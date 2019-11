Image 1 of 5 Spectators cheer on the riders during the stage four time trial. (Image credit: International Thüringen Rundfahrt der Frauen) Image 2 of 5 Hanka Kupfernagel (Germany) and fans. (Image credit: International Thüringen Rundfahrt der Frauen) Image 3 of 5 Stage winner Hanka Kupfernagel (Germany) (Image credit: International Thüringen Rundfahrt der Frauen) Image 4 of 5 A Cervelo TestTeam rider tackles a corner. (Image credit: International Thüringen Rundfahrt der Frauen) Image 5 of 5 A time trial bike is prepped for racing. (Image credit: International Thüringen Rundfahrt der Frauen)

Hanka Kupfernagel (German National Team) won the 23.3km individual time trial around Schleiz with a 10-second gap over runner up Regina Bruins (Cervelo). Russia's Olga Zabelinskaja (Safi-Pasta Zara), the current GC leader, was third at 26 seconds behind the leader.

"I'm very satisfied today's results," said Egon van Kessel, Sports Director of the Cervélo TestTeam. "Regina was strong today, especially because she came back into racing after a longer break."

The fifth stage of the International Thüringen Rundfahrt, around Schmölln will be 115.8km long, consisting of six loops on the same course.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Hanka Kupfernagel (Ger) Germany 0:32:27 2 Regina Bruins (Ned) Cervélo Test Team 0:00:10 3 Olga Zabelinskaja (Rus) Safi-Pasta Zara 0:00:26 4 Ganna Solovey (Ukr) Ukraine 0:00:27 5 Trixi Worrack (Ger) Noris Cycling 0:00:34 6 Irene van den Broek (Ned) Netherlands 0:01:01 7 Sarah Düster (Ger) Cervélo Test Team 0:01:03 8 Ellen Van Dijk (Ned) HTC-Columbia Women 0:01:04 9 Lisa Brennauer (Ger) Germany 0:01:09 10 Latoja Brulee (Bel) Red Sun Cycling Team 0:01:12 11 Svitlana Galyuk (Ukr) Ukraine 0:01:23 12 Iris Slappendel (Ned) Cervélo Test Team 0:01:26 13 Charlotte Becker (Ger) Cervélo Test Team 0:01:34 14 Lesya Kalitovska (Ukr) Ukraine 0:01:36 15 Marie Lindberg (Swe) Red Sun Cycling Team 0:01:37 16 Elke Gebhardt (Ger) Noris Cycling 0:01:44 17 Edita Pucinskaite (Ltu) Gauss RDZ ORMU 0:01:48 18 Noemi Cantele (Ita) HTC-Columbia Women 0:01:56 19 Luise Keller (Ger) HTC-Columbia Women 0:02:03 20 Stephanie Pohl (Ger) Noris Cycling 0:02:12 21 Petra Dijkman (Ned) Red Sun Cycling Team 0:02:27 22 Adrie Visser (Ned) HTC-Columbia Women 0:02:33 23 Vena Koedoodor (Ned) Netherlands 0:02:36 24 Olena Sharga (Ukr) Ukraine 0:02:43 25 Karin Aune (Swe) Fenixs-Petrogradets 0:02:44 26 Anne De Wildt (Ned) Netherlands 0:02:48 27 Elena Kuchinskaya (Rus) Gauss RDZ ORMU 0:02:59 28 Emma Silversides (GBr) Red Sun Cycling Team 0:03:00 29 Sarah-Lena Hofmann (Ger) Germany 0:03:01 30 Valeriya Kononenko (Ukr) Ukraine 0:03:05 31 Julia Martisova (Rus) Gauss RDZ ORMU 0:03:06 32 Marta Vilajosana Andreu (Spa) Fenixs-Petrogradets 0:03:11 33 Svetana Pauliukaite (Ltu) Safi-Pasta Zara 0:03:21 34 Emilie Aubry (Swi) Cervélo Test Team 0:03:36 35 Romy Kasper (Ger) Noris Cycling 0:03:37 36 Laura Fouquet (Ger) Team Haibike Rügen Sachsen 0:03:47 37 Birgit Söllner (Ger) JENATEC-Spanner Brennstoffe 0:03:49 38 Vilija Sereikaite (Ltu) Safi-Pasta Zara 39 Kimberly Anderson (USA) HTC-Columbia Women 0:03:52 40 Chloe Hosking (Aus) HTC-Columbia Women 0:04:10 41 Mascha Pijnenborg (Ned) Red Sun Cycling Team 0:04:11 42 Veronique Labonte (Can) Team Nanoblur-Gears 43 Beate Zanner (Ger) Team Haibike Rügen Sachsen 0:04:18 44 Anna Bianca Schnitzmeier (Ger) JENATEC-Spanner Brennstoffe 0:04:20 45 Nina Köhn (Ger) Team Haibike Rügen Sachsen 0:04:28 46 Josien van Wingerden-van den Heerik (Ned) Netherlands 0:04:30 47 Nora Schaufuß (Ger) JENATEC-Spanner Brennstoffe 48 Anikó Révész (Hun) Hungary 0:04:40 49 Lisa Poller (Ger) Germany 0:04:43 50 Marta Bastianelli (Rus) Fenixs-Petrogradets 0:04:44 51 Katharina Alberti (Ger) JENATEC-Spanner Brennstoffe 0:04:45 52 Veronique Bilodeau (Can) Team Nanoblur-Gears 53 Janneke Kanis (Ned) Netherlands 0:04:52 54 Xiaoling Luo (Chn) Giant Pro Cycling 0:04:54 55 Janine Bubner (Ger) Germany 0:04:56 56 Lydia Wegemund (Ger) Team Haibike Rügen Sachsen 0:04:57 57 Alona Andruk (Ukr) Safi-Pasta Zara 0:05:17 58 Andrea Bosman (Ned) Netherlands 0:05:19 59 Alison Testroete (Can) Team Nanoblur-Gears 0:05:20 60 Inga Cilvinaite (Ltu) Safi-Pasta Zara 0:05:23 61 Theres Klein (Ger) Team Haibike Rügen Sachsen 0:05:25 62 Lina Shi (Chn) Giant Pro Cycling 0:05:29 63 Hanna Amend (Ger) Team Haibike Rügen Sachsen 0:05:36 64 Krystal Jeffs (Can) Team Nanoblur-Gears 0:05:39 65 Joanie Caron (Can) Team Nanoblur-Gears 0:05:40 66 Fan Li Shen (Chn) Giant Pro Cycling 0:05:53 67 Alice Donadoni (Ita) Gauss RDZ ORMU 0:06:05 68 Min Gao (Chn) Giant Pro Cycling 0:06:29 69 Eleonora Suelotto (Ita) Gauss RDZ ORMU 0:07:00 DNS Elizabeth Anmitstead (GBr) Cervélo Test Team DNS Alessandra Borchi (Ita) Gauss RDZ ORMU

