cervelo 2 3 Chloe Hosking (Aus) HTC Highroad Women 1

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Helen Wyman (GBr) Horizon Fitness RT - Prendas Ciclismo 3 pts 2 Nicole Cooke (GBr) SC MCipollini Giordana 2 3 Elke Gebhardt (Ger) German National Team 1

Sprint 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Helen Wyman (GBr) Horizon Fitness RT - Prendas Ciclismo 3 pts 2 Judith Arndt (Ger) HTC Highroad Women 2 3 Elizabeth Armitstead (GBr) Garmin-Cervelo 1

Mountain 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Svetlana Boubnenkova (Rus) Russian National Team 3 pts 2 Emma Pooley (GBr) Garmin-Cervelo 2 3 Vicki Whitelaw (Aus) Australian National Team 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 AA Drink - Leontien.nl Cycling Team 9:28:04 2 HTC Highroad Women 0:00:01 3 Nederland Bloeit 0:00:03 4 Hitec Products - UCK 5 Gauss 0:00:06 6 Skil-Koga Cycling Team 7 Australian National Team 0:00:08 8 SC MCipollini Giordana 0:00:10 9 Horizon Fitness RT - Prendas Ciclismo 0:00:11 10 Garmin-Cervelo 0:00:12 11 Russian National Team 0:00:13 12 Kuota Speed Kueens 0:00:16 13 Stevens-Redvil 0:00:19 14 Juvederm-Specialized 0:00:39 15 Abus Nutrixxion 0:03:26 16 German National Team 0:05:17

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Ina-Yoko Teutenberg (Ger) HTC Highroad Women 3:13:42 2 Judith Arndt (Ger) HTC Highroad Women 0:00:08 3 Elizabeth Armitstead (GBr) Garmin-Cervelo 0:00:11 4 Amanda Miller (USA) HTC Highroad Women 0:00:18 5 Amber Neben (USA) HTC Highroad Women 0:00:19 6 Monia Baccaille (Ita) SC MCipollini Giordana 0:00:21 7 Emma Johansson (Swe) Hitec Products - UCK 8 Kirsten Wild (Ned) AA Drink - Leontien.nl Cycling Team 0:00:23 9 Regina Bruins (Ned) Skil-Koga Cycling Team 0:00:24 10 Sara Mustonen (Swe) Hitec Products - UCK 11 Marlen Jöhrend (Ger) AA Drink - Leontien.nl Cycling Team 0:00:25 12 Adrie Visser (Ned) HTC Highroad Women 0:00:26 13 Svetlana Boubnenkova (Rus) Russian National Team 14 Amy Pieters (Ned) Skil-Koga Cycling Team 15 Hanka Kupfernagel (Ger) Horizon Fitness RT - Prendas Ciclismo 16 Trixi Worrack (Ger) AA Drink - Leontien.nl Cycling Team 0:00:28 17 Iris Slappendel (Ned) Garmin-Cervelo 18 Noemi Cantele (Ita) Garmin-Cervelo 19 Lisa Brennauer (Ger) Hitec Products - UCK 20 Sarah Düster (Ger) Nederland Bloeit 0:00:29 21 Linda Melanie Villumsen (NZl) AA Drink - Leontien.nl Cycling Team 22 Irina Molitcheva (Rus) Russian National Team 23 Wildt Anne De (Ned) Skil-Koga Cycling Team 24 Emma Pooley (GBr) Garmin-Cervelo 25 Claudia Häusler (Ger) German National Team 26 Vicki Whitelaw (Aus) Australian National Team 27 Shara Gillow (Aus) Australian National Team 28 Amanda Spratt (Aus) Australian National Team 29 Janneke Kanis (Ned) Nederland Bloeit 0:00:30 30 Ruth Corset (Aus) Australian National Team 31 Claire Thomas (GBr) Horizon Fitness RT - Prendas Ciclismo 0:00:31 32 Loes Gunnewijk (Ned) Nederland Bloeit 0:00:32 33 Nicole Cooke (GBr) SC MCipollini Giordana 0:00:33 34 Daphny Van Den Brand (Ned) AA Drink - Leontien.nl Cycling Team 0:00:34 35 Taryn Heather (Aus) Australian National Team 36 Natalia Boyarskaya (Rus) Russian National Team 0:00:35 37 Tatiana Guderzo (Ita) SC MCipollini Giordana 0:00:36 38 Fabiana Luperini (Ita) SC MCipollini Giordana 39 Romy Kasper (Ger) Kuota Speed Kueens 40 Denise Ramsden (Can) Juvederm-Specialized 41 Marieke Van Wanroij (Ned) Nederland Bloeit 0:00:37 42 Noortje Tabak (Ned) Nederland Bloeit 43 Alessandra Borchi (Ita) Gauss 0:00:38 44 Susanna Zorzi (Ita) Gauss 45 Sylwia Kapusta (Pol) Gauss 0:00:39 46 Lex Albrecht (Can) Juvederm-Specialized 0:00:42 47 Bianca Purath (Ger) Kuota Speed Kueens 0:00:44 48 Marie-Therese Ludwig (Ger) Stevens-Redvil 0:00:45 49 Sharon Laws (GBr) Garmin-Cervelo 50 Daniela Pintarelli (Aut) Kuota Speed Kueens 51 Beate Zanner (Ger) Stevens-Redvil 0:00:48 52 Theres Klein (Ger) Stevens-Redvil 0:00:50 53 Evgenya Romanyuta (Rus) Russian National Team 0:00:52 54 Esra Tromp (Ned) Skil-Koga Cycling Team 0:00:53 55 Ana Bianca Schnitzmeier (Ger) Abus Nutrixxion 0:00:56 56 Annabel Simpson (GBr) Horizon Fitness RT - Prendas Ciclismo 0:01:04 57 Trine Schmidt (Den) Garmin-Cervelo 58 Mary Zider (USA) Juvederm-Specialized 59 Veronique Labonte (Can) Juvederm-Specialized 0:01:05 60 Lorena Foresi (Ita) Gauss 0:01:06 61 Luisa Tamanini (Ita) Gauss 0:01:07 62 Cecilie Johansen (Nor) Hitec Products - UCK 0:01:20 63 Olga Zabelinskaja (Rus) Russian National Team 0:01:23 64 Nathalie Lamborelle (Lux) Abus Nutrixxion 0:01:26 65 Linda Van Rijen (Ned) Skil-Koga Cycling Team 0:01:27 66 Chloe Hosking (Aus) HTC Highroad Women 0:01:36 67 Hanna Rich (GBr) Horizon Fitness RT - Prendas Ciclismo 0:01:42 68 Tiffany Cromwell (Aus) Hitec Products - UCK 69 Sarah Storey (GBr) Horizon Fitness RT - Prendas Ciclismo 0:01:49 70 Helen Wyman (GBr) Horizon Fitness RT - Prendas Ciclismo 0:02:40 71 Elke Gebhardt (Ger) German National Team 0:02:44 72 Jessie Maclean (Aus) Australian National Team 0:02:45 73 Josien Van Wingerden (Ned) AA Drink - Leontien.nl Cycling Team 0:02:50 74 Lisa Fischer (Ger) German National Team 0:03:22 75 Mieke Kröger (Ger) German National Team 76 Lisa Pleyer (Aut) Kuota Speed Kueens 0:03:31 77 Emilie Aubry (Swi) Nederland Bloeit 0:03:34 78 Lisa Küllmer (Ger) German National Team 0:03:45 79 Maria Grandt Petersen (Den) Abus Nutrixxion 0:03:50 80 Anna Fischer (Ger) Abus Nutrixxion 0:03:52 81 Lise Nöstvold (Nor) Hitec Products - UCK 0:04:07 82 Moriah Macgregor (Can) Juvederm-Specialized 0:24:45