Young rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Ganna Solovey (Ukr) Ukraine 0:32:54 2 Lisa Brennauer (Ger) Germany 0:00:42 3 Latoja Brulee (Bel) Red Sun Cycling Team 0:00:45 4 Lesya Kalitovska (Ukr) Ukraine 0:01:09 5 Anne De Wildt (Ned) Netherlands 0:02:21 6 Sarah-Lena Hofmann (Ger) Germany 0:02:34 7 Valeriya Kononenko (Ukr) Ukraine 0:02:38 8 Emilie Aubry (Swi) Cervélo Test Team 0:03:09 9 Romy Kasper (Ger) Noris Cycling 0:03:10 10 Laura Fouquet (Ger) Team Haibike Rügen Sachsen 0:03:20 11 Chloe Hosking (Aus) HTC-Columbia Women 0:03:43 12 Anna Bianca Schnitzmeier (Ger) JENATEC-Spanner Brennstoffe 0:03:53 13 Nora Schaufuß (Ger) JENATEC-Spanner Brennstoffe 0:04:03 14 Lisa Poller (Ger) Germany 0:04:16 15 Veronique Bilodeau (Can) Team Nanoblur-Gears 0:04:18 16 Xiaoling Luo (Chn) Giant Pro Cycling 0:04:27 17 Janine Bubner (Ger) Germany 0:04:29 18 Theres Klein (Ger) Team Haibike Rügen Sachsen 0:04:58 19 Lina Shi (Chn) Giant Pro Cycling 0:05:02 20 Hanna Amend (Ger) Team Haibike Rügen Sachsen 0:05:09 21 Fan Li Shen (Chn) Giant Pro Cycling 0:05:26 22 Alice Donadoni (Ita) Gauss RDZ ORMU 0:05:38 23 Eleonora Suelotto (Ita) Gauss RDZ ORMU 0:06:33

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Cervélo Test Team 10:40:00 2 Ukrainian National Team 0:00:47 3 German National Team 0:01:31 4 Noris Cycling 0:01:51 5 Team Columbia Highroad Women 0:02:24 6 Red Sun Cycling Team 0:02:37 7 Dutch National Team 0:03:46 8 Safi-Pasta Zara 0:04:57 9 Gauss RDZ ORMU 0:05:14 10 Fenixs-Petrogradets 0:08:00 11 Team Haibike Rügen Sachsen 0:09:54 12 Jenatec-Spanner Brennstoffe 0:10:00 13 Team Nanoblur-Gears 0:11:37 14 Giant Pro Cycling 0:13:37

General classification after stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Olga Zabelinskaja (Rus) Safi-Pasta Zara 9:57:20 2 Edita Pucinskaite (Ltu) Gauss RDZ ORMU 0:02:55 3 Noemi Cantele (Ita) HTC-Columbia Women 0:03:00 4 Irene van den Broek (Ned) Netherlands 0:03:37 5 Elena Kuchinskaya (Rus) Gauss RDZ ORMU 0:03:52 6 Marta Bastianelli (Rus) Fenixs-Petrogradets 0:07:13 7 Charlotte Becker (Ger) Cervélo Test Team 0:07:27 8 Trixi Worrack (Ger) Noris Cycling 0:09:42 9 Iris Slappendel (Ned) Cervélo Test Team 0:10:22 10 Adrie Visser (Ned) HTC-Columbia Women 0:11:10 11 Petra Dijkman (Ned) Red Sun Cycling Team 0:11:33 12 Luise Keller (Ger) HTC-Columbia Women 0:11:45 13 Julia Martisova (Rus) Gauss RDZ ORMU 0:11:47 14 Lisa Brennauer (Ger) Germany 0:12:31 15 Marta Vilajosana Andreu (Spa) Fenixs-Petrogradets 0:12:39 16 Birgit Söllner (Ger) JENATEC-Spanner Brennstoffe 0:12:55 17 Regina Bruins (Ned) Cervélo Test Team 0:13:10 18 Ganna Solovey (Ukr) Ukraine 0:13:28 19 Marie Lindberg (Swe) Red Sun Cycling Team 0:14:18 20 Svitlana Galyuk (Ukr) Ukraine 0:14:22 21 Andrea Bosman (Ned) Netherlands 0:14:33 22 Lesya Kalitovska (Ukr) Ukraine 0:14:35 23 Karin Aune (Swe) Fenixs-Petrogradets 0:15:30 24 Vena Koedoodor (Ned) Netherlands 0:15:31 25 Anne De Wildt (Ned) Netherlands 0:15:52 26 Romy Kasper (Ger) Noris Cycling 0:16:17 27 Laura Fouquet (Ger) Team Haibike Rügen Sachsen 0:16:34 28 Alona Andruk (Ukr) Safi-Pasta Zara 0:17:57 29 Alison Testroete (Can) Team Nanoblur-Gears 0:18:14 30 Hanna Amend (Ger) Team Haibike Rügen Sachsen 0:18:35 31 Svetana Pauliukaite (Ltu) Safi-Pasta Zara 0:20:18 32 Emma Silversides (GBr) Red Sun Cycling Team 0:20:23 33 Veronique Bilodeau (Can) Team Nanoblur-Gears 0:20:43 34 Hanka Kupfernagel (Ger) Germany 0:22:00 35 Olena Sharga (Ukr) Ukraine 0:22:03 36 Kimberly Anderson (USA) HTC-Columbia Women 0:23:07 37 Stephanie Pohl (Ger) Noris Cycling 0:26:18 38 Min Gao (Chn) Giant Pro Cycling 0:30:35 39 Mascha Pijnenborg (Ned) Red Sun Cycling Team 0:31:50 40 Veronique Labonte (Can) Team Nanoblur-Gears 0:32:16 41 Sarah Düster (Ger) Cervélo Test Team 0:32:22 42 Ellen Van Dijk (Ned) HTC-Columbia Women 0:33:49 43 Sarah-Lena Hofmann (Ger) Germany 0:36:20 44 Janneke Kanis (Ned) Netherlands 0:36:42 45 Emilie Aubry (Swi) Cervélo Test Team 46 Vilija Sereikaite (Ltu) Safi-Pasta Zara 0:36:49 47 Anna Bianca Schnitzmeier (Ger) JENATEC-Spanner Brennstoffe 0:37:16 48 Nina Köhn (Ger) Team Haibike Rügen Sachsen 0:37:50 49 Inga Cilvinaite (Ltu) Safi-Pasta Zara 0:38:13 50 Lisa Poller (Ger) Germany 0:42:34 51 Elke Gebhardt (Ger) Noris Cycling 0:45:55 52 Latoja Brulee (Bel) Red Sun Cycling Team 1:00:24 53 Valeriya Kononenko (Ukr) Ukraine 1:02:13 54 Chloe Hosking (Aus) HTC-Columbia Women 1:03:05 55 Beate Zanner (Ger) Team Haibike Rügen Sachsen 1:03:30 56 Xiaoling Luo (Chn) Giant Pro Cycling 1:04:10 57 Josien van Wingerden-van den Heerik (Ned) Netherlands 1:04:16 58 Joanie Caron (Can) Team Nanoblur-Gears 1:04:35 59 Lydia Wegemund (Ger) Team Haibike Rügen Sachsen 1:04:42 60 Theres Klein (Ger) Team Haibike Rügen Sachsen 1:04:49 61 Eleonora Suelotto (Ita) Gauss RDZ ORMU 1:06:12 62 Lina Shi (Chn) Giant Pro Cycling 1:06:25 63 Nora Schaufuß (Ger) JENATEC-Spanner Brennstoffe 1:14:45 64 Anikó Révész (Hun) Hungary 1:14:55 65 Janine Bubner (Ger) Germany 1:15:06 66 Katharina Alberti (Ger) JENATEC-Spanner Brennstoffe 1:15:08 67 Krystal Jeffs (Can) Team Nanoblur-Gears 1:16:02 68 Fan Li Shen (Chn) Giant Pro Cycling 1:16:14 69 Alice Donadoni (Ita) Gauss RDZ ORMU 1:16:20