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Helen Wyman (GBr) Horizon Fitness RT - Prendas Ciclismo 6 pts 2 Judith Arndt (Ger) HTC Highroad Women 5 3 Elizabeth Armitstead (GBr) Garmin-Cervelo 3 4 Nicole Cooke (GBr) SC MCipollini Giordana 2 5 Elke Gebhardt (Ger) German National Team 1 6 Chloe Hosking (Aus) HTC Highroad Women 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Svetlana Boubnenkova (Rus) Russian National Team 3 pts 2 Emma Pooley (GBr) Garmin-Cervelo 2 3 Vicki Whitelaw (Aus) Australian National Team 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Amy Pieters (Ned) Skil-Koga Cycling Team 3:14:08 2 Wildt Anne De (Ned) Skil-Koga Cycling Team 0:00:03 3 Denise Ramsden (Can) Juvederm-Specialized 0:00:10 4 Susanna Zorzi (Ita) Gauss 0:00:12 5 Marie-Therese Ludwig (Ger) Stevens-Redvil 0:00:19 6 Theres Klein (Ger) Stevens-Redvil 0:00:24 7 Esra Tromp (Ned) Skil-Koga Cycling Team 0:00:27 8 Ana Bianca Schnitzmeier (Ger) Abus Nutrixxion 0:00:30 9 Annabel Simpson (GBr) Horizon Fitness RT - Prendas Ciclismo 0:00:38 10 Cecilie Johansen (Nor) Hitec Products - UCK 0:00:54 11 Chloe Hosking (Aus) HTC Highroad Women 0:01:10 12 Hanna Rich (GBr) Horizon Fitness RT - Prendas Ciclismo 0:01:16 13 Lisa Fischer (Ger) German National Team 0:02:56 14 Mieke Kröger (Ger) German National Team 15 Emilie Aubry (Swi) Nederland Bloeit 0:03:08 16 Lisa Küllmer (Ger) German National Team 0:03:19 17 Maria Grandt Petersen (Den) Abus Nutrixxion 0:03:24