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Lisa Brennauer (Ger) Germany 10:09:51 2 Ganna Solovey (Ukr) Ukraine 0:00:57 3 Lesya Kalitovska (Ukr) Ukraine 0:02:04 4 Anne De Wildt (Ned) Netherlands 0:03:21 5 Romy Kasper (Ger) Noris Cycling 0:03:46 6 Laura Fouquet (Ger) Team Haibike Rügen Sachsen 0:04:03 7 Hanna Amend (Ger) Team Haibike Rügen Sachsen 0:06:04 8 Veronique Bilodeau (Can) Team Nanoblur-Gears 0:08:12 9 Sarah-Lena Hofmann (Ger) Germany 0:23:49 10 Emilie Aubry (Swi) Cervélo Test Team 0:24:11 11 Anna Bianca Schnitzmeier (Ger) JENATEC-Spanner Brennstoffe 0:24:45 12 Lisa Poller (Ger) Germany 0:30:03 13 Latoja Brulee (Bel) Red Sun Cycling Team 0:47:53 14 Valeriya Kononenko (Ukr) Ukraine 0:49:42 15 Chloe Hosking (Aus) HTC-Columbia Women 0:50:34 16 Xiaoling Luo (Chn) Giant Pro Cycling 0:51:39 17 Theres Klein (Ger) Team Haibike Rügen Sachsen 0:52:18 18 Eleonora Suelotto (Ita) Gauss RDZ ORMU 0:53:41 19 Lina Shi (Chn) Giant Pro Cycling 0:53:54 20 Nora Schaufuß (Ger) JENATEC-Spanner Brennstoffe 1:02:14 21 Janine Bubner (Ger) Germany 1:02:35 22 Fan Li Shen (Chn) Giant Pro Cycling 1:03:43 23 Alice Donadoni (Ita) Gauss RDZ ORMU 1:03:49